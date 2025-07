Modelli gratuiti per workshop sul design thinking per sessioni collaborative

Hai mai organizzato una sessione di brainstorming che sembrava più una caotica discussione generale che un workshop produttivo? Molti team faticano a trasformare le idee creative in soluzioni concrete a causa della mancanza di struttura e collaborazione.

🔎 Lo sapevi? Il 60% dei dipendenti afferma di sentirsi più innovativo quando i team collaborano e restano allineati.

È qui che entrano in gioco i modelli per workshop di design thinking. Questi framework predefiniti aiutano gli organizzatori a guidare i team attraverso il processo di design thinking in modo orientato agli obiettivi. Considerali come una roadmap per risolvere i problemi in modo innovativo e collaborativo.

Che tu stia risolvendo un problema di un cliente, migliorando un prodotto o reinventando un servizio, un modello solido garantisce che tutti i membri del team siano allineati, coinvolti e concentrati.

Scopriamo insieme cosa sono i modelli per workshop di design thinking, come sceglierne uno e quali sono i migliori modelli da esplorare per abbozzare il tuo piano per il workshop di design thinking.

Cosa sono i modelli per workshop sul design thinking?

I modelli per workshop di design thinking sono guide pre-strutturate che aiutano i team a condurre sessioni collaborative e incentrate sulle soluzioni utilizzando la metodologia del design thinking.

Questi modelli suddividono il processo in passaggi gestibili, consentendo ai team di comprendere a fondo i problemi, ideare in modo efficace e creare prototipi mirati.

Gli elementi standard includono:

Mappatura dell'empatia: comprendi le esigenze, le emozioni e i punti deboli degli utenti per ottenere informazioni dettagliate sulla loro esperienza. La mappatura dell'empatia aiuta a incentrare il workshop sulle sfide dei clienti

Definizione del problema: definisci il problema principale che desideri affrontare. Questo ti aiuterà ad allineare la strategia nella giusta direzione

Strumenti di ideazione: utilizza prompt strutturati ed esercizi creativi per generare idee e incoraggiare l'innovazione

Sezione prototipazione: Visualizza e crea modelli semplici e testabili. La prototipazione dà vita alla visione e aiuta a identificare i miglioramenti

Feedback loop: Raccogli informazioni attraverso recensioni e discussioni per supportare il perfezionamento e i miglioramenti

Timebox: assegna un tempo specifico a ciascuna attività. Questo aiuta a mantenere il lavoro richiesto al team concentrato e allineato

18 Esempi gratuiti di modelli di workshop sul design thinking per l'innovazione

I modelli per workshop di design thinking mantengono il team concentrato, coinvolto e produttivo, trasformando discussioni disordinate in innovazione strutturata.

Ecco alcuni dei migliori esempi di modelli per workshop di design thinking per aiutare il tuo team a raccogliere idee creative, risolvere problemi reali e comprendere meglio le esigenze dei clienti:

1. Modello di programma per workshop ClickUp

Ottieni il modello gratuito Imposta risultati misurabili e includi attività correlate con il modello di programma per workshop di ClickUp

Per ospitare un workshop di design thinking di successo è necessaria una pianificazione e un'organizzazione meticolosa di tutto, dagli obiettivi e dai materiali di riferimento ai partecipanti.

Il modello di programma per workshop ClickUp offre un formato strutturato che semplifica la pianificazione di un programma efficace per workshop di design thinking.

Inoltre, con la potente suite di strumenti di progettazione di ClickUp, pensata appositamente per i team creativi, puoi migliorare la collaborazione e aumentare la produttività creativa complessiva, tutto in un unico posto. In questo modo, il tuo team potrà concentrarsi meno sulla logistica e più sulla fornitura di soluzioni innovative e incentrate sull'utente.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca i dettagli rilevanti sul workshop in un formato tabellare

Visualizza la sequenza delle attività del workshop con la vista Bacheca

Menziona il facilitatore e i partecipanti per avvisarli e tenere informato il team

Nota se la riunione deve essere registrata ed elenca le fonti di informazioni chiave

Crea una sequenza con le attività da svolgere, accompagnate da una breve spiegazione

Monitora facilmente lo stato di avanzamento con notifiche, dipendenze delle attività, automazioni, IA e altro ancora

🔑Ideale per: facilitatori, designer UX, team di prodotto ed educatori alla ricerca di un modo strutturato per organizzare workshop di design thinking.

