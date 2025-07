Modelli gratuiti di Microsoft Planner per la produttività e il project management

Avviare un nuovo progetto senza un piano chiaro può sembrare come cercare di costruire una casa senza progetti, il che spesso porta a frustrazione e ritardi.

🔎 Lo sapevi? Uno studio recente indica che il 39% dei progetti fallisce a causa di una pianificazione inadeguata, strumenti obsoleti o una gestione delle attività poco chiara.

Per i team già profondamente radicati nell'ecosistema Microsoft 365, Microsoft Planner è un modo intuitivo per gestire le attività. È dotato di modelli predefiniti che consentono di partire con il piede giusto, semplificando la configurazione e promuovendo flussi di lavoro coerenti.

Continua a leggere per scoprire i migliori modelli Microsoft Planner per il project management. Tuttavia, se cerchi ancora più potenza e flessibilità, valuta la possibilità di esplorare modelli alternativi da piattaforme come ClickUp, l'app per tutto il lavoro.

Cosa rende un modello Microsoft Planner un buon modello?

Un buon modello di Microsoft Planner ti aiuta a fare ordine e offre al tuo team un quadro sistematico per ottenere progressi reali in ogni attività e progetto.

Ecco le cinque caratteristiche dei migliori modelli Microsoft Planner per la gestione delle attività:

Struttura delle attività chiara: cerca modelli progettati per una gestione efficace delle attività con schede e liste di controllo organizzate

Layout flessibile: cerca modelli Microsoft Planner che si adattano alle esigenze specifiche di diversi team, progetti o flussi di lavoro

Responsabilità integrata: seleziona un modello che semplifica l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle date di scadenza e il monitoraggio dello stato

Integrazione con Microsoft 365: scegli un modello che connette il tuo progetto Microsoft con Microsoft Teams, Outlook e altre app che già utilizzi

Configurazione rapida: scegli un modello di Microsoft Planner che riduce il lavoro manuale, così puoi pianificare le attività ed eseguire i piani più rapidamente

➡️ Leggi anche: Come utilizzare Microsoft Planner in Teams per organizzare il lavoro

7 modelli Microsoft Planner gratuiti per Teams e singoli utenti

🔎 Lo sapevi? L'idea di un layout predefinito per un'agenda giornaliera non è nuova. Robert Aitken ne progettò uno già nel 1773, ponendo le basi per le agende moderne su cui facciamo affidamento oggi.

Ora, grazie alle app e agli strumenti di pianificazione digitale, i project manager, gli studenti e i team possono saltare la configurazione e iniziare subito con modelli di pianificatori pronti all'uso disponibili gratis.

1. Modello di pianificazione settimanale di Microsoft

tramite Microsoft

Prendi il controllo della tua settimana con il semplice ma efficace Modello di pianificazione settimanale di Microsoft. Combina la struttura di un calendario con la flessibilità di un elenco di attività, rendendo facile rimanere concentrati e rispettare le scadenze settimanali.

Questo è un modello Microsoft Planner molto semplice per principianti. Include uno spazio dedicato agli obiettivi settimanali, agli elenchi delle cose da fare e alle date di scadenza, aiutandoti a suddividere il carico di lavoro senza sentirti sopraffatto.

Organizzare la tua settimana è diventato molto più semplice, che tu debba gestire lezioni, attività dei client o risultati del team.

Perché ti piacerà:

Ottieni un layout pulito e privo di distrazioni per concentrarti meglio e pianificare più rapidamente

Assistenza per miglioramenti creativi con accesso a immagini, grafica e transizioni fluide

Condividi facilmente il tuo programma completato online, tra i team o con le parti interessate in pochi clic

Ideale per: studenti, liberi professionisti e project manager che devono bilanciare obiettivi settimanali e scadenze.

2. Modello di pianificazione del budget per le vacanze di Microsoft

tramite Microsoft

Rendi le spese delle vacanze senza stress con il Modello di pianificazione del budget per le vacanze di Microsoft. Integrato in Excel, ti aiuta a tenere sotto controllo le tue finanze senza rinunciare al divertimento. Questo modello ti aiuta a tenere sotto controllo i numeri e a pianificare le vacanze mentre pianifichi regali, eventi e viaggi.

Con le formule integrate che calcolano il budget rispetto alla spesa effettiva, puoi concentrarti maggiormente sui risultati e meno sugli eccessi di spesa. È un modo intelligente per gestire le attività e monitorare gli acquisti.

Perché ti piacerà:

Calcola automaticamente la differenza tra i costi previsti e quelli effettivi per una migliore gestione delle attività

Categorizza le spese per regali, viaggi ed eventi per gestire facilmente ogni dettaglio

Personalizza con immagini e font personalizzati in base al tuo stile

Ideale per: Pianificatori attenti al budget che gestiscono progetti per le vacanze al lavoro o a casa.

3. Modello Gantt Project Planner di Microsoft

tramite Microsoft

Cerchi modelli Microsoft Planner per un project management agile? Mantieni la sincronizzazione dall'inizio alla fine con il modello Gantt Project Planner di Microsoft.

Basato sul modello affidabile del grafico Gantt, questo modello semplifica il project management fornendo una sequenza visiva chiara di ogni attività e assegnazione dei membri del team.

Tieni traccia delle date di inizio, della durata e dello stato in tempo reale, mantenendo il tuo progetto organizzato fin dal primo giorno. Questo planner basato su Excel si adatta alle dimensioni e alla pianificazione del tuo progetto, sia che tu stia lanciando un nuovo prodotto o gestendo attività in corso.

Perché ti piacerà:

Visualizza le sequenze temporali delle attività utilizzando le barre in stile Gantt

Tieni traccia dello stato di avanzamento, dello stato e delle scadenze all'interno del tuo team

Assegna facilmente le attività, condividi gli aggiornamenti e mantieni l'allineamento in tutte le fasi del progetto

Ideale per: Project manager che supervisionano sequenze complesse, titolari di attività e team interfunzionali.

