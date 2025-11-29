I 10 migliori strumenti di chat conformi allo standard HIPAA per comunicazioni sicure

Il messaggio di un paziente è arrivato alle 23:42. "Ehi, credo di aver tralasciato qualcosa di importante durante la visita di oggi. Posso dirtelo adesso?"

È un momento che tutti conoscono, in cui si vorrebbe rispondere senza esitazione. Anche se sembra naturale, farlo aprirebbe la porta a una potenziale violazione dell'HIPAA. Infatti, solo lo scorso anno, le organizzazioni sanitarie hanno segnalato 725 violazioni dei dati, con oltre 275 milioni di cartelle cliniche esposte. E questo tipo di crisi in piena regola purtroppo non sta rallentando.

Ecco perché gli strumenti di chat conformi allo standard HIPAA sono importanti. Non perché lo impongono le normative, ma perché dall'altra parte di ogni conversazione ci sono persone reali.

La buona notizia è che esistono piattaforme progettate appositamente per questo tipo di comunicazione. Strumenti che proteggono i dati sensibili senza interferire con il tuo modo di lavorare. Diamo quindi un'occhiata alle dieci migliori opzioni che vale la pena prendere in considerazione.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp –Chat, documenti, attività, lavagne online, dashboard conformi allo standard HIPAA–Integrazione dei dati EHR, controllo degli accessi, cronologia delle versioni–Sintesi basata sull'IA con ClickUp Brain Persone, piccoli team e aziende che necessitano di un'area di lavoro all-in-one e conforme alle normative Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. TigerConnect – Accesso basato sui ruoli, messaggistica di sicurezza, chiamate dai registri – Integrazione con EHR e strumenti di chiamata infermieri – Avvisi di escalation silenziosi Provider sanitari che necessitano di comunicazioni cliniche in tempo reale Prezzi personalizzati OhMD –Messaggistica sicura conforme allo standard HIPAA tramite numeri di telefono esistenti–Oltre 85 integrazioni EHR, chat live, pilota automatico–Chat di gruppo e visite video Piccoli studi che necessitano di comunicazioni e promemoria con i pazienti principalmente tramite testo SMS I piani a pagamento partono da 250 $ al mese. Updox –Finestra In arrivo unificata per fax, email, video–Messaggistica diretta sicura, audit trail, acquisizione di note durante le chiamate Studi medici con più posizioni che necessitano di comunicazioni e gestione dei documenti centralizzate Prezzi personalizzati Paubox –Email perfettamente conforme allo standard HIPAA–Filtri integrati contro phishing/malware per la sicurezza dei dati Email DLP, analisi, dashboard sicura Provider che necessitano di email marketing sicuro e di contatti con i pazienti I piani a pagamento partono da 38 $ al mese. Luma Health – SMS automatizzati, comunicazioni vocali, email – Registrazione tramite dispositivi mobili, analisi IA, sincronizzazione EHR Team di coinvolgimento dei pazienti che sfruttano l'IA per l'automazione e l'analisi dei dati Prezzi personalizzati SimplePractice –Messaggistica sicura sul portale–Integrazione con fatturazione, note, video–Modelli e chat durante la sessione Providers indipendenti e piccoli studi che necessitano di servizi integrati di telemedicina e documentazione I piani a pagamento partono da 49 $ al mese. Klara –Triage dei messaggi dei pazienti basato sull'IA–Chat persistente tramite SMS, chiamate, webchat–Finestra In arrivo condivisa e telemedicina in-app Teams multidisciplinari che necessitano di comunicazioni e instradamento intelligenti con i pazienti Prezzi personalizzati Spruce Health –VoIP sicuro, SMS, fax, catene telefoniche–Tag, instradamento delle chiamate, automazione fuori orario Cliniche che necessitano di caselle di posta flessibili con telefonia e messaggistica di sicurezza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $/utente/mese. Rocket. Chattare –Soluzione di messaggistica sicura on-premise/self-hosted–Controllo completo dei dati, API aperte, messaggistica federata Organizzazioni e aziende con un forte utilizzo di tecnologie informatiche che necessitano di comunicazioni personalizzabili e self-hosted. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese.

Cosa dovresti cercare in uno strumento di chat conforme allo standard HIPAA?

Sebbene molte piattaforme di chat dichiarino di offrire sicurezza, solo poche soddisfano i rigorosi standard necessari per proteggere i dati dei pazienti e rispettare le normative HIPAA.

Ecco cosa verificare prima di sceglierne uno:

Crittografia end-to-end e audit trail : utilizza una crittografia avanzata per garantire la sicurezza dei messaggi e degli allegati durante il trasferimento e lo spazio di archiviazione. Altrettanto importanti sono gli audit trail, che registrano chi ha consultato i dati, quando e da quale dispositivo.

Condivisione sicura dei file e integrazioni EHR: abilita il trasferimento crittografato dei file e effettua la connessione alle piattaforme EHR (cartelle cliniche elettroniche) o ai sistemi di gestione dello studio medico per garantire flussi di lavoro fluidi e sicuri.

Supporto Business Associate Agreement (BAA) : firma un Business Associate Agreement (BAA) con il tuo fornitore per proteggere legalmente le informazioni sanitarie protette (PHI) e soddisfare gli standard HIPAA. Verifica sempre la disponibilità del BAA prima di impegnarti.

Impostazioni di conservazione e cancellazione dei messaggi: assicurati che la piattaforma consenta il controllo dei periodi di conservazione dei messaggi e offra il supporto per la cancellazione sicura delle informazioni sanitarie protette (PHI) quando non sono più necessarie.

