Hai accettato di scrivere una lettera di raccomandazione, il che significa che credi sinceramente che questa persona meriti cose positive. Il problema è tradurre ciò che sai del suo lavoro in una lettera che abbia peso.

ChatGPT può velocizzare il processo senza rendere la tua lettera generica.

Tu fornisci i risultati e le osservazioni specifiche, e l'IA ti aiuta a dar loro una forma convincente che i responsabili delle assunzioni e le commissioni di ammissione prenderanno sul serio.

In questo post del blog spieghiamo come scrivere una lettera di raccomandazione con ChatGPT.

Per assicurarti di esplorare tutte le opzioni possibili, vedremo anche come ClickUp, l'app completa per il lavoro, può esserti d'aiuto. 🤩​​​​​​​​​​​​​​​​

Perché utilizzare l'IA per le lettere di raccomandazione

Gli strumenti di IA come ChatGPT offrono un modo pratico per creare lettere di raccomandazione ben strutturate che mettono in evidenza in modo efficace i punti di forza di un candidato.

Vediamo perché dovresti usare questi strumenti:

Risparmio di tempo prezioso: genera una bozza iniziale solida in pochi minuti, così non dovrai fissare un foglio bianco per ore.

Fornisce una guida strutturale: organizza i tuoi pensieri in un formato di lettera corretto con aperture, paragrafi centrali e chiusure appropriati.

Utilizza un linguaggio efficace: aiuta a esprimere i risultati raggiunti e le qualità in modo convincente, che potresti non pensare immediatamente.

Elimina il blocco dello scrittore: ti offre un punto di partenza che puoi perfezionare e personalizzare con aneddoti specifici.

La chiave è utilizzare l'IA come assistente alla stesura, non come sostituto. Dovrai comunque aggiungere dettagli autentici e osservazioni personali che solo tu conosci.

📮 Approfondimento su ClickUp: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro di ClickUp. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Come scrivere una lettera di raccomandazione con ChatGPT (passaggio dopo passaggio)

Scrivere una lettera di raccomandazione può sembrare un'altra attività da inserire in una giornata già piena di impegni.

Se usi ChatGPT nel modo giusto, otterrai una bozza priva di errori che sarà comunque personale, credibile e in linea con il tuo stile. Capiamo come scrivere una lettera di raccomandazione con ChatGPT. ⚓

Prima di inserire i prompt in ChatGPT, raccogli i dettagli che determinano la forma e l'orientamento della lettera. Questo passaggio è fondamentale per la qualità del risultato finale, poiché il modello scrive in base al contesto fornito.

Ecco cosa ti serve:

Chi è il candidato: nome completo, ruolo attuale e posizione per cui si candida.

La tua relazione con loro: da quanto tempo li conosci e in che veste (manager, professore, team leader)

Qualità uniche: i loro punti di forza, lo stile di lavoro e le caratteristiche professionali o accademiche che desideri mettere in evidenza.

Risultati: numeri, esiti o esempi che dimostrano il loro impatto reale.

Preferenza di tono: se desideri che la lettera abbia un tono formale, amichevole, conciso o persuasivo.

📌 Esempio: Ho lavorato con Carrie per 2 anni dopo che ha cambiato carriera. Ha migliorato il nostro programma di inserimento, riducendo i tempi di adattamento del 22%. È brava nella comunicazione, nella leadership e nella risoluzione dei problemi.

Passaggio n. 2: redigere prompt efficaci

È qui che trasformi i dettagli raccolti in un prompt chiaro e strutturato. Più specifiche sono le tue istruzioni, più accurata e utile sarà la lettera generata da ChatGPT.