💡 Suggerimento: un piano di progetto ben strutturato non è solo un documento cartaceo, ma è la stella polare del tuo team. Questo documento dinamico delinea chiaramente gli obiettivi, assicurando che tutti allineino il lavoro richiesto verso un obiettivo collettivo. Definendo l'ambito del progetto, ovvero cosa è incluso e cosa è escluso, si previene efficacemente lo slittamento dell'ambito e si mantengono ben chiari i traguardi da raggiungere.

4. Modello Project Tracker di Microsoft

tramite Microsoft

Mantieni i tuoi progetti in linea con i tempi e gli obiettivi grazie al modello Project Tracker di Microsoft. Questo modello di pianificazione completo basato su Excel funge da hub centralizzato per monitorare tutti gli aspetti del tuo progetto, dalle singole attività e scadenze allo stato di avanzamento generale e ai potenziali ostacoli.

È progettato per offrirti una panoramica chiara e in tempo reale, aiutandoti a prendere decisioni informate e a mantenere il tuo team allineato dall'inizio alla fine.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato dei progetti a colpo d'occhio con un dashboard completo

Visualizza informazioni dettagliate sulle attività e aggiornamenti sullo stato di avanzamento con campi personalizzabili

Filtra e ordina per semplificare l'analisi dei dati e la reportistica

Ideale per: Project manager, team leader e chiunque supervisioni progetti complessi che richiedono un monitoraggio dettagliato.

5. Modello di elenco delle cose da fare per progetti di Microsoft

tramite Microsoft

Il semplice modello di elenco delle cose da fare per progetti di Microsoft suddivide i progetti di grandi dimensioni in elementi gestibili, garantendo chiarezza e responsabilità per ogni membro del team.

È uno dei migliori modelli gratuiti di Microsoft Planner per team che consente di assegnare rapidamente attività, impostare priorità e monitorare il completamento per rimanere concentrati e produttivi.

Perché ti piacerà:

Organizza le attività dei progetti con un layout semplice e chiaro

Assegna attività e imposta date di scadenza con facilità

Aggiorna rapidamente lo stato delle attività per una visibilità in tempo reale

Ideale per: Collaboratori di progetti, membri di team e chiunque abbia bisogno di un elenco chiaro e attuabile delle responsabilità di progetto.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di planner giornalieri in Word, Excel e ClickUp

6. Modello di calendario degli appuntamenti giornalieri di Microsoft

tramite Microsoft

Organizza la tua giornata con il modello Calendario degli appuntamenti giornalieri di Microsoft. Questo pianificatore basato su Excel è perfetto per mappare riunioni, appuntamenti e attività importanti ora per ora, offrendoti il controllo completo sulla tua agenda quotidiana.

Offre una semplice struttura di blocchi temporali con colonne per l'ora di inizio, l'ora di fine e le note, aiutandoti a ridurre al minimo le doppie prenotazioni e a massimizzare la produttività.

Che tu stia lavorando da casa o gestendo un ufficio frenetico, questo modello ti aiuta a organizzare la giornata senza stress.

Perché ti piacerà:

Suddividi la tua giornata in blocchi gestibili con la pianificazione oraria

Aggiungi dettagli sulla riunione, promemoria o priorità delle attività nella sezione note

Utilizzali in formato digitale o stampali per avere sempre tutto sotto controllo, ovunque ti trovi

Ideale per: Professionisti impegnati, personale amministrativo e chiunque ami l'organizzazione e la puntualità

7. Modello di tracciamento per la pianificazione di eventi di Microsoft

tramite Microsoft

Rendi la pianificazione degli eventi un gioco da ragazzi con il Modello di monitoraggio della pianificazione degli eventi di Microsoft. Progettato in Excel, questo strumento di monitoraggio all-in-one ti aiuta a gestire ogni fase del coordinamento degli eventi, dal brainstorming e la ricerca dei fornitori al monitoraggio degli ospiti e la definizione del budget.

Questo modello MS Planner per la pianificazione di eventi è strutturato con tabelle personalizzabili che consentono di assegnare attività, monitorare le scadenze e tenere traccia delle spese, tutto in un unico posto.

Che tu stia organizzando un seminario aziendale, un matrimonio o una raccolta fondi per la comunità, ti aiuta a fare chiarezza nel caos.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia di sequenze, attività e spese in un unico dashboard per una supervisione completa degli eventi

Assegna i titolari, aggiorna gli stati e monitora lo stato di avanzamento della pianificazione a colpo d'occhio

Personalizza facilmente il tracker in base alle dimensioni, al tipo e ai requisiti specifici del tuo evento

Ideale per: Organizzatori di eventi, amministratori d'ufficio e chiunque gestisca eventi in più passaggi con parti in movimento

Limiti Microsoft

Sebbene i modelli di Microsoft Planner offrano struttura e praticità, presentano alcune limitazioni che gli utenti dovrebbero tenere in considerazione:

Opzioni di personalizzazione di base: molti modelli in Microsoft Planner hanno formati fissi, il che rende difficile adattarli a processi specifici o esigenze particolari

Automazione limitata: rispetto agli strumenti di project management più avanzati, sono disponibili poche automazioni integrate per attività ricorrenti, aggiornamenti di stato o notifiche

Non ideale per flussi di lavoro complessi: gestire progetti interfunzionali o sequenze dinamiche è difficile senza app o integrazioni di terze parti, specialmente durante il lancio di un nuovo prodotto

Funzionalità/funzioni di collaborazione minime: sebbene l'integrazione con Microsoft Teams sia utile, le modifiche e i commenti in tempo reale sono ancora limitati in molti modelli

Struttura basata su file: i modelli sono spesso basati su Excel o Word, il che significa che il controllo delle versioni e la gestione degli accessi diventano complicati con più membri del team

Suggerimento: Cerchi un modo per creare modelli personalizzati in Microsoft Planner? Sebbene Planner non offra questa funzionalità, ecco una soluzione alternativa. Crea un nuovo piano

Una volta che sei soddisfatto, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona "Copia piano"

Assegna un nuovo nome al piano copiato In alternativa, opta per i modelli completamente personalizzabili di ClickUp 😎

Alternative ai modelli Microsoft Planner da ClickUp

🧠 Curiosità: il 20% della giornata lavorativa media è dedicato ad attività "cruciali" e "importanti", mentre il resto è dedicato ad attività che apportano "poco" o "nessun valore"

È sorprendentemente facile lasciarsi coinvolgere dal lavoro e perdere di vista ciò che conta davvero. Ecco perché abbiamo raccolto alcuni dei modelli di pianificatori più avanzati ed efficaci per aiutarti a rimanere concentrato e sfruttare al meglio la tua giornata.

