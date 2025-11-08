Strategie di marketing per le università: come aumentare le iscrizioni nel 2025

Con i tassi di iscrizione all'università in costante calo, sai bene quanto sia difficile raggiungere il traguardo di iscrizione della tua università.

Tra il calo del numero di candidati, l'aumento dei rischi finanziari e il crescente scetticismo sul valore di una laurea, il marketing nell'istruzione superiore sta diventando più difficile che mai.

Se lavori nel marketing dell'istruzione superiore e stai cercando modi per trasformare questa sfida in un vantaggio competitivo, questo post fa al caso tuo.

Condivisione di strategie di marketing pratiche per college e università per generare iscrizioni e fornire una maggiore visibilità del marchio.

⭐ Funzionalità/funzione del modello Hai difficoltà a tenere traccia di tutte le tue iniziative di marketing per l'università? Utilizza il modello di piano di marketing ClickUp University per centralizzare le tue strategie di marketing universitario in un unico posto. Con questo modello, puoi monitorare il completamento di ogni attività in percentuale e persino classificarle in base alla priorità, ad esempio Alta, Moderata e Bassa. Ottieni un modello gratis Centralizza il tuo lavoro richiesto di marketing con il modello di piano di marketing ClickUp University.

Perché il marketing è importante per le università

Ogni istituto accademico è essenzialmente in competizione per le stesse opportunità.

Quindi, se il potenziale studente non ricorda o non prende nemmeno in considerazione il tuo istituto di istruzione superiore durante la sua ricerca, stai già perdendo un'iscrizione.

Ecco perché hai bisogno di strategie di marketing sia tradizionali che digitali per il tuo istituto di istruzione superiore:

Cicli decisionali più lunghi : quando si sceglie un'università (in genere in un arco di tempo compreso tra 6 e 18 mesi), un potenziale studente confronta i programmi, visita i campus, parla con gli studenti attuali e ricerca i risultati professionali. È necessario mantenere punti di contatto costanti durante tutto il loro percorso per rimanere al centro dell'attenzione.

Branding coerente da parte dei concorrenti : ogni college e università sta dedicando il suo lavoro richiesto per costruire un'identità di marca affidabile sulle piattaforme digitali (e anche tu dovresti farlo) attraverso annunci a pagamento, contenuto organico, presenza sui social media e campagne mirate.

Cambiamento nel comportamento di ricerca : i potenziali studenti si formano un'opinione attraverso thread su Reddit, video su TikTok, podcast, il tuo coinvolgimento sui social media e persino attraverso l'esposizione al marketing tradizionale prima ancora di contattare l'ufficio ammissioni o scaricare la tua brochure.

Impatto diretto sul numero di iscrizioni : gli studenti scelgono le università di cui si fidano e con cui hanno una connessione emotiva. Il marketing costruisce questa fiducia attraverso una narrazione autentica e messaggi coerenti su tutti i canali.

Finestra con limite per fare colpo: i potenziali studenti selezionano 5-8 college all'inizio della loro fase di ricerca. Se non hai visibilità durante quel periodo critico, non riuscirai nemmeno a entrare nell'elenco delle candidature.

👀 Lo sapevi? Il budget medio per il marketing delle unità di formazione online e professionale è di 1,18 milioni di dollari, ma la mediana è di soli 644.000 dollari, un chiaro segno del crescente divario tra gli istituti. Nel marketing dell'istruzione superiore, chi ha già grandi risorse sta aumentando ulteriormente il proprio vantaggio, mentre le scuole più piccole faticano a competere per attirare l'attenzione.

Le migliori strategie di marketing per le università

Che tu sia un addetto al marketing nel settore dell'istruzione superiore per un college comunitario, un'università privata o una divisione di apprendimento online, il tuo obiettivo rimane lo stesso: attrarre, coinvolgere e convertire potenziali studenti in un panorama sempre più affollato.

Queste strategie di marketing digitale per gli istituti di istruzione ti aiuteranno a rafforzare la riconoscibilità del marchio e, di conseguenza, ad attrarre studenti, incrementando le iscrizioni.

1. Crea un sito web informativo

I tuoi potenziali studenti potrebbero venire a conoscenza del tuo istituto accademico tramite consigli di amici e colleghi. Oppure potrebbero scoprirti tramite una ricerca su Google o una campagna di marketing sui social media.

Quando gli utenti arrivano sul tuo sito web, indipendentemente dal mezzo utilizzato, è importante che abbiano una prima impressione positiva.

Cosa significa? Per cominciare, dovrebbe comunicare il messaggio del marchio. Un altro elemento essenziale è il modo in cui ti distingui dagli altri istituti di istruzione superiore.

Per rendere il tuo sito web un canale digitale decisionale per i potenziali studenti, ecco cosa dovresti mettere in atto, come parte del marketing dell'istruzione superiore:

Progettazione e architettura del sito web

Il tuo sito web viene consultato contemporaneamente da diversi tipi di pubblico.

