Strategie di marketing per medici: come attirare più pazienti

Per molti, le parole "medici" e "marketing" non possono stare nella stessa frase. Ma nel settore sanitario odierno, una forte presenza nel marketing online può aiutare i provider di servizi sanitari a raggiungere i pazienti giusti al momento giusto.
Gli studi dimostrano che il 65% delle persone ricorre a Google prima di parlare con il proprio medico o altri professionisti sanitari. Ciò significa che, prima che un paziente fissi un appuntamento, effettua una serie di ricerche frenetiche.
Con un marketing mirato ed esito positivo, puoi trasformare una ricerca frenetica in una vera e propria conversazione e magari anche informare i pazienti prima ancora che varchino la soglia del tuo studio.
In questo articolo parleremo delle diverse strategie di marketing che medici e professionisti sanitari possono iniziare a utilizzare per creare una connessione con le persone che stanno già cercando loro.
La gestione di uno studio medico richiede multitasking, con l'assistenza ai pazienti e le pratiche burocratiche che spesso hanno la precedenza sul marketing. Il modello di piano di marketing per studi medici di ClickUp ti offre un modo semplice e affidabile per mappare campagne di marketing, monitorare i risultati e mantenere ogni lavoro richiesto in connessione.
Perché i medici hanno bisogno di una solida strategia di marketing?
Le strategie di comunicazione di marketing per medici sono più complesse di quanto la maggior parte delle persone creda. E spesso questi lavori richiesti non aiutano solo la clinica, ma possono anche apportare benefici significativi ai potenziali pazienti.
Ecco qualcosa su cui riflettere: gli studi dimostrano che il 74% delle persone è più propensa a chiedere al proprio medico informazioni sul trattamento di una condizione dopo averne sentito parlare in una pubblicità.
Sebbene cercare i sintomi online non sia sempre l'approccio più efficace, spesso stimola un momento di riflessione. Fa sì che le persone si fermino, pensino alla propria salute e agiscano.
Per un professionista sanitario, è qui che una strategia di marketing digitale ben ponderata e una gestione efficace del contenuto possono fare la differenza. Inoltre, ecco cosa può apportare questa presenza alla tua attività medica:
- Un modo per creare una connessione con il giusto traguardo al momento giusto.
- Fiducia che cresce grazie a informazioni chiare e recensioni autentiche dei pazienti.
- L'opportunità di accogliere nuovi pazienti apparendo nei risultati di ricerca locali quando hanno bisogno di cure
- Una reputazione online più solida costruita attraverso risposte gentili e tempestive ai feedback
- La familiarità che aiuta i potenziali pazienti a sentirsi a proprio agio nello sceglierti per le loro cure
📮 ClickUp Insight: pensi che la tua lista da fare sia sufficiente? Potresti rimanere sorpreso. Il nostro sondaggio ha rilevato che il 76% dei professionisti segue il proprio metodo per decidere cosa fare per primo. Tuttavia, la ricerca mostra che il 65% finisce per scegliere i risultati immediati rispetto alle cose importanti quando le priorità non sono chiare.
Le priorità delle attività di ClickUp rendono più facile visualizzare ciò che conta davvero. Con flussi di lavoro basati sull'IA e indicatori di priorità personalizzati, avrai sempre una visualizzazione chiara di quale attività svolgere per prima e perché è importante.
Le migliori strategie di marketing per medici
I software di marketing aziendale possono essere complessi, soprattutto quando il tuo obiettivo principale è la cura dei pazienti. È qui che ClickUp fa la differenza.
È progettato per essere abbastanza semplice da poter essere utilizzato dai medici impegnati senza una curva di apprendimento ripida, ma abbastanza potente da riunire tutte le tue strategie di marketing di crescita sotto lo stesso tetto. È il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, che riunisce tutte le tue app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro.
Puoi pianificare, monitorare e migliorare tutto in un unico posto, senza dover passare da una piattaforma all'altra. Il risultato? Puoi dire addio al lavoro dispersivo e concentrarti sulla tua attività medica, ottenendo comunque il massimo dai tuoi sforzi di marketing medico.
Con il software giusto, tutto ciò che ti serve ora è capire quali strategie ti aiutano davvero a creare una connessione con i pazienti. Dall'apparire nei risultati di ricerca locali alla pubblicazione di video utili su YouTube, o dalla creazione di un sito web intuitivo per i pazienti.
Esaminiamo le migliori strategie di marketing per medici oggi disponibili e come ClickUp si adatta a ciascuna di esse.
