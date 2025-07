Come costruire strategie di marketing scalabili per le aziende tecnologiche

Oltre il 70% degli acquirenti B2B definisce completamente le proprie esigenze prima ancora di contattare un fornitore. E quasi la metà ha già in mente una lista di candidati.

In un mondo in cui la prima impressione avviene molto prima di una conversazione commerciale, la tua strategia di marketing non può essere semplicemente buona: deve essere più intelligente, più veloce e più focalizzata che mai sull'esperienza del cliente.

Per le aziende tecnologiche digitali che operano in mercati in rapida evoluzione e con percorsi di acquisto complessi, le tattiche tradizionali non sono più sufficienti.

In questo blog esploreremo le strategie di marketing moderne più efficaci che aiutano i marchi tecnologici non solo a farsi notare, ma anche a rimanere rilevanti e a crescere in modo sostenibile nell'odierna economia digitale.

Come si crea un piano di marketing scalabile su team, mercati e piattaforme? Entriamo nel dettaglio.

Mantieni il lavoro richiesto dal marketing mirato, allineato e tracciabile, sia che tu stia lanciando un nuovo prodotto o perfezionando la strategia del marchio

Perché le aziende tecnologiche hanno bisogno di strategie di marketing specializzate?

Il marketing di un'azienda tecnologica non consiste solo nell'essere presenti online, ma nel collegare prodotti complessi a problemi reali, utilizzando un linguaggio comprensibile al pubblico.

Un approccio unico non funziona. I marchi tecnologici hanno bisogno di strategie di marketing su misura che rispondano al loro mix unico di innovazione, dimensioni e iterazione costante. Ecco perché:

Il tuo pubblico non è tutto il mondo: gli acquirenti nel settore tecnologico sono spesso esperti essi stessi. Hai bisogno di una narrazione precisa che risuoni con i decisori, gli sviluppatori e tutti gli altri soggetti coinvolti

Il prodotto cambia molto spesso: Con aggiornamenti regolari, implementazioni di funzionalità/funzioni e cambiamenti di rotta, Con aggiornamenti regolari, implementazioni di funzionalità/funzioni e cambiamenti di rotta, la tua strategia di marketing del prodotto deve essere agile. Le campagne statiche non sono sufficienti: hai bisogno di sistemi che si evolvano in tempo reale

Più stakeholder, più punti critici: L'acquisto di tecnologia B2B non è uno sport individuale. Ti rivolgi a ingegneri, CTO e responsabili finanziari, ognuno con priorità diverse. Un unico messaggio non può soddisfare tutti

La fiducia richiede tempo per essere costruita: le persone non investono in tecnologie non collaudate. La credibilità deriva dalla coerenza, dalla chiarezza e da una formazione a lungo termine, non da campagne clickbait

I canali si comportano in modo diverso nel settore tecnologico: Ciò che funziona per l'e-commerce non funziona qui. Spesso il marketing viene svolto su forum di nicchia, ecosistemi di partner, demo riservate e percorsi di contenuti altamente mirati

Quali sono le strategie di marketing più efficaci per le aziende tecnologiche?

Il marketing per le aziende tecnologiche e di software richiede un approccio sfumato che bilancia la profondità tecnica con una narrazione coinvolgente.

Ecco dieci strategie di marketing chiave su misura per le aziende tecnologiche B2C e B2B:

1. Content marketing che educa, non solo vende

Invece di spingere i prodotti, educa gli utenti. I marketer tecnologici dovrebbero costruire una leadership di pensiero attraverso blog, white paper, video e casi di studio che analizzano argomenti complessi.

Crea hub di contenuti basati sulle fasi del percorso dell'acquirente, allineati con i KPI di marketing fondamentali come il tempo trascorso sul sito e il tasso di conversione.

📌 Esempio Ahrefs è uno dei migliori esempi di content marketing per prodotti tecnologici. I post del loro blog educativo e i tutorial su YouTube aiutano gli utenti a comprendere il SEO prima di esplorare il loro strumento. Il lavoro richiesto migliora il traffico organico e la generazione di lead, aiutando le aziende a costruire un rapporto di fiducia.

