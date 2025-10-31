Il metodo del chunking: come ricordare e richiamare più informazioni

Come fa un piccione a ricordarsi di tornare ogni volta sul tuo balcone?

Come fa un ratto a sapere quale leva tirare per uscire dalla gabbia? O come fa un maestro di scacchi a memorizzare oltre 50.000 combinazioni di pezzi sulla scacchiera?

Risposta semplice (basata sulla ricerca psicologica): il chunking.

70 anni fa, lo psicologo americano George A. Miller ha reso popolare il concetto di chunking come metodo per comprendere ed espandere la memoria a breve termine.

Facciamo un salto in avanti fino ad oggi.

I tuoi sistemi sensoriali, vista, udito, gusto, tatto, ecc., stanno raccogliendo circa 1 miliardo di bit di dati al secondo in questo momento. Quindi il chunking potrebbe essere proprio ciò di cui abbiamo bisogno per liberare la mente dal disordine dei pensieri.

Cos'è il metodo del chunking?

Il chunking è il processo di raggruppamento di singole informazioni in una sequenza o in uno schema che ne facilita l'acquisizione nella nostra memoria di lavoro e la memorizzazione nella memoria a lungo termine per un successivo richiamo.

Anche se non hai mai sentito parlare di chunking prima d'ora, sicuramente lo hai già terminato.

Pensa al modo in cui è rappresentato il tuo numero di previdenza sociale: XXX-XX-XXXX, con blocchi di tre, due e quattro cifre. Per ricordare i nomi dei miei sette gatti, li raggruppo in fratelli della stessa cucciolata: tre coppie e un figlio unico, più facili da ricordare.

Questo accade anche nella sfera professionale.

Un bibliotecario ordina i libri in blocchi alfabetici. I bambini usano il chunking per ricordare le loro bambole! Project management, il time blocking e la tecnica Pomodoro sono tutti modi di fare chunking.

Il chunking è molto popolare in vari aspetti della vita quotidiana, il che solleva la domanda: perché?

Quale problema risolve il metodo del chunking?

La memoria di lavoro umana ha un limite.

È in grado di memorizzare solo poche informazioni, circa sette, e di richiamarle accuratamente in un secondo momento.

Tuttavia, l'ambizione umana è immensa. Il chunking colma questo divario.

Transport for London, istanza, ha l'ambizione di garantire che tutti i suoi "tassisti conoscano i percorsi più veloci attraverso la complessa rete stradale di Londra".

Il test, noto come The Knowledge, valuta i conducenti sulla loro memoria di un raggio di sei miglia da Charing Cross, che comprende 25.000 strade, le loro direzioni, le strade a senso unico, i vicoli ciechi, i ristoranti, i pub, i negozi e i punti di riferimento.

Cosa deve sapere un tassista londinese, dimostrato tramite Google Maps

I "knowledge boys", termine colloquiale con cui vengono chiamati gli aspiranti tassisti, utilizzano diverse tecniche di memorizzazione, una delle quali è un sistema che chiamano "satelliting", in cui suddividono in blocchi le posizioni in un raggio di un quarto di miglio intorno al punto di partenza e di arrivo di una corsa, per commitarle.

Ciascuno di questi chunk si aggiunge ad altri chunk più grandi, formando una gerarchia di memoria del paesaggio londinese.

Quando Eleanor Maguire, neuroscienziata dell'University College di Londra, ha studiato i tassisti londinesi, ha scoperto che il loro ippocampo posteriore, una parte del cervello importante per la memoria, è più grande della media. Ha anche dimostrato che le parti del cervello che controllano la memoria sono malleabili e possono cambiare anche in età adulta. 👀

In sostanza, il chunking e il metodo dei loci, noto anche come palazzo della memoria, aiutano le persone a superare i limiti della memoria. Con una pratica continua nel lungo periodo, rimodella anche il cervello fisico per espandere le capacità umane avvicinandosi alle proprie ambizioni.

Il concetto di palazzo della memoria illustrato tramite ClickUp Brain

Sebbene il chunking sia incredibilmente potente, non è necessario scalare l'Everest mentale per utilizzarlo.

Io lo uso per suddividere in fasi gestibili la routine coreana di cura della pelle in 14 passaggi. Al lavoro, molti di noi programmano il lavoro più impegnativo al mattino e suddividono le riunioni nel pomeriggio per una gestione più semplice del tempo.

Infatti, ho suddiviso questo articolo in sezioni, sottosezioni, paragrafi e frasi. Qualcosa che gli scrittori fanno continuamente!

Storia e origini del chunking

Sebbene siano stati condotti studi sulla memoria, il ricordo e i gruppi di informazioni già in precedenza, l'articolo di George A. Miller del 1956 con titolo " Il numero magico sette ± due: alcuni limiti alla nostra capacità di elaborare le informazioni " segna un punto fondamentale nello studio del chunking.

Oltre a presentare l'idea del chunking come un modo per superare il collo di bottiglia della memoria di lavoro, egli assume anche che sette (± 2) è il numero di chunk che si possono memorizzare comodamente. Egli scrive:

Che dire delle sette meraviglie del mondo, dei sette mari, dei sette peccati capitali, delle sette figlie di Atlante nelle Pleiadi, delle sette età dell'uomo, dei sette livelli dell'inferno, dei sette colori primari, delle sette note della scala musicale e dei sette giorni della settimana?

Da allora, il chunking è stato studiato e si è evoluto notevolmente in diversi ambiti.

