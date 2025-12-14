Oltre 20 migliori prompt Krea IA per convertire testo in immagini e video

Non mancano gli strumenti di IA in grado di trasformare le tue idee incredibilmente stravaganti in immagini mozzafiato. Quando Krea ha lanciato il suo modello interno, Krea 1, nel giugno 2025, era facile liquidarlo come l'ennesimo modello di immagini basato sull'IA.

Dopo tutto, in cosa potrebbe essere migliore? Nella gestione dei prompt? Nella tipografia? O nei trasferimenti di stile intelligenti?

Beh, tutto questo, e risolve anche il ricorrente problema dell'"aspetto IA" generando immagini che evitano i soliti artefatti IA e le texture inquietanti.

Eravamo incuriositi. Abbiamo quindi deciso di testare Krea noi stessi e, nel corso del processo, abbiamo creato una libreria di prompt Krea IA che puoi utilizzare con le tue modifiche e personalizzazioni.

Krea vs. Alternative popolari

Strumento Ideale per Punti di forza Limitazioni Prezzi Krea IA Iterazione visiva in tempo reale; immagine + video Input multimodali, schizzi su tela, oltre 50 modelli, generazione di video Opzioni travolgenti, elaborazione gratis con limite, ancora in versione beta Gratis (50 token), aggiornamenti a pagamento ClickUp Flusso di lavoro creativo end-to-end Generazione di immagini IA più gestione del flusso di lavoro, automazioni, libreria di prompt Più orientato al flusso di lavoro che allo stile Incluso nei piani ClickUp Leonardo IA Risorse di gioco, texture 3D, stili di marca Generazione di texture OBJ, addestramento di modelli personalizzati, elevata aderenza ai prompt Gli oggetti inorganici richiedono più tentativi Livello gratis + $10–$48/mese Midjourney Stili artistici premium Estetica artistica eccellente, vasta community, coerenza dei riferimenti Nessun piano Free; interfaccia utente Discord; nessun video 8-96 $ al mese Ideogramma Grafica + tipografia Migliore resa del testo; risultati di qualità poster Non ideale per il fotorealismo Livelli gratis + a pagamento Runway Gen-4 Realismo del carattere e riprese cinematografiche Ideale per persone ed estetica live-action Meno controllo sulla grafica stilizzata Solo livelli a pagamento

Comprendere Krea IA

Krea AI è uno strumento di creazione iterativo che utilizza modelli di IA proprietari e di terze parti per generare, migliorare, modificare e animare video e immagini di alta qualità.

Inserisci un prompt di testo (o un'immagine/video esistente) e Krea IA utilizza modelli avanzati per produrre output di alta qualità e ricchi dal punto di vista visivo, che vanno dall'immagine fotorealistica all'arte stilizzata, ai videoclip o alle versioni migliorate/ottimizzate di immagini esistenti.

Krea IA si allontana da un approccio basato sui comandi per orientarsi verso una partnership cooperativa in tempo reale.

👀 Lo sapevi? Nel giugno 2022, Cosmopolitan ha pubblicato la prima copertina di una rivista creata interamente da DALL·E 2. Il team editoriale ha collaborato con un artista digitale per perfezionare l'opera finale. Il prompt finale utilizzato è stato "Scatto grandangolare dal basso di un'astronauta dal fisico atletico che attraversa Marte in un universo infinito, onde sintetizzatore, arte digitale". via Cosmopolitan

Cosa sono i prompt di Krea IA?

I prompt di Krea IA sono istruzioni che indicano alla piattaforma il tipo di immagine che desideri creare. Qui puoi descrivere testualmente l'immagine che desideri, caricare immagini e riferimenti di stile che Krea potrà interpretare e persino offrire una guida in tempo reale tramite la condivisione del tuo schermo e della tua webcam.

Krea offre anche una tela in tempo reale dove puoi disegnare forme o aggiungere annotazioni per guidare la creazione dell'IA in tempo reale. Nel complesso, lo strumento è in grado di interpretare segnali testuali e visivi per generare immagini secondo la tua immaginazione.

Come scrivere prompt che ottengano buoni risultati con Krea IA?

La qualità dei risultati di Krea dipende in modo significativo dalla struttura e dal formato del tuo prompt. Più descrivi in modo specifico e chiaro la tua immaginazione, più peculiare sarà la rappresentazione che otterrai.

Tuttavia, le parole possono essere limitanti nel descrivere determinati stili. E questo è uno dei motivi per cui le finestre modali multiple di Krea possono essere utili per ottenere i risultati desiderati.

Ecco come puoi progettare i tuoi prompt dal punto di vista testuale e visivo per ottenere il meglio da Krea IA:

1. Usa parole descrittive

Inizia con un soggetto chiaro, ovvero il punto focale centrale della tua immagine. Ora descrivilo utilizzando parole descrittive in modo che l'IA possa avere una comprensione più intuitiva di ciò che desideri creare.

