Modello di tabella dei valori: organizzare, fatturare, ripetere.

Monitoraggio di ciò che è stato terminato. Sapere quanto costa. Assicurarsi che tutti vengano pagati. Sembra semplice, ma raramente lo è.

Tra scadenze mutevoli, ordini di modifica e fatture infinite, tenere tutto sotto controllo può sembrare impossibile. È come cercare di montare un mobile IKEA senza il manuale o la piccola chiave a brugola.

È qui che entra in gioco un modello di tabella dei valori. Mantiene la fatturazione organizzata e i progressi trasparenti. Con esso, i titolari dei progetti sono sicuri che tutto proceda secondo i piani.

Diamo un'occhiata più da vicino ai migliori modelli di tabella dei valori!

Cosa sono i modelli di tabella dei valori?

Un modello di tabella dei valori (SOV) è un documento utilizzato nel project management dei progetti di costruzione per suddividere il valore totale del contratto in elementi specifici, assegnando un valore totale a ciascuna fase o segmento dell'intero progetto. Questo documento strutturato è chiave per il monitoraggio del lavoro completato, fatturare in base alle attività cardine e garantire un flusso di cassa accurato nell'ambito del budget del progetto.

Utilizzato principalmente da appaltatori generali, responsabili di cantiere e team finanziari, il modello riporta i lavori eseguiti, i costi associati e i materiali immagazzinati per calcolare i valori dei pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori.

I modelli di tabella dei valori sono richiesti nella maggior parte dei programmi di costruzione e aiutano le parti interessate a monitorare lo stato di avanzamento del progetto in modo coerente e tempestivo. Consideratelo come un progetto finanziario che tiene conto di ogni componente di lavoro e di ogni dollaro speso.

I migliori modelli di tabella dei valori in sintesi

Ecco un breve riepilogo/riassunto dei migliori modelli di tabella dei valori:

Cosa rende efficace un modello di tabella dei valori?

Un modello di valore di alta qualità semplifica la fatturazione e fornisce supporto al controllo finanziario durante tutto il progetto di costruzione. Ecco cosa include un modello valido:

Descrizione dettagliata di ogni elemento

Chiara definizione del nome del progetto, del numero di lavoro e del numero di progetto

Ripartizione accurata dei costi per fase

Aggiornamenti sullo stato dei lavori completati, dei lavori non completati e dei materiali immagazzinati

Campi per l'inserimento dei costi stimati, del valore pianificato e della percentuale di completamento

Riepiloghi/riassunti dei costi del progetto, compresi i costi dei materiali e il margine di profitto

Segmentazione del lavoro completato per fase attuale

Monitoraggio storico delle precedenti richieste di pagamento

Formattare che garantisce che tutti i team siano sulla stessa pagina

Un buon modello aiuta a evitare sforamenti di budget, adempie agli obblighi contrattuali e rafforza la gestione finanziaria.

13 modelli di tabella dei valori

1. Modello di gestione delle costruzioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, monitoraggio e gestione delle attività di costruzione con facilità utilizzando il modello di gestione delle costruzioni ClickUp.

Il modello di gestione delle costruzioni ClickUp è una soluzione all-in-one progettata per gestire progetti di costruzione di qualsiasi dimensione. Dalla pianificazione dell'ambito del progetto al monitoraggio degli aspetti finanziari, supporta il monitoraggio del progetto, assegna le attività in base alle attività di lavoro o agli elementi e si integra direttamente con le funzionalità/funzione del software di project management, come i diagrammi Gantt e le linee temporali.

Puoi monitorare i costi del progetto, gestire i materiali immagazzinati e persino automatizzare i cicli di fatturazione utilizzando le automazioni integrate di ClickUp. I campi personalizzati ti consentono di inserire dettagli quali il nome del progetto, il numero del progetto e il valore totale previsto. Riceverai anche dashboard di alto livello che mostrano il lavoro completato, quello incompleto e lo stato attuale della fase.

Monitora le attività, gli elementi e la percentuale di completamento tramite elenchi, diagrammi di Gantt e Sequenza.

Aggiungi campi personalizzati per il nome del progetto, il numero del progetto e il valore pianificato.

Automatizza le modifiche di stato e i promemoria per le app di pagamento e le revisioni.

✨ Ideale per: responsabili di cantiere che gestiscono progetti complessi e necessitano di un controllo finanziario rigoroso.