Gli psichiatri utilizzano il chunking per aiutare la memoria verbale dei pazienti affetti da Alzheimer in fase iniziale. Insegnanti ed educatori trovano il chunking utile per gli studenti delle scuole e delle università, in particolare per l'apprendimento delle lingue. Gli studenti di medicina utilizzano il chunking e altri metodi mnemonici per ricordare i nomi di centinaia di farmaci.

I piloti esperti, come i tassisti londinesi, lo utilizzano per la memoria spaziale al fine di monitorare le varie parti mobili di un aereo. Musicisti, cantanti, chitarristi, batteristi e così via utilizzano il chunking come metodo per imparare le note, le canzoni o persino leggere gli spartiti.

In Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (Esercitarsi con la musica: la guida del musicista per esercitarsi e padroneggiare il proprio strumento come un professionista), David Dumais scrive:

Suddividi la tua musica in blocchi per semplificarla. Suddividila in frasi e sottofrasi. Fai tutto ciò che ti serve da fare per mantenerla semplice!

🤔 Dai un'occhiata a questo: Se gli uomini delle caverne avessero avuto un elenco da fare all'epoca, cosa ci sarebbe stato scritto?

Perché il metodo del chunking funziona

In tutti i tipi di attività mnemoniche, il chunking funziona grazie alla sua semplicità.

Pensalo come portare uno zaino invece di un laptop, un caricabatterie, un telefono, due camicie, due pantaloni, due paia di calzini, scarpe, articoli da toeletta, hai capito il concetto.

Questa semplicità nasconde abilmente al suo interno il complesso lavoro del cervello umano.

Spiegando il concetto di memoria, Mallika Marshall, MD, editor collaboratore di Harvard Health Publishing, elenca le varie parti del cervello che collaborano per lo spazio di archiviazione e il richiamo dei ricordi.

Parti del cervello con connessioni alla memoria (tramite Discovering the Brain )

Lei scrive che la memoria è catalogata nell'ippocampo. Quando il ricordo è emotivamente potente, l'amigdala lo contrassegna. Alcuni componenti ricevono la distribuzione alla corteccia cerebrale. Per richiamare alla memoria, attiviamo i lobi frontali, che poi portano informazioni da varie parti del cervello.

Ad esempio, per ricordare una scena del tuo film preferito potresti dover attingere ai dati della regione visiva del cervello per richiamare alla memoria lo sfondo e i volti degli attori, ma anche alle informazioni della regione linguistica per ricordare i dialoghi e forse anche alla regione uditiva per ricordare la colonna sonora o gli effetti sonori. Insieme, questi componenti formano un modello neuronale unico che rimane dormiente fino a quando non inizi a ricordarlo, momento in cui viene riattivato.

Il chunking semplifica questa complessità, riducendo il carico di elaborazione, memorizzazione e archiviazione nel cervello, noto anche come carico cognitivo. In risultato, il cervello è libero di fare di più e rafforzare le proprie competenze.

Anche negli sport ad alta velocità, tradizionalmente considerati un'attività fisica, la ricerca dimostra che il chunking può essere estremamente utile per i corridori per gestire le diverse informazioni sensoriali che ricevono in ambienti altamente stressanti.

Il chunking ti aiuta a trovare un senso e rende gestibile il disordine!

Tutti abbiamo giorni in cui pensiamo: "Cosa ci faccio qui con questa attività?"

Il chunking aiuta in questo senso, organizzando le informazioni in modo significativo per la persona da fare.

Immagina di dover memorizzare una dozzina di animali: gatto, scimpanzé, koala, canguro, tigre, gatto del Bengala, lupo, topo, coniglio, volpe, pinguino e dalmata.

Un semplice chunking significherebbe organizzarli come segue:

Animali domestici : gatto, gatto del Bengala, coniglio, topo, dalmata

Animali selvatici : scimpanzé, vipera, tigre, volpe, lupo

Australiani: koala e canguro

In questo caso, il chunking si basa su idee che già conosciamo (animali domestici, foreste, Australia) per aiutare a contestualizzare le cose creando associazioni. In questo modo, ti aiuta a sfruttare le connessioni sinaptiche esistenti e ad espandere la neuroplasticità.

Per estensione, cosa succede se la memoria non è l'obiettivo finale? Il chunking può aiutare anche in questo caso.

Potresti ricorrere al task-chunking (o all'habit stacking, se stai suddividendo le abitudini), raggruppando attività simili, in modo che il tuo cervello possa rimanere nel contesto e concentrarsi sulle informazioni rilevanti.

Il time-chunking consiste nel suddividere la giornata lavorativa (in genere 8 ore) in parti più piccole con attività specifiche, consentendoti di avere una giornata più produttiva . La pianificazione agile consiste nel suddividere le roadmap di prodotto a lungo termine in blocchi gestibili e realizzabili per ogni sprint, un processo noto anche come prioritizzazione spietata.

In tutti questi esempi, il chunking lavora perché rende gestibile il disordine.

Aiuta le persone ad assorbire più informazioni senza affaticare la mente. Come scrive David Epstein nel suo libro, Intervallo: Perché i Generalisti Triumpfano in un Mondo Specializzato:

Il chunking aiuta a spiegare istanze di memoria apparentemente miracolosa e specifica per determinati ambiti, dai musicisti che suonano brani lunghi a memoria ai quarterback che riconoscono gli schemi dei giocatori in una frazione di secondo e decidono dove lanciare la palla.

