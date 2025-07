Come utilizzare le strategie di marketing per consulenti per distinguersi nel 2025

Ti affidi ancora a file swipe e messaggi diretti a freddo per generare business? Forse è il caso di riconsiderare la tua strategia.

In un mondo in cui i potenziali clienti fanno la maggior parte delle loro ricerche prima di rispondere a qualsiasi tipo di contatto, è una scommessa rischiosa. I clienti stanno prestando attenzione al tuo modo di pensare, su LinkedIn, nei podcast, nei casi di studio.

Stanno valutando la precisione della tua offerta. Stanno salvando contenuti che rispondono direttamente ai loro problemi.

Le regole del gioco sono cambiate e oggi l'attività di consulenza si è evoluta oltre lo spamming indiscriminato delle finestre In arrivo o la pubblicità online. Si tratta di presentarsi con intuizioni che creano fiducia su larga scala.

In questa guida imparerai come fare proprio questo, con strategie di marketing innovative e strumenti software per consulenti che ti consentiranno di attrarre i nuovi clienti giusti e fidelizzare quelli passati, senza doverli rincorrere.

Aumenta la visibilità e il coinvolgimento dei clienti con il modello di piano di marketing per società di consulenza ClickUp

Perché il marketing è importante per i consulenti

La consulenza è un'attività basata sulle relazioni, ma le relazioni non crescono in isolamento. Ecco perché il marketing è fondamentale per aiutarti a distinguerti, costruire credibilità e relazioni, attirando i clienti giusti:

Aumenta la visibilità in un mercato affollato: il marketing strategico aiuta i consulenti a presentarsi costantemente dove si trova il loro pubblico, che si tratti di motori di ricerca, LinkedIn o eventi di settore, rendendoli più facili da trovare e affidabili

Stabilisce autorevolezza e fiducia: La condivisione di approfondimenti tramite blog, newsletter e conferenze posiziona i consulenti come leader di pensiero, non solo come provider di servizi

Attira clienti più adatti: Messaggi chiari e un approccio mirato assicurano che i consulenti interagiscano con clienti in linea con la loro esperienza e i loro valori, portando a relazioni più produttive e redditizie

Accorcia il ciclo commerciale: Quando i potenziali clienti conoscono già il valore offerto attraverso i contenuti o i passaparola, il processo decisionale diventa più rapido e agevole

Supporta la crescita a lungo termine: Un marketing coerente crea una serie di opportunità, così i consulenti non devono lottare per i clienti durante i periodi di calma

👀 Lo sapevate? Le Big Four — Deloitte, PwC, EY e KPMG — hanno tutte iniziato come piccole società di contabilità nel 1800. Nel corso del tempo, si sono evolute in potenti società di consulenza globali, che oggi danno forma a tutto, dalla strategia aziendale ai quadri normativi.

Le migliori strategie di marketing per consulenti

La chiave per il successo nella consulenza non è fare più marketing, ma un marketing più mirato, basato su dati concreti e in grado di definire la categoria . Ecco alcune strategie collaudate per ottenere questo cambiamento nel vostro mercato di riferimento:

1. Smetti di vendere servizi e inizia a commercializzare risultati

I potenziali clienti non vogliono decifrare il tuo processo. Cercano semplicemente chiarezza. Presentare il tuo servizio come un'offerta denominata con un ambito chiaro, una sequenza e un risultato promesso rende più facile per loro dire sì. Questo crea fiducia anche con i clienti attuali, stabilisce dei limiti e accelera il ciclo commerciale.

📌 Esempio: Invece di dire "Mi occupo di consulenza operativa per startup", trasforma la tua offerta in "Il riassetto del flusso di lavoro in 30 giorni"

Suddividi il processo in fasi con strategie mirate:

Settimana 1: Verifica dei flussi di lavoro del team

Settimana 2: Riprogettare i progetti in cantiere

Settimana 3: Automatizza le attività ricorrenti

Settimana 4: Formare il team e installare dashboard delle prestazioni

Prometti un risultato tangibile: "Riduci i ritardi interni del 40% o ti rimborsiamo". Includi questa frase in un documento di una pagina con i risultati attesi, le domande frequenti e i livelli di prezzo.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Docs per suddividere ogni offerta di prodotto in attività cardine, passaggi di consegna e metriche chiari. Includi domande frequenti, livelli di prezzo e liste di controllo per l'onboarding dei client. Trattalo come un micro-prodotto con un motore di consegna ripetibile alle spalle.