👀 Lo sapevi? La violazione di Anthem del 2015 ha esposto i dati di circa 78,8 milioni di persone, rendendola una delle più grandi violazioni di dati sanitari mai avvenute.

Quindi, se sei pronto ad abbandonare soluzioni alternative rischiose e a creare un sistema di comunicazione affidabile, ecco i migliori strumenti software conformi allo standard HIPAA da prendere in considerazione 👇

1. ClickUp (il miglior spazio di lavoro all-in-one conforme allo standard HIPAA con chat, gestione delle attività e documentazione)

Nel settore sanitario, la comunicazione è il cuore pulsante dell'assistenza ai pazienti. Dal coordinamento delle cure agli aggiornamenti amministrativi, ogni messaggio contiene informazioni sensibili che devono essere protette secondo gli standard HIPAA.

È qui che ClickUp for Health + ClickUp Chat trasforma il modo in cui i team medici comunicano e collaborano. Si tratta del primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro in un'unica piattaforma sicura.

ClickUp è conforme allo standard SOC 2 e il suo piano Enterprise è conforme allo standard HIPAA (tramite un BAA firmato), con ruoli personalizzati che forniscono controlli avanzati sulle autorizzazioni e sull'accesso degli utenti.

Mantieni tutte le comunicazioni, i documenti, gli appuntamenti e le attività conformi allo standard HIPAA in ClickUp.

Invece di gestire strumenti di chat, task tracker e sistemi di reportistica separati, gli operatori sanitari e gli amministratori possono semplificare la comunicazione e le operazioni da un unico spazio di lavoro. In ambito sanitario, ciò potrebbe tradursi nell'aggiornamento della documentazione da parte di un provider o nel follow-up di un paziente da parte di un coordinatore dell'assistenza, il tutto rimanendo allineati sui passaggi successivi e sui requisiti di accesso. In questo modo, ClickUp elimina ogni forma di dispersione del lavoro per fornire un contesto completo e un luogo unificato in cui esseri umani e agenti IA possono lavorare insieme. Approfondiamo ulteriormente.

Garantisci comunicazioni sicure e veloci con ClickUp Chat.

Per proteggere i dati dei pazienti mantenendo i team connessi, ClickUp Chat (la migliore piattaforma di messaggistica all-in-one ) consente conversazioni in tempo reale vincolate da rigide regole di conformità. Nello specifico, i dati sono protetti durante il trasferimento e inattivi utilizzando standard di crittografia avanzati.

Tieni insieme chat, attività e dettagli sensibili all'interno di ClickUp Chat.

La chat include @menzioni e risposte in thread. Ad esempio, un team di assistenza che gestisce pazienti cardiopatici può creare un canale di chat dedicato alla "Cardiologia" in cui gli infermieri aggiornano i parametri vitali in tempo reale, un farmacista inserisce le modifiche ai farmaci e il cardiologo di turno viene immediatamente avvisato con una @menzione per una rapida consultazione.

Avvia le riunioni con un solo clic con SyncUps

Vuoi migliorare la comunicazione medica consentendo la collaborazione in tempo reale e faccia a faccia tra i professionisti sanitari, indipendentemente da dove si trovino?

Collabora faccia a faccia con i tuoi colleghi in pochi secondi utilizzando ClickUp SyncUps.

Ecco come ClickUp SyncUps fornisce supporto ai team medici:

Collaborazione istantanea: i team medici possono avviare o partecipare a SyncUps direttamente da qualsiasi canale o messaggio diretto, consentendo a medici, infermieri e specialisti di discutere casi di pazienti, piani di trattamento o aggiornamenti urgenti senza dover passare da un'app all'altra.

Condivisione dello schermo e connessione delle attività: durante una sessione SyncUp, i partecipanti possono condividere i propri schermi per esaminare insieme i risultati di laboratorio, le immagini diagnostiche o le cartelle cliniche. È anche possibile collegare attività specifiche a una sessione SyncUp in tempo reale, assicurando che tutti siano allineati sui passaggi successivi e sulle responsabilità.

Accessibilità mobile: SyncUps funziona perfettamente sui dispositivi mobili, consentendo agli operatori sanitari di partecipare a discussioni importanti da qualsiasi punto dell'ospedale o della clinica, anche durante i giri di visita.

Comunicazione in thread: SyncUps includono una chat in thread, che semplifica la documentazione delle decisioni chiave, la condivisione delle risorse e il follow-up delle azioni da intraprendere dopo la chiamata.

Comunica in modo asincrono con Clips

Se la comunicazione in tempo reale è complicata, puoi registrare e effettuare la condivisione di aggiornamenti video, spiegazioni e aggiornamenti in modo asincrono con ClickUp Clips.

Ciò significa che medici, infermieri e amministratori possono spiegare flussi di lavoro complessi, fornire feedback o aggiornamenti sui pazienti in base ai propri programmi. È perfetto per il lavoro a turni, la collaborazione tra team o quando non è possibile organizzare riunioni immediate.

Inserisci i clip ClickUp nelle attività, nei documenti e nelle chat per una collaborazione più fluida.

Ecco come Clips e SyncUp insieme rendono la comunicazione medica più sicura ed efficace:

Accesso protetto: ogni Clip viene archiviato nell'area di lavoro sicura di ClickUp, con autorizzazioni granulari e audit trail. Solo gli utenti autorizzati possono visualizzare o condividere le registrazioni, garantendo la riservatezza dei dati dei pazienti e delle comunicazioni interne.

Verificabilità: i Clip vengono registrati automaticamente con timestamp e dettagli dell'utente, con supporto ai requisiti HIPAA per il monitoraggio degli accessi e i controlli di audit.