Il tuo prompt dovrebbe includere:

Una breve descrizione della tua relazione con il candidato

A cosa serve la lettera

Alcuni risultati o qualità degni di nota

Qualsiasi scenario o storia a cui desideri fare riferimento

Il tono e la lunghezza che preferisci

Prompt ChatGPT per scrivere una lettera di raccomandazione

📌 Esempio: Scrivi una lettera di raccomandazione di una pagina per la mia ex analista di progetto, Carrie Adams, che sta facendo domanda per un master in analisi dei dati. L'ho gestita per tre anni. Metti in evidenza la sua capacità di risolvere i problemi, le sue notevoli competenze tecnologiche e la sua iniziativa nel creare un dashboard di reportistica settimanale che ha ridotto il lavoro manuale del 40%. Usa un tono professionale e cordiale.

Passaggio n. 3: rivedi e personalizza per garantire l'autenticità

ChatGPT ti fornisce le basi, ma è la personalizzazione a renderlo credibile. Ecco alcuni suggerimenti per effettuare la modifica dei contenuti generati dall'IA in modo che rispecchino il tuo stile:

Sostituisci tutte le frasi che non useresti mai (ad esempio, eccezionalmente esemplare).

Aggiungi una o due frasi di tuo pugno.

Riformula la frase di chiusura in modo che risulti naturale per il tuo stile.

Assicurati che l'aneddoto sia autentico e inserito nel paragrafo giusto.

Elimina le frasi eccessivamente formali che sembrano troppo drammatiche.

Passaggio n. 4: formattare e finalizzare

Una volta perfezionato il contenuto, il passaggio finale è aggiungere un tocco personale. Formatta la lettera in modo professionale e rendila facile da leggere, in modo che il lettore comprenda immediatamente la tua relazione con il candidato.

Finalizza la lettera generata dall'IA:

Includi il tuo nome, il tuo titolo professionale e i tuoi recapiti.

Mantieni i paragrafi brevi e leggibili

Assicurarsi che date, nomi e fatti siano corretti

Utilizza un layout coerente con una spaziatura adeguata

Concludi con una frase finale chiara e sicura.

Utilizza questa revisione finale per individuare eventuali incongruenze fattuali o problemi di tono prima dell'invio.

🧠 Curiosità: nell'antica Roma, le lettere di raccomandazione erano conosciute come litterae commendaticiae. Cicerone, Plinio e altri scrittori d'élite utilizzavano questa forma per raccomandare i giovani a potenziali mecenati. È interessante notare che, in quelle antiche lettere, lo scrittore spesso si concentrava più sull'elogiare se stesso che sulla persona raccomandata.

Esempi di prompt per lettere di raccomandazione con ChatGPT

Per ottenere il risultato desiderato, è necessario innanzitutto redigere un prompt chiaro e dettagliato.

Più informazioni specifiche fornisci al modello linguistico di grandi dimensioni, più personalizzata ed efficace sarà la tua lettera di raccomandazione. Prova questi prompt ChatGPT:

Raccomandazione professionale di base

Scrivi una lettera di raccomandazione per [Nome], che ha lavorato come [Posizione] presso [Azienda] dal [date]. Evidenzia le sue competenze in [Aree specifiche come project management, comunicazione, competenze tecniche], i risultati chiave ottenuti, inclusi [Risultati quantificabili], e i tratti caratteriali come [Affidabilità, creatività, leadership]. La lettera è per una [Domanda di lavoro/promozione] nel settore [Settore].

Raccomandazione accademica per la scuola di specializzazione

Crea una lettera di raccomandazione per il mio studente [Nome] che si candida al [Programma specifico] presso [Università]. Si è distinto in [Nomi dei corsi], ha dimostrato forti capacità [Analitiche/di ricerca/di scrittura] e ha completato [Tesi/progetto di ricerca/studio indipendente]. Includi la sua media dei voti [Numero], la leadership in [Organizzazioni studentesche], le pubblicazioni o le presentazioni e il potenziale per un esito positivo in [Campo di studio].

🔍 Lo sapevi? In Germania esiste un sistema molto formale e codificato per le lettere di referenze lavorative (chiamate Arbeitszeugnis). Anche le valutazioni negative sono formulate con un linguaggio accuratamente diplomatico (o eufemistico).