2. Influencer marketing con esperti in materia

L'influencer marketing per le aziende tecnologiche non riguarda l'influenza delle celebrità, ma la fiducia e la competenza. Gli acquirenti di tecnologia sono esigenti, soprattutto nel settore B2B.

Ecco perché le aziende tecnologiche e di software di successo collaborano con docenti del settore, consulenti SaaS e autori tecnici che parlano la stessa lingua del loro pubblico di riferimento.

Questo li aiuta ad aumentare l'adozione dei prodotti, generare lead e stabilire una solida autorità del marchio. I contenuti degli esperti non sembrano pubblicità, ma piuttosto consigli di un collega.

📌 Esempio Prendiamo ad esempio HubSpot. Invece di promuovere campagne influencer appariscenti, collabora con professionisti commerciali e di marketing su YouTube e LinkedIn. Questi autori pubblicano tutorial sul CRM, guide dettagliate sulle strategie inbound e recensioni sulle tecnologie di marketing che hanno come traguardo diretto gli utenti ideali di HubSpot.

via Emailtooltester

3. SEO e traffico organico come motori di crescita a lungo termine

La SEO non è facoltativa, è fondamentale. Contenuti di alta qualità, ottimizzazione tecnica e link building generano traffico organico, riducono i costi di acquisizione e migliorano i KPI di marketing.

Strumenti come Surfer SEO aiutano i marketer tecnologici a decodificare i contenuti della concorrenza e posizionarsi rapidamente. Questi strumenti combinano l'IA con la scienza dei dati per aiutare i marketer tecnologici a creare contenuti che si posizionano bene.

📌 Esempio Hostinger ha utilizzato Surfer SEO per scalare in modo efficiente la produzione di contenuti SEO, aumentando il traffico organico di oltre 200.000 visitatori al mese. Sfruttando il Content Editor e l'Audit Tool di Surfer, il team ha ottimizzato i contenuti su larga scala, allineandoli alle best practice SEO on-page e migliorando il targeting delle parole chiave, aiutandoli a dominare le SERP competitive nello spazio del web hosting.

4. Email marketing con segmentazione e personalizzazione

Segmentare gli utenti in base al comportamento o alla fase del ciclo di vita è essenziale per un email marketing efficace nelle aziende tecnologiche e di software.

Consente ai professionisti del marketing tecnologico di inviare messaggi altamente personalizzati e tempestivi che guidano gli utenti verso l'adozione dei prodotti.

tramite Really Good Emails

📌 Esempio Canva eccelle in questo: i suoi flussi di email sono personalizzati in base alla fase del percorso in cui si trovano gli utenti. I nuovi iscritti ricevono sequenze di onboarding curate per migliorare i tassi di attivazione, mentre gli utenti coinvolti ricevono aggiornamenti sui modelli o sulle funzionalità/funzioni appena rilasciate che corrispondono ai loro modelli di utilizzo. Queste automazioni basate sul comportamento migliorano significativamente i KPI come il coinvolgimento, la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti.

📮 Approfondimento ClickUp: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza regolarmente strumenti di automazione e cerca attivamente nuove opportunità di automazione. Questo evidenzia un importante fattore di produttività ancora inutilizzato: la maggior parte dei team si affida ancora a lavori manuali che potrebbero essere semplificati o eliminati. Gli agenti IA di ClickUp semplificano la creazione di flussi di lavoro automatizzati, anche se non hai mai utilizzato l'automazione prima d'ora. Con modelli plug-and-play e comandi basati sul linguaggio naturale, l'automazione delle attività diventa accessibile a tutti i membri del team! 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

5. Crescita guidata dal prodotto (PLG) con viralità integrata

PLG capovolge il funnel, lasciando che sia il prodotto stesso a guidare il lavoro richiesto dal marketing. Il tuo prodotto diventa il protagonista assoluto, giocando un ruolo di primo piano nell'acquisizione, fidelizzazione e soddisfazione dei clienti.

Il meccanismo di condivisione integrato nell'approccio PLG trasforma gli utenti in canali di distribuzione, riducendo significativamente il CAC (costo di acquisizione dei clienti) e migliorando la fidelizzazione.

