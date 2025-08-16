Modelli gratuiti di contratti con i clienti per accordi chiari e legalmente validi

Pensi che la firma di un contratto sia solo una formalità? Ripensaci.

È il momento in cui inizia davvero la relazione con il tuo cliente. Un contratto ben redatto pone le basi per una collaborazione fluida, assicurando che entrambe le parti siano sulla stessa pagina, protette e pronte a partire.

Ma se sei il titolare di una piccola impresa, districarti nel gergo legale (e nelle parcelle esorbitanti degli avvocati) può sembrare un compito arduo.

Potresti essere tentato di redigere il contratto da solo.

Sì, a prima vista sembra fattibile. Ma attenzione: redigere autonomamente contratti formali può comportare diverse conseguenze, come termini fraintesi, clausole inapplicabili o, nel peggiore dei casi, controversie legali.

Quindi, se sei un imprenditore individuale, un libero professionista, un'agenzia o il titolare di una piccola impresa, dai un'occhiata a questo elenco di 19 modelli di contratti con i clienti predefiniti. Usali e risparmia tempo!

Cosa sono i modelli di contratto per i clienti?

I modelli di contratto con il cliente sono documenti legali pronti all'uso che consentono alle aziende e ai provider di servizi di definire chiaramente le aspettative e formalizzare i termini di lavoro. In genere includono sezioni quali l'ambito di lavoro, le sequenze del progetto, i termini di pagamento, le clausole di riservatezza, ecc.

Questi modelli di contratto aiutano a promuovere la coerenza, evitare rischi legali e garantire che entrambe le parti concordino sui termini e sulle condizioni del progetto.

I migliori modelli di contratto per i clienti in sintesi

Cosa rende efficace un modello di contratto con il cliente?

È facile trovare un modello di contratto per i clienti valido. Ma se vuoi assicurarti che il tuo contratto semplifichi il processo di onboarding per entrambe le parti coinvolte, ecco alcuni elementi essenziali che dovresti cercare nel modello:

✨ Facilità d'uso: cerca un modello con un layout semplice. Controlla la formattazione, la struttura e il design per assicurarti che sia facile da usare e da navigare per entrambe le parti

✨ Solidità giuridica: scegli un modello che ti consenta di creare documenti legalmente vincolanti. Dovrebbe contenere le clausole pertinenti e rispettare tutte le leggi e i regolamenti necessari. Ciò rende il contratto di servizio legalmente applicabile

✨ Personalizzazione: scegli un modello che ti consenta di modificare le sezioni in base alle tue esigenze. Ad esempio, dovresti poter aggiungere/rimuovere elementi come clausole, disposizioni relative ai ritardi di pagamento, ecc.

✨ Completezza: scegli un modello che copra tutti gli aspetti importanti di un accordo di collaborazione. Dovrebbe contenere risultati finali, sequenze, termini di pagamento, clausole di riservatezza e clausole legali per garantire chiarezza e protezione sia a te che al tuo client

✨ Chiarezza: un buon modello di contratto per i clienti dovrebbe utilizzare un linguaggio chiaro e semplice per ridurre il rischio di errori o malintesi

✨ Aspetto professionale: scegli un modello dall'aspetto professionale e incisivo, con layout, design e stile standard. Questo ti aiuterà a fare un'ottima prima impressione, migliorando la fidelizzazione dei clienti e la tua credibilità

Modelli di contratto per i clienti

Hai difficoltà a creare contratti professionali e facili da personalizzare?

Scopri questi 19 modelli di contratto per i clienti di ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, progettata per aiutare i liberi professionisti, le agenzie e i titolari di piccole imprese a semplificare l'onboarding dei clienti con accordi chiari e affidabili che consentono di risparmiare tempo e creare fiducia.

1. Modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contratti con gli appaltatori senza l'aiuto di esperti legali con il modello di contratto per appaltatori di ClickUp

Se stai cercando un modello di contratto di base, scegli il modello di contratto per appaltatori ClickUp. Si tratta di un layout standard che delinea elementi cruciali come l'ambito di lavoro, le scadenze e i preventivi.

Questo modello consente inoltre di specificare clausole aggiuntive, quali informazioni riservate, indennità, ecc. Ciò lo rende adatto alla creazione di un'ampia gamma di contratti, quali contratti di acquisto, contratti con appaltatori indipendenti, accordi di non divulgazione e così via.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci risultati attesi e dettagli di pagamento chiari

Personalizza le clausole per i contratti di servizio o commerciali

Includi sezioni relative alle attività cardine, alle scadenze e alle penali

🔑 Ideale per: liberi professionisti, agenzie e aziende che formalizzano contratti di servizio con clienti nuovi o abituali.

