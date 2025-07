i 17 migliori database di contatti B2B per una migliore generazione di lead

Se lavori nel settore commerciale o marketing, probabilmente hai provato la difficoltà di cercare contatti di qualità. I tuoi lead si sono esauriti, le email fredde rimangono senza risposta e le chiamate non superano mai i gatekeeper. È frustrante, vero?

Un database di contatti B2B affidabile può essere proprio quello che ci vuole. Ti aiuta a raggiungere rapidamente i decisori giusti, aumentando i tassi di conversione e rendendo la ricerca di nuovi clienti molto più semplice.

Ma un buon database non serve solo per ottenere nomi e numeri. Ti fornisce informazioni verificate e aggiornate, così puoi entrare in contatto con le persone giuste e ricontattarle al momento giusto.

Vuoi usufruire di questi vantaggi? Dai un'occhiata a questi database di contatti B2B per ottenere lead migliori!

I piani a pagamento partono da 39 $ al mese; prezzi personalizzati per i livelli Pro

I piani a pagamento partono da 99 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende

Dati verificati, integrazioni CRM, strumenti per campagne, rollover del credito

Prospezione basata sull'IA, dati in tempo reale, monitoraggio delle intenzioni degli acquirenti

Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

I piani a pagamento partono da 890 $ al mese (tramite HubSpot); prezzi personalizzati per le aziende

Team di marketing e commerciali che arricchiscono i lead in entrata con dati in tempo reale

Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

Dati di contatto verificati, segnali di intenzione, verifica delle email in tempo reale

Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 65 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

SDR e team commerciali che effettuano l'estrazione di contatti LinkedIn in blocco

Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29,90 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

Dati email e telefonici da LinkedIn, estensione Chrome, arricchimento in blocco

Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 99 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende

oltre 45 filtri avanzati, segnali di intenzione dell'acquirente, avvisi sui lead in tempo reale

Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 59 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende

Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende

CRM + project management in un unico strumento, modelli di gestione dei contatti, assistente IA e flussi di lavoro automatizzati, oltre 1000 integrazioni

Ideale per

Un database di contatti B2B aiuta le aziende a trovare e raggiungere potenziali clienti fornendo dettagli di contatto verificati dei responsabili delle decisioni nelle aziende target. Pensalo come una rubrica digitale ricca di informazioni aziendali che può essere sfruttata per generare lead, potenziata con l'IA.

I migliori provider di database di contatti B2B combinano diverse tecniche per creare e mantenere elenchi accurati e aggiornati. Utilizzano il web scraping per raccogliere dati disponibili pubblicamente, verificano direttamente i contatti tramite telefono o email e puliscono regolarmente i loro database per rimuovere le informazioni obsolete.

Molti si integrano anche con piattaforme CRM, facilitando il trasferimento dei dati e garantendo ai tuoi team di marketing e commerciali l'accesso a dettagli di contatto aggiornati e affidabili per un outreach mirato.

💡 Suggerimento: Le organizzazioni sprecano il 21% della loro spesa media a causa della scarsa qualità dei dati. L'utilizzo di un database di contatti B2B può migliorare l'efficienza commerciale automatizzando la raccolta e la verifica dei dati. Consente al tuo team di concentrarsi su attività di alto valore come la fidelizzazione dei lead e la conversione.

Un database di contatti B2B di alto livello offre cinque vantaggi chiave:

Fornisce approfondimenti di mercato per affinare le tue strategie e stare al passo con la concorrenza

Fornisce aggiornamenti in tempo reale per mantenere i tuoi dati sempre aggiornati

Contatti mirati che ti mettono in contatto con le persone giuste

🧠 Curiosità : i venditori più performanti dedicano circa il 18% in più del loro tempo all'aggiornamento del proprio sistema CRM rispetto ai venditori con prestazioni più vicine alla media.

Scegliere il database di contatti aziendali giusto può migliorare notevolmente l'efficienza e far salire alle stelle il ROI, ma non è una decisione da prendere alla leggera.

