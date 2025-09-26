Come promuovere con esito positivo un evento online e offline

Ti sei mai chiesto perché alcuni eventi registrano il tutto esaurito in pochi minuti mentre altri faticano a vendere i biglietti? Il segreto sta in un piano promozionale che crea entusiasmo e urgenza molto prima dell'apertura delle porte. Un evento incredibile merita un pubblico all'altezza, ma questo non ti troverà per caso.

Ecco perché sapere come promuovere gli eventi è così importante. Assicura che i potenziali partecipanti che vorrebbero essere presenti non perdano l'occasione.

In questo articolo, illustreremo alcuni modi efficaci per diffondere la notizia e dare vita al tuo evento, dalla condivisione dei dettagli corretti online alla creazione di piccoli tocchi che fanno sentire le persone invitate.

⭐ Funzionalità/funzione del modello Il modello di promozione eventi di ClickUp aiuta a semplificare il caos della pianificazione mantenendo ogni dettaglio in un unico hub facile da gestire. Che si tratti di impostare campagne, coordinare la divulgazione o il monitoraggio dei risultati, tutto è racchiuso in un unico spazio. Ottieni un modello gratis Trova la struttura di cui hai bisogno per concentrarti sulla creatività con il modello di promozione eventi di ClickUp

Perché la promozione degli eventi è importante

Nell'ottobre 2012, il paracadutista austriaco Felix Baumgartner, sponsorizzato da Red Bull, ha deciso di lanciarsi dalla stratosfera, superando la barriera del suono in caduta libera.

A prima vista, avrebbe potuto essere solo un'altra acrobazia estrema. Ma il modo in cui Red Bull l'ha trasformata in un momento di condivisione a livello globale è ciò che l'ha resa leggendaria. L'evento è stato trasmesso in diretta su YouTube, dove milioni di persone hanno seguito in tempo reale lo svolgersi di un evento storico.

E la promozione? Red Bull ha creato aspettativa per mesi attraverso la condivisione di anticipazioni dietro le quinte, aggiornamenti stampa e immagini suggestive come parte della pubblicità dell'evento su varie piattaforme di social media.

Oltre 8 milioni di persone hanno guardato il live streaming contemporaneamente, con l'impostazione di un record per l'epoca. E Red Bull è diventato un marchio che nessuno poteva dimenticare.

il risultato è il potere della promozione positiva degli eventi. *✨

Ecco alcuni altri modi efficaci in cui la promozione di un evento può fare la differenza:

✅ Crea ricordi che stimolano la condivisione, trasformando il tuo evento in una storia che vivrà ben oltre la sala o lo schermo

✅ Ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo di riferimento ovunque si trovi, assicurandoti che le persone più interessate ne vengano a conoscenza in tempo per partecipare

✅ Aumenta la visibilità del tuo marchio, della tua causa o della tua idea, inserendola in conversazioni che continuano anche dopo la conclusione dell'evento

✅ Incoraggia i potenziali partecipanti all'evento a diventare partecipanti attivi con contenuti generati dagli utenti, suscitando entusiasmo che cresce grazie al passaparola e alla condivisione sui social media

✅ Crea slancio per il tuo prossimo evento, perché un incontro ben promosso lascia le persone in attesa di ciò che verrà dopo

📖 Leggi anche: Il miglior software gratis per la pianificazione di eventi

5 strategie di promozione pre-evento per attirare l'interesse

Come probabilmente saprai, le settimane che precedono il tuo evento sono importanti tanto quanto il giorno stesso.

Le iscrizioni tendono ad arrivare in ritardo e convincere persone impegnate a commit è come strappare un dente. E poiché la maggior parte dei fondi viene destinata all'evento stesso, i budget sono limitati.

Ma esistono alcune strategie per affrontare queste sfide a testa alta. Vediamo come puoi promuovere il tuo evento nelle settimane e nei giorni che precedono il grande giorno.