💡 Suggerimento professionale: vuoi semplificare il processo di offerta? Personalizza il tuo modello di offerta di costruzione per includere contingenze per costi imprevisti ed evitare sforamenti di budget.

2. Modello di fattura per collaboratori indipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Automatizza la fatturazione, gestisci le voci di linea e semplifica le fasi di pagamento con il modello di fattura per appaltatori indipendenti di ClickUp.

Il modello di fattura per appaltatori indipendenti di ClickUp è perfetto per i subappaltatori o i liberi professionisti che operano in un programma di costruzione di grandi dimensioni. Questo modello consente agli utenti di specificare ogni elemento, contrassegnare il lavoro svolto e includere informazioni rilevanti specifiche del progetto, come il nome del progetto, il numero di lavoro e il valore del contratto associato.

Puoi anche calcolare il margine di profitto, tenere conto dei costi dei materiali e classificare i materiali immagazzinati con pochi clic. Che tu fatturi a ore o per attività cardine, questo modello semplifica il flusso di lavoro di fatturazione grazie a informazioni dettagliate sulla struttura di ripartizione dei costi.

Elenca il lavoro eseguito per elemento e attività cardine

Calcola automaticamente totali, imposte e margine di profitto

Esporta PDF puliti e registra la cronologia delle fatturazioni.

✨ Ideale per: appaltatori indipendenti che gestiscono più progetti con esigenze di fatturazione dettagliate.

💡 Suggerimento professionale: semplifica la fatturazione! Automatizza il processo di fatturazione utilizzando un modello di tabella dei valori per garantire che i pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori vengano effettuati puntualmente, ogni volta.

📮 ClickUp Insight: il 45% dei lavoratori afferma di aver preso in considerazione l'utilizzo dell'automazione, ma di non aver ancora fatto il grande passo. Perché? Troppi strumenti, troppo poco tempo e non sapere da dove iniziare. ClickUp ribalta la situazione. Con comandi in linguaggio naturale e agenti AI facili da creare, l'automazione sembra meno un progetto tecnologico e più un modo per risparmiare tempo. Assegna automaticamente le attività, riepiloga/riassumi i progetti o crea il tuo agente, il tutto in pochi minuti, senza bisogno di esperienza. Un client ClickUp ha rivelato di aver ridotto i tempi di reportistica del 40%, trasformando il lavoro manuale in informazioni immediate grazie ai dashboard automatizzati di ClickUp.

3. Modello di budget per l'edilizia ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle fasi di budget, dello stato e della salute finanziaria in tempo reale con il modello di budget per l'edilizia di ClickUp.

Progettato per aiutare i professionisti dell'edilizia a tenere sotto controllo le finanze dei progetti, il modello di budget per l'edilizia ClickUp è lo strumento ideale per il monitoraggio sia dei costi del progetto che del lavoro completato. Questo modello offre campi per il valore pianificato, le voci di linea e il valore totale per fase, garantendo che tutti gli aspetti finanziari del tuo progetto di costruzione siano registrati in modo chiaro e conciso.

Ciò che rende questo modello particolarmente potente è la sua integrazione con la suite di project management di ClickUp. Mentre monitori i costi dei materiali, i costi stimati e i materiali immagazzinati, il modello si sincronizza automaticamente con le attività più ampie del tuo progetto.

Monitora il valore previsto, i costi stimati, i materiali immagazzinati e i dati effettivi per mantenere la visibilità dello stato di salute del budget.

Sincronizzazione dei campi relativi ai costi con le attività e le fasi, in modo che i titolari e i responsabili del progetto vedano lo stesso numero.

Visualizza i dashboard e il diagramma di Gantt per individuare tempestivamente i superamenti dei costi e adeguare con chiarezza l'ambito o la tempistica.

✨ Ideale per: team di progetto e finanziari che lavorano in modo interfunzionale su più progetti.

4. Budget di progetto ClickUp con modello WBS

Ottieni il modello gratis Suddividi il tuo budget per attività e fasi con il modello WBS per il budget del progetto di ClickUp.

Il modello ClickUp Project Budget With WBS Template è un potente strumento che apporta struttura e dettagli al processo di definizione del budget con il metodo WBS, perfetto per i progetti di costruzione su larga scala. Ogni attività lavorativa è assegnata a una categoria principale, rendendo i valori modulari e intuitivi.