💡Suggerimento professionale: vuoi garantire un brainstorming efficiente in ogni fase del processo di design thinking? Esplora questi strumenti di design thinking per ideare e implementare le tue idee in modo efficace.

2. Modello di registrazione al workshop virtuale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli le informazioni dei partecipanti e pianifica con il modello di registrazione al workshop virtuale di ClickUp

Cerchi un modo strutturato per gestire i dettagli dei partecipanti al workshop e pianificare in modo efficace? Il modello di registrazione al workshop virtuale ClickUp semplifica la pianificazione e l'organizzazione con campi personalizzabili e un formato strutturato.

Ti consente di creare moduli di registrazione personalizzati per i workshop con domande quali domande dei partecipanti, problemi specifici e altro ancora, in modo da raccogliere tutti i dettagli necessari da ogni partecipante.

Con questo modello, puoi anche inviare sondaggi post-workshop e analizzare le risposte per identificare le aree di miglioramento e gli aspetti positivi.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza i moduli di registrazione per acquisire dettagli specifici dai partecipanti

Invia automaticamente email di conferma a tutti i partecipanti non appena inviano il modulo

Organizza i recapiti e gli indirizzi dei partecipanti in un unico posto per facilitarne la consultazione

Includi i dettagli del modulo di registrazione accanto al partecipante nella scheda Descrizione

Menziona le domande del team accanto all'elenco in modo che nulla venga trascurato

Classifica le voci del modulo in nuove registrazioni, partecipanti e non partecipanti

🔑Ideale per: organizzatori che desiderano raccogliere in modo pratico i dettagli dei partecipanti al workshop virtuale.

3. Modello di modulo di iscrizione al workshop ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea moduli e monitora lo stato di avanzamento con il modello di modulo di iscrizione al workshop ClickUp

Il modello di modulo di iscrizione al workshop ClickUp garantisce la coerenza delle informazioni raccolte dai partecipanti al workshop.

Ti consente di creare moduli su misura per le esigenze dell'evento, come titolo di lavoro, email di lavoro ed eventuali idee o domande rilevanti, assicurando che tutte le informazioni richieste vengano raccolte dai membri del team.

I dettagli verranno inseriti automaticamente nei campi appropriati, eliminando la necessità di lavoro manuale e di errori.

Un processo di candidatura basato sull'approccio del design thinking garantisce che venga riunito il team giusto di persone con idee affini per la sessione di brainstorming.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di tutti i candidati e del loro stato attuale con la vista Elenco partecipanti

Classifica i partecipanti in base alla fase del workshop, ad esempio ideazione, prototipo e altro ancora

Raccogli dettagli come il titolo di lavoro, l'azienda e i recapiti dei partecipanti con il Modulo di iscrizione al workshop Visualizza

Tieni traccia dello stato delle idee discusse con commenti, IA e automazioni

Contrassegna lo stato dei candidati come nuova candidatura, in fase di revisione, pagamento, rifiutata e approvata

🔑Ideale per: Facilitatori e team che desiderano organizzare i dettagli dei partecipanti a un workshop sul design thinking.

4. Modello di framework di formazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Fissa gli obiettivi, organizza i materiali del workshop e monitora lo stato di avanzamento con il modello di framework di formazione ClickUp

Pianificare, strutturare e gestire workshop di design thinking non sarà mai più complicato con il modello di framework di formazione ClickUp.

Una volta determinato l'obiettivo del workshop di design thinking, il modello ti aiuta a organizzare il materiale, i membri del team e la sequenza del workshop in modo semplice.

Monitora lo stato di avanzamento e valuta l'efficacia con attività ricorrenti e pianifica la sequenza del workshop, dal brainstorming e l'ideazione fino all'esecuzione e al collaudo.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica ogni idea del workshop in base allo stato, tra cui Da fare, In corso, Da rivedere, Attivo e Completato

Raggruppa il materiale del workshop in tipi di file, come documenti e fogli di lavoro

Assegna le attività del workshop ai membri del tuo team o invia un invito via email

Allega i materiali pertinenti per ciascuna attività da svolgere

Organizza e monitora lo stato di avanzamento di ogni attività di formazione con la vista Elenco formazione

🔑Ideale per: Teams ed educatori alla ricerca di un formato strutturato per organizzare partecipanti, attività e risorse di un workshop di design thinking.