⚡️ Per saperne di più: 7 passaggi utili nel processo decisionale (con modelli)

Applicazioni pratiche del metodo del chunking

Il chunking è essenzialmente un'abilità pratica. Migliore è il raggruppamento dei nostri chunk, maggiore sarà la nostra capacità di ricordare.

Istanza, ricordo i testi di molte canzoni che ascoltavo da adolescente perché la melodia della canzone aiuta a segmentare il testo in blocchi significativi.

E questo è solo un esempio. Ecco altre situazioni quotidiane in cui il chunking può davvero aiutare:

Studiare o apprendere nuove informazioni

Supponiamo che tu stia frequentando un corso di primo soccorso. Invece di cercare di memorizzare 15 passaggi separati, suddividili in tre categorie: valutare la situazione, assistere la persona e allertare i professionisti. All'interno di ciascuna categoria, ricorda 3-5 azioni. La ricerca di Sweller (1988) sulla teoria del carico cognitivo dimostra che questo approccio riduce il senso di sopraffazione e migliora la ritenzione. Questo perché ora stai operando con un contesto e una comprensione migliori.

2. Ricordare le indicazioni stradali

Dimentica il monitoraggio di tutte e nove le svolte per arrivare a una nuova posizione. Suddividi il tuo viaggio in blocchi. "Guida fino a Main Street" (blocco 1), "Prendi la seconda a sinistra e prosegui fino alla stazione di servizio" (blocco 2), "Gira a destra e parcheggia vicino all'edificio rosso" (blocco 3).

3. Imparare una nuova ricetta

Se stai provando a cucinare qualcosa di nuovo, non considerare ogni istruzione come un'attività separata.

Raggruppa i passaggi in preparazione, cottura e finitura. Esempio, "tagliare, condire e marinare" è il tuo chunk di preparazione. "Rosolare, cuocere a fuoco lento e mescolare" è il chunk di cottura. Il chunking rispecchia il modo di operare degli chef e aiuta a evitare di dimenticare dei passaggi.

4. Preparare i bagagli per un viaggio

Invece di cercare di ricordare 25 singoli elementi, suddividi la tua lista delle cose da mettere in valigia in blocchi: vestiti, articoli da toeletta, dispositivi elettronici, documenti di viaggio e snack. Questo riduce la sensazione di caos e rende più facile controllare di avere tutto.

5. Insegnare ai bambini o aiutarli a fare i compiti

I bambini spesso si sentono sopraffatti dalle istruzioni. Se dici loro: "Lavati i denti, prepara la borsa, prendi le scarpe e spegni le luci", potrebbero dimenticare metà delle cose.

Invece, suddividi le attività: "Preparati in bagno" (denti, viso, capelli), poi "prepara la borsa per la scuola" (borsa, pranzo, acqua), poi "esci di casa" (scarpe, luci, giacca). È più facile per loro avere successo e più facile per te mantenere la calma.

Organizzazione dell'equipaggiamento militare: un esempio reale di chunking in azione Il personale militare spesso organizza il proprio equipaggiamento in modi che vanno ben oltre la semplice pulizia. Il metodo include categorizzazione, etichetta e compartimentazione. Queste tre strategie chiave hanno uno scopo specifico: consentire il recupero rapido e accurato delle attrezzature essenziali in situazioni di stress. Analizziamo il concetto: ✅ Categorizzazione: gli elementi sono raggruppati in base alla funzione o al tipo di missione. Pensa alle forniture mediche, agli strumenti di comunicazione, all'attrezzatura di sopravvivenza o ai kit di manutenzione delle armi. Invece di imballare l'attrezzatura in modo casuale, i soldati sono addestrati a conservare e recuperare gli elementi in base a raggruppamenti logici. Ciò significa che in una situazione di forte stress non devono ricordare ogni singolo elemento, ma devono solo sapere quale "categoria" cercare. → Perché funziona: questo rispecchia il chunking nella memoria. Secondo la teoria del carico cognitivo (Sweller, 1988), raggruppare informazioni correlate riduce lo sforzo mentale, rendendo il ricordo più veloce e affidabile. ✅ Etichettatura: ogni sacchetto, contenitore o scomparto è chiaramente etichettato, a volte con colori, simboli o testo. Le etichette fungono da segnali visivi che hanno il compito di trigger il riconoscimento, non solo il ricordo, il che è più veloce e meno impegnativo dal punto di vista mentale. → Perché funziona: il chunking spesso si basa su segnali e associazioni. Le etichette fungono da "ancore" che aiutano il cervello a individuare il blocco giusto senza dover cercare tra tutte le informazioni contemporaneamente. ✅ Compartimentazione: gli elementi vengono riposti in scomparti separati e dedicati, spesso in zaini modulari o giubbotti tattici. Ciò impedisce che gli elementi si mescolino e consente ai soldati di accedere solo a ciò di cui hanno bisogno in quel momento, senza dover cercare tra strumenti irrilevanti. → Perché funziona: nella psicologia cognitiva, questo riflette il chunking spaziale, ovvero il mantenimento di elementi correlati in prossimità fisica, che rafforza le associazioni mentali e accelera il processo decisionale.

Il chunking funziona perché alleggerisce il carico di lavoro del nostro cervello. Più lo usi, più diventa automatico.

Che tu stia imparando qualcosa di nuovo, gestendo la tua giornata o aiutando qualcun altro a organizzarsi, il chunking trasforma le informazioni sparse in qualcosa che il tuo cervello può gestire con facilità.