1. L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) rafforza la fiducia dei pazienti online
La maggior parte dei pazienti inizia la ricerca di un medico online, spesso digitando "specialista vicino a me" o "sintomi + clinica".
Un buon posizionamento nelle ricerche locali aumenta la visibilità e la fiducia prima ancora che un paziente metta piede nel tuo studio. Una solida strategia SEO significa creare pagine di servizio dedicate, ottimizzare il tuo profilo Google Business e mantenere aggiornati gli elenchi delle directory. Senza di essa, i pazienti potrebbero non scoprire mai la tua clinica, indipendentemente dalla tua competenza.
📌 Esempio: una clinica dermatologica di Chicago ha ottimizzato le sue pagine dedicate al trattamento dell'acne e dell'eczema e ha registrato un aumento delle richieste di appuntamenti attraverso la ricerca organica.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Mantieni in ordine la directory e il lavoro di SEO locale con i campi personalizzati e i documenti di ClickUp
La visibilità locale aiuta i potenziali pazienti a trovarti nei risultati di ricerca quando hanno più bisogno di cure. Crea un elenco di aggiornamenti della directory con i campi personalizzati di ClickUp per lo stato del profilo, l'ultimo aggiornamento, la data della prossima revisione e l'aggiornamento delle foto.
Conserva i passaggi di accesso, le biografie approvate e le descrizioni dei servizi in ClickUp Doc, così saranno sempre facili da trovare.
Puoi anche archiviare immagini, link e linee guida SEO locali nello stesso documento, in modo che tutto il team faccia lavoro da un'unica fonte attendibile. Indipendentemente da chi aggiorna l'elenco, avrà tutto ciò di cui ha bisogno a portata di mano: organizzato, accurato e pronto all'uso.
💡 Suggerimento professionale: crea una connessione con Mailchimp, Constant Contact o strumenti simili in modo che, quando qualcuno compila un modulo ClickUp per un webinar o un evento, venga automaticamente aggiunto alla tua lista di newsletter. In questo modo le liste di email marketing rimangono aggiornate senza dover inserire manualmente le voci.
2. Presenza sui social media che crea relazioni a lungo termine
Le piattaforme social come Instagram, TikTok e Facebook ti offrono la possibilità di creare una connessione con i pazienti al di fuori dello studio medico.
Invece di pubblicare aggiornamenti sulla clinica, valuta la possibilità di condivisione di consigli utili, momenti dietro le quinte o brevi video di domande e risposte che rispondono alle domande più comuni.
Ricorda: la coerenza e l'autenticità creano familiarità, e la familiarità crea fiducia.
📌 Esempio: un pediatra pubblica settimanalmente dei reel di 60 secondi dal titolo "Mito vs realtà". I principali li condividono con gli amici e le segnalazioni aumentano in modo naturale.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Piano i contenuti e i post sui social con ClickUp Calendario e ClickUp Automazioni
Condivisione di consigli sulla salute, aggiornamenti sulla clinica e gentili promemoria è un modo semplice per far sapere ai potenziali pazienti e a quelli esistenti che pensi a loro.
Nel calendario ClickUp puoi mappare argomenti come cura durante la stagione influenzale, miti sul mal di schiena o cosa chiedere al tuo medico di famiglia. Imposta attività ricorrenti per i post settimanali per mantenere il tuo ritmo.
Quando un'attività viene spostata in "Pronta per la pubblicazione", ClickUp Automazioni invia una notifica alla persona responsabile della gestione dei tuoi canali social. Loro sanno che è ora di pubblicare e tu sai che i tuoi aggiornamenti verranno pubblicati in tempo senza dover inviare promemoria.
💡 Suggerimento professionale: utilizza le automazioni di ClickUp per richiedere recensioni automaticamente. Ad esempio, imposta un'automazione che invii un modulo di richiesta di recensione ai pazienti ogni volta che un'attività nell'elenco "Appuntamenti completati" viene contrassegnata come terminata. In questo modo le recensioni online vengono integrate perfettamente nel tuo flusso di lavoro regolare, eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi.
3. Video marketing su YouTube per autore e fiducia
YouTube è il secondo motore di ricerca più grande al mondo e i pazienti spesso lo utilizzano per cercare informazioni sulla salute.
Video brevi e accessibili come "Cosa aspettarsi dalla prima visita cardiologica" o "Come prevenire gli infortuni sportivi" possono darti una posizione autorevole mentre indirizzano traffico verso il sito web della tua clinica.
