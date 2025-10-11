le 13 migliori alternative a Timetap per una facile pianificazione degli appuntamenti

Non molto tempo fa, la pianificazione degli appuntamenti significava infinite email avanti e indietro, linee telefoniche occupate e note scarabocchiate su foglietti adesivi. Questo sistema era dispendioso in termini di tempo e soggetto a molta confusione.

Poi sono arrivati strumenti come TimeTap, che hanno semplificato il processo di pianificazione grazie all'automazione e alla facilità di prenotazione online. Per molte piccole imprese e provider, ha sostituito il caos con la chiarezza.

Ma con l'evolversi delle aspettative dei client, è cresciuta anche la necessità di soluzioni più flessibili e ricche di funzionalità/funzione. Sebbene TimeTap rimanga affidabile, presenta alcuni limiti, come opzioni di personalizzazione limitate e la mancanza di funzionalità avanzate per la gestione del lavoro.

Se stai cercando un'esperienza di pianificazione più fluida e intelligente, questo elenco di alternative a TimeTap ti aiuterà a trovare una piattaforma che si adatta perfettamente al flusso di lavoro della tua azienda.

13 alternative a TimeTap in sintesi

Diamo un'occhiata veloce a ciascuno strumento per capire perché vale la pena prenderli in considerazione.

Nome dello strumento Caratteristiche chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro automatizzati, gestione integrata di attività e project management, collaborazione in tempo reale, promemoria, calendari di condivisione Team di tutte le dimensioni alla ricerca di un'app all-in-one per la gestione del lavoro e la pianificazione con agenti IA e automazioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Calendly Pianificazione automatizzata, integrazioni con calendari, tipi di riunioni (individuali, di gruppo, collettive, a rotazione) Freelancer e piccoli team che desiderano semplificare la pianificazione delle riunioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Acuity Scheduling Pagine di prenotazione personalizzate, promemoria e follow-up automatici, moduli di registrazione, gestione dei client Aziende di servizi alla ricerca di un'app di prenotazione intuitiva per i client Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Setmore Pagina di prenotazione online, pianificazione di lezioni e gruppi, conferme automatiche, gestione del calendario del personale, integrazioni con Zoom Piccole imprese e startup che offrono corsi o servizi e necessitano di una soluzione di pianificazione semplice e gratis Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese SimplyBook. me Sito web di prenotazione personalizzato, gestione delle iscrizioni e dei pacchetti, pagamenti online, promemoria via SMS/email Aziende che desiderano un sistema di prenotazione personalizzato e rivolto ai client con opzioni di personalizzazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,90 $ al mese TidyCal Link semplici per le riunioni, sincronizzazione del calendario, prenotazioni singole e ricorrenti, pagamento integrato Imprenditori individuali e piccoli team alla ricerca di uno strumento efficace per l'organizzazione del calendario Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ Doodle Pianificazione di gruppo, sondaggi, pagine di prenotazione individuali, integrazioni con il calendario Teams e professionisti che hanno bisogno di coordinare riunioni o eventi in modo efficiente Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,95 $ al mese Square Appointments Sistema POS integrato, prenotazioni online, promemoria automatici, pianificazione del personale Saloni, centri benessere e provider di servizi che necessitano di funzionalità/funzione di pianificazione con pagamento integrato Piani gratis disponibili; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese vCita Pianificazione degli appuntamenti, CRM client, fatturazione e pagamento, promemoria automatici Piccole aziende e consulenti che desiderano combinare la pianificazione con strumenti di gestione dei client I piani a pagamento partono da 35 $ al mese Vagaro Pianificazione degli appuntamenti, POS ed elaborazione del pagamento, strumenti di marketing, gestione dei client Saloni di bellezza, centri benessere, palestre e professionisti del benessere alla ricerca di una piattaforma per le prenotazioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 23,99 $ al mese Mindbody Prenotazioni online, gestione dei client, programmazione delle lezioni, abbonamenti, automazione del marketing Aziende che operano nel settore della salute, del fitness e del benessere che gestiscono corsi, abbonamenti e appuntamenti ricorrenti Prezzi personalizzati Accedi Pianificazione Promemoria automatici via SMS/email, pagina di prenotazione online, gestione dei client, pianificazione del team Teams e organizzazioni che necessitano di una pianificazione affidabile con una solida gestione della comunicazione e delle presenze Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 600 $/sito (fatturazione annuale) YouCanBookMe Pagine di prenotazione personalizzate, sincronizzazione del calendario, rilevamento del fuso orario, notifiche automatiche Professionisti e team remoti che pianificano riunioni in diversi fusi orari Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese

Perché scegliere le alternative a TimeTap?