Come applicare il metodo del chunking, passaggio dopo passaggio

Un buon chunking consiste nel suddividere in parti logiche qualsiasi cosa che sembri complessa o che abbia più di "7 ± 2" elementi. Quando è terminato correttamente, può essere uno strumento straordinario nel tuo arsenale.

Passaggio 1: Identifica il tuo obiettivo

Prima di implementare il chunking, stabilisci un obiettivo.

Scegli cosa vuoi semplificare. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dal riordinare la tua scrivania ingombra secondo il metodo KonMari alla creazione del prossimo unicorno dell'IA.

Passaggio 2: mappare il percorso verso quell'obiettivo

A questo punto, non preoccuparti della sequenza o della dimensione di ogni passaggio.

Fai un elenco completo di tutto ciò che devi fare. Puoi semplicemente scriverlo su un foglio di carta o utilizzare un'app per le liste da fare. Anche alcuni di questi modelli per il brainstorming potrebbero esserti utili.

esempio, se dovessi riordinare la tua scrivania, l'elenco sarebbe simile al seguente:

Buttate via le penne che non scrivono

Metti i pennarelli vicino alla lavagna online.

Tieni solo l'agenda giornaliera sulla scrivania

Pulisci il tavolo

Pulisci a fondo la tastiera e il mouse

Svuota cestino

Archivia lettere e documenti

Annaffia la pianta del denaro

Svuota le tazze di caffè

Distruggi i documenti indesiderati

Butta via la cancelleria usata

Organizza i cavi

Aspirare la sedia

Passa alle note online

💡 Suggerimento professionale: Fai quell'elenco. Non giudicare. Se fai del lavoro di team, il chunking con le attività di ClickUp e la tecnica dei sei cappelli pensanti sono un ottimo modo per coprire tutte le basi.

Passaggio 3: Creare i chunk

Sulla base di tutti gli elementi che hai elencato, crea una serie di chunk che puoi gestire.

L'elenco sopra riportato può essere suddiviso in categorie quali spolveratura, organizzazione della cancelleria, gestione dei documenti, ecc. Non preoccuparti se non riesci a inserire tutto. Puoi aggiungere altri chunk anche nel passaggio successivo.

Passaggio 4: aggiungi le informazioni nei chunk

Sotto ogni chunk, aggiungi le informazioni o le attività che hai identificato. La serie di chunk sopra riportata potrebbe apparire così.

Spolverare e pulire Organizzazione della cancelleria Gestione dei documenti Attività digitali Estetica da tavolo Pulisci il tavolo Buttate via le penne che non scrivono Archivia lettere e documenti Svuota cestino Tieni solo l'agenda giornaliera sulla scrivania Pulisci a fondo la tastiera e il mouse Metti i pennarelli vicino alla lavagna online. Distruggi i documenti indesiderati Digitalizza le note adesive Annaffia la pianta del denaro Aspira la sedia e metti in ordine i cavi Butta via la cancelleria usata Svuota le tazze di caffè

Passaggio 5: Concentrati su un chunk alla volta

Lo scopo del chunking è quello di semplificare le attività complesse. Quindi, affronta l'attività, un pezzo alla volta.

Lavora anche come tecnica di memorizzazione.

Supponiamo che tu voglia memorizzare la tabella periodica. Potresti suddividerla in metalli, non metalli, metalli di transizione, lantanidi, attinidi, metalloidi e gas nobili.

Inizia con uno, ad esempio i metalli, e memorizzali tutti. Una volta che ti senti a tuo agio, passa al successivo.

Passaggio 6: Ripeti

Sebbene il chunking sia un'ottima tecnica per la memoria e l'organizzazione, è anche soggetto alla curva dell'oblio.

Quindi, rivedi e ripeti il processo per garantire un ricordo a lungo termine. Quando suddividi in blocchi le attività che vorresti fare, ma che generalmente non fai, come l'esercizio fisico o la meditazione, il chunking può aiutarti anche a formare dei circoli viziosi.

Idee di chunking per principianti

Se non hai mai terminato attivamente il chunking, potrebbe sembrarti un processo complesso. Ma non è necessariamente così.

👉🏽 Inizia con piccoli passi: prova a memorizzare il numero della tua carta di credito mentre sei in coda alla cassa o il numero di targa mentre sei bloccato nel traffico. Affrontare attività troppo impegnative all'inizio ti farà perdere la cognizione del tempo, senza ottenere grandi risultati in termini di memorizzazione.

👉🏽 Prova il palazzo della memoria: reso popolare da Sherlock Holmes, il palazzo della memoria è un modo per visualizzare le informazioni come se fossero stanze nel tuo cervello che puoi attraversare. Usa questa tecnica per organizzare le informazioni nello spazio.

👉🏽 Crea mnemonici: per tutti i chunk di un obiettivo o per le parti all'interno di ciascun chunk, crea sistemi mnemonici, come acronimi, storie o persino rime.

👉🏽 Imposta dei segnali di richiamo: ti è mai capitato di completare i dialoghi del tuo film preferito nel momento in cui un personaggio inizia a parlare? L'inizio di quel dialogo è un segnale di richiamo, qualcosa che trigger il ricordo del resto. Imposta i tuoi segnali di richiamo per ciò che desideri ricordare.

🌷Lo sapevate? Si credeva che il chunking fosse una tecnica di memorizzazione che conservasse le informazioni così come sono. I musicisti erano considerati dei "registratori umani" in grado di riprodurre esattamente ciò che ascoltavano. Tuttavia, questo non era vero quando veniva loro chiesto di riprodurre musica atonale. Ciò dimostrava che il chunking non riguarda qualsiasi gruppo di elementi. Secondo David Epstein, i modelli e le strutture familiari erano fondamentali per il ricordo.

