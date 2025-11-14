I 10 migliori software per la gestione dell'inventario nel settore edile nel 2025

Dietro ogni struttura, dai grattacieli torreggianti alle case accoglienti, si nasconde una storia di meticoloso piano e gestione delle risorse.

Dal garantire che i materiali arrivino in tempo al rispettare il budget, anche il minimo ritardo può compromettere un progetto nel settore edile. La posta in gioco è alta, così come la complessità della gestione di tutto, dai livelli delle scorte ai programmi di approvvigionamento.

Oggi, i professionisti dell'edilizia devono affrontare sfide quali la fluttuazione dei costi dei materiali, le interruzioni della catena di approvvigionamento e la crescente necessità di monitoraggio delle risorse in più siti.

Il settore richiede una gestione meticolosa ed efficiente, che può essere ottenuta solo con il giusto software di gestione del sistema di inventario.

Ecco quindi una rassegna dei 10 migliori software per la gestione dell'inventario nel settore edile, che consentono di ottimizzare le operazioni, ridurre gli sprechi e mantenere i propri sogni sulla strada giusta.

Cosa cercare in un software per la gestione dell'inventario nel settore edile?

Le aziende hanno un forte bisogno di monitoraggio delle scorte in tempo reale, e a ragione.

Secondo il Deloitte’s Engineering and Construction Industry Outlook, alcune organizzazioni hanno persino sperimentato l'uso dei droni per ispezionare i cantieri, monitorare lo stato e gestire le scorte in tempo reale. Impressionante? Sì. Pratico per tutti? Non proprio.

Per la maggior parte delle imprese edili, un software affidabile per la gestione dell'inventario edile svolge egregiamente il proprio compito, mediante il monitoraggio delle scorte di magazzino e la valutazione delle risorse edili. Desiderate monitorare le attrezzature di alto valore o gestire l'inventario? Il software ideale vi aiuterà anche in questo.

🧠 Lo sapevate? I caschi di protezione furono utilizzati per la prima volta nel 1919 e furono uno dei primi dispositivi di sicurezza dell'era moderna. Inizialmente erano realizzati in tela, colla e vernice nera. Immaginate di dover effettuare il monitoraggio dell'inventario dei dispositivi di sicurezza a quei tempi!

Tutto quello che devi fare è dare priorità ad alcune funzionalità/funzione. Ecco cosa cercare in un software di ottimizzazione dell'inventario:

Aggiornamenti in tempo reale delle scorte : previeni costosi esaurimenti delle scorte o eccessivi accumuli di magazzino grazie a un software che fornisce aggiornamenti in tempo reale sui livelli di materiali e attrezzature.

Strumenti di pianificazione dei materiali : semplifica la pianificazione della catena di approvvigionamento allineando il fabbisogno di materiali al programma di costruzione per garantire la sequenza del progetto senza intoppi.

Design semplice e da utente : garantisce che tutti gli utenti del team possano gestire l'inventario in modo efficace senza bisogno di lunghe ore di formazione tecnica.

Accesso mobile e cloud : tieni i dati di inventario a portata di mano, sia in loco che in ufficio, utilizzando smartphone o tablet.

Monitoraggio multisito : gestisci facilmente materiali e attrezzature su più cantieri per garantire una corretta allocazione e trasferimento.

Opzioni personalizzabili e scalabili : scegli un software che cresce insieme alla tua azienda e si adatta alle tue esigenze di inventario in continua evoluzione.

Reportistica e analisi dettagliate: ottieni informazioni utili con report sulle tendenze dell'inventario, sull'utilizzo e sui costi per prendere decisioni di acquisto più intelligenti.

I 10 migliori software per la gestione dell'inventario nel settore edile

ClickUp (Ideale per ottimizzare e gestire le operazioni di inventario)

Chiunque lavori nel settore edile conosce fin troppo bene le difficoltà legate alla gestione dell'inventario:

Progetti ritardati e risorse sprecate a causa di un monitoraggio inadeguato delle scorte

Gli elementi in eccesso occupano spazio e costano denaro, mentre gli stock insufficienti comportano opportunità perse.