Mentre il nuovo Microsoft Planner è ottimo per le funzioni di base, ClickUp offre una matrice più ampia di modelli e una piattaforma più versatile. I modelli di ClickUp sono altamente personalizzabili, con funzionalità avanzate quali visualizzazioni dinamiche, automazioni predefinite e reportistica su larga scala, che lo rendono una scelta incredibilmente flessibile per qualsiasi progetto.

1. Modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Potenzia la tua routine quotidiana con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp

Il modello di pianificatore giornaliero ClickUp ti aiuta a strutturare la tua giornata con chiarezza e determinazione. Dalle riunioni e attività con blocchi di tempo all'organizzazione delle commissioni personali, questo modello trasforma il caos quotidiano in una routine gestibile.

Il suo design flessibile include campi integrati per la priorità delle attività, le scadenze, le note e la durata stimata, consentendo una pianificazione dettagliata senza confusione.

In combinazione con automazioni e promemoria, questo planner diventa uno strumento potente per chiunque desideri tenere sotto controllo le responsabilità ricorrenti e quelle occasionali.

Perché ti piacerà:

Struttura la tua giornata utilizzando priorità, durata stimata e campi personalizzati

Organizza e filtra le attività con la vista Elenco per rimanere concentrato

Suddividi il tuo programma in categorie mirate come Lavoro, Personale e Obiettivi

Aggiungi attività secondarie, liste di controllo e note per un contesto più approfondito

Ricevi promemoria e monitora le attività scadute con facilità

Ideale per: professionisti, studenti o chiunque debba destreggiarsi tra più attività durante la giornata.

Ecco cosa ha detto Karthik Itharajula , Lead Annotations presso Carscan. IA, sull'utilizzo di ClickUp:

Con l'aiuto di ClickUp, monitoriamo quotidianamente lo stato di avanzamento delle attività relative alla produttività e siamo anche in grado di risolvere tutti i problemi relativi allo stato, come il passaggio da "in corso" a "completato" e poi a "in revisione", in modo che il top management possa avere un'idea dello stato.

Con l'aiuto di ClickUp, monitoriamo quotidianamente lo stato di avanzamento delle attività relative alla produttività e siamo anche in grado di risolvere tutti i problemi relativi allo stato, come il passaggio da "in corso" a "completato" e poi a "in revisione", in modo che il top management possa avere un'idea dello stato.

2. Modello di registro giornaliero ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rimani in carreggiata, un giorno alla volta, con il modello di registro giornaliero ClickUp

Il modello di registro giornaliero ClickUp offre uno spazio affidabile per registrare tutto, dagli aggiornamenti dei progetti alle riflessioni personali. Progettato per garantire coerenza e facilità d'uso, include campi di voce con data e ora, tag per la categorizzazione e blocchi di testo avanzato per note dettagliate.

Che tu stia tenendo un diario di lavoro, monitorando le abitudini o registrando le attività chiave per le valutazioni delle prestazioni, questo modello consente una retrospettiva organizzata con potenti funzionalità di filtro e ricerca.

Perché ti piacerà:

Registra informazioni quotidiane, successi o sfide in un registro strutturato

Tagga le voci per progetto, tema o attività per un facile recupero

Cerca e filtra i registri per trovare rapidamente le voci precedenti

Mantieni la coerenza nelle riflessioni quotidiane

Ideale per: Project manager, knowledge worker, team leader o singoli individui che desiderano sviluppare un'abitudine riflessiva.

3. ClickUp Programma orario giornaliero

Ottieni modelli gratuiti Prendi il controllo di ogni ora con il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp

Se ti sei mai chiesto dove sia finita la tua giornata, il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp ti aiuta a strutturarla ora per ora. Ideale per i professionisti con calendari fitto di impegni, include blocchi orari predefiniti che puoi personalizzare per riunioni, sessioni di concentrazione, pause e commissioni.

Le descrizioni delle attività, la durata stimata e le categorie contrassegnate da colori ti aiutano a allocare il tempo in modo intelligente. Inoltre, il supporto per le attività ricorrenti, la sincronizzazione del calendario e la pianificazione tramite trascinamento ottimizzano il flusso quotidiano evitando sovrapposizioni o appuntamenti mancati.

Perché ti piacerà:

Pianifica l'intera giornata in segmenti orari dettagliati

Modifica facilmente le attività con il drag-and-drop nella visualizzazione Calendario

Pianifica le attività per ogni giorno e monitora lo stato di avanzamento con la visualizzazione del programma giornaliero

Visualizza la distribuzione del tempo tra le categorie

Imposta promemoria e modelli ricorrenti per routine coerenti

Ideale per: professionisti che gestiscono giornate lavorative strutturate o routine che cambiano frequentemente.

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicata ad attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti ClickUp AI aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

4. Modello ClickUp Project Planner

Ottieni modelli gratuiti Pianifica progetti che vengono portati a termine con il modello ClickUp Project Planner

Dalle scadenze e dai budget ai ruoli del team e alle dipendenze delle attività, la pianificazione dei progetti diventa rapidamente caotica senza il sistema giusto. Il modello di pianificazione dei progetti ClickUp ti aiuta a organizzare e gestire tutto.

Progettato per chiarire qualsiasi progetto, questo modello include sezioni pronte all'uso per definire obiettivi, risultati finali, elenchi di attività e attività cardine. Inoltre, widget intelligenti, automazioni e campi personalizzati consentono di pianificare le fasi, allocare le risorse e monitorare lo stato di avanzamento.

