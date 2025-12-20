Prompt da testo a immagine per i team di marketing: consigli sui contenuti visivi basati sull'IA

Le persone si fermano a guardare immagini e brevi Clip. Lo facciamo tutti. Un'immagine chiara può dire più di una lunga didascalia. Questo fenomeno è probabilmente il motivo per cui la maggior parte degli YouTube Shorts che durano tra i 50 e i 60 secondi tendono a ottenere il maggior numero di visualizzazioni.

La buona notizia è che non è necessario disporre di un banco di progettazione completo per stare al passo. Con un generatore di immagini IA, il tuo team può trasformare un semplice prompt di testo in immagini di alta qualità, unirle in brevi video e spedire le campagne in poche ore.

In questo articolo ci concentreremo su prompt pratici da testo a immagine per i flussi di lavoro dei team di marketing, che consentono di creare rapidamente immagini coerenti con il marchio.

Impareremo anche come dare forma allo stile artistico, al colore, all'illuminazione e all'atmosfera utilizzando i prompt, in modo che le immagini riflettano il tuo brand.

Cosa sono i prompt da testo a immagine?

Pensa a un prompt da testo a immagine come a una serie di istruzioni con parole chiave specifiche che fornisci a un generatore di immagini IA.

Basta digitare poche parole, magari una o due frasi, e lo strumento fa del suo meglio per creare immagini straordinarie attraverso la generazione di immagini IA. Il risultato generato può essere semplice come "un cane che dorme su un comodo divano" o vivido come "lo skyline di una città futuristica che brilla sotto un tramonto dorato con insegne olografiche che fluttuano nell'aria".

È inoltre possibile utilizzare diversi generatori di arte IA per creare loghi basati sui loro processi creativi e modelli unici.

✍🏻 Nota: più chiari sono i tuoi termini, più la comprensione dell'IA si avvicinerà alla visione che hai in mente. Se riesci a includere ulteriori dettagli relativi allo stile artistico, all'atmosfera, al colore o allo sfondo, il risultato apparirà più personale e raffinato.

Esistono molti generatori di immagini da testo che rendono possibile questo processo. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney e Stable Diffusion sono alcuni degli strumenti più noti. Ognuno di essi ha le proprie caratteristiche e i propri punti di forza.

Ecco alcuni esempi di prompt che danno vita alle scene:

"Una decappottabile rossa vintage che percorre una strada costiera al tramonto, onde che si infrangono sugli scogli, gabbiani nel cielo."

"Un tranquillo lago di montagna con una piccola capanna di legno sulla riva, cime innevate sullo sfondo e una morbida luce mattutina."

"Un poster astratto di arte digitale con colori vorticosi, ispirato al design art déco, con linee dorate luminose e blu intensi."

tramite ChatGPT

Il Bonn Institute afferma che gli stimoli visivi raggiungono il cervello più rapidamente delle parole e che diversi sistemi ci aiutano a elaborarli di conseguenza. L'amigdala, che ci aiuta a reagire alla paura e ad altre emozioni intense, si attiva in risposta a determinate immagini e può persino trigger reazioni fisiche, come un aumento del battito cardiaco o sudorazione alle mani.

Ecco il succo del discorso in parole povere: sulle piattaforme social, le immagini positive possono attirare maggiore attenzione e aumentare le possibilità di clic o condivisione.

Allo stesso tempo, una foto accanto a un'affermazione può renderla più credibile, anche se la foto non aggiunge nuovi fatti, ed è per questo che la scelta accurata delle immagini è così importante.

Se le immagini hanno un impatto più immediato e duraturo, i team di marketing dovrebbero poterle creare in modo semplice. Ecco come possono aiutare i prompt da testo a immagine:

Trasforma idee veloci in immagini coerenti con il brand su larga scala con i prompt da testo a immagine , così i piccoli team possono creare varianti per grafica social, annunci e intestazioni email in pochi minuti

Mantieni la coerenza delle campagne riutilizzando una struttura di prompt chiara con stile artistico, combinazioni di colori e condizioni di illuminazione , in modo che le immagini generate abbiano un aspetto uniforme su tutti i canali

Riduci i costi consentendo ai professionisti del marketing di passare da una semplice descrizione di testo a immagini di alta qualità in un generatore di immagini IA, mentre i designer si concentrano sulle attività di progettazione più complesse che ne hanno realmente bisogno

🎥 Se siete curiosi di sapere come utilizzare l'IA nel marketing, ma non sapete come applicarla nella pratica quotidiana, questa guida per principianti vi illustrerà casi d'uso comprovati e strumenti pratici che potrete iniziare a utilizzare immediatamente.

Risparmia tempo nella creazione dei contenuti

Reuters ha riferito che i team di progettazione di IBM hanno ridotto i tempi di realizzazione delle campagne da circa due settimane a circa due giorni dopo aver aggiunto gli strumenti generativi di Adobe al loro processo.

Questo è il tipo di cambiamento che i team più impegnati notano immediatamente. Con un prompt testo-immagine chiaro, puoi passare dal brief alle immagini di alta qualità nella stessa mattinata.

Inizia con una semplice descrizione di testo, quindi dai alla forma al prompt dell'immagine con soggetto, stile artistico, illuminazione, atmosfera e colore. Il tuo generatore di immagini IA ti restituirà diverse immagini generate che potrai esaminare fianco a fianco, consentendoti di conservare solo quelle che si adattano alla storia.

📁 Salva i prompt che hanno funzionato, insieme ai seed o alle impostazioni, e avrai una libreria che potrai riutilizzare la settimana prossima.

Aiuta anche i team più piccoli a pubblicare grafiche per i social media e intestazioni di email senza dover attendere in lunghe code. Alla fine dovrai comunque occuparti del design, ma non dovrai più partire da zero ogni volta. Nel corso di un mese, le ore risparmiate si traducono in un piano migliore, test più accurati e risultati più costanti.

Mantieni immagini coerenti del marchio su tutti i canali

Un branding coerente = maggiori ricavi. Questo è un prezioso promemoria del fatto che immagini coerenti creano fiducia nel tempo.

Quando scrivi un prompt per immagini, includi ogni volta lo stesso linguaggio di base, in modo che le immagini generate sembrino provenire dalla stessa famiglia. Se un dettaglio si discosta, aggiungi una breve frase negativa che indichi cosa evitare.

Chiedi ai tuoi colleghi di utilizzare prima questi blocchi, quindi aggiungi i dettagli per ogni scena. Esamina insieme a loro una griglia di immagini generate e controlla il tono, la tavolozza e la composizione prima della pubblicazione. Se hai bisogno di versioni regionali, modifica le impostazioni o il colore del prodotto, mantenendo invariate le condizioni di illuminazione e il layout.