Il modello offre campi per il valore pianificato, il valore totale, i costi stimati e la percentuale completata, per fornire ai project managers una visione in tempo reale delle prestazioni finanziarie e operative. Con le visualizzazioni Sequenza, vista Gantt e calendario di ClickUp, puoi monitorare lo stato a livello di attività, fase e attività cardine.

Suddividi i costi per pacchetti di lavoro e fasi

Acquisisci il valore pianificato, il valore totale e la percentuale da completare per ogni nodo.

Passa alle visualizzazioni Elenco, Sequenza e Calendario per il piano di revisioni e periodi di pagamento.

✨ Ideale per: team che gestiscono interi progetti di costruzione con più fasi di fatturazione.

💡 Suggerimento professionale: monitora ogni minuto! Utilizza un software di fatturazione a tempo per impostare blocchi di tempo per le attività e assicurarti che ai tuoi client venga fatturato solo il lavoro effettivamente svolto.

📣 Il vantaggio di ClickUp: ClickUp Calendar è una soluzione rivoluzionaria per gestire le tempistiche dei progetti di costruzione e i dettagli delle attività in un unico posto! Ti consente di mappare visivamente ogni fase del tuo progetto di costruzione, dall'inizio dei lavori all'ispezione finale, assicurando che le scadenze, le attività cardine e le dipendenze siano chiare a tutti i soggetti coinvolti. Ogni attività, che si tratti della preparazione del sito, della consegna dei materiali o delle ispezioni, può essere pianificata, assegnata e monitorata direttamente sul calendario, rendendo facile individuare sovrapposizioni, evitare colli di bottiglia e mantenere il tuo team allineato. Inoltre, puoi passare dalla visualizzazione calendario a quella Gantt e Sequenza per una pianificazione flessibile e allegare documenti, foto o liste di controllo a ciascuna attività per una completa trasparenza del progetto.

5. Modello ClickUp per la project management dei progetti di costruzione

Ottieni il modello gratis Gestisci sequenze, attività e costi in un unico posto utilizzando il modello di project management per la costruzione di ClickUp.

Il modello ClickUp per la project management dei progetti di costruzione è stato creato per offrire ai project manager una visualizzazione completa dell'intero progetto. Questo modello è il tuo quartier generale tattico per gestire ogni elemento in movimento.

Combina dashboard ClickUp di alto livello con viste dettagliate delle attività per assicurarti di non perdere mai il filo.

Utilizzalo per suddividere l'ambito di costruzione per elemento, monitorare il valore pianificato e documentare il lavoro completato in tempo reale. Questo modello offre supporto per i costi dei materiali, i materiali immagazzinati e diverse visualizzazioni della fase corrente per allinearsi meglio al modo di lavorare dei tuoi team. Si integra anche con ClickUp Docs e ClickUp Chat per una collaborazione senza soluzione di continuità tra i reparti e le parti interessate.

Strumenti visivi come i grafici Gantt e la vista Calendario offrono una visione macro del programma del progetto, mentre i grafici del carico di lavoro aiutano a bilanciare i team ed evitare il burnout.

Centralizza l'ambito, i campi relativi ai costi e le sequenze per mantenere allineati le attività, budget e fatturazione.

Utilizza il carico di lavoro e gli avvisi per bilanciare le squadre e raggiungere le attività cardine che determinano il pagamento prima che sfuggano di mano.

Aggiungi documenti, disegni e approvazioni alle attività per mantenere mappare i dati sul campo e registrare le informazioni in ufficio.

✨ Ideale per: Project manager che supervisionano costruzioni in più fasi e necessitano di una visibilità approfondita dei costi, delle attività e delle tempistiche.

💡 Suggerimento professionale: conserva i feedback dei client in un unico posto! Utilizza un software di collaborazione con i client per centralizzare la comunicazione e mantenere tutti i soggetti coinvolti nel progetto sulla stessa pagina.

6. Modello ClickUp per la gestione delle costruzioni (alternativo)

Ottieni il modello gratis Allinea chiaramente ruoli, ambito e termini di pagamento con il modello di contratto per appaltatori ClickUp.

Se il tuo team lavora spesso sul campo, questo modello alternativo offre flessibilità e struttura senza complessità. Il modello di gestione delle costruzioni ClickUp fornisce ai capisquadra e ai supervisori di cantiere tutto ciò di cui hanno bisogno per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto e il lavoro completato.