Ti stai chiedendo se è ora di guardare oltre ciò che offre TimeTap? Ecco alcuni motivi reali e sinceri per prendere in considerazione il passaggio a un altro servizio, che ti aiuteranno a identificare rapidamente dove i limiti potrebbero influire sul tuo flusso di lavoro.

Richiede tempo e lavoro richiesto aggiuntivi per la configurazione, poiché è più dispendioso in termini di risorse

Consente di personalizzare in modo approfondito moduli, flussi di lavoro e regole di pianificazione, ma tale flessibilità può comportare curve di apprendimento ripide

L'esperienza mobile risulta lenta e macchinosa , rendendo meno efficiente la gestione degli appuntamenti in mobilità

La copertura dell'integrazione è insufficiente se la tua configurazione dipende da piattaforme di nicchia o flussi di lavoro di automazione avanzati

Limita la riprogrammazione ; c'è poco spazio per politiche sfumate che si adattino alle esigenze specifiche dei client o delle aziende

difficoltà al monitoraggio* del carico di lavoro del personale, delle prestazioni dei diversi tipi di appuntamenti o dei modelli di fatturato

Esegue backup ogni ora, ma non sempre sono disponibili per gli utenti. Senza un solido processo di backup manuale, si rischia di avere lacune nel recupero dei dati

Non è sufficientemente approfondito per esigenze di pianificazione complesse come gerarchie di client multilivello, tag avanzato o integrazione con CRM

Le migliori alternative a TimeTap

Ora diamo un'occhiata più da vicino alle funzionalità/funzioni, ai limiti e alle recensioni degli utenti di ciascuno strumento.

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro altamente personalizzabili)

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, riduce il Work Sprawl combinando moduli di registrazione, prenotazioni, calendari del team, gestione del carico di lavoro e promemoria automatici in un'unica interfaccia facile da usare.

Personalizza il tuo processo di registrazione con le potenti funzionalità/funzione di ClickUp Moduli

Attraverso i moduli ClickUp, puoi ottenere dettagli come nome, informazioni di contatto, data e ora preferite, tipo di servizio, posizione del ramo, ecc. Il layout, i colori, i temi, i campi e i pulsanti del modulo sono completamente personalizzabili per adattarsi alle esigenze dei tuoi servizi professionali.

Inoltre, le risposte al modulo possono essere convertite in singole attività all'interno di attività di ClickUp per garantire che tutte le informazioni vengano memorizzate nel tuo sistema senza inserimento manuale.

Piano il programma perfetto in base alle tue prenotazioni e alla disponibilità del team con il calendario ClickUp

ClickUp Calendar consente al tuo team di visualizzare le prenotazioni in viste giornaliere, settimanali e mensili codificate a colore. Con la visualizzazione affiancata degli impegni di ciascun membro, diventa facile effettuare la distribuzione degli appuntamenti in modo uniforme e identificare rapidamente gli slot disponibili per quelli nuovi.

Puoi impostare gli orari di disponibilità e attivare il blocco per gli orari non lavorativi, quindi effettuare la condivisione del link del calendario con i client per aiutarli a trovare uno slot adatto.

ClickUp Brain, essendo completamente integrato con il Calendario, consiglia fasce orarie ottimali, automatizza il blocco degli orari, assegna le prenotazioni ai membri del team e garantisce che il tuo programma rimanga equilibrato, senza più doppie prenotazioni o appuntamenti persi.

Per ridurre al minimo le assenze, ClickUp Promemoria avvisa i client e i membri del team a orari specifici prima della prenotazione.

Usa i promemoria di ClickUp per essere sicuro di non perdere mai un appuntamento o una riunione di team

Ad esempio, puoi impostare un promemoria 30 minuti prima di una consulenza o 1 ora prima di una riunione di team. Questi promemoria possono essere personalizzati per includere messaggi specifici, allegati o link per garantire che tutte le informazioni relative all'appuntamento vengano comunicate.

Hai bisogno di risposte rapide sul tuo programma senza dover controllare il calendario? Basta chiedere a ClickUp Brain o al tuo Answers Agent predefinito.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti, il processo di configurazione e onboarding può richiedere tempo prima che tutto funzioni senza intoppi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Posso configurarlo esattamente come desidero, sia che si tratti di utilizzare semplici elenchi di attività o di creare dettagliati flussi di lavoro con automazioni, dipendenze e dashboard. Mantiene tutto in un unico posto: progetti, documenti, comunicazioni e persino il monitoraggio del tempo, quindi non ho bisogno di passare da uno strumento all'altro. Apprezzo molto anche l'interfaccia intuitiva e gli aggiornamenti costanti che aggiungono nuove funzionalità/funzione senza complicare eccessivamente le cose. È abbastanza potente per progetti complessi, ma comunque facile da adottare per il mio team.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Posso configurarlo esattamente come desidero, sia che si tratti di utilizzare semplici elenchi di attività o di creare dettagliati flussi di lavoro con automazioni, dipendenze e dashboard. Mantiene tutto in un unico posto: progetti, documenti, comunicazioni e persino il monitoraggio del tempo, quindi non ho bisogno di passare da uno strumento all'altro. Apprezzo molto anche l'interfaccia intuitiva e gli aggiornamenti costanti che aggiungono nuove funzionalità/funzione senza complicare eccessivamente le cose. È abbastanza potente per progetti complessi, ma comunque facile da adottare per il mio team.

