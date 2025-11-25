Modelli gratuiti di thread Twitter per autori di contenuti e marketer

Ogni post su Twitter ha un ritmo, un impulso che determina se susciterà conversazioni tra i tuoi follower o se finirà nel rumore di fondo. E sappiamo che gli utenti di Twitter scorrono velocemente i post. Quindi un singolo tweet raramente ha l'impatto di cui hai bisogno.

Con così tante voci già presenti sulla piattaforma, distinguersi significa padroneggiare l'arte del thread: una storia raccontata in tweet collegati che spinge i lettori a continuare a scorrere. Ma per essere coerente, hai bisogno di strumenti che si allineino al tuo piano fin dal primo tweet.

Ad esempio, i modelli per Twitter e i social media possono essere integrati nel tuo flusso di lavoro per pianificare e pubblicare thread su Twitter. Puoi utilizzarli per creare thread, programmare i tuoi post e coinvolgere i lettori in modo da instaurare relazioni a lungo termine.

Diamo un'occhiata ai modelli gratuiti per thread Twitter che possono fare il lavoro pesante al posto tuo.

I migliori modelli di thread Twitter in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo dei modelli gratuiti di ClickUp e di altri modelli presenti nel blog:

Cosa sono i modelli di thread di Twitter?

I modelli di thread di Twitter sono schemi pre-strutturati e riutilizzabili che ti aiutano a scrivere thread composti da più tweet in modo chiaro e coerente. Ti forniscono un formato predefinito per il flusso di ogni tweet, con elementi quali hook, punti chiave, esempi, transizioni e inviti all'azione.

Spesso includono:

Un formato accattivante per catturare l'attenzione nel primo tweet

Una struttura sequenziale per suddividere le idee in tweet facilmente comprensibili.

Prompt per lo storytelling, esempi, consigli o dati

Un modello di tweet di chiusura per riepiloghi/riassunti o CTA

Indicazioni sulla lunghezza dei caratteri per rispettare i limiti di Twitter

🧠 Curiosità: un piccolo esperimento condotto da Buffer, che ha messo a confronto 10 thread basati su post di blog, ha rilevato che questi hanno generato il 63% di impressioni in più e il 54% di coinvolgimento in più rispetto ai tweet con un solo link.

Cosa rende efficace un modello di thread Twitter?

Se vuoi trasformare le tue idee in storie accattivanti con un flusso naturale, hai bisogno di un modello di thread Twitter che:

Ti aiuta a piano e programmare i thread , monitorare il coinvolgimento e mettere a punto ciò che riscuote maggiore successo tra il tuo pubblico.

Ti offre una formula per catturare l'attenzione con cui aprire il thread in modo chiaro, suscitando curiosità, contraddizioni o persino opinioni controverse che attirano l'attenzione.

Consente l'uso di blocchi di tweet modulari in modo che ogni tweet sia autonomo, ma contribuisca alla conclusione dell'intero thread creando slancio senza ripetizioni.

Funge da tracker di coerenza che ti consente di registrare le prestazioni, l'ora di pubblicazione o la categoria del thread per un'iterazione più rapida.

Ti consente di tenere sotto controllo il numero di caratteri, mantenendo ogni tweet conciso (meno di ~260 caratteri).

💡 Suggerimento professionale: utilizza l'agente IA di gestione Twitter di ClickUp per automatizzare il coinvolgimento, programmare i post e monitorare le tendenze, ma non dimenticare di controllare periodicamente le risposte per mantenere la voce del tuo marchio pertinente e umana.

Modelli di thread di Twitter

Quando vedi un thread Twitter ben fatto, te ne accorgi subito: la prima frase ti cattura, ogni tweet crea slancio e alla fine hai la sensazione di aver imparato qualcosa di veramente utile. Ma creare thread efficaci? È qui che la maggior parte degli autori di contenuto si blocca. Quando le tue idee per i thread vivono nelle app per note, le bozze rimangono su Twitter e i dati sulle prestazioni sono nascosti negli strumenti di analisi, ti ritrovi a cambiare continuamente contesto invece di creare.

ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro dei thread in un unico posto, essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo.

Ciò significa che potrai:

Pianifica gli argomenti dei thread nel tuo calendario dei contenuti utilizzando l'IA.

Scrivi e struttura i tweet con il contesto completo

Collabora con il tuo team alle modifiche e effettua il monitoraggio dei risultati.

