i 10 migliori modelli di note per riunioni di Notion per team produttivi

Le riunioni hanno il potenziale per far avanzare rapidamente il lavoro. Ma quando le note sono sparse, vaghe o mancanti del tutto, lo slancio si arresta. È una sfida comune che anche i team migliori devono affrontare. Ma per fortuna è facile da risolvere.

Con il modello giusto per le note delle riunioni, un'app come Notion ti aiuta a trasformare ogni discussione in qualcosa di chiaro, attuabile e che vale la pena rivedere.

In questo articolo ti presenteremo i migliori modelli Notion per riunioni. E se stai cercando un posto dove gestire le tue riunioni, con un calendario integrato, un sistema di presa appunti basato sull'IA e, sì, modelli affidabili, abbiamo anche un'alternativa più potente da suggerirti. Sì, è proprio ClickUp! 😎

🔎 Lo sapevi? Ogni giorno nel mondo si tengono circa 55 milioni di riunioni. Tuttavia, almeno la metà di esse è considerata improduttiva, con un conseguente spreco significativo di tempo e risorse.

Cosa rende un modello di note di riunione Notion efficace?

Ecco cosa dovresti cercare in un buon modello Notion per registrare le note delle riunioni:

Fornisce un quadro chiaro e coerente: un modello di note di riunione Notion ben strutturato dovrebbe includere sezioni dedicate all'ordine del giorno, ai punti chiave e alle azioni da intraprendere

Incoraggia la collaborazione e la responsabilità: le funzionalità/funzioni di condivisione e commento integrate rendono più facile per i membri del team contribuire, seguire e assumere la titolarità dei passaggi successivi

Risparmia tempo grazie alla facile riutilizzabilità: un buon modello dovrebbe essere facilmente duplicabile e rapidamente personalizzabile per qualsiasi tipo di un buon modello dovrebbe essere facilmente duplicabile e rapidamente personalizzabile per qualsiasi tipo di note di riunione , mantenendo la documentazione coerente su tutta la Bacheca

Si collega perfettamente al tuo flusso di lavoro: collegando i dati e le note delle riunioni ad attività, calendari, collegando i dati e le note delle riunioni ad attività, calendari, verbali o progetti , ti assicuri che le decisioni importanti non vadano perse e che i follow-up rimangano in linea con gli obiettivi

Facilita la ricerca e il riferimento alle note precedenti: un layout ricercabile ti aiuta ad accedere rapidamente alle riunioni precedenti, rivedere le discussioni e monitorare lo stato di avanzamento nel tempo

📮 Approfondimento ClickUp: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni di grandi dimensioni possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle sfide. Infatti, un altro sondaggio ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a capire i passaggi successivi in quasi la metà delle riunioni. Essendo l'app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp Meetings trasforma il modo in cui i team collaborano con programmi dinamici, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati reali: I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

➡️ Per saperne di più: Strategie per prendere appunti in modo migliore e più produttivo

10 modelli di note per riunioni Notion

Siamo onesti: la maggior parte delle note delle riunioni finiscono per essere scarabocchi sparsi, documenti dimenticati o quel post-it che avevi giurato di non perdere mai. Se il tuo sistema attuale è più caotico che chiaro, è ora di passare a qualcosa di meglio.

Questi modelli di note per riunioni Notion sono qui per salvare il tuo cervello (e il tuo team) dalla nebbia post-riunione del "cosa abbiamo appena deciso?".

1. Modello per appunti di riunioni di Notion

via Notion

Il modello di note di riunione di Notion offre uno spazio centralizzato per acquisire le note di tutte le riunioni, rendendo più facile rimanere organizzati e allineati. Usalo quando desideri taggare le note in base al tipo di riunione, monitorare le date delle discussioni e vedere i partecipanti alla riunione a colpo d'occhio. Inoltre, con la possibilità di creare liste di controllo, le azioni da intraprendere rimangono chiare e il tuo team è responsabile.

Ecco perché ti piacerà:

Tagga le note in base al tipo di riunione per organizzarle facilmente

Tieni traccia delle date delle riunioni e dei partecipanti a colpo d'occhio

Mantieni un repository centralizzato per tutte le note delle riunioni

🔑 Ideale per: Team di startup alla ricerca di un modo più efficiente per documentare le riunioni

2. Modello di programma per riunioni di Notion

via Notion

Vuoi riunioni più brevi? Inizia a investire un po' di tempo nella creazione di programmi specifici prima della riunione per mantenere le discussioni in carreggiata.