Il metodo del chunking rispetto ad altre tecniche di apprendimento

Sebbene sia assolutamente semplice ed estremamente efficace, il chunking non è l'unica tecnica di apprendimento esistente.

Vediamo come si confronta con altri metodi comuni.

Chunking vs. ripetizione spaziata

La ripetizione spaziata è il processo di revisione del materiale appreso in diversi periodi di tempo.

Ad esempio, se hai imparato un nuovo concetto al mattino, la ripetizione con spazio consiglia di ripassarlo una volta ogni poche ore, un giorno, una settimana, due settimane e così via.

Chunking Ripetizione di spazio Tecnica di codifica Tecnica di recupero Aiuta la memorizzazione Aiuta a ricordare Progettato per superare i limiti della capacità della memoria a breve termine Progettato per superare gli effetti della curva dell'oblio

Chunking vs. mappatura mentale

Una mappa mentale è esattamente ciò che dice il termine: una mappa visiva dei pensieri che hai in mente.

In sostanza, hai utilizzato una mappa mentale per organizzare le informazioni in modo gerarchico e non lineare.

Quindi, sia il chunking che le mappe mentali sono tecniche di codifica.

Anche le mappe mentali efficaci utilizzano il chunking, organizzando le informazioni attraverso nodi e sotto-nodi. Combinare il chunking con il mind mapping aiuta ad ampliare la comprensione di idee complesse.

Chunking Mappare mentale Organizza le informazioni in unità indipendenti Organizza le informazioni in unità di connessione tra loro Concentrati sul raggruppamento di informazioni simili Focalizzato sulla rappresentazione delle associazioni e delle connessioni tra le informazioni Non sempre gerarchico Sempre gerarchico

Chunking vs. riepilogare/riassumere le note

La riepilogazione delle note è il processo di selezione dei punti chiave di una lezione, una presentazione o un concetto e di annotarle per poterle richiamare in seguito. Quando riepiloghi le note con parole tue, è più probabile che tu le ricordi e le richiamerai alla memoria.

Chunking Riepilogo delle note Utilizzato per memorizzare tutte le informazioni Utilizzato per comprendere concetti e ricordare punti salienti Aiuta a ricordare così com'è Incoraggia a prendere nota con parole tue Concentrati sull'accuratezza del ricordo Concentrati sulla comprensione delle idee

In un certo senso, anche il chunking è un riepilogo/riassunto. È un elenco di informazioni di primo livello. Tuttavia, non tutte le sintesi sono chunking.

Una volta compreso il metodo del chunking, se ti sembra troppo difficile da mettere in pratica, non preoccuparti. Lo analizzeremo nel dettaglio nella prossima sezione.

💡 Suggerimento professionale: il chunking, la ripetizione spaziata, il mind mapping e il riassumere gli appunti sono tutte tecniche complementari che, se utilizzate insieme, possono migliorare l'apprendimento.

Il passaggio più importante per ottenere un esito positivo nell'utilizzo del metodo del chunking è l'impostazione dell'obiettivo giusto.

Esistono vari modi per impostare e gestire i tuoi traguardi. Ad istanza, il metodo degli obiettivi SMART è il più efficace e popolare.

Fissare gli obiettivi giusti

ClickUp Obiettivi è un ottimo modo per visualizzare i tuoi obiettivi e fare stato nel loro raggiungimento.

Fissa obiettivi di attività (completare il design dell'interfaccia utente per la home page entro la fine della settimana), obiettivi numerici (effettuare 12 chiamate di vendita ogni giorno), obiettivi in valuta (raggiungere 250.000 dollari di entrate da nuovi client) o anche obiettivi sì/no (abbiamo un punteggio NPS superiore a 4?).

Creare chunk

Una volta stabilito un obiettivo, fai un elenco di tutto ciò che devi fare per raggiungerlo.

Se è abbastanza grande, suddividilo in progetti. Altrimenti, ClickUp Elenchi e Project Hierachy ti consentono di aggiungere tutte le attività di cui hai bisogno.

Organizza ogni file senza sforzo con ClickUp Gerarchia del Progetto, assicurandoti un facile accesso ogni volta che ne hai bisogno.

Puoi usare gli elenchi ClickUp per suddividere le informazioni nel modo che preferisci.

Ad esempio, crea delle attività cardine ClickUp con blocchi di attività. Aggiungi stati personalizzati per raggrupparle in base ai progressi compiuti. E utilizza tag personalizzati come la fonte di un lead per raggrupparle in questo modo. Puoi anche creare valutazioni e riunire tutti i tuoi account a cinque stelle!

Ecco come utilizzo la vista Elenco in ClickUp per visualizzare la mia lista di cose da fare per l'organizzazione di una festa.

🌷Lo sapevi? Un giocatore di scacchi professionista smette di vedere la scacchiera come 64 caselle singole. Impara invece a riconoscere blocchi o formazioni tattiche comuni, come il "Fianchetto Castle" o la "struttura del pedone isolato della regina". Riconoscere queste poche formazioni complesse e pre-memorizzate gli permette di cogliere immediatamente lo stato strategico della scacchiera.

Visualizzare i chunk

La vista Elenco è solo l'inizio. ClickUp Views offre un intervallo di opzioni personalizzabili.

Se desideri qualcosa di più visivo, la bacheca Kanban di ClickUp ti aiuta a vedere una suddivisione verticale dei tuoi chunk e degli elementi contenuti in ciascuno di essi.