Non sai come descrivere il tuo soggetto o la tua immaginazione?

Suddividilo in quattro livelli:

Aspetto fisico : pensa alle caratteristiche del soggetto come texture, colori, materiali e dimensioni.

Azione o stato : verbo che descrive il movimento, l'immobilità o l'interazione di un soggetto.

Atmosfera : qualità emotiva o sensoriale del soggetto

Contesto o impostazione: ambiente, periodo storico, condizioni meteorologiche

📌 Salva questo prompt: Oggetto: Un violinista Aspetto fisico: mantello con fili d'argento, pelle liscia come la porcellana, occhi ambrati luminosi, violino in legno intricato, capelli intrecciati nero corvino, stivali metallici riflettenti Azione o stato: suonare intensamente durante l'esibizione, l'archetto che fende l'aria con un effetto di sfocatura del movimento Atmosfera: drammatica, eterea, carica di elettricità Contesto o impostazione: su un palco fluttuante in una sala da concerto a gravità zero circondata da frammenti di luce sospesiPrompt completo: Un violinista con un mantello dai fili argentati, pelle liscia come porcellana, occhi ambrati luminosi, capelli intrecciati nero corvino e stivali metallici riflettenti, che suona intensamente a metà esibizione con l'archetto che fende l'aria. Atmosfera drammatica, eterea, carica di elettricità all'interno di una sala da concerto a gravità zero piena di frammenti di luce fluttuanti.

Se stai valutando gli strumenti di generazione di immagini IA, abbiamo terminato un'analisi dettagliata per farti risparmiare tempo. Guarda qui sotto 👇

📚 Per saperne di più: I migliori prompt di scrittura IA per scrittori e marketer

2. Entra nei dettagli della composizione

Concentrati sull'immagine nel suo insieme. Pensa all'illuminazione, all'impostazione dell'atmosfera, al tipo di immagine e a come desideri che gli elementi siano disposti nell'immagine.

I modificatori nei prompt delle immagini IA forniscono al generatore di immagini un quadro visivo da seguire.

Ecco cosa specificare:

Tipo di immagine : fotografia, acquerello, illustrazione digitale, rendering 3D, schizzo a matita, dipinto a olio, grafica vettoriale

Stile artistico : iperrealismo, anime, estetica Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, line art minimalista, barocco, flat design

Illuminazione : luce naturale soffusa attraverso le finestre, illuminazione intensa da studio con ombre profonde, bagliore al neon delle insegne, illuminazione perimetrale, controluce dell'ora dorata, luce diffusa da cielo coperto.

Aspetto tecnico : primo piano macro, vista dall'alto, griglia isometrica, inclinazione dell'angolo olandese, profondità di campo ridotta, obiettivo fisheye, prospettiva dal basso.

Composizione : regola dei terzi, centraggio simmetrico, linee guida, livelli di primo piano-medio piano-sfondo, spazio negativo, inquadratura all'interno della cornice.

Risoluzione: 4K ultra-dettagliata, 8K di qualità cinematografica, oppure scegli tra i filtri di risoluzione preimpostati.

Krea offre anche l'accesso a oltre 1.000 modelli di stile, sia propri che creati dai membri della community. Puoi applicare questi stili direttamente se hai difficoltà a spiegare il tuo concetto, o anche addestrare il tuo modello di stile personalizzato per ottenere immagini coerenti su più generazioni.

💡 Suggerimento professionale: crea i tuoi prompt gradualmente utilizzando una tecnica di concatenazione dei prompt per aiutare l'IA a rendere composizioni di immagini complesse. Inizia con gli elementi fondamentali e poi aggiungi dettagli secondari come l'illuminazione, gli effetti atmosferici e la nitidezza. Questo impedisce all'IA di confondersi a causa di troppe istruzioni contemporaneamente e ti offre un controllo preciso su ogni elemento visivo.

3. Scegli il tuo modello di IA

Krea riunisce più modelli di IA in un'unica interfaccia, offrendoti la flessibilità di abbinare lo strumento giusto alle tue esigenze creative. Ma ciò significa anche che devi comprendere i punti di forza e i limiti di ciascun modello per ottenere i migliori risultati. Ecco una tabella riassuntiva per aiutarti a scegliere i modelli più adatti alle tue esigenze specifiche:

Modello Ideale per Punto di forza principale Risultato e risoluzione Krea 1 Fotorealismo Risolve il problema dell'"aspetto IA" 4 immagini, 4096 Flux Uso generale Riferimenti stilistici 4 immagini, 1024 Nano Banana Adesione al prompt Ragionamento, conoscenza del mondo, prompt complessi 2 immagini, 1024 Immagine ChatGPT Scene complesse Ragionamento avanzato 2 immagini, 1024 Ideogramma Grafica Stili piatti ed estetici, tipografia 2 immagini, 1024 Runway Gen-4 Caratteri Qualità cinematografica 2 immagini, 1024

4. Riferimenti feed

A volte hai un'idea precisa, ma le parole non bastano. Vuoi quella specifica luce al neon di un vicolo cyberpunk o la texture esatta del legno invecchiato di una foto che hai scattato l'estate scorsa. Il testo da solo non sempre riesce a colmare questo divario.