Processi manuali che richiedono molto tempo e rallentano tutto

Scorte obsolete dimenticate che si accumulano nei magazzini

Di solito, risolvere questi problemi richiede l'uso di diversi strumenti: dashboard, automazione, notifiche.

Ma perché complicare le cose? ClickUp semplifica tutto con la sua soluzione all-in-one per la gestione dell'inventario, la collaborazione in team e la produttività.

Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Inizia con il modello di gestione dell'inventario di ClickUp. Centralizza i livelli delle scorte, i riordini, i fornitori e i costi, mantenendo tutti i dati dell'inventario organizzati e accessibili.

Ulteriori informazioni Monitora i livelli delle scorte, i riordini, lo stato degli ordini, i fornitori e i costi in un unico posto con il modello di gestione dell'inventario di ClickUp.

Il monitoraggio delle tendenze e dei movimenti ti aiuta anche a evitare l'eccesso di scorte o l'esaurimento delle forniture essenziali.

Visualizza ClickUp

I progetti di costruzione sono dinamici e ogni ruolo, che si tratti di responsabili di cantiere, addetti agli acquisti o appaltatori, richiede competenze diverse.

La versatilità di ClickUp risalta in particolare grazie alle viste ClickUp, che si adattano alle diverse esigenze dei progetti. ClickUp offre oltre 15 visualizzare completamente personalizzabili per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

Con la vista Tabella di ClickUp, puoi personalizzare le colonne per SKU, quantità e posizioni, rendendo più facile individuare le lacune e trasferire le forniture dove necessario. Immagina di sapere esattamente quanti sacchi di cemento ci sono nel sito A rispetto al sito B in pochi secondi.

Struttura il tuo inventario per individuare immediatamente eventuali discrepanze con la vista Tabella di ClickUp

Utilizza la visualizzazione elenco di ClickUp per dare priorità agli ordini di acquisto, la visualizzazione tabella per tenere traccia delle quantità e della logistica e la visualizzazione calendario per allineare le consegne dei materiali alle tempistiche del progetto. Per i team in loco, la vista Bacheca semplifica il monitoraggio delle attività per le spedizioni o i trasferimenti di attrezzature.

Il modello ClickUp Construction Management Template offre ulteriori vantaggi ai team di costruzione. Si tratta di uno strumento completo per organizzare progetti, gestire programmi e coordinare i team.

Immaginate questa situazione: il vostro caposquadra vi chiama per chiedere informazioni sulla disponibilità di attrezzature di alto valore per un nuovo lavoro. Invece di sfogliare infiniti registri, aprite la visualizzazione dashboard, che consolida tutti i dati critici relativi all'inventario in un'unica interfaccia di facile lettura. Ecco un video che spiega tutto questo in dettaglio:

Dashboard ClickUp

Visualizza una visualizzazione a 360 gradi delle informazioni sui tuoi prodotti con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Con i dashboard di ClickUp puoi:

Visualizza i dati di inventario sui widget per accedere rapidamente ai livelli di stock critici e alle tendenze.

Automatizza attività come gli avvisi di scorte in esaurimento o i trigger di rifornimento delle scorte per risparmiare tempo.

Hai bisogno di notifiche di scorte in esaurimento? Le automazioni di ClickUp gestiscono questa funzione in modo ottimale, trigger le attività di riordino prima che si verifichino carenze.

🗣️Il cliente parla:

Prima dedicavamo ore extra a svolgere manualmente attività di routine, come consegnare progetti al nostro team, creare attività e incollare link. Ora utilizziamo quel tempo per pianificare in anticipo e trasferire una parte maggiore dei flussi di lavoro del team su ClickUp.

Prima dedicavamo ore extra a svolgere manualmente attività di routine, come consegnare progetti al nostro team, creare attività e incollare link. Ora utilizziamo quel tempo per pianificare in anticipo e trasferire una parte maggiore dei flussi di lavoro del team su ClickUp.