5. Modello di note per formatori ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica sessioni di design thinking e documenta i punti chiave con il modello Note del formatore di ClickUp

Mantieni la coerenza nella pianificazione e nell'organizzazione dei workshop di design thinking con il modello ClickUp Trainer Notes. Con sezioni dedicate per ogni attività e una sequenza temporale del workshop, il modello garantisce che tutti i dettagli necessari siano in un unico posto, in modo che nulla venga tralasciato.

Aggiungi attributi personalizzati per gestire le note di formazione e visualizzare facilmente lo stato di avanzamento di ogni sessione di formazione. Inoltre, l'incorporazione di immagini e icone migliora l'appeal visivo del documento e mantiene una formattazione nitida.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca le attività dall'ideazione al test, insieme a una breve descrizione e alla durata

Definisci gli obiettivi, le conclusioni e il riepilogo/riassunto del workshop per una rapida consultazione

Organizza e visualizza i diversi argomenti che tratterai utilizzando la vista Bacheca

Includi gli insegnamenti tratti dal workshop e come hanno contribuito a migliorare il prodotto

Fornisci feedback produttivi agli organizzatori e ai facilitatori per migliorare l'esperienza

🔑Ideale per: Formatori ed educatori che desiderano un documento strutturato per elencare la sequenza, gli obiettivi, gli apprendimenti e i feedback del workshop.

6. Modello ClickUp per l'ideazione del design

Ottieni modelli gratuiti Fai brainstorming di idee, organizzale e monitora lo stato di avanzamento con il modello ClickUp Design Ideation

Garantire che l'idea di prodotto sia in linea con tutti i membri del team è essenziale per assicurare una collaborazione e un lavoro senza intoppi. Il modello ClickUp Design Ideation facilita il brainstorming collaborativo e la strutturazione delle idee all'interno del tuo team.

Collabora con i membri del team per raccogliere idee e creare contenuti utilizzando questo modello di lavagna online. Il modello garantisce un'ideazione efficace, dalla generazione del concetto alla selezione delle idee per ottenere il risultato desiderato.

Imposta le stime per la sequenza e utilizza le automazioni per garantire che ogni attività venga completata in tempo.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica le idee in base a prodotto, processo e persone e menziona il titolare dell'idea

Crea grafici visivi dei diversi aspetti del tuo progetto utilizzando la Visualizzazione diagramma ideazione progetto

Organizza le idee utilizzando note adesive e codici colore per categoria per una facile navigazione

Usa connettori e diagrammi di flusso per mappare i processi e le relazioni tra le idee

Aggiungi immagini e schede di siti web per contestualizzare le idee

Trasforma le idee selezionate in attività e assegnale al team

🔑Ideale per: team che desiderano fare brainstorming e organizzare le idee insieme.

7. Modello di brainstorming ClickUp Squad

Ottieni modelli gratuiti Organizza le idee, definisci le priorità e allinea i team con il modello Brainstorming di ClickUp Squad

Ti capita di trovarti in situazioni caotiche e confuse, con continui cambiamenti di programma quando organizzi workshop di design thinking? Prova il modello ClickUp Squad Brainstorm, progettato per eliminare la complessità e rendere la collaborazione tra i team più fluida.

Il formato lavagna online del modello consente al team di presentare tutte le idee che vengono in mente e discuterle con i colleghi.

Con note adesive, immagini, schede di siti web, forme e caselle di testo, puoi creare categorie per ogni idea. Inoltre, le caselle e le note con codici colore facilitano la navigazione e i connettori semplificano la definizione delle relazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Usa la vista Team Work Canvas per collaborare con il tuo team e raccogliere idee

Converti le idee in attività per garantire il completamento tempestivo

Aggiungi attività secondarie e liste di controllo con dipendenze per un flusso di lavoro senza intoppi

Assegna attività ai membri del team e imposta scadenze per tenere tutto sotto controllo

Incorpora strumenti come Fogli Google, Documenti Google, Figma e siti web per un accesso ai dati senza errori

🔑Ideale per: Team leader e creativi che desiderano organizzare le attività dell'intero team e garantire il completamento tempestivo degli obiettivi.

