Come impostare e raggiungere obiettivi a breve termine (+esempi)

Serena Williams una volta ha detto ,

Il mio sogno era quello di diventare il miglior tennista del mondo.

Serena Williams, tennista

Ha iniziato a lavorare per questo obiettivo quando aveva tre anni. Quando ha raggiunto questo obiettivo, aveva già 20 anni.

Raggiungere un obiettivo a lungo termine, come diventare il numero 1 al mondo, lanciare un'azienda o diventare un maestro in qualche abilità, non è un semplice viaggio lineare. È composto da centinaia di obiettivi a breve termine che si sommano nel tempo.

Per rimanere in linea con i vostri obiettivi a lungo termine, avete bisogno di obiettivi a breve e medio termine che si accumulino. Che abbiate un grande sogno o che vogliate semplicemente vivere al meglio oggi, ecco alcuni obiettivi a breve termine che vi guideranno.

**Che cosa sono gli obiettivi a breve termine?

Definizione di obiettivi a breve termine

Gli obiettivi a breve termine sono oggetti che si vogliono raggiungere in un periodo di tempo più breve, tipicamente in un giorno, una settimana, un mese o nel prossimo futuro. Sono:

Semplici : In genere, gli obiettivi a breve termine sono piccoli e possono essere completati rapidamente

: In genere, gli obiettivi a breve termine sono piccoli e possono essere completati rapidamente Inclusivi : Spesso gli obiettivi a breve termine contribuiscono alla realizzazione di quelli a lungo termine

: Spesso gli obiettivi a breve termine contribuiscono alla realizzazione di quelli a lungo termine Focalizzati : Priorità immediate o attività cardine più piccole nel percorso verso le ambizioni a lungo termine

: Priorità immediate o attività cardine più piccole nel percorso verso le ambizioni a lungo termine Limitati: Sono chiusi e di portata minima

Differenza tra obiettivi a breve e a lungo termine

Facciamo un esempio semplice. Se il vostro obiettivo a lungo termine è quello di lanciare un'attività di coaching, i vostri obiettivi a medio termine sarebbero quelli di:

Ottenere la certificazione

Lanciare un marchio personale/sito web

Creare una rete su LinkedIn

Creare framework e modelli

Da qui, gli obiettivi a breve termine saranno i seguenti:

Studiare per l'esame di certificazione per 2 ore al giorno

Fare pratica di coaching in 20 sessioni di un'ora

Pubblicare due volte a settimana su LinkedIn

Come vedete, gli obiettivi a breve termine aiutano a suddividere gli obiettivi a lungo termine in componenti raggiungibili, gestibili e di dimensioni ridotte. Quindi, la differenza principale tra obiettivi a breve termine vs. obiettivi a lungo termine è l'orizzonte temporale e la portata. Ma c'è di più.

Parametri Obiettivi a breve termine Obiettivi a lungo termine Sequenza In genere, giorno, settimana o mese Di solito da 1 a 5 anni Concentrazione Attività immediate Complesse e ambiziose Lavoro richiesto Minimo e istantaneo Massimo e costante Risultati Piccoli e incrementali Grandi e trasformazionali Ambito di applicazione Di solito coinvolge un individuo o piccoli team Di solito coinvolge team più grandi

Differenze tra obiettivi a breve e a lungo termine

Importanza dell'impostazione di obiettivi a breve termine

Se vi sembra che ci sia già molto da fare senza dovervi preoccupare di un'altra serie di obiettivi, vi capiamo. Tra lavoro, hobby, relazioni, vita sociale, allenamenti, salute mentale e impegno nella comunità, c'è già molto da fare per ogni individuo.

Invece di essere un'altra fonte di pressione, gli obiettivi a breve termine possono essere un ottimo modo per organizzare e dare priorità a ciò che si vuole nella vita. Ecco come fare.

Gestibilità

Gli obiettivi a breve termine aiutano a gestire i piani di vita a lungo termine. Avete bisogno di un fondo pensione? Investite piccoli importi ogni mese. Sognate di diventare un comico? Esibitevi a un open mic ogni settimana. Volete perdere peso? Camminate per un miglio ogni giorno.

Gli obiettivi a breve termine rendono gestibili e controllabili le ambizioni a lungo termine. Impediscono la sopraffazione, la paralisi decisionale e altre barriere psicologiche.

Costruire lo slancio

Gli obiettivi a breve termine vi aiutano a combinare i frutti dei vostri lavori richiesti. Se si raggiungono gli obiettivi a breve termine con costanza, si acquisisce fiducia e motivazione a fare di più. Questo crea uno slancio.

Se l'obiettivo dell'anno è scrivere il vostro primo romanzo, l'obiettivo a breve termine potrebbe essere quello di scrivere due pagine o un capitolo ogni giorno. Quando questo diventerà un'abitudine, sarete in grado di scrivere di più, magari completando l'obiettivo prima.