Riutilizza lo stesso stile artistico, le stesse condizioni di illuminazione, lo stesso sfondo e le stesse parole evocative in ogni prompt immagine, in modo che, canale per canale, le tue immagini rimangano allineate

Tieni un breve elenco di aspetti negativi, come "evita i neon troppo accesi, evita gli sfondi affollati", per proteggere la qualità senza dover controllare quotidianamente il lavoro.

👀 Curiosità: TikTok continua a crescere anche dal punto di vista aziendale. Secondo le stime, nel 2024 la piattaforma ha generato circa 23 miliardi di dollari, principalmente dalla pubblicità. Ovunque vadano gli investimenti pubblicitari, tendono a seguire le norme creative, quindi aspettatevi più immagini ottimizzate per gli schermi verticali e basate sull'IA.

Sperimenta rapidamente diverse varianti di design

Al Google Marketing Live 2024, Google ha mostrato la generazione di risorse creative che aiuta gli inserzionisti a creare e testare più varianti di immagini all'interno di Performance Max, che è esattamente ciò di cui la maggior parte dei team ha bisogno quando i tempi sono stretti.

Da fare già oggi una versione semplificata con qualsiasi generatore di immagini IA.

✅ Scrivi tre prompt da testo a immagine per la stessa idea, ciascuno con uno stile di immagine o un'illuminazione diversi, mantenendo invariati il soggetto e il messaggio✅ Genera una dozzina di opzioni, etichettale e scegline due o tre per canale. Per le copertine dei video e gli Shorts, prova ritagli più ravvicinati e punti focali forti✅ Per i banner di LinkedIn, lascia spazio libero per il testo✅ Tieni traccia delle linee di prompt che tendono a migliorare l'attenzione, come la luce volumetrica morbida o la retroilluminazione dell'ora dorata, e promuovi quelle linee nella tua struttura di prompt standard✅ Quando localizzi, cambia lo sfondo o gli accenti di colore e mantieni intatto l'aspetto principale.

In questo modo, imparerai da ogni ciclo invece di ricominciare da zero.

Riduci la dipendenza da designer esterni per progetti rapidi

McKinsey stima che l'IA generativa possa aumentare la produttività del marketing di circa il 5-15% della spesa totale, il che corrisponde a quanto percepito da molti team dopo essere passati a flussi di lavoro basati sui prompt.

Questo fa risparmiare tempo ai designer.

Lascia che i marketer gestiscano gli elementi rapidi con prompt da testo a immagine e chiedi ai designer di perfezionare gli elementi essenziali che richiedono davvero un lavoro di creazione. Inizia con un elenco delle risorse che creerai internamente, come post sui social, intestazioni di blog, annunci semplici e schede per webinar.

Quando arriva una richiesta, apri il generatore di immagini IA, incolla il prompt e crea tre opzioni in meno di un'ora. Coinvolgi un designer per la fase finale o per i layout che richiedono particolare attenzione.

💡 Suggerimento professionale: Hai bisogno di aiuto per calcolare il ROI totale delle tue campagne di marketing? Lo strumento gratis di ClickUp, Marketing ROI Calculator, ti consente di effettuare il monitoraggio di tutte le tue campagne, i ROI e i KPI in un unico posto. Tutto quello che devi fare è inserire la tua spesa di marketing e le entrate generate dalle singole campagne e lo strumento calcolerà istantaneamente la percentuale di ROI e l'utile netto!

Come creare prompt efficaci da testo a immagine

Prima di discutere i casi d'uso dei prompt da testo a immagine, chiariamo alcuni punti chiave. L'IA è eccellente nel creare e comprendere modelli, ma è anche incline a fraintendere le vostre intenzioni se il prompt è vago.

Vediamo come puoi creare prompt da testo a immagine come una mappa chiara per il tuo generatore di immagini IA, nominando il risultato che desideri.

1. Ricerca di mercato

I fogli di calcolo rendono difficile collegare i numeri ai risultati aziendali reali. I dati sono spesso sparsi tra segmenti e periodi di tempo diversi, lasciando i team incerti su quale sia il vero significato delle metriche. Una visualizzazione chiara, progettata con lo stile di grafico giusto, i colori del brand e spazio per le note, aiuta a far emergere queste informazioni, in modo che le discussioni rimangano mirate e significative.

Prompt

"Infografica pulita della quota di mercato per segmento dal primo al quarto trimestre, stile minimalista, colori blu e grigi del marchio, layout ampio con legenda a destra, sfondo bianco semplice, atmosfera tranquilla, alta risoluzione, evitare disordine e ombre pesanti"

tramite ChatGPT

2. Concettualizzazione

Le idee iniziali spesso perdono slancio quando il team non riesce a visualizzarle. Un prompt testo-immagine chiaro offre a tutti un'immagine condivisa del concetto, del pubblico a cui si rivolge e del momento della vita in cui si inserisce. Definendo lo stile artistico, lo sfondo, l'atmosfera e i colori del marchio, si crea una scena che aiuta il gruppo ad allinearsi su ciò che si sta costruendo.

Prompt

"Schizzo concettuale di un'app mobile che aiuta gli studenti a pianificare le sessioni di studio, arte digitale, sfondo con sfumature morbide, combinazioni di colori viola e verde acqua del marchio, atmosfera amichevole, blocchi UI chiari e pulsanti grandi, spazio vuoto a sinistra per le note, evitare testi minuscoli e schermate dense"

tramite Google Gemini

💡 Suggerimento professionale: i team di marketing su ClickUp possono creare un documento "Libreria di prompt" con sezioni dedicate alla grafica per i social media, agli annunci pubblicitari, alle intestazioni delle email e alle immagini per i blog. Archivia i tuoi migliori prompt da testo a immagine con campioni di output e taggali per canale, in modo che gli utenti gratis e i nuovi membri del team possano pubblicare immagini coerenti e di alta qualità senza dover tirare a indovinare.

3. Generazione del documento dei requisiti di prodotto (PRD)

È più facile allinearsi su un documento dei requisiti di prodotto quando tutti hanno la stessa visione dell'utente e del risultato finale. Immagini piccole e ben posizionate aiutano i lettori a scansionare pagine lunghe e a ricordare il percorso principale, gli oggetti chiave sullo schermo e lo stato di esito positivo. Mostrando anche i potenziali rischi, cosa evitare e mantenendo uno stile e una tavolozza di immagini coerenti, il PRD diventa più chiaro e più attuabile.