1. Approfondisci chi stai invitando

Uno degli errori più comuni è presumere che il tuo evento sia "per tutti". Non è mai così. Restringere il tuo traguardo ti fa risparmiare denaro, rende più incisivo il tuo messaggio e convince effettivamente le persone a dire di sì.

Se non sai a chi ti stai rivolgendo, finirai per creare un volantino banale o un post generico su LinkedIn che non avrà alcun effetto. È un lavoro richiesto inutile.

Segmenta invece la tua lista: membri della comunità locale, partecipanti precedenti, o un gruppo di nicchia come "dirigenti di medio livello nel settore sanitario". Rivolgiti direttamente a loro con l'argomento del tuo evento e altri dettagli e osserva crescere la visibilità del tuo evento.

💡 Suggerimento professionale: rivedi i dati passati dalla tua app o dalle pagine degli eventi. Quale gruppo si è registrato più rapidamente? Quale ha registrato il maggior numero di assenze? Conoscere questi dati ti aiuta a raggiungere le persone più propense a partecipare al tuo prossimo evento.

2. Trasforma il tuo invito in una storia, non in un semplice avviso

Ecco la realtà: nessuno ricorda solo date e orari. "Venerdì, ore 18:00, Sala B" non stimolerà la partecipazione all'evento. Le persone ricordano le storie: cosa impareranno, chi avranno un'incontro o la sensazione che proveranno alla fine.

Ovviamente, devi annunciare i dettagli chiave dell'evento. Ma considera anche le sfide che il tuo pubblico deve affrontare.

Il tuo evento fa risparmiare tempo ai partecipanti? Offre loro l'accesso a opinioni che normalmente non avrebbero modo di ascoltare? Li aiuterà a evitare errori? La tua strategia di promozione dell'evento dovrebbe mettere in evidenza il problema che stai risolvendo per loro.

📌 Esempio: Una consulente fiscale faticava a ottenere iscrizioni ai suoi webinar. Il titolo originale era "Seminario fiscale 2024". Lo ha riscritto in "Smetti di perdere soldi: 5 errori che le piccole imprese commettono in materia fiscale". Improvvisamente, le persone hanno iniziato a inoltrare le sue email e le iscrizioni sono aumentate.

📮 ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori si affida a metodi frammentari per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, il che porta a decisioni mancate e a un rallentamento nell'esecuzione. Dalle note di follow-up ai fogli di calcolo, spesso i dettagli importanti vanno persi lungo il percorso. Con la gestione delle attività di ClickUp, ogni conversazione può essere trasformata in un'attività concreta, mantenendo il tuo team veloce, concentrato e in sincronizzazione.

3. Stratifica i tuoi canali con intenzionalità

Il sito web del tuo evento potrebbe sembrare perfetto, ma è solo un pezzo del puzzle. Se ti affidi a un unico canale, rischi di perdere gran parte del tuo pubblico.

La sfida è che le persone sono sparse: alcune vivono su Instagram, altre aprono religiosamente le email, mentre LinkedIn potrebbe essere la tua unica via d'accesso agli acquirenti aziendali.

La chiave non è "essere ovunque", ma utilizzare ogni canale per ciò che sa fare meglio:

Email per promemoria e countdown

Storie Instagram per sbirciare dietro le quinte

Post su LinkedIn per la leadership di pensiero

Eventi Facebook per le conferme di partecipazione

📖 Leggi anche: Funzionalità chiave dei software di gestione eventi che ogni organizzatore dovrebbe conoscere

4. Incentiva l'impegno anticipato

Tutti gli organizzatori di eventi conoscono la sensazione di sconforto che si prova quando, tre settimane prima di un evento, il dashboard di registrazione è ancora vuoto. Le persone amano aspettare fino all'ultimo minuto, ma questo crea scompiglio nel catering, nei blocchi alberghieri e nella fiducia degli sponsor. Il modo per ovviare a questo problema è premiare chi si muove in anticipo.