Rimanere concentrati

Gli obiettivi a breve termine impediscono di distrarsi durante l'esecuzione dell'attività. Suddividendo un obiettivo più grande in parti più piccole, si può rimanere concentrati sulle attività senza preoccuparsi del quadro generale (per il momento).

Supponiamo che siate uno sviluppatore che sta costruendo un prodotto. Suddividendolo in piccole funzionalità, potete fissare obiettivi a breve termine e concentrarvi sul codice invece di essere distratti dal feedback degli utenti o dalle richieste dei progettisti.

Monitoraggio dello stato di avanzamento

Gli obiettivi a breve termine sono le attività cardine della vostra tabella di marcia verso gli obiettivi a lungo termine. Aiutano a valutare lo stato di avanzamento, a celebrare le vittorie, a identificare i problemi e ad apportare modifiche, se necessario.

Spero che questo vi abbia convinto a cimentarvi nell'impostazione di obiettivi a breve termine. Ecco una serie completa di esempi ispiratori per voi.

Esempi di Obiettivi a Breve Termine

Potete impostare obiettivi a breve termine per qualsiasi cosa vogliate raggiungere in qualsiasi dimensione della vostra vita. In questa sezione, per facilitare la lettura, suddividiamo gli obiettivi che potete fissare in varie categorie.

Obiettivi a breve termine legati alla carriera

Che siate liberi professionisti, impiegati all'inizio della carriera o leader, gli obiettivi a breve termine possono cancellare i passaggi verso la posizione che aspirate a ricoprire. Provate a seguire i seguenti per orientarvi.

1. Sviluppare una nuova abilità

Nel mondo della tecnologia e dell'IA, tutti hanno bisogno di aggiornarsi costantemente. Utilizzate un obiettivo a breve termine per imparare nuove competenze professionali, fare pratica con un nuovo strumento o aggiornare le competenze esistenti.

Obiettivo: Imparare a codificare un'applicazione di apprendimento automatico con Python in quattro settimane.

2. Creare un sito web personale

Gran parte della crescita professionale oggi avviene attraverso il networking. Man mano che si sale nella scala gerarchica, è necessario essere ricercabili per essere trovati da potenziali datori di lavoro, cacciatori di teste o collaboratori. Un sito web personale è un buon punto di partenza.

Obiettivi: Creare un semplice sito web personale su Notion o Squarespace con un profilo di base e informazioni di contatto in due settimane.

3. Ampliare la rete professionale

Il passaggio successivo al personal branding consiste nell'avere una rete professionale ampia e impegnata. Questo può essere considerato un obiettivo a breve e medio termine, a seconda della profondità che si vuole raggiungere. Tuttavia, alcuni obiettivi a breve termine che si possono impostare sono:

Aggiornare il profilo di LinkedIn con le ultime informazioni entro la fine della settimana

Pubblicare due volte a settimana su LinkedIn

Partecipare a due eventi di networking offline al mese

4. Cercate un feedback regolare

La crescita professionale necessita di un feedback regolare e costruttivo da parte di chi lavora con noi. È un'abitudine raccogliere i feedback, impostando obiettivi a breve termine su di essi.

Obiettivi: Programmare riunioni mensili a tu per tu con il responsabile della reportistica e il responsabile di livello superiore per raccogliere feedback.

5. Produttività

Oltre il 50% dei dipendenti ha dichiarato di non si sentono produttivi al lavoro secondo McKinsey. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il lavoro moderno è impantanato nelle distrazioni. Troppe riunioni, messaggi di Slack, email e altri strumenti sottraggono tempo per fare ciò che i dipendenti dovrebbero fare.

Per superare questa sfida, è necessario darsi delle impostazioni a breve termine obiettivi di produttività a breve termine , come ad esempio:

Limitare le riunioni a meno di 90 minuti al giorno

Dedicare almeno quattro ore al giorno al lavoro principale, come la codifica, la scrittura, ecc.

Impostare e completare le routine di inizio e fine giornata

6. Ottenere mentorship

A un certo punto della vostra carriera, è probabile che vi troviate bloccati. Un buon mentore può cancellare gli ostacoli e facilitare il vostro percorso.

Obiettivi: Trovate un mentore, discutete degli obiettivi e ricevete supporto. Programmate riunioni bimestrali con lui/lei.

7. Migliorare il modo di parlare in pubblico

Quando si parla di parlare in pubblico, spesso si pensa a grandi riunioni o a un discorso. Non è detto che sia così. Un buon public speaking è utile per motivare il proprio team o per gestire una crisi familiare.