Ha anche notato che, prima dell'automazione, la notifica ai membri del team di un'attività completata poteva richiedere fino a 36 ore. Ora, con ClickUp, questi aggiornamenti avvengono istantaneamente, consentendo ai team di concentrarsi sulle loro priorità e rispettare le scadenze in modo efficiente.

ClickUp Brain

Quando il tempo stringe, ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, analizza le tendenze, redige richieste di preventivo e crea aggiornamenti rapidi, consentendoti di concentrarti sulle attività con priorità elevata.

Ulteriori informazioni Redigi rapidamente richieste di preventivo con i dati disponibili nel tuo ecosistema grazie a ClickUp Brain.

📌 Esempio: supponiamo che tu stia preparando un imponente getto di calcestruzzo per domani all'alba e improvvisamente ti rendi conto di non essere sicuro che tutti i materiali siano stati ordinati. Invece di cercare freneticamente tra email o registri, chiedi a ClickUp Brain di analizzare gli ordini di acquisto recenti e confermare i livelli delle scorte. In pochi istanti, genera un riepilogo/riassunto che mostra cosa è disponibile in magazzino, segnala gli elementi mancanti e redige persino una richiesta di preventivo per il tuo fornitore, facendoti risparmiare ore di lavoro e garantendo che la tua squadra rispetti i tempi previsti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Dashboard personalizzate : analizza la disponibilità delle scorte, monitora le rotture di stock e osserva le tendenze in una visualizzazione che ti consente di personalizzare il modo in cui visualizzare.

Modello di gestione dell'inventario : centralizza tutti i dati di inventario per il monitoraggio in tempo reale dei livelli delle scorte, degli ordini e dei dettagli dei fornitori utilizzando : centralizza tutti i dati di inventario per il monitoraggio in tempo reale dei livelli delle scorte, degli ordini e dei dettagli dei fornitori utilizzando modelli di inventario

Vista Tabella ClickUp : crea layout strutturati per gestire budget, inventari e dati dei client con righe e colonne.

Calendari e sequenze : pianifica consegne e attività in tempo reale con sequenze collaborative e calendari delle risorse.

Strumenti di reportistica: genera report dettagliati sull'inventario per identificare lacune in termini di efficienza, vincoli e tendenze, al fine di prendere decisioni più intelligenti.

Limiti di ClickUp

Su alcuni dispositivi mobili potrebbero verificarsi rallentamenti nelle prestazioni.

Le funzionalità/funzioni complesse possono rappresentare una curva di apprendimento per gli utenti nuovi.

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Azienda : Contattare per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro i modelli, l'autore di dashboard e tutti i contenuti formativi disponibili. Ho provato altri strumenti come Asana, Monday.com e Trello, ma ClickUp è sicuramente il più adatto alla nostra impresa edile.

Adoro i modelli, l'autore della dashboard e tutti i contenuti formativi disponibili. Ho provato altri strumenti come Asana, Monday.com e Trello, ma ClickUp è sicuramente il più adatto alla nostra impresa edile.

2. Buildertrend (Ideale per semplificare la project management dei progetti di costruzione)

tramite Buildertrend

La project management dei progetti di costruzione non è un'impresa da poco. Tra scadenze strette, monitoraggio delle finanze e aggiornamenti ai client, è facile sentirsi sopraffatti.

Buildertrend semplifica questa confusione combinando project management, monitoraggio finanziario e collaborazione con i client in un unico potente strumento.

Immaginate questa situazione: la vostra squadra è sul posto in attesa della consegna dei materiali, mentre il team dell'ufficio si affretta ad aggiornare budget e programmi. Con la piattaforma all-in-one di Buildertrend, potete gestire i programmi, monitorare i costi e persino comunicare con i client in tempo reale attraverso il Portale Clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend

Mantieni il tuo team allineato con programmi, elenchi di cose da fare, elenchi di inventario e registri giornalieri

Confronta i costi stimati con quelli effettivi, monitora il flusso di cassa e integra QuickBooks e Xero.