Se non vuoi abbassare i prezzi, offri l'esclusività. Ad esempio, potresti dare ai primi iscritti l'accesso prioritario a workshop molto richiesti, una riunione VIP o persino un bonus da scaricare.

L'obiettivo è quello di rendere l'attesa rischiosa.

📌 Esempio: una wellness coach che offriva un evento gratis ha promesso ai primi 50 iscritti una guida digitale alla meditazione. La distribuzione non è costata nulla, ma ha creato un senso di urgenza. Nel giro di una settimana, ha raccolto un numero sufficiente di iscritti per rivolgersi con sicurezza agli sponsor dell'evento.

5. Ottieni la fiducia dei partner e delle persone che già sono follower

Una delle parti più difficili della promozione è superare lo scetticismo. Perché le persone dovrebbero fidarsi di te al punto da dedicarti il loro tempo?

È qui che gli sponsor, i partner o gli influencer dell'evento possono aiutarti. La loro credibilità si riflette sul tuo evento e il loro pubblico diventa il tuo.

Le migliori collaborazioni non sono quelle con i nomi più famosi, ma con quelli più rilevanti. Ciò che conta è la sovrapposizione: il loro pubblico dovrebbe assomigliare molto ai tuoi potenziali partecipanti.

📖 Leggi anche: Esempi di marketing per eventi per far risaltare il tuo evento

5 strategie di marketing per la promozione durante l'evento

Alla fine del 1800, Guinness aprì le porte del suo birrificio a Dublino e accolse la gente del posto al suo interno. Le persone potevano vedere come veniva prodotta la birra e persino partecipare alla condivisione di una pinta alla fine.

Ha fornito ai visitatori, che sono diventati clienti, una storia da portare a casa e condivisione.

In un certo senso, questo è stato uno dei primi eventi mai organizzati da un'azienda. Tuttavia, i tour alle fabbriche sono ormai diventati piuttosto comuni. Ecco perché hai bisogno di strategie innovative. Vediamone un paio:

1. Condivisione della storia man mano che si svolge

La promozione in tempo reale degli eventi sui social media è ciò che distingue gli eventi che scompaiono il giorno dopo da quelli che rimangono impressi nella memoria.

Pubblica i momenti salienti man mano che si verificano. Condivisione delle dichiarazioni dei relatori, delle reazioni del pubblico o di un breve video di un annuncio chiave. Questo dà ai partecipanti un senso di riconoscimento e mostra alle persone che guardano online che si stanno perdendo qualcosa di significativo.

💡 Suggerimento professionale: assegna un piccolo team di contenuto che si concentri esclusivamente sugli aggiornamenti in tempo reale. Se ti affidi al team organizzativo principale, la promozione passerà sempre in secondo piano rispetto alle operazioni.

2. Metti i partecipanti al centro

Le persone si fidano più dei colleghi che dei post ben curati degli organizzatori. Facilita la condivisione da parte dei partecipanti fornendo loro prompt, immagini e motivi per pubblicare post.

Una cabina fotografica con il marchio, un omaggio legato alla condivisione sui social o un appello dalla fase possono fare miracoli.

📌 Esempio: un festival artistico locale ha allestito dei murales con l'hashtag unico dell'evento dipinto sopra. I visitatori hanno fatto la fila per scattare foto e pubblicarle su Instagram. Gli organizzatori non hanno dovuto promuovere attivamente l'evento sui social media, poiché i partecipanti hanno svolto la maggior parte del lavoro.

📖 Leggi anche: Modelli e liste di controllo gratis per la pianificazione di eventi

3. Mostra cosa succede dietro le quinte

I partecipanti apprezzano il prodotto rifinito, ma spesso gli estranei instaurano una connessione maggiore con il lato umano e genuino. La condivisione di alcuni scorci del dietro le quinte crea intimità e autenticità.