Obiettivi:

Imparare le abilità di presentazione attraverso un corso online o un coach di comunicazione

Fare volontariato e parlare a tre eventi aziendali

Iscriversi a conferenze e presentare a piccoli gruppi

Obiettivi di sviluppo personale a breve termine

Yi Tay, ex-CEO di Reka IA, ha recentemente pubblicato un post sul suo blog in cui spiega perché sta tornando a Google. In esso, dice qualcosa che la maggior parte di noi sperimenta ma non articola.

Per destreggiarmi in così tante cose contemporaneamente, la mia salute fisica e mentale ha subito un pesante tributo e il mio corpo si è riempito di 15 kg di grasso a causa dell'intensità e dello stile di vita malsano.

Yi Tay, scienziato ricercatore, Google Deep Mind

La nostra vita personale e professionale è così strettamente intrecciata che una ha un impatto intricato sull'altra. Per questo motivo, l'impostazione obiettivi personali aiuta a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

8. Costruire abitudini sane

Molte cose nella vostra vita personale possono essere inserite in questa categoria di obiettivi a breve termine. Quindi, scegliete quello che fa per voi.

Obiettivi:

Da fare allenamenti di forza per 30 minuti, cinque volte alla settimana

Ridurre i carboidrati nei pasti e sostituirli con le proteine

Bere otto bicchieri d'acqua al giorno

Fare una passeggiata nel parco vicino per 20 minuti ogni giorno

Dormire sette ore

9. Creare routine

Gli esseri umani sono creature abitudinarie. Da fare regolarmente formano il nostro modo di pensare e la persona che diventiamo. Che le si coltivi attivamente o meno, si formulano certe abitudini e si continua a farle finché non cambia qualcosa.

Per questo motivo, è bene che siate riflessivi e intenzionali sulle vostre abitudini, impostando obiettivi a breve termine.

Rifare il letto non appena ci si sveglia

Scrivere un diario per 20 minuti al giorno

Da fare la preghiera, la meditazione, la lettura o la pratica di mindfulness

Chiudere la giornata eliminando gli schermi almeno 60 minuti prima di andare a letto

10. Coltivare la vita sociale

Può essere insolito fissare obiettivi per la propria vita sociale. Dovrebbe accadere spontaneamente, giusto? Tuttavia, vi siete mai sentiti come se fossero passati giorni dall'ultima volta che avete avuto una conversazione a cuore aperto con un amico? Evitate questo problema impostando obiettivi a breve termine per la vita sociale.

Riunirsi con gli amici ogni venerdì dopo il lavoro

Giocare o guardare un film con un amico ogni mese

Inviare un testo o chiamare un amico ogni fine settimana

Visitare la famiglia allargata ogni mese

11. Ridurre al minimo i social media

Spesso è più facile scorrere Instagram e mettere "mi piace" a un post piuttosto che prendere il telefono e chiamare qualcuno. Tuttavia, i social network non sono sufficienti per creare connessioni significative.

Impostate obiettivi a breve termine per ridurre al minimo l'uso dei social media, che possono poi trasformarsi in sane abitudini digitali a lungo termine.

Limitare l'uso di Instagram a 20 minuti al giorno

Da fare solo due ore dopo il risveglio

Fare una disintossicazione digitale per 30 giorni

12. Decluttering della vostra vita

Per quanto siate organizzati, il disordine si accumula inosservato. Per questo motivo, è utile fissare spesso degli obiettivi per riordinare la propria vita. Tra questi potrebbero esserci:

Sbarazzarsi degli oggetti (vestiti, cancelleria, ecc.) che non si usano da tre mesi

Rimettere tutti gli oggetti nelle loro Box

Cancellare il desktop, gli scarichi e altre cartelle comuni del computer

Ordinare e archiviare documenti, fatture, ecc.

Disiscriversi dalle email non necessarie

13. Continua a leggere

A recente sondaggio ha rilevato che il 23% degli adulti americani non legge un libro da un anno! Quelli che invece Da fare leggono sono leggono meno . Quindi, se siete rimasti indietro nella lettura, non preoccupatevi. Ricominciate.

Obiettivi: Leggere cinque pagine al giorno prima di andare a letto (non preoccupatevi se si tratta di un libro fisico, di un ebook o di un audiolibro. Leggere è leggere)

14. Esercitarsi a cucinare

Una parte importante dell'essere sani è cucinare i pasti a casa e mangiare in famiglia. Inoltre, è utile sapere esattamente cosa si sta immettendo nel proprio corpo e come ci si sente alla fine. Quindi, perché non fissare degli obiettivi a breve termine sulla cucina?

Obiettivi: Cucinare almeno un pasto al giorno a casa per cinque giorni alla settimana. (In dipendenza della rapidità con cui si prende questo ritmo, si può aumentare l'obiettivo).

15. Volontario

Se la vita va troppo veloce, il volontariato è un ottimo modo per rallentare ed esplorare attività che vi danno più significato e scopo.