All'interno di Krea, inserisci i riferimenti visivi direttamente nel processo di generazione. La piattaforma legge le tue immagini ed estrae il loro DNA visivo, ovvero combinazioni di colori, atmosfere luminose, strutture compositive, qualità delle texture, e li applica al tuo output.

Cosa è più facile? Descrivere un tramonto che hai fotografato l'anno scorso o semplicemente caricarlo?

Quest'ultimo. Ecco come gli input multimodali ampliano le tue possibilità creative:

Carica immagini : inserisci fino a tre immagini come riferimento per lo stile, i colori, i caratteri o la composizione. Krea può mescolare le caratteristiche di ciascuna immagine o estrarre elementi specifici da ciascuna di esse da rappresentare nel risultato finale.

Input dalla webcam : punta la fotocamera su oggetti, schizzi o persino su te stesso. La piattaforma riconosce forme, colori e movimenti in tempo reale e genera interpretazioni in tempo reale di ciò che vede.

Pittura su tela : disegna forme approssimative direttamente sulla tela di Krea per influenzare la composizione e la posizione degli elementi nell'immagine finale.

Condivisione dello schermo: offri direttamente uno sguardo al tuo Pinterest o alle tue bacheche e lascia che l'IA generi interpretazioni dai segnali visivi.

📚 Per saperne di più: Come porre domande all'IA per ottenere il massimo dai tuoi strumenti di IA

5. Continua a ripetere

Krea è progettato per un processo iterativo. Puoi generare, modificare, rigenerare e perfezionare il risultato dell'IA fino a ottenere qualcosa che funziona.

Vuoi cambiare l'angolazione della telecamera?

Rimuovere gli elementi indesiderati dall'inquadratura?

Modificare l'illuminazione di un'immagine?

Vuoi convertire uno schizzo in un rendering fotografico?

Scegli la risorsa generata dall'IA dalla cartella e inserisci un semplice prompt di testo come: "Illumina nuovamente la scena. Rendila più luminosa, con il flusso della luce del giorno che entra dalle finestre".

La piattaforma elabora le tue istruzioni e aggiorna l'immagine di conseguenza. Puoi anche controllare quanto la piattaforma altera la tua immagine regolando la potenza dell'IA.

Detto questo, ecco una formula affidabile per strutturare i tuoi prompt:

Tipo di immagine + soggetto descrittivo concreto + dettagli specifici sulla composizione + immagine o stile di riferimento + selezione del modello IA

Ricorda, nessuna guida alla progettazione dei prompt potrà mai sostituire la sperimentazione pratica. Devi provare diversi modelli e generare immagini tu stesso per capire cosa funziona.

Sfoglia la community di Krea per vedere cosa hanno creato gli altri, studia i loro prompt e prendi spunto dai loro esperimenti.

Iscriviti al server Discord della piattaforma per porre domande e imparare dagli utenti che hanno già compreso le peculiarità di ciascun modello.

👀 Lo sapevi?: Il primo importante programma di arte IA, AARON, è stato creato all'inizio degli anni '70 dall'artista e informatico britannico Harold Cohen. Nell'ambito di questo programma, ai robot veniva insegnato a creare disegni che Cohen avrebbe poi colorato a mano.

I migliori prompt Krea IA per diversi casi d'uso

Krea trasforma i flussi di lavoro creativi offrendo accesso a oltre 50 modelli di IA. Gioca e utilizza una combinazione di prompt di testo, riferimenti di stile, proporzioni e persino schizzi per descrivere ciò che desideri creare.

Sebbene richieda un po' di tempo per imparare a usarlo, è intuitivo. Questo elenco di oltre 30 prompt Krea IA ti darà abbastanza ispirazione per creare e sperimentare i tuoi prompt personalizzati.

È ora di dare vita al prompt engineer che è in te.