2. Calendly (ideale per una pianificazione semplice basata su link)

tramite Calendly

Calendly è una piattaforma di pianificazione che ti consente di definire esattamente quando e come le persone possono prenotare un appuntamento con te. Scegli gli orari, decidi la durata di ogni riunione e puoi persino inserire delle fasce orarie di riserva. Prima di mostrare la disponibilità, controlla tutti i tuoi calendari di connessione: Google, Outlook, iCloud ed Exchange.

Puoi impostare diversi tipi di appuntamenti, come un rapido check-in di 15 minuti, una sessione in cui un cliente può Chattare per 45 minuti, o una sessione strategica di team. Hai in piano di organizzare un evento di gruppo? Calendly gestisce le iscrizioni e imposta un limite al numero di partecipanti.

Lo strumento ti consente di creare diversi programmi per diversi tipi di eventi, come le chiamate ai client nei giorni feriali e le riunioni del team solo al mattino. Grazie all'automazione integrata, puoi inviare promemoria (email o SMS) prima della riunione e inviare biglietti di ringraziamento o richieste di feedback dopo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendly

Usa "Riunione Polls" per consentire ai partecipanti di votare le fasce orarie preferite prima di confermare

Integra "Calendly Routing" per indirizzare i visitatori a pagine specifiche in base alle risposte dei moduli o ai link di origine

Accedi allo strumento da qualsiasi luogo utilizzando l'estensione del browser Calendly

Metti in comune la disponibilità del tuo team per offrire più opzioni di prenotazione

Gestisci il tuo calendario e modifica la tua disponibilità ovunque ti trovi con un'app dedicata per dispositivi mobili

Limiti di Calendly

Richiede uno strumento di terze parti per la riunione vera e propria, poiché non dispone di una funzione di conferenza integrata

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Ecco una recensione su G2:

È incredibilmente user-friendly, rendendo semplice impostare e gestire il tuo programma. Puoi personalizzare la tua disponibilità, i tipi di riunioni e persino aggiungere tempi di buffer tra una riunione e l'altra.

È incredibilmente user-friendly, rendendo semplice impostare e gestire il tuo programma. Puoi personalizzare la tua disponibilità, i tipi di riunioni e persino aggiungere tempi di buffer tra una riunione e l'altra.

3. Acuity Scheduling (ideale per le aziende di servizi con esigenze di prenotazione complesse)

tramite Acuity Scheduling

Quando si tratta di gestire le prenotazioni, Acuity Scheduling ti consente di ottimizzare la disponibilità a un livello molto dettagliato, regolando i fusi orari, assegnando le sessioni a membri specifici del personale o bloccando il tempo per determinati tipi di appuntamenti.

Oltre ad aggiungere la disponibilità per tipo di appuntamento, puoi anche impostare dei controlli per stabilire con quanto anticipo i client possono prenotare o quanto tempo prima possono cancellare/riprogrammare.

Per le aziende del settore benessere o sanitario, la pianificazione conforme allo standard HIPAA garantisce la gestione sicura delle informazioni sensibili. I moduli personalizzabili per l'inserimento dei dati dei client consentono di acquisire esattamente ciò che serve, dall'anamnesi alle domande, prima dell'inizio della sessione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Consenti ai clients di prenotare più sessioni in un unico processo di checkout

Inserisci un widget di prenotazione direttamente nel tuo sito web o nella tua pagina Facebook

Accetta pagamenti al momento della prenotazione con le integrazioni Stripe, Square o PayPal

Genera reportistica dettagliata sulle entrate e sulla pianificazione per il monitoraggio delle prestazioni

Gestisci i client, effettua il monitoraggio del tuo calendario e accetta pagamenti con un'app mobile

Limiti di Acuity Scheduling

Sebbene esistano processi di prenotazione standard e reportistica sui ricavi, mancano analisi avanzate come il monitoraggio delle coorti o metriche di conversione approfondite

Prezzi di Acuity Scheduling

Versione di prova gratuita

Starter: 20 $ al mese

Standard: 34 $ al mese

Premium: 61 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 5.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Acuity Scheduling?

Ecco una recensione su G2:

L'interfaccia cliente è facile da usare e consente ai clienti di scegliere autonomamente gli orari degli appuntamenti. Mi piace la possibilità di Acuity di raggruppare gli appuntamenti. Ci permette anche di impostare un numero massimo di appuntamenti di un determinato tipo in una settimana (esempio, non più di 4 consulenze con nuovi clienti a settimana).