I video lavorano benissimo anche se riutilizzati come clip sui social media e contenuto per blog.
📌 Esempio: un fisioterapista pubblica ogni settimana video di 2 minuti intitolati "lo stretching della settimana" e li incorpora nel proprio sito web, aumentando sia il coinvolgimento che il SEO.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Organizza e centralizza tutto con ClickUp Spazi
Considera il tuo lavoro di marketing come le cartelle cliniche dei pazienti. Tutto è più facile quando è conservato in un unico posto. Quel posto è ClickUp Spazi.
Crea uno spazio in ClickUp chiamato "Marketing" in modo che il tuo studio medico abbia un unico hub per tutte le tue idee, i tuoi piani e i tuoi aggiornamenti. Aggiungi cartelle per la SEO locale, le recensioni dei pazienti, la divulgazione sui social media e il contenuto del sito web.
All'interno di ogni cartella, crea elenchi per attività specifiche come aggiornamenti del profilo aziendale su Google, consigli sulla salute su Instagram o richieste di testimonianze dei pazienti.
Ecco come funziona nella pratica: quando ti viene in mente una nuova idea durante una giornata frenetica in clinica, puoi inserirla rapidamente nell'elenco giusto, scegliere una data e assegnarla.
📌 Esempio: la dottoressa Smith gestisce un piccolo studio medico. Il suo spazio di marketing ha una cartella delle campagne mensili con un elenco per ogni mese. Il team apre l'elenco corrente per visualizzare ciò che è nel piano, ciò che è in corso e ciò che è completato. In questo modo, tutte le informazioni importanti sono raccolte in un unico posto!
🎥: Ecco una guida rapida e semplice per aiutarti a creare contenuto di marketing utilizzando l'IA per la tua attività medica:
4. Recensioni online e gestione della reputazione
Quasi il 70% dei pazienti legge le recensioni prima di scegliere un medico. Alcune recensioni positive e autentiche possono fare la differenza. Incoraggiare i feedback, rispondere con empatia e dimostrare di dare valore alle opinioni dei pazienti ti aiuta a costruire un rapporto di fiducia sia online che offline.
Ad esempio, uno studio medico di famiglia può prendere in considerazione l'idea di inviare un testo ai pazienti dopo ogni visita con un semplice link per lasciare una recensione. Questo può aumentare il numero di recensioni, portando a un maggior numero di richieste da parte di nuovi pazienti.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Trasforma il feedback in assistenza con i moduli ClickUp
Recensioni gentili e pazienti e follow-up attenti sono il cuore di una buona reputazione online. Dopo ogni visita, invia un breve modulo ClickUp per invitare i pazienti a lasciare un feedback. Ogni risposta diventa un'attività nell'elenco delle recensioni dei pazienti, pronta per essere gestita.
Utilizza i commenti assegnati di ClickUp per fornire a un collega un chiaro passaggio successivo da compiere, ad esempio "Ringraziare questo paziente" o "Chiamare per risolvere il problema". Una volta inviato il ringraziamento o risolto il problema, contrassegna il commento come terminato. È un modo semplice per assicurarsi che ogni voce venga ascoltata.
🎥: Ti sei mai chiesto cosa succede quando i tuoi strumenti di lavoro sono sparsi ovunque? 😜
5. Ottimizzazione del sito web che guida i pazienti in modo fluido
Il tuo sito web è spesso la prima "sala d'attesa" per i pazienti. Se è lento, confuso o difficile da navigare, potrebbero abbandonarlo prima di prenotare.
Un sito web a misura di paziente è chiaro, ottimizzato per i dispositivi mobili e facile da usare. Metti in evidenza i servizi, mostra chiaramente i numeri di telefono e i link per le prenotazioni e rispondi alle domande più frequenti con un linguaggio semplice.
📌 Esempio: una clinica cardiologica ha riprogettato il proprio sito web concentrandosi su tre azioni chiare: prenotare un appuntamento, incontrare i nostri medici e conoscere i trattamenti. Il tasso di rimbalzo è diminuito del 40%.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Ottieni una visione completa con i dashboard di ClickUp
Crea una dashboard ClickUp che ti offra una panoramica rapida di ciò che conta di più: visite al sito web, chiamate dal tuo profilo Google Business, invio di moduli e appuntamenti prenotati dal sito web del tuo studio. Aggiungi un grafico per le valutazioni e una semplice tabella per i messaggi che devono ancora ricevere una risposta.