Raccomandazione per una borsa di studio

Scrivi una lettera di raccomandazione per [Nome] che fa domanda per [Nome borsa di studio]. Enfatizza la sua eccellenza accademica (media dei voti: [Numero], posizione in classifica: [Posizione]), le sue necessità finanziarie, il suo servizio alla comunità, incluse [Attività specifiche], i suoi ruoli di leadership in [Organizzazioni] e come questa borsa di studio lo aiuterà a raggiungere [Obiettivi].

⚙️ Bonus: impara a scrivere raccomandazioni su LinkedIn che mettano in risalto l'impatto, evidenzino i punti di forza con chiarezza e scrivano approvazioni che si distinguono.

Raccomandazione per una posizione di ricerca

Scrivi una lettera per [Nome] che si candida per [Posizione di ricerca/borsa di studio]. Descrivi in dettaglio la sua esperienza di ricerca in [Area specifica], le metodologie che ha acquisito, le pubblicazioni (Elenco dei titoli), le presentazioni a conferenze, l'esperienza nella redazione di domande di sovvenzione, le capacità di collaborazione e i contributi innovativi nel [Campo].

🧠 Curiosità: Nel 1534, l'umanista Juan Luis Vives pubblicò "De conscribendis epistolis" (" Sulla scrittura delle lettere "), che insegnava come scrivere diversi tipi di lettere, tra cui petizioni, congratulazioni, consolazioni, ecc.

Raccomandazione per un cambio di carriera

Crea una lettera di supporto per il passaggio di [Nome] da [Campo attuale] a [Nuovo campo]. Evidenzia le competenze trasferibili come [Esempi], i corsi o le certificazioni pertinenti nel [Nuovo campo], la passione dimostrata attraverso [Lavoro/progetti di volontariato] e le qualità che lo rendono adattabile, come [Agilità di apprendimento, resilienza].

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per scrivere lettere di raccomandazione

È fondamentale capire cosa ChatGPT non è in grado di fare quando si creano lettere di raccomandazione, in modo da poter trovare una soluzione alternativa.

Limiti principali da considerare:

Produce lettere generiche: senza input dettagliati, l'IA genera un linguaggio stereotipato che suona come qualsiasi altra lettera di raccomandazione, indebolendone l'impatto.

Mancanza di accesso a dati reali sulle prestazioni: ChatGPT non può estrarre voti effettivi, risultati di progetti, numeri di vendita o risultati verificati; devi fornire tutto tu e gli errori nei tuoi input si riflettono nell'output.

Mancanza di autenticità emotiva: l'IA fatica a cogliere il genuino entusiasmo, la valutazione sfumata del carattere e la connessione personale che i valutatori cercano nelle raccomandazioni efficaci.

Richiede una modifica significativa: dovrai investire tempo per aggiungere dettagli specifici, modificare il tono e assicurarti che la lettera rappresenti fedelmente la tua relazione con il candidato.

🧠 Curiosità: Durante il Medioevo, esisteva una disciplina formale chiamata ars dictaminis (dal latino " l'arte di dettare lettere ") che insegnava alle persone come scrivere lettere formali, comprese raccomandazioni, presentazioni e altre forme epistolari. Si trattava di regole relative alla struttura, alla formulazione e al tono morale, tratte dalle tradizioni retoriche.

Come ClickUp ti aiuta a scrivere lettere di raccomandazione migliori

ChatGPT può sicuramente aiutarti a scrivere una lettera di raccomandazione.

Ma prima di iniziare dovrai copiare e incollare le descrizioni del lavoro, gli elenchi dei risultati raggiunti, i dettagli del progetto e caricare le note sulle prestazioni. È un bel po' di roba, accidenti.

ClickUp è diverso. Essendo la migliore alternativa a ChatGPT per le attività lavorative, conosce già alla perfezione l'area di lavoro. Dopotutto, è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Ecco uno sguardo più da vicino a come ClickUp ti aiuta a scrivere lettere di raccomandazione migliori. ✍️

Inizia la tua bozza senza fissare una pagina bianca

Quando inizi una lettera, cerchi di non tralasciare alcun risultato, metrica, esito del progetto e tratto della personalità. Hai bisogno di avere tutto in un unico posto per dargli una forma forte.