📌 Esempio Figma utilizza il PLG, offrendo un livello gratuito che incoraggia la condivisione e la collaborazione, generando un traffico organico esponenziale. Ha reso semplicissimo per gli utenti invitare colleghi, clienti o stakeholder direttamente nel processo di progettazione. Questo circolo virtuoso, in cui ogni nuovo progetto attira naturalmente più utenti, ha creato un traffico organico enorme e accelerato l'adozione del prodotto senza i tradizionali costi di marketing.

6. Campagne a pagamento mirate con test iterativi

Il marketing a pagamento offre visibilità immediata, ma i professionisti del marketing tecnologico devono testare costantemente i messaggi pubblicitari, il pubblico e le creatività.

Utilizza strumenti come Meta Ads, LinkedIn Campaign Manager e Google Ads per il marketing basato sugli account o la generazione di lead

Continua a testare con A/B il testo dei tuoi annunci, le creatività e le CTA per perfezionare costantemente il messaggio

Applica modelli di campagne di marketing per accelerare le iterazioni

Concentrati su metriche chiave come il costo per lead (CPL), il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) e le prenotazioni di demo

🧠 Curiosità: Nel 1477, William Caxton, il primo tipografo inglese, creò quello che è considerato il primo annuncio pubblicitario stampato in inglese giunto fino a noi. Questo piccolo volantino promuoveva la sua edizione del Sarum Ordinal, un manuale per sacerdoti. Esposto fuori dal suo negozio vicino all'Abbazia di Westminster, l'annuncio invitava i lettori ad acquistare il libro "good chepe", ovvero a buon prezzo. Questa ingegnosa strategia di marketing non solo pubblicizzava il libro, ma anche la tecnologia di stampa di cui Caxton era pioniere.

7. Webinar ed eventi virtuali per costruire autorevolezza

Gli eventi dal vivo consentono alle aziende tecnologiche di interagire direttamente con il proprio pubblico di riferimento.

Queste sessioni fungono sia da strumenti formativi che di generazione di lead, soprattutto se riutilizzate in blog, clip social o serie di email. Misurate la partecipazione, il coinvolgimento e le conversioni post-evento.

📌 Esempio Molti marchi SaaS, tra cui ClickUp, organizzano regolarmente webinar con clienti ed esperti di prodotto per mostrare applicazioni reali. Esplora i webinar di ClickUp.

8. Creazione di una community per fidelizzare i clienti a lungo termine

Una forte comunità di utenti fa molto di più che rispondere alle domande di assistenza. Diventa una potente strategia di marketing per le aziende tecnologiche che desiderano aumentare la fiducia, la visibilità e il coinvolgimento.

Alla fine, alcuni membri della community diventano ambasciatori del marchio. Insegnano e supportano gli altri, aiutano ad aumentare l'adozione del prodotto, riducono il tasso di abbandono e favoriscono la fedeltà. Ciò ha un impatto diretto sulle metriche chiave della produttività del marketing, come la fidelizzazione e l'utilizzo attivo.

📌 Esempio Piattaforme come Amazon Web Services hanno creato programmi di ambasciatori di successo in cui utenti appassionati scrivono blog tecnologici, organizzano workshop, condividono tutorial e promuovono il prodotto in modo organico sui canali social.

9. Il successo dei clienti come canale di marketing

I clienti soddisfatti non sono solo la prova che il tuo prodotto funziona, ma sono anche uno dei tuoi canali di marketing più preziosi.

La condivisione dei loro successi attraverso casi di studio dettagliati, citazioni e storie di esiti positivi reali contribuisce a instaurare un rapporto di fiducia con i futuri acquirenti.

📌 Esempio Gong lo fa in modo brillante. Le storie dei loro clienti evidenziano come i team commerciali abbiano raggiunto numeri record utilizzando la piattaforma. Ogni storia si legge come un mini playbook, con risultati concreti, approfondimenti del team e citazioni dirette degli utenti. Queste non sono testimonianze generiche, ma dimostrano esattamente come Gong ha contribuito a risolvere problemi reali e a migliorare le prestazioni.

via Gong

10. Social media marketing incentrato sulla tecnologia

Piattaforme come TikTok, LinkedIn e Instagram premiano i contenuti creativi, coinvolgenti e che sembrano umani, non aziendali.