**Obiettivi: Fare due ore di volontariato ogni domenica presso il rifugio per gatti del quartiere.

16. Correre una maratona

Tecnicamente, correre una maratona è un obiettivo a lungo termine. Ma per arrivarci, è possibile fissare un numero di obiettivi a breve termine:

Fare jogging per 30 minuti ogni giorno

Aggiungere cinque minuti al tempo di jogging ogni settimana/quindici giorni

Trovare l'attrezzatura giusta per supportare la maratona

17. Uscire dalla propria zona di comfort

C'è qualcosa da fare che non avete mai trovato il coraggio di fare? Questo è un momento come un altro.

Impostate obiettivi come sollevare pesi più pesanti, camminare un miglio in più del solito o finalmente fare quel bungee jumping.

Obiettivi finanziari a breve termine

Il modo migliore per avere più denaro è gestire bene quello che si ha. Gli obiettivi finanziari a breve termine possono aiutare a creare un backup, ad aumentare la ricchezza e a gestire bene il denaro.

18. Avviare un fondo per i giorni di pioggia

Il primo passaggio del piano finanziario consiste nell'avere un buon fondo di emergenza. Questo non solo vi aiuterà durante le emergenze, ma vi darà anche la fiducia necessaria per fare investimenti più rischiosi con il resto del denaro.

Obiettivi: Destinare 200 dollari al mese al fondo di emergenza fino a raggiungere i 3000 dollari.

19. Creare un budget mensile

Conoscete la destinazione del vostro denaro, riducete al minimo gli sprechi e spendete dove è importante con un bilancio chiaro e utile.

Obiettivi: Creare un bilancio mensile completo il primo giorno di ogni mese. Monitorare le deviazioni dal budget e regolare di conseguenza il piano del mese successivo.

20. Gestire le proprie finanze personali

Oggigiorno è facile spendere soldi. Gli acquisti con un solo clic, il "tap and pay", il "buy now pay later", ecc. rendono gli acquisti d'impulso più facili e attraenti. L'unico modo per spendere in modo consapevole è gestire bene le proprie finanze personali.

Obiettivi:

Ricerca di un software di account

Iscrivetevi a uno strumento che gestisca le finanze personali nel modo che preferite

Impostare regole per le spese, ad esempio limitare gli acquisti online a meno di 100 dollari

Impostare reportistica e notifiche per assicurarsi di non infrangere le proprie regole

21. Iniziare a investire

Non è mai troppo presto o troppo tardi per iniziare a investire. Tra gli obiettivi finanziari a breve termine, i piani di investimento sono forse i più importanti perché il valore della capitalizzazione degli investimenti giusti può essere esponenziale.

Obiettivi:

Impostare il 10% del reddito mensile per gli investimenti

Diversificare il portfolio degli investimenti assegnando il 40% ai fondi di debito, il 30% alle azioni, ecc.

Aumentare l'importo investito del 10% ogni anno

Creare investimenti aggiuntivi per piani a breve termine come viaggi o l'acquisto di una nuova auto

22. Pagare in anticipo i debiti

I prestiti, come il mutuo per la casa o il prestito per gli studenti, offrono la possibilità di pagare anticipatamente. Sfruttatele e pagate i vostri debiti il prima possibile.

Obiettivi: Pagare ogni mese 150 dollari in più per il debito della carta di credito.

23. Eliminare gli sprechi

Da fare: avete una sottoscrizione a una rivista che non usate mai? Da fare: continuare a pagare l'assicurazione per un dispositivo che non si possiede più? Eliminare questi sprechi richiede un obiettivo di decluttering finanziario.

Obiettivo: Identificare ed eliminare le spese inutili ogni trimestre. Spostare il denaro risparmiato in un account di risparmio separato da utilizzare in seguito.

24. Migliorare il punteggio di credito

Un buon punteggio di credito può offrire vantaggi finanziari a lungo termine sotto forma di tassi di interesse più bassi, accesso facilitato ai prestiti, ecc. Ogni individuo deve fissare degli obiettivi a breve termine per migliorare il proprio punteggio di credito:

Effettuare puntualmente i pagamenti di tutte le bollette

Rimanere entro il limite di credito di ogni carta di credito

Controllare il proprio rapporto di credito ogni sei mesi e assicurarsi di contestare le transazioni o gli addebiti inesatti

Obiettivi a breve termine per gli studenti

Sebbene gli obiettivi di cui sopra siano comuni e ampiamente applicabili, non coprono fasi specifiche della vita, come l'università. Ecco alcuni obiettivi a breve termine per gli studenti.

25. Completare tutti i compiti in anticipo

Se siete il tipo che fa le ore piccole il giorno della scadenza del compito, questo obiettivo è utile.