Fornisci ai client aggiornamenti in tempo reale, firma dei contratti e visibilità dei progetti attraverso un dashboard centralizzato.

Richiedi, approva e effettua il monitoraggio delle modifiche senza interrompere i flussi di lavoro

Condivisione di file, messaggi e aggiornamenti con i membri del team e i subappaltatori

Limiti di Buildertrend

Gli strumenti finanziari avanzati sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Curva di apprendimento più ripida per alcune funzionalità/funzioni rispetto alla concorrenza

Le prestazioni dell'app mobile potrebbero essere migliorate

Prezzi Buildertrend

Essenziale : 399 $ al mese

Avanzato : 699 $ al mese

Completata: 999 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Buildertrend

G2 : 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildertrend?

Utilizzo Buildertrend per gestire la nostra impresa di costruzioni residenziali da 10 milioni di dollari all'anno. Lo trovo molto utile, soprattutto per la documentazione. Lo utilizziamo per la selezione, i registri giornalieri, le stime e la conservazione dei dati. È davvero fantastico.

Utilizzo Buildertrend per gestire la nostra impresa di costruzioni residenziali da 10 milioni di dollari all'anno. Lo trovo molto utile, soprattutto per la documentazione. Lo utilizziamo per la selezione, i registri giornalieri, le stime e la conservazione dei dati. È davvero fantastico.

“Utilizzo Buildertrend per gestire la nostra impresa di costruzioni residenziali da 10 milioni di dollari all'anno. Lo trovo estremamente utile, soprattutto per la documentazione. Lo utilizziamo per la selezione, i registri giornalieri, le stime e la conservazione dei dati. È davvero fantastico.” – Utente Reddit

💡 Consiglio dell'esperto: investire in un sistema di gestione dell'inventario è un ottimo modo per risparmiare denaro e gestire i costi. Ecco come creare un sistema di inventario per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti in una riunione.

3. Procore (Ideale per la gestione di progetti edilizi su larga scala)

tramite Procore

La gestione di un progetto edilizio su larga scala comporta troppe variabili: tempistiche, budget, conformità e una montagna di documentazione. Progettato pensando a progetti complessi, Procore aiuta gli appaltatori generali, i titolari e gli appaltatori specializzati a semplificare i flussi di lavoro, dalla fase preliminare alla chiusura.

Con la piattaforma centralizzata di Procore, ottieni visibilità in tempo reale su ogni aspetto del tuo progetto, consentendo un processo decisionale e una collaborazione migliori tra le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Software centralizzato per la gestione di progetti e attività che garantisce la connessione dei team sul campo e in ufficio per aggiornamenti in tempo reale e monitoraggio delle attività.

La gestione dei documenti semplifica l'organizzazione dei file grazie al controllo delle versioni e all'archiviazione sicura.

La gestione finanziaria si integra con QuickBooks e Sage, garantendo un monitoraggio accurato dei costi e della definizione del budget.

Gli strumenti di pre-costruzione semplificano le gare d'appalto, i preventivi e la gestione della progettazione

Strumenti efficienti per la gestione dell'inventario aiutano a mantenere la conformità con ispezioni, lista di controllo e monitoraggio degli incidenti nelle operazioni di magazzino.

Limiti di Procore

Una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti e i team più piccoli

La funzione offline ha un limite e dipende fortemente dai dati memorizzati nella cache.

I prezzi personalizzati possono essere costosi per le imprese di piccole e medie dimensioni.

Prezzi Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Procore

G2 : 4,6/5 (oltre 3.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Ho intitolato il titolo della mia recensione "L'Instagram della gestione delle costruzioni" perché usare Procore è davvero così facile. Sono un contabile di progetto per un'impresa di costruzioni nel New Jersey e mi occupo di tutto ciò che riguarda la fatturazione. Apprezzo molto le funzioni relative al programma dei valori e alla fatturazione nei confronti dei subappaltatori nei progetti.

