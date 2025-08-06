Prezzi di Otter IA: piani, funzionalità/funzioni e alternative

La trascrizione istantanea e le annotazioni in tempo reale basate sull'IA di Otter AI gli hanno fatto guadagnare un seguito fedele tra team, studenti e professionisti che lavorano in proprio. È facile e intuitivo da usare. Inoltre, offre note di riunioni ricercabili.

Tuttavia, se devi trascrivere lezioni e riunioni ogni giorno, i suoi limiti, come i limiti di trascrizione e la mancanza di integrazioni adeguate nei piani di livello inferiore, potrebbero risultare frustranti.

Per sfruttare al meglio le funzionalità/funzioni, è necessario scegliere un piano adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

In questo articolo analizzeremo i piani tariffari di Otter AI, dal piano gratuito ai piani Business ed Enterprise, e un'alternativa più potente per integrare le tue riunioni e i tuoi flussi di lavoro in un unico strumento. Sì, è proprio ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro

🧠 Curiosità: la trascrizione risale all'antico Egitto, dove gli scribi documentavano gli eventi su tavolette e pareti. Questi scribi erano figure stimate, esenti dal lavoro fisico e dalle tasse.

ClickUp vs. Otter AI per l'automazione delle riunioni

Ecco un confronto diretto tra le funzionalità di Otter AI e AI Notetaker di ClickUp prima di esaminare i prezzi di ciascuno strumento.

Funzionalità/funzione Otter. ai ClickUp Trascrizione delle riunioni ✅ Trascrizione in tempo reale tramite OtterPilot su Zoom, Google Meet e Teams con una precisione fino al 95%; etichettatura dei relatori; acquisizione delle diapositive ✅ Trascrizione automatica delle note e delle registrazioni delle riunioni da Zoom, Google Meet e Teams in documenti ClickUp tramite ClickUp AI Notetaker Estrazione di elementi di azione ✅ "Takeaways" rileva automaticamente decisioni, temi chiave ed elementi su cui intervenire; evidenzia gli elementi che richiedono un'attività ✅ ClickUp AI Notetaker riepiloga/riassume le riunioni, identifica gli elementi da intraprendere e crea automaticamente attività dalle riunioni utilizzando l'IA Integrazione delle attività ❌ Nessun sistema di gestione delle attività nativo ✅ Nativo: converti gli elementi di azione dalle trascrizioni/riepiloghi diretti in attività di ClickUp e allegali immediatamente ai flussi di lavoro Area di lavoro centralizzata ❌ Principalmente una piattaforma di trascrizione e riepilogo; manca una gestione completa del lavoro (documenti, dashboard, attività) ✅ Piattaforma di lavoro completamente integrata (attività, documenti, dashboard, Brain, riunioni) tutto in un'unica app per il lavoro Contesto della riunione nelle attività ❌ Le trascrizioni e i riepiloghi sono disponibili nell'area di lavoro Otter. IA; è necessario esportarli manualmente per collegarli alle attività ✅ Crea relazioni bidirezionali per collegare le attività di ClickUp alle note delle riunioni direttamente all'interno di ClickUp Knowledge base consultabile ✅ Ricerca avanzata: per parola chiave, oratore, data; supporta cartelle e canali del team ✅ Ricerca aziendale unificata e basata sull'IA tra le tue attività, i tuoi documenti, le tue note e le tue registrazioni all'interno di ClickUp (anche ricerche in app esterne connesse) Riepiloghi/riassunti basati sull'IA ✅ Genera riepiloghi/riassunti in tempo reale e post-riunione; sincronizzazione delle diapositive; word cloud ed estrazione di parole chiave ✅ Riepiloghi/riassunti delle attività, passaggi successivi, commenti e risposte sensibili al thread tramite ClickUp Brain e Autopilot Agents Ideale per Team che necessitano di trascrizioni live affidabili, trascrizioni ricercabili, riepiloghi/riassunti; intelligence autonoma per le riunioni Team che desiderano riunioni + attività + esecuzione in un'unica piattaforma con IA che collega i risultati delle riunioni al lavoro in un unico posto

Cos'è Otter IA?

tramite Otter IA

Otter IA è uno strumento intelligente per la trascrizione e la presa di appunti che trasforma le conversazioni delle riunioni in testo ricercabile in tempo reale. È ampiamente utilizzato da professionisti, studenti, giornalisti e team che desiderano concentrarsi sulla conversazione senza doversi affannare a prendere appunti.