Obiettivo: Completare e inviare il compito settimanale due giorni prima della data di scadenza.

26. Migliorare i voti

Per migliorare i risultati accademici a lungo termine, è necessario migliorare i propri voti a breve termine. Da fare, provate a seguire le seguenti indicazioni:

Studiare tutte le lezioni il giorno stesso in cui sono state impartite (senza rimandare al giorno prima dell'esame)

Fare dei test di prova per valutare i risultati dell'apprendimento

Completare tutti i compiti per tempo

Dormire bene prima del giorno dell'esame

27. Ottenere l'eccellenza a tutto tondo

L'istruzione non riguarda solo i voti, ma anche l'esperienza scolastica. Quindi, non perdetevi le attività extrascolastiche.

Fissate l'obiettivo di partecipare a un club o a un'attività sportiva per un'ora ogni fine settimana.

28. Volontario

Un altro aspetto dello sviluppo a tutto tondo è l'esperienza di volontariato. Fissate l'obiettivo di trascorrere i fine settimana aiutando un ente di beneficenza locale.

Non è necessario che sia sul posto. Il volontariato può anche essere a distanza o da casa, come insegnare un'abilità in un corso online, aiutare le persone ad aggiornare il loro sito web o rispondere alle email con consigli sulla carriera.

29. Prepararsi per la carriera

L'università è anche il momento per prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. Quindi, iniziate con obiettivi a breve termine, come ad esempio:

Creare un curriculum che illustri il vostro pedigree professionale

Costruire un portfolio di progetti personali per dimostrare le proprie capacità

Partecipare a gruppi di networking professionale per creare connessioni

Acquisire esperienza di leadership gestendo progetti o eventi universitari

Ottenere un'esperienza di stage

30. Costruire competenze comportamentali

L'istruzione universitaria spesso non insegna direttamente le competenze comportamentali necessarie sul posto di lavoro, come la comunicazione, la risoluzione dei problemi, la collaborazione, la resilienza, la risoluzione dei conflitti, il dare/ricevere feedback, ecc.

Obiettivi: Rivolgersi a un mentore per comprendere le competenze comportamentali necessarie per eccellere sul lavoro. Creare un approccio in passaggi per svilupparle.

Bonus: Scopri gli altri Obiettivi SMART per gli studenti universitari per aiutarvi a rimanere motivati.

Obiettivi a breve termine per giovani professionisti

Nel 2024 sono stati aggiunti milioni di posti di lavoro solo negli Stati Uniti, creando opportunità per i giovani professionisti di dare il via alle loro carriere. Per prosperare nei nuovi ruoli e crescere nella vostra carriera, questi obiettivi a breve termine vi aiuteranno.

31. Pianificare la giornata lavorativa

Create una routine per assicurarvi di pianificare la vostra giornata lavorativa in modo efficace. Per un knowledge worker, una giornata tipica comprende il controllo delle email, la risposta ai messaggi istantanei, la partecipazione a riunioni e la collaborazione con i colleghi, oltre a completare le proprie attività individuali.

Obiettivi: Pianificare la giornata per garantire che le attività importanti siano completate in linea con i vostri obiettivi obiettivi del team . Si possono anche utilizzare tecniche come il blocco del calendario o il Pomodoro per terminare i lavori.

32. Migliorare la comunicazione professionale

La maggior parte del lavoro di oggi consiste nel comunicare con gli altri, attraverso email, presentazioni, riunioni, memo o sessioni di brainstorming. Cercate quindi di migliorare la vostra comunicazione con obiettivi quali:

Scrivere email più brevi e chiare

Scrivere documenti di briefing/requisiti esaustivi per i colleghi

Esercitarsi a scrivere i verbali delle riunioni per gestire meglio gli elementi d'azione

33. Sviluppare le capacità decisionali

I professionisti all'inizio della carriera, soprattutto nelle startup e nelle piccole aziende, dovranno prendere un certo numero di decisioni importanti.

Per prenderle nel modo giusto, occorre impostare obiettivi a breve termine per creare quadri decisionali. Comprendere la valutazione dei rischi, le best practice, le incognite, ecc.

Tenere a disposizione risorse come Documento sul quadro decisionale di ClickUp a portata di mano.

34. Creare un piano di sviluppo personale

Formate la vostra carriera nel modo che desiderate con un piano completo ma flessibile. Create obiettivi di sviluppo personale per:

Identificare cinque aree chiave di crescita

Elencare e adottare passaggi praticabili per fare progressi in ciascuna area

Discutere dello stato di avanzamento con il manager e ottenere un feedback

Capire cosa serve per ottenere una promozione e acquisire tali competenze

Chiedere la promozione

35. Creare un equilibrio tra vita privata e lavoro

Impostare obiettivi a breve e medio termine per garantire l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Impostate obiettivi come:

Organizzare la giornata lavorativa in modo da adattarla al meglio alla vostra situazione di vita

Non controllare le e-mail o le chat dell'ufficio dopo le 18.00

Riservare i fine settimana interamente al nutrimento personale

Prendere le 3 settimane di ferie a cui si ha diritto

36. Imparate a dire di no

I professionisti all'inizio della carriera sono particolarmente riluttanti a dire di no per paura di perdere qualcosa o di essere rimproverati. Ma dire di no è una parte fondamentale della produttività.