Prompt

"Storyboard del percorso dell'utente in tre fotogrammi per l'ordine di generi alimentari nell'app, stile grafico vettoriale minimale, primo pannello: navigazione, secondo pannello: carrello, terzo pannello: conferma dell'ordine, combinazioni di colori verde e antracite del marchio, sfondo bianco pulito, atmosfera tranquilla, evitare testi minuscoli e sfumature"

tramite Google Gemini

💡 Suggerimento professionale: utilizza la funzione Talk to Text di ClickUp BrainGPT per dettare le idee per i prompt sul momento. Pronuncia l'argomento, l'atmosfera, le combinazioni di colori e lo sfondo mentre l'idea è ancora fresca, quindi effettua una modifica leggera. È un modo gentile per catturare la scrittura dei prompt senza interrompere il flusso. Prendi note durante le riunioni senza usare le mani con ClickUp Talk To Text

4. Test dei bug e test del software

Quando le note di test sono sparse, è facile trascurare i bug. Una lista di controllo aiuta il team a rimanere concentrato su dispositivi, piattaforme e stati critici. Includendo le aree di rischio note e lo spazio per i tag di superamento o fallimento, i test diventano più chiari e affidabili.

Prompt

"Poster con lista di controllo QA per il flusso di checkout mobile con icone dei dispositivi, stile grafico minimalista e piatto, colonne chiare per i passaggi e il superamento/fallimento, combinazioni di colori del marchio per i titoli, sfondo bianco, atmosfera tranquilla, alta risoluzione, evitare caselle di controllo minuscole e blocchi di testo densi"

tramite ChatGPT

5. Interviste ai clienti

Le decisioni sono più efficaci quando il team entra in contatto con la persona reale che si cela dietro i dati. Una semplice pagina rende tangibile il personaggio con un nome, una breve citazione, il suo compito principale e i suoi principali punti deboli. Aggiungendo il contesto in cui il prodotto viene utilizzato e un accento caloroso all'interno della palette del marchio, l'attenzione rimane umana e facilmente riconoscibile.

Prompt

"Profilo del cliente su una pagina con segnaposto per foto, nome, breve citazione, tre principali difficoltà, tre principali obiettivi, layout minimale, colori blu del marchio con accenti caldi, sfondo morbido, atmosfera amichevole, evitare immagini stock aziendali rigide"

tramite ChatGPT

💡 Suggerimento professionale: chiedi a ClickUp Brain di trasformare le note grezze in prompt iniziali. Esempio di prompt per ClickUp Brain: "Riassumi le difficoltà dei clienti emerse dalle interviste della scorsa settimana e abbozza tre idee di prompt immagine per un'intestazione di onboarding tranquilla. " In questo modo, la comprensione del contesto da parte dell'IA rimane vicina al tuo flusso di lavoro.

Puoi utilizzare ClickUp Brain in molti modi per semplificare le tue attività di marketing. Ecco un esempio di utilizzo:

Riassumi i documenti e trova i file di cui hai bisogno più rapidamente chiedendo a ClickUp Brain

6. Definizione del modello di determinazione dei prezzi

Le discussioni sui prezzi sono più semplici quando i compromessi sono chiari. Una tabella chiara riporta i nomi dei livelli, le funzionalità principali e un unico punto di forza che giustifica il prezzo di ciascun livello. L'aggiunta di limiti di utilizzo o postazioni disponibili, ove pertinente, insieme a uno sfondo ben stampabile, rende il confronto semplice e utile.

Prompt

"Tabella di confronto dei prezzi con tre livelli affiancati, design minimalista, palette del marchio con accento sottile sul livello centrale, chiari simboli delle funzionalità, spazio per le note a piè di pagina, alta risoluzione per il web e la stampa, evitare gradienti appariscenti e icone decorative"

tramite ChatGPT

7. Creazione di un comunicato stampa

Gli annunci hanno più successo quando la prova è visibile fin dall'inizio. Un'immagine chiara e accattivante collega il nome del prodotto al suo vantaggio principale, definendo allo stesso tempo lo stile, l'atmosfera e la combinazione di colori giusti. Lasciare spazio per il titolo e scegliere uno sfondo che rimanga leggibile rende l'immagine efficace sia nei post delle notizie che nei canali social.

Prompt

"Immagine principale del comunicato stampa del prodotto su un tavolo pulito, immagini fotorealistiche, illuminazione morbida da studio, colori blu e bianco del marchio, atmosfera tranquilla, spazio vuoto sulla destra per il titolo, immagini di alta qualità, evitare riflessi sull'area di copia"

tramite Gemini

8. Onboarding personalizzato dei clienti

L'onboarding funziona meglio quando le prime azioni sono chiare e semplici. Una breve serie di immagini mostra i tre passaggi che un nuovo utente deve compiere e le schermate o gli oggetti che vedrà. Imposta un tono utile e umano e mantieni lo stile grafico e lo sfondo coerenti con il marchio, in modo che la guida risulti tranquilla e facile da seguire.

Prompt

"Immagini di onboarding in tre passaggi che mostrano la registrazione, il primo progetto, l'esito positivo, uno stile vettoriale moderno, la palette del marchio, uno sfondo con sfumature morbide, un'atmosfera amichevole, indicatori numerati, evitando testi minuscoli e motivi troppo elaborati"

tramite Gemini

📮 ClickUp Insight: circa il 33% dei knowledge worker contatta da 1 a 3 persone ogni giorno solo per ottenere informazioni contestuali. Immagina se le risposte fossero già scritte e facili da trovare. Con ClickUp Brain, puoi porre domande direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp e ottenere ciò di cui hai bisogno dal tuo lavoro ClickUp e dalle app collegate, in modo che il cambio di contesto passi in secondo piano.

9. Monitoraggio dei KPI e degli indicatori di performance

Gli stakeholder vogliono un segnale semplice, non una valanga di numeri. Un'immagine mirata evidenzia i KPI giusti in un intervallo di tempo definito e utilizza i tipi di grafici più efficaci per mostrare l'andamento. Con i colori del marchio, uno spazio bianco equilibrato e una dimensione di esportazione adatta a diapositive o documenti, l'aggiornamento rimane facile da seguire e da condividere.