Se noti un calo delle chiamate dopo le vacanze, il team può individuarlo immediatamente sulla Dashboard. Un breve post sul benessere può aumentare il coinvolgimento dei pazienti e invitare delicatamente le persone a fissare un appuntamento.
📌 Esempio: un dermatologo organizza una serie di eventi di sensibilizzazione sul cancro della pelle. I dashboard di ClickUp mostrano che i video generano più prenotazioni rispetto ai post del blog. Per il resto del mese, il team passa a brevi video. Il risultato è un content marketing che è utile alle persone e rispetta il loro tempo.
6. Marketing del contenuto educativo che attira i pazienti
Pubblicare blog, guide o liste di controllo utili rafforza la tua autorevolezza e allo stesso tempo aumenta il traffico organico. I pazienti sono più propensi a fidarsi e a prenotare una visita con un medico che fornisce contenuto utile e comprensibile.
Ogni articolo dovrebbe rispondere a una domanda comune dei pazienti, utilizzare un linguaggio cordiale e semplice e includere un chiaro passaggio successivo.
📌 Esempio: un endocrinologo scrive guide mensili su "come gestire il livello di zucchero nel sangue durante le vacanze". I pazienti le condividono con i propri familiari e i nuovi visitatori scoprono lo studio tramite Google.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Guida il tuo marketing con i pratici modelli ClickUp
Per quanto ci si sforzi, mantenere aggiornati i propri profili online sembra uno di quei piccoli compiti che si rimandano a "più tardi", finché "più tardi" non si trasforma in settimane e le informazioni diventano obsolete.
Il modello di piano di marketing strategico di ClickUp ti consente di seguire facilmente gli stessi semplici passaggi ogni volta, indipendentemente da chi gestisce l'aggiornamento. Ecco cosa puoi ottenere con questo modello di campagna di marketing:
- Individua esattamente chi desideri raggiungere e comprendi cosa è più importante per loro.
- Mappa i modi migliori per creare connessione con loro, che sia attraverso eventi comunitari, contenuto online o pubblicità locali.
- Monitora i risultati in tempo reale in modo da poter adeguare il tuo approccio prima che piccoli problemi diventino grandi lacune.
Una volta mappare la tua strategia complessiva, il passaggio successivo è implementarla nella tua clinica. È qui che entra in gioco il modello di piano di marketing per studi medici di ClickUp.
Prende gli obiettivi generali dal tuo piano strategico e li trasforma in passaggi chiari e pratici su misura per uno studio medico, in modo che tu possa concentrarti sulla cura dei pazienti.
Ecco come puoi mantenere il tuo marketing coerente con questo modello:
- Elabora un piano chiaro per attirare nuovi pazienti mantenendo al contempo relazioni solide con quelli esistenti.
- Rafforza la tua presenza nella comunità locale attraverso attività di sensibilizzazione sia di persona che online.
- Mantieni tutte le attività di marketing allineate in modo che ogni annuncio, post ed evento racconti la stessa storia sulla tua attività.
7. Annunci a pagamento e campagne Google per risultati rapidi
La SEO e il contenuto richiedono tempo. Se desideri una visibilità immediata, gli annunci a pagamento su Google possono aiutarti a raggiungere i pazienti che effettuano ricerche con un intento elevato, come "pronto soccorso vicino a me" o "medico specializzato in protesi al ginocchio a Dallas".
Grazie a un targeting intelligente, questi annunci possono convertire a un costo inferiore rispetto agli annunci tradizionali perché raggiungono le persone proprio nel momento in cui sono pronte ad agire.
📌 Esempio: una clinica per la fertilità utilizza Google Ads con il traguardo "consulenza sulla fecondazione in vitro vicino a me" e riempie gli appuntamenti in poche settimane.
8. Coinvolgimento dei pazienti attraverso l'email marketing
Un'email mensile ben ponderata ti aiuta a rimanere nella mente dei pazienti. Condivisione di consigli stagionali sulla salute, messa in evidenza dei servizi e inclusione di un semplice link "prenota la tua visita". A differenza dei social media, le email arrivano direttamente nella finestra In Arrivo, rendendole un modo efficace per fidelizzare i pazienti a lungo termine.
Ecco un'idea: ogni agosto uno studio pediatrico invia ai genitori una lista di controllo sanitaria per il rientro a scuola e, in breve tempo, le prenotazioni degli appuntamenti aumentano prima dell'inizio dell'anno scolastico.