Perché ti piacerà:

Suddividi i progetti in obiettivi, attività cardine e attività secondarie eseguibili

Assegna responsabilità con scadenze, dipendenze e priorità

Sfrutta i widget per monitorare metriche quali tempo, costi o percentuale di completamento

Tieni traccia dei costi dei progetti con la visualizzazione Budget Tracker

Ottieni una panoramica di tutte le attività in corso con la Visualizzazione pannello progetto

Tieni traccia delle metriche cruciali dei progetti come "Rischio", "Budget", "Stato di avanzamento del lavoro" ecc. utilizzando oltre 10 campi personalizzati

Ideale per: Project manager, imprenditori e team collaborativi che lanciano iniziative.

5. Modello ClickUp Holiday Planner

Ottieni modelli gratuiti Pianificare la vacanza perfetta è ancora più facile con il modello ClickUp Holiday Planner

La logistica della pianificazione delle vacanze può diventare rapidamente complessa quando si organizza un viaggio di famiglia o una vacanza aziendale. Orari dei voli, prenotazioni alberghiere, itinerari condivisi, monitoraggio del budget... senza dimenticare la sincronizzazione dei calendari di tutti.

Il modello ClickUp Holiday Planner centralizza tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare una vacanza o una pausa festiva.

Include campi per destinazioni, prenotazioni di viaggio, liste di cose da mettere in valigia, idee regalo e monitoraggio del budget. Le viste Sequenza e Calendario facilitano il coordinamento con amici o familiari, mentre le liste di controllo delle attività mantengono tutto in ordine.

Perché ti piacerà:

Pianifica itinerari con campi personalizzati per viaggi, attività e prenotazioni

Tieni traccia del budget delle vacanze con i campi di stima dei costi e le liste di controllo

Condividi e collabora con altri su elenchi di imballaggio e programmi

Allega ricevute di prenotazione, documenti di viaggio, programmi o collegamenti per un facile accesso in mobilità

Ideale per: famiglie, viaggiatori solitari o organizzatori di vacanze di gruppo.

6. Modello ClickUp Wedding Planner

Ottieni modelli gratuiti Usa il modello ClickUp Wedding Planner per il grande giorno e per tutto ciò che lo precede

Stai organizzando un matrimonio? Il modello ClickUp Wedding Planner è un'area di lavoro completa per gestire tutti i dettagli di un matrimonio. Include categorie predefinite per il budget, la gestione dei fornitori, gli elenchi degli ospiti, le bacheche di progettazione e le sequenze temporali.

Puoi suddividere il tuo piano in fasi quali impegno, preparazione, cerimonia e ricevimento. La sua struttura dinamica delle attività supporta la pianificazione collaborativa, mentre i moduli e le automazioni possono semplificare la raccolta delle conferme di partecipazione, le approvazioni dei fornitori e il monitoraggio delle scadenze.

Perché ti piacerà:

Tieni sotto controllo ogni attività utilizzando tag come Luogo del matrimonio, Motivo e Dimensioni del contratto

Tieni traccia delle risposte degli ospiti, dei piani di disposizione dei posti e delle note sul catering

Collabora facilmente con i membri della famiglia, i pianificatori o i fornitori

Usa modelli di liste di controllo predefiniti per ogni fase del matrimonio

Ideale per: coppie o wedding planner professionisti che gestiscono logistiche dettagliate.

7. Modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica qualsiasi evento senza perdere la testa con il modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Il modello per la pianificazione di eventi ClickUp ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare un seminario aziendale, una gita di team o qualsiasi altro evento.

Usa elenchi predefiniti per attività, fatturazione e strutture, passa dalla vista Calendario alla vista Bacheca o Sequenza e monitora lo stato di avanzamento con i campi relativi al budget e al pagamento. Puoi anche assegnare ruoli, automatizzare promemoria e monitorare lo stato di avanzamento tramite dashboard.

Perché ti piacerà:

Mappa ogni dettaglio, dalla preparazione pre-evento al follow-up post-evento

Gestisci file, note e materiali di marketing in un'unica area di lavoro

Tieni traccia dei numeri di registrazione, delle conferme di partecipazione e delle sequenze temporali delle promozioni

Collabora in tempo reale con le parti interessate, che si tratti di membri del team, fornitori o persone care

Ideale per: organizzatori di eventi, pianificatori freelance, coordinatori di matrimoni, coppie indaffarate o anche piccoli team che pianificano eventi interni.

Ecco cosa dice Alaina Maracotta, responsabile del marketing degli eventi presso Vida Health, su ClickUp:

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per la pianificazione degli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi sulle priorità di marketing più importanti.

È stato fenomenale vedere quanto tempo abbiamo risparmiato nelle riunioni da quando siamo passati a ClickUp. Ciò che prima ci richiedeva tre ore alla settimana per la pianificazione degli eventi e gli aggiornamenti ora ci richiede poco più di un'ora. I team coinvolti ora hanno più tempo per concentrarsi sulle priorità di marketing più importanti.

8. Modello di pianificatore settimanale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Rimani concentrato e rendi ogni settimana più produttiva con il modello di pianificatore settimanale ClickUp

Il modello di pianificatore settimanale ClickUp è progettato per individui e team che necessitano di una visione ampia ma dettagliata della loro settimana. Fornisce spazi segmentati per gli obiettivi giornalieri, i risultati chiave e le attività con blocchi di tempo.

Grazie alla riprogrammazione tramite trascinamento e all'integrazione con il monitoraggio del tempo, è facile bilanciare i carichi di lavoro tra i vari giorni ed evitare di assumere impegni eccessivi. Il modello funziona particolarmente bene per gli sprint, i rituali di pianificazione ricorrenti o le revisioni settimanali delle prestazioni.

Perché ti piacerà:

Rimani in carreggiata per tutta la settimana utilizzando la Bacheca Planner

Organizza ogni giorno della settimana con tag e tipi di attività personalizzati

Visualizza gli impegni in termini di tempo su più giorni in un'unica vista

Sincronizzazione con i calendari e promemoria per non perdere di vista gli obiettivi

Rifletti sui risultati settimanali, sugli ostacoli e sullo stato di avanzamento utilizzando le note integrate

Ideale per: professionisti, team agili e liberi professionisti che gestiscono risultati settimanali o obiettivi personali.