Sfrutta la formattazione avanzata del testo per delineare e presentare i tuoi servizi in modo efficace tramite ClickUp Docs

2. Crea una categoria all'interno di una categoria

Dire che sei un "consulente commerciale" o uno " stratega di marketing sul campo " può essere troppo vago nell'ambiente odierno. Gli acquirenti vogliono specialisti che comprendano la loro nicchia, la fase di crescita e il contesto operativo unico. Devi posizionarti in una sottocategoria ristretta e ben definita in cui la tua esperienza diventa immediatamente rilevante, distinguendoti dagli altri consulenti.

La specializzazione offre alle persone un motivo per ricordarsi di te. Ti trasforma in un unico riferimento invece che in una semplice opzione tra tante.

📌 Esempio: Se aiuti i team SaaS in fase iniziale a risolvere i problemi di go-to-market, promuoviti come "Il coach di scalabilità GTM per i fondatori di SaaS tra la serie A e la serie B". Questo dimostra che comprendi esattamente i loro punti deboli, come il ristagno delle vendite guidate dai fondatori, i passaggi di consegne poco chiari e le configurazioni CRM disorganizzate.

💡 Suggerimento professionale: per una rapida implementazione, rielabora il titolo del tuo profilo LinkedIn, lo slogan della tua homepage e i primi cinque minuti di una chiamata di presentazione per riflettere questo specifico posizionamento. Chiarisci quale trasformazione esatta aiuti a realizzare e per chi.

Ecco un esempio di Jonathan Javier, che si occupa di aiutare persone con background non tradizionali a trovare lavoro nel settore tecnologico

Si distingue dicendo:

La missione mia e di Wonsulting è "trasformare gli sfavoriti in vincitori". Ho tenuto conferenze in 9 paesi e in oltre 250 università/organizzazioni, fornendo approfondimenti basati sulle mie scoperte per aiutare le persone a intraprendere la carriera dei loro sogni.

3. Crea un motore di contenuti basato sulle idee

La leadership di pensiero generica non converte. I consulenti faticano a capirlo. Ma cosa converte e dà valore immediato? Un punto di vista distinto e ben difeso che dà forma al modo in cui le persone vedono un problema comune. I consulenti più efficaci utilizzano i loro contenuti per educare e differenziarsi. E lo fanno in modo coerente su tutte le piattaforme.

Condividere consigli è facile. Prendere posizione? È questo che viene ricordato. Scegliete una tesi forte, costruite una serie di contenuti attorno ad essa e lasciate che quell'ecosistema dimostri il vostro pensiero strategico in azione.

📌 Esempio: Se la tua convinzione è: "La maggior parte delle iniziative DEI fallisce perché i dipartimenti delle risorse umane le conducono in modo isolato", questa idea diventa la tua stella polare.

Potresti creare:

Un post settimanale su LinkedIn che analizza i fallimenti reali in materia di DEI

Una risorsa riservata dal titolo "La tua strategia DEI è strutturalmente inadeguata?"

Una presentazione per i COO su come integrare l'inclusione nella leadership interfunzionale

🌼 Esempio reale: Future Cain, una professionista della salute e del benessere con sede negli Stati Uniti, è nota per la prospettiva unica sulla salute mentale che apporta ai corsi di formazione sulla leadership con il suo concetto di intelligenza socio-emotiva. I suoi reel su Instagram e LinkedIn presentano contenuti coinvolgenti e incisivi che vanno dritti al punto!

