Come integrare un CRM con WhatsApp per automatizzare le conversazioni

Con oltre tre miliardi di persone che utilizzano WhatsApp ogni mese, non sorprende che le aziende vogliano raggiungere i clienti proprio dove stanno già chattando.

Per i team commerciali, di marketing e del supporto, tuttavia, queste chat WhatsApp spesso risiedono in un luogo diverso dal CRM. Ciò significa che i follow-up vengono persi e nessuno vede il quadro completo della conversazione con il cliente.

La maggior parte dei sistemi CRM gestisce bene le pipeline e archivia i dati dei clienti, ma spesso non è all'altezza delle conversazioni in tempo reale con i clienti e della gestione delle chat WhatsApp.

Integrando l'API WhatsApp Business con il tuo CRM, potrai gestire le comunicazioni istantanee su WhatsApp, inviare messaggi automatici ed evitare che i follow-up si perdano in caselle di posta affollate.

Questa guida ti accompagna passo dopo passo nell'integrazione del CRM con WhatsApp, in modo da poter automatizzare le conversazioni e mantenere ogni punto di contatto connesso in un unico spazio di lavoro.

🧠 Lo sapevi? Una ricerca interna di Meta mostra che gli acquirenti si affidano sempre più spesso alla messaggistica aziendale per scoprire prodotti e completare gli acquisti, considerandola un modo più comodo e diretto per comunicare con i marchi.

Perché integrare WhatsApp con il tuo CRM?

Quando i clienti hanno delle domande, preferiscono non aspettare una risposta sepolta in un thread di email. Vogliono risposte rapide, proprio dove stanno già chattando.

Ecco perché integrare WhatsApp nel tuo CRM può trasformare completamente il tuo modo di fare business 🚀.

Movistar è un ottimo esempio di come questo funzioni nella pratica. Di fronte alla sfida di promuovere la propria rete in fibra ottica in aree in cui la vendita porta a porta e le chiamate a freddo erano la norma, Movistar è passata a WhatsApp per raggiungere i clienti in modo più rapido e personale.

Inviando offerte personalizzate direttamente ai clienti esistenti su WhatsApp, Movistar ha semplificato la verifica della disponibilità e la prenotazione dell'installazione.

Questo flusso fluido e di automazione ha aiutato l'azienda a ridurre i costi di acquisizione dei clienti del 70% e a triplicare la quota commerciale su WhatsApp.

In breve, l'integrazione di WhatsApp con il tuo CRM mantiene il tuo team organizzato e pronto a costruire fiducia in ogni punto di contatto:

Riunisci le chat di WhatsApp, Facebook Messenger e altro in un unico CRM, così i team commerciali e del supporto non perderanno mai un messaggio.

Utilizza risposte automatiche, modelli e flussi di lavoro intelligenti per gestire domande e follow-up comuni, liberando tempo per le query più complesse.

Conserva tutte le chat, gli ordini e i dettagli in un unico posto per fornire risposte personalizzate e instaurare relazioni più solide con i clienti in ogni occasione.

Modello in primo piano Se stai partendo da zero, il modello gratuito ClickUp Simple CRM ti offre una struttura già pronta per contatti, trattative e attività. Centralizza tutti i dati dei tuoi clienti, come note, attività triggerate da WhatsApp e follow-up, così non dovrai creare da zero le tue visualizzazioni CRM. Ottieni un modello gratis Migliora le tue strategie CRM con il modello CRM semplice di ClickUp.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a WhatsApp per l'uso aziendale

Vantaggi dell'integrazione tra WhatsApp e CRM

Un buon CRM integrato con WhatsApp significa risposte più rapide, flussi di lavoro più fluidi e migliori relazioni con i clienti. Ecco i vantaggi principali:

✅ La comunicazione istantanea e in tempo reale su WhatsApp rende il marketing conversazionale veloce, naturale e umano, riducendo i ritardi e migliorando il coinvolgimento dei clienti✅ Archivia tutti i dati dei tuoi clienti in un unico posto, in modo che il tuo team commerciale, il team del supporto e il team di marketing possano vedere la storia completa dietro ogni messaggio WhatsApp e rispondere con il contesto✅ Automatizza la qualificazione dei lead, invia messaggi automatici e dai seguito con modelli di messaggi, risparmiando ore di lavoro nella gestione delle richieste di routine dei clienti✅ Scala la configurazione della tua API WhatsApp Business per gestire migliaia di interazioni con i clienti senza perdere il tocco personale o rallentare il supporto clienti✅ Utilizza contenuti multimediali, cataloghi di prodotti e messaggi personalizzati direttamente all'interno del tuo CRM WhatsApp, aiutando i tuoi team a concludere le trattative più rapidamente

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per piani di comunicazione di progetto

Casi d'uso per marketing, commerciale e assistenza

L'integrazione del CRM con WhatsApp va ben oltre le semplici chat automatizzate di automazione.