Scrivi la lettera di raccomandazione perfetta in ClickUp Documento Redigi il contenuto della lettera di raccomandazione in un unico posto con ClickUp Docs.

ClickUp Docs ti offre uno spazio di scrittura naturale e flessibile. Supporta la formattazione di testo avanzata e la modifica collaborativa in tempo reale, perfetta per quando un candidato desidera condividere il proprio contributo prima dell'invio della lettera di raccomandazione.

Supponiamo che tu stia scrivendo per Jordan Mitchell, che ha guidato un'iniziativa di fidelizzazione dei clienti. Crea un documento, aggiungi una sezione con il titolo "Risultati chiave", evidenzia in grassetto il suo aumento del 12% della fidelizzazione e inserisci un richiamo per un esempio significativo. Ti consente anche di aggiungere una piccola tabella che effettua il monitoraggio dei nomi dei progetti, delle metriche e dei link di supporto.

ClickUp Brain è integrato direttamente in questo documento. Funge da partner di scrittura, leggendo tutto ciò che è collegato al lavoro di Jordan, inclusi compiti, commenti, allegati e note di progetti precedenti. Estraendo contestualmente questi dettagli, redige tutto ciò di cui ha bisogno senza ulteriori interventi di ingegneria dei prompt.

Usa ClickUp Brain all'interno di Docs per redigere lettere di raccomandazione personalizzate

Puoi evidenziare punti chiave come "Riprogettazione del dashboard di fidelizzazione", "Riduzione delle ore di reportistica manuale" e "Identificazione dei segmenti di abbandono durante il secondo trimestre" e chiedere a ClickUp Brain di trasformarli in un paragrafo chiaro. Con un clic lo inserisci direttamente nel documento. Con un altro clic lo riscrivi per uniformarne il tono.

📌 Esempio di prompt: Trasforma questi punti elenco in un paragrafo di raccomandazione di cinque frasi che si concentri sui risultati misurabili e mantenga un tono favorevole all'ammissione.

Tieni organizzate tutte le richieste di lettere in modo che nulla vada perso

Durante il periodo di picco delle ammissioni, le richieste di raccomandazione arrivano tramite email, messaggi, promemoria via testo da parte degli studenti, invii casuali di moduli e brevi conversazioni nei corridoi.

Per semplificare queste richieste, puoi creare un modulo ClickUp. In questo modo, gli studenti potranno inviare tutte le informazioni rilevanti di cui hai bisogno in un unico posto. ClickUp Automazioni potrà quindi occuparsi del carico amministrativo.

Imposta un trigger che inoltra una richiesta di LOR utilizzando ClickUp Automazioni

Supponiamo che Emily invii la sua richiesta di lettera MBA tramite il tuo modulo ClickUp.

Nel momento in cui l'invio della sua richiesta viene effettuato, un'automazione:

Crea un'attività chiamata "Emily LOR – Wharton MBA"

Aggiunge la data di scadenza del 15 gennaio come termine ultimo per l'attività.

Tagga "MBA" e "Leadership Focus".

Compila una lista di controllo che include la stesura, la revisione interna e la correzione finale.

Assegna il tuo revisore quando la bozza passa allo stato "Da revisionare".

Ti invia un promemoria ClickUp 48 ore prima della scadenza.

Oppure puoi aggiungere un agente IA Email Drafter al tuo flusso di lavoro, che genererà già una prima bozza per te!

A volte potresti aver bisogno di diverse funzionalità dell'IA per diverse parti della tua lettera.

ChatGPT per un tono pulito, Claude per la struttura di lunga durata e Gemini per l'interpretazione dei dati tecnici. Normalmente, dovresti passare da uno strumento all'altro fino a quando il tuo browser non diventa un caos, noto anche come AI Sprawl.