9. Modello di pianificatore mensile ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Mappa il tuo mese a modo tuo con il modello di pianificatore mensile ClickUp

Pianificare in anticipo non deve essere necessariamente stressante, soprattutto quando hai a disposizione un pianificatore mensile intelligente che ti guida.

Il modello di pianificatore mensile ClickUp offre una panoramica a livello macro per la gestione di obiettivi, scadenze e priorità su un arco temporale di 30 giorni. Fornisce uno spazio con codice colore per le aree di interesse mensili, il monitoraggio delle attività cardine e la pianificazione delle capacità.

Tieni traccia dei risultati mensili dei client e preparati per le riunioni ricorrenti del team per garantire un project management efficace e lo stato di avanzamento tempestivo. Ogni settimana può essere suddivisa in categorie di azioni, come lavoro strategico, tattico o creativo.

Perché ti piacerà:

Aggiungi tag, date di scadenza e promemoria per garantire che tutto funzioni senza intoppi

Suddividi il mese in obiettivi a breve termine raggiungibili ed evidenzia le priorità principali

Monitora progetti o campagne ricorrenti utilizzando le visualizzazioni Calendario e Sequenza

Organizza e assegna le attività tra i reparti e i membri del team con la vista Bacheca reparto

Tieni sotto controllo il carico di lavoro del team con la vista Capacità di carico di lavoro mensile

Personalizza le sezioni per riflettere KPI specifici o barre di stato

Ideale per: Teams che gestiscono campagne mensili, imprenditori individuali con una visione a lungo termine o manager che supervisionano più flussi di lavoro.

➡️ Per saperne di più: Modelli di calendario mensile gratuiti per organizzare il tuo tempo

10. Modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Calendar

Ottieni modelli gratuiti Utilizza il modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp come centro di comando personale per una vita organizzata

Pianificare non dovrebbe sembrare un lavoro a tempo pieno. Hai bisogno di un sistema che non si limiti a elencare le attività, ma ti mostri esattamente quando eseguirle.

Il modello di elenco delle cose da fare del Calendario ClickUp fornisce una sequenza visiva delle attività quotidiane, consentendoti di pianificare con uno scopo e rimanere in carreggiata. Unisce la chiarezza delle attività da svolgere con la potenza della pianificazione basata sul tempo.

Mappa gli elementi da fare in un calendario, modifica visivamente le scadenze e raggruppa gli elementi in base alla priorità o al progetto. Inoltre, utili filtri e viste personalizzate ti consentono di ordinare le attività per giorno, settimana o mese senza perdere dettagli importanti.

Perché ti piacerà:

Abbina la pianificazione basata sul calendario a formati flessibili per gli elenchi delle cose da fare

Riorganizza le attività in modo visivo con la pianificazione tramite trascinamento della selezione

Imposta con facilità priorità, date di scadenza e promemoria

Tieni traccia delle riunioni e delle attività imminenti con la Visualizzazione delle richieste di riunione

Sincronizzazione con calendari esterni per un programma unificato e senza conflitti

Ideale per: professionisti impegnati e multitasking che devono conciliare attività personali e lavorative.

11. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Usa il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp per tenere sotto controllo la giornata

Alcuni giorni, anche solo ricordare da dove iniziare sembra un'attività in sé. È qui che il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp brilla silenziosamente. Dà struttura alla tua giornata, così puoi vedere cosa devi fare e andare avanti senza ripensamenti.

Grazie al layout intuitivo e all'automazione intelligente, puoi organizzare, assegnare priorità e pianificare la tua giornata con facilità, senza sentirti sopraffatto.

Offre funzionalità/funzioni quali intestazioni chiare per i nomi delle attività, gli stati, le date di scadenza e le note, il tutto in un unico elenco scorrevole. I filtri e i tag intelligenti consentono inoltre di evidenziare le azioni urgenti o con priorità elevata.

Perché ti piacerà:

Gestisci le priorità quotidiane con i campi stato, data di scadenza e lista di controllo

Organizza attività e attività secondarie per mantenere tutto in ordine

Fai brainstorming e definisci gli obiettivi quotidiani con le lavagne online ClickUp

Ricevi notifiche intelligenti e integrazioni per rimanere aggiornato su tutti gli strumenti

Ideale per: Persone orientate alle attività, assistenti o membri di team concentrati sull'esecuzione quotidiana.

➡️ Per saperne di più: Modelli di pianificazione gratuiti in Excel, Fogli Google e ClickUp

12. Modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Raggiungi i tuoi obiettivi settimanali con il modello di lista di controllo settimanale ClickUp

Iniziare una nuova settimana può sembrare un'attività enorme, soprattutto quando non sai da dove cominciare.

Il modello di lista di controllo settimanale ClickUp è ideale per i professionisti o per chiunque ami la soddisfazione di spuntare gli elementi dall'elenco. È preconfigurato con righe di lista di controllo per ogni giorno, rendendolo perfetto per le routine, il monitoraggio delle abitudini o i processi operativi.

Questo modello di sottocategoria pronto all'uso ha un layout semplice ma intuitivo. Usalo per impostare obiettivi settimanali realistici e rimanere concentrato sulle tue attività. Classifica le attività in base al tipo, ad esempio personali, tempo libero, lavoro, faccende domestiche, ecc. e assegna date di inizio e di scadenza per un migliore controllo del tempo.

Perché ti piacerà:

Crea liste di controllo ricorrenti organizzate per giorno della settimana e monitora i tassi di completamento o le tendenze comportamentali nel tempo

Usa la visualizzazione Calendario settimanale per pianificare le attività da svolgere ogni giorno

Risparmia tempo con le automazioni di ClickUp che assegnano, aggiornano o spostano le attività man mano che le completi

Non perdere mai una scadenza con notifiche e promemoria automatici

Individua immediatamente le attività in attesa di altri con avvisi di dipendenza

Ideale per: Lavoratori remoti e chiunque desideri organizzare la propria settimana per categoria o area di interesse per ottimizzare il tempo e l'energia a disposizione.