In sostanza, tutto questo e molto altro ancora può essere fatto senza passare da un'app all'altra! Dì addio al work sprawl collegando ideazione, creazione, programmi di pubblicazione e analisi delle prestazioni in un unico spazio di lavoro.

Quindi, se stai cercando di dare una svolta alla tua attività sui social media su Twitter o altri social, questi modelli ClickUp ti prepareranno a un esito positivo:

1. Modello di calendario dei contenuti Twitter di ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, programma e monitora tutti i tuoi thread e le tue campagne Twitter in un unico spazio di lavoro organizzato con il modello di calendario dei contenuti Twitter di ClickUp.

Il modello di calendario dei contenuti Twitter di ClickUp trasforma il modo in cui pianifichi e gestisci i tweet. Invece di note sparpagliate o bozze scritte a metà, avrai a disposizione un'area di lavoro pulita e pronta all'uso, creata per garantire la coerenza.

I campi personalizzati ti consentono di registrare l'obiettivo dietro ogni tweet (come la consapevolezza del marchio, il coinvolgimento o le conversioni) e di effettuare il monitoraggio della spesa rispetto all'impatto. La vista Elenco ti offre una rapida panoramica dello stato dei tweet in coda e delle prestazioni di quelli già pubblicati. Le schede attività dettagliate ti consentono di vedere l'attività di ogni thread di tweet e come questi passano dall'ideazione alla pubblicazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea, pianifica e modifica la tua pipeline Twitter con piena visibilità.

Tieni traccia degli obiettivi della campagna, delle metriche di rendimento e dell'impatto sul budget direttamente dal tuo spazio di lavoro dedicato ai tweet.

Collabora con il tuo team in tempo reale assegnando, effettuando delle modifiche e approvando i contenuti dei thread senza uscire dal modello.

✅ Ideale per: team social, autori e fondatori che gestiscono più account Twitter

2. Modello avanzato per social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Riunisci tutte le piattaforme social in un unico flusso di lavoro chiaro con il modello avanzato per social media di ClickUp.

Il modello avanzato per social media di ClickUp è pensato per i marketer e gli autori che desiderano trasformare i thread di Twitter da esperimenti occasionali a un canale di crescita ripetibile.

Tieni traccia delle metriche di rendimento dei thread, esegui test A/B su diversi hook, gestisci più pilastri di contenuto e scopri quali formati di thread generano il maggior coinvolgimento. Ogni post può essere convertito in un'attività aggiungendo assegnatari, immagini, scadenze e link.

La vista Bacheca in stile Kanban è ideale per il monitoraggio del flusso di ogni thread, poiché puoi semplicemente trascinare le schede dei tweet mentre passano da Idea → Bozza → Pianificato → Pubblicato.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa ClickUp Docs per scrivere la bozza completa del tuo thread e incorporare risorse pertinenti (immagini, link di riferimento).

Visualizza tutti i tuoi thread futuri e passati in ordine cronologico nella vista Elenco , con tutti i dettagli ben organizzati.

Passa alla visualizzazione Calendario per vedere quando è prevista la pubblicazione di ogni thread.

✅ Ideale per: agenzie che gestiscono contenuti multicanale e team interni che gestiscono campagne di lancio senza bisogno di fogli di calcolo.

📮 ClickUp Insight: sapevi che il 45% delle persone controlla il proprio telefono ogni pochi minuti, spesso per trovare risposte rapide o per concedersi una pausa mentale? Tuttavia, questi controlli costanti del telefono, come dare un'occhiata alle email mentre si scrive un rapporto, in realtà frammentano la tua attenzione e compromettono il lavoro approfondito. 🖤È qui che entra in gioco ClickUp Brain MAX . Come tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale, Brain MAX ti consente di chattare, pianificare, creare attività e cercare app di terze parti senza lasciare il tuo spazio di lavoro o prendere il telefono. Hai bisogno di un tocco di creatività? Usa la tua voce per scrivere un haiku, generare contenuti con diversi modelli di IA o gestire le attività amministrative, concedendo ai tuoi occhi (e alla tua concentrazione) una pausa tanto necessaria.

3. Modello per post sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Social Media Post per creare, rivedere e programmare i post sui social con piena visibilità dalla bozza alla pubblicazione.

Con il modello per post sui social media di ClickUp, offri ai tuoi team uno spazio in cui gestire campagne multipiattaforma senza dover setacciare decine di fogli e approvazioni.