➡️ Per saperne di più: Il miglior software di gestione dei preventivi per chiudere le trattative

2. Modello di contratto aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di contratto aziendale ClickUp per creare senza sforzo contratti aziendali legalmente vincolanti

Il modello di contratto commerciale ClickUp è un accordo di facile utilizzo progettato per imprenditori e titolari di piccole imprese. Consente di creare e organizzare contratti in modo completo in un unico posto.

Il modello include anche un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento integrato per tenerti aggiornato sulla fase di completamento del contratto. Tuttavia, la sua parte migliore è il linguaggio semplice che rende molto facile comprendere le clausole menzionate nell'accordo.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Includi clausole relative alla riservatezza e agli accordi di non concorrenza

Aggiungi clausole per la risoluzione delle controversie e la mediazione

Tieni traccia delle revisioni e degli aggiornamenti dei contratti in tempo reale

🔑 Ideale per: Titolari di piccole imprese, startup e imprenditori che desiderano definire i termini dei servizi, le condizioni commerciali o le partnership.

💡Suggerimento per professionisti: utilizza la funzionalità/funzione Ask AI in ClickUp Docs per generare contratti e proposte all'istante!

3. Modello di addendum al contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica le modifiche ai contratti con il modello di addendum al contratto di ClickUp

Vuoi rinnovare un vecchio contratto o apportare modifiche a uno redatto di recente? Semplifica il processo con il modello di addendum al contratto di ClickUp.

Con questo modello, tu o l'altra parte potrete facilmente modificare un contratto senza dover rifare l'intero accordo. Inoltre, garantisce la trasparenza durante tutto il processo. Quindi, se una parte apporta delle modifiche, l'altra ne verrà informata.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Consenti ai membri del team di aggiungere commenti o suggerimenti per eventuali modifiche

Automatizza il monitoraggio delle date per le modifiche contrattuali

Garantite la conformità alle leggi e alle normative locali

🔑 Ideale per: Project manager, studi legali e consulenti che desiderano aggiornare accordi esistenti senza riscriverli.

➡️ Per saperne di più: Strumenti software per la fidelizzazione dei clienti

4. Modello di revisione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratis Verifica l'accuratezza dei contratti prima di firmarli con il modello di revisione dei contratti ClickUp

Il modello di revisione del contratto ClickUp è ideale per chiunque desideri una consulenza legale su un contratto prima di impegnarsi.

Fornisce una visualizzazione chiara e organizzata di tutti i termini, le condizioni e le clausole menzionate in un contratto. Ciò consente di rivedere rapidamente i documenti prima di firmarli. Offre inoltre una posizione digitale centralizzata per archiviare i contratti e monitorarne lo stato.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Evidenzia i termini chiave del contratto per la revisione e l'approvazione

Integra flussi di lavoro di approvazione per velocizzare i processi di revisione

Monitorate lo stato di avanzamento delle revisioni per garantire un feedback tempestivo

🔑 Ideale per: consulenti legali, team di approvvigionamento e titolari di aziende, per garantire che i contratti siano conformi agli standard prima della firma.

5. Modello di contratto di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contratti di lavoro professionali in pochissimo tempo con il modello di contratto di lavoro ClickUp

Creare un accordo completo per il lavoro richiede estrema precisione, ma non con il modello di contratto di lavoro ClickUp.

Dalla descrizione del lavoro ai termini e alle condizioni, include già tutti gli elementi che dovrebbero essere presenti in un contratto di lavoro legalmente vincolante. Ciò garantisce che le parti coinvolte siano allineate sulle aspettative e che i loro interessi siano protetti. La parte migliore? Il modello è facile da personalizzare e presenta un layout professionale.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Personalizza i termini per i lavoratori a tempo pieno, part-time o freelance

Includi clausole sulla titolarità della proprietà intellettuale

Monitoraggio delle attività cardine e dello stato di completamento del lavoro

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane, coordinatori di progetto e appaltatori che definiscono le aspettative in termini di risultati e condizioni di lavoro.