Questo software di trascrizione e gestione delle riunioni cattura automaticamente le parole pronunciate, i nomi dei relatori e i punti salienti, rendendo più facile rivedere i dettagli essenziali. Genera anche riepiloghi/riassunti con elementi di azione, così puoi dedicare più tempo al lavoro vero e proprio invece di cercare affannosamente quella cosa che qualcuno ha detto nell'ultima riunione.

Lo strumento si integra con piattaforme per riunioni come Zoom e Google Meet, rendendolo un compagno utile per il lavoro da remoto e la collaborazione virtuale.

Funzionalità/funzioni chiave:

Trascrizione in tempo reale con identificazione dei parlanti: trascrivi interviste, riunioni e lezioni con elevata precisione e identificazione dei parlanti

Riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA: Accedi a un Accedi a un riassuntore di documenti IA per le note delle tue riunioni

Sincronizzazione voce-testo: segui la riproduzione di file audio e video in diretta sincronizzati con la trascrizione, in modo da poter cogliere ogni parola nel contesto

Note collaborative: evidenzia, commenta e condividi le trascrizioni con il tuo team, trasformando le conversazioni in documenti utilizzabili

Integrazioni: collega Otter con Zoom, Google Meet, Dropbox e altri strumenti per semplificare il tuo flusso di lavoro

Accesso multipiattaforma: utilizza Otter sul web, su iOS o Android per registrare e accedere alle trascrizioni da qualsiasi luogo

👀 Lo sapevi? Per massimizzare il coinvolgimento, le riunioni di persona dovrebbero essere brevi, inferiori a 45 minuti o, idealmente, di mezz'ora. I relatori che mantengono le loro presentazioni concise (circa 15 minuti) hanno maggiori possibilità di mantenere l'attenzione del pubblico.

Piani tariffari di Otter IA

I piani tariffari di Otter IA offrono diversi vantaggi e sapere cosa stai pagando fa la differenza. Hai bisogno di tutte le funzionalità extra o ti basta la versione base gratuita? Esistono componenti aggiuntivi che ti aiutano a ottenere il meglio da Otter IA senza spendere troppo con un piano costoso?

Analizziamolo insieme per ottenere il miglior valore senza brutte sorprese.

Piano Basic

Otter IA offre un piano base gratuito con trascrizioni multilingue, identificazione dei parlanti e altro ancora.

Funzionalità/funzioni chiave

Trascrivi le conversazioni delle riunioni in inglese, francese e spagnolo

Identifica i parlanti, il tempo di conversazione e le parole chiave nelle conversazioni

Prendi appunti in tempo reale durante le riunioni con Google Meet

Accedi alla cronologia delle conversazioni, al vocabolario personalizzato condiviso e alla ricerca avanzata

Limiti

Questo piano consente un massimo di cinque membri nell'area di lavoro

Puoi trascrivere solo una riunione alla volta e accedere solo a 20 chat Otter IA

Puoi accedere solo alle 25 conversazioni più recenti nella cronologia

Il limite di 300 minuti per le trascrizioni mensili non è cumulabile e prevede un massimo di 30 minuti di trascrizioni per conversazione

Mancano la ricerca avanzata nella trascrizione e la presa di note integrata in tempo reale per le riunioni virtuali su Zoom

Non è possibile regolare la velocità di riproduzione delle registrazioni delle riunioni

Prezzi

Gratis per sempre

🔑 A chi è rivolto: Studenti, liberi professionisti e imprenditori individuali che organizzano riunioni occasionali e necessitano solo di servizi di trascrizione affidabili troveranno questo prodotto utile.

Piano Pro

Il piano Pro di Otter IA offre molti più minuti di trascrizione rispetto al piano base. Tuttavia, non include la funzione di presa di appunti in tempo reale con Zoom, oltre ad altre funzionalità avanzate.