I marchi possono utilizzare audio di tendenza, meme e collaborazioni con autori per stimolare il coinvolgimento e raggiungere un pubblico non tradizionale che potrebbe non essere alla ricerca attiva di soluzioni tecnologiche, ma che scopre il tuo prodotto in modo naturale attraverso il proprio feed.

📌 Esempio Canva è un esempio eccellente di come un'azienda tecnologica possa trasformare i social media in un potente motore di crescita. Su TikTok, Canva utilizza video brevi e dal ritmo serrato che mostrano consigli di progettazione rapidi, trucchi per gli utenti e interpretazioni umoristiche delle difficoltà creative quotidiane. Questi clip non sono incentrati sulla vendita, ma sull'aiutare, intrattenere e rimanere rilevanti.

Ecco alcuni consigli di social media marketing dal team di marketing di ClickUp!

Come ClickUp supporta i team di marketing delle aziende tecnologiche

Il marketing di un prodotto tecnologico comporta molte parti in movimento: dalla pianificazione della campagna e la creazione dei contenuti alla messa a punto dei messaggi e alla gestione della sequenza di marketing. Con una concorrenza sempre più agguerrita, disporre degli strumenti giusti non è solo utile, è essenziale.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Come afferma Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager presso Lulu Press:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

ClickUp per i team di marketing riunisce tutto in un unico posto: attività, risorse, calendari, approvazioni e dati, così nessuno dovrà più cercare tra le email o destreggiarsi tra più piattaforme.

Ecco come i team di marketing tecnologico possono utilizzare ClickUp per costruire un marchio forte e raggiungere i propri obiettivi.

Pianificazione strategica del marketing con modelli personalizzabili

Le aziende tecnologiche che operano in contesti in rapida evoluzione hanno bisogno di una struttura che consenta loro di scalare il processo di marketing senza sacrificare l'agilità.

Ottieni il modello gratis Allinea il tuo team con una roadmap chiara: definisci obiettivi, assegna attività e ottieni risultati con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Il modello di piano di marketing strategico ClickUp offre ai responsabili del marketing un quadro di riferimento per allineare la strategia all'esecuzione.

Crea chiarezza definendo gli obiettivi della campagna e mappandoli ai KPI di marketing

Suddividi le attività in iniziative specifiche su tutti i canali

Fornisci ai team un contesto con campi personalizzati come persona, fase del funnel o priorità

Monitora visivamente lo stato di avanzamento, dalla pianificazione all'analisi post-campagna

Una volta definita la strategia, l'esecuzione della campagna richiede chiarezza e controllo.

Ottieni il modello gratis Semplifica il flusso di lavoro delle tue campagne: monitora le sequenze, gestisci i budget e controlla le prestazioni, tutto in un unico posto con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è progettato per i team di marketing tecnologico che gestiscono più lanci o promozioni stagionali.

Semplifica il monitoraggio delle campagne con sequenze visive e attività secondarie annidate

Crea visibilità in tempo reale dei budget e delle metriche chiave delle prestazioni, come il ritorno sull'investimento (ROI) e i tassi di clic (CTR)

Risparmia tempo utilizzando l'automazione del marketing integrata per le attività ripetitive

Mantieni il lavoro richiesto dal marketing allineato ed efficiente utilizzando filtri per il pubblico, la piattaforma o l'obiettivo di riferimento

Creazione collaborativa di contenuti

Crea documenti ClickUp e collegali alle tue attività per aggiungere contesto al tuo lavoro

ClickUp Docs è il luogo in cui risiede il tuo cervello di marketing tecnologico. Dai messaggi sui prodotti ai calendari di lancio, è progettato per i team che si occupano di SEO, flussi di lavoro email, strategie di crescita e molto altro ancora.

Migliora la collaborazione tra i team lavorando insieme su brief, blog e piani GTM in tempo reale

Rendi le note utilizzabili assegnando elementi di azione direttamente all'interno del documento

Fornisci un contesto completo ai team con link ai prodotti, dashboard e contenuti multimediali integrati

Tutto è controllato in base alla versione e facile da condividere tra i team

Genera immagini innovative per le tue campagne di marketing con ClickUp Brain all'interno delle lavagne online

Le lavagne online ClickUp sono il tuo spazio creativo, perfetto per ideare cicli di crescita, funnel di campagne e percorsi degli utenti senza limiti.