Ho intitolato il titolo della mia recensione "L'Instagram della gestione delle costruzioni" perché usare Procore è davvero così facile. Sono un contabile dell'account di progetto per un'impresa di costruzioni nel New Jersey e mi occupo di tutto ciò che riguarda la fatturazione. Apprezzo molto le funzioni relative al programma dei valori e alla fatturazione nei confronti dei subappaltatori nei progetti.

4. Capocantiere (ideale per piccole e medie imprese edili di dimensione media)

tramite Capocantiere

I vincoli di budget non devono significare sacrificare l'efficienza. Contractor Foreman offre potenti funzionalità/funzione di gestione delle costruzioni a un prezzo accessibile, rivolgendosi in particolare ai piccoli appaltatori che necessitano di strumenti completi senza spendere una fortuna.

L'ampia gamma di funzioni, dal monitoraggio finanziario alla pianificazione dei progetti, è racchiusa in una piattaforma intuitiva che cresce insieme alla tua azienda.

💡 Consiglio dell'esperto: investire in un sistema di gestione dell'inventario è un ottimo modo per risparmiare denaro e gestire i costi. Ecco come creare un sistema di inventario in grado di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Contractor Foreman

Semplifica project management con diagrammi Gantt, pianificazione e registri giornalieri

Offre strumenti finanziari integrati, tra cui fatturazione in stile AIA e monitoraggio dei costi in tempo reale.

Include moduli personalizzabili e liste di controllo per ispezioni, riunioni sulla sicurezza e presentazioni.

Fornisce geofencing e monitoraggio del tempo abilitato tramite GPS per un controllo accurato della forza lavoro.

Offre supporto all'integrazione con QuickBooks e all'accesso alle API per flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti del capocantiere appaltatore

Le funzionalità di pianificazione possono sembrare disorganizzate e richiedono un perfezionamento.

Integrazioni di terze parti con limite rispetto ad altre piattaforme

Problemi di prestazioni dell'app mobile, in particolare con il caricamento delle foto

Nessuna modalità offline per l'accesso ai dati in posizioni remote

Prezzi del caposquadra dell'appaltatore

Base : 49 $ al mese

Standard : 79 $ al mese

Plus : 125 $ al mese

Pro : 166 $ al mese

Unlimited: 249 $ al mese

Valutazioni e recensioni dei capisquadra degli appaltatori

G2 : 4,5/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 690 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: rimanere aggiornati sui progressi tecnologici è la chiave per un project management efficiente. Ecco una guida per scegliere il software di pianificazione delle costruzioni personalizzato per le vostre esigenze.

5. Xero (Ideale per le piccole imprese che necessitano di soluzioni contabili scalabili)

tramite Xero

Gestire le finanze nel settore edile non è un'impresa facile: bilanciare i costi dei lavori, il monitoraggio delle spese e la riconciliare le fatture spesso sembra un progetto a sé stante. Xero interviene come soluzione di contabilità basata su cloud su misura per aiutare le imprese edili a semplificare queste sfide.

Le sue integrazioni con app specifiche per l'edilizia come WorkflowMax rendono il monitoraggio dei progetti e la gestione dei costi semplici e intuitivi, mentre la sua app mobile facile da usare ti consente di gestire le attività anche direttamente dal cantiere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Xero

Accesso illimitato per gli utenti a tutti i piani tariffari

Si connette a oltre 21.000 istituti finanziari per importare facilmente le transazioni bancarie

App mobile per la gestione delle spese in mobilità con acquisizione delle ricevute

Integrazione con oltre 1.000 app, tra cui WorkflowMax e Gusto

Funzionalità/funzione di reportistica finanziaria come conti profitti e perdite e crediti scaduti

Limiti di Xero

Il piano voce ha un limite per le fatture e le bollette (rispettivamente a 20 e 5).