Funzionalità/funzioni chiave

Oltre a usufruire delle funzionalità del piano Basic, potrai:

Automatizza il riepilogo/riassunto delle riunioni con elementi di azione e una struttura

Accedi ai widget Android o iOS e all'assistenza tramite scorciatoie Siri

Condividi note , imposta un vocabolario personalizzato, tagga gli interlocutori e assegna elementi di azione ai membri del team

Trascrivi due riunioni simultanee

Ottieni una cronologia delle conversazioni illimitata

Regola la velocità di riproduzione e salta i silenzi quando rivedi le registrazioni delle riunioni

Limiti

Continui ad avere solo cinque membri per area di lavoro o account e devi pagare separatamente per ogni membro

Non è possibile importare e trascrivere file audio o video illimitati da terze parti

Mancano le funzionalità di analisi dell'utilizzo e dei codici temporali modificabili

Sebbene il limite mensile di trascrizioni sia superiore rispetto al piano base, è comunque fissato a 1.200 minuti senza possibilità di riportare i minuti inutilizzati al mese successivo

Prezzi

16,99 $/mese per utente

🔑 A chi è rivolto: Questo piano di sottoscrizione è utile per startup, piccole imprese e agenzie con un team ridotto e un numero limitato di riunioni virtuali.

Piano Business

Questo piano tariffario è ideale per team di grandi dimensioni che organizzano spesso riunioni virtuali e necessitano di funzionalità più avanzate oltre alla semplice trascrizione nei loro strumenti di IA per riunioni.

Funzionalità/funzioni chiave

Oltre a tutto ciò che è incluso nel piano Pro, avrai diritto a:

Importa e trascrivi automaticamente file audio o video illimitati da Dropbox

Accedi alla trascrizione in tempo reale tramite RTMP a un costo aggiuntivo

Accedi alle analisi sull'utilizzo con assistenza prioritaria

Sincronizza automaticamente le registrazioni cloud e accedi alle note e ai sottotitoli integrati in tempo reale da Zoom

Limiti

Il limite massimo mensile di trascrizione è fissato a 6.000 minuti

Puoi registrare solo tre riunioni contemporaneamente

Non è possibile rinominare l'assistente di riunione Otter IA nelle riunioni virtuali né accedere al Single Sign-On (SSO)

Prezzi

30 $/mese per utente

🔑 A chi è rivolto: Le startup e le medie imprese che organizzano riunioni settimanali e discussioni virtuali con i clienti e necessitano di un assistente IA per riunioni più personalizzabile possono prendere in considerazione questo piano.

Piano Enterprise

Otter IA offre un piano personalizzabile per le aziende più grandi. Questo piano include funzionalità avanzate come l'integrazione con Salesforce e HubSpot, sicurezza di livello aziendale, conformità HIPAA e altro ancora.

Funzionalità/funzioni chiave

Importa e trascrivi file audio o video preregistrati illimitati

Riproduci file video da Zoom, Google Meet e MS Teams

Importa le informazioni commerciali e sincronizza le note sulle chiamate dei clienti con Salesforce grazie all'agente commerciale Otter

Utilizza il Single Sign-On (SSO) per una maggiore sicurezza

Esporta le trascrizioni in formato MP3, TXT, PDF, DOCX e SRT in blocco

Accedi a un'implementazione a livello aziendale e a un Success Manager dedicato

Limiti

Hai solo 6.000 minuti al mese per le trascrizioni e puoi trascrivere solo tre riunioni contemporaneamente, come nel piano Business

Anche il vocabolario personalizzato condiviso è limitato

Per accedere alla funzionalità Single Sign-On (SSO) è necessaria una licenza per almeno 100 utenti

Prezzi

Prezzi personalizzati

🔑 A chi è rivolto: Aziende con team numerosi e diversificati che necessitano di servizi di trascrizione completi con strumenti di collaborazione in team

Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, il 12% degli intervistati ritiene che le riunioni siano troppo affollate, il 17% afferma che durano troppo a lungo e il 10% ritiene che siano per lo più inutili. In un altro sondaggio ClickUp, il 70% degli intervistati ha confessato che sarebbe felice di inviare un sostituto o un delegato alle riunioni, se potesse.

Otter IA vale il prezzo?

Il mercato offre una vasta gamma di strumenti di trascrizione basati sull'IA. Quindi, Otter IA vale il tuo tempo, denaro e lavoro richiesto?

Offre un solido equilibrio tra accuratezza, funzionalità di collaborazione e integrazioni pratiche. Vediamo quanto è davvero utile.