L'interfaccia cliente è facile da usare e consente ai clienti di scegliere autonomamente gli orari degli appuntamenti. Apprezzo la possibilità di Acuity di raggruppare gli appuntamenti. Ci permette anche di impostare un numero massimo di appuntamenti di un determinato tipo in una settimana (esempio, non più di 4 consulenze con nuovi clienti a settimana).

4. Setmore (ideale per le piccole aziende che desiderano un sistema di elaborazione del pagamento integrato)

tramite Setmore

Setmore ti offre un'interfaccia drag-and-drop per organizzare le tue sessioni, raggrupparle in categorie ordinate e riorganizzarle ogni volta che le cose cambiano. Ogni membro del team ha il proprio calendario e il proprio link di prenotazione dove può creare un elenco di tutti i servizi offerti con dettagli come la durata, il prezzo, ecc.

Per facilitare la prenotazione online, puoi aggiungere un pulsante "Prenota ora" alle tue pagine sui social media o generare codici QR per volantini, poster o ricevute.

Lo strumento può essere utilizzato in una varietà di impostazioni aziendali: gli istituti di formazione possono pianificare lezioni di gruppo e workshop, mentre i consulenti privati possono prenotare sessioni individuali online o di persona.

Le migliori funzionalità/funzioni di Setmore

Organizza riunioni video istantanee con Zoom, Teleport o Google Meet tramite connessione

Vendi corsi e workshop online con supporto per prenotazioni di gruppo per più partecipanti

Ottieni supporto multi-sede per franchising o aziende con diverse filiali

Accetta pagamenti online grazie alle integrazioni con Square, Stripe e PayPal

Sincronizzazione con Google Calendar per ricevere aggiornamenti in tempo reale sul tuo dispositivo mobile

Limiti di Setmore

Assegnare personale e risorse a specifici rami può richiedere molto tempo alle organizzazioni di grandi dimensioni

Prezzi di Setmore

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Setmore

G2: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 950 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Setmore?

Ecco una recensione di Capterra:

Mi piace poter inviare un semplice link ai miei client per la prenotazione, perché mi consente di salvare tutti i loro dati e invia a me e ai miei client dei promemoria per la pianificazione. I prezzi di Setmore sono molto ragionevoli per un titolare di azienda.

Mi piace poter inviare un semplice link ai miei client per prenotare, perché mi consente di salvare tutti i loro dati e invia a me e ai miei client dei promemoria per la pianificazione. I prezzi di Setmore sono molto ragionevoli per un piccolo titolare aziendale.

Con SimplyBook.me puoi ospitare il tuo sito web di prenotazione ottimizzato per dispositivi mobili o incorporare widget di prenotazione nel tuo sito esistente.

Dispone di strumenti di marketing integrati che aiutano a fidelizzare i client e ad aumentare i ricavi oltre i semplici appuntamenti con coupon, schede, abbonamenti e sistemi di fidelizzazione.

Hai anche a disposizione una pratica funzionalità/funzione di "approvazione della prenotazione" che ti consente di esaminare e approvare manualmente le prenotazioni prima di confermarle. Quando un servizio richiede attrezzature, personale e sale, gli appuntamenti vengono confermati solo quando tutte le risorse necessarie sono disponibili.

SimplyBook. me: le migliori funzionalità/funzioni

Automatizza email, promemoria SMS, messaggi di cancellazione e riprogrammazione per ridurre le assenze

Accetta pagamenti e depositi online per garantire la sicurezza delle prenotazioni

Ottieni l'integrazione nativa con strumenti di contabilità, come QuickBooks, FreshBooks e Xero, per l'integrazione delle transazioni

Abilita le prenotazioni di gruppo (lezioni o eventi) in cui più client possono prenotare lo stesso slot, con controllo della capacità

Limiti di SimplyBook.me

Manca l'integrazione nativa con gli strumenti di conferenza online, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per le aziende che necessitano di funzionalità di riunioni virtuali

Prezzi di SimplyBook.me

Free

Base: 11,5 $ al mese per utente

Standard: 34,75 $ al mese per utente

Premium: 69,6 $ al mese per utente

(Prezzi convertiti da euro a dollari statunitensi)

Valutazioni e recensioni di SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplyBook.me?

Ecco una recensione di Capterra:

Sono davvero soddisfatto di Simplybook.me. È una piattaforma di prenotazione semplice, proprio quello che cercavo. Ha anche la maggior parte delle funzionalità/funzione che desideravo.

Sono davvero soddisfatto di Simplybook.me. È una piattaforma di prenotazione semplice, proprio quello che cercavo. Ha anche la maggior parte delle funzionalità/funzione che desideravo.