Ad esempio, gli studenti delle scuole superiori scorrono le pagine per trovare dettagli sui corsi di laurea, i professionisti cercano corsi serali di laurea magistrale, mentre gli studenti internazionali potrebbero desiderare chiarimenti sui criteri di ammissione.

L'architettura del tuo sito dovrebbe segmentare chiaramente questi percorsi dalla homepage stessa.

Esempio calzante: l'Arizona State University, che consente di scegliere il proprio corso di laurea.

tramite Arizona State University

Oltre a una navigazione chiara, questi sono gli elementi indispensabili (utili da avere) nel tuo sito web:

Design mobile-first : crea un design che consenta ai tuoi potenziali clienti di effettuare ricerche durante gli spostamenti, tra una lezione e l'altra o mentre scorrono i loro telefoni a tarda notte.

Ricerca programmi : poni ai tuoi potenziali clienti 3-4 domande rapide sui loro interessi, obiettivi di carriera e preferenze di studio, quindi suggerisci loro i programmi più pertinenti.

Chatbot con IA: implementa chatbot in grado di rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle query più frequenti su scadenze, requisiti, strutture del campus e stato delle domande di ammissione.

Crea pagine specifiche per ogni programma

Gli utenti effettuano ricerche specifiche, come "migliori programmi di laurea magistrale in Finanza negli Stati Uniti", e arrivano direttamente alle pagine dei programmi tramite motori di ricerca o annunci mirati. Queste pagine dei programmi fungono da strumento di conversione autonomo, con i seguenti elementi chiave:

Criteri di ammissibilità : includi una sezione che specifichi i requisiti per gli studenti nazionali e internazionali, i punteggi dei test standardizzati, i corsi propedeutici e i requisiti minimi di GPA (media dei voti).

CTA chiari : disponi di CTA chiari per i potenziali clienti nelle diverse fasi del loro percorso decisionale, ad esempio compilare il modulo di domanda, fissare un appuntamento telefonico con un consulente per l'ammissione, scaricare la brochure.

Brochure da scaricare : crea PDF da scaricare che includono dettagli sulla struttura del programma di studi, le tasse universitarie, le borse di studio disponibili, i requisiti di credito, le credenziali dei docenti e i risultati professionali.

Testimonianze degli studenti : brevi citazioni o frammenti video di studenti attuali e neolaureati.

Prossime date di ammissione: scadenze con visibilità e sequenze di candidatura per creare urgenza.

Altre pagine web

Quando visitano il tuo sito web, i tuoi potenziali clienti potrebbero essere ancora nella fase di confronto tra i vari college o di finalizzazione della loro scelta. Crea pagine web accattivanti che offrano al traguardo il mercato l'accesso a dettagli quali:

Chi siamo : la fondazione dell'università, la storia, gli accreditamenti e le classifiche, gli ex studenti famosi, le diversità culturali, i valori fondamentali e qualsiasi altra informazione che possa aiutare a migliorare il coinvolgimento degli studenti e aiutarli a comprendere meglio il tuo istituto.

Rassegna stampa e notizie : recenti menzioni sui media, scoperte scientifiche, risultati degni di nota ottenuti dagli ex studenti e attività cardine istituzionali.

Strutture del campus : tour virtuali, dettagli sulle residenze universitarie, risorse bibliotecarie, laboratori, complessi sportivi, spazi di studio e vita studentesca all'interno del campus.

Servizi di supporto agli studenti: consulenza professionale, risorse per la salute mentale, tutoraggio accademico e agevolazioni per studenti con disabilità.

In che modo ClickUp può aiutarti

Centralizza il contenuto del tuo sito web e le informazioni sui programmi con ClickUp Documenti.

Il tuo team può redigere contenuto per brochure, linee guida dei programmi, criteri di ammissibilità, informazioni sull'azienda e altre pagine web utilizzando l'assistente IA integrato.

Più collaboratori (redattori di marketing, presidi accademici, team addetti agli affari studenteschi) possono effettuare la modifica contemporaneamente, lasciare commenti in linea e tag i revisori prima che le pagine vengano pubblicate.

Semplifica la gestione dei tuoi contenuti con ClickUp Documenti

Ogni Doc salva automaticamente tutte le versioni, così non perderai mai le vecchie iterazioni delle pagine dei corsi o i dettagli relativi all'accreditamento.

Puoi anche archiviare le guide di stile e le linee guida sull'identità visiva in un documento di condivisione per garantire che tutti i testi web siano coerenti tra i vari dipartimenti.

👀 Lo sapevi? Quasi il 79% degli studenti preferisce raccogliere informazioni sull'università dal sito web ufficiale dell'istituto, mentre il 26% utilizza un chatbot universitario o ChatGPT per migliorare la propria ricerca di informazioni.

2. Costruisci il tuo marchio sui social media

Non tutte le università devono essere presenti su TikTok.

Ma se ignori i social media, stai perdendo l'opportunità di costruire una comunità e di condividere i valori e la missione del tuo istituto.