Imparate a rifiutare tutte le attività o le richieste che non rientrano nelle vostre priorità o responsabilità.

37. Negoziare un benefit o un aumento

Un buon sviluppo professionale richiede anche capacità di negoziazione. La capacità di presentare il proprio caso con sicurezza e di negoziare il proprio compenso o i propri benefici è un'abilità chiave da possedere.

Obiettivi: Costruire il vostro caso per un aumento prima della prossima valutazione. Imparare a negoziare l'aumento desiderato.

Bonus:_ Scoprire gli altri obiettivi professionali per il lavoro .

Obiettivi a breve termine per i manager

La gestione non è un'abilità innata. Si impara lentamente e faticosamente. Per essere un manager migliore, è necessario investire tempo ed energie per imparare ad esserlo.

38. Imparare a essere un manager

Iniziate leggendo libri di gestione per capire cos'è la leadership e cosa ci si aspetta da voi. Incorporate gli insegnamenti e i quadri di questi libri nelle vostre attività quotidiane. Valutate e ottimizzate man mano.

Obiettivi: Leggere 10 libri di management in un trimestre.

39. Cercare feedback

Il feedback è tipicamente dall'alto verso il basso, il che significa che i manager spesso danno il feedback ai membri del loro team. Per essere un manager migliore, è necessario ascoltare il proprio team.

Obiettivi: Condurre retrospettive mensili per raccogliere feedback sulle vostre prestazioni come manager.

40. Introspezione

I manager spesso si sentono come dei semplici babysitter. Uno dei motivi principali potrebbe essere il modo in cui gestiscono il proprio team. Per modificare il manager che siete ora e diventare il manager che volete essere, impostate obiettivi a breve termine per modificare il comportamento.

Obiettivi: Effettuare incontri individuali con se stessi ogni mese per identificare le lacune nelle proprie prestazioni.

Obiettivi a breve termine per gli imprenditori

Negli Stati Uniti, 5.5 milioni di nuove applicazioni aziendali sono state presentate l'anno scorso. Se a ciò si aggiungono i freelance, i solisti e i lavoratori in proprio, il mondo dell'imprenditoria è in piena espansione. L'esito positivo in questo campo richiede obiettivi ponderati a breve termine.

41. Convalidare l'idea aziendale

In qualità di imprenditore, prima di dedicare del tempo al suo sviluppo, è necessario sapere che la vostra idea è valida e potenzialmente redditizia. Da fare prima. Fissate degli obiettivi per convalidare la vostra idea aziendale attraverso ricerche secondarie, sondaggi, interviste, ecc.

Obiettivi: Confermare l'idoneità del prodotto al mercato entro sei mesi.

42. Identificare il traguardo

Una volta convalidata la vostra idea, pensate a chi troverà il massimo valore dal vostro prodotto, cioè a chi è il vostro avatar cliente ideale.

Obiettivi: Definire il profilo del vostro cliente ideale in un mese

43. Creare una roadmap dei prodotti

In teoria, la vostra idea funziona. Ora è il momento di metterla in pratica. Impostate obiettivi a breve termine che contribuiscano al piano a lungo termine per la creazione di un prodotto di successo.

Lanciare un MVP entro la fine del mese

Identificare e dare priorità alle funzionalità/funzione da aggiungere in ogni sprint

Creare un piano per costruire il prodotto in modo incrementale

Impostazione delle scadenze

44. Creare un piano go-to-market

Obiettivi:

Realizzare una presentazione di un minuto che comunichi il valore della vostra azienda, in una settimana

Delineare una strategia per la promozione della vostra azienda attraverso i canali online entro questo trimestre

Creare un sito web con pagine di destinazione per la cattura di contatti entro la fine del trimestre

Impostazione di profili su LinkedIn, Instagram e X in una settimana

45. Impostazione di un CRM

Ogni azienda, B2B o B2C, in tutti i settori, ha bisogno di un sistema solido per monitorare tutte le interazioni con i clienti in un unico luogo. Per prima cosa, impostatelo.

Obiettivi: Ricercare strumenti CRM e sottoscriverne uno entro una settimana.

46. Sicurezza dei finanziamenti

In qualità di imprenditore, non potete limitarvi a guidare l'azienda, ma dovete anche procurarvi il carburante.