8. Modello di lavagna online Mappa dell'empatia di ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Raccogli le opinioni dei clienti e organizza le ricerche con il modello di lavagna online Mappa dell'empatia di ClickUp

Comprendere le esigenze dei clienti e allineare idee e processi può essere complicato, ma non con un formato organizzato come il modello di lavagna online Mappa dell'empatia di ClickUp.

Il modello aiuta i team a raccogliere idee sui punti deboli dei clienti e a classificarli per un'analisi senza soluzione di continuità. Inoltre, è possibile utilizzare note adesive e caselle di testo per aggiungere tutte le informazioni rilevanti e le ricerche sull'esperienza dei clienti.

Pianifica le domande da porre agli utenti, analizza i modelli e discuti le idee con il team per trovare la soluzione giusta, tutto in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un profilo cliente dalle domande poste e dalle tendenze analizzate

Elenca le risposte e le idee nella vista Bacheca per identificare i modelli

Categorizza e aggiungi attributi per gestire le informazioni sui clienti e visualizzare facilmente i dati dei clienti

Genera soluzioni e trasformale in attività, così non tralascerai nulla

Imposta etichette di priorità, assegna attività e aggiungi commenti per una pianificazione efficace

🔑Ideale per: designer UX e team di prodotto alla ricerca di uno strumento per valutare i punti deboli dei clienti e ideare soluzioni.

9. Modello di persona utente ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza i dati di ricerca e crea un pubblico di destinazione con il modello ClickUp User Persona

Per sviluppare soluzioni innovative, devi comprendere le preferenze del tuo cliente ideale e il modello di persona utente ClickUp ti aiuta a costruire quella persona ideale.

Che si tratti di lanciare un nuovo prodotto o di migliorare uno esistente, il modello consente di definire le esigenze dei clienti in modo semplice.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca la storia, la motivazione, le sfide, le aspettative e altri dettagli chiave dei clienti e arricchisci il tutto con un'immagine

Includi fatti e informazioni di supporto per identificare le soluzioni

Crea categorie codificate con colori per rendere le informazioni facili da comprendere e consultare

Fai brainstorming di soluzioni ed elenca le risposte insieme alla persona

Integra la gestione delle attività per garantire che le idee vengano implementate in modo efficace

🔑Ideale per: professionisti del marketing e team di prodotto alla ricerca di un approccio strutturato alla creazione di profili dei clienti.

10. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Identifica i punti critici e crea un'esperienza utente intuitiva con il modello di flusso utente di ClickUp

Visualizzare i flussi degli utenti è semplicissimo con il modello ClickUp User Flow.

Il modello ti aiuta a comprendere come gli utenti interagiscono con il tuo prodotto o sito web e a identificare le aree di miglioramento.

I team possono utilizzare questo modello per mantenere tutti sulla stessa pagina quando si tratta di visualizzare i percorsi degli utenti e ottimizzare l'esperienza dei clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Usa i connettori per definire ogni passaggio del flusso degli utenti sulla lavagna online

Aggiungi immagini e icone per creare una mappa del percorso dell'utente

Crea un percorso utente su misura per le tue esigenze

Imposta attività ricorrenti per aggiornare regolarmente il flusso degli utenti

Aggiungi passaggi come attività e assegnali al membro del team pertinente

🔑Ideale per: designer UX, esperti di marketing e team di prodotto che desiderano migliorare il percorso degli utenti.

🧠 Curiosità: il cervello umano impiega solo 13 millisecondi per elaborare le immagini e le elabora 60.000 volte più velocemente rispetto al testo formattato.

11. Modello di studi sugli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli feedback e applica idee di design thinking con il modello Studi sugli utenti di ClickUp

Il modo più efficace per migliorare i servizi è raccogliere il feedback dei clienti e individuare le aree di miglioramento. Tuttavia, organizzare gli input è complesso e può facilmente perdersi in numerose chat.

Il modello ClickUp User Studies offre una struttura perfetta per ogni passaggio, dalla raccolta dei feedback alla loro organizzazione e alla ricerca di soluzioni.