Inoltre, i social media svolgono un ruolo cruciale nella creazione, nel mantenimento e nel rafforzamento delle relazioni durante tutto il ciclo di vita degli studenti.

In poche parole, è qui che i potenziali studenti si formano la loro prima impressione, gli studenti attuali trovano un senso di appartenenza e gli ex studenti rimangono in connessione anche molto tempo dopo la laurea.

Devi anche sapere che i contenuti generati dagli utenti per il pubblico di destinazione creano più fiducia rispetto a qualsiasi altro materiale di marketing o strategia di promozione.

Ogni piattaforma ti offre una fase diversa:

Instagram, Facebook e TikTok ti consentono di mostrare la vita del campus, le esperienze degli studenti e la cultura quotidiana.

LinkedIn mette in evidenza l'eccellenza accademica, la ricerca del corpo docente e i risultati raggiunti dagli ex studenti.

YouTube funge da motore narrativo per tour dei campus, webinar e storie di successo degli studenti.

Per trovare ispirazione, dai un'occhiata alla pagina Instagram dell'Università del Michigan. Pubblicano tutto, dalle sessioni di studio notturne alle tradizioni legate alle partite di football.

Considerando che il 73% degli aspiranti studenti utilizza i social media per cercare informazioni sulle scuole, la tua presenza sui social media rende più facile per loro immaginare il proprio futuro nella tua università.

Anche diverse altre università ottengono ottimi risultati su altre piattaforme social.

Esempio, il canale YouTube della Northeastern University offre tantissimi video sul campus, argomenti di tendenza, ecc. Ciò dimostra che la tua strategia di comunicazione di marketing non deve necessariamente ruotare solo attorno a tour del campus o video promozionali patinati.

tramite Northeastern University

D'altra parte, la pagina LinkedIn dell'Executive Education della Harvard Business School si rivolge a un pubblico eterogeneo (potenziali partecipanti, client aziendali, docenti, ex studenti).

tramite Harvard Business School

Il punto cruciale di questi esempi è che le tue strategie sui social media si baseranno su un intervallo di argomenti, attività, interessi ed esperienze.

Oltre a una solida strategia sui social media, ricordati di utilizzare il canale giusto per raggiungere il traguardo del tuo pubblico. Ciò significa che il tuo pubblico includerà:

Studenti e potenziali studenti

Principali

Partner aziendali

Altre istituzioni

Personale e potenziali docenti

In che modo ClickUp può aiutarti?

Utilizza il modello di piano di marketing sui social media per le ammissioni universitarie di ClickUp per il monitoraggio delle tue attività sui social media attraverso diversi canali di marketing.

Con questo modello, puoi pianificare, assegnare e programmare le tue attività sui social media direttamente da un unico posto.

Puoi inoltre utilizzare questo modello per visualizzare le scadenze dei diversi post (in una vista calendario), gestire le attività con una lavagna kanban drag-and-drop e monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna attività (con stati personalizzati). Il modello è facile da configurare e ancora più facile da utilizzare per il lavoro.

Ottieni un modello gratis Gestisci i post sui social media con il modello di piano di marketing sui social media per le ammissioni all'università di ClickUp.

Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza tutte le tue campagne in una bacheca organizzata con visualizzazioni personalizzate per ogni piattaforma.

Monitora le scadenze per i cicli di ammissione, gli eventi e le festività con stati e promemoria contrassegnati da colori diversi.

Aggiungi campi personalizzati per metriche quali tasso di coinvolgimento, copertura e click-through per monitorare ciò che riscuote maggiore interesse tra i potenziali studenti.

🎺 Vantaggio di ClickUp: Potresti gestire i social media del tuo college con fogli di calcolo sparsi, messaggi diretti e promemoria. Ma questo non fornirà la struttura, la visibilità o l'allineamento necessari per stabilire una presenza online coerente. Il Marketing Project Management di ClickUp riunisce tutte le tue attività di social media marketing in un unico posto. Dall'idea all'analisi post-lancio, ogni fase della tua campagna vive in un unico spazio collaborativo. Trasforma le azioni di marketing casuali in una strategia coerente che risuoni su tutte le piattaforme con il Marketing Project Management di ClickUp.

I reparti Vendite, Marketing, Laboratorio di progettazione, Logistica, Ingegneria e Assistenza devono svolgere le proprie attività in un ordine specifico affinché il progetto del cliente abbia esito positivo: prima di ClickUp era un vero incubo. Senza la possibilità di monitorare la sequenza del progetto, gli obiettivi e le attività dei team globali in un unico posto, facevamo fatica a mettere insieme tutti i pezzi per gli eventi in tempo.

I reparti Vendite, Marketing, Laboratorio di progettazione, Logistica, Ingegneria e Supporto devono svolgere le proprie attività in un ordine specifico affinché il progetto del cliente abbia esito positivo: prima di ClickUp era un vero incubo. Senza la possibilità di monitorare la tempistica del progetto, gli obiettivi e le attività dei team globali in un unico posto, facevamo fatica a mettere insieme tutti i pezzi per gli eventi in tempo.