I marketer possono inviare messaggi e campagne personalizzati direttamente all'interno di una chat WhatsApp per raggiungere gruppi specifici. I team commerciali possono gestire istantaneamente le richieste dei clienti e portare avanti le trattative, mentre i responsabili del supporto possono risolvere rapidamente le richieste dei clienti senza dover cambiare strumento.

Vediamo alcuni casi d'uso in azione.

1. Qualificazione dei lead tramite WhatsApp

Non tutti i potenziali clienti vogliono la stessa cosa allo stesso tempo. Alcuni stanno solo dando un'occhiata, altri stanno raccogliendo informazioni e altri ancora sono pronti ad acquistare oggi stesso.

Un CRM utile con integrazione WhatsApp semplifica la comunicazione con tutti i clienti e migliora la loro esperienza senza perdite di tempo o di contesto.

Ecco come si presentano solitamente:

Tipo di lead Cosa significa MQL Curioso e desideroso di esplorare ciò che offri SQL Seriamente interessato e in cerca di dettagli PQL Ha provato il tuo prodotto ed è pronto a decidere

Con le chat di WhatsApp, raggiungi le persone dove effettivamente rispondono. Nessuno vuole aspettare giorni per un'email o rispondere a chiamate sconosciute. I messaggi WhatsApp vengono aperti nel 98% dei casi. Durante le festività, il 40% degli acquirenti dichiara di utilizzare la messaggistica aziendale perché è veloce e facile.

È proprio qui che l'integrazione del CRM con WhatsApp mantiene forte il flusso dei lead. Non è necessario rispondere ripetutamente a ogni nuovo lead. Con l'API di WhatsApp Business, puoi impostare chatbot intelligenti, modelli di messaggi rapidi o risposte automatiche per le domande più comuni.

tramite WhatsApp

E ogni chat continua a sembrare personale. Tutti i dati dei clienti sono archiviati nel tuo sistema CRM: nomi, preferenze e cronologia degli acquisti sono immediatamente disponibili. Utilizza questi dettagli per mantenere ogni chat cordiale e pertinente senza lavoro richiesto.

📖 Leggi anche: WhatsApp Business vs Personal (come separare i messaggi di lavoro dalle chat private)

Condurre campagne di marketing è più facile quando raggiungi le persone nei luoghi in cui trascorrono il loro tempo. Con la nuova scheda Aggiornamenti, WhatsApp Business consente ai marchi di effettuare la condivisione di notizie, offerte speciali e lanci di prodotti in tempo reale senza interrompere le chat personali.

Utilizzando l'integrazione CRM con WhatsApp per una gestione completa delle comunicazioni, puoi inviare aggiornamenti sulle campagne tramite chat WhatsApp, annunci di stato o persino canali promossi.

📌 Esempio: stai organizzando i saldi di metà stagione? Con l'integrazione del CRM con WhatsApp, il tuo team può condividere rapidamente un annuncio o un messaggio con gli abbonati fedeli. I clienti vedono l'offerta, chattano con il reparto commerciale su WhatsApp per porre domande o verificare la disponibilità e ogni interazione rimane registrata nel tuo processo CRM per facilitare i follow-up e le offerte personalizzate.

Le nuove funzionalità di WhatsApp, come le sottoscrizioni ai canali e gli annunci nello stato, offrono alla tua azienda più modi per connettersi. E poiché tutto è gestito tramite il tuo account WhatsApp Business, la comunicazione con i clienti rimane organizzata e personale.

tramite Meta

📖 Leggi anche: Le migliori app di messaggistica all-in-one

3. Notifiche dei ticket di assistenza

Quando un cliente ha bisogno di aiuto, si aspetta risposte rapide.