Obiettivi: Rivolgersi a due investitori al mese per ottenere un finanziamento iniziale

47. Aumentare la base di clienti

Obiettivi: Aumentare la base clienti del 20% in tre mesi per dimostrare agli investitori il potenziale di crescita.

48. Generare entrate

La migliore convalida della vostra idea aziendale è un cliente pagante.

Obiettivi: Acquisire il primo cliente per generare un fatturato di 100.000 dollari

49. Assumere il primo dipendente

Che si tratti di un assistente esecutivo per gestire il calendario, di un addetto al supporto clienti per gestire le query o di uno stagista per gestire il marketing sui social media, fate la prima assunzione con fiducia.

Obiettivi: Assumere uno stagista sui social media entro due settimane.

50. Investire in se stessi

L'imprenditorialità è dura. È piena di alti e bassi. Comporta prendere decisioni complesse e affrontarne singolarmente le conseguenze. Per essere un buon imprenditore, è necessario investire su se stessi.

Obiettivi: Trovare un coach di leadership che supporti il vostro percorso imprenditoriale.

Se guardando obiettivi come bere acqua o prendere un coach vi chiedete se siano davvero efficaci, non avete tutti i torti. L'impostazione di un obiettivo efficace richiede qualcosa di più.

Come impostare obiettivi efficaci a breve termine

L'impostazione degli obiettivi è un modo per raggiungere i propri obiettivi. Ciò richiede obiettivi specifici e perseguibili strategie per la definizione degli obiettivi e strumenti di project management come ClickUp . Vediamo come utilizzarli insieme per raggiungere i propri obiettivi.

1. Iniziare con i grandi obiettivi

Considerate gli oggetti, i sogni e le ambizioni a lungo termine e ricavatene gli obiettivi a breve termine. Ad esempio, se l'obiettivo a lungo termine è perdere peso, gli obiettivi a breve termine possono riguardare gli allenamenti, le abitudini alimentari e altre pratiche di salute mentale da fare ogni giorno.

2. Suddividete gli obiettivi in parti gestibili

Suddividere un obiettivo annuale in parti più piccole di breve periodo obiettivi settimanali possono aiutarvi a fare buoni stati.

Per istanza, "scrivere 100 parole al giorno" può portare all'obiettivo più grande di "pubblicare un libro nel 2025", se si riesce a mantenerlo.

3. Usare il quadro degli obiettivi SMART

Se nel corso degli anni avete avuto obiettivi, desideri e propositi, probabilmente vi starete chiedendo come scrivere una dichiarazione d'obiettivo bene. Provate il Obiettivi SMART quadro di riferimento.

SMART è l'acronimo di Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound. L'impostazione di obiettivi che soddisfano tutti questi Box aiuta a raggiungerli più velocemente. Invece di impostare l'obiettivo di "scrivere di più", fatelo diventare "scrivere 400 parole al giorno tutti i giorni per un mese", che è SMART.

In caso di dubbio, utilizzare modelli di impostazione degli obiettivi . Provate il Modello di obiettivi SMART di ClickUp per guidare il processo di impostazione degli obiettivi Questo approccio strutturato aiuta a risparmiare tempo nel piano e a farvi fare di più.

Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Se avete ancora bisogno di altro, eccone alcuni esempi di obiettivi per 1, 5, 10 anni . Questo dovrebbe costituire una solida base. Ecco altri suggerimenti da tenere a mente.

Consigli per rimanere in carreggiata con gli obiettivi a breve termine

L'impostazione corretta degli obiettivi è il primo, ma importante, passaggio. Per essere certi di raggiungere i vostri obiettivi, dovete creare dei modi per monitorare il vostro stato. Ecco alcuni consigli da fare proprio per questo.

Dare priorità agli obiettivi

Non tutti gli obiettivi sono importanti allo stesso modo. Per ogni periodo, giorno, settimana, mese o trimestre, date priorità a quelli più importanti per voi. È utile limitarsi a tre per evitare il rischio di essere sopraffatti.

Rimanere flessibili

A volte, le circostanze potrebbero richiedere una modifica dei vostri obiettivi. Siate pronti ad affrontarle. Questo non significa che abbiate fallito. Anzi, questo tipo di flessibilità vi aiuta a diventare agili, resistenti e in anticipo sui tempi.

Monitorare e rivedere regolarmente lo stato di avanzamento

Non si possono impostare e dimenticare gli obiettivi. Dovete monitorare regolarmente lo stato di avanzamento per essere sempre responsabili. Le revisioni regolari vi permettono di valutare ciò che funziona, di identificare le sfide e di perfezionare il vostro approccio.