13. Modello Calendario annuale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Visualizza il tuo anno in un colpo d'occhio con il modello di calendario annuale ClickUp

Il modello di calendario annuale ClickUp delinea la roadmap fornendo un sistema mensile per mantenere uno stato di avanzamento costante. Ti aiuta a pianificare eventi, campagne, ferie e attività cardine nell'arco di 12 mesi con una struttura visiva che consente di anticipare i colli di bottiglia nel carico di lavoro e distribuire gli obiettivi stagionalmente.

Usa codici colore per distinguere i diversi tipi di lavoro: scadenze finanziarie, iniziative del team, calendari dei contenuti o cicli di assunzioni. Le integrazioni con gli obiettivi e la reportistica consentono il monitoraggio dello stato in tempo reale.

Perché ti piacerà:

Visualizza e pianifica l'intero anno per mesi e trimestri

Assegna temi, KPI e attività cardine a ogni mese

Usa codici colore per segmentare i piani personali, professionali o di tutto il team

Collega gli eventi del calendario a progetti o obiettivi

Ideale per: Dirigenti, team leader o chiunque gestisca piani a lungo termine.

14. Modello Calendario settimanale ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica la tua settimana con il modello Calendario settimanale ClickUp

Il modello Calendario settimanale di ClickUp consente agli utenti di segmentare la settimana lavorativa in fasce orarie gestibili. A differenza dei tradizionali elenchi di cose da fare, questo layout si concentra sulla pianificazione delle attività con blocchi di tempo e sulla visualizzazione della disponibilità.

Puoi incorporarlo nella tua area di lavoro e abbinarlo alla sincronizzazione in tempo reale con i calendari personali. È l'ideale per ridurre la fatica decisionale quotidiana.

Perché ti piacerà:

Dividi ogni giorno della settimana in segmenti per lavoro approfondito, chiamate o attività amministrative

Ottieni una panoramica di tutte le attività del tuo progetto con la visualizzazione Tutte le attività

Concentrati sulle attività da svolgere questa settimana utilizzando la Visualizzazione Settimana

Personalizza le visualizzazioni per riflettere blocchi ricorrenti o attività fluttuanti

Integrazione con il monitoraggio del tempo per un'allocazione accurata delle ore

Usa l'automazione per portare avanti i blocchi incompleti

Ideale per: Knowledge worker, professionisti remoti o membri di team ibridi.

15. Modello di calendario ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica il tuo calendario come un professionista con il modello di pianificatore di calendario ClickUp

Il modello di calendario ClickUp è progettato per ottenere una prospettiva più ampia e vedere il quadro generale. Questo modello di pianificazione trasforma il tuo disordine settimanale o mensile in un calendario semplificato per organizzare progetti, eventi o risultati finali su giorni, settimane o mesi.

Puoi abbinarli a dashboard o moduli per creare code di richieste, pianificare risorse o gestire calendari editoriali o di produzione. Semplifica l'assegnazione, lo spostamento e la visualizzazione del lavoro in un'interfaccia calendario flessibile.

Perché ti piacerà:

Pianifica e monitora le attività chiave su un calendario drag-and-drop

Pianifica il tuo mese in anticipo utilizzando la visualizzazione pianificatore mensile

Tagga gli eventi per tema, team o stato per rimanere organizzato

Modifica rapidamente le sequenze con la visualizzazione Sequenza

Usa i widget per valutare lo stato di avanzamento, gli ostacoli o i vincoli di tempo

Ideale per: team interfunzionali, gestori di contenuti e team di prodotto.

➡️ Per saperne di più: Modelli ed esempi gratuiti di piani di lavoro

16. Modello di pianificatore per blog ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica, crea, pubblica e monitora i blog con il modello Blog Planner di ClickUp

Il modello Planner per blog di ClickUp è pensato per blogger seri e team di contenuti che hanno bisogno di uno spazio centralizzato per gestire ogni fase del loro processo editoriale. Offre categorie strutturate per l'ideazione di argomenti, la ricerca di parole chiave, le sintesi dei contenuti, le scadenze e gli stati di pubblicazione.

Con campi di stato quali Argomento, Data di pubblicazione, File multimediale, Tipi di blog, Processo di scrittura del blog e altro ancora, l'intero ciclo di vita della produzione dei contenuti diventa tracciabile. Puoi anche archiviare metadati, aggiornare le versioni degli articoli e lasciare feedback utilizzando thread di commenti collaborativi.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia del processo di scrittura attraverso stati personalizzati e scadenze

Visualizza la pianificazione editoriale su settimane o mesi con il Calendario di ClickUp. Visualizza

Collega articoli a brief, documenti con parole chiave e risorse delle campagne

Usa ClickUp Brain per generare argomenti per blog, schemi e persino bozze in un attimo

Monitora e rivedi tutte le modifiche apportate a un blog con la Visualizzazione tracciamento revisioni

Ideale per: team di content marketing, blogger indipendenti e agenzie che gestiscono blog di più client e puntano alla coerenza editoriale.

17. Modello ClickUp Travel Planner

Ottieni modelli gratuiti Pianificare una vacanza non dovrebbe essere faticoso con il modello ClickUp Travel Planner

Il modello ClickUp Travel Planner è il tuo centro di comando per organizzare la logistica del viaggio, i dettagli dell'itinerario e i documenti di viaggio. Ogni viaggio può essere mappato con attività dedicate per l'alloggio, il trasporto, il budget e la pianificazione delle attività.

Usa campi personalizzati per ordinare per date di partenza, fasi del viaggio o dimensioni del gruppo. Allega biglietti, conferme o mappe direttamente nelle descrizioni delle attività per avere tutto a portata di mano mentre sei in movimento.

Perché ti piacerà:

Pianifica itinerari giornalieri utilizzando le viste Calendario o Elenco

Archivia in modo sicuro biglietti elettronici, ID e conferme negli allegati delle attività

Assegna i viaggiatori, monitora le date, i contatti di emergenza e crea programmi quando coordini le ferie tra team o membri della famiglia

Mantieni il controllo durante i viaggi con destinazioni multiple o i viaggi di gruppo utilizzando le liste di controllo e le visualizzazioni Sequenza

Registra ogni attività (voli, alloggi, noleggi, ecc.) con sequenze temporali e campi personalizzati

Ideale per: appassionati di viaggi, viaggiatori d'affari o chiunque pianifichi viaggi con più tappe.

