Come salvare le note in formato PDF su qualsiasi dispositivo

Hai bisogno di salvare una nota come PDF? Che si tratti di verbali di riunioni, appunti di studio o promemoria veloci, trasformare il tuo testo in un PDF pulito e condivisibile dovrebbe essere facile.

Ma a seconda dell'app che utilizzi per prendere appunti (Apple Notes, Documenti Google, Evernote o altro), i passaggi possono sembrare nascosti o incoerenti. Usi "Condividi"? "Esporta"? O "Stampa in PDF"?

Questa guida ti spiega come salvare le note in formato PDF su strumenti e dispositivi più diffusi, con passaggi chiari che funzionano davvero.

Perché esportare le note in PDF è così utile

Un PDF è un tipo di file universale e con formato fisso che conserva font, layout e immagini su tutte le piattaforme. Ecco perché salvare le note come PDF ti offre il massimo controllo. Il contenuto viene congelato esattamente come desideri: font, spaziature, immagini, link, commenti sul PDF ed evidenziazioni personalizzate.

Che tu stia condividendo note con i colleghi, allegando appunti di riunioni o eseguendo il backup delle tue idee prima di cambiare dispositivo, un PDF garantisce che le tue idee rimangano intatte e abbiano un aspetto professionale.

Non tutte le app per appunti sono uguali: ecco come si differenziano

Alcuni strumenti consentono di esportare un PDF e andare avanti. Altri, come ClickUp, aiutano ad agire sulle note con IA integrata, collaborazione e gestione delle attività. Ecco un confronto tra i migliori strumenti per prendere appunti:

Strumento Esporta in PDF Riepilogo/riassunto IA Collaborazione in tempo reale Nota → Attività Documenti Google ✅ ❌ ✅ ❌ Evernote ✅ (limitato) ❌ ✅ ❌ Note Apple ✅ ❌ ❌ ❌ ClickUp ✅ ✅ ✅ ✅

Ora che sai cosa può (e non può) fare ogni strumento, vediamo come esportare effettivamente le tue note in formato PDF. Che tu stia utilizzando l'icona di condivisione sul cellulare, aggiungendo gli ultimi ritocchi con Markup o salvando un documento scansionato per il backup, ecco come farlo in pochi tocchi, da Documenti Google ad Apple Notes.

1. Documenti Google

Documenti Google è uno strumento di collaborazione indispensabile per studenti e professionisti perché rende semplicissimo lavorare sui documenti con altre persone. Grazie al salvataggio automatico, puoi modificare in tempo reale, condividere all'istante e non preoccuparti mai di perdere il tuo lavoro. Trasformare le tue note in PDF richiede solo pochi clic, rendendolo ideale per una condivisione veloce e professionale.

Per esportare le note in PDF in Documenti Google:

Apri la nota che desideri esportare

Clicca su File nel menu in alto a sinistra

tramite Documenti Google

Seleziona Scarica > Documento PDF (. pdf) dal menu a comparsa

Documenti Google Opzione Scarica come PDF

Il tuo file verrà salvato nella cartella Download

2. Microsoft Word

Microsoft Word è la scelta ideale per i professionisti che necessitano di documenti dettagliati e curati. Le sue opzioni di formattazione precise e la funzionalità di esportazione in PDF integrata lo rendono perfetto per prendere appunti durante le riunioni, redigere bozze di proposte o preparare report, semplificando la creazione e la condivisione dei documenti.

Per salvare le note di Word come PDF nella versione desktop del programma:

Apri la tua nota in Word

Clicca su File in alto a sinistra dello schermo

tramite Microsoft Word

Vai a Salva come Adobe PDF

Opzione Salva come Adobe PDF in Microsoft Word

Scegli la cartella di destinazione e tocca Salva

Scegli la cartella di destinazione in Microsoft Word

Se utilizzi Microsoft Word su un browser:

Clicca su File

Menu File di Microsoft Word nel browser

Seleziona Esporta > Scarica come PDF

Esporta come PDF nella versione per browser di Microsoft Word

Seleziona Scarica per salvare il file in formato PDF

Scarica PDF nella versione per browser di Microsoft Word

3. Note Apple

Apple Notes è perfetto per gli utenti Mac, iPhone e iPad che hanno bisogno di un modo semplice per prendere appunti veloci o visivi. Si sincronizza su tutti i tuoi dispositivi Apple e ti consente di esportare le tue note come PDF puliti e professionali per salvarli o condividerli.