La connessione del tuo CRM a WhatsApp rende tutto questo possibile. Nel momento in cui arriva un nuovo ticket di assistenza, il tuo team può ricevere un messaggio WhatsApp istantaneo invece di affidarsi alle notifiche email o ai controlli manuali.

Ecco come funziona:

In primo luogo, un cliente solleva un problema. Invece di attendere che qualcuno controlli l'help desk, il tuo sistema CRM invia un messaggio WhatsApp istantaneo al tuo team del supporto.

Successivamente, il tuo team prende in carico il ticket direttamente dal proprio telefono, invia una conferma utilizzando la risposta automatica di WhatsApp o una risposta rapida come parte di una soluzione CRM completa e tiene il cliente informato sullo stato.

Infine, ogni aggiornamento, risposta o nota rimane collegato al tuo CRM WhatsApp, in modo che il tuo team abbia a disposizione la cronologia completa della conversazione e nessuno debba porre due volte le stesse domande.

Questo semplice processo mantiene attive le richieste dei clienti, migliora i tempi di risposta e garantisce che i tuoi servizi di supporto clienti siano reattivi e affidabili, sia che tu stia gestendo dieci ticket o mille.

📮 ClickUp Insight: in media, un knowledge worker deve interagire con sei persone ogni giorno solo per ottenere le informazioni giuste, confermare i passaggi successivi e portare avanti i progetti. Questo continuo scambio di comunicazioni, la ricerca di aggiornamenti e la selezione tra varie versioni rallentano la produttività di tutti. Uno spazio di lavoro centralizzato come ClickUp semplifica tali attività. Con Enterprise Search e AI Knowledge Manager, il tuo team può trovare immediatamente il contesto, rimanere allineato e dedicare più tempo al lavoro vero e proprio invece che alla ricerca di risposte.

📖 Leggi anche: Vantaggi e svantaggi di WhatsApp

Come configurare l'integrazione CRM con WhatsApp

Configurare l'integrazione CRM con WhatsApp è più facile di quanto sembri. Una volta terminato, potrai gestire le chat WhatsApp e automatizzare le risposte. In pratica, hai risolto tutto.

Vediamo quindi quali sono i passaggi da seguire.

Passaggio 1: è necessario un account API WhatsApp Business. Si tratta di un account diverso dalla normale app WhatsApp Business. Usufruisce di funzionalità avanzate per la gestione della comunicazione con i clienti in tempo reale su larga scala. Sarà inoltre necessario un account Facebook Business Manager per gestire l'API e collegare i dettagli del proprio marchio.

tramite WhatsApp

Passaggio 2: verifica se la tua piattaforma CRM supporta direttamente l'integrazione con WhatsApp. Molti CRM sono dotati di opzioni integrate che consentono di gestire le chat di WhatsApp direttamente dall'interfaccia CRM. In caso contrario, puoi collegare la tua API WhatsApp Business utilizzando estensioni affidabili o strumenti di integrazione che gestiscono la sincronizzazione dei dati e l'automazione del flusso di lavoro per te.

Passaggio 3: una volta effettuata la connessione, decidi quali dati desideri effettuare la sincronizzazione, ad esempio messaggi WhatsApp, dettagli di contatto o informazioni sui lead.

Passaggio 4: imposta semplici regole di flusso di lavoro per inviare messaggi automatici, utilizzare modelli di messaggi CRM o attivare follow-up in base alle azioni dei clienti. Ciò consente al team di vendita e al team del supporto di rimanere sincronizzati e di risparmiare ore di lavoro manuale.

tramite WhatsApp

Passaggio 5: prima di andare online, assicurati che il tuo team sappia come utilizzare la nuova integrazione CRM di WhatsApp. Istruisci i membri del team a inviare messaggi personalizzati, gestire le richieste dei clienti in tempo reale e registrare correttamente ogni interazione con i clienti.

Passaggio 6: Infine, presta attenzione alla privacy e alla sicurezza. Utilizza le autorizzazioni corrette e segui le norme sui dati vigenti nella tua regione.

📖 Leggi anche: Esempi di flussi di lavoro e casi d'uso

Come ClickUp può aiutarti a gestire i flussi di lavoro CRM

Passare dalla casella di posta di WhatsApp al sistema CRM, ai fogli di calcolo e agli strumenti di IA autonomi è un classico esempio di dispersione del lavoro. Gli aggiornamenti sono sparsi in diverse schede, i follow-up sfuggono e il team del supporto passa più tempo a cercare il contesto che ad aiutare i clienti.