Prompt di immagini Krea per grafici e illustratori

1. Genera un rendering fotorealistico di un imponente hamburger vegetariano con panino multigrain, cheddar piccante, funghi grigliati, peperoni rossi arrostiti e foglie di spinaci croccanti, il tutto su uno sfondo dorato-arancio intenso. Erbe fresche, pangrattato e pomodorini rossi fluttuano in sospensione dinamica attorno agli ingredienti, come se fossero catturati da una gustosa folata di vento. L'illuminazione è calda e direzionale, mettendo in risalto le goccioline di umidità, le texture e la lucentezza di ogni strato. Includi una vivace gradazione di colori organici che evoca la sensazione di un pasto fresco e gourmet.

tramite Krea IA

2. Un serpente blu intenso avvolge il viso della ragazza, con squame dettagliate e strutturate. Le labbra della ragazza sono rosso vivo, lucide ed espressive. I suoi capelli, le sopracciglia e le ciglia sono di un bianco puro, che si fonde perfettamente con lo sfondo bianco pulito. L'immagine complessiva crea un contrasto sorprendente tra i toni del blu, del rosso e del bianco.

tramite Krea IA

3. Una boutique Dior presenta una facciata scultorea bianca e fluida. Farfalle metalliche scendono a cascata dalla sporgenza curva sopra l'ingresso. Una calda illuminazione dorata illumina l'arco e il logo del marchio. Le vetrine in vetro rivelano l'interno. La fotografia dell'ora blu cattura la vista a livello della strada. Architettura organica moderna con dettagli fotorealistici.

4. Una donna in tailleur grigio è seduta a gambe incrociate sul cofano di un'auto d'epoca. La scena è in bianco e nero, ad eccezione dei colorati flaconi di cosmetici rosa e viola. Un grande flacone di profumo in cristallo incornicia la sua figura. Foglie verdi e steli di lavanda viola si intrecciano nella composizione. L'auto d'epoca mostra dettagli Chrome e fari classici. Fotografia di prodotto surreale con stile collage misto.

💡 Suggerimento professionale: il risultato è abbastanza soddisfacente ma non ancora perfetto? Prova la funzionalità "Reuse" (Riutilizza) di Krea. Questa funzionalità riporta il prompt, il modello e le impostazioni esatti di quella generazione nella casella del prompt, consentendoti di eseguire rapidamente una nuova elaborazione e di apportare modifiche. Se ciò non funziona, utilizza il prompt chaining (concatenazione dei prompt) per ottenere il risultato desiderato.

5. Un poster di viaggio in stile anni '60 mostra una città costiera al tramonto. Dominano blocchi di colore piatti in arancione e verde acqua. Sagome architettoniche semplificate si allineano all'orizzonte. Onde geometriche si infrangono sotto il sole al tramonto. La texture serigrafata aggiunge autenticità.

tramite Krea IA

6. Un lucidalabbra Kiko rosa brillante è in piedi sull'erba verde fresca. Gocce di rugiada mattutina ricoprono i fili d'erba. La luce bokeh brilla sullo sfondo. La calda luce del sole filtra dall'angolo in alto a destra. Il prodotto cosmetico riflette la luce naturale. Fotografia macro con profondità di campo ridotta. Estetica fresca e naturale della fotografia di prodotto.

Se utilizzi l'IA per aumentare la produttività, questo video effettua la condivisione di alcuni suggerimenti per risparmiare tempo 👇

💡 Suggerimento professionale: ti stai chiedendo se è meglio usare ChatGPT o Meta IA Image Generator per produrre immagini migliori? Ecco una breve guida: Usa ChatGPT per: immagini fotorealistiche di prodotti, ritratti dettagliati dei caratteri, composizioni complesse con più elementi e immagini precise specifiche per un marchio. Usa Meta IA per: schizzi concettuali rapidi, stili artistici astratti, tavolozze di colori sperimentali e iterazioni rapide durante le prime fasi di brainstorming.

Prompt di immagini Krea per team di marketing e pubblicità

7. Il viso di una donna riposa serenamente tra margherite bianche e fiori verdi. Ha gli occhi chiusi e un trucco naturale. Le lentiggini punteggiano il naso e le guance. La sua mano tocca delicatamente il mento, mostrando un anello d'oro. I fiori incorniciano tutto il suo viso. Una luce morbida e naturale mette in risalto la sua pelle. Fotografia di bellezza in primo piano con composizione floreale organica.

tramite Krea IA

💡 Suggerimento professionale: vuoi che Krea generi risultati molto simili alle tue immagini/al tuo stile di riferimento? Imposta la scala di somiglianza su un valore più alto affinché il risultato sia molto simile all'immagine originale.

8. Casco da astronauta pieno di fiori, fotografia Light Field. Ogni possibile piano focale viene catturato simultaneamente, consentendo la rifocalizzazione post-acquisizione e creando la caratteristica capacità di vedere intorno agli oggetti con sottili spostamenti di parallasse. La distintiva estetica della fotografia computazionale mostra informazioni di profondità impossibili con ogni petalo nitido, indipendentemente dalla posizione.

tramite Krea IA

👀 Lo sapevi? Ogni giorno vengono generate oltre 34 milioni di immagini su piattaforme IA come Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E. Anche se gli artisti possono avere connotazioni negative nei confronti dell'arte IA, questo numero enorme dimostra semplicemente come l'IA abbia democratizzato la creazione di immagini per tutti.