💡 Suggerimento: crea una lista di controllo condivisa con tutto l'essenziale da portare in viaggio (come il rinnovo del passaporto o la prenotazione del pet sitter) e riutilizzala per le vacanze future. Ti farà risparmiare tempo e mal di testa la prossima volta.

18. Modello di pianificatore per sito web ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Pianifica, crea e avvia con sicurezza utilizzando il modello di pianificazione del sito web ClickUp

Progettare un sito web non significa solo scegliere font e colori. Il modello ClickUp Website Planner ti aiuta a mappare ogni passaggio della creazione del tuo sito, dalla ricerca iniziale al giorno del lancio.

Pianifica il layout, monitora i feedback, organizza i contenuti e mantieni il progetto in linea con le scadenze grazie alle diverse visualizzazioni ClickUp su misura per i progetti web.

Il modello supporta il monitoraggio dei feedback dei test degli utenti, la configurazione SEO e le liste di controllo per il lancio. Le sequenze integrate aiutano i team ad allineare in modo efficiente lo sviluppo e gli aggiornamenti dei contenuti.

Perché ti piacerà:

Organizza i feedback dei cicli di test nel contesto e monitora la lista di controllo per il go-live per evitare di perdere passaggi importanti

Documenta i requisiti con la Visualizzazione specifiche sito web

Usa la vista Tabella di ClickUp per cercare e confrontare idee da altri siti web

Crea attività strutturate per il layout, la navigazione, i contenuti e la pianificazione delle funzionalità/funzioni

Pianifica quando iniziare e completare ogni attività per il sito web con la Visualizzazione sequenza

Tieni traccia dello stato di avanzamento con cinque diversi stati: Bloccato, Completato, In corso, Revisione interna e Da fare

Ideale per: designer freelance, agenzie creative, team di prodotto o titolari di aziende che lanciano un sito da zero o ne rinnovano uno esistente.

19. Modello di pianificazione oraria ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Sfrutta al massimo la tua giornata con il modello di pianificazione oraria ClickUp

Fedele al suo nome, il modello di pianificazione oraria di ClickUp fa un passaggio in avanti aiutando i project manager, i dipendenti e i liberi professionisti a pianificare la loro giornata, assegnare attività e monitorare i turni. È strutturato con un formato sequenza verticale che delinea ogni ora dalla mattina alla sera.

Che si tratti di gestire riunioni, appuntamenti o sessioni di lavoro mirate, questo modello favorisce la chiarezza grazie a segmenti codificati con colori e campi relativi alla durata delle attività. La pianificazione delle attività ora per ora consente di identificare a colpo d'occhio eventuali lacune temporali o impegni sovrapposti.

Oltre alla pianificazione, questo modello aiuta anche a monitorare il pagamento degli stipendi.

Perché ti piacerà:

Evita conflitti di pianificazione visualizzando tutto in un'unica sequenza utilizzando la vista Calendario settimanale

Tieni traccia delle responsabilità urgenti con stati delle attività come "Presente", "Assente", "Da fare" e "Chiuso"

Sincronizzazione delle suddivisioni orarie con i tuoi strumenti di calendario personali

Personalizza e monitora ogni nuova attività con aggiornamenti in tempo reale, promemoria e immagini basate sui dati

Tieni traccia di quanto guadagni con ogni attività grazie alla visualizzazione dei pagamenti effettivi

Scopri quanto ha guadagnato ogni assegnatario utilizzando la visualizzazione Pagamento per assegnatario

Ideale per: liberi professionisti, lavoratori remoti o dipendenti a turni che necessitano di una suddivisione oraria per monitorare, gestire e completare in modo efficiente le attività quotidiane.

20. Modello di lavagna online per piano di lavoro ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Metti ordine in ogni progetto con il modello di lavagna online ClickUp Work Plan

Il modello di lavagna online "Piano di lavoro ClickUp " offre un modo dinamico e visivo per mappare obiettivi, risorse e risultati finali. A differenza dei modelli tradizionali basati su elenchi, questa versione utilizza le lavagne online ClickUp per disporre visivamente attività e dipendenze interconnesse.

Usa forme, linee e note adesive per visualizzare progetti o flussi di lavoro. È ottimo per il brainstorming dei flussi di lavoro o per allineare i team durante le riunioni iniziali e la pianificazione agile degli sprint.

Perché ti piacerà:

Crea collegamenti tra attività per rispecchiare le dipendenze reali dei progetti

Organizza sessioni strategiche con note adesive interattive, diagrammi e grafici

Suddividi le risorse specifiche necessarie per portare a termine ogni attività

Visualizza gli aggiornamenti di stato e gli ostacoli mentre il tuo team avanza attraverso ogni fase

Ideale per: Project manager e team interfunzionali che desiderano un approccio visivo e collaborativo alla pianificazione del lavoro.

21. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Gestisci al meglio il tuo tempo con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è progettato per monitorare l'allocazione del tempo tra vari ruoli e progetti. Include livelli di priorità, tempo stimato per attività, campi relativi al tempo trascorso e una ripartizione giornaliera delle attività.

Il layout di questo modello incentrato sulle prestazioni ti aiuta a ottimizzare le routine monitorando i tempi ricorrenti o i colli di bottiglia. Le analisi settimanali e le opzioni di reportistica cumulativa offrono una visibilità più approfondita dei modelli di produttività.

Perché ti piacerà:

Pianifica e valuta come viene impiegato il tuo tempo ogni giorno

Analizza i dati temporali per categoria, client o priorità

Esamina i riepiloghi/riassunti settimanali per identificare le perdite di tempo

Modifica i programmi imminenti in base alle informazioni sul carico di lavoro utilizzando la vista Carico di lavoro

Ideale per: liberi professionisti, consulenti e professionisti impegnati che desiderano migliorare le proprie abitudini di produttività.