Pro dei prezzi di Otter IA

Ecco le qualità che rendono Otter IA una piattaforma di trascrizione degna di considerazione:

Piano Free disponibile: accedi gratuitamente alle funzionalità di trascrizione di base per singoli utenti e piccoli team (fino a cinque membri)

Diversi livelli di prezzo: scegli tra piani pensati per studenti, professionisti e grandi aziende

Ottimo per la trascrizione multilingue: trascrivi riunioni in inglese, francese e spagnolo utilizzando la chat IA di Otter

Collaborazione in tempo reale: commenta, evidenzia e condividi note tra le trascrizioni con il tuo team

Accessibilità multipiattaforma: utilizza Otter sul web, su iOS e Android con un'app mobile per accedere ovunque ti trovi

Riepiloghi automatici ed elementi di azione: ottieni riepiloghi istantanei delle riunioni, punti chiave e attività di follow-up

Vocabolario personalizzato: aggiungi termini e nomi specifici del settore per una trascrizione più accurata

Ricerca avanzata: trova i momenti chiave per oratore, data e ora o parola chiave nell'archivio delle trascrizioni

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

👀 Lo sapevi? La trascrizione manuale di un'ora di audio può richiedere dalle tre alle otto ore, evidenziando i vantaggi in termini di efficienza offerti dagli strumenti di trascrizione automatizzata.

Svantaggi dei prezzi di Otter IA

Otter IA presenta alcuni svantaggi significativi che incidono sul suo rapporto qualità-prezzo. Ecco i più importanti:

Limiti del piano Free: solo 300 minuti di trascrizione al mese e un limite di 30 minuti per conversazione, troppo restrittivo per riunioni frequenti o lezioni quotidiane; l'accuratezza diminuisce anche in ambienti rumorosi

Tempo di trascrizione limitato sui piani superiori: anche il piano Enterprise limita l'utilizzo a 6.000 minuti al mese e 4 ore per conversazione, senza rollover

Costo maggiore per funzionalità/funzioni migliori: la trascrizione Live Zoom, i caricamenti illimitati e i riepiloghi/riassunti automatici sono disponibili solo nei piani Business o Enterprise

Mancanza di controllo da parte dell'amministratore: gli strumenti di amministrazione e le opzioni di personalizzazione sono limitati ai livelli superiori, costringendo i team più piccoli ad aggiornare per poter accedere

Funzionalità avanzate non disponibili: codici temporali modificabili, strumenti di IA per team commerciali e integrazioni CRM (come Salesforce e HubSpot) sono disponibili solo con il piano Enterprise

Riunioni simultanee limitate: è possibile eseguire solo tre riunioni contemporaneamente, il che potrebbe non funzionare per team più grandi con programmi sovrapposti

Perché considerare alternative a Otter IA

Otter IA è popolare perché è molto facile da usare e offre alcuni servizi di trascrizione decenti anche nel piano gratuito. Tuttavia, presenta alcuni svantaggi, che alcune alternative a Otter IA possono colmare.

Ecco quattro limitazioni da considerare prima dell'implementazione a livello aziendale:

Limiti di budget

Il piano Free di Otter IA non offre trascrizioni Zoom integrate, sincronizzazione con Dropbox o analisi dell'utilizzo. Non sono disponibili opzioni aggiuntive, quindi non è possibile scegliere le funzionalità da aggiungere al proprio piano.

Le funzionalità premium non sono economiche e, anche in questo caso, alcune funzionalità avanzate come l'esportazione in blocco, l'acquisizione di domini e l'acquisizione automatica delle diapositive sono disponibili solo nei piani Business ed Enterprise.

Se sei un utente singolo o fai parte di un piccolo team, potresti finire per pagare per funzionalità che usi raramente o desiderare che il piano Free ti offrisse un po' più di flessibilità.

Come afferma un recensore di G2:

... Senza la versione a pagamento, il numero di ore di registrazione che puoi trascrivere è limitato.

... Senza la versione a pagamento, il numero di ore di registrazione che puoi trascrivere è limitato.

Trascrizione limitata

I 300 minuti di servizi di trascrizione delle riunioni gratis e il limite di 30 minuti per chattare sono probabilmente alcuni dei maggiori ostacoli per salire sul carrozzone di Otter IA.

Anche i piani a pagamento hanno un limite. Il limite massimo di trascrizione di Otter IA di 6.000 minuti solo per i piani Business ed Enterprise può sembrare restrittivo per le organizzazioni più grandi, soprattutto se si tengono regolarmente più riunioni.