Comunicazione unificata: Clips si integra perfettamente con le funzionalità di chat, documenti e gestione delle attività di ClickUp. Ciò significa che tutte le tue comunicazioni, siano esse in testo, video o voce, sono centralizzate, ricercabili e protette sotto lo stesso ombrello conforme allo standard HIPAA.

Crea, effettua la condivisione e la modifica delle informazioni sanitarie in Docs

Per estendere lo stesso allineamento alla documentazione, ClickUp Docs offre ai team uno spazio sicuro e versatile per creare, condividere e aggiornare tutto, dalle procedure operative standard e dai protocolli di trattamento agli appunti delle riunioni e ai flussi di lavoro di accettazione.

Crea e condividi documenti versatili come procedure operative standard e manuali con ClickUp Docs.

Questo software avanzato per la collaborazione sui documenti si integra direttamente nell’area di lavoro e è collegato a progetti, attività o cartelle, in modo che non rimangano mai isolati o sepolti in catene di email.

Puoi assegnare attività all'interno di un documento, effettuare menzioni dei colleghi e controllare l'accesso fino al singolo visualizzatore o editor. Puoi anche incorporare riferimenti PubMed o Scopus per collaborare su pubblicazioni o dati sperimentali.

Condivisione di documenti e gestione dei ruoli dei collaboratori con le autorizzazioni di ClickUp.

Ogni documento può essere condiviso internamente o esternamente, con la possibilità di invitare collaboratori come lettori, commentatori o editori a pieno titolo. La cronologia delle versioni viene eseguita in background, quindi le modifiche sono sempre tracciabili ed è possibile ripristinare le versioni precedenti, se necessario.

I commenti alle attività estendono ulteriormente la collaborazione. Invece di suddividere i feedback tra diverse app di chat, questi rimangono esattamente dove si svolge il lavoro. Un provider può lasciare un commento su un'attività di coordinamento dell'assistenza, oppure un responsabile della conformità può segnalare qualcosa che richiede un follow-up. È anche possibile taggare i colleghi, incorporare file o convertire un commento in una nuova attività se questo si trasforma in qualcosa di attuabile.

💡 Suggerimento professionale: ottimizza l'accoglienza dei pazienti e le richieste di aggiornamento creando moduli personalizzati in ClickUp. Puoi anche integrare Cognito Forms per trasformare automaticamente gli invii di moduli in attività eseguibili, riducendo l'inserimento manuale dei dati e velocizzando i flussi di lavoro clinici.

Mantieni ogni dettaglio connesso nella tua area di lavoro sanitaria

Quando il contesto inizia ad estendersi su più thread, ClickUp Brain lo riunisce. Con un rapido prompt, questa potente soluzione di IA per l'assistenza sanitaria è in grado di riepilogare lunghe modifiche ai documenti o cronologie di conversazioni, estrarre azioni da intraprendere dai commenti o aiutare a redigere una risposta all'interno di un'attività.

Genera riepiloghi/riassunti in modo istantaneo e sicuro con ClickUp Brain.

È addestrato sulla tua area di lavoro, quindi capisce come comunica e lavora il tuo team. Per i team che gestiscono attività sensibili e di grande volume, il supporto dell'IA per tali attività consente di risparmiare tempo mantenendo l'attenzione sul quadro generale.

Ad esempio, un team di controllo delle infezioni ospedaliere può utilizzare ClickUp Brain per elaborare i rapporti giornalieri sugli incidenti ed estrarre le tendenze chiave (come le fonti ricorrenti di infezione).

📌 Prova questi prompt: Fornisci un riferimento rapido alle linee guida del CDC per la conformità all'igiene delle mani e collegalo al nostro documento sul controllo delle infezioni.

Riassumi gli appunti della riunione odierna del team multidisciplinare e elabora un elenco separato degli elementi da intraprendere per i team di cardiologia, infermieristica e farmacia.

Genera una lista di controllo di follow-up per i pazienti post-operatori sulla base di questo protocollo di dimissione e assegna le attività all'unità di recupero.

Evidenzia i problemi ricorrenti dai rapporti sugli incidenti relativi al controllo delle infezioni di questa settimana e suggerisci tre azioni di priorità per la prossima riunione di revisione.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automazione delle attività: automatizza le attività ricorrenti di assistenza e i flussi di lavoro degli appuntamenti con automatizza le attività ricorrenti di assistenza e i flussi di lavoro degli appuntamenti con ClickUp Automazioni utilizzando trigger e condizioni preimpostati.

Visualizzazione dei dati: monitora il carico di lavoro del team e le operazioni di assistenza ai pazienti sulle monitora il carico di lavoro del team e le operazioni di assistenza ai pazienti sulle dashboard di ClickUp con grafici personalizzabili, monitoraggio del tempo e widget per la pianificazione della capacità.

Coordinamento centralizzato dell'assistenza: organizza appuntamenti e follow-up in tempo reale utilizzando organizza appuntamenti e follow-up in tempo reale utilizzando ClickUp Calendario

Incorporamento sicuro dei dati: aggiungi dati EHR (cartelle cliniche elettroniche), moduli assicurativi o risultati di laboratorio direttamente in ClickUp Docs per un'azione più rapida da parte del team.