3. Investi nel marketing del contenuto

Investi nella creazione di contenuto di alta qualità che vada oltre le semplici informazioni sull'ammissione. Pubblicando costantemente risorse di valore, i potenziali studenti inizieranno a visualizzare il tuo istituto come una fonte di riferimento per l'orientamento.

Ecco cosa puoi fare per creare risorse di valore:

Crea gruppi di contenuto incentrati sui principali punti decisionali

I potenziali studenti hanno domande complesse e multidirezionali mentre scelgono il loro percorso professionale. Analizza ciò che stanno effettivamente cercando e crea gruppi di contenuto interconnessi che rispondano in modo esauriente a queste query.

Ad esempio, quando uno studente cerca "vale la pena studiare informatica", ha bisogno di diversi punti di vista prima di prendere una decisione. Per rispondere a tali query, puoi creare una serie di post sul blog come:

È necessaria una laurea in Informatica per lavorare nel settore tecnologico?

Percorsi di carriera nell'informatica oltre l'ingegneria del software

Qual è lo stipendio medio di un laureato in Informatica?

Quali sono le competenze necessarie per diventare un laureato in Informatica?

Questo è solo uno dei tanti argomenti che puoi aggiungere al tuo piano di marketing. Il tuo istituto può creare contenuti affidabili su molti aspetti fondamentali per il processo decisionale:

Categoria di contenuti Argomenti da affrontare Procedura di candidatura Come scrivere lettere di presentazione convincenti Lettere di raccomandazione: a chi chiedere e quando Errori comuni da evitare nella domanda di ammissione Preparazione al colloquio per l'ammissione all'università Risultati professionali Guadagni dei laureati per indirizzo di studi dopo 5 anniSettori che assumono laureati di specifici indirizzi di studiCompetenze richieste dai datori di lavoro ai laureatiTasso di conversione da tirocinio a lavoro Aiuti finanziari Quanto costa un master in finanza negli Stati Uniti? Qual è il costo della vita negli Stati Uniti per uno studente internazionale? Quali sono le opzioni di prestito studentesco disponibili per uno studente internazionale? Quali sono le borse di studio e le sovvenzioni disponibili per un candidato laureato in finanza? Inclusività culturale Qual è la composizione etnica dell'università XYZ? Boston è una città sicura per gli studenti asiatici?

Sfrutta le competenze del corpo docente per acquisire leadership di pensiero

Le università dispongono di una delle risorse di marketing più sottovalutate: esperti qualificati.

Non tutte le idee innovative devono necessariamente essere articoli sottoposti a revisione paritaria o lunghi saggi accademici.

Anche post brevi e accessibili come "Tre lezioni dal progetto di sostenibilità dei nostri studenti MBA" possono contribuire a costruire un'enorme credibilità.

Incoraggia i docenti alla condivisione di brevi spiegazioni su argomenti di tendenza, fornisci approfondimenti dietro le quinte (BTS) sui progetti svolti in classe e collabora con studenti o ex studenti sui risultati di apprendimento.

Infatti, il MIT Labs ha una serie di podcast. Secondo il sito web ufficiale, lo scopo del podcast è la condivisione del lavoro del MIT con un pubblico globale. In genere copre le conversazioni del presidente del MIT con le persone che lavorano nei suoi laboratori.

tramite MIT Open Podcasts

In che modo ClickUp può aiutarti?

ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, aiuta i tuoi team a lavorare in modo più intelligente in ogni fase della gestione del content marketing.

Brain dimostra l'uso lungimirante dell'IA da parte del tuo istituto a beneficio sia degli studenti che del personale.

Brain ti aiuta a creare introduzioni, riscrivere paragrafi o riepilogare/riassumere lunghi blocchi di contenuto direttamente dove il tuo team lavora. Assicura un tono coerente e chiarezza, elementi essenziali per i materiali destinati agli studenti, come guide alle ammissioni, newsletter via email o domande frequenti sulla carriera.

Crea il tuo contenuto utilizzando ClickUp Brain.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per riutilizzare i contenuti esistenti in formati più recenti. Un webinar di un'ora sulle ammissioni può diventare un riepilogo del blog, un post carosello e una sessione di domande e risposte con i docenti all'interno del tuo area di lavoro di ClickUp.

Oppure, se un membro della facoltà ha pubblicato un articolo di ricerca, può prompt a Brain di riutilizzarlo per creare un'infografica e un carosello per le piattaforme dei social media.

Ecco come puoi generare un'immagine utilizzando ClickUp Brain.

E poiché l'ispirazione non sempre arriva quando sei alla tua scrivania da lavoro, la funzione Talk-to-Testo di ClickUp Brain MAX ti consente di catturare le idee mentre sei in movimento.

I membri del faculty possono dettare le loro riflessioni sulle lezioni, gli studenti possono registrare le loro riflessioni sui progetti e i marketer possono esprimere rapidamente le loro idee sul contenuto. ClickUp Brain trascrive, organizza e trasforma tutto questo in note utilizzabili o bozze pronte per la modifica all'interno di ClickUp Docs.