Prompt

"Grafico hero per dashboard KPI esecutivo con tre grafici chiari e un unico grande titolo, stile grafico minimalista, colori blu e grigio del marchio, ampio spazio bianco, sfondo semplice, atmosfera seria e tranquilla, evitare effetti 3D e disordine"

tramite Gemini

10. Analisi delle recensioni dei clienti

I lunghi thread di feedback possono confondersi senza un modo chiaro per individuare gli schemi ricorrenti. Una mappa tematica rende visibili i punti critici e i momenti positivi raggruppando i temi principali con brevi frasi di esempio e divisioni di sentiment. L'aggiunta della fonte, dell'arco temporale e della dimensione del campione mantiene la visione realistica e garantisce che il tono rimanga neutrale e rispettoso.

Prompt

"Esamina la bacheca delle intuizioni con post-it raggruppati per i temi principali, brevi citazioni di esempio, lievi sfumature di sentimento, aspetto di lavagna online, colori accentuati del marchio, sfondo pulito, atmosfera riflessiva, evita emoji e gradienti pesanti."

tramite ChatGPT

11. Scrivere query SQL

Anche nel lavoro tecnico, un piccolo diagramma può rendere più comprensibili le strutture dei dati. Mostrare le tabelle, i campi chiave e i tipi di join previsti crea chiarezza prima che vengano scritte le query. Aggiungere filtri, la finestra temporale e dove verrà utilizzato il risultato aiuta a mantenere il diagramma pratico e mirato.

Prompt

"Diagramma di flusso dei dati che mostra tre tabelle con chiavi e join, stile minimale, colori blu del marchio, frecce e etichette chiare, sfondo bianco, tono didattico, evitare blocchi di codice e notazioni dense"

tramite ChatGPT

12. Creazione di una presentazione

Le presentazioni sono più facili da seguire quando ogni idea è supportata da un'immagine forte. Un'immagine chiara legata al pubblico e all'obiettivo della presentazione rende il messaggio di ogni diapositiva più memorabile. Con lo stile artistico, lo sfondo e lo spazio giusti per brevi testi, la storia rimane focalizzata e coerente.

Prompt

"Immagine principale della slide per opportunità di mercato con forme astratte ascendenti, stile dell'immagine vettoriale moderno, palette del marchio con accenti caldi, spazio negativo equilibrato per il titolo, atmosfera calma e sicura, evitare foto stock e icone banali."

tramite Gemini

👀 Curiosità: il mondo di Barbie era davvero tutto rosa. Il set del film utilizzava così tanto fucsia brillante che durante la produzione ha contribuito a esaurire le scorte di un fornitore. Questo sì che è impegno nei confronti di una tavolozza di colori.

13. Identificazione dei limiti delle funzionalità/funzioni

Confini chiari facilitano le decisioni relative alle funzionalità/funzioni. Una mappa dei confini mostra il nome della funzionalità/funzione, il suo caso d'uso principale e i vincoli che ne determinano le attuali possibilità e limitazioni. Indicare scenari fuori dall'ambito, rischi e limiti tecnici in modo neutrale e in linea con il marchio aiuta i team ad allinearsi con sicurezza sull'ambito.

Prompt

"Mappa dei confini delle funzionalità che mostra l'uso principale al centro con anelli chiaramente sfumati di grigio fuori dall'ambito, stile diagramma semplice, blu del marchio con esclusioni grigio chiaro, etichette leggibili, sfondo semplice, tono didattico, evitare icone di avviso"

tramite Gemini

💡 Suggerimento professionale: aggiungi un documento condiviso "Brand Visual Tokens" utilizzando ClickUp Docs con i termini relativi allo stile artistico, lo stile delle immagini, le combinazioni di colori approvate, le condizioni di illuminazione e un breve elenco di elementi negativi. Collegalo all'interno dei modelli in modo che ogni prompt di immagine riutilizzi lo stesso linguaggio per immagini generate dall'IA coerenti.

14. Semplifica la comunicazione e la collaborazione

I team progrediscono più rapidamente quando lo stato è visibile senza bisogno di ulteriori riunioni. Un'immagine condivisa sulla bacheca mostra il nome del progetto, la sua fase attuale e le attività su cui ogni titolare sta lavorando. L'aggiunta di rischi o ostacoli accanto alle combinazioni di colori del marchio rende l'aggiornamento trasparente e facile da consultare.

Prompt

"Bacheca dello stato del team con tre colonne: ora, dopo, più tardi, tag chiari dei titolari, stile minimale delle schede, colori del marchio per le priorità, sfondo morbido, atmosfera collaborativa, evitare bolle di chat e decorazioni superflue"

tramite ChatGPT

15. Analisi dei dati e statistiche

Le figure complesse spesso confondono chi non ha una conoscenza approfondita dei dati. Una semplice immagine che mostra la metrica corretta, i gruppi di confronto e l'intervallo di tempo rende le informazioni accessibili a tutto il team. Aggiungendo il tipo di grafico scelto, un indicatore di affidabilità o varianza e la dimensione di esportazione corretta, la figura rimane utile in qualsiasi impostazione.

Prompt

"Grafico di confronto prima e dopo per il tasso di conversione per coorte, stile semplice delle linee, bande di confidenza leggermente ombreggiate, blu e colori neutri del marchio, sfondo semplice, atmosfera seria, evitare il 3D e il rumore della griglia"

tramite Gemini

16. Sviluppo di scenari di test QA

Le descrizioni di testo spesso tralasciano i dettagli sul funzionamento effettivo di una funzionalità/funzione. Un piccolo storyboard rende più facile seguire il flusso mostrando la funzionalità/funzione, il ruolo dell'utente, i criteri di esito positivo e sia il percorso ottimale che i casi limite. Aggiungere il contesto del dispositivo o del browser e mantenere una tavolozza neutra garantisce che lo storyboard rimanga semplice e chiaro.

Prompt

"Storyboard a quattro vignette con scenari di login: percorso corretto, timeout, password errata e blocco; stile minimalista con linee essenziali; spazio chiaro per le didascalie; colore distintivo del marchio per gli elementi salienti; sfondo bianco; tono pacato delle istruzioni; evitare colori allarmistici"

tramite Gemini

17. Mettere in discussione gli argomenti

Le idee reggono meglio quando vengono confrontate con alternative. Un'immagine di confronto equilibrata espone l'affermazione, un controesempio e le prove rilevanti per ciascuna delle parti. Mantenere un tono neutro e rispettoso aiuta il team a discutere i compromessi senza perdere di vista l'obiettivo.

Prompt

"Immagine di confronto affiancata che mostra l'affermazione a sinistra e il controesempio a destra, layout equilibrato, design minimale, colori blu e grigio del marchio, aree di didascalia chiare, sfondo neutro, atmosfera ponderata, evitare immagini sarcastiche"

tramite ChatGPT

18. Analisi competitiva in una pagina

Le recensioni competitive funzionano meglio quando sono brevi e dirette. Una pagina riassume i principali concorrenti, le funzionalità/funzioni oggetto di confronto e la data dello snapshot, in modo che il contesto sia chiaro. L'uso della palette del marchio mantiene il confronto coerente e facile da condividere.