Ecco cosa può fare per te un buon database di contatti B2B:

Soddisfa tutti gli standard di conformità e sicurezza per proteggere la tua azienda

Integrazione perfetta con i tuoi strumenti esistenti, per una maggiore efficienza

Assicurati che sia in linea con il tuo pubblico di riferimento, in modo da non perdere tempo con contatti sbagliati

Dedicare ora del tempo a valutare attentamente questi fattori può risparmiarti grossi grattacapi in futuro!

Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp .

Come valutiamo i software su ClickUp

Ora che sai come distinguere un buon database di contatti dai migliori, ecco la nostra selezione dei 17 migliori:

1. ClickUp (ideale per la gestione dei lead e l'ottimizzazione del flusso di lavoro)

Hai bisogno di un hub centrale dove il tuo team possa monitorare i contatti, gestire i lead e mantenere attivi i flussi di lavoro? ClickUp, l'app per tutto il lavoro, è la soluzione migliore.

Il fatto che non sia un database di contatti B2B tradizionale è il punto di forza più grande di ClickUp. Invece di costringerti in una struttura rigida, ClickUp CRM offre ai team commerciali la flessibilità di creare un sistema di gestione dei contatti a modo loro, integrando project management, automazioni, reportistica e collaborazione in team, tutto nella stessa area di lavoro.

Con ClickUp, puoi creare pipeline su misura per i tuoi contatti utilizzando gli stati personalizzati delle attività, assicurandoti che siano organizzati e nella fase giusta del tuo processo di vendita, da un potenziale cliente a un account chiuso e acquisito. Visualizzali utilizzando elenchi dettagliati o bacheche Kanban, personalizza i campi per i dati di contatto (come la fonte del lead, lo stato o le dimensioni dell'azienda) e monitora le interazioni lungo il funnel di vendita.

Puoi anche assegnare i titolari delle attività, impostare le date di scadenza e collegare documenti o comunicazioni passate direttamente a ciascuna voce di contatto, in modo che nulla vada perso. Che tu stia monitorando i lead, le richieste dei clienti o le attività del team, ClickUp per i team commerciali ti aiuta a tenere tutto in un unico posto.

ClickUp offre anche modelli utili per semplificare l'organizzazione. Ad esempio, il modello di elenco contatti ClickUp ti aiuta a memorizzare e classificare le informazioni di contatto.

Usa il modello di elenco contatti ClickUp per organizzare i tuoi contatti

Con questo modello puoi:

Automatizza promemoria e aggiornamenti : imposta attività ricorrenti e notifiche automatiche per assicurarti che nessun contatto venga trascurato

Rimani al passo con le comunicazioni : imposta stati personalizzati (ad es. attivo, potenziale cliente, inattivo) per monitorare le interazioni con i contatti e gestire le relazioni con i clienti

Cerca contatti per parole chiave o categorie : trova rapidamente il contatto giusto con potenti opzioni di ricerca e filtro

Traccia e classifica i contatti : utilizza campi personalizzati come posizione, profili social e valutazioni per organizzare e classificare i tuoi contatti

Archivia tutti i contatti in un unico posto : centralizza tutti i tuoi dati di contatto per un facile accesso e una migliore organizzazione

Puoi anche utilizzare il modello di gestione account ClickUp e il modello CRM ClickUp per garantire migliori interazioni con i clienti e un monitoraggio più efficace. Sono dotati di tag di priorità integrati per concentrarsi sui potenziali clienti più interessanti e di automazioni incorporate per ridurre gli aggiornamenti manuali.

Questi modelli funzionano alla grande per i team che hanno bisogno di un'alternativa gratuita con funzionalità avanzate di flusso di lavoro CRM.

💡 Suggerimento per esperti : ClickUp Brain può essere il tuo assistente commerciale IA nativo all'interno di ClickUp. Può riepilogare/riassumere istantaneamente le note relative alle trattative, generare email di follow-up e rispondere a domande come "Qual è lo stato dei nostri 10 principali lead?", estraendo informazioni in tempo reale dalla configurazione del tuo CRM.