💡 Suggerimento professionale: utilizza il modello di piano di marketing ClickUp University per pianificare e monitorare le tue strategie di marketing nel settore dell'istruzione superiore in un unico posto. Questo modello include una guida introduttiva e oltre 5 visualizzazioni ClickUp che possono aiutarti a visualizzare facilmente lo stato di avanzamento di ogni attività, compresa la sua priorità, lo stato e la data di scadenza. Ottieni un modello gratis Centralizza il tuo lavoro richiesto di marketing con il modello di piano di marketing ClickUp University. Con questo modello, puoi Monitora il completamento di ogni attività in termini percentuali.

Classifica le tue attività in base alla priorità, ad esempio Alta, Moderata e Bassa.

Crea attività di ClickUp con dipendenze e assegnale ai membri del team

Aggiungi dettagli completi su ciascuna strategia di marketing di contenuto tramite i campi personalizzati.

4. Utilizza l'email marketing

L'email rimane ancora il canale di comunicazione più affidabile, con il 77% dei potenziali studenti che la preferisce per ricevere aggiornamenti e informazioni sull'università.

Come responsabile del marketing universitario a 360 gradi, avrai infiniti punti di contatto per raccogliere gli indirizzi email dei potenziali studenti. Esempio, quando gli studenti inviano moduli di richiesta informazioni, scaricano brochure, si registrano per tour al campus, partecipano a webinar o interagiscono con il tuo sito web.

Utilizza le informazioni raccolte dai potenziali clienti per segmentarli in base all'età, alla posizione, all'interesse per i programmi, allo stato della domanda e alla fase decisionale. Crea sequenze di email personalizzate che guidino i destinatari verso l'iscrizione, fornendo risorse utili in ogni passaggio.

Ecco come puoi utilizzare le email per organizzare una riunione con gli studenti in diversi momenti:

Fase di prospezione Tipo di contenuto Consapevolezza Panoramica dei programmi, aspetti salienti della vita nel campus, storie di esito positivo degli studenti, annunci di borse di studio. Considerazioni Descrizioni dettagliate dei programmi di studio, presentazioni dei docenti, guide agli aiuti finanziari e promemoria sulle scadenze per la presentazione delle domande. Decisione Lettere di accettazione personalizzate, lista di controllo dei passaggi successivi, informazioni sull'alloggio, scadenze per l'iscrizione Iscrizioni Programmi di orientamento, guide per l'iscrizione ai corsi, risorse del campus, pacchetti di benvenuto Fidelizzazione Inviti per eventi, risorse di supporto accademico, opportunità di tirocinio, accesso alla rete degli ex studenti

In che modo ClickUp può aiutarti?

Oltre a coordinare le tue campagne email tramite integrazioni, ClickUp ora ti consente di gestire le email come parte del flusso di lavoro dei tuoi progetti.

Utilizzando ClickUp per la project management via email, puoi inviare e ricevere messaggi direttamente in ClickUp, collegarli alle attività, trigger automazioni e trasformare i thread email in elementi di lavoro strutturati.

Facciamo un esempio.

L'email di un potenziale studente che chiede informazioni sulle scadenze per le borse di studio può essere automaticamente convertita in un'attività per il team di ammissione, programmata e assegnata. E poiché gestisci queste email all'interno di ClickUp, i tuoi team di marketing e ammissione mantengono la sincronizzazione e evitano di perdere traccia dei thread.

Utilizzando punti di richiesta comuni, puoi sviluppare sequenze di email che si attivano quando un potenziale cliente invia un modulo o passa a un'altra fase. Imposta automazioni ClickUp basate su regole che si attivano quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Imposta trigger basati su regole con ClickUp Automazioni

Ad esempio:

Trigger : quando il potenziale cliente invia il modulo per richiedere una consulenza telefonica

Condizione : il campo di interesse del programma è "Programmi di laurea in economia".

Azione: inviare email con il link al calendario per fissare una chiamata e assegnare l'attività al consulente per le ammissioni.

L'automazione dei flussi di lavoro con ClickUp richiede un po' di tempo per la configurazione, ma ti fa risparmiare più di 5 ore di lavoro ogni settimana.

⭐ Bonus: utilizza ClickUp Autopilot Agents per gestire comunicazioni ripetitive su larga scala. Questi assistenti basati sull'IA possono rispondere automaticamente alle richieste degli studenti, inoltrare le email al consulente giusto e trigger le azioni di passaggio. Ad esempio, quando un potenziale studente invia un'email per chiedere informazioni sull'idoneità a una borsa di studio per un corso di laurea magistrale, un agente Autopilot può rispondere immediatamente con i dettagli relativi agli aiuti finanziari, tagga il consulente per le ammissioni per il follow-up e crea un'attività per inviare un promemoria personalizzato prima della scadenza della prossima domanda.