Ma con ClickUp Brain, non dovrai più farlo.

Usa più LLM da un'unica interfaccia!

Ad esempio, Ava ha appena completato un progetto finale di machine learning. La sua cartella Drive contiene il suo notebook Jupyter e la relazione finale. La sua cartella SharePoint contiene le note dello sprint del team. Brain riunisce entrambi in un unico thread di chat.

Puoi scegliere Claude per analizzare il lungo rapporto, passare a Gemini per un'analisi tecnica dell'accuratezza del suo modello, quindi passare a ChatGPT per perfezionare il tono del paragrafo finale.

Esprimi le tue idee ad alta voce

ClickUp Brain MAX riunisce tutto questo in un'unica app desktop autonoma e la potenzia con una produttività voice-first.

Perché alcuni dei tuoi pensieri più chiari emergono quando racconti la storia ad alta voce. Pensa a quando Marcus Hill ha gestito un incidente sul server live alle 2 del mattino, ha guidato un ingegnere junior passo dopo passo attraverso il processo di debug e ha mantenuto l'intero team calmo mentre il sistema si riprendeva.

Digitare l'intera spiegazione rallenta il tuo slancio, svuota di emozione la tua esposizione e trasforma un ricordo vivido in frasi piatte che non riescono a catturare ciò che ha reso davvero impressionante la risposta di Marcus.

Usa ClickUp Talk to Text per catturare i punti di forza dello studente prima che i dettagli ti sfuggano di mente

Talk to Text in ClickUp Brain MAX risolve questo problema consentendoti di parlare in modo naturale e convertendo istantaneamente la tua voce in testo.

Premi la scorciatoia e inizia a parlare come se stessi spiegando la storia di Marcus a un collega davanti a un caffè. La trascrizione appare immediatamente e viene copiata negli appunti. Puoi incollarla nel tuo documento, evidenziare l'idea chiave e chiedere a ClickUp Brain di darle una forma che soddisfi le aspettative di un responsabile delle ammissioni.

Un recensore di G2 condivide:

ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare in modo più chiaro, sia che stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

🔍 Lo sapevi? Una delle più antiche lettere importanti sopravvissute è De litteris colendis, indirizzata dall'imperatore Carlo Magno (o per suo conto) all'abate Baugulf, intorno all'VIII-IX secolo. Esortava all'istruzione del clero, poiché molti di loro erano analfabeti, dimostrando come le lettere fossero utilizzate per dare forma alla politica e alle riforme.

Struttura delle lettere di raccomandazione

Una lettera di raccomandazione ben organizzata segue una struttura prevedibile che consente ai lettori di valutare rapidamente il candidato.

In genere si presenta così:

Paragrafo iniziale: Indica la tua relazione con il candidato, da quanto tempo lo conosci e in che veste. Dovresti anche includere una breve presentazione che dimostri il tuo entusiasmo. Paragrafi centrali (2-3): ogni paragrafo dovrebbe concentrarsi su un punto di forza o una qualifica specifica. Utilizza esempi concreti con risultati misurabili, quando possibile. Indica le competenze rilevanti per la posizione per cui si candidano (capacità accademiche per la scuola di specializzazione, leadership per ogni paragrafo dovrebbe concentrarsi su un punto di forza o una qualifica specifica. Utilizza esempi concreti con risultati misurabili, quando possibile. Indica le competenze rilevanti per la posizione per cui si candidano (capacità accademiche per la scuola di specializzazione, leadership per ruoli manageriali , competenze tecniche per posizioni specializzate). Valutazione del carattere: dedica spazio alle qualità personali come l'integrità, l'etica del lavoro, le capacità di collaborazione o la resilienza. Queste competenze trasversali spesso differenziano candidati con credenziali simili. Dichiarazione comparativa: se appropriato, indica dove si colloca questa persona rispetto alle altre con cui hai lavorato ("tra il 5% degli studenti migliori che ho insegnato" o "uno dei project manager più competenti del mio team"). Paragrafo conclusivo: rafforza la tua raccomandazione con una chiara dichiarazione di supporto e offri di fornire ulteriori informazioni aggiungendo i tuoi recapiti. Firma professionale: includi il tuo titolo, l'istituzione/azienda, il numero di telefono e l'indirizzo email per stabilire la tua credibilità.