Il modello di programma per riunioni di Notion è uno strumento solido con cui iniziare, come un assistente personale che non dimentica mai nulla. Mantiene le riunioni in carreggiata, l'agenda serrata e impedisce al team di perdersi in "solo un'altra cosa veloce".

Questo modello mantiene le riunioni concentrate e produttive delineando gli argomenti e dedicando loro fasce orarie fisse, in modo che tu e il tuo team non divaghiate su argomenti non pertinenti. Funziona per tutti i tipi di riunioni, che si tratti di una sincronizzazione del team, di una chiamata con un client o dell'avvio di un progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Delinea gli argomenti della riunione con tempi prestabiliti per le discussioni

Assegna punti di discussione a membri specifici del team

Mantieni una struttura coerente delle riunioni in tutte le sessioni

🔑 Ideale per: Team che desiderano pianificare, condurre e dare seguito alle riunioni in modo efficiente

💡 Suggerimento professionale: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare le azioni da intraprendere, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. La ricerca avanzata di ClickUp, basata sulla sua IA connessa e su ClickUp Brain, ti aiuta a trovare qualsiasi nota, elemento di azione o trascrizione di riunioni all'interno di ClickUp in pochi secondi. Rendi ricercabile ogni trascrizione delle riunioni con ClickUp Brain

3. Modello per note di riunioni e tracciamento delle azioni da intraprendere di Notion

via Notion

Il tracker per note di riunioni e azioni da intraprendere di Notion trasforma le chat disordinate delle riunioni in follow-up organizzati e responsabilità chiare. Il layout è semplice ma intelligente: tieni traccia di chi ha detto cosa, cosa deve essere fatto e quando deve essere fatto. È uno strumento pratico per i team che amano muoversi velocemente e rimanere organizzati senza complicare troppo le cose.

Ecco perché ti piacerà:

Registra le decisioni e i passaggi successivi man mano che vengono presi

Tieni traccia dei titolari delle attività e delle date di scadenza con facilità

Usa la sezione Blocco note rapido per annotare pensieri e idee dell'ultimo minuto

🔑 Ideale per: Singoli individui e team alla ricerca di un metodo affidabile per documentare le riunioni, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento

4. Modello per note di riunioni di marketing di Notion

via Notion

Le riunioni di marketing sono spesso un turbinio di aggiornamenti, idee, esperimenti e decisioni. Il modello Notion per le note delle riunioni di marketing ti consente di registrare facilmente tutto, dalle decisioni agli elementi su cui intervenire.

Consolidando tutte le informazioni rilevanti in un unico posto, migliorano l'allineamento del team e assicurano che nulla venga tralasciato. Taggare le note in base al tipo di riunione ti aiuta ulteriormente a trovare rapidamente ciò che stai cercando.

Ecco perché ti piacerà:

Apri il modello in vista Elenco e Bacheca per ordinare le riunioni per data e tipo

Aggiungi partecipanti, ora della riunione e allegati separatamente per ogni riunione all'interno di pagine dedicate

Migliora la collaborazione del team con l'accesso condiviso ai verbali delle riunioni

🔑 Ideale per: Team di marketing che desiderano documentare le riunioni e mantenere l'allineamento tra le varie campagne

5. Modello per riunioni 1×1 di Notion

via Notion

Il modello 1×1 Meeting di Notion aiuta i manager e i membri del team a ottenere il massimo dalle loro discussioni. Invece di un documento in formato libero che può rendere difficile registrare i punti chiave, avrai sezioni organizzate per prepararti in anticipo, impostare obiettivi, annotare aggiornamenti e riflettere sui risultati.

La tabella ricorrente tiene traccia delle riunioni settimanali con prompt per risultati positivi, ostacoli e feedback: un modo semplice ma efficace per garantire che ogni check-in sia intenzionale.