4. Costruisci un funnel attorno a un'intuizione di punta

La consulenza non si vende in un unico passaggio. Richiede di educare il cliente, mostrargli i suoi punti deboli e guidarlo verso una decisione, il tutto mentre si instaura un rapporto di fiducia. Uno dei modi più efficaci per farlo è trasformare una conoscenza fondamentale del client in un funnel in tre parti.

Inizia con un lead magnet di alto valore, in stile diagnostico. Quindi coltiva quel pubblico con una breve serie di email sequenziali che lo guidano attraverso gli effetti a catena del problema. Infine, offri un servizio mirato che risolva esattamente quel problema.

📌 Esempio: Supponiamo che abbiate notato che molti team dirigenziali sono bloccati perché nessuno ha ben chiaro chi è responsabile delle decisioni. Questo crea attriti, ritardi e colli di bottiglia passivi, ma nessuno lo dice apertamente.

Trasformalo in un funnel in tre parti:

Lead magnet → "Il costo nascosto del debito decisionale" Una lista di controllo o un breve quiz che rivela come un processo decisionale poco chiaro porti a riunioni ripetute, ritardi nelle approvazioni e blocchi nell'esecuzione. L'obiettivo è quello di far dire loro: "Wow, abbiamo a che fare con questo problema e non sapevamo nemmeno che avesse un nome"

Serie di email → Una sequenza in tre parti che collega i punti tra i risultati dei quiz e i danni a valle. Email 1: Come l'attrito decisionale blocca le assunzioni e rallenta la velocità del team Email 2: Lo spreco di budget nascosto causato da una responsabilità poco chiara Email 3: Come i team ad alto funzionamento documentano e delegano le decisioni in anticipo

Offerta a pagamento → "Strategic Clarity Sprint"Un impegno di due sessioni in cui mappate la titolarità delle decisioni a tutti i livelli della leadership, allineate le regole di escalation e installate un framework di autorità di una pagina. Bonus: fornite loro un modello che possono implementare in tutti i team.

Una volta completato questo percorso, non solo comprenderanno il problema, ma sentiranno il peso che esso comporta e saranno pronti a eliminarlo.

🧠 Curiosità: I consulenti di marketing un tempo utilizzavano ricettari porta a porta. Molto prima dell'avvento dell'email, all'inizio del 1900 Jell-O regalava ricettari per aiutare i cuochi casalinghi: una prima forma di marketing dei contenuti che le società di consulenza hanno poi ampliato attraverso la leadership di pensiero

5. Organizza webinar tattici con una pipeline commerciale integrata

I webinar sono spesso sottoutilizzati o sovraprodotti, specialmente nel mondo della consulenza. I webinar più efficaci sono brevi, tattici e mirati a risolvere un problema per un pubblico ben definito. Evita le chiacchiere inutili e guida i partecipanti attraverso una soluzione specifica che possono utilizzare immediatamente.

Fornisci loro modelli di campagne di marketing reali, dashboard o flussi di lavoro. Fai loro provare in anteprima come sarebbe lavorare con te.

📌 Esempio:

Organizza una sessione dal titolo "Risolvi i colli di bottiglia interni degli SLA utilizzando ClickUp" rivolta ai responsabili delle operazioni di marketing aziendale. Esamina un flusso di lavoro realmente inefficiente e mostra come lo hai migliorato dal vivo. Limita la durata a 25 minuti, prosegui con una sessione di domande e risposte, quindi offri un audit gratuito dei sistemi ai partecipanti qualificati.

Dopo l'evento, suddividi la registrazione in clip LinkedIn e trasforma le domande frequenti in contenuti per email. Un webinar = un mese di contenuti + contatti.

L'iniziativa della cena segreta di ClickUp è un ottimo esempio di evento altamente curato!

Sono grato per l'invito a partecipare alla Secret Supper Sydney di ClickUp con la mia collega Claire Vu. È stata una serata indimenticabile all'insegna del networking e delle delizie culinarie al Quay Restaurant, con vista sulla splendida Sydney Opera House e sull'Harbour Bridge. Abbiamo dato il via alla cena con un brindisi di gruppo alla produttività. Sono rimasto particolarmente colpito dalle interviste "Exec Suite Hot Seat", in cui esperti del settore hanno condiviso le loro intuizioni, e dalla demo di ClickUp Solutions Architect, che ha presentato le ultime innovazioni in materia di soluzioni per la produttività.