In questo modo, il tuo team potrà trasformare il feedback grezzo in miglioramenti concreti, dare priorità ai problemi più urgenti e migliorare continuamente l'esperienza utente con chiarezza ed efficienza.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca la fonte (sondaggio o intervista) insieme ai dettagli di contatto del cliente

Classifica gli utenti in base alla professione e alla fascia d'età per un monitoraggio più semplice

Definisci i passaggi della ricerca come Nuova voce, Convalida, Analisi, Raccomandazione, Scartato e Chiuso

Tieni traccia dello stato degli studi sugli utenti con la Visualizzazione del processo di ricerca

Assegna priorità ai problemi e crea attività concrete con la visualizzazione Azioni necessarie

Specifica la linea d'azione giusta per ogni problema valido identificato

🔑Ideale per: designer UX e team di prodotto che desiderano ottenere informazioni dettagliate sull'esperienza dei clienti e trovare soluzioni creative.

12. Modello per test di usabilità ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica sessioni di test con gli utenti e monitora lo stato con il modello di test di usabilità di ClickUp

Vuoi condurre test di usabilità? Utilizza il modello di test di usabilità ClickUp, che ti aiuta a gestire l'intero processo senza intoppi e a organizzare il feedback per trovare soluzioni efficienti.

Definisci i passaggi che gli utenti devono seguire per un un test di usabilità efficiente della funzionalità richiesta e chiedi loro di fornire feedback o aggiungere screenshot. Includi una sezione "Chi sono" e sezioni di feedback per ogni passaggio.

Questo modello di lavagna online ti consente di raccogliere feedback importanti per progettare offerte che soddisfino davvero i tuoi clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza il feedback degli utenti in un unico posto per raccogliere idee

Aggiungi flussi, connettori, grafici e immagini per migliorare il processo e i dettagli

Analizza il feedback dei clienti e trova soluzioni in base ai punti critici identificati

Crea attività e imposta priorità e dipendenze per pianificare e seguire di conseguenza

🔑Ideale per: team di prodotto che desiderano ottenere feedback dai clienti sui nuovi sviluppi e apportare ulteriori miglioramenti.

13. Modello di piano di test di usabilità ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Esegui test e valuta le prestazioni dei prodotti con il modello di piano di test di usabilità di ClickUp

I test di usabilità prevedono una serie di passaggi attentamente pianificati, dalla definizione del pubblico di riferimento e dell'identificazione del campione ideale di persone alla raccolta dei feedback, alla loro analisi e molto altro ancora.

Sembra complicato? Non è così se si dispone di un approccio strutturato, come il modello di piano di test di usabilità ClickUp.

Ecco perché ti piacerà:

Crea liste di controllo con i passaggi: pianificazione, identificazione dei campioni, acquisizione dei materiali e conduzione dei test

Crea attività secondarie come il reclutamento dei partecipanti, l'analisi e altro ancora

Imposta le priorità e assegna le attività ai membri del team, come analisti, reclutatori e altri

Applica attributi personalizzati per acquisire dettagli quali il nome e la descrizione del progetto, il metodo di test, il nome del responsabile del test e altro ancora

Tieni traccia automaticamente dello stato di avanzamento contrassegnando i test come completati

🔑Ideale per: designer UX e team che desiderano elaborare un piano di test di usabilità in modo efficiente.

14. Modello di descrizione del problema ClickUp

Ottieni il modello gratuito Comprendi il comportamento dei clienti e analizza le loro esigenze con il modello di descrizione del problema di ClickUp

Comprendere i tuoi clienti è più facile con il modello di descrizione del problema di ClickUp. Ti aiuta a redigere il sondaggio per raccogliere dettagli sui clienti, sui loro obiettivi, sui problemi che stanno affrontando e sulle loro sensazioni.

Ti consente di inviare sondaggi automatizzati ai clienti per ottenere feedback sul design e, una volta completato il sondaggio, classifica i problemi per facilitarne l'analisi.

Il modello ti aiuta anche a organizzare gli input e a trovare le soluzioni ideali.

Ecco perché ti piacerà:

Identifica il pubblico di destinazione e crea un profilo cliente

Crea un riepilogo/riassunto di tutti i problemi, i requisiti e gli ostacoli identificati

Organizza tutte le risposte in documenti, così non perderai mai nessun feedback importante

Dividi i problemi dei clienti in categorie per tenere traccia dello stato di avanzamento

Analizza le problematiche e elenca le soluzioni

🔑Ideale per: ricercatori che necessitano di un metodo strutturato per raccogliere, analizzare e agire sul feedback dei clienti al fine di migliorare l'esperienza degli utenti.