Il modello ClickUp Prioritization Matrix e il modello ClickUp Priority Matrix sono altri modi per esaminare il lavoro da svolgere. Suddividendo il lavoro in base alla priorità, puoi riordinare l'elenco delle attività e concentrarti su ciò che conta.

Aiutare il ricordo

Una volta appreso un concetto, esistono diversi modi per praticare la ripetizione e la revisione intervallate al fine di migliorarne il ricordo.

✅ Rivedi con l'IA: crea il tuo sparring partner personale con ClickUp Brain. Prompt it with the information you are trying to learn and ask it to:

Riepilogare/riassumere i punti chiave

Parafrasa idee complesse

Crea immagini visive

Genera test

✅ Rispondi ai quiz: niente aiuta l'apprendimento più che essere invitati a spiegare ciò che si è imparato. Prepara dei quiz per te stesso per ripassare attivamente ciò che hai imparato. Strumenti come Quizlet sono ottimi per questo scopo.

✅ Usa le flashcard: da tempo immemorabile, le flashcard aiutano a migliorare la memoria e il ricordo. Fallo in modo digitale e portale con te ovunque utilizzando strumenti come Anki, gratis e open source.

Ecco alcuni altri trucchi per aumentare la produttività che potrebbero esserti utili:

Vantaggi del metodo del chunking

Secondo uno studio, 230 ore di pratica aumentano la capacità di memoria da 7 a 79 cifre.

Con un sistema mnemonico adeguato, con la pratica non sembrano esserci limiti alle prestazioni della memoria.

Con un sistema mnemonico adeguato, con la pratica non sembrano esserci limiti alle prestazioni della memoria.

Il chunking è uno di questi sistemi. Aiuta le persone a memorizzare e organizzare qualsiasi cosa, anche la più complessa, e a richiamarla in modo integro in un secondo momento.

Ma c'è di più.

Offre anche un modo per gestire il sovraccarico di informazioni che ti arriva. Ciò include mettere informazioni disparate in piccole scatole ordinate con un'etichetta in modo da poterle accedere quando necessario.

Di conseguenza, puoi anche mettere via le cose che non ti servono al momento, riducendo notevolmente lo stress. A seconda delle attività da fare, rivedrai i tuoi chunk più e più volte. Meno stress, meno carico cognitivo, meno senso di sopraffazione.

Quando combini il chunking con la ripetizione spaziata e la revisione attiva, puoi renderti conto da solo di quanto sai. Naturalmente, questo aumenta la fiducia in te stesso.

Oltre agli usi individuali, il chunking aiuta anche a costruire standard per le cose nella società. Ad istanza, negli Stati Uniti è prassi comune suddividere i numeri di telefono in blocchi di 3-3-4 cifre. I menu dei siti web sono tipicamente suddivisi in servizi, soluzioni, settori, risorse, ecc.

In questo senso, non sarebbe esagerato affermare che un chunking ben ponderato crea un mondo più facile da memorizzare e in cui vivere.

Errori comuni da evitare

Il chunking è una di quelle tecniche che sembrano infallibili, finché non lo sono più.

Molte persone si lanciano pensando di semplificare il proprio lavoro, ma finiscono per ritrovarsi con un groviglio di mini-attività confuse o "chunk" troppo grandi che sembrano ancora impossibili da affrontare.

Il trucco non sta solo nel dividere il carico di lavoro, ma nel dividerlo in modo intelligente. Ecco i classici errori da evitare nel chunking.

❌ Troppi chunk

Miller sostiene che 7 ± 2 sia il numero di chunk che la memoria umana è in grado di contenere. Da allora, diversi ricercatori hanno dimostrato che questa affermazione è più o meno corretta. Per andare sul sicuro, crea non più di sette chunk per ogni concetto. Se sei un principiante, potresti voler iniziare con un numero di chunk molto inferiore.

❌ Troppi elementi in ogni chunk

Cosa succede se ricordi il chunk ma non gli elementi che contiene? Sarebbe inutile. Quindi, presta attenzione al numero di elementi che inserisci in ogni chunk. Gli studi dimostrano che il numero ottimale di elementi in ogni chunk è 3-4.

❌ Raggruppamento arbitrario

Il chunking è utile solo se ha senso per te. In istanza, se suddividi i tuoi elementi alimentari sotto le etichette A, B, C e D e aggiungi elementi casuali, difficilmente riuscirai a ricordarli.

Per una memorizzazione e un richiamo ottimali:

Aggiungi elementi correlati a un chunk (latte, formaggio e yogurt in un unico chunk)

Assegnagli un'etichetta significativa (latticini)

❌ Dimenticare il quadro generale

A volte si memorizzano cose solo per il gusto di farlo, come i nomi di tutti i fiumi degli Stati Uniti. Spesso lo si fa per raggiungere un obiettivo. Quando crei dei chunk, assicurati di lavorare al servizio di quell'obiettivo.

Esempio, il chunking dell'elenco della spesa serve ad aiutare a fare la spesa, quindi è una buona idea scegliere ogni corsia del supermercato come chunk. Nel programma scolastico, i capitoli correlati vengono raggruppati in modo che i bambini possano costruire connessioni sinaptiche mentre memorizzano le lezioni.

❌ Recensioni insufficienti

Tutti attraversano la curva dell'oblio. Che utilizziate o meno il metodo del chunking, con il tempo dimenticherete le informazioni. L'unico modo per evitarlo è attraverso revisioni sistematiche.