Integrazioni perfette e conformi: connettiti in modo sicuro con oltre 1.000 strumenti come Zoom, Google Workspace e Slack per creare un ecosistema sanitario interconnesso con connettiti in modo sicuro con oltre 1.000 strumenti come Zoom, Google Workspace e Slack per creare un ecosistema sanitario interconnesso con le integrazioni ClickUp

Limitazione di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può sembrare eccessiva per gli studi più piccoli durante la fase di implementazione.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

Ciò che apprezzo maggiormente di ClickUp è la perfetta integrazione tra tutte le funzionalità. La combinazione di chat, lavagne online e spazi ci consente di svolgere brainstorming, assegnare compiti e effettuare il monitoraggio del lavoro in un unico posto. È flessibile, visivo e altamente personalizzabile, perfetto per gestire più team e progetti in diversi reparti. La funzione wiki ci ha anche aiutato a sostituire le procedure operative standard (SOP) e i documenti di onboarding sparsi con un'unica fonte di verità.

Ciò che apprezzo maggiormente di ClickUp è la perfetta integrazione tra tutte le funzionalità. La combinazione di chat, lavagne online e spazi ci consente di svolgere brainstorming, assegnare compiti e effettuare il monitoraggio del lavoro in un unico posto. È flessibile, visivo e altamente personalizzabile, perfetto per gestire più team e progetti in diversi reparti. La funzione wiki ci ha anche aiutato a sostituire le procedure operative standard (SOP) e i documenti di onboarding sparsi con un'unica fonte di verità.

💡 Suggerimento professionale: Brain MAX trasforma la comunicazione medica e sanitaria consolidando tutte le informazioni critiche e i flussi di lavoro in un unico spazio di lavoro sicuro e basato sull'IA. Ecco come fare: Prova ClickUp Brain MAX per ricerche più approfondite e contestualizzate. Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app collegate, oltre al web, per individuare cartelle cliniche dei pazienti, documenti di ricerca o registrazioni di conformità.

Per i medici e il personale in movimento, Talk to Text consente di porre domande, dettare le note sui pazienti o impartire comandi vocali, senza usare le mani e ovunque ci si trovi.

Invece di affidarti a una serie di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini, Brain MAX offre un'unica soluzione contestualizzata e pronta per l'uso nell'azienda che comprende il tuo ambiente sanitario. Prova ClickUp Brain MAX, la super app IA che comprende davvero i tuoi flussi di lavoro medici. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA e prova una comunicazione sanitaria fluida, sicura e intelligente.

2. TigerConnect (il migliore per la comunicazione clinica in tempo reale)

via TigerConnect

TigerConnect è una piattaforma di messaggistica conforme allo standard HIPAA che personalizza la comunicazione per i provider sanitari, offrendo un accesso basato sui ruoli per medici, infermieri e amministratori. È dotata di un'interfaccia adattiva che regola dinamicamente le notifiche e i layout in base ai ruoli degli utenti, garantendo che gli avvisi siano indirizzati alle persone interessate.

Offre anche una funzionalità di "escalation silenziosa" che coinvolge i supervisori in caso di ritardi nelle risposte. Lo strumento consente inoltre agli utenti di avviare chat o chiamate direttamente dalle cartelle cliniche dei pazienti e supporta flussi di lavoro personalizzati, come liste di controllo pre-operatorie, adattate a specifiche esigenze di cura.

Le migliori funzionalità di TigerConnect

Pannello di amministrazione centralizzato con provisioning degli utenti (importazione CSV, LDAP/AD), sincronizzazione della pianificazione dei ruoli e revoca immediata dell'accesso ai dispositivi.

Integrazione con i sistemi EHR e gli strumenti di chiamata infermieristica per l'accesso in tempo reale ai dati dei pazienti durante le visite.

Comunica in base al ruolo (ad esempio, "cardiologo di turno") invece di cercare i nomi.

Limiti di TigerConnect

Alcuni utenti fanno menzione del fatto che il sistema sembra obsoleto e richiede la chiusura di una schermata per accedere a un'altra, rallentando così i flussi di lavoro.

Prezzi TigerConnect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TigerConnect

G2: 4,5/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TigerConnect?

Un recensore di G2 afferma:

TigerConnect è incredibilmente utile per diffondere avvisi informativi a livello aziendale (meteo, traffico, emergenze), oltre ad essere un ottimo strumento per la comunicazione interna con i dipendenti, consentendo la condivisione di referti dei pazienti, informazioni sui rinvii e informazioni HIPAA senza timore di violare la normativa HIPAA.

TigerConnect è incredibilmente utile per diffondere avvisi informativi a livello aziendale (meteo, traffico, emergenze), oltre ad essere un ottimo strumento per la comunicazione interna con i dipendenti, consentendo la condivisione di referti dei pazienti, informazioni sui rinvii e informazioni HIPAA senza timore di violare la normativa HIPAA.

👀 Lo sapevi? La categoria di violazioni HIPAA per violazioni inconsapevoli può comunque avere come risultato sanzioni da 100 a 50.000 dollari per ogni violazione, con un massimo annuale di 25.000 dollari per recidiva.

3. OhMD (ideale per la comunicazione con i pazienti tramite messaggi di testo e per i promemoria degli appuntamenti)

tramite OhMD

OhMD è stata fondata nel 2016 da un gruppo di innovatori nel settore sanitario che miravano a colmare il divario comunicativo tra medici e pazienti. Hanno sviluppato una piattaforma in cui i provider possono utilizzare i loro numeri di telefono esistenti per inviare messaggi con sicurezza. Ciò ha eliminato la necessità di applicazioni aggiuntive.

Lo strumento è collegato a oltre 85 sistemi EHR, consentendo di integrare facilmente i dettagli dei pazienti nella conversazione. Consente inoltre agli studi medici di condividere un link sicuro con un solo tocco per le visite video, integrandole facilmente nel thread di conversazione.

Per i team di assistenza, OhMD offre supporto multi-tenant, Single Sign-On, controllo degli utenti e opzioni di chat di gruppo per mantenere tutto coordinato. Questa configurazione aiuta i piccoli studi medici a gestire l'assistenza ai pazienti in modo più efficace.