Mostra un relatore che si sta riscaldando, una breve chiattata con un volontario o il team che si prepara prima dell'apertura delle porte.

Nel caso degli eventi ibridi, questo è anche il modo per far sentire i partecipanti virtuali parte integrante dell'atmosfera, piuttosto che semplici spettatori esterni che guardano un feed.

📌 Esempio: durante uno showcase musicale ibrido, il team ha trasmesso in diretta su Instagram dal backstage dieci minuti prima dell'inizio del primo atto. I fan che seguivano da casa hanno inondato la chat di commenti e molti hanno acquistato all'ultimo minuto l'accesso al live streaming. Quel feed spontaneo ha generato più vendite di biglietti rispetto a qualsiasi pubblicità a pagamento pubblicata in precedenza.

4. Crea piccole fasi per il tuo pubblico

Gli eventi non riguardano solo ciò che accade sulla fase principale. Sono i partecipanti stessi i narratori più potenti.

Cattura le loro opinioni organizzando brevi sessioni di domande e risposte, registrando brevi testimonianze o realizzando interviste in stile "red carpet" per i social media. Questo trasformerà i partecipanti in sostenitori e moltiplicherà istantaneamente la tua offerta di contenuto.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di Sequenza per eventi per pianificare in modo più intelligente e migliore

5. Mantieni attivo il pubblico online

Gli eventi ibridi non sono più una rarità. Senza un piano di coinvolgimento per i partecipanti online, rischi di perdere una parte consistente della condivisione del tuo pubblico.

Trasmetti in diretta streaming le sessioni chiave, crea sondaggi interattivi, organizza concorsi sui tuoi social e condividi risorse nel chatare in tempo reale. Quando i partecipanti remoti si sentono coinvolti, rimangono più a lungo e sono più propensi a registrarsi per eventi futuri.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di proposte di eventi in Word per organizzatori di eventi

5 modi per spopolare con la promozione post-evento

La cosa migliore che puoi fare dopo un evento è assicurarti di avere un sistema efficace per prendere note e annotare le azioni da intraprendere man mano che si svolgono le conversazioni e fornire supporto ai rappresentanti per inviare follow-up altamente personalizzati il prima possibile.

La cosa migliore da fare dopo un evento è assicurarsi di avere un sistema efficace per prendere note e annotare gli elementi da fare man mano che si svolgono le conversazioni e fornire supporto ai rappresentanti per inviare follow-up altamente personalizzati il prima possibile.

Questo è un consiglio valido da parte di questo utente di Reddit. Tuttavia, è solo l'inizio.

il post-evento consiste fondamentalmente nel prolungare la durata del tuo evento. *

Questa è la tua occasione per approfondire le connessioni con i partecipanti e trasformare lo slancio che hai creato in qualcosa che abbia un impatto a lungo termine. Ecco quindi come fare in modo che il tuo evento non finisca quando le porte sono chiuse.

1. Agisci finché il ricordo è ancora fresco

Ogni giorno che ritardi i follow-up, il coinvolgimento cala drasticamente. I partecipanti sono impegnati, le finestre In arrivo sono piene e i dettagli svaniscono rapidamente.

Invia un messaggio di ringraziamento entro 24 ore, sottolineando i momenti chiave e favorendo la condivisione di risorse utili. Questo mantiene viva l'energia. Se aspetti una settimana, la scintilla si spegnerà.

📖 Leggi anche: Il miglior CRM per la gestione degli eventi

2. Crea un hub post-evento

Il sito web del tuo evento dovrebbe evolversi in un hub di riepilogo.

È qui che i partecipanti rivisitano le sessioni, chi non ha partecipato recupera ciò che si è perso e i potenziali partecipanti al tuo prossimo evento vedono la prova del suo valore.

Arricchiscilo con registrazioni, slide di presentazioni, una galleria fotografica, statistiche e citazioni significative. Rendilo una destinazione che merita condivisione.