Sono grato per l'invito a partecipare alla Secret Supper Sydney di ClickUp con la mia collega Claire Vu. È stata una serata indimenticabile all'insegna del networking e delle delizie culinarie al Quay Restaurant, con vista sulla splendida Sydney Opera House e sull'Harbour Bridge.

Non c'è modo più veloce per ottenere visibilità che allinearsi con piattaforme, strumenti SaaS o ecosistemi di nicchia di cui il tuo client ideale già si fida. Invece di fare outreach a freddo, ti inserisci nel loro flusso di lavoro o nel loro flusso di contenuti esistente.

Queste partnership non devono necessariamente essere formali. Possono includere workshop con ospiti, scambi di risorse o servizi di consulenza plug-in che ampliano il valore fondamentale del marchio del partner.

📌 Esempio: Se sei un consulente di operazioni digitali, collabora con un'azienda SaaS di sicurezza informatica e offri Audit dei processi post-violazione per i loro clienti. Loro ottengono una maggiore fidelizzazione e adozione del prodotto, tu ottieni lead qualificati e visibilità con il marchio congiunto. Anche un post come ospite o un webinar possono inserirti profondamente nel funnel del partner.

7. Lancia una serie pubblica di "backstage pass"

I clienti di oggi non cercano solo una dimostrazione della tua competenza. Vogliono capire come pensi. Un contenuto formattato come un "pass per il backstage" offre al tuo pubblico una finestra costante sulla tua metodologia, rendendo più familiari il tuo processo decisionale e i tuoi strumenti prima ancora che diventino clienti.

Questo formato può essere un video settimanale ricorrente, una newsletter o un post che mostra come risolvere i problemi in tempo reale. Non teoria astratta, ma analisi concrete delle decisioni, audit di sistema o revisioni di progetti.

📌 Esempio: Avvia una newsletter settimanale o una serie di video chiamata "Monday Systems Fix. " Analizza una catena di deleghe disordinata, una configurazione di campagna non funzionante o un processo di team non allineato. Spiega come lo risolveresti e perché.

Pubblica clip su LinkedIn e invita gli iscritti a richiedere la propria analisi. Questo ti posiziona come insegnante ed esperto, prima ancora che ti chiamino.

👀 Lo sapevate? Strumenti aziendali iconici come l'analisi SWOT sono stati sviluppati o diffusi dalle principali società di consulenza gestionale.

8. Sostituisci le descrizioni con prove visive

I clienti stanno diventando scettici nei confronti delle promesse. Dire loro che avete migliorato l'efficienza o allineato il team non è più sufficiente. Mostrate loro esattamente cosa è cambiato. Utilizzate prove visive, screenshot prima e dopo, dashboard o KPI reali per rendere tangibile la trasformazione.

📌 Esempio:Invece di scrivere "Abbiamo migliorato la visibilità delle attività per il team", mostra due dashboard:

Uno dei vecchi flussi di lavoro del client con scadenze non rispettate e una strategia di comunicazione di marketing dispersiva

Una delle configurazioni ristrutturate con assegnazione automatica delle attività e bacheche sprint

9. Trasforma le testimonianze in storie di trasformazione

Invece di chiedere elogi, chiedi racconti. Quando un client parla della sua situazione precedente, delle sue frustrazioni, di ciò che ha provato e fallito e del punto di svolta specifico in cui il tuo lavoro ha cambiato il risultato, questo crea empatia. I potenziali clienti si riconoscono in quelle storie e mentalmente decidono di partecipare.