ClickUp è progettato come uno spazio di lavoro AI convergente, in modo che i flussi di lavoro CRM e la collaborazione del team siano concentrati in un unico posto. Dai lead generati da WhatsApp ai ticket di assistenza e ai passaggi interni, tutto passa attraverso lo stesso spazio di lavoro invece che attraverso strumenti dispersi.

In questo modo, il tuo team non perderà il contesto né mancherà le scadenze.

Utilizza ClickUp CRM per effettuare il monitoraggio di lead, ticket e campagne

Tieni traccia di ogni lead, ticket e passaggio della campagna senza lasciare il tuo spazio di lavoro con le funzionalità/funzioni CRM di ClickUp

I team CRM su ClickUp possono utilizzare la piattaforma come hub centrale per tutte le interazioni con i clienti. È possibile organizzare i contatti, registrare i messaggi WhatsApp e effettuare il monitoraggio della posizione di ciascun lead nella pipeline.

Ad esempio, quando il tuo team di marketing lancia una trasmissione WhatsApp Business per un nuovo prodotto e invia messaggi di marketing, il sistema registra ogni risposta, domanda o segno di interesse sotto il profilo di quel lead.

Se un cliente segnala un problema tramite una chat WhatsApp, il tuo team del supporto può contrassegnarlo, monitorarne lo stato e mantenere ogni aggiornamento collegato a quel ticket. Non è necessario cambiare strumento per rimanere aggiornati.

👀 Curiosità: il primo messaggio di testo al mondo era "Buon Natale". Inviato nel 1992, ha segnato l'inizio della messaggistica moderna, aprendo la strada a tutto, dagli SMS ai gruppi WhatsApp.

Potenzia i follow-up con ClickUp Brain e ClickUp AI Agents

Anche con flussi di lavoro efficienti, il tuo team deve comunque decidere cosa dire e come rispondere in centinaia di conversazioni WhatsApp.

ClickUp Brain è integrato direttamente nelle tue attività, nei tuoi documenti e nella tua chat, così i rappresentanti possono riassumere istantaneamente le note, estrarre il contesto chiave e redigere le risposte senza uscire dallo spazio di lavoro di ClickUp.

Ad esempio, quando viene creata una nuova attività "WhatsApp lead" dall'integrazione CRM, un rappresentante di vendita può chiedere all'IA di "riepilogare la cronologia di questo lead e suggerire un messaggio di follow-up amichevole". Brain utilizza le informazioni già presenti nella tua area di lavoro per generare copie pronte per WhatsApp che risultano pertinenti e personali, non generiche.

È ottimo per redigere risposte e riepilogare il contesto, ma a volte è necessario qualcosa di più di un semplice aiuto nella scrittura; è necessario qualcosa che agisca per conto tuo.

È qui che entrano in gioco gli agenti AI di ClickUp. Gli agenti si adattano ai cambiamenti nell'area di lavoro e agiscono in modo autonomo sulla base delle istruzioni che dai loro, aiutandoti a gestire flussi di lavoro ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo, come trasformare le note delle riunioni in attività e riepilogare documenti complessi.

Nel contesto di un'integrazione CRM con WhatsApp, ciò significa che puoi lasciare che gli agenti ClickUp AI controllino gli elenchi in cui vengono inseriti i lead e i ticket di WhatsApp, per poi gestire il lavoro più impegnativo.

Ad esempio, potresti utilizzare un agente di report settimanali predefinito nel tuo elenco "Lead WhatsApp" in modo che ogni settimana pubblichi un rapido aggiornamento sui nuovi lead, sulle risposte e sulle trattative chiuse direttamente nel tuo canale.

Mantieni tutti sincronizzati con ClickUp Chat

ClickUp Chat mantiene aggiornamenti, discussioni e attività collegati in un unico spazio di lavoro.

Invece di thread Slack sparsi o lunghe catene di email, i rappresentanti di vendita, gli agenti dell'assistenza e i manager possono discutere in tempo reale le richieste dei clienti o gli aggiornamenti dei ticket.

Ad esempio, se un potenziale cliente risponde a un messaggio WhatsApp chiedendo un preventivo personalizzato, un rappresentante può immediatamente chattare con il team finanziario, condividere i dettagli e convertire quella chat in un'attività come "Preparare un preventivo personalizzato e inviarlo entro due ore".