Registra il lavoro svolto quotidianamente, aggiorna il materiale immagazzinato e segnala in tempo reale i lavori non completati. Ogni attività è collegata al nome e alla fase del progetto più ampio, con campi specifici per i costi relativi al valore previsto, ai costi stimati e al valore totale.

Registra il lavoro giornaliero, i materiali immagazzinati e gli elementi non completati.

Tag ogni voce con fase, elemento di linea e valore pianificato.

Aggiungi liste di controllo delle attività e foto per la verifica, in modo che le approvazioni procedano più rapidamente.

✨ Ideale per: team in loco che devono registrare e gestire le operazioni quotidiane in modalità di sincronizzazione con i dati finanziari centrali.

7. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Hai bisogno di conciliare gli aspetti legali e quelli esecutivi? Utilizza questo strumento per allineare ambiti, attività e contratti in un unico posto.

Sebbene non si tratti di un tipico modello di tabella dei valori, esso svolge un ruolo fondamentale nel project management. Il modello di contratto per appaltatori ClickUp aiuta a definire chiaramente gli obblighi contrattuali e allinea tutti i collaboratori del progetto sui risultati finali, sulle aspettative di fatturazione e sull'ambito del progetto fin dal primo giorno.

Puoi allegare questo modello direttamente ai tuoi flussi di lavoro di fatturazione e alle viste delle attività. Hai anche la funzionalità/funzione di aggiungere nota, definire i trigger di pagamento in base alle attività cardine del progetto e delineare i termini relativi al materiale immagazzinato, al lavoro svolto e alle tempistiche.

Definisci i risultati finali, i trigger di pagamento e l'ambito in un unico documento.

Collega le clausole alle attività e alle fasi in modo che la conformità e l'esecuzione restino connesse.

Registra firme, ruoli e date per garantire che le verifiche e i passaggi di consegne siano semplici e chiari.

✨ Ideale per: Appaltatori che desiderano garantire la trasparenza legale e contabile in ogni passaggio del ciclo di vita della costruzione.

8. Template. net Modello di tabella dei valori

Hai bisogno di un'opzione semplice ma funzionale? Questo modello di tabella dei valori Excel da scaricare da Template.net SOV Template copre tutte le tue esigenze di base. Con riga strutturata attorno alle voci di linea, puoi inserire il valore previsto, la percentuale di completamento e i totali calcolati del lavoro completato.

È ideale per team di piccole dimensioni o progetti di costruzione una tantum in cui uno strumento digitale potrebbe sembrare eccessivo. Questo modello gratuito di tabella dei valori consente di registrare l'attività del periodo di fatturazione corrente e aggiornare manualmente i costi del progetto per ogni attività.

Inserisci il valore previsto, la percentuale di completamento e i totali dei lavori completati.

Aggiungi colonne per i materiali immagazzinati e le applicazioni precedenti.

Personalizza le intestazioni con il nome del progetto e il numero di lavoro

✨ Ideale per: Professionisti dell'edilizia che cercano una soluzione stampabile basata su fogli di calcolo per documentare rapidamente la ripartizione del valore.

👀 Curiosità: il concetto di "valore pianificato" risale agli inizi del 1900, quando gli appaltatori iniziarono a formalizzare i costi per ottenere prestiti bancari con garanzia di sicurezza. A quanto pare, i fogli di calcolo hanno origini più antiche di Excel.

9. Template. net Modello di tabella dei valori per appaltatori generali

Creato per gli appaltatori generali che gestiscono più fornitori e subappaltatori, questo modello gratis di tabella dei valori per appaltatori generali semplifica il monitoraggio dei progressi del progetto e l'allineamento della fatturazione. Ogni riga offre spazio per le voci, i costi associati al progetto e dettagli quali il valore previsto e il lavoro completato.

È ottimo per comunicare direttamente con i titolari del progetto, consentendo aggiornamenti trasparenti per ogni fase in corso e visibilità sul lavoro completato. Le colonne per i materiali immagazzinati, la manodopera e le note sulle precedenti richieste di pagamento assicurano che ogni parte del lavoro sia contabilizzata.

Monitora gli elementi, i costi e le note dei subappaltatori per garantire la trasparenza degli aggiornamenti agli stakeholder.