6. TidyCal (ideale per una pianificazione economica con accesso illimitato)

tramite TidyCal

Se stai cercando un software di pianificazione online con un design per utenti che mantenga le cose semplici senza sovraccaricarti di funzionalità/funzioni inutili, TidyCal può essere una buona scelta.

L'idea è semplice: imposta la tua disponibilità, attiva la condivisione del tuo link e lascia che i client o i colleghi scelgano una fascia oraria. Questa piattaforma può collegare fino a 10 calendari (Google, Outlook, Apple). La sua flessibilità ti consente di creare diversi tipi di riunioni, come check-in rapidi o consulenze più lunghe, e di assegnare loro durate personalizzate.

Puoi anche generare link per riunioni su Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Se lavori con clienti internazionali, la funzione di rilevamento intelligente del fuso orario di TidyCal ti tornerà molto utile.

Le migliori funzionalità/funzioni di TidyCal

Aggiungi dei margini tra le riunioni e imposta dei limiti giornalieri alle prenotazioni per evitare di sovraccaricarti di impegni

Utilizza il metodo round-robin per distribuire automaticamente le riunioni in arrivo tra i rappresentanti commerciali o gli agenti del supporto

Crea tipi di eventi separati (consulenza di 15 minuti, chiamata strategica di 1 ora), ciascuno con la propria durata, tempi di buffer, limiti, ecc.

Offri varie opzioni di posizione per ogni tipo di prenotazione

Esporta i dati delle prenotazioni in file CSV per utilizzarli con altri strumenti

Limiti di TidyCal

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione del calendario, soprattutto quando gli eventi si sovrappongono

Prezzi di TidyCal

Free

Piano individuale: 29 $ (pagamento unico)

Piano Agenzia: 79 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di TidyCal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TidyCal?

Ecco una recensione di Capterra:

TidyCal è stato facile da impostare. È stato anche molto facile integrare un processore di pagamento per poter accettare riunioni a pagamento. Nel complesso, è un ottimo strumento.

TidyCal è stato facile da configurare. È stato anche molto facile integrare un processore di pagamento per poter accettare riunioni a pagamento. Nel complesso, è un ottimo strumento.

7. Doodle (ideale per coordinare le riunioni di gruppo e i sondaggi)

tramite Doodle

Doodle aiuta a coordinare le riunioni, dalle rapide chiamate individuali alle sessioni di gruppo più numerose. La piattaforma ti consente di impostare la tua disponibilità e di condividere un semplice link in modo che gli invitati possano scegliere l'orario che preferiscono.

Questo strumento per riunioni online mantiene la sincronizzazione del tuo calendario, quindi una volta prenotato uno slot, la tua disponibilità viene aggiornata automaticamente. Aiuta a evitare conflitti e confusione anche per riunioni ricorrenti o organizzazioni molto impegnate in fusi orari diversi.

È disponibile anche la funzionalità/funzione "Prenota per conto di", che consente agli assistenti e ai reclutatori di pianificare riunioni per conto di altre persone senza attendere la loro conferma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doodle

Regola automaticamente gli orari per i partecipanti in fusi orari diversi, eliminando gli errori di conversione manuale

Aggiungi elementi personalizzati, come logo, sfondo, colore, ecc., alle tue pagine di prenotazione e ai tuoi sondaggi

Sincronizzazione con Google Calendar, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, ecc. per mantenere accurata la disponibilità ed evitare doppie prenotazioni

Semplifica la pianificazione di gruppo consentendo ai partecipanti di votare gli orari preferiti per le riunioni

Limiti di Doodle

Nessun CRM integrato o automazione approfondita del flusso di lavoro rispetto ad alcune alternative a Doodle

Prezzi di Doodle

Free

Pro: 14,95 $ al mese per utente

Team: 19,95 $ al mese per utente

azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Doodle

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Doodle?

Ecco una recensione su G2:

Mi piace che Doodle consenta a molte persone di collaborare e riunirsi indipendentemente dai loro diversi impegni.

Mi piace il fatto che Doodle consenta a molte persone di collaborare e riunirsi indipendentemente dai loro diversi impegni.

8. Square Appointments (ideale per le aziende che necessitano anche dell'integrazione POS)

tramite Square Appointments

Square Appointments è un software di pianificazione progettato per le aziende che desiderano uno strumento semplice e affidabile per gestire le operazioni. La piattaforma mantiene la sincronizzazione dei tuoi calendari, degli orari del personale e delle informazioni sui client. Ogni dipendente ha il proprio calendario, ma tutto rimane in sincronizzazione automatica.

Avrai anche la possibilità di visualizzare i tuoi client, così saprai sempre chi sta arrivando e quali servizi ha utilizzato, rendendo più facile pianificare il personale, i prezzi e le promozioni.