9. Un collage caotico di ritagli di riviste e giornali, tra cui volti umani, telecamere di sorveglianza, pubblicità, etichette di prodotti, strani gadget, loghi e testi frammentari sovrapposti l'uno all'altro senza lasciare nemmeno uno spazio vuoto. Aggiungi bordi frastagliati, angoli di carta piegati, ombre create dai ritagli sovrapposti e piccole grinze per rendere il tutto più realistico.

tramite Krea IA

10. Uno smartphone galleggia su uno sfondo vivace con sfumature che vanno dal blu elettrico al magenta. Forme geometriche astratte orbitano attorno al dispositivo. Immagine pulita del prodotto con illuminazione drammatica dal basso. Stile pubblicitario tecnologico moderno con colori audaci e composizione dinamica.

11. Una colazione disposta su un piano di lavoro in marmo. Croissant freschi accanto a tazze di caffè fumante. La luce naturale del mattino che entra dalla finestra crea ombre morbide. I chicchi di caffè sparsi aggiungono consistenza. Fotografia di lifestyle con toni caldi e accoglienti e ampio spazio bianco per sovrapporre il testo.

tramite Krea IA

12. Una modella cammina per una strada urbana indossando un blazer oversize. La sfocatura suggerisce movimento ed energia. La luce dell'ora dorata crea ombre drammatiche. Gli edifici in cemento fanno da cornice allo sfondo. Fotografia di moda di strada ad alto contrasto con color grading cinematografico.

tramite Krea IA

💡 Suggerimento professionale: hai un rendering digitale di bassa qualità o immagini originali eccessivamente compresse? Usa la funzionalità Enhancer di Krea per reinventare in modo creativo come sarebbe potuta essere una versione più nitida e ad alta risoluzione della scena.

13. Due anziani maghi con lunghe barbe bianche giocano a scacchi su una tabella di legno in una biblioteca poco illuminata. Indossano alti cappelli a punta patchwork e abiti riccamente strutturati dai colori intensi. Antichi libri rilegati in pelle riempiono gli scaffali dietro di loro. La calda illuminazione ambientale crea morbide ombre sui loro volti segnati dal tempo.

tramite Krea IA

Prompt di immagini Krea per artisti IA e concept artist

14. Un vivace paesaggio spaziale di pianeti musicali e nebulose, illuminazione drammatica e soffusa, arte digitale, 8K IMAX, risoluzione cinematografica e fotorealistica.

tramite Krea IA

👀 Lo sapevi? Un'opera d'arte creata da Midjourney ha vinto un premio alla Colorado State Fair 2022, segnando uno dei primi casi in cui l'arte generata dall'IA ha battuto le voci umane in una competizione tradizionale.

15. Le cascate si riversano dai bordi e si dissolvono nella nebbia prima di raggiungere il fondo. Antiche rovine riposano su ogni isola, in connessione tra loro tramite scintillanti ponti di luce. Nebulose viola e dorate turbinano nel cielo sopra di esse, proiettando colori surreali su Tutto.

16. Una colomba bianca con le ali di colore pesca vola nel cielo stellato della notte. Scintille dorate seguono l'uccello come polvere di stelle, creando un percorso luminoso nell'oscurità. Lo sfondo cosmico mostra stelle sparse e sottili nebulose. Le ali della colomba sono spiegate in volo, ogni piuma è dettagliata e risplende di caldi toni arancioni.

tramite Krea IA

💡 Suggerimento professionale: usa prompt negativi per specificare gli elementi indesiderati in un'immagine. Ad esempio, "piume sfocate" e "bagliore sovraesposto" per assicurarti che i dettagli nitidi non annullino l'effetto polvere di stelle. Inoltre, usa il modello Krea 1 con una potenza IA del 75% per ottenere il miglior rendering fotorealistico delle singole piume.

16. Due figure in silhouette si ergono sotto un imponente arco che domina un paesaggio alieno futuristico. Enormi strutture sferiche e imponenti edifici cilindrici si innalzano dal terreno desertico sotto un cielo nebbioso. L'architettura combina curve organiche con elementi industriali. La calda luce del sole filtra attraverso la polvere atmosferica, creando una drammatica retroilluminazione e lunghe ombre sul terreno sabbioso.

tramite Krea IA

17. Un Pegaso bianco con le ali spiegate si erge su una scogliera di un'isola galleggiante all'alba. Antiche rovine ricoperte di muschio e cascate precipitano in nuvole nebbiose sottostanti. Una luce dorata attraversa il cielo mentre l'erba rigogliosa ricopre il terreno. Lo sfondo mostra una profondità atmosferica con un caldo color ambra che sfuma in un cielo turchese.