5. Organizza eventi dal vivo

Gli studenti vogliono vedere il campus in cui trascorreranno i prossimi anni. Offri loro l'opportunità di viverlo aprendo loro gli eventi già in programma nel tuo campus.

Organizza open house con registrazione obbligatoria durante i weekend di ritorno a casa, le feste annuali, le principali partite sportive o anche le conferenze degli ospiti. Le visite al campus mostrano loro l'energia e la cultura del tuo college.

Per i potenziali studenti locali e regionali, organizza tour di gruppo al campus nei fine settimana. Ciò consentirà di risparmiare tempo rispetto alle visite individuali e i potenziali studenti avranno anche l'opportunità di partecipare a una riunione con altre persone interessate agli stessi programmi.

Durante i tour del campus, gli studenti ambasciatori possono condividere le loro esperienze rispondendo alle domande che sorgono lungo il percorso.

Per i potenziali studenti in tutto il paese o a livello internazionale, registra tour virtuali del campus e incorporali nel tuo sito web. Crea esperienze interattive a 360 gradi che consentano agli utenti di navigare tra gli edifici del campus al proprio ritmo.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Il modello di marketing per evento di ClickUp ti aiuta a organizzare ogni dettaglio, dal piano e programmazione dei volontari al monitoraggio delle conferme di partecipazione e ai follow-up post-evento.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di marketing per eventi di ClickUp per pianificare e realizzare eventi.

Puoi mappare ogni fase dell'open day o del tour del campus in ClickUp Views, monitorare le iscrizioni tramite i campi personalizzati e assegnare le attività di preparazione ai vari dipartimenti.

Una volta definito il flusso di lavoro dell'evento, ClickUp Calendar aggiunge un ulteriore livello di controllo. Ogni parte dell'evento universitario diventa una tabella di marcia con scadenze precise.

Puoi anche effettuare la sincronizzazione del Calendario con i tuoi strumenti esterni, come Google Calendar o Outlook, per mantenere allineati docenti, volontari e personale.

Pianifica la preparazione degli eventi e il follow-up con ClickUp Calendario.

📚 Per saperne di più: Come creare una strategia di marketing sul campo (+ esempio)

6. Investi nella ricerca locale e nella gestione della reputazione online

Per gli istituti di istruzione superiore, la visibilità inizia molto prima che uno studente visiti il tuo sito web. Quando i potenziali studenti (e i loro principali) cercano "le migliori scuole di economia vicino a me" o "i migliori programmi di infermieristica a Boston", la presenza online del tuo college determina se riuscirai ad attirare la loro attenzione.

L'ottimizzazione della ricerca locale e la gestione della reputazione online sono due dei pilastri fondamentali del marketing universitario odierno. Insieme, ti aiutano a raggiungere gli studenti giusti, nelle regioni giuste, con il messaggio giusto.

Inizia ottimizzando il tuo profilo Google Business (GBP). Consideralo come la prima impressione che il tuo college dà di sé. Assicurati che ogni posizione del campus abbia un profilo aggiornato con dettagli accurati, inclusi indirizzo, numero di contatto, orari di apertura e foto di alta qualità del campus.

Aggiungi post su open house, scadenze imminenti per l'ammissione ed eventi nel campus. Incoraggia gli studenti attuali e gli ex studenti a lasciare recensioni sincere e dettagliate sulle loro esperienze. Queste hanno più peso sui potenziali studenti di qualsiasi pubblicità a pagamento.

Oltre agli elenchi nei motori di ricerca, la gestione della reputazione si estende al modo in cui il tuo college interagisce attraverso i canali digitali.

Rispondi in modo prompt alle recensioni positive e negative con empatia e trasparenza. Considerale come uno specchio che mostra agli studenti quanto il tuo istituto valorizza il feedback.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Attività di ClickUp trasforma obiettivi generici in passaggi chiari e concreti, facili da monitorare e gestire. Inizia creando attività per ogni KPI relativo alla reputazione o al marketing che desideri migliorare, come aumentare le recensioni su Google, migliorare le valutazioni a stelle o espandere la tua presenza nelle directory locali.

Attività di ClickUp rende il lavoro di squadra più efficiente: stabilisci le priorità, assegna i titolari, aggiungi dettagli e mantieni tutti allineati con commenti e aggiornamenti, tutto in un unico posto.

Ogni attività può essere suddivisa in attività secondarie più piccole o voci della lista di controllo, rendendo misurabili e gestibili anche gli sforzi intangibili, come la reputazione e la visibilità. Puoi assegnare attività a membri specifici del team, impostare date di scadenza, aggiungere priorità e monitorare lo stato dall'inizio alla fine.

Le attività possono essere raggruppate per team, reparto o iniziativa, come "SEO locale", "Gestione della reputazione" o "Feedback degli studenti", in modo che tutti sappiano su cosa concentrarsi e come il proprio lavoro contribuisca al quadro generale.