Ogni post può includere indicatori di fase (Idea → Scrittura dei contenuti → Progettazione → Revisione → Pubblicazione), link ai contenuti, dati di coinvolgimento e hashtag. La visualizzazione Libreria dei contenuti può raggruppare i post per canale (come Twitter o Instagram) o per tipo di campagna (caratteristiche del prodotto, sondaggi, casi di studio o omaggi).

Perché ti piacerà questo modello:

Crea la tua coda di post settimanali e mensili per canale, campagna o tema in un unico spazio di lavoro live.

Assegna attività, inserisci file creativi e tagga i revisori per garantire che ogni risorsa proceda verso la pubblicazione.

Effettua il monitoraggio della portata, dei salvataggi, dei clic e dei commenti per individuare quale tipo di contenuto sta effettivamente generando interesse.

Passa dalla vista Elenco a quella Bacheca e Calendario per pianificare, modificare e programmare i post su tutti i canali.

✅ Ideale per: team di marketing, autori o agenzie che gestiscono più account di marca su diverse piattaforme

📚 Per saperne di più: I migliori modelli gratis per social media per post, campagne e contenuto

4. Modello di calendario social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i tuoi post sui social in modo chiaro e coerente con il modello di calendario dei social media di ClickUp.

Il modello di calendario dei social media di ClickUp è il tuo sistema all-in-one per ideare, programmare e effettuare il monitoraggio di ogni post sui diversi canali social. Usalo per pianificare i thread di Twitter in modo da poter vedere esattamente quando vengono pubblicati, come si inseriscono nella tua strategia di contenuto più ampia e quali argomenti tratti ogni settimana. Questo modello funziona bene come spazio collaborativo per raccogliere idee, ottenere feedback sui progetti e creare campagne programmate.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la vista Modulo di suggerimento contenuti per raccogliere idee per i thread dai membri del team o dalle parti interessate.

Crea una libreria di hook e argomenti di successo nella vista Libreria contenuti , in modo da poter riutilizzare i formati che funzionano.

Visualizza lo stato di avanzamento di ogni thread nella vista Bacheca , dove puoi anche vedere a colpo d'occhio etichette, priorità, date di scadenza e assegnatari.

Analizza le prestazioni delle campagne da un'unica dashboard.

✅ Ideale per: team social media e responsabili marketing che pianificano campagne multicanale e coordinano scrittori e designer.

💡 Suggerimento: quando crei un calendario per i social media, segui la regola dell'80/20. Ciò significa che l'80% dei tuoi contenuti dovrebbe fornire valore istruendo, intrattenendo o risolvendo i problemi degli utenti. Il restante 20% dovrebbe essere utilizzato per la promozione dei tuoi prodotti o servizi.

🎥 Guarda: Hai difficoltà a stare al passo con la creazione di contenuti? In questo video ti mostreremo esattamente come utilizzare ChatGPT come assistente IA per i social media: ✅ Trova rapidamente idee per i tuoi contenuti

✅ Scrivi didascalie, tweet e post

✅ Genera brief creativi per le campagne

5. Modello di piano dei contenuti social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura e definisci la tua intera strategia di contenuto con un unico piano adottando il modello di piano di contenuto per social media di ClickUp.

Il modello di piano dei contenuti per i social media ti offre una struttura chiara per mappare la tua strategia di thread su Twitter insieme agli altri tuoi contenuti social.

Invece di considerare i thread come post isolati, puoi pianificarli come parte del tuo calendario dei contenuti più ampio, programmando thread relativi al lancio di prodotti, eventi di settore o argomenti di tendenza che abbiano senso per il tuo pubblico.

Perché ti piacerà questo modello:

Ottieni una rapida panoramica delle attività, dei commenti e dei promemoria che ti sono stati assegnati con le relative date di scadenza nella vista Il mio lavoro .

Collegati a calendari esterni (come Google o Outlook) per vedere il lavoro della giornata, gli eventi, le riunioni, il programma di pubblicazione, ecc.

Usa i campi personalizzati per assicurarti che ogni thread contenga tutti i metadati rilevanti (hook, lunghezza, ora, link) in modo da non perdere nessun dettaglio importante.

Usa le liste di controllo delle attività in ClickUp per gestire i flussi di lavoro dei tuoi thread su Twitter.