🔍 Lo sapevi? In alcuni luoghi (soprattutto negli Stati Uniti), le leggi sull'accesso agli atti pubblici consentono alle persone di accedere alle lettere di raccomandazione presentate per l'assunzione, la nomina a ruolo o l'ammissione all'università.

Modelli per scenari comuni di lettere di raccomandazione

Avere il modello di lettera di raccomandazione giusto per la tua situazione specifica rende il processo di scrittura più fluido e ti assicura di includere tutti gli elementi necessari.

Ecco alcuni modelli collaudati per gli scenari più comuni. 📝

1. Lettera di raccomandazione per il programma universitario Functional Simplicity di Canva

via Canva

Questo modello include l'intestazione della tua istituzione nella parte superiore, seguita dalla data e dai dettagli del destinatario. Il corpo segue una chiara struttura in tre parti.

Inizia con un'introduzione che descriva la tua relazione con lo studente e il programma a cui sta facendo domanda, seguita da due o tre paragrafi che mettano in risalto i suoi punti di forza accademici e le sue qualità personali, accompagnati da esempi specifici. La conclusione rafforza la tua approvazione e offre ulteriori informazioni.

🧠 Curiosità: Cicerone, il famoso oratore romano, scriveva lettere di raccomandazione per i suoi giovani clients ai suoi amici. Tuttavia, spesso sottolineava come essere associati a lui (Cicerone) avrebbe portato benefici a lui, non solo alla persona che raccomandava.

2. Modello di lettera di raccomandazione per promozione di AIHR

tramite AIHR

Il formato della raccomandazione interna inizia con il tuo nome, titolo e informazioni sull'azienda, seguito da un indirizzo diretto al decisore. Il primo paragrafo indica chiaramente il nome del dipendente, la posizione attuale e la promozione per cui lo stai raccomandando, insieme al tuo rapporto di lavoro.

Ciò che rende efficace questo modello è l'attenzione al potenziale di leadership e alla disponibilità ad assumersi maggiori responsabilità. Il paragrafo conclusivo fornisce una forte approvazione e include le tue informazioni di contatto per eventuali domande di follow-up, mantenendo un tono cordiale ma professionale.

3. Modello di lettera di raccomandazione per borsa di studio di Template. net

Questo modello di lettera di raccomandazione per una borsa di studio presenta un marchio professionale nella parte superiore, seguito da un titolo chiaro e dalla data. L'introduzione cattura immediatamente l'attenzione, rivolgendosi alla commissione per le borse di studio con un linguaggio forte ed entusiasta sul motivo per cui questo studente merita di essere preso in considerazione.

Il flusso poi prosegue senza soluzione di continuità attraverso il loro curriculum accademico, evidenziando risultati specifici e voti che dimostrano le loro capacità intellettuali. Il modello è una buona scelta perché bilancia la professionalità con una sincera difesa, aiutandoti a presentare argomenti emotivi oltre a quelli fattuali.

🔍 Lo sapevi? L'American Historical Association (AHA) raccomanda alle commissioni di selezione di astenersi dal richiedere lettere di raccomandazione fino al termine della fase iniziale di screening. Questo per ridurre l'onere a carico di chi redige le lettere e per far risparmiare tempo e denaro ai candidati.

4. Lettera di raccomandazione per la richiesta di visto dal modello di Template.net

Questo modello di raccomandazione per la richiesta di visto va dritto al punto: stai raccomandando questa persona per il visto e spieghi la tua relazione con lei. Da lì, passa alle sue credenziali formative e alla sua esperienza professionale, con esempi specifici del suo lavoro e risultati misurabili che dimostrano le sue qualifiche.