15. Modello Sprint di progettazione ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Definisci gli obiettivi, pianifica le attività e coordina il team con il modello Sprint di progettazione di ClickUp

Prima di iniziare con uno sprint di progettazione, è necessario un documento completo che delinei il piano. Qualsiasi errore nel piano porta a confusione ed errori. Il modello ClickUp Design Sprint aiuta a evitare tali errori.

Il modello Cartella ti consente di creare documenti distinti che elencano tutti i dettagli necessari per ogni passaggio del processo di design thinking. Definisce inoltre chiaramente i ruoli di ciascun membro, dai prenditori di appunti agli esperti di marketing e agli esperti tecnici.

Imposta trigger per spostare le attività in diversi elenchi, tra cui mappa, schizzo, decisione, prototipo e test.

Ecco perché ti piacerà:

Mappa il processo di design sprint in una vista Bacheca , incluse le fasi dello sprint come brainstorming, prototipazione, test utente, ecc

Elenca i passaggi nell'elenco della mappa e aggiungi note e file mappa

Includi note sulle soluzioni, idee e file di bozze nell'elenco

Utilizza la Visualizzazione Calendario per pianificare la sequenza e le attività dello sprint di progettazione

Esegui test ed elenca le valutazioni e i feedback degli utenti nell'elenco dei test

🔑Ideale per: team di progettazione di prodotti che desiderano raccogliere idee creative e realizzarle in uno sprint efficiente.

16. Modello di sondaggio sul feedback del workshop ClickUp

Ottieni il modello gratuito Raccogli feedback e prendi decisioni informate con il modello di sondaggio sul feedback del workshop ClickUp

Hai tenuto il tuo primo workshop sul design thinking e ora hai bisogno di feedback per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento. Prova il modello di sondaggio sul feedback del workshop ClickUp, progettato proprio per aiutarti in questo.

Ti consentono di organizzare tutti i feedback in un unico posto, utilizzando schede per garantire completezza e facilità di comprensione. Sfrutta i contributi ricevuti per migliorare i piani dei tuoi prossimi workshop.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza il modulo di feedback con domande relative al servizio e ai provider

Usa l'automazione per programmare promemoria e testare il sondaggio prima di inviarlo

Acquisisci dati essenziali con campi personalizzati quali provider di servizi, data di acquisto, livello cliente e valutazione complessiva

Valuta i servizi e i provider utilizzando rispettivamente la Visualizzazione valutazione servizi e la Visualizzazione valutazione provider

Utilizza la Visualizzazione raccomandazioni generali per ottenere una panoramica dei feedback dei partecipanti e la Visualizzazione feedback per esaminare i feedback dettagliati

🔑Ideale per: organizzatori di workshop, facilitatori e formatori che desiderano raccogliere feedback dopo i workshop e individuare opportunità e punti di ottimizzazione.

17. Modello di workshop sul design thinking in formato PPT di Slidesgo

via Slidesgo

Il modello PPT Workshop sul design thinking di Slidesgo semplifica la pianificazione di un workshop sul design thinking. Il formato visivamente accattivante del modello offre un modo coinvolgente per fare brainstorming e imparare.

Questo modello scaricabile per workshop sul design thinking può essere salvato in Google Slides, PowerPoint o Canva. Aggiungi tutte le diapositive necessarie o modifica quelle esistenti in base al progetto di design thinking per garantire una sessione efficace.

Ecco perché ti piacerà:

Includi idee, fatti e informazioni di supporto, in modo che tutti siano allineati

Personalizza le diapositive utilizzando icone, icone piatte, grafici, immagini, sequenze e mockup

Valuta gli scenari con user persona, ideazione, relazioni causa-effetto e domande e risposte

🔑Ideale per: team di progettazione che desiderano organizzare un workshop di design thinking produttivo

18. Modello di workshop sul design thinking di Miro

via Miro

Vuoi passare da un semplice concetto a una proposta? Il Modello di workshop sul design thinking di Miro supporta ogni passaggio del processo.

Ti consentono di selezionare il metodo più adatto tra le diverse opzioni elencate e di procedere con il brainstorming delle idee per trovare la soluzione giusta per ogni aspetto.

Che tu voglia creare un prototipo o una presentazione, intervistare persone, provare la mappatura per affinità, costruire una matrice Difficoltà/Importanza, creare mappe dell'empatia o altro, il modello rende tutto semplice e strutturato.