✅ Ideale per: team che gestiscono post o campagne ricorrenti sui social media su più piattaforme

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain è il tuo assistente basato sull'IA progettato per semplificare la pianificazione, la strutturazione e la pubblicazione dei thread su Twitter. Ecco come può aiutarti: Flusso di lavoro senza interruzioni: organizza le tue idee per i thread, le bozze e il calendario di pubblicazione in un unico posto.

Schemi di thread istantanei : basta effettuare la condivisione del tuo argomento o della tua idea e Brain genererà uno schema chiaro e coinvolgente per il tuo thread Twitter, completo di suggerimenti per agganci, sottoargomenti e inviti all'azione.

Bozza dei contenuti: Brain può redigere una bozza di ogni tweet del tuo thread, assicurando che il tuo messaggio abbia un flusso naturale e mantenga il tuo pubblico coinvolto dall'inizio alla fine.

Personalizzazione dei modelli: che tu voglia un formato narrativo, una guida passo passo o un elenco puntato, Brain adatta i modelli alla voce e agli obiettivi del tuo brand.

Suggerimenti per SEO e coinvolgimento: ottieni suggerimenti basati sull'IA per hashtag, parole chiave e strumenti per aumentare il coinvolgimento, al fine di massimizzare la portata dei tuoi thread e la crescita dei follower.

Modelli IA multipli: ottieni ChatGPT, Gemini 3 e altro ancora da un'unica interfaccia con connessione.

6. Modello di calendario promozionale ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani aggiornato su ogni lancio di prodotto, festività e scadenza delle campagne con un calendario dinamico.

Il modello di calendario promozionale ClickUp collega i tuoi thread Twitter alle tue campagne di promozione più grandi. Quando lanci un prodotto o organizzi una promozione commerciale, i tuoi thread di annuncio si sincronizzano con le campagne di email e il lancio delle landing page. In questo modo, i tuoi messaggi rimangono coerenti su tutti i canali. La vista "Prossime festività o date importanti" ti consente di vedere le date importanti su un calendario, in modo da poter personalizzare i contenuti e pianificare i thread in base a esse. Tutto viene redatto e revisionato con settimane di anticipo, così non dovrai scrivere i thread di lancio a mezzanotte prima che vengano pubblicati.

Perché ti piacerà questo modello:

Inserisci le festività e le date speciali della tua località di destinazione tramite la sincronizzazione di Google Calendar con ClickUp.

Ottieni un calendario centralizzato per tutte le attività promozionali con visualizzazioni mensili/settimanali e una panoramica dell'elenco.

Le visite Bacheca e Schedule integrate aiutano a pianificare quando ogni thread verrà pubblicato e come si allinea con altre campagne.

Usali per il monitoraggio delle date chiave, assegnare i titolari, allegare codici promozionali, impostare la durata delle offerte e visualizzare l'anteprima di ciascuna di esse. Lancia

✅ Ideale per: team di social media e altri team di marketing che hanno bisogno di coordinarsi su offerte stagionali, vendite flash e promozioni cross-channel del marchio.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per creare e gestire i contenuti dei social media

7. Modello di calendario dei post sui social media di ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani visibile e cresci sui social media pubblicando post con regolarità grazie al modello di calendario dei post sui social media di ClickUp.

Offri al tuo team social media un Centro di comando completo per ogni thread, post, piattaforma e campagna con il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp.

Puoi vedere quali thread Twitter vengono pubblicati questa settimana e quali sono ancora in fase di bozza. Il tuo team sa esattamente chi sta lavorando su ogni tweet, quali thread necessitano dell'approvazione finale e dove sono le lacune nel tuo calendario del contenuto.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitora tutti i dettagli dei post, inclusi frequenza, canale e media, in un'unica dashboard organizzata.

Inserisci il tuo testo, le immagini e i link di riferimento direttamente nell'attività, in modo che il designer, lo scrittore, il revisore e il manager rimangano allineati.

Effettua il monitoraggio delle tendenze e inseriscile nei giorni successivi, in modo che il tuo feed rimanga aggiornato senza stravolgere il piano.

✅ Ideale per: strateghi dei social media, agenzie che gestiscono account multimarca e team che gestiscono programmi di pubblicazione ad alto volume.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per il calendario dei contenuti

8. Modello per campagne sui social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di calendario dei post sui social media di ClickUp ti consente di gestire ogni campagna, dal brainstorming alla revisione delle prestazioni, senza alcuno sforzo.