🚨 Approfondimento ClickUp: il 32% dei lavoratori lavora occasionalmente oltre l'orario previsto, mentre il 24% fa straordinari quasi tutti i giorni. Il problema? Senza limiti, gli straordinari diventano la norma invece che l'eccezione. A volte, è necessario un piccolo aiuto per impostare tali limiti. Chiedi a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, di intervenire e creare un programma ottimizzato per te. Integrato direttamente nella tua area di lavoro, mostra quali attività sono effettivamente urgenti e quali no! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

6. Modello di contratto per interior design ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di contratto per interior design di ClickUp per creare accordi formali per i tuoi progetti di interior design

Se sei un interior designer alla ricerca di un layout di contratto che soddisfi i requisiti legali del tuo settore, scarica il modello di contratto per interior design di ClickUp.

È basato su clausole generalmente considerate necessarie per un contratto di interior design conforme. Ad esempio, l'ambito dei servizi, la sequenza, i risultati finali, il prodotto finale, ecc. Il modello è anche molto intuitivo, con un linguaggio facile da capire e un design semplice.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Includi clausole relative alla selezione dei materiali e degli arredi

Personalizza i dettagli di pagamento in base alle fasi del progetto

Monitoraggio delle attività cardine del progetto e degli adeguamenti del budget

🔑 Ideale per: Interior designer, studi di design e consulenti di ristrutturazione che gestiscono le aspettative dei client per progetti residenziali o commerciali.

💡Suggerimento professionale: hai bisogno del modello di contratto perfetto? Con Brain MAX, il tuo assistente desktop IA, ottieni il meglio di diversi modelli LLM: Claude per un linguaggio impeccabile, ChatGPT 5 per un ragionamento approfondito e molto altro ancora. Che tu stia redigendo clausole chiare e professionali o affrontando complesse questioni legali, Brain MAX riunisce i migliori modelli di IA per consentirti di creare modelli di contratto ineccepibili con facilità e sicurezza, tutto in un unico posto.

7. Modello di contratto di catering ClickUp

Ottieni il modello gratuito Progetta contratti di catering dettagliati per ogni evento con il modello di contratto di catering ClickUp

Il modello di contratto di catering ClickUp semplifica la creazione di accordi di catering complessi.

Che tu sia un professionista esperto o un principiante, la navigazione intuitiva e il linguaggio semplice del documento rendono facile creare contratti dettagliati per ogni progetto. Puoi includere sezioni personalizzate, come l'intervallo di elementi, il prezzo fisso e così via. Inoltre, puoi anche utilizzarlo per archiviare tutti i tuoi contratti di catering in una posizione centrale per un facile accesso.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia delle approvazioni dei client sugli elementi del menu e sulle richieste speciali

Definisci i termini di pagamento e i potenziali costi per gli straordinari

Crea una sezione dedicata alle preferenze e alle restrizioni alimentari

🔑 Ideale per: Aziende di catering, organizzatori di eventi e gestori di location che stipulano contratti per matrimoni, feste ed eventi aziendali.

➡️ Per saperne di più: Modelli di richiesta di preventivo (in Word ed Excel) per semplificare gli acquisti

8. Modello di contratto fotografico ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea contratti legalmente vincolanti per i tuoi lavori fotografici con il modello di contratto fotografico ClickUp

Sei un fotografo e non hai mai redatto un contratto formale prima d'ora? Prova il modello di contratto fotografico ClickUp. Questo contratto specifico evidenzia tutti gli aspetti che un contratto fotografico professionale dovrebbe avere per tutelare i diritti del fotografo.

Ma soprattutto, definiscono la titolarità della proprietà intellettuale, consentendoti di stabilire la tua autorità sul prodotto finale in caso di violazione del contratto da parte dell'altra parte. Oltre a ciò, specificano anche l'ambito di lavoro, i costi, i termini e le condizioni, ecc.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Includi clausole relative ai diritti sulle immagini, all'utilizzo e alla proprietà intellettuale

Definisci i prezzi in base al numero di ore o sessioni

Crea una sezione dedicata ai termini relativi alla post-produzione e alla modifica

🔑 Ideale per: Fotografi professionisti, studi fotografici e creativi freelance che organizzano accordi per servizi fotografici per eventi o progetti di branding.

🧠 Curiosità: Il concetto di firma elettronica è stato ufficialmente riconosciuto negli Stati Uniti nel 2000 con l'ESIGN Act, rendendo i contratti digitali legalmente vincolanti.