Offre solo il supporto per un'organizzazione per sottoscrizione

Funzionalità avanzate come il monitoraggio dei progetti e le note spese richiedono il piano più costoso.

Nessun supporto telefonico diretto, solo assistenza online

Prezzi Xero

Starter : 29 $ al mese

Standard : 46 $ al mese

Premium: 69 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Xero

G2 : 4,3/5 (oltre 710 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.100 recensioni)

6. Sortly (Ideale per piccole aziende edili con esigenze di inventario semplici)

tramite Sortly

Il monitoraggio di strumenti, attrezzature e forniture è una sfida comune per le imprese edili. Dagli strumenti smarriti all'esaurimento dei materiali essenziali a metà progetto, la gestione dell'inventario può rapidamente compromettere le tempistiche e i budget.

Sortly offre una soluzione di gestione dell'inventario semplice ma potente, pensata su misura per le piccole imprese edili che hanno bisogno di tenere sotto controllo le proprie risorse senza la complessità dei sistemi aziendali.

Sortly semplifica la supervisione dell'inventario con funzionalità/funzione quali la generazione di codici QR, avvisi sulle scorte e monitoraggio in tempo reale su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sortly

Genera codici QR e codici a barre per il monitoraggio facile di strumenti e materiali

Imposta gli avvisi di inventario minimo per evitare costosi ritardi o esaurimento delle scorte

Carica foto ad alta risoluzione per catalogare visivamente gli elementi

Sincronizzazione in tempo reale tra dispositivi per aggiornamenti accurati dai team sul campo

Interfaccia ottimizzata per dispositivi mobili per la gestione dell'inventario in loco o in mobilità

Limiti di Sortly

Il piano Free limita le voci a 100 elementi e offre una personalizzazione minima.

Funzionalità avanzate come l'integrazione di scanner esterni richiedono piani di livello superiore.

Non ideale per operazioni su larga scala con esigenze di inventario complesse

Prezzi Sortly

Free

Avanzato : 24 $ al mese

Ultra : 74 $ al mese

Premium : 149 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sortly

G2 : 4. 4/5 (25 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 720 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sortly?

Sortly è molto facile da usare. È a portata di mano e disponibile anche sul computer, così il mio assistente può gestire il nostro inventario di uniformi e attrezzature.

Sortly è molto facile da usare. È a portata di mano e disponibile anche sul computer, così il mio assistente può gestire il nostro inventario di uniformi e attrezzature.

🧠 Lo sapevate? La Grande Muraglia cinese, uno dei più grandi progetti di costruzione al mondo, ha richiesto una gestione meticolosa delle risorse nel corso dei secoli. Si stima che siano state utilizzate oltre 100 milioni di tonnellate di mattoni, pietre e terra, senza i moderni sistemi di inventario!

7. Zoho Inventory (Ideale per le aziende che gestiscono ordini multicanale)

tramite Zoho Inventory

Gestire le scorte su più canali mantenendo la precisione può essere difficile, soprattutto nel settore edile, dove il monitoraggio delle scorte e l'organizzazione del magazzino sono fondamentali.

Zoho Inventory semplifica questo processo offrendo una piattaforma centralizzata per la gestione degli ordini, il monitoraggio dell'inventario e l'integrazione perfetta con strumenti come Shopify, Amazon e Zoho CRM.

Che si tratti di monitoraggio dei pezzi di ricambio, di monitoraggio delle scorte nei magazzini o di automazione delle fatture conformi alla GST, Zoho Inventory fornisce gli strumenti necessari per garantire l'efficienza delle attività aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Inventory

Monitora l'inventario in più magazzini con visibilità centralizzata

Genera fatture e bolle di consegna conformi alla GST senza alcuno sforzo

Integrazione perfetta con piattaforme di e-commerce come Shopify ed Etsy

Utilizza la scansione dei codici a barre per semplificare il monitoraggio degli elementi e ridurre gli errori

Accedi alla reportistica sull'inventario in tempo reale per migliorare il processo decisionale

Limiti di Zoho Inventory

I limiti delle funzionalità offline possono ostacolare le operazioni in aree con scarsa connessione Internet.