Le migliori funzionalità di OhMD

Utilizza Autopilot per programmare follow-up che tengano i pazienti informati sui passaggi successivi dopo le visite.

Accedi alla Live Chat per creare uno spazio accogliente in cui i nuovi pazienti possano contattarti tramite il tuo sito web.

Sfrutta i moduli elettronici per raccogliere informazioni sanitarie protette prima degli appuntamenti tramite un semplice scambio di messaggi di testo.

Limitazione di OhMD

Alcuni utenti segnalano che i messaggi dei pazienti occasionalmente scompaiono, il che richiede ricerche manuali per individuarli.

Prezzi OhMD

Reach : a partire da 300 $ al mese

Sviluppo: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OhMD

G2: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di OhMD?

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo la facilità d'uso e il supporto clienti. Sono anche tempestivi nel fornire feedback quando ho un problema. Nel complesso, adoro il sistema e le notifiche immediate che ricevo via email quando ho un nuovo messaggio di testo.

Apprezzo la facilità d'uso e il supporto clienti. Sono anche tempestivi nel fornire feedback quando ho un problema. Nel complesso, adoro il sistema e le notifiche immediate che ricevo via email quando ho un nuovo messaggio di testo.

4. Updox (ideale per studi con più sedi che necessitano di uno scambio di documenti e comunicazioni centralizzati)

tramite Updox

Updox riunisce email, fax e videochiamate in un'unica casella di posta, centralizzando la comunicazione per i provider. Il suo Direct Secure Messaging (DSM) consente ai medici di effettuare la condivisione sicura delle cartelle cliniche dei pazienti con i colleghi attraverso una rete affidabile.

Pensato su misura per i provider esterni all'ospedale, come medici e farmacisti, Updox offre anche una dashboard dove i team possono monitorare lo stato dei messaggi e le risposte dei pazienti in tempo reale. Inoltre, integra l'elaborazione dei pagamenti nelle chat, consentendo al personale di riscuotere le tariffe senza cambiare schermata.

I pazienti ricevono i promemoria degli appuntamenti direttamente nella loro finestra In arrivo, mentre i casi urgenti vengono segnalati con un solo tocco da qualsiasi membro del team. Ciò garantisce un ambiente di conformità più ampio sia per i team che per i reparti.

Le migliori funzionalità di Updox

Organizza chiamate di telemedicina di gruppo con un massimo di 19 partecipanti, complete di sale d'attesa virtuali, condivisione dello schermo e acquisizione di note durante la chiamata.

Modifica, firma, redigi ed evidenzia i documenti direttamente nella tua finestra In arrivo senza esportarli in un altro strumento.

Inoltra automaticamente i fax con assegnazioni basate su regole e conserva una traccia di controllo conforme allo standard HIPAA di ogni documento.

Limitazione di Updox

Alcuni utenti segnalano che i contratti si rinnovano automaticamente senza alcuna possibilità di recedere o riscattare, generando costi indesiderati.

Prezzi Updox

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Updox

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Updox?

Un recensore di G2 afferma:

L'interfaccia di Updox e l'integrazione con il nostro EHR (Practice Fusion) sono così semplici e intuitive. Come studio medico, ricevevamo tantissimi fax ridondanti, sprecando una quantità enorme di carta e, soprattutto, perdendo un sacco di tempo a ricevere i fax, scannerizzarli e poi inserirli nelle cartelle dei pazienti. Con Updox, basta un clic e il fax viene inserito nella cartella del paziente. Rende la vita di tutti molto più facile e ci fa risparmiare un sacco di soldi sulla carta.

L'interfaccia di Updox e l'integrazione con il nostro EHR (Practice Fusion) sono così semplici e intuitive. Come studio medico, ricevevamo tantissimi fax ridondanti, sprecando una quantità enorme di carta e, soprattutto, perdendo un sacco di tempo a ricevere i fax, scannerizzarli e poi inserirli nelle cartelle dei pazienti. Con Updox, basta un clic e il fax viene inserito nella cartella del paziente. Rende la vita di tutti molto più facile e ci fa risparmiare un sacco di soldi sulla carta.

🧠 Curiosità: secondo il World Economic Forum, un ospedale medio genera circa 50 petabyte di dati ogni anno. Si tratta di più del doppio dei dati archiviati nell'intera Biblioteca del Congresso!

5. Paubox (ideale per l'email marketing conforme allo standard HIPAA e per il contatto con i pazienti)

Tramite Paubox

Invece di affidarsi a portali, password o clic aggiuntivi, Paubox crittografa ogni email in uscita dietro le quinte, in modo che i destinatari possano leggere i messaggi direttamente nella loro casella di posta, sia che utilizzino Gmail, Outlook o un client mobile.

Si integra con il tuo provider di email esistente e garantisce automaticamente la conformità HIPAA senza richiedere modifiche al flusso di lavoro. Gli amministratori possono esaminare le analisi, gestire le minacce in quarantena e applicare le politiche attraverso un dashboard sicuro.

La protezione integrata dalle minacce in entrata crea un blocco per il phishing, lo spoofing e il malware utilizzando filtri come ExecProtect e DomainAge.

Le migliori funzionalità di Paubox

Integra la funzione di email crittografata direttamente nelle applicazioni utilizzando l'API RESTful Email con sicurezza certificata HITRUST.

Utilizza Email DLP per scansionare i messaggi in uscita e proteggere i contenuti sensibili prima che vengano inviati.

Rileva e blocca le email in entrata o in uscita contenenti dati sensibili PHI o altri dati regolamentati (SSN, carte di credito)

Limitazione di Paubox

Alcuni utenti trovano Paubox Forms difficile da navigare e notano una mancanza di opzioni di personalizzazione.