📖 Leggi anche: Come creare una lista di controllo per la pianificazione di un evento

3. Segmenta la tua attività di sensibilizzazione

Non tutti i partecipanti sono uguali. Chi è rimasto fino al discorso di chiusura è molto diverso da chi si è registrato ma non ha mai effettuato l'accesso.

Segmenta il tuo pubblico e adatta la tua comunicazione di conseguenza. Invia a chi non si è presentato una nota del tipo "ci dispiace che tu non sia venuto" con i punti salienti dell'evento. Offri ai partecipanti più coinvolti opportunità di passaggio per il futuro, come una demo o la registrazione anticipata per eventi futuri.

💡 Suggerimento professionale: incorpora i pulsanti di condivisione sui social in modo che i partecipanti possano pubblicare i momenti salienti sui propri social network con un solo clic.

4. Riutilizza i tuoi contenuti

Hai già terminato la parte più difficile: creare sessioni, immagini e conversazioni di grande effetto. Ora metti a frutto quei contenuti.

Trasforma i video delle presentazioni in post per il blog, le sessioni di approfondimento in podcast e i momenti salienti dell'evento in caroselli su LinkedIn. Il riutilizzo dei contenuti fa sì che il marketing del tuo evento vada ben oltre la singola data.

📌 Esempio: immagina che un'agenzia di design abbia ritagliato 30 secondi di momenti salienti dalla propria conferenza e li abbia pubblicati settimanalmente su Instagram. La campagna a goccia ha prolungato il buzz per quasi tre mesi e ha attirato nuove iscrizioni all'elenco.

5. Mantieni viva la conversazione

Il tuo evento è un'opportunità per costruire una comunità. La promozione post-evento lavora meglio quando offri alle persone uno spazio per continuare a rimanere in contatto.

Crea un gruppo LinkedIn o Slack, effettua la condivisione di risorse aggiuntive o organizza una breve sessione di domande e risposte con i tuoi relatori. Quando i partecipanti si sentono parte di una conversazione continua, sono molto più propensi a partecipare ai tuoi eventi futuri.

💡 Suggerimento professionale: chiedi ai partecipanti cosa vorrebbero vedere in futuro. È un modo per coinvolgerli e allo stesso tempo per fare una ricerca gratuita sul pubblico.

Come ClickUp fornisce supporto ai flussi di lavoro per la promozione degli eventi

Ormai avrai capito che organizzare un evento comporta centinaia di piccoli dettagli da curare. Per non perdere di vista tutto ciò che devi fare, hai bisogno di una piattaforma che riunisca tutto in un unico posto.

È qui che si verifica il passaggio di ClickUp, l'app quotidiana per il lavoro.

Tieni sotto controllo ogni dettaglio con il monitoraggio delle attività di ClickUp

Documenta, pianifica e realizza programmi di marketing per tutto, dalle campagne agli eventi, con ClickUp for Marketing

Immagina questo: stai pianificando una conferenza ibrida con workshop, relatori principali e una grande sessione di networking. In ClickUp, puoi creare una cartella dedicata all'evento e suddividerla in elenchi come "Social media", "Relazioni con la stampa" e "Gestione dei relatori".

Crea attività come "Progetta banner teaser per Instagram", "Invia pacchetto informativo keynote" o "Pubblica annuncio biglietteria" utilizzando attività di ClickUp.

Ogni attività passa attraverso gli stati personalizzati di ClickUp, come Da fare, In corso, Da rivedere e Pianificato, in modo che la project management dell'evento diventi facilmente tracciabile.

📌 Esempio: pensa a un'agenzia di eventi che gestisce un festival gastronomico in tutta la città. Potrebbe organizzare le proprie attività per canale: un elenco per i post sui social, un altro per i contatti con la stampa e un altro ancora per il coordinamento dei fornitori. In questo modo, eviterebbe errori come pubblicare due volte la stessa immagine su Instagram e dimenticare completamente di programmare l'invio di email.