Prompt

"Matrice competitiva con cinque fornitori e otto funzionalità/funzioni, stile tabella minimale, colori del marchio per la colonna evidenziata, sfondo bianco, atmosfera tranquilla, evitare il disordine dei loghi e note a piè di pagina dense"

tramite Gemini

19. Moodboard per campagne sui social media

I team creativi si allineano più rapidamente quando il tono è chiaro fin dall'inizio. Una moodboard mostra il tema, la piattaforma di traguardo e le combinazioni di colori che guideranno il lavoro. Aggiungere regole chiare su cosa fare e cosa non fare mantiene lo stile coerente tra tutti gli autori.

Prompt

"Moodboard della campagna con sei riquadri che combinano texture, campioni di colore e immagini di esempio; stile artistico moderno e minimalista; palette del marchio; sfondo di carta morbida; atmosfera invitante; evitare filigrane di stock"

tramite Gemini

20. Opzioni per l'eroe della pagina di landing

La prima schermata determina la forma con cui le persone percepiscono il prodotto. Testare tre varianti aiuta a trovare l'aspetto che crea la migliore connessione con il pubblico e mantiene le promesse. Includere un'immagine del prodotto o un'immagine astratta, uno sfondo chiaro e spazio per il testo rende ogni opzione facile da confrontare.

Prompt

"Hero della pagina di landing con prodotto su superficie pulita, immagini fotorealistiche, luce morbida, colori blu del marchio, spazio vuoto per il titolo a sinistra, alta risoluzione, evitare riflessi fastidiosi vicino al testo"

tramite Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Evita di digitare e trasforma la tua voce in documenti, attività e messaggi raffinati all'istante con Talk to Text di ClickUp

Se la tua sfida più grande non è generare immagini, ma mantenere coerenti i prompt da testo a immagine in tutte le campagne, ClickUp BrainGPT offre al tuo team di marketing una "base" pratica per la scrittura dei prompt.

Invece di perdere le righe dei prompt in documenti e chat casuali, puoi memorizzare la tua struttura di prompt migliore in Docs, collegarla alle attività relative alla campagna e riutilizzarla mantenendo intatto il contesto di approvazione. ClickUp BrainGPT supporta anche diversi modelli di IA come ChatGPT e Gemini (in modo da poter passare da uno all'altro a seconda che tu abbia bisogno di un testo più conciso o di indicazioni più dettagliate sull'immagine) ed è progettato per funzionare su tutte le tue app, così il tuo team non dovrà passare tutto il giorno a copiare e incollare.

Talk to Text di ClickUp BrainGPT si integra perfettamente nello stesso flusso di lavoro. Puoi pronunciare ad alta voce un prompt (argomento, stile artistico, condizioni di illuminazione, combinazioni di colori, sfondo e negativi) e convertirlo in un testo pulito che puoi inserire in un documento, in un'attività o nel tuo generatore di immagini IA. Ciò rende più facile catturare idee immediate durante i brainstorming, le revisioni o mentre crei grafiche per i social media.

Generazione di immagini integrata in ClickUp

E se la tua documentazione si basa molto sulle immagini, ClickUp Brain e BrainGPT ti tolgono anche questo lavoro. Ogni volta che hai bisogno di un diagramma, un mockup veloce o un sostituto per uno screenshot obsoleto, puoi generarlo direttamente all'interno dell'attività o del documento.

Basta descrivere ciò che serve. Un diagramma di flusso per un nuovo modello di autorizzazione, uno schizzo semplificato dell'interfaccia utente o un'illustrazione chiara per una procedura guidata: ClickUp Brain lo crea all'istante. È anche possibile caricare la grafica esistente e richiedere varianti più chiare e aggiornate, assicurando che la documentazione sia in linea con il prodotto attuale senza richiedere aggiornamenti manuali.

Ciò rende gli aggiornamenti della documentazione visiva veloci quanto le modifiche al testo, soprattutto quando le funzionalità/funzioni cambiano nella fase finale di uno sprint o quando si cerca di mantenere la coerenza visiva di guide, FAQ e documenti interni.

Esempio visivo: prompt semplici vs. prompt estesi

Di seguito sono riportate due immagini generate utilizzando gli strumenti integrati di ClickUp. La prima utilizza un prompt semplice, mentre la seconda utilizza un prompt più esteso e dettagliato. Entrambi gli approcci producono risultati di alta qualità, ma il livello di dettaglio e la direzione creativa possono essere adattati alle vostre esigenze:

ClickUp BrainGPT per la creazione di immagini

Oppure, se vuoi semplicemente creare un'immagine adorabile per una campagna carina o effettuare una condivisione di gioia per qualsiasi occasione, ClickUp Brain ha quello che fa per te 🐶✨

Indipendentemente dal tuo approccio, la generazione di immagini di ClickUp rende gli aggiornamenti della documentazione visiva veloci quanto le modifiche al testo, soprattutto quando le funzionalità/funzioni cambiano nella fase finale di un sprint o quando è necessario mantenere la coerenza visiva di guide, FAQ e documenti interni.

Generazione di immagini utilizzando ClickUp Brain

Le migliori funzionalità di ClickUp BrainGPT

Dettate istantaneamente i vostri prompt con Talk to Text per catturare i dettagli mentre sono ancora freschi

Riscrivi le descrizioni di testo approssimative in una struttura di prompt ripetibile, in modo che le immagini generate rimangano coerenti

Trova più rapidamente i prompt e i riferimenti al marchio precedenti con Enterprise Search , in modo da poter riutilizzare ciò che già funziona

Passa da un modello IA all'altro in modo da poter abbinare il modello al lavoro, ad esempio ideazione creativa vs. rifinitura di marketing

Trasforma i blocchi di prompt approvati in attività tracciabili, in modo che revisioni, modifiche e approvazioni finali rimangano in un unico posto

Limiti di ClickUp BrainGPT

Richiede livelli di IA a pagamento e componenti aggiuntivi per la piena funzionalità, a seconda del piano e delle impostazioni dell'amministratore

È necessaria una gestione leggera, come l'aggiornamento della libreria di prompt, altrimenti i team tenderanno a utilizzare stili di prompt una tantum

Prezzi di ClickUp

2. Canva IA (Magic Media)

tramite Canva IA

Canva IA è progettato per la realtà del lavoro di marketing "crea, ridimensiona, distribuisci". Con Magic Media, puoi generare immagini IA da un prompt di testo direttamente dove il tuo team crea già annunci, presentazioni, grafica per landing page e post sui social. Ciò riduce il divario tra la generazione delle immagini e la progettazione della produzione, soprattutto quando hai bisogno di più formati in tempi rapidi.