Segmenta per fase e manodopera/materiali in modo che le revisioni si concentrino su ciò che è cambiato.

Registra le precedenti richieste di pagamento per garantire che i prelievi attuali facciano riferimento alla cronologia verificata.

✨ Ideale per: appaltatori che necessitano di un formato strutturato ma flessibile per allinearsi con le parti interessate in materia di fatturazione.

I campi AI in ClickUp possono trasformare il modo in cui acquisisci e gestisci i valori in un modello di tabella dei valori per i progetti di costruzione. Sfruttando i campi basati sull'intelligenza artificiale, come quelli disponibili nei campi personalizzati Testo breve, Testo lungo e elenco a discesa, puoi automatizzare l'estrazione, la categorizzazione e la sintesi di dati chiave come voci di linea, costi e aggiornamenti sullo stato di avanzamento. Ad esempio, i campi AI possono automaticamente riassumere i dettagli delle attività, generare aggiornamenti sui progressi in base alle attività recenti o classificare le voci in base alle tue istruzioni personalizzate. Ciò non solo riduce l'inserimento manuale dei dati e il rischio di errori, ma garantisce anche che il tuo programma di valori rimanga aggiornato e utilizzabile, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività di maggior valore.

10. Modello. net Builder Schedule of Valori

Il modello di tabella dei valori per costruttori è il tuo alleato leggero per organizzare i valori per elemento e per il monitoraggio del lavoro.

Questo semplice modello di valore aiuta a gestire costruzioni e ristrutturazioni di medie dimensioni. Monitora il lavoro suddividendo le attività in elementi e documentando i costi del progetto in tutte le fasi.

Sebbene non sia integrato con alcun software di project management, è ideale per l'invio manuale. È possibile includere dati sui lavori completati, sui materiali immagazzinati e persino effettuare il monitoraggio manuale del margine di profitto rispetto ai costi iniziali stimati.

Elenco gli elementi e i totali di fase per aiutare i costruttori a mappare rapidamente il valore rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Registra i lavori completati e i materiali immagazzinati in modo che le riunioni con i client abbiano numeri chiari.

Duplica le schede per ogni fase e stampa copie pulite per semplificare l'invio dei documenti.

✨ Ideale per: costruttori indipendenti alla ricerca di un modello cartaceo per mappare il valore rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

👀 Curiosità: il progetto edilizio più grande al mondo è la città NEOM in Arabia Saudita, del valore di 500 miliardi di dollari. Saranno necessari migliaia di documenti di tabella dei valori solo per tenere traccia di chi viene pagato e per cosa!

11. Modello Excel di tabella dei valori CrewCost

Tramite CrewCost

Il modello CrewCost SO V è un modello di tabella dei valori basato su Excel, progettato con particolare attenzione alla precisione finanziaria. Realizzato su misura per il monitoraggio dei costi, il modulo include formule integrate che calcolano automaticamente il valore totale, la percentuale di completamento e il budget rimanente.

Documenta ogni elemento, dall'impianto idraulico alla falegnameria di finitura, e includi i totali parziali del lavoro completato e del materiale immagazzinato. La struttura è ideale per la fatturazione mensile ed è in linea con le pratiche standard per il calcolo dei pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Utilizza le formule integrate per i totali, la percentuale di completamento e il budget rimanente.

Tieni traccia dei totali progressivi per elemento e mese per garantire la coerenza della fatturazione mensile.

Aggiungi schede per le applicazioni precedenti e le tappe fondamentali in modo che le revisioni seguano un percorso chiaro.

✨ Ideale per: responsabili finanziari e team amministratori che necessitano di un foglio di calcolo predefinito per il monitoraggio del programma di valori.

12. Modulo PDFfiller per il prospetto dei valori

Tramite PDFfiller

Questo modulo web-based è perfetto per i team che hanno bisogno di passare al digitale senza installare strumenti aggiuntivi. Il modulo PDFfiller SOV può essere compilato online, firmato elettronicamente ed esportato come tabella dei valori completata.

Utilizzalo per documentare le voci di bilancio, tagga il nome del progetto, aggiungi il valore previsto e monitora il lavoro completato e il materiale immagazzinato. Sebbene non disponga di funzioni dinamiche di monitoraggio o reportistica, il suo punto di forza è l'accessibilità.