Prezzi di Paubox

Standard : 38 $ al mese

Plus : 77 $ al mese

Premium: 90 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Paubox

G2: 4,9/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Paubox?

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo il modo in cui Paubox garantisce comunicazioni email sicure e conformi allo standard HIPAA, facilitando l'invio di informazioni sensibili e mantenendo la riservatezza. L'interfaccia intuitiva semplifica inoltre il processo di gestione dei dati dei pazienti, migliorando l'efficienza complessiva e il flusso di lavoro.

Apprezzo il modo in cui Paubox garantisce comunicazioni email sicure e conformi allo standard HIPAA, facilitando l'invio di informazioni sensibili e mantenendo la riservatezza. L'interfaccia intuitiva semplifica inoltre il processo di gestione dei dati dei pazienti, migliorando l'efficienza complessiva e il flusso di lavoro.

📮ClickUp Insight: Quasi il 20% dei partecipanti al nostro sondaggio invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente impegnato in scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche soggetto a un sovraccarico di comunicazioni. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat e ClickUp Assigned Comments, le tue conversazioni sono sempre collegate alle attività pertinenti, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up non necessari.

6. Luma Health (ideale per il coinvolgimento automatizzato dei pazienti e l'analisi basata sull'IA)

Tramite Luma Health

Luma Health è una piattaforma AI-native dedicata al successo dei pazienti, progettata per semplificare il percorso di cura end-to-end. Prima delle visite, i pazienti ricevono moduli di ammissione su dispositivi mobili, caricano i propri ID e le informazioni assicurative e completano i consensi, il tutto acquisito digitalmente e effettuato in modo automatico con la cartella clinica elettronica (EHR).

La sua profonda integrazione EHR con sistemi come Epic, eClinicalWorks, Athenahealth e altri alimenta flussi di lavoro automatizzati che effettuano la sincronizzazione dei dati tra le piattaforme. Automatizza inoltre la comunicazione tramite SMS multilingue bidirezionali, voce, email e chat sicura. In questo modo, è in grado di gestire conferme, cancellazioni, riprogrammazioni, referral e richiami (utilizzando l'NLP per comprendere le risposte naturali e le emoji). L'analisi basata sull'IA monitora le metriche quali la riduzione delle assenze, la conversione dei rinvii, il completamento delle ammissioni, la crescita dei ricavi e la soddisfazione dei pazienti, fornendo un feedback per una programmazione più intelligente.

Le migliori funzionalità di Luma Health

Avvisa automaticamente i pazienti quando si liberano gli slot preferiti per gli appuntamenti a causa di cancellazioni, abbinando per tipo, provider e posizione.

Utilizza Spark IA + Navigator Concierge per gestire le chiamate e i testi dei pazienti con la comprensione del linguaggio naturale.

Trasforma i fax in arrivo con l'IA per classificarli, estrarre i dati e inoltrarli istantaneamente senza triage manuale.

Limitazione di Luma Health

Alcuni utenti hanno bisogno di aggiornare frequentemente la pagina per vedere i nuovi messaggi e segnalano che i link inviati non raggiungono mai i destinatari.

Prezzi di Luma Health

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Luma Health:

G2: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Luma Health?

Un recensore di G2 afferma:

Apprezzo moltissimo la facilità e la rapidità con cui è possibile inviare messaggi sicuri ai nostri pazienti con informazioni sui referral/appuntamenti. È possibile includere ogni dettaglio senza dover ricorrere al telefono. E posso passare all'attività successiva, ma continuare comunque a effettuare una conversazione con il paziente, se necessario.

Apprezzo moltissimo la facilità e la rapidità con cui è possibile inviare messaggi sicuri ai nostri pazienti con informazioni sui referral/appuntamenti. È possibile includere ogni dettaglio senza dover ricorrere al telefono. E posso passare all'attività successiva, ma continuare comunque a mantenere una conversazione con il paziente, se necessario.

💡 Suggerimento: istruisci il personale a utilizzare le iniziali dei pazienti e le ultime 4 cifre del numero della cartella clinica invece dei nomi completi nella chat. Il tuo team potrà comunque identificare i pazienti, ma questo accorgimento aggiunge un ulteriore livello di protezione nel caso di una condivisione accidentale di screenshot.

7. SimplePractice (ideale per provider e piccoli studi che necessitano di servizi integrati di telemedicina e fatturazione)

Tramite SimplePractice

SimplePractice è un sistema di gestione dello studio medico e di cartelle cliniche elettroniche conforme allo standard HIPAA. È progettato per un intervallo di provider, tra cui terapisti, logopedisti, terapisti occupazionali e psichiatri.

La sua funzionalità di messaggistica sicura è strettamente integrata nel portale clienti, aiutando i terapeuti a rimanere in contatto tra una sessione e l'altra senza compromettere la privacy. Ciò che lo distingue è la perfetta integrazione della messaggistica con altri strumenti clinici, come le sessioni video, le note sui progressi e la pianificazione degli appuntamenti.

Per gli studi che offrono servizi di telemedicina, SimplePractice fornisce supporto per chat sicure durante le sessioni di videochiamata in diretta. Ciò è particolarmente utile per la condivisione di link, risorse scritte o per verificare quando l'audio si interrompe. È anche possibile impostare messaggi di disponibilità, inviare aggiornamenti a clienti specifici e garantire che tutte le comunicazioni rimangano crittografate e documentate.

Le migliori funzionalità di SimplePractice

Accedi al Wiley Treatment Planner per elaborare piani di cura dettagliati con opzioni predefinite su misura per diagnosi specifiche.