Programma delle revisioni a intervalli di poche ore, un giorno, alcuni giorni, alcune settimane, ecc. Se si tratta di informazioni a cui probabilmente non accederai per lunghi periodi di tempo, rivedile ogni trimestre/anno.

💡 Suggerimento professionale: se ti sembra noioso, prova il bullet journaling per renderlo più divertente e meno intimidatorio.

Sebbene il chunking sia stato a lungo studiato come metodo per aiutare gli esseri umani a migliorare la memoria, può trasformare anche le macchine. Ecco come.

Il metodo del chunking in /IA e nella scienza dei dati

Il chunking è un processo fondamentale e molto comune nel cervello umano.

L'intelligenza artificiale, che in sostanza cerca di imitare i processi di pensiero umani, ha molto da imparare dal chunking.

✅ Limite alla dimensione dei token: l'addestramento di un modello di IA con l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) comporta la fornitura di fonti di input. Spesso, la dimensione dei token di questi input ha un limite. Ad esempio, la lunghezza massima del testo di input del modello Azure OpenAI text-embedding-ada-002 è di 8000 token. Il chunking aiuta a suddividere i documenti in parti che i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possono elaborare in modo efficace.

✅ Chunking nei dati delle serie temporali: Il chunking di un testo è facile. Basta tagliare alla fine di una frase o di un paragrafo per ottenere un chunk logico. Ma cosa succede se si ha un flusso continuo di dati numerici, come i prezzi delle azioni o le rilevazioni meteorologiche? In genere, questo è terminato in ordine cronologico, ovvero creando chunk per "gli ultimi 30 giorni" o "le rilevazioni giornaliere".

Chunking di immagini TIFF (tramite Github )

✅ Chunking nei dati immagine: le immagini di grandi dimensioni vengono suddivise in pezzi rettangolari più piccoli e uniformi chiamati patch o tile, una tecnica molto diffusa nei moderni modelli di visione artificiale, come Vision Transformers (ViT).

✅ Chunking basato sugli obiettivi: immagina di essere in una riunione e di aver bisogno di prendere una nota. I chunk che crei sono inutili se sono organizzati in base alla persona che ha parlato o al momento in cui ha parlato. In questo caso è necessario un chunking contestuale, suddiviso in punti salienti, feedback, decisioni, azioni da intraprendere, ecc. Questo è esattamente ciò che fa l'AI Notetaker di ClickUp Brain.

✅ Dimensione dei chunk: a differenza del cervello umano, i computer possono avere una memoria di lavoro più ampia. Ciò significa che i modelli di IA possono avere un numero qualsiasi di chunk di dimensioni fisse o variabili. Entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi.

Aspetti Chunk fissi Chunk variabili Definizione Divide i dati in blocchi di lunghezza uniforme Divide i dati in blocchi logici o significativi Tecniche Lunghezza dei dati indipendentemente dal contesto Suddivisione ricorsiva, chunking semantico, ecc. basati sul contesto Ideale per Semplicità e velocità Accuratezza e coerenza Pro Elevata efficienza computazionale e prestazioni prevedibili Elevata integrità semantica e ricchezza contestuale Contro Possibile frammentazione del contesto e perdita di coerenza Maggiore complessità e costi computazionali più elevati

✅ Sovrapposizione: il chunking è una tecnica di compressione, non relazionale, il che significa che esiste la possibilità di perdita di contesto. Nell'apprendimento automatico, ciò può creare un output statisticamente accurato ma scollegato dal contesto. Gli scienziati superano questa sfida con un concetto chiamato sovrapposizione. Attraverso la condivisione di una parte dei dati dal chunk precedente al chunk attuale, la sovrapposizione consente agli LLM di identificare e stabilire una connessione con la continuazione nel contesto.

Limiti e critiche al chunking

Il chunking viene spesso considerato come il supereroe delle tecniche di memorizzazione, pronto a intervenire per salvare la situazione quando si verifica un sovraccarico di informazioni.

Ma per quanto ci piacerebbe che il chunking fosse l'equivalente della memoria del nastro adesivo (che ripara tutto, per sempre), non può sicuramente sostenere il peso di tutte le nostre carenze cognitive sulle sue spalle compatte e ordinatamente raggruppate.

Quindi, prima di affidare al chunking le chiavi del nostro regno mentale, diamo un'occhiata più da vicino a dove inciampa, vacilla e occasionalmente cade:

❗️Difficoltà con dati visivi nuovi: il chunking è ottimo per informazioni sequenziali, verbali o altamente strutturate (come le cifre). È meno efficace per elaborare grandi quantità di informazioni visive o spaziali complesse, come una mappa di territori sconosciuti o un diagramma schematico complesso.

❗️Il dibattito sul 7±2: lo psicologo cognitivo Nelson Cowan sostiene che la capacità media della memoria centrale sia di soli quattro chunk. Nel mondo odierno, in cui le distrazioni sono onnipresenti, potrebbe essere anche inferiore.

❗️Specificità del dominio: anche con il chunking, non è facile per un Gran Maestro memorizzare centinaia di brani musicali. O per qualcuno memorizzare tutti i fiumi di un paese che non conosce bene. L'esito positivo del chunking dipende in larga misura dalla competenza dello studente nel proprio dominio.

❗️Nessuna scorciatoia: il chunking è un modo più semplice per elaborare grandi quantità di informazioni, sì. Ma non è affatto una scorciatoia. La padronanza può essere acquisita solo attraverso una pratica approfondita e dedicata, che richiede tempo.