Mappa visivamente le idee delle campagne, i profili e i flussi di contenuti, collegandoli a documenti, attività e flussi di lavoro

Organizza sessioni di brainstorming dal vivo con i team di progettazione, sviluppo e marketing

Converti le note adesive in attività con un solo clic

Genera immagini utilizzando l'assistente IA integrato

Insieme, documenti e lavagne online aiutano i marketer del settore tecnologico a pensare in grande e a costruire rapidamente.

Email marketing con assistenza IA

L'assistente di scrittura IA di ClickUp Brain aiuta i marketer tecnologici a trasformare pensieri sparsi e idee incomplete in contenuti email ben strutturati e in linea con il marchio, senza dover passare da uno strumento all'altro o da una scheda all'altra.

Prompt ClickUp Brain e ricevi immediatamente email personalizzate e contenuti per i social media

Scrivi bozze di email in pochi minuti mantenendo il tono di voce del tuo brand

Migliora il coinvolgimento personalizzando i messaggi per segmenti specifici di clienti

Sperimenta con il tono, l'angolazione e la struttura per vedere cosa funziona davvero

Cresci senza rinunciare alla coerenza o alla qualità

Reportistica e visualizzazione con dashboard personalizzati

Utilizza la dashboard di marketing di ClickUp per controllare le metriche delle prestazioni in tempo reale e analizzare l'esito positivo delle tue campagne

Le dashboard di ClickUp ti aiutano a monitorare tutto, dalla curva di adozione del tuo prodotto alle prestazioni delle campagne.

Ad esempio, se stai conducendo campagne sui social media, puoi impostare un dashboard che mostri:

Tassi di coinvolgimento per piattaforma

Tassi di clic sugli annunci

Numero di conversioni dei lead

Costo per acquisizione

La parte migliore? Questi numeri si aggiornano automaticamente man mano che arrivano nuovi dati. Niente più inserimento manuale dei dati o fogli di calcolo obsoleti con oltre 200 integrazioni native con HubSpot, Miro, Notion, GSuite e altro ancora.

👀 I principali KPI di marketing per le aziende tecnologiche KPI di marketing a livello aziendale: Tassi di conversione, CAC (costo di acquisizione dei clienti), ROI di marketing, valore del ciclo di vita dei clienti, ecc.

KPI di marketing di prodotto: tassi di adozione e di abbandono, tasso di attivazione degli utenti, ecc.

KPI del content marketing: impressioni dei contenuti, tempo medio trascorso sulla pagina, pipeline influenzata dai contenuti, ecc.

KPI SEO: posizionamento delle parole chiave, traffico organico, autorità del dominio, ecc.

KPI di marketing a pagamento: tasso di conversione degli annunci, CTR (percentuale di clic), CPL (costo per lead), ecc.

KPI dell'email marketing: tasso di conversione delle email, CTOR (tasso di clic per apertura), tasso di cancellazione

KPI dei social media: quota di voce, tasso di coinvolgimento, tasso di crescita dei follower, ecc.

Monitoraggio visivo delle attività con le bacheche Kanban

Accedi a tutte le tue attività e ai tuoi obiettivi in un unico posto con la visualizzazione Kanban di ClickUp

Immagina questo: stai gestendo tre lanci paralleli: uno per una nuova funzionalità/funzione di un prodotto, uno per un partner di integrazione e uno per un webinar sulla leadership di pensiero.

La visualizzazione Kanban di ClickUp ti offre una panoramica chiara e intuitiva di tutte le attività, con la possibilità di trascinarle da una colonna all'altra. Imposta colonne come:

Pianificazione delle campagne

Creazione di contenuti

Approvazione del design

Preparazione al lancio

Monitoraggio post-lancio

Ora puoi individuare le aree problematiche senza bisogno di chiamare per conoscere lo stato di avanzamento. Se noti che le attività di progettazione si accumulano in una colonna, è un segnale. Forse un designer è oberato di lavoro. Forse le istruzioni non erano chiare. In ogni caso, sai dove intervenire.