È utile anche quando si tiene alla coerenza del marchio, ma non si desidera che ogni richiesta diventi un ticket di progettazione. Il flusso di lavoro di Canva è incentrato su modelli e modifiche rapide, in modo che i team possano produrre varianti mantenendo sotto controllo la tipografia e gli elementi del marchio.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Canva

Genera immagini da prompt di testo all'interno dello stesso editor utilizzato per i materiali di marketing

Crea rapidamente varianti per diversi canali, dimensioni e direzioni creative

Applica modelli e controlli del marchio per garantire la coerenza delle immagini nei post sui social media e nelle risorse delle campagne

Combina immagini IA con layout pronti per la produzione, esportazioni e commenti di collaborazione

Accelera i cicli di "bozza-approvazione" generando opzioni tra cui gli stakeholder possono scegliere sin dalle prime fasi

Limiti dell'IA di Canva

Offre un controllo limitato rispetto ai generatori di immagini specializzati quando sono necessari parametri di prompt altamente tecnici

Richiede piani a pagamento per un utilizzo più approfondito dell'IA e limiti più elevati, a seconda della configurazione del tuo team

Prima della pubblicazione è comunque necessaria una revisione umana per verificare l'accuratezza del marchio, i dettagli del prodotto e la conformità.

Prezzi di Canva IA

Piano Free

Canva Pro: 15 $ al mese per utente

Canva Business: 20 $ al mese per utente

Canva per le aziende: Prezzi personalizzati

3. Adobe Firefly

tramite Adobe Firefly

Adobe Firefly è una scelta eccellente quando hai bisogno di immagini generate dall'IA che si adattino a flussi di lavoro creativi professionali, oltre a linee guida più chiare per il lavoro commerciale. Adobe posiziona Firefly come progettato per uso commerciale e si integra bene con il più ampio ecosistema Adobe, il che è importante se il tuo team sta già lavorando in Creative Cloud per la produzione finale del design.

Per i team di marketing, Firefly viene spesso utilizzato per generare rapidamente risorse, esplorare direzioni stilistiche e iterare concetti creativi prima di rifinirli con gli strumenti Adobe. Utilizza inoltre un sistema basato su crediti, che consente di gestire l'utilizzo in modo prevedibile all'interno di un team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Firefly

Genera immagini da prompt di testo con controlli intuitivi per lo stile e la composizione

Offri supporto ai flussi di lavoro commerciali con il posizionamento di Adobe incentrato su un approvvigionamento di contenuti più sicuro

Integrazione nella più ampia catena di strumenti creativi di Adobe per le modifiche finali e le risorse di produzione

Utilizza i crediti generativi per gestire la generazione di immagini a livello di team

Aggiungi segnali di provenienza attraverso l'approccio di credenziali dei contenuti di Adobe, ove disponibile

Limiti di Adobe Firefly

Consuma rapidamente i crediti quando si eseguono molte varianti, specialmente con impostazioni di qualità più elevate

Funziona al meglio se il tuo team utilizza già gli strumenti Adobe per la progettazione e la modifica finale

Richiede ancora una revisione per verificarne l'accuratezza, le dichiarazioni del marchio e i diritti d'uso prima della pubblicazione

Prezzi di Adobe Firefly

Firefly Standard: 9,99 $ al mese per utente

Firefly Pro: 19,99 $ al mese per utente

Firefly Premium: 199,99 $ al mese per utente

Creative Cloud Pro: 69,99 $ al mese per utente

4. DALL·E (OpenAI)

tramite la community Open IA

DALL·E è ampiamente utilizzato per la generazione di immagini di marketing perché gestisce bene la scrittura iterativa di prompt, soprattutto quando si perfeziona un testo attraverso alcuni cicli per avvicinarsi all'atmosfera, all'illuminazione e alla composizione desiderate. È anche comunemente usato quando si desidera un'ideazione rapida per la grafica dei social media, le intestazioni dei blog e i concetti delle campagne.

Se il tuo flusso di lavoro include ChatGPT, la generazione di immagini in stile DALL·E può funzionare anche in modo conversazionale, il che significa che puoi richiedere modifiche come sfondi diversi, combinazioni di colori o un nuovo stile di immagine senza dover riscrivere l'intero prompt da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di DALL·E

Genera immagini da un semplice prompt di testo, quindi perfezionale con follow-up iterativi

Esplora rapidamente diverse direzioni visive per la stessa idea di campagna

Offre un'ampia gamma di stili, dalle immagini fotorealistiche all'arte digitale

Ottimo strumento per concettualizzare le immagini di marketing prima della progettazione del layout definitivo

Offri l'accesso alle API ai team che desiderano automatizzare i flussi di lavoro di generazione delle immagini

Limiti di DALL·E

Richiede un'attenta formulazione e revisione per garantire l'accuratezza del marchio, i dettagli del prodotto e le dichiarazioni

Include restrizioni d'uso e di sicurezza che influiscono su ciò che può essere generato

Può essere meno prevedibile per la tipografia esatta, i piccoli dettagli o i requisiti di layout rigorosi

Prezzi DALL·E

Prezzi personalizzati

5. Midjourney

tramite Midjourney

Midjourney è popolare quando si desiderano immagini suggestive e stilizzate e si è disposti a fare qualche prova per ottenere il risultato desiderato. I team di marketing lo utilizzano spesso per concept art audaci, moodboard di campagne e immagini di grande impatto, dove lo stile artistico è importante tanto quanto l'accuratezza letterale.

Il sistema di piani di Midjourney è basato sul tempo di elaborazione della GPU e sulle modalità di generazione, quindi puoi scegliere tra generazioni più veloci o lavori in coda più lenti a seconda delle tue scadenze.