📌 Esempio:“Dopo due tentativi falliti di espandere le operazioni dopo la serie A, il nostro team SaaS era sopraffatto. In sei settimane, [il tuo nome] ha implementato una matrice decisionale, ha riprogettato i flussi di lavoro del nostro team e ci ha aiutato a triplicare la consegna della nostra roadmap. Finalmente mi sento come se stessimo operando come un unico team. ”

Utilizza questo formato narrativo nei tuoi casi di studio, nelle prove sociali o nelle email commerciali. Strutturalo in questo modo: Prima → Tentativo fallito → Intervento → Risultato → Consigli agli altri.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 24% dei lavoratori afferma che le attività ripetitive impediscono loro di svolgere un lavoro più significativo, mentre un altro 24% ritiene che le proprie competenze siano sottoutilizzate. Si tratta di quasi la metà della forza lavoro che si sente bloccata dal punto di vista creativo e sottovalutata. 💔 ClickUp aiuta a riportare l'attenzione sul lavoro ad alto impatto con agenti IA facili da configurare, automatizzando le attività ricorrenti in base a trigger. Ad esempio, quando un'attività viene contrassegnata come completata, l'agente IA di ClickUp può assegnare automaticamente il passaggio successivo, inviare promemoria o aggiornare lo stato del progetto, liberandoti dai follow-up manuali. 💫 Risultati reali: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

Invece di cercare di convincere i potenziali clienti che hanno bisogno del tuo aiuto, lascia che siano loro a convincersi. Strumenti diagnostici come liste di controllo della preparazione, manuali di marketing, autovalutazioni o calcolatori del ROI spostano la conversazione dalla persuasione alla scoperta.

Questi strumenti ti posizionano come esperto, aiutando al contempo il client a scoprire problemi di cui non era consapevole. Se utilizzati correttamente, rendono i tuoi servizi il passaggio logico successivo.

📌 Esempio: Crea uno strumento come "The Team Alignment Scorecard": un quiz di 10 domande che rivela quanto siano realmente disallineati le operazioni, la strategia di marketing dei prodotti e i team di leadership. In base al punteggio ottenuto, consiglia il tuo Leadership Sync Sprint e offri una consulenza gratuita sulla strategia di marketing. Questo sposta l'energia dalla vendita alla risoluzione dei problemi.

Come ClickUp aiuta i consulenti a migliorare il marketing

Gestire il marketing come consulente significa cambiare continuamente marcia, passando dalla pianificazione generale all'esecuzione quotidiana, mantenendo ogni client informato e ogni risultato in linea con gli obiettivi.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, ti offre uno spazio unificato per gestire tutto questo. E non è solo ricca di funzionalità/funzioni. È progettata per adattarsi al tuo modo di lavorare, con una flessibilità che la rende personale.

Ti mostriamo come ClickUp per il marketing può aiutarti a migliorare le tue strategie.

Organizza il tuo lavoro per team, client o campagna utilizzando gli spazi di ClickUp

Organizza team e client utilizzando gli spazi ClickUp

Senza un sistema chiaro, le campagne diventano rapidamente disorganizzate. Inizia utilizzando gli spazi ClickUp per organizzare il lavoro per team funzionali o client. Ad esempio, puoi avere uno spazio dedicato al marketing solo per il lavoro di marketing.

All'interno, puoi creare cartelle per le funzioni principali come Gestione del content marketing, Analisi dei media a pagamento e Visibilità delle campagne del marchio. All'interno di ogni cartella, gli elenchi suddividono ulteriormente le attività effettive (scrittura di testi, progettazione di creatività, creazione di pagine di destinazione e altro ancora), come un elenco "Campagna LinkedIn Q3" all'interno della cartella Social media.

Ogni Elenco può contenere le attività effettive: scrittura di testi, progettazione creativa e creazione di pagine di destinazione.

Imposta KPI di marketing misurabili con gli Obiettivi di ClickUp

Imposta KPI di marketing misurabili con gli Obiettivi di ClickUp

I risultati del tuo marketing devono essere misurabili e ClickUp Obiettivi ti aiuta a farlo. Supponiamo che un client voglia aumentare le registrazioni ai webinar del 30% in questo trimestre. Puoi impostare questo obiettivo come misurabile, collegarlo direttamente ad attività come la creazione di una landing page, promozioni via email e approvazioni di spese pubblicitarie, e monitorare lo stato in tempo reale su tutti i flussi di lavoro.