Non è possibile estendere questo limite con un componente aggiuntivo. Inoltre, è possibile registrare un massimo di tre riunioni contemporaneamente. Pertanto, è necessario registrarsi per più account a pagamento per implementare il processo di trascrizione su più di tre riunioni.

I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media 8 o più partecipanti. Abbiamo anche scoperto che una riunione dura in media circa 51 minuti. Queste riunioni di grandi dimensioni possono comportare un risultato di almeno 6-8 ore di tempo collettivo dedicato alle riunioni a livello organizzativo.

Funzionalità di autenticazione scadenti nei livelli inferiori

il 51% delle organizzazioni ha in piano di investire maggiormente nella sicurezza a causa dell'aumento degli incidenti relativi alla violazione dei dati.

Questo investimento dovrebbe estendersi anche agli strumenti di trascrizione, poiché probabilmente discuterai informazioni sensibili durante le riunioni virtuali.

Tuttavia, se hai sottoscritto il piano Basic o Pro, avrai solo un'app di autenticazione per proteggere i dati di trascrizione. Il piano Business ed Enterprise ha aggiunto la sicurezza dell'autenticazione tramite SMS.

Tuttavia, il principale svantaggio in termini di funzionalità di sicurezza è che l'SSO o i controlli amministrativi avanzati sono disponibili solo nel piano Enterprise. Per i team più piccoli, pagare per la sicurezza avanzata è quasi impossibile.

Integrazioni limitate nei piani Free e Pro

Otter IA funziona bene con alcune delle principali piattaforme, come Google Meet, Zoom e Dropbox, ma esistono alcune limitazioni. Ad esempio, se hai un piano Basic o Pro, non puoi accedere ai sottotitoli integrati in tempo reale per le riunioni Zoom.

Vuoi collegare Otter al tuo CRM come HubSpot o Salesforce? Dovrai registrarti al piano Enterprise. Questo può essere un vero ostacolo per i team che desiderano integrare Otter in uno stack tecnologico più ampio. Si finisce per passare manualmente da uno strumento all'altro, vanificando lo scopo della trascrizione automatica.

Un recensore di G2 ha anche sottolineato la mancanza di integrazione nel piano Business:

Mi piacerebbe che il piano Business fosse integrato con HubSpot.

Mi piacerebbe che il piano Business fosse integrato con HubSpot.

🧠 Curiosità: in media, le persone parlano a una velocità di 150-170 parole al minuto, circa quattro volte più veloce della velocità media di digitazione. Questa disparità sottolinea il valore dei servizi di trascrizione nel catturare in modo efficiente i contenuti parlati.

Le migliori alternative a Otter IA

Perché continuare a utilizzare limiti di trascrizione e costi elevati quando altri strumenti aziendali offrono maggiore flessibilità, funzionalità e valore?

Scopri ClickUp, l'app per tutto il lavoro. Si tratta di una piattaforma centralizzata che automatizza la trascrizione delle riunioni, offre un assistente di riunione IA per riepilogare/riassumere le note delle riunioni e trasformare gli elementi di azione in attività, e organizza l'ordine del giorno e i verbali delle riunioni in un'area di lavoro collaborativa.

Un cliente spiega perché ClickUp è ottimo per gestire le riunioni:

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Lo utilizziamo per facilitare e velocizzare le nostre riunioni quotidiane nell'ambito del nostro rituale Scrum. Mi aiuta a conoscere lo stato di avanzamento del mio sprint, lo stato delle mie attività e a mantenere un backlog organizzato per tutte le mie commissioni.

Funzionalità/funzioni chiave

Mentre Otter AI si concentra esclusivamente sulla trascrizione e sul riepilogo/riassunto, ClickUp amplia l'esperienza trasformando le tue riunioni in risultati organizzati e tracciabili.

Ecco alcune delle sue migliori funzionalità:

ClickUp AI Notetaker

Cattura trascrizioni accurate con etichette dei parlanti, riepiloghi/riassunti, registrazioni ed elementi di azione elencati in modo ordinato in un unico documento, utilizzando ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker è un sistema di presa appunti intelligente che si collega alle tue chiamate per registrare, trascrivere ed elaborare le riunioni (ovviamente in base alle tue autorizzazioni!). Che tu sia uno studente alle prese con lezioni consecutive o un team che gestisce più chiamate dei client, Notetaker ti garantisce note accurate e strutturate senza mai alzare la penna.