Non dovrai più cercare note o promemoria perché tutto rimane allegato al lead o al ticket in ClickUp.

Automatizza i follow-up con ClickUp Automazioni

Automatizza i follow-up e i promemoria in modo che nessun lead o risposta vada perso con ClickUp Automazioni

La funzionalità ClickUp Automations aiuta a prevenire la perdita di lead e di risposte.

Quando arriva un nuovo messaggio WhatsApp Business API, ad esempio un cliente che chiede un aggiornamento o richiede una demo, ClickUp crea automaticamente un'attività di follow-up, la assegna alla persona giusta e imposta una data di scadenza chiara.

Ad esempio, se qualcuno risponde: "Posso vedere altre opzioni?"

Un'automazione può generare istantaneamente un'attività, come "Invia le opzioni di prodotto al lead entro domani", e avvisare il rappresentante assegnato. Ciò mantiene reattivi i tuoi servizi di supporto clienti anche durante i periodi di maggiore attività.

Ecco una breve guida visiva su come funziona il processo con il minimo lavoro richiesto:

Crea e monitora campagne più intelligenti con i dashboard di ClickUp

Ottieni riepiloghi/riassunti e aggiornamenti istantanei basati sull'IA con i dashboard di ClickUp.

I dashboard di ClickUp trasformano i dati di integrazione tra CRM e WhatsApp in informazioni chiare e in tempo reale. Il tuo team può vedere quanti lead sono arrivati tramite le chat di WhatsApp, quali campagne hanno ottenuto i tassi di apertura e di risposta più elevati o quanti ticket richiedono ancora attenzione.

Ad esempio, se il tuo team di marketing gestisce una campagna WhatsApp Business che offre offerte esclusive, puoi monitorare i messaggi WhatsApp inviati in blocco, le risposte ricevute, le offerte chiuse e il coinvolgimento complessivo dei clienti.

Tutto appare in un'unica vista in tempo reale, così i tuoi team commerciali e del supporto sanno dove concentrarsi, quali lead richiedono attenzione e quali campagne offrono i risultati migliori.

👀 Curiosità: negli anni '80, le aziende utilizzavano i cercapersone per inviare messaggi rapidi ai venditori. Alcuni rappresentanti chiudevano addirittura le trattative esclusivamente tramite codici acustici e richiamate.

Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai clienti di sentirsi connessi ai loro team.

Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Questo permette ai clienti di sentirsi connessi ai loro team.

💡 Suggerimento professionale: quando il tuo team è in movimento, la funzione Talk to Text di ClickUp BrainGPT consente ai rappresentanti di dettare rapidamente note su una conversazione WhatsApp o una telefonata. Lo strumento basato sull'IA li converte poi in attività chiare e strutturate all'interno di ClickUp con una velocità fino a quattro volte superiore rispetto alla digitazione. Ciò significa meno tempo dedicato alla digitazione dei riassunti e più tempo dedicato effettivamente a parlare con i clienti. Cattura rapidamente i tuoi aggiornamenti e le tue istruzioni con la tua voce grazie alla funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX

ClickUp e WhatsApp formano il duo perfetto per l'ambito aziendale

I tuoi clienti sono su WhatsApp. Si aspettano risposte umane, non ore di attesa o messaggi persi in caselle di posta ingombre. Ecco perché integrare WhatsApp con il tuo CRM è il modo più intelligente per migliorare il coinvolgimento dei clienti e la gestione delle relazioni con i clienti.

Una buona integrazione di WhatsApp Business consente al tuo team di rispondere a ogni chat, vedere la storia completa dietro ogni lead e inviare risposte rapide e utili quando sono più importanti.

Ed è qui che ClickUp dà il meglio di sé.

Con ClickUp CRM, i tuoi messaggi, le tue attività e i tuoi follow-up rimangono collegati. ClickUp Chat, Automazioni e Dashboard mantengono tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Quando arriva un nuovo messaggio WhatsApp, ClickUp lo trasforma in un'azione con promemoria, titolari e chiari passaggi successivi.

Se vuoi mantenere il tuo team organizzato, garantire livelli elevati di soddisfazione dei clienti e avere una pipeline sana, è ora di riunire tutto questo. Iscriviti subito a ClickUp!