Ecco perché ti piacerà:

Mantieni visibili i feedback e gli obiettivi in una sequenza temporale

Rivedi le riunioni passate senza dover cercare tra documenti o email

Annota i successi personali, gli ostacoli e le aree di crescita man mano che si evolvono

🔑 Ideale per: Manager e membri del team che desiderano che gli incontri individuali siano più mirati e meno affrettati, solo per riempire il calendario

6. Modello per riunioni e note + riepiloghi/riassunti IA di Notion

via Notion

Sommerso da appunti di riunioni pieni di "ehm" e "ah", con informazioni preziose sepolte sotto il gergo aziendale? Il modello Appunti di riunione + riepiloghi/riassunti IA di Notion abbina documenti chiari a riepiloghi generati dall'IA, così non ti limiti a prendere nota di ciò che è stato detto, ma ne cogli immediatamente il succo.

Ogni voce della riunione ti consente di registrare i partecipanti, impostare obiettivi, prendere appunti strutturati e monitorare i risultati, mentre l'IA aiuta a riepilogare/riassumere automaticamente gli appunti per una rapida revisione successiva.

Ecco perché ti piacerà:

Scrivi note complete delle riunioni in un formato organizzato

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti concisi utilizzando l'IA

Risparmia tempo rivedendo rapidamente i riepiloghi/riassunti generati dall'IA invece di dover leggere lunghi blocchi di testo

🔑 Ideale per: Teams e singoli individui alla ricerca di un modo efficiente per documentare le riunioni e generare riepiloghi/riassunti rapidi

➡️ Per saperne di più: Le migliori app e strumenti di IA per prendere appunti

7. Modello per prendere appunti durante le riunioni di Notion

via Notion

I team di progettazione prosperano grazie alla collaborazione, alla creatività e alla chiarezza. Ecco perché il modello di note per riunioni di progettazione di Notion offre una struttura flessibile per rendere ogni riunione stimolante e produttiva.

Grazie alle sezioni dedicate alle discussioni di brainstorming, ai feedback e ai passaggi successivi, ogni idea viene registrata e trasformata in azione. Inoltre, il layout pulito lo rende estremamente facile da usare.

Ecco perché ti piacerà:

Assicurati che le tue riunioni promuovano la creatività dando priorità all'efficienza

Apri più viste, tra cui vista Elenco e Bacheca, per gestire meglio le riunioni

Cattura e monitora facilmente i feedback e le revisioni di progettazione

🔑 Ideale per: Team di progettazione e professionisti alla ricerca di un modo efficiente per monitorare le decisioni nei vari progetti

8. Modello Standup Meeting di Notion

via Notion

Le riunioni quotidiane mantengono agili i team e il modello Standup Meeting di Notion le rende rapide e mirate. Ti aiuta a monitorare le attività, individuare gli ostacoli e pianificare i passaggi successivi senza interrompere il flusso di lavoro.

Con tutti gli aggiornamenti in un unico posto, il tuo team rimane sincronizzato e i problemi vengono individuati tempestivamente. La parte migliore? È abbastanza flessibile da adattarsi a configurazioni remote, ibride o in ufficio, rendendo le riunioni quotidiane semplici e senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Trascrivi le tue riunioni utilizzando l'IA

Usa il pulsante "Nuovo StandUp" per generare automaticamente una nuova riunione

Individua modelli e ostacoli nel tempo

🔑 Ideale per: Team che desiderano rendere le riunioni quotidiane più rapide, chiare ed efficaci senza ulteriori complicazioni

9. Modello di riepilogo/riassunto delle riunioni con IA di Notion

via Notion

Il modello IA Meeting Summaries di Notion semplifica le riunioni aggiungendo alle tue note riepiloghi intelligenti integrati. Cattura le decisioni chiave e gli elementi di azione in un unico posto, in modo che tutti siano allineati.

Quando vuoi, salta i lunghi riassunti, dai un'occhiata ai punti salienti e torna al lavoro più velocemente con questo modello Notion.

Ecco perché ti piacerà:

Scansiona i punti salienti della riunione per essere subito operativo

Mantieni un formato coerente per tutta la documentazione delle riunioni

Rivedi rapidamente le discussioni passate per prepararti alle riunioni future, con le decisioni chiave e gli elementi di azione a portata di mano

🔑 Ideale per: Teams che desiderano generare riepiloghi/riassunti delle riunioni rapidi, accurati ed efficaci

🧠 Curiosità: L'effetto post-riunione è reale! Secondo l'Harvard Business Review, oltre il 90% dei dipendenti avverte una sorta di annebbiamento mentale dopo le riunioni, simile a un calo di produttività che si manifesta almeno occasionalmente dopo una riunione lunga e improduttiva. Si tratta fondamentalmente dell'equivalente lavorativo di una sbornia, ma fortunatamente è possibile gestirlo con appunti migliori e riunioni più intelligenti!