✅ Ecco come ClickUp può aiutarti
Sfrutta la potenza dell'IA per elaborare strategie di marketing
Con ClickUp Brain, il tuo assistente personale AI, non dovrai più fare brainstorming da solo. Potrai chiedere a Brain e basarti sui suoi suggerimenti. Ad istanza, potrai porre a Brain domande come "Suggerisci strategie di marketing digitale per un pediatra" o "Quali sono i modi efficaci per un medico per costruire fiducia online?"
Inoltre, puoi ricercare immediatamente le tendenze attuali nel marketing sanitario o best practice direttamente dal tuo area di lavoro.
💡 Suggerimento professionale: sfrutta i feedback dei pazienti a tuo vantaggio con ClickUp Brain. Invece di esaminare personalmente ogni recensione, lascia che sia il programma a riepilogare/riassumere istantaneamente le risposte, in modo che il tuo team possa cogliere i punti chiave a colpo d'occhio. Inoltre, può redigere risposte gentili e ponderate che rispecchiano il tono della tua clinica, segnalare problemi urgenti e persino suggerire attività quando è necessario un follow-up.
Se una recensione menziona qualcosa di specifico, come una domanda sulla fatturazione o un tempo di attesa lungo, ClickUp Brain può creare quella connessione con il documento giusto o creare automaticamente un elemento da intraprendere. In questo modo, il processo di revisione diventa più veloce, più personale e richiede molto meno lavoro al tuo team.
E se stai cercando modi più intelligenti per attirare più pazienti e semplificare le tue operazioni mediche quotidiane? Immagina di avere uno strumento potente che ti consenta di:
- Effettua ricerche istantanee su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre al web, per trovare qualsiasi file, documento o allegato.
- Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per le aziende, contestualizzata e in grado di comprendere il tuo flusso di lavoro medico.
- Usa Talk to Text per porre domande, dettare note e impartire il comando al tuo lavoro con la voce, in modo completamente hands-free e da qualsiasi luogo.
Scopri ClickUp Brain MAX, la super app con IA progettata per comprendere davvero te e il tuo lavoro. Sei pronto a trasformare il modo in cui gestisci il tuo studio e costruisci connessioni con i pazienti? Prova ClickUp Brain MAX e scopri il futuro della produttività per i medici.
9. Referenze mediche e sensibilizzazione della comunità
Relazioni solide con i provider locali e le organizzazioni della comunità creano un flusso costante di nuovi pazienti.
Organizzare conferenze, offrire sessioni formative o semplicemente rimanere in contatto con le reti di riferimento può moltiplicare la tua portata. I pazienti si fidano dei consigli dei loro medici, quindi questa strategia spesso porta a contatti di alta qualità.
📌 Esempio: una clinica ortopedica collabora con le palestre locali per organizzare seminari sulla prevenzione degli infortuni, ottenendo così un flusso costante di pazienti inviati dai personal trainer.
Sfide di marketing comuni per i medici (e come superarle)
Gli studi medici si trovano occasionalmente ad affrontare alcuni ostacoli comuni quando si tratta di marketing. La buona notizia è che, con un po' di organizzazione e le giuste abitudini, queste sfide possono diventare opportunità per instaurare una connessione più profonda con i tuoi pazienti.
1. Stare al passo con le mutevoli aspettative dei pazienti
Oggi i pazienti si aspettano molto più di una buona assistenza. Desiderano una comunicazione chiara, informazioni utili prima e dopo gli appuntamenti e un'esperienza fluida sia online che di persona.
Le recensioni, i social media e persino le risposte rapide ai messaggi formano l'opinione che i pazienti hanno del tuo studio. La parte difficile è trovare il tempo per queste riunioni senza sovraccaricare il tuo staff.
✅ Soluzione: inizia ascoltando attentamente ciò che i pazienti dicono nelle recensioni e nei messaggi. Tieni un elenco di condivisione dei feedback dei pazienti, taggando temi come "follow-up necessario" o "commento positivo", e assegna le azioni necessarie al membro del team appropriato, in modo che le aspettative siano costantemente soddisfatte e affrontate con attenzione.
2. Rimanere conformi alle normative durante il marketing
Il marketing nel settore sanitario può essere difficile a causa delle normative HIPAA e di altre leggi sulla privacy. Non è possibile pubblicare annunci pubblicitari o effettuare la condivisione di storie di pazienti senza adeguate misure di sicurezza. Molti medici temono che un solo errore possa comportare multe o danni alla loro reputazione, quindi evitano del tutto il marketing.