9. Modello di contratto di pulizie ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza contratti di pulizia semplici ma specifici con il modello di contratto di pulizia ClickUp

Creare un contratto per un lavoro di pulizia potrebbe sembrare superfluo fino a quando non sorge un conflitto tra te e il tuo cliente. Evita questa situazione utilizzando il modello di contratto di pulizie ClickUp.

Progettati in modo completo, ti consentono di delineare gli aspetti essenziali del progetto come il programma di pulizia, la frequenza, l'importo del pagamento, i costi delle attrezzature proprie, ecc. , in modo che le aspettative siano chiare. Il modello è anche altamente personalizzabile. Puoi aggiungere/rimuovere elementi per adattarlo alle esigenze di un progetto senza problemi.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Personalizza i termini per servizi di pulizia regolari o una tantum

Definisci la frequenza delle visite e le attività specifiche da svolgere

Apporta modifiche per proprietà di grandi dimensioni o pulizie specializzate

🔑 Ideale per: provider di servizi di pulizia, imprese di pulizie e gestori di immobili che coordinano lavori di pulizia continuativi o occasionali.

10. Modello di contratto per DJ ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea contratti completi per DJ e proteggi i tuoi diritti con il modello di contratto per DJ di ClickUp

Stai organizzando una festa? Il modello di contratto per DJ di ClickUp è un layout facile da usare che ti aiuta a creare accordi personalizzati per DJ. È legalmente vincolante e tiene conto di clausole importanti come data, ora, posizione dell'evento, orario del servizio, pagamento, ecc.

Sono particolarmente adatti per eventi su larga scala in cui è necessario un contratto formale per definire l'ambito del servizio e proteggere i propri interessi.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci le responsabilità relative alle attrezzature, ai viaggi e alla configurazione

Tieni traccia dei pagamenti, delle mance e dei costi aggiuntivi per gli straordinari

Crea una sezione dedicata ai termini di cancellazione o riprogrammazione

🔑 Ideale per: DJ, agenzie di intrattenimento e coordinatori di eventi che garantiscono servizi musicali per eventi privati e aziendali.

➡️ Per saperne di più: Come migliorare le relazioni tra agenzia e client per crescere

11. Modello di gestione dei contratti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i tuoi contratti senza doverli gestire manualmente con il modello di gestione dei contratti ClickUp

La gestione di più contratti è un'attività a sé stante, soprattutto se non si dispone di un team dedicato a questo scopo (spoiler alert: nessuno lo ha). Fortunatamente, è qui che entra in gioco il modello di gestione dei contratti di ClickUp.

Ti consentono di creare una libreria di contratti per la tua azienda, con sezioni dedicate a ciascun tipo di contratto: commerciale, di acquisto, di lavoro, di servizio, di riservatezza e così via. Puoi anche monitorare ogni contratto, impostare scadenze e recuperarlo per consulenza legale ogni volta che ne hai bisogno.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Collabora con i membri del team e i clienti in un unico posto

Tieni traccia delle attività cardine, dei pagamenti e delle scadenze dei contratti

Genera report in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni dei contratti

🔑 Ideale per: Uffici legali, project manager e team operativi che si occupano del monitoraggio, dell'archiviazione e della gestione di più contratti.

💡 Suggerimento: archivia i contratti firmati in modo sicuro utilizzando l'archiviazione cloud, uno strumento di gestione dei contratti o anche un sistema di cartelle dedicato. La facilità di accesso è utile nel caso in cui sia necessario fare riferimento ai dettagli in un secondo momento. 🗃️

12. Modello di contratto per freelance ClickUp

Ottieni il modello gratuito Elimina il fastidio di creare da zero contratti professionali per freelance con il modello di contratto per freelance di ClickUp

Se sei un libero professionista, probabilmente conosci già il valore di un contratto legalmente vincolante. Ma con il modello di contratto per liberi professionisti di ClickUp, puoi anche crearne uno in pochissimo tempo.

Questo modello copre tutte le parti essenziali di un contratto freelance: ambito, sequenza, pagamento e altro ancora. Puoi personalizzarlo facilmente con clausole come limiti di revisione o termini di pagamento in ritardo per proteggere i tuoi diritti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Evidenzia le clausole relative ai termini di pagamento orario o a progetto

Tieni traccia del tempo, dei risultati finali e delle revisioni

Definisci i diritti di proprietà intellettuale e le modalità di utilizzo

🔑 Ideale per: liberi professionisti, collaboratori indipendenti e imprenditori individuali che lavorano con più clienti in diversi settori.