Midjourney offre anche controlli sulla privacy tramite la modalità Stealth Mode sui livelli superiori, importante se stai lavorando a campagne pre-lancio o immagini dei clienti che non vuoi dare visibilità pubblica.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Produci immagini stilizzate con una forte coerenza estetica in tutte le varianti

Offri diverse velocità di generazione, tra cui le modalità Fast e Relax

Offerta di supporto per una maggiore privacy grazie alla modalità Stealth

Consenti sperimentazioni su larga scala grazie alla modalità Relax illimitata sui livelli a pagamento

Scala l'utilizzo con livelli di sottoscrizione prevedibili in base alle tue esigenze di produzione

Limiti di Midjourney

Richiede livelli di sottoscrizione per i casi d'uso di marketing più complessi

Rende il rendering del testo e il controllo rigoroso del layout incoerenti, quindi il lavoro di progettazione finale richiede comunque uno strumento di layout

Limita le funzionalità di privacy ai livelli Pro e Mega tramite la modalità Stealth

Prezzi Midjourney

Piano base: 10 $ al mese

Piano Standard: 30 $ al mese

Piano Pro: 60 $ al mese

Piano Mega: 120 $ al mese

Integrazione delle immagini generate dall'IA nei flussi di lavoro di marketing

Quando il tuo team dispone di una serie efficace di prompt da testo a immagine e di una cartella piena di immagini generate, il passo successivo è quello di trasferire tali risorse attraverso un percorso chiaro dall'idea alla pubblicazione.

Troppo spesso, questo lavoro va perso nella confusione di attività sparse ovunque e strumenti di IA che non comunicano tra loro.

La dispersione dei contesti peggiora la situazione quando devi scavare nei sistemi solo per rispondere a semplici domande come cosa è cambiato o dove si trova un file.

ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente. Ecco un flusso semplice e completo che utilizza diverse funzionalità/funzioni di ClickUp nell'ordine corretto, in modo che il lavoro rimanga visibile e facile da approvare.

Inizia con una home dinamica in ClickUp Docs

Crea la tua libreria di prompt in un linguaggio semplice con ClickUp Documenti

Con ClickUp Docs, dai alle tue immagini e alle tue parole un unico spazio accogliente in cui risiedere. Crea un documento in ClickUp chiamato "Libreria di prompt e immagini del marchio".

All'interno, conserva i prompt che funzionano davvero, piccole note sul perché hanno funzionato e una guida al marchio di facile lettura. Quando qualcuno richiede un'immagine hero, sarà in grado di trovare un esempio, un prompt immagine pronto per essere incollato e due righe sull'atmosfera e il colore. Quando il tuo marchio cambia, modifica prima questo documento in modo che tutto il team rimanga sincronizzato con la versione aggiornata.

Ecco alcuni suggerimenti utili per strutturare al meglio i tuoi documenti ClickUp:

Blocchi di prompt raggruppati per caso d'uso, come grafica per social media, intestazioni di email, annunci a pagamento

Una breve sezione dedicata ai "token del marchio" con stile artistico, combinazioni di colori, condizioni di illuminazione e un breve elenco di elementi negativi

👀 Curiosità: IKEA è stata una pioniera silenziosa delle foto "finte" che sembrano reali. Già nel 2014, circa il 75% delle immagini del suo catalogo erano rendering generati al computer, creati per controllare l'illuminazione, il colore e il layout su larga scala. Si tratta di uno dei primi esempi di sostituzione dei servizi fotografici con immagini sintetiche senza perdere la fiducia dei clienti.

Chiedi nella chat di ClickUp, acquisisci come attività di ClickUp

Raccogli i feedback in un unico posto e trasforma il messaggio migliore in un'attività utilizzando ClickUp Chat

La maggior parte delle richieste inizia con una frase. Mantieni questo spirito. Crea un canale di chat ClickUp chiamato "Richieste grafiche e feedback".

Quando qualcuno scrive: "Abbiamo bisogno di un'intestazione LinkedIn entro domani, tono, prodotto a destra", converti quel messaggio in un'attività con ClickUp Tasks nella stessa finestra. Nella descrizione dell'attività, incolla il prompt esatto da ClickUp Docs e aggiungi le dimensioni, le date di scadenza e il revisore. Passi dalle parole ai fatti in un solo movimento e nulla va perso in un thread separato.

📌 Esempio: un product marketer invia un messaggio con l'obiettivo e il tono. Tu lo trasformi in un'attività di ClickUp intitolata "Intestazione LinkedIn per caso di studio", la assegni, aggiungi il testo al prompt immagine e alleghi due immagini generate in precedenza che si adattano allo stile. L'autore ora ha il contesto, il riferimento e la titolarità senza bisogno di una riunione.

Lascia che siano le automazioni di ClickUp a guidare il lavoro, non le persone

Sposta automaticamente le attività nell'elenco corretto con ClickUp Automations

Un buon processo è naturale e facile da seguire. Imposta alcune automazioni ClickUp che consentono di portare avanti il lavoro senza continue sollecitazioni. Quando lo stato cambia in "Pronto per la revisione", pubblica un post nella chat di ClickUp taggando il responsabile creativo e sposta l'attività di ClickUp nell'elenco delle revisioni.

Quando un'attività deve essere completata entro 24 ore ed è ancora in corso, avvisa l'assegnatario e il titolare del progetto. Crea un promemoria trimestrale per aggiornare il tuo documento ClickUp "Libreria di prompt e immagini del marchio", in modo che i prompt da testo a immagine per il team di marketing rimangano aggiornati.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Agents per gestire le richieste di immagini (senza dover attendere le approvazioni). Collaborazione creativa allineata al flusso di lavoro grazie a ClickUp Agents Una volta che il tuo team inizia a utilizzare i prompt da testo a immagine su larga scala, il vero rallentamento raramente è la generazione delle immagini. Sono piuttosto i follow-up: "Dov'è l'ultima versione?" o "Quale prompt abbiamo approvato?" Gli agenti AI di ClickUp possono gestire questo lavoro di coordinamento nel contesto, in modo che il tuo flusso di lavoro rimanga visibile. Ecco come puoi utilizzarli per le immagini generate dall'IA: Configura un agente Live Answers per le domande "dov'è?": indirizza l'agente ClickUp allo spazio/elenco in cui si trovano le attività creative (e al documento in cui si trovano la libreria di prompt e i token del marchio). Quando qualcuno chiede "Quale prompt stiamo utilizzando per l'eroe della landing page?" o "Quali combinazioni di colori sono approvate per i post sui social?", l'agente IA può rispondere con il contesto giusto

Utilizza un Live Intelligence Agent per la visibilità dello stato: configuralo per effettuare la condivisione di un aggiornamento settimanale che evidenzi ciò che è stato approvato, ciò che è in fase di revisione e ciò che è bloccato nelle revisioni, soprattutto quando più autori stanno producendo immagini generate per canali diversi

Crea agenti leggeri senza codice: consideralo come la scrittura di prompt per le operazioni: definisci cosa vuoi che faccia l'agente, scegli il contesto (documenti specifici, elenchi o app collegate), quindi scegli le azioni che può intraprendere, come riepilogare gli aggiornamenti o suggerire i passaggi successivi

Crea, revisiona e approva tutto in un unico posto

Bacheca del flusso di lavoro creativo ottimizzata in ClickUp attività

L'autore esegue il prompt da testo a immagine nel generatore di immagini IA, carica tre immagini generate nell'attività di ClickUp e aggiunge una nota di una riga sotto ciascuna di esse. I revisori possono lasciare i commenti direttamente lì.