Con le attività di ClickUp, trasformi idee e obiettivi in azioni concrete, rendendo facile misurare i risultati e mantenere il tuo team allineato.

ClickUp Insight: *Il 55% dei manager spiega il "perché" dei progetti collegando le attività a sfide o obiettivi più ampi. Ciò significa che il 45% che privilegia il processo rispetto allo scopo può portare a una mancanza di motivazione e di slancio tra i membri del team. Anche i dipendenti più performanti hanno bisogno di vedere l'importanza del loro lavoro e trovare un significato in ciò che fanno. È ora di colmare il divario. Collega le attività individuali agli obiettivi generali in ClickUp. Utilizza le relazioni e le dipendenze integrate per mostrare come ogni lavoro richiesto contribuisca al quadro generale, rendendo le attività più significative per tutti i membri del tuo team. 💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato le funzionalità/funzione di gestione dei social media di ClickUp per completare la pubblicazione del contenuto con 4 mesi di anticipo e gestire il doppio dei canali social con la stessa dimensione del team.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione dei campus

7. Pubblicità digitale basata sui dati

La pubblicità digitale basata sui dati utilizza informazioni sul pubblico, analisi comportamentali e metriche di conversione per indicare come, dove e quando il tuo college deve condurre campagne online.

Utilizzando Google Ads, Meta (Facebook + Instagram), LinkedIn e YouTube, puoi promuovere open house, lanci di programmi, borse di studio e scadenze per le domande di ammissione a un pubblico qualificato.

Ma perché è importante?

Attraverso il monitoraggio delle impressioni, dei clic e delle conversioni, puoi capire quali campagne attraggono i potenziali clienti più qualificati e quali invece non sono efficaci.

Idealmente, dovresti tracciare quanti potenziali clienti sono effettivamente diventati candidati. Quando riesci a collegare i dati a livello di campagna (clic sugli annunci, visite alla pagina di destinazione e invio di moduli) ai risultati reali delle iscrizioni, la tua pubblicità diventa una strategia di marketing orientata alla crescita.

Inizia con la connessione delle tue origini dati. Sincronizza le tue piattaforme pubblicitarie, il CRM, il software di marketing aziendale e gli strumenti di analisi in modo che il flusso delle attività dei lead converga in un sistema centrale.

Successivamente, crea segmenti di studenti che rispecchino il tuo funnel di iscrizione. Potrebbero essere studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori che stanno valutando le opzioni di laurea. Oppure studenti internazionali che stanno cercando informazioni sui visti e sugli alloggi. O qualsiasi altra cosa.

Personalizza il contenuto dei tuoi annunci in modo che riflettano le motivazioni di ciascun segmento. Uno studente delle scuole superiori potrebbe essere attratto da immagini vivaci della vita nel campus. Uno studente professionista potrebbe essere più interessato a messaggi incentrati sul ROI, relativi agli stipendi o alla flessibilità.

In che modo ClickUp può aiutarti?

I dashboard di ClickUp offrono una visualizzazione chiara delle prestazioni della tua campagna di marketing. Monitora le metriche di produttività di marketing rilevanti per assicurarti di raggiungere i tuoi obiettivi.

Monitora le prestazioni delle tue campagne di marketing utilizzando i dashboard di ClickUp.

⭐ Bonus: collega i tuoi strumenti pubblicitari e di analisi preferiti direttamente a ClickUp utilizzando le integrazioni ClickUp. Collega piattaforme come Google Ads, Meta, HubSpot e Google Analytics per importare automaticamente i dati delle campagne e le metriche di rendimento.

8. Trasforma i tuoi studenti in ambasciatori del marchio

I tuoi studenti sono il tuo team di marketing più efficace.

La domanda è: glielo stai permettendo?

Quando uno studente effettua la condivisione del suo vlog sul trasloco nel dormitorio, di una foto della festa annuale o di un breve post su come un professore lo ha aiutato a ottenere uno stage, questo è marketing che non si può comprare.

Queste storie autentiche e spontanee creano connessioni emotive che nessuna pubblicità a pagamento può eguagliare. Mostrano com'è realmente la vita nel tuo campus, aiutando i potenziali studenti a immaginarsi lì.

Molte università e college lo inseriscono anche nel loro piano di marketing.

La University of Southern California (USC) gestisce uno dei programmi di ambasciatori studenteschi più strutturati e con esito positivo nel settore dell'istruzione superiore.

Ogni ambasciatore viene selezionato attraverso un rigoroso processo di candidatura e formato in materia di etichetta digitale, voce del marchio e fondamenti della creazione di contenuto, tra cui fotografia, video di breve durata e storytelling.

La condivisione di prospettive diverse da contesti diversi, tra cui studenti internazionali, studenti trasferiti, atleti e artisti, evidenzia come i tuoi ambasciatori rappresentino l'esperienza universitaria. I potenziali candidati vedono diverse versioni dell'esperienza universitaria.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Gestire un programma di ambasciatori studenteschi richiede il coordinamento tra marketing, ammissioni, social media e affari studenteschi. ClickUp for Education aiuta a semplificare ogni parte del processo.