Quando qualcuno cancella o salta un appuntamento, puoi impostare delle liste d'attesa per riempire rapidamente il posto vacante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Square Appointments

Combina la pianificazione con l'elaborazione del pagamento per gestire appuntamenti e transazioni in un unico posto

Consenti ai clienti di prenotare direttamente dal tuo sito web con un widget di prenotazione

Automatizza i promemoria via email e testo per ridurre le assenze e migliorare il rispetto degli appuntamenti

Imposta autorizzazioni specifiche per i membri dello staff per consentire/limitare l'accesso alle funzionalità/funzione e alle informazioni all'interno della piattaforma

Gestisci gli appuntamenti in più posizioni, calendari e fusi orari

Limiti di Square Appointments

Sebbene Square Appointments si integri bene con altri servizi Square, potrebbe avere un'integrazione con applicazioni di terze parti al di fuori dell'ecosistema Square con un limite

Prezzi di Square Appointments

Free

Plus: 49 $ al mese per posizione

Premium: 149 $ al mese per posizione

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Square Appointments

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Square Appointments?

Ecco una recensione di Capterra:

La mia esperienza complessiva con Square Appointments è stata molto positiva, perché i miei client hanno potuto prenotarmi facilmente direttamente su Google. Se sei un nuovo titolare di azienda, usa Square Appointments per semplificarti la vita.

La mia esperienza complessiva con Square Appointments è stata molto positiva, perché i miei client hanno potuto prenotare facilmente direttamente su Google. Se sei un nuovo titolare di azienda, usa Square Appointments per semplificarti la vita.

9. vCita (ideale per combinare la pianificazione con la gestione dei client)

tramite vcita

Se ti affidi a una comunicazione regolare con i client, vcita ti aiuta a centralizzare la comunicazione con i client, gli appuntamenti, i documenti e la cronologia del pagamento.

Questo software per piccole imprese è in grado di automatizzare conferme di appuntamenti, promemoria, follow-up e solleciti di pagamento per fatture non saldate. È anche facile impostare automazioni basate su trigger (ad esempio, offerte di compleanno) per coinvolgere i client e incoraggiare la fidelizzazione.

Le analisi integrate vanno oltre la semplice reportistica di pianificazione. Puoi vedere quali servizi vengono prenotati più spesso, quali client ritornano e come si evolve il flusso del fatturato nel tempo.

Per le aziende aziendali che operano in settori regolamentati, lo strumento offre la conformità HIPAA e gli accordi di partnership commerciale (BAA), fondamentali per la privacy e la conformità legale.

le migliori funzionalità/funzioni di vcita

Crea liste d'attesa per gli appuntamenti completi e utilizza le funzionalità RSVP per gli eventi molto richiesti

Aggiungi il widget di pianificazione online al tuo sito web per facilitare la prenotazione degli appuntamenti e i pagamenti

Carica e effettua la condivisione di file, contratti, questionari o documenti con i client attraverso il portale client

Crea più account per il personale, ciascuno con i propri programmi, appuntamenti, messaggi e autorizzazioni

Acquisisci i lead direttamente da Facebook Messenger e integrali nel tuo CRM

limiti di vcita

Mancano funzionalità/funzione avanzate di gestione del calendario per pianificazioni complesse

prezzi di vcita

Base: 35 $ al mese per utente

aziendale: *65 $ al mese per utente

Platinum: 110 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di vcita

G2: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di vcita?

Ecco una recensione su G2:

Essendo una persona che ricopre molti ruoli nella gestione della mia attività, trovo incredibilmente utile avere strumenti di pianificazione, gestione dei client, fatturazione e marketing tutti in un unico posto. Le nuove funzionalità/funzione di IA mi hanno sinceramente sorpreso per la loro intuitività: adoro il modo in cui suggeriscono le risposte e mi aiutano a scrivere rapidamente contenuti di marketing accattivanti.

Essendo una persona che ricopre molti ruoli nella gestione della mia attività, trovo incredibilmente utile avere strumenti di pianificazione, gestione dei client, fatturazione e marketing tutti in un unico posto. Le nuove funzionalità/funzione di IA mi hanno sinceramente sorpreso per la loro intuitività, adoro il modo in cui suggeriscono le risposte e mi aiutano a scrivere rapidamente contenuti di marketing accattivanti.

10. Vagaro (Ideale per le aziende nel settore della bellezza, del benessere e del fitness)

tramite Vagaro

Vagaro è una piattaforma di gestione aziendale che combina prenotazione di appuntamenti, gestione del calendario, database dei client, pagamento, monitoraggio dell'inventario e marketing in un'unica interfaccia.