✅ Soluzione: utilizza moduli di consenso chiari per qualsiasi cosa che riguardi le informazioni dei pazienti e concentrati su contenuti generici e non identificabili, come consigli sul benessere o aggiornamenti sulla comunità. Archivia i messaggi approvati e i materiali sicuri per i pazienti in una cartella centrale, in modo che tutti sappiano cosa è sicuro utilizzare. Consulta un professionista legale per assicurarti che tutte le tue attività di marketing siano trasparenti.
3. Sfruttare al meglio un budget con limite
Gli studi medici di piccole dimensioni spesso dispongono di fondi limitati per la pubblicità e la promozione. Questo limite può rendere difficile per loro competere con i provider di servizi sanitari più grandi che sembrano dominare lo spazio online. Senza un piano, rischi di disperdere eccessivamente i fondi su numerosi canali.
✅ Soluzione: concentrati su alcune aree ad alto rendimento invece di cercare di fare tutto. Utilizza una semplice dashboard ClickUp per il monitoraggio da dove provengono i tuoi nuovi pazienti, che si tratti di Google, segnalazioni o eventi della comunità, in modo da poter investire di più su ciò che funziona e meno su ciò che non funziona.
4. Raccogliere e utilizzare in modo efficace il feedback dei pazienti
Il feedback è una miniera d'oro per migliorare l'assistenza e il marketing, ma è facile che vada perso tra email, moduli cartacei o conversazioni informali. Senza un sistema, informazioni preziose potrebbero non raggiungere mai le persone che potrebbero agire di conseguenza.
✅ Soluzione: crea un breve modulo online che i pazienti possano compilare dopo le visite. Ogni risposta dovrebbe essere indirizzata a un unico luogo per la revisione, in modo che nulla venga trascurato e i follow-up avvengano rapidamente.
5. Creare contenuto che i pazienti desiderano realmente leggere
I contenuti educativi creano fiducia e mantengono il tuo studio in posizione di risorsa utile. Tuttavia, tra gli impegni clinici e le operazioni quotidiane, la creazione di contenuti spesso finisce in fondo all'elenco delle priorità. Senza un piano, i post diventano irregolari e si perdono opportunità di creare connessione con i pazienti.
✅ Soluzione: pianifica in anticipo con un calendario ClickUp che riporta consigli sulla salute, aggiornamenti sulla clinica e promemoria stagionali per l'anno, per un project management efficiente dei progetti sanitari. Assegna la stesura, la revisione e la pubblicazione in modo che ogni elemento abbia un titolare chiaro e utilizza le automazioni per mantenere il processo in movimento senza controlli costanti.
In alternativa, puoi utilizzare ClickUp Brain per creare contenuti coinvolgenti e accessibili (testo E video) per il tuo pubblico. Puoi anche sfruttare strumenti di IA esterni come ChatGPT, Claude e Gemini direttamente dal tuo area di lavoro ClickUp!
Confuso sul marketing sanitario? ClickUp è la tua cura.
Il marketing per uno studio medico non significa solo attirare più pazienti, ma anche essere presenti, costruire un rapporto di fiducia e creare una connessione duratura con la propria comunità.
Il modo da fare per farlo è attraverso la giusta struttura. Ciò ti consente di tenere organizzate tutte le campagne, i post e i follow-up in un unico posto senza perdere il monitoraggio dei piccoli dettagli.
Che tu gestisca la tua campagna di marketing medico o collabori con un'agenzia di marketing medico di fiducia, avere accesso a informazioni tempestive sul marketing medico e applicare una strategia di marketing digitale efficace ti garantisce di raggiungere il pubblico giusto e ottenere risultati concreti.
Con ClickUp, puoi organizzare tutte le campagne, i post e i follow-up in un unico posto, dedicando al tuo marketing lo stesso livello di cura e attenzione che riservi ai tuoi pazienti.
Ti offre un unico punto di riferimento per idee, attività e stato, così nulla sfuggirà al tuo controllo. Che tu stia elaborando un piano per una campagna trimestrale, rispondendo alle recensioni dei pazienti o effettuando il monitoraggio degli aggiornamenti SEO locali, tutto è a disposizione del tuo team, che potrà così agire di conseguenza.
Se sei pronto a prenderti cura del tuo marketing come ti prendi cura dei tuoi pazienti, iscriviti oggi stesso a ClickUp!