Ciò che distingue ClickUp dai CRM tradizionali è il modo in cui integra la gestione dei contatti con potenti strumenti per le attività e i progetti. Ad esempio:

Questo rende ClickUp una scelta versatile anche per i team commerciali che hanno bisogno di consolidare tutto in un'unica piattaforma di sales intelligence, in modo che il lavoro richiesto possa essere più organizzato, mirato ed efficace.

Automatizza la creazione delle attività e le notifiche per follow-up tempestivi, aumentando la produttività commerciale

Ordina e filtra i contatti utilizzando i tag per trovare facilmente i lead giusti

Tieni traccia delle metriche chiave, gestisci le attività, accedi ai contatti e ottieni informazioni in tempo reale tramite le dashboard di ClickUp

Sincronizza i dati dei contatti su tutti i tuoi strumenti tecnologici con integrazioni come Salesforce, HubSpot e Zapier

Crea visualizzazioni CRM personalizzate con la semplicità del drag-and-drop per un'organizzazione flessibile dei contatti

Direttamente da una recensione G2:

ClickUp è senza dubbio il miglior strumento disponibile per il project management, l'acquisizione dei clienti e la gestione delle relazioni con i clienti. Ho provato Monday e Asana, oltre a numerosi strumenti specifici del settore, ma nessuno è paragonabile a ClickUp. Puoi utilizzarlo subito così com'è, con i suoi modelli in abbondanza, oppure personalizzarlo per ogni tua esigenza. Anche i meno esperti di tecnologia nella nostra azienda possono utilizzarlo facilmente e la maggior parte di noi ha persino inserito la propria vita personale in ClickUp, perché è davvero l'unico strumento che fa tutto.

ClickUp è senza dubbio il miglior strumento disponibile per il project management, l'acquisizione dei clienti e la gestione delle relazioni con i clienti. Ho provato Monday e Asana, oltre a numerosi strumenti specifici del settore, ma nessuno è paragonabile a ClickUp. Puoi utilizzarlo subito così com'è, con i suoi numerosi modelli, oppure personalizzarlo in base alle tue esigenze. Anche i meno esperti di tecnologia nella nostra azienda possono utilizzarlo facilmente e la maggior parte di noi ha persino inserito la propria vita personale in ClickUp, perché è davvero l'unico strumento che fa tutto.

📖 Leggi anche: I migliori software di gestione dei contatti per servizi professionali

2. Apollo. io (Ideale per la generazione di lead ricchi di dati)

Se stai cercando una soluzione che combini l'automazione commerciale con la generazione di lead, Apollo. io è una soluzione da prendere in considerazione. L'accesso a oltre 275 milioni di record di contatti fornisce gli strumenti per creare e gestire elenchi di contatti altamente mirati attraverso una segmentazione avanzata.

Inoltre, Apollo. io ti consente di gestire campagne email direttamente dalla piattaforma, semplificando il processo di outreach per una maggiore efficienza.

Automatizza le attività per aumentare l'efficienza e consentire al tuo team commerciale di concentrarsi sulle attività di alto valore

Organizzazione : 149 $/mese per utente

Professional : 99 $ al mese per utente

Base : 59 $ al mese per utente

Una recensione su G2 dice:

In soli due mesi abbiamo già generato nuovi affari. Si è inserito molto facilmente nel mio flusso di lavoro e ha avuto un impatto immediato. Tutte le informazioni sono facilmente ricercabili e utilizzabili. Lo uso quotidianamente e anche i membri del mio team sono desiderosi di utilizzarlo per i loro flussi di lavoro. La mia azienda apprezza il fatto che si integri bene con Salesforce e altri programmi, poiché stiamo cercando di implementarlo su larga scala in tutta l'organizzazione e questo renderà il processo più semplice.

In soli due mesi abbiamo già generato nuovi affari. Si è inserito molto facilmente nel mio flusso di lavoro e ha avuto un impatto immediato. Tutte le informazioni sono facilmente ricercabili e utilizzabili. Lo uso quotidianamente e anche i membri del mio team sono desiderosi di utilizzarlo per i loro flussi di lavoro. La mia azienda apprezza il fatto che si integri bene con Salesforce e altri programmi, poiché stiamo cercando di implementarlo su larga scala in tutta l'organizzazione e questo renderà il processo più semplice.