Per le aziende con più punti vendita, i dati dei clienti, le iscrizioni, le carte regalo e i pacchetti possono essere soggetti a condivisione tra le diverse posizioni per offrire ai client un'esperienza senza soluzione di continuità. I titolari possono anche effettuare con facilità il monitoraggio delle prestazioni del personale, le commissioni e gli orari di lavoro in tutti i rami.

Lo strumento dispone anche di un POS integrato per l'accettazione dei pagamenti e di un'infrastruttura di checkout che supporta il pagamento frazionato e le opzioni "acquista ora, paga dopo".

Le migliori funzionalità/funzioni di Vagaro

Accedi a strumenti di marketing come campagne di automazione via email e SMS, promozioni personalizzate, offerte giornaliere, codici sconto, ecc.

Inserisci i widget di prenotazione direttamente nelle tue pagine web o nelle tue pagine social per la pianificazione online

Integrazione con QuickBooks, Xero e Gusto per una gestione dell'accounting e delle buste paga senza intoppi

Invia promemoria al tuo team e ai tuoi client per ridurre le assenze

Limiti di Vagaro

Lo strumento non offre supporto multilingue e l'interfaccia utente può risultare piuttosto confusa per i principianti

Prezzi di Vagaro

Free

Una posizione: 23,99 $ al mese per utente

Più posizioni: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vagaro

G2: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vagaro?

Ecco una recensione su G2:

Adoro il modo in cui Vagaro combina funzione e flusso: consente di gestire la pianificazione, le note SOAP e i dati dei client in un unico posto senza risultare macchinoso.

Adoro il modo in cui Vagaro combina funzione e flusso: consente di gestire la pianificazione, le note SOAP e i dati dei client in un unico posto senza risultare macchinoso.

11. Mindbody (ideale per la gestione di corsi e abbonamenti)

tramite Mindbody

Progettato appositamente per i servizi di benessere, fitness e bellezza, Mindbody gestisce tutto, dai volumi elevati di appuntamenti ai complessi programmi delle lezioni, alle iscrizioni, ai workshop e agli eventi.

Aiuta anche la tua attività a farsi conoscere attraverso l'app Mindbody, i widget del sito web, ClassPass e le reti di partner come Google e i social media, in modo che i nuovi client possano trovarti facilmente.

L'assistente basato sull'IA dello strumento gestisce le chiamate perse, le richieste di appuntamenti e le richieste dei client 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò garantisce che nessuna potenziale prenotazione o lead vada persa, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mindbody

Carica sessioni di benessere con sicurezza e preregistrate e condividile direttamente con i client utilizzando gli strumenti Virtual Wellness di Mindbody

Consenti la prenotazione delle lezioni in base all'ordine di arrivo con Pick-a-Spot, consentendo ai client di scegliere il loro posto da aggiungere ai preferiti nelle sessioni di fitness di gruppo

Automatizza il marketing con messaggi di testo e email di massa

Ottieni controlli in stile franchising per le aziende operative in più sedi

Ottieni informazioni approfondite sull'azienda grazie a reportistica e analisi completi

Limiti di Mindbody

Opzioni di personalizzazione limitate sulle prenotazioni rivolte ai client senza supporto avanzato da parte degli sviluppatori

Prezzi Mindbody

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mindbody

G2: 3,6/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 2.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mindbody?

Ecco una recensione su G2:

Tutto è organizzato ed è molto facile effettuare aggiornamenti in modo rapido ed efficiente. È facile aggiungere nuovi client e aggiornare i loro programmi secondo necessità. È uno strumento molto efficiente per me e per le esigenze dei miei client.

Tutto è organizzato ed è molto facile effettuare aggiornamenti in modo rapido ed efficiente. È facile aggiungere nuovi client e aggiornare i loro programmi secondo necessità. È uno strumento molto efficiente per me e per le esigenze dei miei client.

12. Sign In App (ideale per ridurre le assenze grazie ai promemoria automatici)

tramite Sign In App

Per le aziende che desiderano un software completo per la pianificazione degli appuntamenti per automatizzare le prenotazioni e migliorare la comunicazione con i client, Sign In App è un'ottima opzione.

Smart Messaging, basato sull'IA in stile ChatGPT, è in grado di rispondere automaticamente alle domande dei client, inviare link per riprenotare e persino gestire le cancellazioni.

La piattaforma privilegia anche l'accessibilità: le pagine di prenotazione sono conformi agli standard WCAG, supportano gli screen reader e includono un sistema di prenotazione vocale automatizzato, che consente a tutti i client di fissare facilmente gli appuntamenti.

La reportistica personalizzata ti consente di monitorare i servizi più richiesti, la disponibilità del personale e le prestazioni della posizione, in modo da poter prendere decisioni informate sulla pianificazione e sull'assegnazione del personale.