10. Modello Progetti e riunioni di Notion

via Notion

Devi destreggiarti tra attività, chat e riunioni in luoghi diversi? Il modello Progetti e riunioni di Notion riunisce tutto in un unico posto. Ti consente di pianificare progetti, assegnare attività e tenere note delle riunioni correlate affiancate.

Con le viste Sequenza e Calendario e un database per monitorare i risultati finali, tutto rimane in ordine.

Ecco perché ti piacerà:

Cerca tutte le note delle riunioni o le note per tipo di riunione utilizzando diverse visualizzazioni

Aggiungi etichette di priorità e stato a ogni riunione e assicurati che tutti siano sulla stessa pagina

Collega le riunioni direttamente ai progetti pertinenti

🔑 Ideale per: Team che lavorano su più progetti e desiderano allineare le discussioni delle riunioni

Limiti di Notion

Sebbene Notion abbia i suoi punti di forza come strumento per prendere appunti, non è privo di difetti. Da problemi di prestazioni a un accesso offline limitato, alcuni ostacoli possono impedire un flusso di lavoro perfetto. Ecco una rapida panoramica dei punti deboli di Notion.

Rallentamenti delle prestazioni con database di grandi dimensioni: gli utenti che gestiscono set di dati di grandi dimensioni o progetti complessi potrebbero riscontrare tempi di caricamento lenti e rallentamenti, con conseguente riduzione dell'efficienza

Funzionalità limitate: Sebbene Notion offra una gestione delle attività di base, non dispone delle funzionalità avanzate Sebbene Notion offra una gestione delle attività di base, non dispone delle funzionalità avanzate di project management come il monitoraggio del tempo e i grafici di Gantt necessari per gestire progetti su larga scala

Mancanza di strumenti di reportistica integrati: Notion non offre funzionalità di reportistica native. Pertanto, è difficile per gli utenti generare report e analizzare i dati delle riunioni o delle attività

Funzionalità/funzioni di comunicazione limitate: la piattaforma non dispone di strumenti di comunicazione integrati. Gli utenti devono utilizzare applicazioni aggiuntive per comunicare in tempo reale

Modelli alternativi per le note delle riunioni di Notion

Se cerchi qualcosa di più affidabile, adatto a progetti grandi e piccoli e facile da navigare anche per i principianti, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è l'alternativa perfetta a Notion!

ClickUp Meetings trasforma il modo in cui i team collaborano con programmi dinamici, mentre ClickUp AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nel follow-up e mantenendo tutti allineati!

I team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie! 🤩

E questi modelli di note di riunione in ClickUp hanno un ruolo importante da svolgere. La parte migliore? Sono adatti a tutti i team e a tutti gli scopi:

1. Modello per verbali di riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra i verbali delle riunioni con il contesto completo (partecipanti, programmi, elementi da trattare e collegamenti) utilizzando il modello ClickUp Meeting Minutes

Il modello di verbale di riunione ClickUp è la soluzione ideale per annotare partecipanti, programmi, elementi da trattare e punti chiave, tutto in un unico posto. Rende facile tenere traccia di ciò che è stato detto, di ciò che deve essere fatto e di chi lo sta facendo.

Progettato per la collaborazione, questo modello garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e conoscano le proprie responsabilità. Inoltre, grazie alle pagine predefinite, puoi configurarlo rapidamente per tutti i tipi di riunioni e iniziare a documentare ciò che conta.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza in modo efficiente l'ordine del giorno della riunione , i partecipanti e gli elementi da trattare con sezioni strutturate

Assegna elementi di azione ai membri del team direttamente all'interno del documento

Accedi e aggiorna le note da qualsiasi luogo grazie all'integrazione con il cloud

🔑 Ideale per: Team che cercano un modo semplice per documentare le riunioni e garantire il follow-up degli elementi di azione

📮 Approfondimento ClickUp: secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8 riunioni a settimana, ciascuna della durata massima di un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni all'interno della tua organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il Notetaker IA integrato di ClickUp ti aiuta ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata delle attività e i flussi di lavoro semplificati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

2. Modello ClickUp per note di riunioni ricorrenti

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle riunioni ricorrenti e dei programmi con il modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp

Sei stanco di ripetere ogni settimana la stessa routine di prendere appunti con un nuovo documento generato da zero? Il modello di note per riunioni ricorrenti di ClickUp elimina il fastidio.