La chiave qui è mostrare perché la loro esperienza è importante e quale valore apportano. La lettera si conclude con una raccomandazione sicura e l'offerta di rispondere a eventuali domande di follow-up.

Suggerimenti e best practice per lettere efficaci

Oltre al semplice utilizzo dell'IA come strumento di redazione, le lettere di raccomandazione efficaci richiedono approcci strategici che mettano in risalto i candidati.

Ecco alcune tecniche collaudate per migliorare le tue lettere. 👇

Usa il metodo STAR per gli esempi: struttura i tuoi aneddoti personali utilizzando "Situazione, Attività, Azione e Risultato" per fornire prove concrete delle capacità del candidato.

Esegui il test di specificità: riscrivi la tua frase se potrebbe descrivere altri 50 studenti che fanno domanda e sostituiscila con dettagli specifici (numeri, progetti, citazioni reali).

Includi la storia del "fallimento nella crescita": aggiungi brevi esempi di come il candidato gestisce le battute d'arresto per rivelare meglio il suo carattere.

Inizia con il tuo punto di forza: apri con la tua osservazione più convincente o con la qualità distintiva del candidato per catturare immediatamente l'attenzione.

Utilizza punti di riferimento comparativi: confrontali con ex studenti di successo, ricercatori pubblicati o professionisti del campo per fornire ai valutatori un parametro di riferimento significativo.

🔍 Lo sapevi? L'arte di scrivere lettere (chiamata epistolografia) era un genere retorico molto sviluppato nella tarda epoca romana e bizantina.

Considerazioni su etica, privacy e politiche

L'uso dell'IA per redigere lettere di raccomandazione comporta una serie di responsabilità.

Una ricerca condotta da Foundry10 mostra che il 31% degli insegnanti utilizza già l'IA generativa per creare lettere di raccomandazione, principalmente per brainstorming sui punti chiave, migliorare la chiarezza e regolare il tono. Ciò dimostra come l'IA sia già parte integrante della raccomandazione nella pratica quotidiana.

Tuttavia, questa adozione aumenta i rischi relativi alla privacy e al trattamento dei dati. Stanford ha scoperto che molti provider di IA conservano i testi inviati dagli utenti, registrano i dati delle conversazioni e possono utilizzare gli input per addestrare modelli futuri. Ciò rende vulnerabili le informazioni degli studenti, come la media dei voti, i premi e le storie personali, se gli insegnanti le incollano direttamente nei sistemi di IA.

C'è una chiara necessità di regole istituzionali precise su quali dati possono essere caricati e quali strumenti soddisfano gli standard di conformità.

Il pregiudizio rimane una preoccupazione parallela. Un rapporto del PMC rileva che l'IA può ridurre la variazione soggettiva nelle lettere di raccomandazione standardizzando il linguaggio, ma il pregiudizio dei dati di addestramento può comunque rafforzare le disuguaglianze se gli educatori si affidano alla formulazione del modello senza revisione.

L'approccio più responsabile abbina la stesura assistita dall'IA alla correzione umana per quanto riguarda il contesto, le sfumature e l'equità, garantendo che la lettera rimanga accurata, personalizzata ed eticamente sicura.

Ecco un consiglio: passa a ClickUp!

Per scrivere una lettera di raccomandazione efficace occorre innanzitutto avere chiari gli esempi, la struttura e l'intento.

ChatGPT ti aiuta a superare la pagina bianca, ma sei tu a occuparti del lavoro vero e proprio: scegliere le storie, aggiungere il contesto e dare forma a una raccomandazione sincera che sembri umana.

ClickUp porta questo processo un passo avanti. Qui lavori all'interno di un unico spazio di lavoro che contiene già tutte le informazioni di cui hai bisogno. Redigi la bozza in Docs, la perfezioni con ClickUp Brain, Brain MAX e Talk to Text e mantieni ogni richiesta organizzata con Automazioni senza perdere tempo.

Non aspettare una convocazione ufficiale. Iscriviti a ClickUp oggi stesso! ✅