Sfrutta i modelli di note personalizzati, i piani di trattamento e le valutazioni che precompilano i dati dei clienti per una documentazione clinica efficiente.

Accedi ai dashboard di reportistica e analisi su presenze, andamento dei ricavi, fonti di riferimento e carico di lavoro dei provider per ottenere informazioni più approfondite sulla tua attività.

Limitazione di SimplePractice

Alcuni utenti hanno segnalato l'assenza di una funzionalità di salvataggio automatico, che richiede frequenti salvataggi manuali per evitare di perdere i progressi sulle note.

Prezzi di SimplePractice

Starter : 49 $ al mese

Essential : 79 $ al mese

Plus: 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SimplePractice

G2: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SimplePractice?

Un recensore di G2 afferma:

La formattazione disponibile per le note come "Wiley" rende la creazione di piani di trattamento un'esperienza molto più semplice rispetto al passato. Mi piace il layout di SimplePractice, è molto facile da navigare. I clienti possono contattarti tramite messaggistica e tu puoi condurre sessioni di telemedicina virtuali approvate dall'HIPAA.

La formattazione disponibile per le note come "Wiley" rende la creazione di piani di trattamento un'esperienza molto più semplice rispetto al passato. Mi piace il layout di SimplePractice, è molto facile da navigare. I clienti possono contattarti tramite messaggistica e tu puoi condurre sessioni di telemedicina virtuali approvate dall'HIPAA.

8. Klara (ideale per una comunicazione semplificata tra più reparti e un instradamento intelligente)

Tramite Klara

Klara è un'altra piattaforma di coinvolgimento dei pazienti conforme allo standard HIPAA che offre un'esperienza fluida, simile a quella dei messaggi di testo, su tutti i canali di comunicazione. Che il paziente invii messaggi tramite SMS, sito web, chat web o telefonata, tutte le comunicazioni vengono convogliate in un unico thread di messaggi crittografato che il personale può gestire centralmente. Uno dei suoi punti di forza è il livello di instradamento intelligente e automazione del flusso di lavoro. Klara Assistant utilizza l'IA per interpretare le esigenze dei pazienti, anche da messaggi in formato libero, e li contrassegna, assegna o instrada automaticamente al membro del team corretto (per la fatturazione, la programmazione, le domande cliniche, ecc. ). Ciò riduce i tempi di smistamento e le congestioni alla reception.

Klara gestisce anche modalità di comunicazione ibride senza soluzione di continuità. Se un paziente chiama, può scegliere di convertire la chiamata in un thread sicuro di messaggi.

Le migliori funzionalità di Klara

Abilita la telemedicina in-app con sale d'attesa virtuali, visite video e thread di chat persistenti che archiviano automaticamente le conversazioni.

Assistenza alla collaborazione interna con caselle di posta condivise, @menzioni, note interne e riassegnazione dei messaggi tra i team di pianificazione, clinico e di fatturazione.

Trasmetti aggiornamenti o messaggi relativi alle politiche in modo sicuro ai gruppi di pazienti utilizzando i modelli di messaggistica all'interno di Klara.

Limitazione di Klara

Gli utenti vorrebbero poter inviare moduli, ordini o risultati direttamente dalle cartelle cliniche dei pazienti a Klara, invece di salvarli e caricarli separatamente.

Prezzi di Klara

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Klara

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Klara?

Un recensore di G2 afferma:

Adoro poter inviare messaggi ai pazienti, perché è più veloce che chiamarli. Ci permette anche di comunicare con altri membri dello staff su un singolo paziente in un unico thread, in modo da poter consultare le informazioni. Lo uso ogni giorno al lavoro e lo uso spesso come paziente. Iniziare è molto facile e semplice, sia per il personale medico che per i pazienti.

Adoro poter inviare messaggi ai pazienti, perché è più veloce che chiamarli. Ci permette anche di comunicare con altri membri dello staff su un singolo paziente in un unico thread, in modo da poter consultare le informazioni. Lo uso ogni giorno al lavoro e lo uso spesso come paziente. Iniziare è molto facile e semplice, sia per il personale medico che per i pazienti.

💡 Suggerimento: configura la tua chat in modo che sostituisca automaticamente i modelli PHI comuni con asterischi dopo 24 ore. I numeri di telefono vengono sostituiti con "–-1234" e le date con "//2024", mantenendo la leggibilità del contesto della conversazione.

9. Spruce Health (ideale per VoIP, messaggistica e configurazioni personalizzate della finestra In arrivo)

Tramite Spruce Heath

Spruce Health, un altro hub di collaborazione sicuro, offre funzionalità di autenticazione a due fattori, auditing SOC 2, certificazione HITRUST e registrazione automatica degli audit per ogni azione di lettura, scrittura e visualizzazione.

Con esso, puoi inviare SMS bidirezionali sicuri, gestire eFax, gestire chiamate di telemedicina o digitalizzare il tuo sistema telefonico con funzionalità/funzioni come alberi telefonici, linee multiple, trascrizione dei messaggi vocali e instradamento delle chiamate. Questi strumenti sono inoltre dotati di automazione, che ti consente di programmare messaggi, attivare risposte automatiche o automatizzare con facilità i flussi di lavoro fuori orario. Inoltre, utilizza configurazioni personalizzate della posta in arrivo, applica tag ai pannelli dei contatti o assegna i messaggi al membro del team o al gruppo appropriato. Le note interne, la messaggistica di gruppo e il @-paging assicurano che le conversazioni siano coordinate e sottoposte a monitoraggio, senza compromettere la privacy dei pazienti.