18. Una divinità della foresta con la pelle dalla consistenza simile alla corteccia e le spalle ricoperte di muschio emerge dal fogliame color smeraldo. La testa è coronata da corna intrecciate con rami e fiori bianchi. La luce del sole che filtra attraverso le foglie crea un effetto di illuminazione perimetrale sulle texture organiche. La sua espressione serena trasmette un'antica saggezza sullo sfondo della vegetazione verde stratificata.

🧠 Curiosità: l'arte creata dalle macchine ha qualche valore? Nel 2018, un ritratto generato dall'IA con il titolo Ritratto di Edmond de Belamy è stato venduto all'asta da Christie's per 432.500 dollari. Questo evento ha scatenato un dibattito globale sulla creatività delle macchine.

Prompt Krea per le modifiche e i miglioramenti IA

19. Illumina nuovamente la scena e rendila più luminosa con la luce del sole che entra dalle finestre.

tramite Krea IA

💡 Suggerimento professionale: quando inserisci immagini di riferimento, usa un linguaggio descrittivo e appropriato. Ad esempio, invece di dire semplicemente "Trasforma questa foto in un disegno simile all'immagine di riferimento", prova a dire "Trasforma questa foto in un'illustrazione digitale, con uno sfondo rosa piatto e linee dettagliate, in modo che corrisponda all'immagine di riferimento".

20. Riformula l'inquadratura. Riduci lo Zoom al 100% in modo da vedere solo la parte superiore del corpo dell'uomo.

tramite Krea IA

21. Cambia l'angolazione della telecamera. Ruota la telecamera/l'angolazione del soggetto in modo da poter vedere la donna di profilo, in vista laterale.

tramite Krea IA

22. Elimina gli elementi indesiderati da una scena. Ad esempio, elimina tutte le persone dalla strada in modo che appaia vuota.

tramite Krea IA

23. Per modificare l'abbigliamento, modifica questa immagine e cambia il colore della giacca da nero a giallo.

24. Cambia stile e trasforma semplici schizzi e concetti in lavori più dettagliati, come rendering o fotografie.

tramite Krea IA

*Nota: tutte le immagini in questa sezione provengono da Krea.

💡 Suggerimento professionale: quando effettui la modifica delle immagini, non dire all'IA cosa cambiare, ma descrivi il risultato finale che desideri ottenere. Invece di "rimuovi lo sfondo e aggiungi sfocatura", prova "crea un ritratto con sfondo bokeh morbido e soggetto a fuoco nitido".

Continua a sperimentare e cerca ispirazione da altri autori per vedere come utilizzano gli strumenti di IA per ottenere le migliori creazioni visive.

Quali sono gli errori più comuni nell'uso dei prompt in Krea IA?

Krea offre funzionalità estese. E ci vuole tempo per abituarsi alle sue modalità e ai suoi set di funzionalità.

Se hai difficoltà a generare le immagini che desideri, ecco alcuni errori che potresti commettere.

Errore Perché succede Soluzione Da fare con un unico modello Sono disponibili oltre 50 modelli di IA per la generazione di immagini e oltre 10 modelli per la creazione di video. Quando crei immagini artistiche, astratte, animate o grafiche di ogni tipo senza modificare il modello di IA, potresti ottenere un risultato piuttosto deludente. Sperimenta. Scopri in cosa eccellono i diversi modelli, ad esempio runway-4 per i riferimenti al carattere, Nano Banana e ChatGPT per i prompt relativi alla pittura e al testo. Non utilizzare la modalità Raw I modelli di Krea sono addestrati per generare output "di bell'aspetto" per impostazione predefinita. Questo pregiudizio estetico va contro alcuni stili artistici o rendering tecnici. Attiva la modalità Raw quando desideri che il modello generi immagini meno artistiche. Ignorando le impostazioni di potenza dell'IA Il cursore IA Strength controlla il grado di interpretazione della piattaforma rispetto ai tuoi riferimenti rispetto al tuo prompt di testo. Se non modifichi la scala, otterrai risultati che sono in gran parte non correlati. Scegli un livello di potenza dell'IA più basso quando desideri che Krea dia priorità ai prompt di testo e si attenga strettamente ai riferimenti. Sovraccaricare i prompt Riempire il prompt con oltre 50 descrittori confonde il processo di generazione. Segui il processo di creazione passo dopo passo se ci sono molti dettagli minuziosi e sfumati di cui occuparti. Utilizzo passivo degli strumenti di Canva La tela di Krea (forme, pennelli, strumenti sfumatura) è progettata per essere continuamente perfezionata, non per tentativi una tantum. Disegna forme approssimative, usa la bacchetta magica per selezioni intelligenti e ripeti 3-5 volte per ottenere risultati perfetti. Uso improprio degli input della webcam e della condivisione dello schermo Gli utenti si aspettano che la fotocamera li collochi letteralmente nelle scene o che la condivisione dello schermo crei repliche esatte. L'IA interpreta forme, colori e movimenti, non copia direttamente. Usa la webcam per influenzare forme e colori astratti e effettua la condivisione dello schermo per fare riferimento a moodboard o raccolte di riferimento. Modelli personalizzati addestrati dalla community Krea offre oltre 1.000 modelli di stile provenienti dalla community. Gli utenti utilizzano per impostazione predefinita i modelli di base e perdono gli stili specializzati che corrispondono esattamente alle loro esigenze. Sfoglia gli stili della community prima di creare prompt complessi. Molte estetiche di nicchia (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) sono pre-addestrate e pronte per essere applicate.