Compila, firma e effettua la condivisione del modello SOV online per consentire al team di inviarlo senza bisogno di software aggiuntivi.

Registra gli elementi di linea, il valore pianificato e i materiali immagazzinati in modo da soddisfare i requisiti.

Esporta una copia definitiva per gli archivi, in modo da garantire la facile dimostrabilità della conformità.

✨ Ideale per: team che necessitano di un formato SOV accessibile e conforme alla legge, senza alcuna curva di apprendimento.

13. Modello di tabella dei valori TemplateLab

Tramite TemplateLab

Il modello SOV di TemplateLab è un modello di tabella dei valori da scaricare gratuitamente in formato Excel, progettato per garantire chiarezza e semplicità. È un modo semplice per effettuare il monitoraggio dei costi del progetto, registrare il lavoro svolto e visualizzare il margine di profitto senza dover ricorrere a software complessi.

Ogni riga consente di definire un elemento, il suo valore previsto e la percentuale da completare. C'è spazio per registrare i lavori non completati, calcolare il valore totale e nota i materiali immagazzinati per ogni fase attuale. È inoltre possibile documentare il nome del progetto, il riferimento del lavoro e il valore del contratto nella parte superiore.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello

Monitora gli elementi con il valore pianificato e la percentuale di completamento

Nota il lavoro non completato e i materiali immagazzinati

Riutilizza e personalizza il foglio per ogni lavoro per avviare rapidamente nuovi progetti.

✨ Ideale per: costruttori e coordinatori che gestiscono lavori di piccole dimensioni e desiderano un modulo di monitoraggio Excel chiaro e facile da usare.

Costruire l'esito positivo, un modello alla volta

Secondo una ricerca condotta da McKinsey, il 98% dei megaprogetti registra superamenti dei costi superiori al 30% e il 77% subisce ritardi di almeno il 40%. Queste difficoltà derivano spesso dalla mancanza di una supervisione finanziaria strutturata, da un monitoraggio dei costi inefficace e dall'affidamento a processi manuali.

Dai modelli di gestione delle costruzioni di ClickUp alle soluzioni basate su Excel, esiste un modello per ogni esigenza, sia che si tratti di supervisionare progetti su larga scala o attività in subappalto di minore entità. Ogni strumento migliora il monitoraggio dei progressi del progetto, aumenta la trasparenza per le parti interessate e garantisce che il controllo finanziario rimanga saldamente nelle tue mani.

Sei pronto a prendere in mano il tuo prossimo progetto di costruzione? Iscriviti a ClickUp e ottimizza la gestione del pagamento, i valori programmati e l'ambito di lavoro per ottenere il massimo esito positivo.

Domande frequenti

Per creare un programma dei valori, occorre innanzitutto elencare tutti i principali componenti, fasi o attività coinvolti in un progetto di costruzione. A ciascun elemento viene assegnato un valore monetario specifico basato sull'importo totale del contratto e sull'ambito di lavoro. Questa suddivisione consente un chiaro monitoraggio dei progressi e dei pagamenti man mano che il progetto avanza, garantendo che ogni parte del lavoro sia contabilizzata e fatturata in modo appropriato.

Un modello SOV (scheda dei valori) è un modulo o un foglio di calcolo standardizzato progettato per organizzare la ripartizione del costo totale di un progetto in singole voci. Il modello fornisce un formato strutturato per l'inserimento di ogni elemento di lavoro, il valore assegnato e altri dettagli rilevanti, facilitando la revisione, l'aggiornamento e la gestione degli aspetti finanziari di un progetto di costruzione.

Il programma dei valori viene solitamente preparato dall'appaltatore generale o dal responsabile della costruzione che supervisiona il progetto. In molti casi, questo processo prevede la collaborazione con i subappaltatori e il titolare del progetto per garantire che l'allocazione dei costi sia accurata e concordata da tutte le parti coinvolte.

Il grafico del programma dei valori è una rappresentazione visiva o tabellare della ripartizione dei costi del progetto. Mostra ogni elemento di lavoro, il suo valore corrispondente e i totali cumulativi, fornendo una chiara panoramica di come è la distribuzione dell'importo del contratto. Questo grafico aiuta le parti interessate a monitorare la fatturazione del progetto, a tenere traccia dello stato di completamento e a gestire i pagamenti in modo efficiente durante tutto il processo di costruzione.