Se è necessaria una modifica, impostare lo stato su "Revisioni necessarie", mantenere allegato il primo set e aggiungere i file aggiornati sotto "Round 2". Quando è corretto, passare a "Approvato".

Un'automazione finale può condividere un breve riassunto nella chat di ClickUp con un link all'attività e alla risorsa finita. Da qui, i titolari dei canali possono estrarre l'immagine per i post sui social, gli annunci o le email, e non dovrai più rincorrere nessuno per ottenere i file.

Alcuni aspetti utili da tenere a mente:

Aggiungi "Note di utilizzo" all'attività, ad esempio "sicuro per sfondi scuri, lasciare libera la parte destra".

Salva il prompt dell'immagine vincente nel documento ClickUp con una piccola lezione appresa

Mantieni vive le linee guida dove le persone effettivamente guardano

Il tuo brand non è un PDF in una cartella. Vive nel documento ClickUp che hai aperto nel primo passaggio. Quando adotti una nuova tavolozza o desideri uno stile artistico più morbido, modifica prima la formulazione nel documento, quindi utilizza ClickUp Automazioni per avvisare "Design", "Social" e "Lifecycle" in ClickUp Chat.

Il prossimo prompt immagine che qualcuno copierà conterrà l'aggiornamento. Nel tempo, questo mantiene coerenti le immagini generate dall'IA senza promemoria quotidiani o lunghe approvazioni.

Best practice per i team di marketing che utilizzano l'IA per la conversione da testo a immagine

L'IA può accelerare il processo, ma funziona al meglio quando i prompt da testo a immagine rientrano in limiti chiari che proteggono la fiducia, l'accessibilità e la chiarezza del marchio.

Con questo spirito in mente, ecco un breve elenco da tenere a portata di mano:

Siate trasparenti sull'uso dell'IA nelle pubblicità e nelle dichiarazioni e conservate le prove di ciò che affermate, seguendo le linee guida della FTC sulla veridicità della pubblicità e sull'IA.

Scrivi un testo alternativo per ogni immagine, evita di inserire testo nelle immagini quando possibile e aggiungi una breve versione testuale per i grafici , in modo che tutti possano comprendere il messaggio.

Mantieni la coerenza del marchio all'interno del prompt con uno stile artistico, colori e atmosfera costanti, perché un branding coerente è correlato a una crescita più forte

Registra la provenienza accanto a ciascuna risorsa utilizzando Content Credentials o un semplice registro di modello, versione e impostazioni, in modo da poter verificare come sono state realizzate le immagini

Segui i playbook dei canali e prova alcune varianti basate sui prompt per ogni posizionamento, utilizzando le linee guida della piattaforma come le specifiche creative di LinkedIn

Da testo a immagine, da ClickUp a un esito positivo

Hai dato alla tua idea la forma di un'immagine con cura. Abbiamo spiegato come definire la forma artistica, l'illuminazione, l'atmosfera e la struttura dei prompt in modo che le tue immagini risultino deliberate e non casuali.

Ma ecco la parte che i team apprezzano davvero: ClickUp riunisce tutto in un unico posto, così la scrittura dei prompt, la generazione delle immagini, le revisioni e le approvazioni non sono più sparse in strumenti diversi.

ClickUp Brain e ClickUp BrainGPT offrono ai professionisti del marketing un modo più veloce per lavorare con le immagini fin dall'inizio. Dettate un'idea di massima con Talk to Text, trasformatela in un prompt raffinato con ClickUp BrainGPT e generate immagini di supporto (moodboard, intestazioni, miniature, diagrammi) direttamente all'interno del vostro spazio di lavoro. Niente più copia-incollare. Niente più passaggi da un'app all'altra. Niente più versioni perse.

ClickUp Docs contiene la tua libreria di prompt, ClickUp Chat riceve le richieste, ClickUp Tasks porta avanti il lavoro e ClickUp Automazioni sollecita le revisioni senza disturbi. E quando sei pronto per creare o perfezionare le immagini, ClickUp Brain rimane connesso al contesto del tuo progetto in modo che i risultati corrispondano a ciò che stai effettivamente realizzando.

Altri strumenti possono creare immagini. ClickUp aiuta il tuo team a realizzarle in tempo, in linea con il brand e in sintonia tra loro.

Se sei pronto a creare la tua libreria di prompt e a generare immagini coerenti e compatibili con l'IA, registrati subito su ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Si tratta di istruzioni brevi e chiare che si forniscono a un generatore di immagini IA per trasformare le parole in immagini. Nel marketing, un buon prompt indica il soggetto, lo stile artistico, l'illuminazione, il colore, l'atmosfera e eventuali note su cosa "evitare", in modo che il risultato sia in linea con il tuo marchio e il tuo scopo.

Sì, se i tuoi prompt da testo a immagine ripetono lo stesso stile di immagine, le stesse combinazioni di colori, lo stesso sfondo e lo stesso mood in tutte le risorse. Salva i prompt vincenti in una libreria condivisa e le immagini generate sembreranno appartenere alla stessa famiglia, dai post sui social agli annunci pubblicitari.

Scegli lo strumento più adatto alle tue esigenze, non solo quello più pubblicizzato. Se desideri immagini fotorealistiche, scegli un modello noto per questa sua caratteristica; se ami la pittura digitale o lo stile art déco, scegli uno strumento che gestisca bene i lavori stilizzati. Provane alcuni, salva una piccola serie di prompt e valuta in base alle immagini di alta qualità che puoi effettivamente distribuire.

Conserva tutto il lavoro in un unico posto. Archivia prompt, versioni, commenti e approvazioni nelle attività di ClickUp, in modo che i revisori possano fornire feedback e dare il loro benestare senza dover cercare i file.

Sì. Mantieni una libreria di prompt aggiornata in ClickUp Docs, discuti le richieste in ClickUp Chat, trasforma i messaggi in attività di ClickUp e lascia che ClickUp Automations solleciti revisioni e passaggi di consegne. In questo modo i prompt da testo a immagine diventano parte di un processo costante e completo di cui ti puoi fidare.