Crea uno spazio di lavoro dedicato agli ambasciatori in ClickUp, dove il tuo team di marketing gestisce il reclutamento, la formazione, la pianificazione del contenuto e il monitoraggio delle prestazioni.

Il tuo team di marketing può aggiungere ogni ambasciatore come ospite che può inviare post per l'approvazione o tenere traccia delle scadenze delle campagne.

Le risorse di onboarding, come le linee guida del marchio e le politiche sui social media, sono archiviate in ClickUp Documenti.

La visualizzare calendario di ClickUp ti aiuta a pianificare il piano del contenuto degli ambasciatori in base ai momenti chiave dell'anno accademico, come l'orientamento, gli eventi sportivi, il reclutamento degli studenti e la settimana della laurea.

Sfide comuni nel marketing universitario e come superarle

Anche con le migliori strategie in atto, il marketing nel settore dell'istruzione superiore presenta una serie di sfide specifiche. Tra queste figurano:

❗Distinguersi in un mercato saturo

Il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti pubblica un elenco di quasi 4.000 istituti accademici che rilasciano titoli di studio negli Stati Uniti. Questo numero non include nemmeno le scuole professionali o non tradizionali.

Il mercato è più competitivo che mai e c'è stato un cambiamento significativo nel modo in cui gli studenti percepiscono l'istruzione tradizionale.

✅ Soluzione: evita la posizione generica che tutti gli altri stanno utilizzando.

Invece di parlare di "opportunità globali", concentrati su messaggi al traguardo. Potresti, ad esempio, sottolineare il tasso di occupazione a sei mesi dalla laurea.

Oppure, invece di "ricerca di livello mondiale", metti in evidenza il contributo dei tuoi studenti ai progetti finanziati già dal secondo anno.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per campagne di marketing per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing

❗Allineamento dei diversi dipartimenti

Chiedi a qualsiasi istituto di istruzione superiore e ti dirà che utilizza una miriade di strumenti diversi. CRM per le ammissioni, una piattaforma email per il marketing, un ERP legacy per gli accademici e fogli di calcolo per i contatti con gli ex studenti.

Come risultato, i reparti marketing, ammissioni, ex studenti e accademici lavorano in modo isolato.

Il risultato è una mancanza di allineamento tra questi dipartimenti. Senza un piano di marketing, ciò si traduce in un'esperienza studentesca frammentata.

✅ Soluzione: incoraggia il piano interfunzionale attraverso la condivisione dei calendari, le sincronizzazioni strategiche regolari e i briefing di campagna unificati. Stabilisci linee guida e flussi di lavoro chiari per il marchio, in modo che ogni reparto contribuisca a una narrazione unica e coerente.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare ClickUp per gli studenti

❗Budget di marketing con limite

Se sei un piccolo college o università con un budget e risorse di marketing a limite, semplicemente non puoi fare 10 cose contemporaneamente.

Sei anche in competizione con istituzioni che dispongono di budget di marketing milionari e che hanno agenzie full-service e personale interno per gestire tutto.

✅ Soluzione: non agire in modo avventato. Concentrati su 2-3 canali frequentati dal tuo pubblico. Condivisione coerente dei tuoi contenuti. Non c'è nulla di male nell'utilizzare l'IA per ampliare le tue attività di marketing digitale. Ad esempio, quando crei contenuti, li riutilizzi o fai brainstorming, ecc.

💡 Suggerimento professionale: quando il team ha poco tempo a disposizione, utilizza la funzione Connected Search di ClickUp Brain per contestualizzare ogni idea prima di iniziare a metterla in pratica. Esempio, durante il brainstorming sui concetti della campagna, Brain può estrarre automaticamente informazioni correlate dai rapporti sulle ammissioni passate, dai post sui social media o dai riassunti degli eventi archiviati nel tuo spazio di lavoro. Utilizza la ricerca di connessione di ClickUp Brain per ottenere risposte immediate senza dover reinventare la ruota ogni volta

Centralizza il tuo lavoro richiesto di marketing universitario con ClickUp

Un marketing olistico attraverso i canali di marketing digitale aumenterà il numero di iscrizioni degli studenti. Ma non vuoi che il tuo team sia oberato dal caos, soprattutto quando il suo tempo è già suddiviso tra mille attività diverse.

ClickUp ti fa risparmiare tempo.

Questa app tutto per il lavoro centralizza il tuo lavoro. Ottieni uno spazio di lavoro in cui i contenuti convivono con un'intelligenza artificiale sensibile al contesto, automazioni che gestiscono le attività ripetitive, modelli creati appositamente per il marketing nel settore dell'istruzione e funzionalità di collaborazione che mantengono il tuo team allineato.

In breve, tutto ciò che ti aiuta a trasformare le tue idee di marketing da concetto a realtà senza lasciare una piattaforma.

Iscriviti a ClickUp gratis per iniziare a pianificare il tuo piano di marketing per le università.