Il piano voce offre funzionalità essenziali, con limite alla scalabilità per le aziende in crescita.

Funzionalità avanzate come gli elementi compositi e la gestione multi-magazzino sono disponibili solo nei piani di livello superiore.

Prezzi di Zoho Inventory

Edizione gratis

Edizione Standard : 29 $ al mese

Edizione Professional : 79 $ al mese

Edizione Premium: 129 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (oltre 95 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: un software CRM efficace per l'edilizia è essenziale per evitare ritardi, superamento dei costi e problemi di qualità. Ecco una guida per semplificare il project management con gli strumenti giusti per mantenere allineati gli stakeholder e garantire il regolare svolgimento delle operazioni.

8. Sage 50 Accounting (Ideale per piccole e medie aziende edili di dimensione media)

tramite Sage

Tenere traccia di finanze complesse, buste paga e gestione dell'inventario può essere un compito arduo per le imprese edili. Sage 50 Accounting offre funzionalità specifiche per il settore, come il monitoraggio avanzato dell'inventario e il calcolo dei costi di commessa, per i professionisti dell'edilizia che devono gestire le risorse in modo efficiente e tenere sotto controllo i budget.

💡 Suggerimento professionale: i modelli di pianificazione delle risorse ti semplificheranno la vita trasformando schemi ripetitivi in strategie attuabili. Consulta questa guida per approfondimenti ed esempi che ti consentiranno di ottimizzare il processo di pianificazione senza alcuno sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage 50 Accounting

Gestisci l'inventario con un sistema di monitoraggio avanzato, che include il calcolo dei costi FIFO/LIFO e il monitoraggio serializzato.

Gestisci i budget dei progetti con strumenti quali il calcolo avanzato dei costi di commessa e la reportistica a livello di fase.

Implementa l'automazione delle riconciliazioni bancarie e della gestione delle fatture per ridurre il lavoro richiesto

Integrazione perfetta con i sistemi di gestione delle buste paga per semplificare la gestione dei dipendenti

Genera reportistica finanziaria affidabile con monitoraggio e previsione per reparto

Limiti di Sage 50 Accounting

I software basati su desktop possono imporre limiti all'accessibilità rispetto alle soluzioni native cloud.

Funzionalità avanzate come il supporto multiutente richiedono piani di livello superiore, con un conseguente aumento dei costi.

L'interfaccia potrebbe sembrare obsoleta agli utenti abituati alle moderne piattaforme cloud.

Prezzi di Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61,92 $ al mese

Contabilità Premium : 103,92 $ al mese per utente

Quantum Accounting: 177,77 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 3,9/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sage 50?

Il software di contabilità cloud Sage 50 è molto utile per noi professionisti della contabilità; rende il nostro lavoro facile da usare, facile da implementare, facile da integrare con il supporto clienti, che offre un numero di funzionalità e una frequenza di utilizzo.

Il software di contabilità cloud Sage 50 è molto utile per noi professionisti della contabilità; rende il nostro lavoro facile da usare, facile da implementare, facile da integrare con il supporto clienti, che offre un numero di funzionalità e una frequenza di utilizzo.

💡 Suggerimento professionale: i modelli di pianificazione delle risorse ti semplificheranno la vita trasformando schemi ripetitivi in strategie attuabili. Consulta questa guida per approfondimenti ed esempi che ti consentiranno di ottimizzare il processo di pianificazione senza alcuno sforzo.

9. QuickBooks Online (ideale per le piccole e medie aziende edili di media dimensione)

tramite QuickBooks Online

Le imprese edili hanno bisogno di strumenti per gestire in modo efficace i costi di lavoro, la redditività dei progetti e la gestione degli appaltatori. QuickBooks Online fa al caso loro.