Accedi Le migliori funzionalità/funzione dell'app

Crea pagine di prenotazione personalizzate in base alle tue esigenze

Ottieni informazioni preziose sulle tendenze degli appuntamenti per prendere decisioni basate sui dati

Implementa flussi di lavoro per gli appuntamenti con logica condizionale, come l'invio di avvisi diversi in base al tipo di appuntamento o allo stato del client

Offri l'accesso API agli sviluppatori per creare integrazioni personalizzate o automatizzare processi oltre le opzioni standard

Accedi Limiti dell'app

Richiede integrazioni di terze parti per gli appuntamenti virtuali, poiché non sono presenti strumenti di video conferenza integrati

Accedi Prezzi dell'app

Free

Core: 600 $/sito (fatturato annualmente)

Versione avanzata: 1200 $/sito (fatturazione annuale)

Pro: 1800 $/sito (fatturato annualmente)

Accedi Valutazioni e recensioni dell'app

G2: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sign In App?

Ecco una recensione su G2:

Adoro usare questo sistema perché è molto intuitivo e rende il lavoro aziendale facile e piacevole. Posso concentrarmi su altre importanti attività sapendo che le mie esigenze di pianificazione e i miei appuntamenti sono sempre gestiti con precisione!

Adoro usare questo sistema perché è molto intuitivo e rende il lavoro aziendale facile e piacevole. Posso concentrarmi su altre attività importanti sapendo che le mie esigenze di pianificazione e i miei appuntamenti sono sempre gestiti con precisione!

13. YouCanBookMe (ideale per l'integrazione con i calendari Google e Microsoft)

tramite YouCanBookMe

Con un'interfaccia utente amichevole e funzioni avanzate, YouCanBookMe ti offre la visibilità necessaria per prendere decisioni intelligenti su come impiegare il tuo tempo e le tue risorse.

La funzionalità/funzione Dynamic Availability della piattaforma ti consente di impostare orari diversi per ogni tipo di servizio, in modo che i client vedano sempre opzioni accurate. La dashboard di analisi avanzata fornisce informazioni dettagliate sulle tue prenotazioni, consentendoti di monitorare le tendenze e misurare le prestazioni delle tue sessioni nel tempo.

L'esperienza del client è personalizzabile con messaggi offline e di data di fine personalizzati, in modo che chiunque visiti la tua pagina di prenotazione sappia perché una fascia oraria non è disponibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di YouCanBookMe

Imposta i periodi di preavviso minimi e massimi per controllare quando i client possono prenotare gli appuntamenti

Inserisci il tuo sito di prenotazione direttamente nel tuo sito web utilizzando l'opzione di incorporamento inline

Crea programmi e prenotazioni personalizzabili con un'interfaccia drag-and-drop

Aggiungi un pulsante "Prenota un appuntamento" mobile che mantiene la visibilità mentre i client navigano nel tuo sito

Integra con migliaia di strumenti tramite Zapier per automatizzare i tuoi flussi di lavoro

Limiti di YouCanBookMe

Non è possibile dare un'etichetta diversa agli appuntamenti, ad esempio "Secondo appuntamento" o "Appuntamento personale", per fornire il supporto necessario ad un'analisi accurata dei dati

Prezzi di YouCanBookMe

Free

Individuale: 9 $ al mese per utente

Professional: 13 $ al mese per utente

Team: 18 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouCanBookMe?

Ecco una recensione su G2:

La pagina di prenotazione è altamente personalizzabile e dispone di un'interfaccia facile da usare per modificare gli orari di disponibilità. Anche la notifica via email dei nuovi incontri è piuttosto utile.

La pagina di prenotazione è altamente personalizzabile e dispone di un'interfaccia facile da usare per modificare gli orari di disponibilità. Anche la notifica via email dei nuovi incontri è piuttosto utile.

Semplifica la pianificazione con ClickUp

La scelta di uno strumento di pianificazione consiste in realtà nella creazione di un flusso di lavoro che renda la gestione degli appuntamenti semplice. Hai bisogno di uno strumento che riduca le comunicazioni avanti e indietro e ti aiuti a rimanere concentrato sul lavoro con i client invece che sulle spese amministrative. Ma quando la pianificazione degli appuntamenti è scollegata dagli altri strumenti di lavoro, è facile perdere di vista le attività e le sequenze.

ClickUp non è solo un programma per la pianificazione degli appuntamenti, ma una piattaforma completa per la gestione del lavoro. Dai moduli personalizzabili e dalla pianificazione basata sull'intelligenza artificiale ai flussi di lavoro automatizzati e alle integrazioni approfondite del calendario, ClickUp ti consente di gestire appuntamenti, client e progetti in un unico spazio di lavoro AI convergente.

Dalla prenotazione al follow-up e alla documentazione, ogni dettaglio rimane organizzato e accessibile.

Iscriviti a ClickUp e scopri quanto può essere facile pianificare gli appuntamenti.