Trovate un account per la vostra responsabilità

Non costringetevi a fare tutto da soli. Chiedete a un amico, a un collega o a un manager di tenervi in considerazione. Se state impostando obiettivi di lettura, potreste unirvi a un club del libro. Se volete perdere peso, potreste lavorare con un trainer.

Usate gli strumenti per la produttività

La realizzazione degli obiettivi può essere già difficile senza essere sopraffatti dal monitoraggio e dalla reportistica. Automatizzate il tutto con strumenti come ClickUp.

Rendi visibili i tuoi obiettivi

Chi non vede non pensa. Utilizzate quindi uno strumento come Obiettivi di ClickUp per mantenerli visibili e accessibili. Sul posto di lavoro, è possibile visualizzare gli obiettivi dell'intero team in un unico luogo, monitorando con precisione chi sta facendo cosa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Obiettivi-gif-2.gif Obiettivi di ClickUp /$$$img/

misurare l'esito positivo con ClickUp Goals

Gestire le priorità

In ClickUp è possibile definire le priorità delle attività e degli obiettivi come "Urgenti", "Normali" o "Basse". Questo aiuta a mantenere la concentrazione e la chiarezza, garantendo uno stato significativo senza inutili distrazioni.

Creare un piano d'azione

Delineate il modo in cui raggiungerete i vostri obiettivi. Se avete bisogno di acquistare forniture, strumenti, accessori e così via, includetelo nel vostro piano. Condividetelo anche con il vostro account.

Provate il Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp per documentare e gestire il vostro percorso in un unico luogo.

Traccia lo stato di avanzamento

Scegliete tra una delle decine di meravigliosi app di monitoraggio degli obiettivi disponibili oggi. Utilizzare ClickUp Dashboard per impostare una reportistica personalizzata per i KPI che vi interessano. Non limitatevi a creare una reportistica. Rendetelo fruibile con promemoria tempestivi quando state andando fuori strada.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-534-1400x842.png ClickUp Dashboard /$$$img/

traccia lo stato di avanzamento dei tuoi obiettivi con la ClickUp Dashboard

Non reinventate la ruota. Inserite i vostri obiettivi personali e quotidiani in Il modello di obiettivi quotidiani di ClickUp per aiutarvi a tenere sotto controllo la situazione. Create stati personalizzati e monitorate ciò che conta.

Si può anche utilizzare modelli di attività cardine per consolidare gli obiettivi a breve termine in gruppi.

Brainstorm con IA

Non sapete come creare i vostri obiettivi? Non preoccupatevi. Chiedete ClickUp Brain per trovare idee. Provate a chiedere: "Genera cinque obiettivi a breve termine" o "Quali obiettivi a breve termine posso impostare in base ai miei obiettivi a lungo termine" Interagite con ClickUp Brain, sviluppate un piano d'azione ed eseguite gli obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/unnamed-1-1-1400x843.png ClickUp Brain /$$$img/

stabilire obiettivi a breve termine con ClickUp Brain

Nonostante i vostri sforzi, impostare e raggiungere i vostri obiettivi non è facile. Ecco alcune sfide che probabilmente dovrete affrontare e come superarle.

Le sfide più comuni nell'impostazione degli obiettivi a breve termine

Sovraccaricarsi di troppi obiettivi

Quando si fissano gli obiettivi, soprattutto se all'inizio dell'anno, si è tentati di "trasformare" la propria vita impostando troppi obiettivi. In questo modo sarete sovraccaricati e le vostre risorse si assottiglieranno, portandovi al burnout.

Per evitarlo, date priorità a un numero gestibile di obiettivi e dedicate a ciascuno di essi tempo ed energie adeguati.

Mancanza di account

Un obiettivo che non viene realizzato è solo un desiderio. Per essere responsabilizzati ad agire sui vostri obiettivi, impostate un tracker degli obiettivi o iscrivetevi con un partner per la responsabilità.

Procrastinazione

La procrastinazione è un problema universale. Dal posticipare la sveglia al saltare la palestra dopo una lunga giornata di lavoro, la procrastinazione è onnipresente. Spesso non deriva dalla pigrizia, ma dalla sensazione di essere sopraffatti.

Evitare la procrastinazione

Impostazione di piccoli obiettivi raggiungibili

Creando sistemi che vi spingano a completare gli obiettivi prefissati

Monitorando lo stato di avanzamento in modo visibile

Festeggiando le piccole vittorie

Impostazione di obiettivi efficaci a breve termine con ClickUp

Tutti abbiamo sogni e ambizioni. Che si tratti di eccellere nella fase mondiale, di diventare il proprio capo o di perdere quel grasso ostinato, tutti aspirano a qualcosa. Dove le persone falliscono è nel creare abitudini coerenti per raggiungere i grandi obiettivi.

Gli obiettivi personali a breve termine sono esattamente questo. Offrono una tabella di marcia verso obiettivi a lungo termine.