Il modello ClickUp Social Media Campaign riunisce l'intero flusso di lavoro della tua campagna in un unico spazio di lavoro. Ogni campagna ha un proprio elenco. Ogni thread Twitter diventa un'attività. I singoli tweet all'interno di quel thread? Sono attività secondarie che puoi redigere, modificare e finalizzare separatamente prima che l'intero thread venga pubblicato.

Inoltre, con ClickUp Automazioni, le attività vengono assegnate automaticamente al membro del team giusto e lo stato di avanzamento viene aggiornato automaticamente man mano che i post passano dalla fase di ideazione a quella di revisione e infine a quella di pubblicazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Crea attività e attività secondarie per ogni tweet/thread, assegna un copywriter, un designer e un revisore con date di scadenza e dipendenze.

Monitora e analizza le prestazioni delle campagne con i dashboard di ClickUp e perfeziona la tua strategia sulla base di preziose informazioni.

Sposta le attività attraverso le fasi e gli stati, allega immagini e utilizza tag con codici colore per campi come piattaforma e tipo di campagna.

✅ Ideale per: team di marketing, responsabili dei social media o agenzie che gestiscono campagne multipiattaforma.

📚Per saperne di più: Project management sui social media: la guida definitiva

9. Modello di annuncio thread Twitter di Type. IA

Il modello Twitter Announcement Thread di Type. ai ti offre un formato strutturato per lanciare prodotti, funzionalità/funzioni o notizie su Twitter. Ti guida attraverso le parti fondamentali: un'introduzione accattivante, un contesto che crea credibilità, vantaggi chiari e una forte call to action.

Carica file, incolla URL o aggiungi fonti di conoscenza direttamente nella tua area di lavoro, in modo che ogni bozza attinga da riferimenti accurati e aggiornati.

Perché ti piacerà questo modello:

Usa l'IA per generare thread personalizzati e modifica il risultato per perfezionare il tono, migliorare la leggibilità, aggiungere immagini, hashtag, ecc.

Scrivi con lo stile del tuo brand salvando le regole di stile una volta sola e applicandole a tutti i thread di annunci.

Fornisci link a comunicati stampa e post di blog per dare all'IA il contesto di ciò che è necessario.

✅ Ideale per: autori e social media marketer che sono sempre impegnati nella condivisione di aggiornamenti, lanci di prodotti o attività cardine su Twitter.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare Trendspotting (con esempi)

10. Modello di mockup per thread Twitter con design piatto di Freepik

Il modello Twitter Interface Concept Template di Freepik è un mockup pulito e modificabile progettato per visualizzare thread di tweet, layout di profili e anteprime di annunci. Il file vettoriale/PSD può essere aperto in uno strumento di progettazione come Adobe Illustrator, Photoshop o Figma.

I designer e i marketer possono utilizzarli per creare concetti Twitter o mostrare idee di campagne prima di pubblicarle effettivamente su Twitter.

Perché ti piacerà questo modello:

Modifica il testo, regola gli stili e aggiungi elementi di branding prima della pubblicazione.

Condividi i mockup modificati in altri materiali di marketing per annunciare i thread.

✅ Ideale per: social media designer, autori di mockup UI e marketer che presentano immagini o video di campagne per concetti di thread.

💡 Suggerimento professionale: Buffer consiglia di ritwittare i tuoi vecchi tweet più performanti per prolungarne la durata e massimizzarne le prestazioni.

Attira più utenti Twitter con ClickUp

La maggior parte delle persone punta a pubblicare molti post, ma spesso non ha chiaro il perché, per chi e come farlo. Per questo servono strumenti che garantiscano una connessione tra le idee, seguano un ritmo e catturino l'attenzione dei lettori.

Ecco perché abbiamo parlato dei modelli per i thread di Twitter! Sono lì per offrirti la possibilità di ottenere di più dal tuo Twitter e da una strategia più ampia sui social media. Usa questi modelli come uno dei tuoi amici che ti dà indicazioni senza rallentare il ritmo quando crei thread su Twitter.

Prova ClickUp per creare questo sistema. Ti offre un unico spazio di lavoro in cui la tua strategia, il Calendario e le analisi convivono fianco a fianco, in modo che ogni post risulti ponderato.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp ed esplora altri modelli per ottimizzare i tuoi social media.