Limiti dell'utilizzo di Krea IA

Krea è impressionante, ma non è uno strumento perfetto. Ecco alcuni casi in cui il processo creativo iterativo di Krea non è all'altezza:

Token di calcolo limitati : è necessario sottoscrivere un piano a pagamento perché il piano Free offre solo 50 unità di calcolo al mese, che si esauriscono rapidamente quando si iterano concetti o si testano più modelli di IA per un singolo progetto.

Troppe opzioni : sebbene oltre 50 modelli possano sembrare impressionanti, confondono i principianti che hanno solo bisogno di una generazione di immagini di base e non richiedono un controllo avanzato sul trasferimento di stile o motori di rendering specializzati. Tutto ciò di cui hanno bisogno sono : sebbene oltre 50 modelli possano sembrare impressionanti, confondono i principianti che hanno solo bisogno di una generazione di immagini di base e non richiedono un controllo avanzato sul trasferimento di stile o motori di rendering specializzati. Tutto ciò di cui hanno bisogno sono prompt per la generazione di immagini per iniziare.

Difficoltà con le sfumature : l'IA interpreta erroneamente concetti astratti, descrizioni eccessivamente dettagliate o richieste che combinano più stili artistici. Prova a : l'IA interpreta erroneamente concetti astratti, descrizioni eccessivamente dettagliate o richieste che combinano più stili artistici. Prova a utilizzare prompt basati su catene di pensieri , specialmente nella generazione in tempo reale, dove i risultati cambiano costantemente man mano che modifichi gli elementi della tela.

Nessuna funzionalità offline : è necessaria una connessione Internet stabile per accedere a qualsiasi funzionalità/funzione, poiché Krea è interamente basato sul web.

Ancora in versione beta attiva : mentre Krea sta implementando gradualmente nuove funzionalità/funzioni, alcune di esse rimangono sperimentali, con bug occasionali e funzionalità incomplete.

Non supporta contenuti di lunga durata: puoi creare solo video della durata massima di 10-12 secondi, il che significa che dovrai generare più clip e unirle insieme in un software di editing video esterno per ottenere video più lunghi.

Alternative to Krea IA to explore

Dai un'occhiata a queste alternative a Krea che compensano i suoi limiti o offrono funzionalità/funzioni più inclusive per adattarsi al tuo flusso di lavoro:

2. Leonardo IA

tramite Leonardo IA

Leonardo AI (acquisita da Canva) è una piattaforma di IA generativa che utilizza algoritmi ML avanzati per trasformare i prompt testuali in immagini di alta qualità. Il modello di base proprietario dello strumento, Leonardo Phoenix, consente agli utenti di creare un'ampia gamma di risorse visive, dalla concept art e dalle risorse di gioco alla grafica di marketing e ai mockup di prodotti.

Con esso, avrai a disposizione un'ampia libreria di modelli IA pre-addestrati ottimizzati per stili artistici specifici e persino l'opportunità di addestrare i tuoi modelli personalizzati. L'interfaccia intuitiva e basata su browser di Leonardo lo rende accessibile sia ai principianti che ai professionisti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leonardo IA

Genera immagini fotorealistiche con un elevato livello di dettaglio e un'aderenza costante al prompt, anche quando aggiungi sovrapposizioni di testo alle immagini.

Carica file OBJ e genera texture contestualmente intelligenti per risorse 3D.

Abbozza i tuoi concetti utilizzando Realtime Canvas e guarda come questi schizzi si trasformano in concetti dettagliati di caratteri e ambienti.

Addestra modelli IA personalizzati sul tuo set di dati per mantenere un'estetica del marchio e un design dei caratteri coerenti su più generazioni.

Limiti di Leonardo IA

La generazione di oggetti inorganici realistici come automobili e macchinari può richiedere più tentativi rispetto ai soggetti organici.

Gli utenti gratis devono affrontare code di generazione più lente nelle ore di punta, poiché la priorità è data agli abbonati a pagamento.

Prezzi di Leonardo IA

Gratis : 150 tokeni al giorno

Apprendista : 10 $ al mese

Artisan : 24 $ al mese

Maestro: 48 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Leonardo IA?