Offre l'identificazione dei relatori, i timestamp e il rilevamento automatico delle azioni da intraprendere e delle decisioni chiave, fornendo riepiloghi/riassunti chiari e organizzati delle riunioni nella finestra In arrivo di ClickUp dopo ogni sessione. Puoi facilmente cercare queste note, aggiunte come documenti ClickUp separati per ogni riunione, per rivedere i punti importanti o tenere traccia di ciò che richiede un follow-up.

Ecco perché questo utente di Reddit consiglia l'AI Notetaker di ClickUp:

via Reddit

A differenza degli strumenti tradizionali che richiedono un lavoro manuale o aggiornamenti a pagamento per le funzionalità di base, ClickUp AI Notetaker è disponibile come componente aggiuntivo economico. Offre trascrizioni di livello professionale senza costi aggiuntivi, rendendo la documentazione delle riunioni non solo semplice, ma anche estremamente conveniente.

ClickUp Brain

ClickUp Brain è l'IA per il lavoro più completa al mondo, il cuore di ClickUp.

Collega le informazioni in tutta l'area di lavoro, trasformando le informazioni sparse in conoscenze utilizzabili. Consideralo come un assistente di scrittura, un assistente di progetto, un assistente di conoscenza e un assistente di riunione riuniti in un'unica piattaforma IA sensibile al contesto.

A differenza di Otter IA, dove funzionalità avanzate come i riepiloghi IA e la ricerca intelligente sono bloccate dietro livelli di prezzo complessi e costosi, Brain è un componente aggiuntivo a basso costo per qualsiasi piano a pagamento e puoi provarlo gratis.

Estrai risposte, decisioni ed elementi di azione dalle note delle tue riunioni con ClickUp Brain

Riepiloga/riassume automaticamente le note delle riunioni e i thread di discussione asincroni, identifica le decisioni chiave ed estrae i follow-up all'interno della stessa piattaforma in cui gestisci il tuo lavoro.

Basta evidenziare qualsiasi testo nei verbali delle riunioni su ClickUp Docs e Brain lo trasformerà istantaneamente in attività di ClickUp. Puoi anche utilizzare la funzione Assegna IA per impostare regole per automatizzare l'assegnazione di queste attività in base ai punti di forza e alle aree di competenza dei tuoi colleghi.

il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale.

Hai bisogno di trovare una decisione specifica presa durante la riunione della scorsa settimana? Basta chiedere a ClickUp Brain. Può rispondere a domande basate sul contenuto della tua area di lavoro, identificare le lacune nei programmi delle riunioni e creare una base di conoscenza centralizzata tra attività, documenti e discussioni.

Non dovrai più setacciare lunghe trascrizioni per individuare manualmente un singolo dettaglio: tutto è ricercabile e accessibile in pochi secondi.

Inoltre, ClickUp Brain può anche analizzare i modelli di comunicazione del team e suggerire miglioramenti per aiutarti a collaborare in modo più efficace nelle riunioni future. Questa singola funzionalità può strutturare tutte le tue comunicazioni, all'interno delle riunioni e non solo, con il minimo lavoro richiesto e il massimo impatto.

💡 Suggerimento: ClickUp Brain non è utile solo dopo le riunioni. Usalo all'interno del Calendario ClickUp per pianificare riunioni utilizzando prompt in linguaggio naturale e redigere un ordine del giorno. Vuoi provare altre avventure? Prova a pianificare le riunioni utilizzando i comandi vocali tramite l'app desktop ClickUp Brain MAX! Pianifica riunioni con un linguaggio naturale utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Documenti ClickUp

Collabora con il tuo team in tempo reale su ClickUp Docs

Una volta che AI Notetaker ha acquisito le tue note, puoi pianificare, discutere, modificare ed eseguire i tuoi piani in ClickUp Docs.

I documenti offrono uno spazio dinamico e collaborativo in cui tutto il tuo team può facilmente decifrare le discussioni delle riunioni e pianificare strategie di implementazione. Puoi taggare i membri del team con ClickUp Assign Comments e convertire le decisioni in attività concrete con pochi clic.