Usali per acquisire dettagli essenziali e semplificare le riunioni ricorrenti, come standup quotidiani, check-in settimanali del team e altro ancora. Grazie al collegamento delle attività integrato e agli stati personalizzati, gli elementi su cui intervenire possono essere facilmente monitorati e assegnati direttamente dalle note.

Ottieni un layout familiare per ogni sessione, così puoi concentrarti maggiormente sulla conversazione e meno sulla formattazione del documento delle note. Inoltre, il formato coerente crea un registro affidabile delle riunioni passate per una rapida consultazione e responsabilità.

Ecco perché ti piacerà:

Risparmia tempo e migliora la coerenza riutilizzando lo stesso formato per ogni riunione

Aggiungi aggiornamenti periodici senza creare (e ricordare dove hai salvato) documenti separati

Condividi i verbali delle riunioni utilizzando link pubblici di sola lettura o modificabili con i membri del team

🔑 Ideale per: Team che si riuniscono regolarmente e desiderano un registro di aggiornamenti, elementi da fare e decisioni facile da seguire

💡 Suggerimento per gli esperti: Aumenta la produttività con il Calendario IA di ClickUp. Ottimizza la tua giornata con suggerimenti di pianificazione intelligenti e blocchi automatici per le tue priorità.

3. Modello ClickUp per colloqui individuali tra dipendenti e manager

Ottieni il modello gratuito Organizza riunioni individuali produttive e regolari con il modello 1-on-1 per dipendenti e manager di ClickUp

Riunioni individuali regolari tra dipendenti e manager sono essenziali per una comunicazione aperta e una crescita continua. Il modello ClickUp Employee & Manager 1-on-1 è perfetto per gestire queste discussioni, monitorare lo stato di avanzamento e impostare obiettivi realizzabili.

Garantiscono che entrambe le parti siano allineate su obiettivi, responsabilità e aspettative. Grazie ai campi e alle visualizzazioni personalizzabili, puoi adattare ogni riunione per affrontare argomenti specifici, come lo sviluppo della carriera, gli aggiornamenti sui progetti o le sessioni di feedback.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica le tue riunioni individuali con un formato pronto all'uso

Personalizza gli elementi dell'agenda per concentrarti sulle esigenze e sugli obiettivi individuali dei dipendenti

Migliora la comunicazione e il monitoraggio dello stato di avanzamento impostando aspettative e passaggi chiari per raggiungere gli obiettivi

🔑 Ideale per: Manager e dipendenti che desiderano migliorare la qualità e la produttività delle loro riunioni individuali

💡 Suggerimento Pro: Perché aggiungere un'estensione separata per riepilogare i tuoi MoM? Lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante: riepilogare le note delle riunioni, evidenziare le decisioni e estrarre gli elementi di azione utilizzando comandi in linguaggio naturale, così risparmi tempo e non perdi mai un colpo.

4. Modello per note sulle riunioni con i clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra con precisione ogni interazione con i client grazie al modello di note sulle riunioni con i client di ClickUp

Il modello ClickUp Client Meeting Notes ti aiuta a organizzare ogni dettaglio delle interazioni con i clienti, dagli obiettivi condivisi ai passaggi per la loro implementazione. Semplifica la preparazione di riunioni efficaci, l'elenco dei punti salienti e la trasformazione di tali note in risultati concreti.

Potrai vedere cosa è stato discusso, cosa è ancora in sospeso e chi è responsabile di cosa. Inoltre, grazie alle diverse viste, potrai monitorare le riunioni in un formato adatto al tuo stile, che sia un calendario, una bacheca o un elenco.

Ecco perché ti piacerà:

Cattura i punti chiave della discussione e le decisioni in tempo reale

Utilizza campi personalizzati come dettagli di contatto, requisiti del progetto, programma della riunione, azioni da intraprendere ed elementi di follow-up per aggiornare facilmente le informazioni rilevanti durante la riunione

Pianifica e monitora le riunioni e gli eventi imminenti con la vista Calendario

🔑 Ideale per: Professionisti alla ricerca di un modo organizzato ed efficiente per documentare le riunioni con i client

➡️ Per saperne di più: Le migliori app gratuite per appunti adesivi online

5. Modello ClickUp per verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di organizzazioni no profit

Ottieni il modello gratis Garantisci trasparenza, documentazione accurata e facile monitoraggio delle decisioni strategiche e della responsabilità del consiglio con il modello di verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione senza scopo di lucro di ClickUp

Il modello per verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di ClickUp offre una configurazione intelligente e senza codice dei documenti, creata per registrare discussioni chiave, decisioni, voti ed elementi di azione, dalla partecipazione ai risultati, in un unico posto centralizzato.