3. Cognism (Il migliore per la sales intelligence)

Cognism è un database di contatti B2B che fornisce informazioni commerciali accurate e aggiornate a portata di mano. Ciò che distingue questa piattaforma sono le sue potenti funzionalità di arricchimento dei dati, che vanno oltre la semplice fornitura di dettagli di contatto ai team commerciali e di marketing.

Arricchendo i dati esistenti con ulteriori informazioni, quali titoli professionali, dimensioni dell'azienda e responsabili delle decisioni chiave, Cognism ti aiuta a creare profili più completi e fruibili. Ciò garantisce di poter raggiungere con sicurezza i potenziali clienti giusti e coinvolgerli, aumentando le possibilità di connessioni significative e tassi di conversione più elevati.

Ecco cosa ha condiviso un utente su G2:

Ciò che mi piace di più di Cognism sono i dati di contatto B2B accurati e conformi al GDPR, che rendono la ricerca di potenziali clienti molto più efficiente. L'arricchimento dei dati in tempo reale della piattaforma garantisce che i team commerciali e di marketing dispongano di informazioni aggiornate, migliorando i tassi di successo delle attività di outreach. Inoltre, le integrazioni CRM senza soluzione di continuità e l'interfaccia intuitiva lo rendono facile da navigare e da incorporare nei flussi di lavoro esistenti, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

Ciò che mi piace di più di Cognism sono i dati di contatto B2B accurati e conformi al GDPR, che rendono la ricerca di potenziali clienti molto più efficiente. L'arricchimento dei dati in tempo reale della piattaforma garantisce che i team commerciali e di marketing dispongano di informazioni aggiornate, migliorando i tassi di successo delle attività di outreach. Inoltre, le sue integrazioni CRM senza soluzione di continuità e l'interfaccia intuitiva lo rendono facile da navigare e da incorporare nei flussi di lavoro esistenti, risparmiando tempo e aumentando la produttività.

👀 Lo sapevate? Nel 1987, ACT! è stato il primo software CRM disponibile in commercio . Originariamente progettato per aiutare a gestire contatti e calendari, ha contribuito a definire il concetto di CRM. L'interfaccia intuitiva del software e la capacità di monitorare le interazioni con i clienti lo hanno reso un pioniere nel campo. Oggi, ACT! continua a servire i team di sviluppo aziendale in tutto il mondo come soluzione CRM basata su cloud.

4. LinkedIn Sales Navigator (ideale per ricerche avanzate sui lead)

Se hai mai desiderato poter ampliare la tua rete di contatti su LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator è qui per aiutarti. Questo strumento semplifica l'identificazione dei potenziali clienti e il loro monitoraggio durante tutto il percorso commerciale.

Con l'accesso a un massimo di 2.500 risultati per ricerca, molti più dei 1.000 disponibili su LinkedIn Basic, puoi raggiungere un bacino di potenziali clienti più ampio. È come avere un pass VIP per la vasta rete professionale di LinkedIn.

Tieni traccia delle attività dei lead e degli aggiornamenti dei dati aziendali tramite avvisi in tempo reale

Ottieni segnali sulle intenzioni degli acquirenti che analizzano oltre 180 fattori per individuare lead qualificati

Una curva di apprendimento più ripida, soprattutto per i nuovi utenti

Advanced Plus : prezzi personalizzati

Ecco l'opinione di un recensore di Capterra:

La facilità di ricerca e la possibilità per i nostri rappresentanti di creare elenchi di lead e gestire i potenziali clienti direttamente all'interno dello strumento sono fondamentali per il nostro processo GTM

La facilità di ricerca e la possibilità per i nostri rappresentanti di creare elenchi di lead e gestire i potenziali clienti direttamente all'interno dello strumento sono fondamentali per il nostro processo GTM

📚 Leggi anche : Come monitorare le metriche giuste della pipeline commerciale per la crescita

📮 ClickUp Insight: Il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare.

💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno per persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!