Per salvare le note su iPhone/iPad:

Apri la nota che desideri salvare come PDF nell'app Note di Apple o crea una nuova pagina

Tocca l'icona di condivisione nell'angolo in alto a destra

tramite Apple Notes

Seleziona Invia copia nel menu a comparsa

Apple Notes Invia menu Copia su iPhone

Scorri verso il basso e tocca Salva nei file

Puoi anche toccare Annota per aggiungere annotazioni alla nota prima di salvarla come PDF: perfetto per modifiche rapide o evidenziazioni mentre sei in movimento

Menu Salva file di Apple Notes su iPhone

Quando utilizzi l'app Note di Apple su Mac:

Apri la nota

Tocca File > Esporta come PDF

Esporta note Apple come PDF su Mac

Scegli la destinazione del file e tocca Salva

Apple Notes Salva finestra di dialogo PDF su Mac

4. Evernote

Evernote è un'ottima alternativa ad Apple Notes, soprattutto per gli utenti non Apple. È perfetto per gestire grandi volumi di note, con potenti funzioni di tagging, organizzazione e supporto multimediale. Rende facile archiviare tutto, dal semplice testo alle immagini, ai PDF e ai memo vocali, in un unico posto.

Evernote ti consente di esportare singole note come PDF dall'app desktop, anche con il piano Free. Tuttavia, l'esportazione di intere taccuini richiede una sottoscrizione a pagamento e il piano Free ora limita gli utenti a 50 note e un taccuino.

Per esportare le note Evernote come file PDF nella versione desktop dell'app:

Apri la tua nota in Evernote

Clicca sul menu a tre puntini (⋯) nell'angolo in alto a destra

tramite Evernote

Seleziona File > Esporta come PDF

Menu File di Evernote Opzione Esporta come PDF

Scegli Esporta

Finestra di dialogo Esporta PDF di Evernote

Se utilizzi Evernote sul browser, seleziona Stampa per salvare la nota. Ecco come fare:

Clicca sul menu a tre puntini (⋯) nell'angolo in alto a destra

Tocca Stampa

Menu Stampa di Evernote nel browser

Scegli Salva come PDF

Opzione Salva come PDF di Evernote nel browser

Scegli la destinazione del file e salva il PDF

5. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è ideale per chi pensa in modo visivo e combina scrittura a mano, immagini e testo. La sua struttura flessibile e i potenti strumenti di disegno consentono di organizzare facilmente le note e di prendere appunti in modo creativo.

Per esportare le note come PDF in OneNote su Windows:

Seleziona la nota/pagina a cui desideri accedere

Clicca su File in alto a destra dello schermo

tramite Microsoft OneNote

Seleziona Esporta e scegli PDF come formato, quindi fai clic su Esporta

Finestra di dialogo Esporta come PDF di Microsoft OneNote

Scegli una destinazione e clicca su Salva

Microsoft OneNote Finestra di dialogo Salva PDF

6. Notion

Notion è ideale per organizzare pagine dettagliate, database e wiki. Supporta l'esportazione strutturata di intere pagine in formato PDF, il che aiuta a documentare le note di progetto o le basi di conoscenza.

Per esportare una pagina Notion come PDF:

Apri la pagina a cui desideri accedere

Clicca sul menu a tre puntini (⋯) nell'angolo in alto a destra e seleziona Esporta

Menu Esporta Notion tramite Notion

Scegli il formato PDF in Esporta

Opzione Esporta come PDF di Notion

Clicca su Esporta e scarica il file

Finestra di dialogo per scaricare PDF Notion

7. Google Keep

Google Keep organizza note veloci, elenchi e promemoria su account Android e Google. Offre funzionalità/funzioni semplici come codici colore, etichette e facile sincronizzazione dei dispositivi.

Tuttavia, non dispone di un'opzione di esportazione diretta in PDF. Per condividere o salvare, dovrai copiare il contenuto in un'altra app come Documenti Google.

Per salvare una nota di Google Keep come PDF:

Apri la nota nel browser

Fai clic sul menu con i tre puntini (⋯) > Copia in Documenti Google

Google Keep Copia nel menu Documenti Google tramite Google Keep

Apri la nota copiata in Documenti Google

Utilizza il metodo Documenti Google sopra elencato per scaricarlo come PDF

(Nota: l'esportazione in formato PDF tramite Documenti Google è supportata solo sui browser desktop. )

Esportare note in PDF può sembrare semplice, ma gli strumenti tradizionali spesso creano più attrito che flusso. Ecco alcune sfide comuni:

Opzioni di formattazione limitate: gli elementi interattivi come collegamenti interni, caselle di controllo, thread di commenti e incorporamenti web spesso scompaiono durante il processo di esportazione

Qualità compromessa: le immagini esportate potrebbero perdere risoluzione e accuratezza dei colori, compromettendo la qualità complessiva delle note