La modifica collaborativa in tempo reale, l'assegnazione delle attività e le automazioni semplificano il follow-up, garantendo che nulla sfugga dopo la riunione.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza i flussi di lavoro di governance

Assegna subito dei follow-up con commenti assegnati, così nessun impegno va perso

Mantieni chiare e accessibili le conversazioni e le decisioni sulla bacheca

🔑 Ideale per: Organizzazioni no profit che cercano un modo organizzato per documentare le riunioni, garantendo chiarezza e follow-up sugli elementi da mettere in atto

Vuoi semplificare la collaborazione tra i team in modo da poter mettere in pratica le decisioni prese durante le riunioni senza alcuno sforzo? Guarda questo video per scoprire come ClickUp può aiutarti:

6. Modello di note per riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai coerenza alle tue note delle riunioni con il modello di stile per note delle riunioni di ClickUp

Hai bisogno di un modo affidabile per organizzare le chiamate dei clienti o le revisioni interne? Questo modello di stile per note di riunione di ClickUp ti offre un layout coerente per registrare programmi, partecipanti, punti di discussione e risultati, tutto in un unico posto.

Sono pensati per team che devono destreggiarsi tra più riunioni e desiderano registrazioni ricercabili e condivisibili senza doverle formattare manualmente. Puoi creare elementi di azione direttamente dalle tue note, assegnarli e monitorarne il follow-up senza alcuno sforzo. Perfetti per riunioni ricorrenti o occasionali, assicurano che nessun follow-up venga dimenticato.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza le decisioni e le attività di ogni riunione in un repository ricercabile

Aggiungi al documento i link alle registrazioni delle riunioni per tenere tutto in un unico posto

Collabora e condividi le note con le parti interessate tramite il rilevamento della collaborazione in tempo reale di ClickUp

🔑 Ideale per: Team che desiderano riunioni più chiare e ordinate e un modo semplice per mantenere tutti sulla stessa pagina al termine delle riunioni

💡 Suggerimento per utenti esperti: Semplifica il flusso di lavoro delle riunioni con le automazioni di ClickUp. Assegna automaticamente le attività alla persona giusta, invia promemoria e aggiorna lo stato delle attività in base a condizioni definite, in modo che le note delle riunioni si trasformino immediatamente in azioni senza muovere un dito.

7. Modello per appunti di lezione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Archivia gli appunti delle lezioni per consultarli più facilmente con il modello Appunti di classe di ClickUp

Ti capita mai di sfogliare i quaderni cercando di ricordare cosa ha detto il tuo professore due settimane fa? Il modello Class Notes di ClickUp ti offre un modo più intelligente e ordinato per tenere sotto controllo le lezioni, le letture e i compiti.

La parte migliore? Questo modello offre una funzionalità/funzione di navigazione facilitata grazie a un sommario predefinito, opzioni di formattazione personalizzabili e la possibilità di aggiungere commenti a sezioni specifiche.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un elenco dedicato per ogni corso per raggruppare note, attività e scadenze

Crea un elenco principale per tutti i compiti da svolgere ogni semestre, così non ti sfuggirà nulla

Usa la vista Documento per ogni corso e aggiungi nuove pagine per ogni sessione o argomento della lezione

🔑 Ideale per: Studenti che cercano un modo efficiente e personalizzabile per gestire gli appunti delle lezioni e il materiale accademico

🔍 Lo sapevi? Gli studenti che prendono attivamente appunti tendono ad avere risultati migliori a scuola. Questo perché il modo in cui scrivono e organizzano le informazioni gioca un ruolo importante nella comprensione e nella memorizzazione.

8. Modello di report delle riunioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Chiudi il cerchio con i clienti e i membri del team utilizzando il modello di report delle riunioni di ClickUp

Il modello di report delle riunioni di ClickUp raccoglie in un unico posto gli ordini del giorno, le decisioni e le attività delle tue riunioni. Dopo una chiamata con un client o un check-in con la leadership, compila il modello per comunicare chiaramente i risultati ai clienti, ai colleghi e alla leadership. In questo modo, chiudi il cerchio e ti assicuri che nessun dettaglio venga trascurato quando converti le discussioni in azioni.