Ottieni un modello gratuito Usa il modello per i verbali delle riunioni di ClickUp per monitorare facilmente i dettagli delle tue riunioni

Desideri un modo semplice per trasformare le trascrizioni generate dall'IA in qualcosa che tutto il tuo team possa effettivamente utilizzare? Il modello per i verbali delle riunioni di ClickUp è quello che fa per te.

Ti offre uno spazio pulito e collaborativo per annotare tutto, dai nomi dei partecipanti e i programmi alle informazioni chiave e agli elementi da mettere in pratica, direttamente all'interno di un documento ClickUp.

La parte migliore? Poiché è integrato in ClickUp, puoi assegnare immediatamente attività di follow-up, collegarti a documenti pertinenti e assicurarti che tutti sappiano di cosa sono responsabili. Non dovrai più affannarti per ricordare chi ha accettato di fare cosa. È un modo semplice per rendere le tue riunioni più produttive e più responsabili.

Clip di ClickUp

Le trascrizioni non sono sempre sufficienti. Per i team che necessitano di un contesto completo, ClickUp Clips offre una registrazione video delle riunioni e dell'attività sullo schermo direttamente all'interno della piattaforma. Assicurati solo di inviare il tuo AI Notetaker alla riunione che desideri registrare.

Registra le riunioni con ClickUp Clips

Questi video clip possono essere incorporati nelle attività, nei documenti e nelle chat di ClickUp, offrendo un riferimento visivo completo insieme alle trascrizioni, cosa che Otter AI non supporta in modo nativo.

Integrazioni ClickUp

Uno dei problemi principali di Otter AI è che offre un'integrazione limitata, e anche quella non è disponibile nei piani di livello inferiore. Con ClickUp, non avrai questi problemi.

Sincronizza tutto il tuo stack tecnologico con le integrazioni ClickUp

Le integrazioni di ClickUp ti consentono di sincronizzare il tuo lavoro con oltre 1.000 strumenti popolari, tra cui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, anche se utilizzi il nostro piano gratuito. La piattaforma si integra anche con HubSpot, Salesforce e altri CRM, in modo che le informazioni delle tue riunioni commerciali vengano registrate automaticamente nel tuo strumento di vendita.

In questo modo, avrai un hub centralizzato per gestire tutto il tuo flusso di lavoro.

💡 Suggerimento: utilizza i moduli ClickUp per raccogliere feedback dopo ogni riunione e capire l'opinione del tuo team sull'efficacia della riunione e su cosa si sarebbe potuto fare per renderla più efficiente.

Perché ClickUp è migliore di Otter AI per la maggior parte dei team

ClickUp è un'alternativa interessante a Otter AI perché centralizza le note delle riunioni, le attività e il project management in un'unica piattaforma.

A differenza di Otter, ti consente di registrare, trascrivere e trasformare le note delle riunioni in attività concrete, senza dover utilizzare più strumenti o spendere una fortuna. Con componenti aggiuntivi di IA a basso costo e un piano gratuito con riunioni illimitate e integrazioni, ClickUp offre un valore imbattibile rispetto ai complessi piani tariffari di Otter AI.

Panoramica dei prezzi

ClickUp offre diversi piani tariffari per soddisfare le diverse dimensioni e budget dei team. Ecco una panoramica delle sottoscrizioni:

Trascrivi le tue riunioni in modo accurato e senza limiti con ClickUp

Otter IA è ottimo per trascrivere e riepilogare/riassumere le riunioni, ma solo se non devi utilizzarlo troppo frequentemente. I limiti alla durata della trascrizione, le funzionalità avanzate nascoste dietro livelli elevati e le integrazioni limitate potrebbero spingerti a cercare un'alternativa.

ClickUp supera questi limiti con componenti aggiuntivi flessibili, trascrizioni accurate e aree di lavoro collaborative. È un'ottima alternativa a Otter AI per i team che desiderano automatizzare le note delle riunioni e integrarle direttamente nel proprio flusso di lavoro.

Le funzionalità AI Notetaker e ClickUp Brain vanno oltre la semplice trascrizione, offrendo informazioni utili e una gestione delle attività senza soluzione di continuità. È inoltre altamente personalizzabile con diversi modelli e visualizzazioni e offre una perfetta integrazione con i più diffusi strumenti per riunioni e produttività.

Cosa aspetti? Abbandona i limiti di vocabolario e trascrizione e registrati gratis a ClickUp oggi stesso!