➡️ Per saperne di più: Come fatturare un client: metodi professionali per gestire il processo di fatturazione

13. Modello di contratto per servizi di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp per semplificare i tuoi servizi di project management

Se la tua azienda fornisce servizi di outsourcing di project management, il modello di contratto per servizi di project management di ClickUp è la risorsa migliore per te. Ti aiuta a gestire contemporaneamente il tuo team e il client.

Con questo modello, puoi delineare l'ambito dei servizi, il pagamento, la sequenza, ecc. per il tuo client, definendo al contempo i ruoli e le responsabilità del tuo team interno. Ciò contribuisce a semplificare il processo, mantenendo la trasparenza e l'allineamento sia internamente che esternamente.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci risultati e sequenze specifici per il project management

Definisci le responsabilità di entrambe le parti coinvolte nel progetto

Personalizza i programmi di pagamento in base alle fasi del progetto

🔑 Ideale per: Consulenti di project management e aziende di servizi che gestiscono progetti end-to-end per i propri clienti.

14. Modello di contratto di acquisto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea contratti di acquisto professionali senza un consulente legale con il modello di contratto di acquisto ClickUp

Stai cercando un modello di contratto specifico per creare contratti di acquisto professionali? Scegli il modello di contratto di acquisto ClickUp. Formale, intuitivo e facile da personalizzare, semplifica la creazione e la gestione dei contratti di acquisto.

Utilizzando questo modello, è possibile specificare elementi quali le informazioni sul venditore e sull'acquirente, la data dell'accordo, il pagamento, ecc. per accelerare il processo di negoziazione e l'onboarding del client. È anche facile da rivedere, in modo da poter sempre chiedere una consulenza legale su un contratto prima di firmarlo.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Includi termini di pagamento, metodi di consegna e sequenze temporali

Traccia le approvazioni degli ordini di acquisto e i programmi di spedizione

Gestisci i termini di pagamento e la fatturazione in un unico posto

🔑 Ideale per: Rivenditori, grossisti e team commerciali che formalizzano la vendita e la consegna di beni o servizi.

15. Modello di contratto di consulenza ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di contratto di consulenza ClickUp per creare contratti di consulenza raffinati in un batter d'occhio

Il modello di contratto di consulenza ClickUp è un'altra incredibile risorsa gratuita presente nell'elenco. È pensato su misura per le aziende che forniscono servizi di consulenza ai propri clienti. Con questo modello è possibile definire i propri servizi, la loro portata, il costo, i tempi di consegna, ecc. in modo comprensibile.

A differenza di altri modelli, questo layout ti consente anche di specificare quali informazioni aziendali riservate del tuo client utilizzerai per fornirgli il miglior servizio possibile. Questo aiuta il client a proteggere le informazioni sensibili e rafforza la tua credibilità.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci tariffe orarie, costi di progetto e scadenze di pagamento

Specifica le clausole di riservatezza e i diritti di proprietà intellettuale

Traccia i risultati finali basati sulle attività cardine e le approvazioni dei client

🔑 Ideale per: Consulenti aziendali, consulenti strategici e provider di servizi esperti che definiscono i termini di consulenza basati su progetti o contratti a forfait.

➡️ Per saperne di più: Strategie di flusso di lavoro per la gestione dei clienti per professionisti aziendali

16. Modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Elimina le lacune e la confusione dal processo di esecuzione dei tuoi progetti con il modello di accordo di lavoro ClickUp

Desideri un modello per semplificare il processo di esecuzione dei progetti del tuo team? Ottieni il modello di accordo di lavoro di ClickUp. È facile da usare, personalizzabile e intuitivo. Con un formato lavagna online, ti consente di creare un percorso per il tuo team che evidenzia aspetti essenziali come ruoli, responsabilità, attività, dipendenze, aspettative, ecc.

Puoi anche utilizzarli esternamente. Considerali come uno strumento che ti consente di proporre la tua idea di progetto, stabilire i termini di impiego e decidere i termini e le condizioni concordati tra te e il client.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci responsabilità, orario di lavoro e compensi

Inserisci linee guida per la comunicazione, le scadenze e le prestazioni

Personalizzabili per lavoratori a tempo pieno, part-time o freelance

🔑 Ideale per: Team leader, team di progetto e gruppi interfunzionali che creano regole di base per la collaborazione con i client e le prestazioni del team.