Utilizza sette campi personalizzati (come Tipo di riunione, Cronometrista, Posizione e Numero di partecipanti) per standardizzare i report e renderli facili da filtrare, ordinare e analizzare. È perfetto per account manager, responsabili di progetto o referenti di alto livello che hanno bisogno di un modo ripetibile e professionale per riepilogare/riassumere le riunioni e garantire che tutti siano allineati.

Ecco perché ti piacerà:

Migliora la trasparenza condividendo facilmente i report con le parti interessate

Migliora la comunicazione tra i team mantenendo un formato di reportistica coerente

Crea liste di controllo per assicurarti di non perdere nessuna attività prima e dopo la riunione

🔑 Ideale per: Manager e team che desiderano migliorare la produttività delle riunioni con i clienti

9. Modello ClickUp 1-on-1s

Ottieni il modello gratis Organizza incontri individuali pertinenti con il modello 1-on-1 di ClickUp

Il modello 1-on-1s di ClickUp ti offre uno spazio centrale per pianificare, gestire e riflettere su ogni incontro individuale, con una pagina separata per ogni membro del team.

Con questo modello, puoi annotare gli obiettivi, rivedere i punti discussi nell'ultima riunione, assegnare elementi di azione e rendere visibile lo stato di avanzamento nel tempo. Inoltre, ti consente di mantenere ogni check-in significativo e di assicurarti di non perdere nulla.

Ecco perché ti piacerà:

Crea una pagina dedicata per ogni membro con ruoli e aspettative chiaramente definiti

Aggiungi in anticipo elementi dell'agenda, punti di discussione e domande

Conserva tutto in un unico posto per facilitare le valutazioni delle prestazioni

🔑 Ideale per: Manager e team leader che desiderano un modo affidabile e organizzato per gestire incontri individuali che favoriscano effettivamente lo stato di avanzamento dei lavori

10. Modello ClickUp Meetings

Ottieni il modello gratuito Semplifica la pianificazione, la documentazione e il follow-up delle riunioni del team con il modello ClickUp Meetings

Ogni team tiene molti tipi diversi di riunioni, dalle rapide sincronizzazioni e approfondimenti alle riunioni individuali. E con così tante riunioni, è facile che alcuni dettagli sfuggano. Il modello Riunioni di ClickUp ti aiuta a tenerli tutti sotto controllo con viste dedicate per ogni passaggio.

Le sezioni sono completamente personalizzabili: aggiungi o riordina gli elementi dell'agenda, allega documenti o immagini e prepara il team condividendo tutto prima ancora di iniziare. Durante la riunione, registra i punti della discussione e assegna immediatamente le azioni da intraprendere ai membri del team, senza dover passare da una scheda all'altra. Al termine, dai facilmente seguito alle tue note, attività e scadenze in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia di tutte le riunioni in un unico elenco, ordinato per priorità, tipo e programma

Presenta direttamente all'interno del modello utilizzando l'integrazione di Google Slides

Ottieni uno spazio dedicato alle discussioni, in modo che i membri del team possano chattare, condividere feedback e rimanere allineati in tempo reale

Organizza incontri individuali, sessioni imminenti e riunioni non programmate con chiarezza

🔑 Ideale per: Team che desiderano semplificare la gestione delle riunioni con uno spazio all-in-one per pianificare, presentare e rimanere connessi

Trasforma le tue note in risultati concreti con ClickUp

I modelli per le note delle riunioni sono strumenti essenziali che aiutano i team a registrare chiaramente le discussioni, tenere traccia delle decisioni e dare seguito agli elementi di azione. I modelli Notion sono un ottimo modo per garantire la coerenza della tua documentazione.

Ti aiutano a organizzare i programmi, annotare i punti chiave e mantenere visibili i follow-up. Ma mentre Notion ti aiuta a registrare ciò che sta accadendo, non ti aiuta ad agire di conseguenza.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé! I suoi modelli sono progettati per collegare le informazioni emerse durante le riunioni alle azioni da intraprendere, aiutandoti a gestire attività, sequenze e responsabilità del team, tutto in un unico posto. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!