Utilizzando ClickUp, puoi promuovere la crescita perché sai sempre cosa sta facendo la differenza, e lo stesso vale per i tuoi clienti.

Genera contenuti e approfondimenti più rapidamente con ClickUp Brain

Genera contenuti e approfondimenti più rapidamente con ClickUp Brain

Quando sei di fretta (e siamo onesti, capita spesso), ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma, diventa il tuo stratega dei contenuti dietro le quinte.

Hai bisogno di generare schemi per post di blog, riepilogare/riassumere riunioni di consulenza o riscrivere testi pubblicitari in base alle linee guida sul tono? Brain lo fa all'interno delle tue attività e dei tuoi documenti, mantenendo tutto all'interno del tuo spazio ClickUp. Puoi anche accedere a più LLMS all'interno di Brain per le tue diverse attività di marketing!

Accedi a più LLM con un unico strumento di IA!

Evidenziando i vantaggi chiave di ClickUp Brain per il marketing, Yvi Heimann, Business Efficiency Consultant, afferma:

Siamo riusciti a dimezzare il tempo dedicato a determinati flussi di lavoro grazie alla possibilità di generare idee, strutture e processi al volo e direttamente in ClickUp.

Siamo riusciti a dimezzare il tempo dedicato a determinati flussi di lavoro grazie alla possibilità di generare idee, strutture e processi al volo e direttamente in ClickUp.

Semplifica i processi di marketing manuali con le automazioni di ClickUp

Riduci i flussi di lavoro manuali di marketing grazie alle automazioni di ClickUp

Le automazioni di ClickUp sono la tua salvezza. Invece di perdere tempo con le attività amministrative, puoi automatizzare operazioni come l'invio di un messaggio Slack quando le attività raggiungono lo stato "Da rivedere" o l'assegnazione di attività secondarie relative al feedback dei client quando ricevi la loro email. È l'ideale per quei processi ricorrenti che preferiresti non gestire ripetutamente.

📚 Leggi anche: Le migliori strategie di consulenza per far crescere la tua attività

Crea piani ripetibili con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Ottieni il modello gratis Strutturate meglio i vostri processi con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Non partire da zero ogni volta che contatti i client può rafforzare le metriche di produttività del tuo marketing. Dopotutto, il tempo risparmiato è tempo recuperato.

Il modello di piano di marketing strategico ClickUp è ricco di stati personalizzati che rispecchiano i flussi di lavoro reali, come "Ricerca iniziale", "Bozza della strategia", "Revisione del client" e "Approvazione finale"

In combinazione con la vista Bacheca, ottieni un flusso drag-and-drop per gestire visivamente lo sviluppo di strategie di marketing di alto livello. Passa alla vista Documento per la narrazione della pianificazione o alla vista Sequenza per mantenere gli stakeholder allineati sui risultati da raggiungere nel corso delle settimane.

Esegui campagne in modo efficiente con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Ottieni il modello gratis Esegui campagne con precisione utilizzando il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Quando sei in modalità di esecuzione della campagna, devi provare il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Include stati personalizzati come "Briefing", "In produzione", "QA", "Pianificato" e "Live", in modo da poter monitorare le creatività in ogni punto di contatto. Hai bisogno di filtrare le risorse per client, regione o team? Utilizza la vista Elenco o Calendario per suddividere i dati come desideri.

Puoi anche impostare una vista Gantt per lanci più grandi che richiedono uno stretto coordinamento tra le diverse funzioni.

Visualizza strategie e idee con le lavagne online ClickUp

Visualizza strategie di marketing e funnel sulle lavagne online ClickUp

Per lavori ricchi di idee come pianificare un cambiamento di rotta del marchio o mappare il percorso del cliente, le lavagne online di ClickUp sono la tua arma segreta. Ti consentono di abbozzare visivamente le tue idee, collegando i pensieri a piani attuabili.