22. Modello Obiettivi annuali ClickUp

Ottieni modelli gratis Trasforma i tuoi obiettivi annuali in attività cardine mensili con il modello Obiettivi annuali di ClickUp

Impostare gli obiettivi è solo metà della battaglia; rimanere impegnati e allineati è ciò che porta al vero esito positivo. Il modello Obiettivi annuali di ClickUp ti aiuta a definire e monitorare traguardi ambiziosi con chiarezza, in modo che il tuo team sappia esattamente cosa puntare.

Definisci categorie di obiettivi, come salute, finanze o carriera, e assegna indicatori chiave di prestazione (KPI) o metriche di esito positivo per ciascuna di esse. Le barre di stato e la funzionalità Obiettivi di ClickUp ti aiutano a monitorare quanto sei vicino al raggiungimento dei tuoi traguardi. Puoi anche collegare attività, attività secondarie e documenti ClickUp direttamente a ciascuna voce dell'obiettivo.

Perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi annuali in sequenze gestibili e elementi di azione

Allega metriche, abitudini e documenti a ciascuna voce degli obiettivi per monitorare lo stato di avanzamento con indicatori visivi e aggiornamenti

Misura i risultati e festeggia i successi con indicatori visivi e percentuali di completamento

Crea un calendario condiviso per rimanere in sintonia con il tuo team

Ideale per: Organizzazioni, project manager e team che necessitano di pianificazione dei progetti e programmazione basata su calendario senza interruzioni durante tutto l'anno.

23. Modello ClickUp Time Box

Ottieni modelli gratuiti Pianifica visivamente la tua giornata con il modello ClickUp Time Box

Il modello ClickUp Time Box consente di lavorare in modo concentrato e senza distrazioni, assegnando in anticipo fasce orarie fisse ad attività specifiche. Ispirato alla tecnica del timeboxing, questo layout consente di designare orari di inizio e fine, obiettivi delle attività e limiti di tempo.

Il modello incoraggia la consapevolezza e previene il perfezionismo limitando il tempo disponibile per ogni lavoro richiesto.

Perché ti piacerà:

Assegna finestre temporali rigorose alle attività per un'esecuzione mirata

Riduci i cambi di contesto con limiti di tempo intenzionali

Integra timer e promemoria per un migliore controllo delle sessioni

Analizza quali attività superano o non rispettano i tempi previsti

Visualizza la tua sequenza temporale e monitora lo stato di avanzamento con la vista Pianificazione Time Box

Ideale per: autori, sviluppatori o chiunque desideri migliorare la concentrazione attraverso segmenti di tempo strutturati.

24. Modello di piano 30-60-90 giorni ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Inizia alla grande nel tuo nuovo ruolo con il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Iniziare un nuovo ruolo è emozionante e un po' opprimente. Nei primi 90 giorni, le aspettative sono alte e la curva di apprendimento può sembrare ripida. Il modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni ti offre uno spazio dedicato per fissare gli obiettivi per il tuo primo mese, creare slancio nel secondo e iniziare a ottenere risultati concreti entro il 90° giorno.

Usa questo modello per monitorare lo stato di avanzamento, documentare i risultati positivi e gli ostacoli e allineare il tuo lavoro alle priorità del team e aziendali.

Perché ti piacerà:

Organizza e monitora tutte le attività di onboarding con la vista Bacheca Onboarding

Usa commenti e liste di controllo per monitorare lo stato in modo trasparente

Registra le attività cardine dell'apprendimento e i risultati tangibili con i campi personalizzati

Utilizza lo spazio integrato per annotare osservazioni, successi e sfide per aiutarti a migliorare in tempo reale

Condividi il tuo piano con il tuo manager o il tuo team in modo che tutti siano allineati sulle aspettative e sullo stato di avanzamento

Ideale per: Nuovi assunti, manager appena promossi, team HR che semplificano l'inserimento dei nuovi assunti e team leader che fanno da mentori ai nuovi membri del team.

💡 Suggerimento: come nuovo dipendente, non esitare a formulare richieste chiare quando collabori, che si tratti di feedback, risorse o supporto. Una comunicazione aperta è fondamentale per mantenere la qualità e consentire al tuo team di raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente.

25. Modello per la pianificazione dei pasti ClickUp

Ottieni modelli gratuiti Organizza i pasti senza preoccupazioni con il modello di pianificazione dei pasti ClickUp

Pianificare i pasti spesso sembra un rompicapo quotidiano: cosa cucinare, cosa comprare e come far quadrare tutto con i propri impegni. Il modello per la pianificazione dei pasti di ClickUp elimina il caos e fornisce un sistema chiaro per pianificare i pasti, archiviare ricette, tenere traccia degli ingredienti e prepararsi per la settimana successiva.

Questo modello supporta anche la pianificazione ricorrente, consentendoti di creare calendari alimentari riutilizzabili, assegnare date di preparazione e monitorare liste della spesa con attività secondarie e tag.

Perché ti piacerà:

Aggiungi istruzioni di preparazione, tempi di cottura e ingredienti per ogni pasto

Collega le attività di shopping a schede giornaliere o dei pasti per una maggiore efficienza

Preparati in anticipo ed evita di ordinare all'ultimo minuto con la funzionalità Riepilogo/riassunto del piano settimanale dei pasti

Organizza le ricette in base al tipo di pasto tramite la Bacheca dei tipi di pasto

Raggruppa i pasti per tipo (colazione, pranzo, cena), obiettivi dietetici o preferenze familiari

Ideale per: Famiglie, chi prepara i pasti in anticipo o chiunque gestisca una routine alimentare secondo un programma.

Scegli i modelli di ClickUp Planner per una gestione delle attività più intelligente

Indipendentemente dai tuoi obiettivi, che si tratti di preparare i pasti, pianificare un matrimonio o lanciare un sito web, avere gli strumenti giusti fa la differenza. I modelli di pianificatore di ClickUp vanno oltre le semplici liste di controllo; ti aiutano a gestire il tuo tempo e a mettere ordine nei piani nuovi ed esistenti, con risultati più efficienti ed efficaci.

Questi modelli alternativi a Microsoft Planner sono ricchi di funzionalità avanzate, tra cui capacità di automazione, strumenti di collaborazione, campi personalizzati e altro ancora.

Prendi il controllo delle tue cose da fare e delle tue sequenze registrandoti oggi stesso a ClickUp.