🌟 Suggerimento bonus: hai troppe cose da fare contemporaneamente? Libera le mani con ClickUp Brain MAX! Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi. ClickUp Talk to testo in Brain Max

Centralizza le tue risorse con ClickUp Documento

Centralizza le biografie dei relatori, i loghi degli sponsor e i press kit in un unico posto utilizzando ClickUp Doc

Ogni evento comporta una marea di file: biografie dei relatori, loghi degli sponsor, comunicati stampa e bozze di testi per i social media. Invece di perderli in infiniti thread di email, puoi archiviare tutto in ClickUp Documenti.

Potresti tenere un documento con la struttura dei messaggi del tuo evento, in modo che ogni tweet, poster o post su LinkedIn risulti coerente. Un altro documento può contenere le domande frequenti e i modelli di comunicazione per il tuo team, collegati direttamente alle attività pertinenti.

📌 Esempio: immagina un'organizzazione no profit che organizza un gala di beneficenza. Potrebbe utilizzare Documenti per archiviare in un unico posto i dettagli degli sponsor, le linee guida del marchio e le istruzioni per i volontari. In questo modo, i volontari non dovrebbero chiedere continuamente "Puoi inviarmi di nuovo quel PDF?" e gli organizzatori potrebbero dedicare più tempo alla promozione.

Risparmia tempo con l'automazione

Passa automaticamente alle fasi successive quando le attività vengono contrassegnate come completate tramite ClickUp Automazioni

Le scadenze si avvicinano rapidamente nel marketing degli eventi. Invece di sollecitare manualmente i colleghi, lascia che siano le automazioni di ClickUp a gestire i passaggi di consegne per te.

Puoi impostare regole come: "Quando il reparto design completa una grafica social, cambia lo stato dell'attività in Pronto per la revisione e avvisa il responsabile marketing". Oppure: "Quando un'attività viene taggata come 'campagna e-mail', assegnala automaticamente al copywriter"

💡 Suggerimento professionale: la promozione degli eventi non rallenta mai e ClickUp Brain tiene il passo. Hai bisogno di redigere un promemoria via email per le registrazioni in ritardo, una didascalia su LinkedIn per annunciare un nuovo relatore o un biglietto di ringraziamento per i partecipanti? Basta chiedere e ClickUp Brain genererà in pochi secondi opzioni raffinate e in linea con il marchio.

I team che organizzano eventi utilizzando ClickUp Brain possono anche riepilogare le riunioni di piano, estrarre gli elementi da compiere dai tuoi documenti e persino rispondere a domande rapide come "Qual è la scadenza per i risultati finali degli sponsor?" o "Dov'è la versione finale del programma dell'evento?"

I team di marketing riferiscono di risparmiare 3-5 ore alla settimana su lavoro ripetitivo come la stesura di bozze, il riepilogare/riassumere e la ricerca di risposte. È tempo che puoi dedicare alla creazione di una storia più forte per il tuo evento.

Genera oggetti delle email e didascalie social in pochi secondi utilizzando ClickUp Brain

Ecco come ClickUp Automazioni e ClickUp Brain si integrano per semplificarti la vita:

Concentrati sull'esecuzione con i modelli ClickUp

Trova la struttura di cui hai bisogno per concentrarti sulla creatività con il modello di promozione eventi di ClickUp

Il modello di promozione eventi ClickUp elimina lo stress dalla pianificazione riunendo tutti gli elementi in un unico spazio organizzato. Invece di destreggiarti tra note sparsi e scadenze, puoi mappare obiettivi, sequenze e campagne con chiarezza.