Mancanza di collaborazione in tempo reale: La condivisione delle note comporta in genere l'invio e la ricezione di file, il che può causare confusione tra le versioni e ritardi

Recupero complesso: Una volta esportati, i PDF spesso vengono sepolti in cartelle senza un modo semplice per taggarli o collegarli al lavoro correlato

Nessun collegamento alle attività: gli elementi di azione o gli elementi di azione o gli elenchi delle cose da fare nelle note non vengono sincronizzati con gli strumenti di gestione delle attività, causando confusione sulle routine quotidiane o sulle scadenze imminenti

Perché utilizzare ClickUp per prendere appunti e gestire i documenti

Nella maggior parte delle app, prendere appunti è un'azione autonoma. Si scrive, si salva, si esporta e si va avanti, scollegati dal proprio lavoro.

In ClickUp, l'app per il lavoro che fa *tutto, le tue note diventano parte di una piattaforma centralizzata, progettata per ospitare progetti, attività, documentazione, conversazioni, obiettivi e flussi di lavoro in un unico posto.

Talk to Text in Brain Max: produttività voice-first integrata

Brain Max Da voce a testo

Con Talk to Text (T2T) in Brain Max, puoi catturare idee, redigere bozze di attività e inviare messaggi raffinati semplicemente parlando. A differenza degli strumenti di dettatura autonomi, T2T è integrato in modo nativo in ClickUp, quindi la tua voce diventa un'estensione diretta del tuo flusso di lavoro.

Cosa lo contraddistingue?

Trasforma istantaneamente le note vocali in attività, promemoria o riepiloghi di riunioni, senza passare da un'app all'altra.

Scegli il tuo stile di scrittura (rapido, professionale o raffinato) e lascia che l'IA perfezioni il tuo messaggio.

Contesto: adatta il tono, riconosce i membri del team e comprende l'area di lavoro.

Multilingue e accessibile a tutti gli utenti.

Perché è importante:

Mentre altri strumenti si concentrano sulla trascrizione, T2T di Brain Max è sensibile al flusso di lavoro, progettato per aiutarti a catturare e mettere in azione le intenzioni, non solo a digitare più velocemente. Parla, salva e agisci, tutto in un unico posto.

✍️ Usa il blocco note ClickUp per acquisire rapidamente

Inizia con quei pensieri che devi annotare rapidamente. Basta avviare il blocco note ClickUp. Usalo per scrivere idee durante una lezione o mentre studi, creare elenchi rapidi di cose da fare per rispettare una scadenza o annotare domande dell'ultimo minuto per prepararti a una riunione imminente.

Cattura rapidamente le idee con il blocco note ClickUp

Con Blocco note puoi:

Cattura istantaneamente i tuoi pensieri durante le lezioni, i brainstorming o mentre svolgi più attività contemporaneamente

Organizzale trascinandole, nidificandole o trasformando gli elenchi in liste di controllo

Converti le note in attività all'istante, senza bisogno di passare da un'app all'altra

Converti qualsiasi voce del blocco note di ClickUp in un'attività cliccabile

Tutto inizia in modo privato, solo per te. Ma quando sei pronto a condividere o espandere un'idea, le voci del Blocco note possono evolversi senza soluzione di continuità in documenti ClickUp completi.

E poiché puoi accedervi dal web, dal tuo telefono o persino da un'estensione Chrome, non rimarrai mai senza le tue note. Consideralo come la tua bacheca digitale di post-it, ma senza il caos.

Rimani connesso al tuo blocco note ClickUp su tutti i dispositivi

📱 Sei in viaggio? L'app mobile di ClickUp ti consente di registrare note vocali, scrivere idee ed esportare documenti in formato PDF, anche durante gli spostamenti o mentre svolgi più attività contemporaneamente. Che tu stia registrando note sul campo o preparando un rapido check-in, le tue note rimangono sincronizzate e accessibili.

📄 Formatta ed esporta con ClickUp Docs

Tuttavia, quando è il momento di perfezionarle o condividerle con il tuo team, puoi facilmente trasformarle in documenti ClickUp condivisibili o collegarle direttamente ai progetti.

È un software di collaborazione per documenti integrato nella tua configurazione di produttività. Questo lo rende perfetto per elaborare documentazione dettagliata, archiviare note ricche di contenuti o mappare piani di progetto completi, senza bisogno di passare da un'app all'altra.

Strutturate le note come preferite con le ricche opzioni di formattazione di ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, puoi trasformare note sparse in PDF curati, ideali per report, dispense o archivi organizzati. La funzionalità di esportazione in PDF è in primo piano, quindi non dovrai più perdere tempo a cercare nei menu solo per condividere il tuo lavoro.