➡️ Per saperne di più: Che cos'è uno stakeholder di progetto e come gestirlo

17. Modello di contratto di locazione ClickUp per il Texas

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di contratto di locazione ClickUp per il Texas per creare contratti di locazione formali e legalmente validi

Se non hai esperienza nella creazione di contratti di locazione, preparati ad affrontare qualche difficoltà nel districarti tra le loro complessità. Ma fortunatamente, è qui che entra in gioco il modello di contratto di locazione ClickUp per il Texas.

Con un'attenzione specifica al mercato degli affitti in Texas, ti consentono di definire elementi contrattuali importanti come il tipo di locazione, il periodo e i diritti di titolarità, in modo da tutelare i tuoi interessi. Puoi anche rinnovare il contratto di locazione di volta in volta per rimanere aggiornato ed evitare controversie legali.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia delle date di inizio e fine del contratto di locazione con avvisi di rinnovo automatico

Definisci i termini per le modifiche alla proprietà o la sublocazione

Definisci le clausole relative alla risoluzione delle controversie e alla risoluzione anticipata del contratto

🔑 Ideale per: Amministratori di immobili, agenti immobiliari e locatari aziendali che desiderano garantire l'affitto di uffici commerciali o spazi commerciali in Texas.

🔍 Lo sapevi? In Giappone, gli inquilini spesso devono pagare una" chiave", un regalo non rimborsabile al proprietario, solo per assicurarsi il contratto di locazione. 💸

18. Modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea semplici contratti di servizio con personalizzazioni approfondite utilizzando il modello di contratto di servizio ClickUp

Cerchi un contratto di servizi generico? Non cercare oltre: il modello di contratto di servizi ClickUp è tutto ciò che ti serve e molto altro ancora.

Ti consentono di definire i tuoi servizi e i loro dettagli fondamentali per assicurarti che non vi siano scappatoie nel contratto di servizio tra te e il tuo cliente. Ciò include l'ambito, la sequenza, i risultati finali, il pagamento e altre clausole. Puoi anche specificare eventuali requisiti legali e aggiungere firme per garantire la massima completezza.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Includi clausole specifiche per il servizio, come gli standard di prestazione

Monitorate le attività cardine della fornitura dei servizi e il feedback dei client

Includi una sezione dedicata alla gestione delle controversie e delle modifiche

🔑 Ideale per: Aziende di servizi, agenzie di marketing e provider IT che definiscono in modo dettagliato l'ambito e i livelli di servizio per i propri client.

19. Modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rescindete i contratti senza incorrere in controversie legali con il modello di lettera di risoluzione del contratto di ClickUp

Il modello di lettera di risoluzione del contratto ClickUp è progettato per semplificare il processo di offboarding dei clienti. Consente di definire la data di risoluzione, i termini e le condizioni, i motivi, ecc. per garantire la protezione legale al termine di un contratto.

Oltre a ciò, è possibile specificare i dettagli sui pagamenti residui o sui crediti per garantire di essere pagati più rapidamente e al tasso di interesse dovuto dopo la risoluzione legale del contratto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello

Definisci eventuali periodi di preavviso e pagamenti finali

Tieni traccia delle date di scadenza e delle attività di chiusura dei contratti

Includi una sezione per i ringraziamenti finali e le firme

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane, team legali e manager che risolvono formalmente contratti di servizio, fornitura o di lavoro.

➡️ Per saperne di più: Come richiedere il pagamento in modo professionale a un client

Crea il tuo contratto con ClickUp

Un contratto client ben redatto è molto più di un semplice documento cartaceo: è il primo passaggio verso un'esperienza di onboarding fluida e professionale. Dall'impostazione di aspettative chiare alla protezione legale della tua azienda, i contratti svolgono un ruolo chiave nel costruire la fiducia e ridurre la confusione sin dal primo giorno.

Che tu stia gestendo lavori freelance, servizi o lanciando progetti a lungo termine, avere i modelli giusti ti assicura che il processo di onboarding sia coerente, efficiente e senza stress.

Con i modelli di contratto gratuiti e personalizzabili di ClickUp, puoi gestire ogni fase (redazione, revisione, firma e monitoraggio) in un'unica piattaforma collaborativa.

Semplifica l'onboarding dei tuoi clienti e il flusso di lavoro dei contratti con ClickUp: registrati qui per ottenere un account ClickUp gratis!