Spruce Heath: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza l'API fax di Spruce per inviare fax conformi allo standard HIPAA con logica di riprova, opzioni per le pagine di copertina e registri di consegna.

Unisci i contatti duplicati e assegna numeri condivisi alle famiglie per mantenere le cartelle cliniche dei pazienti pulite e accurate.

Scambia messaggi in modo sicuro tra le cliniche abilitate a Spruce per coordinare i rinvii e la condivisione delle cure dei pazienti.

Limitazione di Spruce Heath

Non è presente una nota sotto i nomi dei pazienti con visibilità durante le interazioni per identificare dettagli quali principali genitori, tutori o soprannomi.

Prezzi di Spruce Heath

Versione di prova gratis: 14 giorni

Base : 24 $/utente/mese

Communicator: 49 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Spruce Heath

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Spruce Heath?

Un recensore di G2 afferma:

La facilità d'uso di Spruce, non solo per me e altri provider, ma soprattutto per i miei pazienti meno esperti dal punto di vista tecnico, è ciò che apprezzo di più. Avere tutte le mie comunicazioni in un unico posto mi aiuta a organizzarmi. Adoro la funzionalità di tagging che mi permette di assegnare compiti ad altri provider.

La facilità d'uso di Spruce, non solo per me e altri provider, ma soprattutto per i miei pazienti meno esperti dal punto di vista tecnico, è ciò che apprezzo di più. Avere tutte le mie comunicazioni in un unico posto mi aiuta a organizzarmi. Adoro la funzionalità di tagging che mi permette di assegnare compiti ad altri provider.

👀 Lo sapevi? Secondo CRICO Strategies, i problemi di comunicazione hanno contribuito a 7.149 casi di negligenza medica (il 30% di tutte le richieste di risarcimento tra il 2009 e il 2013), causando 1.744 decessi e costando agli ospedali la cifra impressionante di 1,7 miliardi di dollari.

10. Rocket. Chat (ideale per le organizzazioni con un elevato utilizzo di tecnologie informatiche che richiedono il controllo completo dei dati e soluzioni self-hosted)

Rocket. Chat è una piattaforma di messaggistica open source conforme allo standard HIPAA. Puoi implementarla in locale, in un cloud sicuro o anche in ambienti air-gapped, garantendo alla tua organizzazione il pieno controllo sulla posizione dei dati e su chi ha accesso ad essi.

Inoltre, offre messaggistica in tempo reale, canali di gruppo, discussioni in thread, funzionalità vocali e video. Tutti dispongono di crittografia end-to-end, autenticazione a più fattori e autorizzazioni basate sui ruoli. Puoi persino personalizzare il tuo albero telefonico o i tuoi flussi di lavoro tramite API aperte, in modo che la messaggistica si adatti naturalmente al funzionamento della tua organizzazione. Ti consente di acquisire i messaggi dei pazienti da vari canali e di triggerare flussi di lavoro intelligenti, come l'inoltro di richieste, la trasmissione di notifiche o l'inserimento di dati nelle piattaforme di assistenza e nei CRM.

Rocket. Chat: le migliori funzionalità/funzioni

Integra la chat direttamente nella tua app o nel portale pazienti con SDK white label, supporto iframe, API e strumenti di personalizzazione.

Crea app e automazioni personalizzate utilizzando il toolkit App Engine di Rocket. Chat e personalizza flussi di lavoro, logica dei messaggi o integrazioni.

Utilizza il protocollo Matrix open source per la messaggistica federata, che consente chat sicure e interoperabili tra diversi server Rocket. Chat tra cliniche, laboratori o assicuratori.

Rocket. Limite della chat

Gli utenti segnalano che gli allegati non sono sempre supportati e che occasionali crash del server possono causare brevi interruzioni e la perdita dell'accesso alla chat.

Rocket. Prezzi per chattare

Gratis per sempre

Pro: 8 $/utente/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Rocket. Valutazioni e recensioni di Chat:

G2: 4,2/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rocket. Chat?

Un recensore di Capterra afferma:

Uno dei vantaggi più importanti è la sicurezza dei dati: sai che tutte le informazioni divulgate tramite i Messaggi sono protette. Può essere scaricata su diversi dispositivi: Android, iOS, Windows e Linux. L'app è davvero facile da usare e offre molte funzionalità utili per mantenere una buona comunicazione.

Uno dei vantaggi più importanti è la sicurezza dei dati: sai che tutte le informazioni divulgate tramite i Messaggi sono sicure. Può essere scaricata su diversi dispositivi: Android, iOS, Windows e Linux. L'app è davvero facile da usare e offre molte funzionalità utili per mantenere una buona comunicazione.

Comunicazioni sicure end-to-end con ClickUp

Non mancano certo gli strumenti di chat pensati per conversazioni veloci. Ma quando entrano in gioco le informazioni sui pazienti, la conformità e il coordinamento interno, l'elenco si riduce notevolmente.

Tra quelli presenti in questo elenco, alcuni semplificano la conformità con gli SMS dei pazienti e l'instradamento delle chiamate. Altri introducono l'IA, la gestione delle attività e le automazioni intelligenti. E poi c'è ClickUp. Quello che combina la chat in tempo reale con flussi di lavoro operativi approfonditi, in modo che le conversazioni, le azioni da intraprendere e la documentazione rimangano tutte raccolte in un unico posto, protette da una sicurezza di livello aziendale.

Se stai creando un sistema che si adatta alle tue esigenze di assistenza sanitaria, ClickUp ti offre lo spazio per farlo. In modo sicuro. In modo efficiente. E senza dover attivare/disattivare diverse soluzioni. Iscriviti subito a ClickUp.