La parte migliore? Puoi trasformare le tue idee in attività e assegnarle direttamente dalla bacheca, mantenendo il tuo team remoto e in ufficio sulla stessa pagina.

Monitora i KPI e il ROI delle campagne con le dashboard di ClickUp

Monitora le prestazioni di marketing e il ROI utilizzando i dashboard di ClickUp

E quando hai bisogno di mettere tutto insieme in modo professionale e orientato al cliente, i dashboard di ClickUp ti aiutano a creare pannelli di reportistica in tempo reale. Mostra quante campagne sono in produzione, quanto sei vicino agli obiettivi mensili o monitora le tendenze di conversione, senza bisogno di preparare report dell'ultimo minuto.

Questa configurazione (Obiettivi, Brain, Automazioni, Modelli con visualizzazioni e stati personalizzati) ti offre il controllo completo sul tuo processo di marketing. Potrai consegnare il lavoro più rapidamente, collaborare meglio e costruire una fiducia a lungo termine con i tuoi clienti, rendendo al contempo più gestibile la tua attività quotidiana.

Errori comuni commessi dai consulenti nel marketing

Anche i consulenti più esperti possono cadere nelle trappole del marketing che costano tempo, fiducia e trazione. Ecco un elenco chiaro degli errori tipici di marketing commessi dai consulenti e soluzioni specifiche per ciascuno di essi.

Dove stai sbagliando? Perché è un problema? Soluzione Cercare di piacere a tutti Una messaggistica generica non riesce ad attrarre i client ideali e indebolisce il posizionamento Definisci una nicchia chiara e adatta i tuoi messaggi a un settore, un problema o un pubblico specifico Affidarsi solo al passaparola I passaparola possono esaurirsi e non sono scalabili Investi in content marketing, SEO, outreach su LinkedIn o webinar per creare un flusso costante di clienti Ignorare il marchio personale Una presenza online obsoleta o incoerente riduce la credibilità Mantieni aggiornati il tuo sito web professionale, la tua presenza sui social media e i tuoi casi di studio, in linea con i servizi che offri Complicare eccessivamente la proposta di valore Il gergo e la complessità confondono i potenziali clienti e ritardano le decisioni Utilizza un linguaggio semplice e orientato ai vantaggi che metta in evidenza i risultati, non solo i servizi Trascurare il monitoraggio delle prestazioni Senza dati, non è possibile migliorare o giustificare il lavoro richiesto dal marketing Imposta KPI di marketing e utilizza strumenti come ClickUp Dashboards o Google Analytics per monitorare ciò che funziona Marketing incoerente Il lavoro sporadico porta a perdere opportunità e a indebolire il marchio Crea un calendario di marketing e utilizza modelli o automazioni per garantire la coerenza Concentrarsi solo sul servizio, non sul problema del cliente Porta a messaggi egocentrici che non risuonano Inquadra la tua offerta intorno alla risoluzione dei punti deboli del client e ai risultati desiderati

Costruisci un sistema di marketing, non solo una presenza con ClickUp

Pensa ai migliori consulenti che conosci. Forse è lo stratega la cui newsletter settimanale colpisce sempre nel segno, o l'esperto di operazioni che ha creato uno strumento di audit gratuito e formidabile che continua ad apparire nel tuo feed. Non hanno lasciato la loro visibilità al caso; hanno costruito dei sistemi attorno ad essa per generare lead.

Non sono diventati consulenti solo perché sono bravi nel loro lavoro. Si sono fatti conoscere perché hanno trattato il loro marketing con la stessa cura che dedicano al lavoro con i client. Questo è il vero vantaggio.

ClickUp ti aiuta a rendere tutto questo possibile. Mappa il tuo funnel nelle lavagne online. Redigi i tuoi playbook e le sequenze di email marketing nei documenti. Usa ClickUp Brain per trasformare idee abbozzate in contenuti che rispecchiano il tuo stile. Con spazi dedicati al marketing, al commerciale e alla consegna, il tuo lavoro rimane connesso, e tu con esso.

Sei pronto a costruire un motore di marketing che funzioni bene come il lavoro dei tuoi client?