Offre una soluzione account progettata per i professionisti dell'edilizia, consentendo loro di semplificare le operazioni, automatizzare la fatturazione e ottenere informazioni finanziarie più approfondite. La sua integrazione con app di terze parti come Buildertrend e Knowify migliora ulteriormente la gestione dei progetti e dei costi.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Online

Automatizza la fatturazione e la riscossione dei pagamenti per migliorare il flusso di cassa

Fornisce strumenti di calcolo dei costi di lavoro per il monitoraggio della redditività dei progetti in tempo reale.

Include reportistica personalizzabile per approfondimenti su spese, profitti e flussi di entrate.

Offre la gestione degli appaltatori con la preparazione semplificata dei moduli fiscali e il monitoraggio delle spese.

L'app mobile garantisce l'accesso ai dati finanziari da qualsiasi posizione

Limiti di QuickBooks Online

Richiede sottoscrizioni separate per la gestione di più attività aziendali

Funzionalità avanzate come l'inventario e la fatturazione in batch hanno un limite ai piani di livello superiore.

Spesso è necessario un intervento manuale per l'integrazione con servizi di gestione stipendi non Intuit.

Prezzi di QuickBooks Online

Simple Start : 17,50 $ al mese

Essenziali : 32,50 $ al mese

Plus : 49,50 $ al mese

Avanzato: 117,50 $ al mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Online

G2 : 4,0/5 (oltre 3.390 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 7.830 recensioni)

10. AlignBooks (Ideale per piccole imprese e micro, piccole e medie imprese)

tramite AlignBooks

Che tu stia gestendo l'inventario in un negozio di alimentari o elaborando le buste paga in un'azienda di servizi, AlignBooks offre un software ERP e di contabilità scalabile e basato su cloud, progettato per le piccole e medie aziende (PMI) che cercano una soluzione personalizzabile ed economica.

Con moduli che coprono commerciali, fatturazione, inventario, buste paga e altro ancora, contribuisce a semplificare i complessi processi aziendali in tutti i settori, dalla vendita al dettaglio alla produzione. Le sue versioni offline e online garantiscono inoltre flessibilità alle aziende con esigenze infrastrutturali diverse.

Le migliori funzionalità/funzioni di AlignBooks

Moduli integrati per commerciale, fatturazione, inventario, finanza, risorse umane e altro ancora

Dashboard e reportistica personalizzabili per approfondimenti finanziari

Strumenti di fatturazione GST automatizzati e per la conformità fiscale

Supporto multi-azienda con opzioni di implementazione offline e online

Integrazione perfetta con strumenti di terze parti come Razorpay, Shopify e Google Maps

Limiti di AlignBooks

Il design dell'interfaccia utente potrebbe sembrare obsoleto agli utenti moderni.

Scalabilità con limite per le grandi aziende con esigenze complesse

La reattività del supporto clienti e i tempi di risoluzione possono essere incostanti.

Prezzi AlignBooks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AlignBooks

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cerchi altri strumenti che possano esserti d'aiuto? Eccone alcuni che non sono entrati nell'elenco top 10 ma che hanno funzionalità uniche che potrebbero esserti utili:

Fieldwire : crea la connessione tra i team sul campo e il personale dell'ufficio attraverso la gestione delle attività in tempo reale, consentendo aggiornamenti continui, annotazioni sul piano e monitoraggio dei materiali direttamente in loco.

Knowify : si integra con QuickBooks e offre strumenti per il monitoraggio dei costi della manodopera, dei budget e dello stato di avanzamento dei lavori.

Buildxact: semplifica il processo di preventivazione per gli appaltatori, integrando la pianificazione dei materiali, i cataloghi dei fornitori e il monitoraggio dei progetti in un'unica piattaforma per gli utenti.

💡 Consiglio dell'esperto: una pianificazione semplificata delle scorte aumenta il flusso di cassa e migliora la soddisfazione dei clienti, riducendo le eccedenze di magazzino e garantendo la disponibilità dei prodotti. Ecco come padroneggiare il piano delle scorte in pochi semplici passaggi.