🌻Ecco perché apprezzerai questo modello:

Fissa obiettivi misurabili in linea con lo scopo del tuo evento

Crea una chiara sequenza di promozione con attività e scadenze

Coordina i social media, le relazioni con la stampa e le campagne degli influencer in un unico posto

Monitora i risultati e perfeziona la tua strategia di promozione degli eventi per gli eventi futuri

📖 Leggi anche: Modelli gratis per lo svolgimento dello spettacolo in Excel e ClickUp

Bonus: ecco un video che spiega come semplificare la pianificazione di grandi eventi con ClickUp

Sfide comuni nella promozione di eventi e come superarle

La promozione di un evento spesso presenta ostacoli inaspettati. Ecco alcune sfide che abbiamo riscontrato più volte, insieme a soluzioni ponderate per superarle:

🚩 Sfida: i budget con limite restringono la portata del tuo lavoro richiesto

✅ Soluzione:

Concentrati sui canali che offrono il ROI più elevato

Riutilizza un contenuto in più formati

Affidati a partnership o sponsor per la promozione congiunta, in modo da sfruttare al massimo ogni singolo euro

🚩 Sfida: tempo insufficiente per pianificare le campagne prima che la data dell'evento si avvicini

✅ Soluzione:

Lavora a ritroso dalla data dell'evento per creare una timeline

Crea in batch materiali di promozione

Utilizza strumenti di automazione per promemoria, follow-up e pianificazione dei social media

🚩 Sfida: team di piccole dimensioni o personale con limite per gestire molteplici aspetti in evoluzione

✅ Soluzione:

Identifica i ruoli più importanti e delega quelli non essenziali

Prepara un gruppo di volontari o freelance esterni come backup per coprire eventuali lacune dell'ultimo minuto

🚩 Sfida: difficoltà nel monitoraggio dell'impatto reale della tua strategia di promozione dell'evento

✅ Soluzione:

Stabilisci obiettivi chiari e misurabili prima di lanciare il tuo piano per l'evento

Vai oltre le metriche vanitose misurando dati significativi come le fonti di registrazione all'evento, il traffico di riferimento, il coinvolgimento sui social media e le risposte al sondaggio post-evento

🚩 Sfida: le promozioni rischiano di sembrare troppo insistenti o esagerate, riducendo la fiducia del tuo pubblico di riferimento

✅ Soluzione:

Mantieni la comunicazione trasparente e incentrata sui partecipanti

Condivisione di autentici scorci dietro le quinte

Assicurati che ogni promessa fatta nel tuo marketing sia in linea con l'esperienza effettiva dell'evento

📖 Leggi anche: Come fare il piano per un evento congressuale virtuale

Nessun intoppo dell'ultimo minuto, basta cliccare su ClickUp

Quando pensi a come promuovere un evento, ricorda che la magia avviene quando il tuo piano di promozione è intenzionale quanto l'evento stesso.

Si tratta di una connessione con le persone giuste, al momento giusto, in modo autentico e memorabile. I migliori eventi non si limitano a riempire le postazioni, ma stimolano conversazioni, creano comunità e lasciano le persone in attesa della tua prossima grande idea.

Che si tratti di pianificare eventi in presenza, virtuali o ibridi, la promozione richiede creatività e coordinamento in egual misura. Sono le email, i post, i brainstorming notturni e i dettagli finali dell'evento a rendere perfetto il grande giorno per i tuoi partecipanti.

E anche se il lavoro dietro le quinte non è sempre affascinante, trasforma un normale incontro in un ricordo che le persone porteranno sempre con sé.

è qui che ClickUp brilla silenziosamente. ✨*

Non si limita a contenere le tue cose da fare, ma ti offre uno spazio in cui il quadro generale e i piccoli dettagli convivono fianco a fianco.

Sei pronto a far parlare tutti dei tuoi prossimi eventi? Inizia a fare un piano, mantieni l'organizzazione e lascia che ClickUp gestisca il caos, così potrai concentrarti sulla creazione di esperienze indimenticabili.

Iscriviti a ClickUp gratis!