Il futuro del chunking

Nel mondo della digitalizzazione, dell'IA e dell'automazione, la memoria non è più una capacità così preziosa come un tempo.

Non molti ricordano altro che il proprio numero di telefono e quello del proprio coniuge. Tutte le informazioni sono a portata di clic, proprio nelle nostre tasche. Ciò non significa che il chunking sia obsoleto.

Ho notato che fare del lavoro sulla mia memoria con il metodo del chunking migliora la mia concentrazione.

Istanza, piano tutti i miei scritti in base a cinque blocchi: cosa, quando/dove, perché, chi e come. Questo mi aiuta a rimanere concentrato sul processo e sull'idea che sto sviluppando. Ancora più importante, questi blocchi mi rendono più facile tornare al lavoro dopo una distrazione.

I ricercatori che cercano di ricreare l'intelligenza umana nelle macchine trovano estremamente preziosa la ricerca sul chunking. Nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), il chunking aiuta a elaborare grandi quantità di dati in modo più efficiente. Assicura che i modelli mantengano il contesto e recuperino informazioni accurate senza superare il limite dei token, noto anche come Retrieval-Augmented Generation (RAG). I neuroscienziati computazionali stanno esplorando il chunking nel contesto di un compromesso tra velocità e precisione, aprendo essenzialmente la strada a un chunking più efficace basato sui tuoi obiettivi.

Nella neuroscienza cognitiva e nella modellizzazione, il "chunking egocentrico" offre una migliore comprensione del funzionamento di un cervello predittivo. Nella neuroscienza, l"action chunking" studia come il cervello organizza le abilità motorie complesse (come allacciarsi una scarpa o suonare una frase musicale) in sequenze neurali, offrendo percorsi per un miglior apprendimento motorio e una migliore riabilitazione.

I ricercatori stanno anche studiando il" potenziamento sinaptico", ovvero la capacità del cervello di sopprimere temporaneamente gruppi di elementi senza cancellarli in modo permanente dalla memoria di lavoro.

Le possibilità sono davvero infinite.

Come mangiare un elefante? Un pezzo alla volta!

Questo antico aforisma (spesso attribuito a Desmond Tutu) sostiene che anche le attività più intimidatorie e impegnative possono essere completate se affrontate un passaggio alla volta.

Il metodo del chunking offre un miglioramento in tal senso.

In un'epoca in cui siamo alla ricerca di biohacking e produttività sovrumana, il chunking offre un modo realmente umano di vivere il mondo attraverso la memoria. Ci aiuta a comprendere meglio la psiche umana, mostrandoci cosa differenzia i grandi maestri e gli sportivi di alto livello dal resto delle persone.

Oppure, come mi piace vederla, il chunking ci dice che siamo capaci delle stesse cose dei grandi maestri e degli sportivi di alto livello.

Buon chunking a tutti!

Domande frequenti

Il chunking è una tecnica di conservazione della memoria che consiste nel suddividere una grande quantità di informazioni in parti più piccole e gestibili.

Il chunking è una strategia di codifica utilizzata per organizzare le nuove informazioni e prepararle per lo spazio di archiviazione a lungo termine. La ripetizione spaziata è una strategia di recupero utilizzata per rafforzare e consolidare nel tempo i chunk appena formati. Si tratta di tecniche complementari.

Il chunking è ovunque. Alcuni esempi reali di chunking sono: – Memorizzare un numero di telefono in blocchi di 3-3-4 – Organizzare i progetti in blocchi di attività suddivise in fasi – Imparare una lingua con blocchi di parole correlate – Imparare a pilotare un aereo raggruppando le istruzioni – Ricordare più di 100 medicinali attraverso blocchi di farmaci simili/complementari

Non hai bisogno di nulla, nemmeno di carta e penna, per eseguire il chunking in modo esito positivo. Tuttavia, esistono molti strumenti che possono aiutarti. Tra questi vi sono metodi per prendere appunti come il sistema Cornell, applicazioni digitali per flashcard come Anki e strumenti di IA generativa come ClickUp.

Sì, i moderni strumenti di IA come ClickUp aiutano in vari modi, ad esempio creando strutture gerarchiche suddividendo obiettivi di grandi dimensioni in cartelle, elenchi e attività nidificate, oppure riepilogando testi lunghi in blocchi più brevi e facili da ricordare. Possono anche aiutare a identificare i punti salienti (che puoi utilizzare come blocchi).

La scelta del metodo corretto dipende dal tipo di informazioni che desideri memorizzare. Assicurati solo che siano intrinsecamente significative per te e per l'attività. – Se stai creando un elenco, scegli categorie logiche (come i reparti di un supermercato per un elenco della spesa) – Mentre studi storia o memorizzi un programma, scegli la cronologia (come ricercare le guerre mondiali o pianificare di partecipare ai Mondiali di calcio) – Quando pianifichi un progetto, scegli blocchi o fasi logici (come definire un obiettivo, pianificare i canali, creare annunci, lanciare campagne, reportistica, ecc. , per una campagna di marketing) – Nella scrittura, un modello di scrittura dei contenuti potrebbe suddividere l'articolo in sezioni, sottosezioni, paragrafi e frasi

Il chunking aiuta ad assorbire e conservare le informazioni in modo efficace. Riduce il carico cognitivo e lo stress di dover ricordare le cose. Tuttavia, non è efficace se non viene terminato nel modo giusto. Se crei troppi chunk o raggruppi gli elementi in modo arbitrario, potresti avere la sensazione che il carico sia maggiore rispetto a prima.