Ecco come fare:

Basta cliccare su Condividi in alto a destra dello schermo

ClickUp Documenti Menu Condividi

Clicca su Esporta dal menu a comparsa

Menu Esporta documenti ClickUp

Seleziona PDF

ClickUp Docs Opzione Esporta come PDF

Trova il tuo PDF nella cartella Download

Inoltre, avrai a disposizione strumenti di formattazione avanzati e comandi slash per creare documenti strutturati con intestazioni, tabelle, elementi incorporati ed evidenziazioni. La collaborazione in tempo reale consente al tuo team di modificare insieme senza interferire con il lavoro degli altri e di utilizzare comandi slash e strumenti di formattazione per aggiungere liste di controllo, elementi incorporati e stili personalizzati, senza bisogno di competenze di progettazione.

Inoltre, ClickUp tiene traccia automaticamente di ogni modifica con la cronologia delle versioni, così potrai facilmente ripristinare le versioni precedenti dei tuoi documenti, se necessario. In questo modo non perderai nessuna modifica importante e potrai collaborare in tutta tranquillità.

Organizza le tue note all'interno di vere e proprie aree di lavoro

In ClickUp, le tue note non vivono isolate. Taggale, allegale alle attività o agli obiettivi di ClickUp e organizza tutto all'interno delle cartelle di progetto, in modo che i tuoi documenti siano sempre collegati al quadro generale.

🧠 Riepiloga/riassumi le note con ClickUp Brain

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere istantaneamente ciò che scrivi, estrarre i punti chiave, creare attività e ottenere di più da quelle semplici note.

💡 Suggerimento per utenti esperti: note lunghe? TL;DR con ClickUp Brain. Prima di esportare, guarda come l'IA riassume i tuoi pensieri in pochi secondi: perfetto per PDF puliti e follow-up più rapidi.

🎙️ Lascia che IA Notetaker gestisca le tue riunioni

Preoccupato di stare al passo con gli appunti delle lezioni o i punti salienti delle riunioni? Il ClickUp AI Notetaker ti copre le spalle, soprattutto se il tuo calendario è pieno di chiamate Zoom, sincronizzazioni di team o check-in dei client.

Concentrati sull'ascolto attento durante le chiamate di lavoro mentre ClickUp AI Notetaker prende appunti

Si unisce automaticamente alle riunioni Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, quindi registra, trascrive e riepiloga/riassume la conversazione in tempo reale. Non ottieni solo una trascrizione grezza, ma anche chiari punti salienti delle informazioni chiave, delle decisioni e delle azioni da intraprendere, che possono anche essere trasformati in attività di ClickUp con un clic.

Queste note vengono quindi salvate come documenti di riunione organizzati direttamente all'interno dell'area di lavoro, facilitando il follow-up e la responsabilità. Quindi, invece di considerare la presa di appunti come un'attività statica e una tantum, ClickUp la integra nel flusso di lavoro effettivo. È possibile acquisire, connettere, assegnare, agire e rivedere, senza cambiare strumento o perdere il contesto.

Gustavo Seabra, professore associato di ricerca presso l'Università della Florida, afferma:

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e creare report, e l'integrazione con il calendario e le e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come Documenti, dove è possibile prendere appunti e creare report, e l'integrazione con il calendario e le e-mail, tutto in un unico posto. Non è necessario utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

💡 Suggerimento per utenti esperti: usa /task in ClickUp Docs per collegare o creare attività all'interno delle tue note. È un modo semplice per trasformare le idee in azioni e mantenere tutto connesso in un unico posto.

Dalle note all'azione: fai il passo successivo con ClickUp

Hai provato diversi metodi per prendere appunti: forse il metodo Cornell per le lezioni, gli schemi per le riunioni o persino le mappe mentali quando ti senti particolarmente visivo. Ma se quelle note finiscono sepolte in cartelle o congelate in PDF statici, che senso ha?

Con ClickUp, i tuoi pensieri non rimangono solo tali: diventano attività, si collegano ai progetti e fanno avanzare le cose. Annota qualcosa, trasformalo in un documento, collabora con il tuo team ed esportalo in PDF quando è il momento di condividerlo. E se utilizzi app di IA per prendere appunti durante le chiamate o le sessioni di brainstorming, ClickUp può aiutarti a conservare le tue note automatizzate in un unico posto.

Non dovrai più passare da cinque strumenti diversi solo per gestire le tue note. Tutto è in un unico spazio e tutto è modificabile.

✨ Sei pronto a trasformare le tue note nei prossimi passaggi? Iscriviti a ClickUp e inizia a creare, organizzare ed esportare, tutto in un unico posto.