Ecco perché ti piacerà:

Usa le note adesive per aggiungere informazioni rilevanti per ogni idea, tecnica e passaggio

Crea mappe mentali, schede utente, tabelle e sequenze per presentare le informazioni

Integra strumenti per raccogliere dati accurati, effettuare calcoli, analizzare e molto altro ancora

Consulta i riepiloghi/riassunti precedenti e discuti nuove idee con il team nei commenti

🔑Ideale per: team di progettazione e prodotto alla ricerca di soluzioni innovative alle preoccupazioni dei clienti.

✨Come organizzare un workshop sul design thinking: guida passo passo Definisci la sfida: Chiarisci il problema che desideri risolvere e stabilisci un obiettivo chiaro e incentrato sull'utente

Invita i partecipanti giusti: Includi membri di team interfunzionali, stakeholder e, idealmente, alcuni utenti finali

Imposta il programma e il tempo a disposizione per ogni fase: Assegna il tempo necessario a ciascuna fase del design thinking: empatia, definizione, ideazione, prototipazione e test

Empatizzare: Condividi le ricerche sugli utenti, conduci interviste o crea mappe di empatia per comprendere le esigenze degli utenti

Definisci il problema: Sintetizza le intuizioni in una chiara descrizione del problema o in un punto di vista (POV)

Ideazione: Facilita il brainstorming (ad esempio, domande del tipo "Come potremmo...") e incoraggia la quantità piuttosto che la qualità

Assegna priorità alle idee: utilizza votazioni, matrici impatto-lavoro richiesto o altre tecniche per selezionare le idee migliori

Prototipo: Crea mockup o modelli a bassa fedeltà per dare vita rapidamente alle tue idee

Testa e raccogli feedback: Condividi i prototipi con gli utenti o le parti interessate, osserva le reazioni e raccogli feedback

Conclusione e passaggi successivi: rifletti su quanto appreso, assegna i follow-up e decidi quali idee portare avanti

Cosa rende efficace un modello di workshop sul design thinking?

Un modello di workshop sul design thinking supporta i tuoi obiettivi ed è facile da seguire per i partecipanti.

Ecco cosa dovresti cercare quando scegli un modello di workshop sul design thinking:

Allineamento con gli obiettivi : cerca un modello adatto all'obiettivo del tuo workshop, ad esempio ricerca sugli utenti, ideazione o prototipazione

Chiarezza delle fasi : scegli modelli che rappresentino chiaramente ogni fase del design thinking (empatia, definizione, ideazione, prototipazione e test) per un flusso senza interruzioni. Spazi dedicati alle diverse sezioni evitano confusione

Suggerimenti integrati : scegli modelli con prompt, istruzioni o esempi campione per indirizzare il tuo team nella giusta direzione

Facile collaborazione : utilizza modelli che consentono input in tempo reale e lavoro di squadra. Ciò mantiene i team allineati e garantisce una collaborazione efficace

Facile personalizzazione : assicurati che il modello possa essere adattato alle dimensioni del tuo team, al tuo settore o alle tue tempistiche. Un modello personalizzabile semplifica la presentazione delle informazioni

Automazioni : prendi in considerazione modelli con automazioni per calcoli, promemoria e spostamento delle attività alle fasi successive. Ciò riduce il lavoro manuale e mantiene il flusso di lavoro fluido e accurato

Strumenti creativi: scegli layout che incoraggino il pensiero aperto, utilizza note adesive, consenti di fare schizzi e facilita la condivisione dei feedback. Ciò stimola il pensiero creativo e garantisce una collaborazione senza intoppi

Rendi le sessioni di brainstorming più produttive con ClickUp

I modelli per workshop di design thinking offrono un modo efficiente per raccogliere idee creative, analizzare le esigenze dei clienti, scoprire soluzioni, testarle e perfezionarle.

Che tu stia lanciando un nuovo prodotto e desideri valutare l'esperienza dei clienti o che tu abbia bisogno di idee innovative per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, questi modelli semplificano il processo di pensiero creativo.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica la pianificazione e l'organizzazione dei workshop di design thinking. Con strumenti collaborativi e modelli personalizzabili, ClickUp offre chiarezza senza limitare la creatività, aiutando i team a collaborare, rimanere allineati e prendere decisioni più rapide e intelligenti basate sulle intuizioni degli utenti nella vita reale.