Ecco una recensione di G2:

Leonardo. Ai offre la piena titolarità dei contenuti generati, con tutti i diritti che rimangono all'utente. I crediti API senza scadenza supportano la pianificazione a lungo termine. Consente inoltre la formazione di modelli personalizzati e autorizzazioni di progetto dettagliate, rendendo molto più agevole la collaborazione tra team con esigenze di accesso diverse.

Leonardo. Ai offre la piena titolarità dei contenuti generati, con tutti i diritti che rimangono all'utente. I crediti API senza scadenza supportano la pianificazione a lungo termine. Consente inoltre la formazione di modelli personalizzati e autorizzazioni di progetto dettagliate, rendendo molto più agevole la collaborazione tra team con esigenze di accesso diverse.

📚 Per saperne di più: Le 13 migliori alternative a Meta IA nel 2025

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney eccelle nella produzione di immagini artistiche altamente stilizzate con un'estetica distintiva che molti considerano il gold standard per i professionisti creativi.

La piattaforma funziona principalmente tramite Discord, creando opere d'arte e illustrazioni dettagliate a partire da descrizioni di testo. Ogni generazione diventa parte di una galleria comunitaria ricercabile dove è possibile sfogliare milioni di immagini con i relativi prompt esatti visibili.

A differenza dell'approccio iterativo in tempo reale di Krea, Midjourney si concentra sulla fornitura di risultati artistici raffinati e coerenti che spesso richiedono modifiche minime.

Le migliori funzionalità di Midjourney

Fornisce infinite opportunità di ispirazione e apprendimento grazie al suo feed comunitario aperto.

Modalità Relax per generare immagini illimitate a un ritmo più lento

Carica immagini di riferimento per mantenere la coerenza tra le creazioni o applica stili artistici specifici preservando le caratteristiche dei personaggi.

Esegui più lavori di generazione simultanei contemporaneamente

Modalità Stealth per mantenere privati le immagini e i video quando non desideri che siano visibili nella galleria della community.

Limiti di Midjourney

Al momento non è disponibile alcuna versione di prova gratis, pertanto è necessario sottoscrivere immediatamente una sottoscrizione per testare la piattaforma.

Gli utenti criticano spesso la mancanza di supporto clienti e l'assenza di canali di comunicazione diretti.

Il tempo GPU viene calcolato in base al tempo di elaborazione effettivo del server, non al tempo di attesa in coda, rendendo imprevedibile la stima dei costi per prompt complessi.

Prezzi Midjourney

Base : 8 $ al mese

Standard : 24 $ al mese

Pro : 48 $ al mese

Mega: 96 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4,5/5 (100 recensioni)

Capterra:

Cosa dicono gli utenti reali di Midjourney?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace il fatto che, se usato correttamente, Midjourney possa aiutare a creare immagini dall'aspetto davvero realistico e consentire di risparmiare molto tempo. È semplice da usare una volta imparato come fornirgli i prompt giusti.

Mi piace il fatto che, se usato correttamente, Midjourney possa aiutare a creare immagini dall'aspetto davvero realistico e consentire di risparmiare molto tempo. È semplice da usare una volta imparato come fornirgli i prompt giusti.

Domande frequenti

Addestra un modello IA personalizzato caricando almeno 3 immagini esistenti delle risorse visive del tuo marchio. Krea assegna quindi un codice di stile unico che puoi applicare alle generazioni future. Utilizza questo passaggio per mantenere un'estetica coerente in tutti i risultati senza dover ricostruire i prompt ogni volta.

No. Le immagini e i video richiedono flussi di lavoro separati. Puoi generare prima un'immagine, quindi utilizzarla come fotogramma iniziale per la generazione di video caricandola nella Sequenza dei fotogrammi chiave. La piattaforma non offre il supporto per la creazione simultanea di immagini e video da un unico prompt.

Cerca di creare prompt ricchi ed elaborati con dettagli su stile, texture, illuminazione, impostazioni della fotocamera e ambiente. Puoi anche inserire riferimenti o disegnare su tela per ottenere un risultato preciso.

Utilizza la casella dei prompt negativi durante l'upscaling o la generazione di pattern per escludere elementi indesiderati dal risultato finale. Specifica elementi come immagini sfocate, artefatti, distorsioni o imprecisioni anatomiche per perfezionare la qualità dell'output. Questo aiuta l'IA a concentrarsi sugli elementi desiderati evitando i comuni problemi di generazione.

Krea offre flussi di lavoro integrati per la generazione di immagini e video in tempo reale. Si concentra inoltre su miglioramenti e modifiche assistiti dall'IA. Midjourney, invece, eccelle nelle immagini stilizzate con un'eccezionale coerenza estetica, ma si concentra esclusivamente sulla generazione di immagini. Scegli in base alle tue esigenze: versatilità o puro risultato artistico.

Sì. Il piano Free offre 50 token di calcolo al giorno. A seconda del modello scelto, puoi testare da 6 a 25 prompt ogni giorno.