Sfide comuni di marketing affrontate dalle aziende tecnologiche

Le aziende tecnologiche sono spesso all'avanguardia nell'innovazione, ma commercializzare tale innovazione è tutta un'altra storia. Cicli di prodotto rapidi, proposte di valore complesse ed esigenze dei clienti in continua evoluzione creano un campo minato di messaggi sbagliati e opportunità mancate.

Di seguito sono riportate le sfide più comuni che i marketer del settore tecnologico devono affrontare e come affrontarle a testa alta.

1. Troppa tecnologia, poca chiarezza

I prodotti tecnologici sono spesso ricchi di funzionalità/funzioni che non vengono comunicate in modo adeguato per risolvere i problemi quotidiani delle persone.

🎯 Cosa aiuta:

Traduci le funzionalità/funzioni in vantaggi quotidiani

Utilizza storie, analogie e casi d'uso reali

Affianca i tuoi esperti di marketing agli ingegneri per un migliore allineamento e una comunicazione più chiara

2. Mimetizzarsi tra la folla

Quando tutte le aziende gridano all'innovazione, è difficile individuare la curva di adozione della produzione.

🎯 Cosa aiuta:

Trova la tua nicchia

Non rivolgerti a tutti, parla con chi ha bisogno del tuo prodotto

Costruisci autorevolezza in queste micro-comunità attraverso blog ben curati, newsletter o persino un podcast condotto dal fondatore

3. I lead richiedono molto tempo per essere convertiti

I lunghi cicli di acquisto e i molteplici responsabili delle decisioni rallentano tutto.

🎯 Cosa aiuta:

Assistenza in ogni fase del percorso del potenziale cliente con i contenuti giusti

Utilizza grafici comparativi, casi di studio, video esplicativi e strumenti di ROI per aiutare gli acquirenti a sentirsi sicuri in ogni passaggio

4. Il reparto commerciale e quello marketing non comunicano abbastanza

Quando questi team non sono allineati, i messaggi vanno persi e i lead si raffreddano.

🎯 Cosa aiuta:

Definisci obiettivi condivisi e riunisci tutti su un'unica piattaforma

Conduci revisioni congiunte in cui entrambi i team possono valutare insieme le prestazioni dei contenuti e la qualità dei lead

5. Tutto continua a cambiare

Oggi è l'IA, domani sarà il community marketing. Stare al passo è estenuante.

🎯 Cosa aiuta:

Rimani fedele al tuo core business. Costruisci la tua strategia attorno ai problemi reali che risolvi

Usa le tendenze come fonte di ispirazione, non come strategia vera e propria

💡 Suggerimento: Reddit non è solo un altro feed social, è il luogo in cui si ritrovano utenti appassionati ed esperti. I marchi di successo non lo considerano un canale pubblicitario, ma una conversazione che vale la pena ascoltare. Gli utenti di Reddit sono molto coinvolti e scettici nei confronti del marketing. Il 90% degli utenti si affida alla piattaforma per conoscere nuovi prodotti e marchi.

Strategie di marketing tecnologico vincenti con ClickUp

La creazione di strategie di marketing digitale scalabili per le aziende tecnologiche richiede una base solida. Un luogo centrale in cui il tuo team possa pianificare, creare, monitorare e migliorare le campagne. È qui che entra in gioco un hub di marketing.

ClickUp è un hub di marketing completo che offre ai marketer tecnologici un vantaggio reale. Le sue funzionalità/funzioni intuitive di collaborazione aiutano i team a mappare le priorità dei progetti, creare proposte dettagliate per i client e allinearsi sugli obiettivi condivisi.

Vuoi misurare l'esito positivo? Le dashboard personalizzabili di ClickUp mostrano le prestazioni delle campagne in tempo reale con oltre 40 diverse opzioni di visualizzazione. Inoltre, puoi visualizzare il tuo lavoro nello stile che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro.

Con l'IA integrata e gli agenti Autopilot a tuo comando, oltre a centinaia di modelli che ti consentono di risparmiare tempo e lavoro, potrai concentrarti solo sulla creatività e sulla strategia di marketing!

Sei pronto a sviluppare strategie di marketing che funzionano davvero? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!