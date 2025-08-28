16 modelli Free di distinte base per la produzione e la gestione dell'inventario

Hai tutti gli ordini di acquisto in un unico foglio di calcolo.

I tracker delle fatture? Sono nella finestra In arrivo di qualcuno e non c'è modo di vedere cosa è stato ordinato, evaso o pagato senza una dozzina di follow-up.

Sì, è il caos. E quando questo caos rallenta le operazioni e le attività, influisce sul flusso di cassa o mette a dura prova le relazioni con i fornitori, diventa costoso.

Per evitare lo stress una volta per tutte, hai bisogno di modelli pronti all'uso.

Invece di ricominciare da zero ogni volta che devi elaborare un ordine o valutare un fornitore, questi modelli predefiniti ti aiutano a creare una struttura, monitorare lo stato e collaborare in tempo reale.

In questo blog, esamineremo un elenco selezionato dei modelli più pratici per la gestione degli acquisti e dell'inventario, spiegando in dettaglio come ciascuno di essi ti aiuta a semplificare le operazioni e a ridurre le difficoltà.

Andiamo! 🏃

Cosa sono i modelli di distinta base?

Un modello di distinta base è un documento o un foglio di calcolo standardizzato che costituisce un elenco di tutti i componenti, le materie prime, le parti e i sottoassiemi necessari per costruire o fabbricare un prodotto.

Si tratta di un punto di riferimento fondamentale nel processo di pianificazione della produzione e degli acquisti, che aiuta i Teams a capire cosa è necessario acquistare, in quali quantità e da quali fornitori.

Un tipico modello di distinta base include i seguenti campi 👇

Campo Descrizione Codice articolo* ID univoco per ogni componente Nome parte Nome descrittivo del componente o del materiale Quantità Numero di unità necessarie per il prodotto finale Unità di misura Ad esempio, pezzi, metri, chilogrammi Descrizione Maggiori dettagli sul componente Fornitore Fornitore o produttore del componente Costo unitario Per il budgeting e l'approvvigionamento Costo totale Quantità × Costo unitario Designatore di riferimento (In elettronica) indica dove viene utilizzato il componente nello schema Livello Mostra la gerarchia se si tratta di una distinta base multilivello nota Ulteriori informazioni

I migliori modelli di distinte base in sintesi

Cosa rende efficace un modello di distinta base?

Cosa distingue una distinta base mediocre da una eccellente? Ecco gli elementi chiave che rendono un modello di distinta base efficace per tutti i team:

struttura e gerarchia chiare*: un buon modello di distinta base organizza i dati in modo logico e leggibile. Dovrebbe fornire supporto a distinte base multilivello e mostrare chiaramente la relazione tra assemblaggi e sottoassiemi

campi pronti per l'approvvigionamento*: includono nomi dei fornitori, numeri di articolo, Lead time e costo unitario. Ciò garantisce che il team di approvvigionamento disponga di tutte le informazioni necessarie per reperire i materiali senza dover cercare ulteriori dettagli

controllo delle versioni e tracciabilità*: ogni modifica alla distinta base deve essere tracciabile tramite numeri di versione, date e informazioni sull'editor. Ciò consente di evitare costosi errori durante le modifiche di progettazione o produzione

Compatibilità degli strumenti : una distinta base solida può essere integrata nei : una distinta base solida può essere integrata nei sistemi ERP, PLM o di inventario con una rielaborazione minima. Dovrebbe essere facile da esportare in formato CSV o XML per l'integrazione in flussi di lavoro più complessi

utilizzabilità tra team diversi*: i diversi team utilizzano la distinta base in modi diversi: ingegneria, produzione, approvvigionamento e persino finanza. Un buon modello di distinta base bilancia i dettagli con la chiarezza, in modo che tutti ottengano ciò di cui hanno bisogno

I campi di approvvigionamento basati sull'IA possono fare la differenza in un buon modello di distinta base:

💡 Suggerimento professionale: sviluppa un sistema di annotazioni collaborativo nella tua distinta base in cui i membri del team possono aggiungere note contestuali, motivi delle modifiche storiche e motivazioni di progettazione direttamente all'interno del documento.

16 modelli di distinte base

Se lavori nel settore manifatturiero, ingegneristico, della progettazione di prodotti o degli acquisti, sai bene quanto velocemente le cose possano andare in pezzi senza un sistema chiaro.

Un ordine mancante, un preventivo non aggiornato o un errore di monitoraggio possono compromettere l'intero programma di produzione.

Inoltre, se il tuo team desidera ridurre il monitoraggio manuale e aumentare la visibilità delle operazioni, questi modelli sono stati creati proprio per aiutarti a raggiungere questo obiettivo.

Diamo un'occhiata 👇

1. Modello di approvvigionamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza tutte le richieste di approvvigionamento, i fornitori e i contratti in un'unica dashboard organizzata con il modello di approvvigionamento ClickUp

Il modello di approvvigionamento ClickUp, adatto anche ai principianti, è un'area di lavoro pronto all'uso per ottimizzare ogni fase del processo di approvvigionamento. Include visualizzare predefiniti per le procedure operative standard (SOP), gli elenchi dei fornitori e la gestione dei rischi.

Troverai tabelle intuitive che classificano i fornitori in base al livello e al grado di rischio, aiutandoti a identificare rapidamente i partner fondamentali o le potenziali vulnerabilità.

Inoltre, elenchi dedicati come Richieste di accettazione e Negoziazioni contrattuali aiutano a tenere traccia delle richieste, delle risposte alle richieste di offerta e dei termini contrattuali in un unico posto. Infatti, le regole automatizzate di instradamento e accodamento consentono di risparmiare tempo e ridurre i follow-up manuali, mentre le panoramiche visive consentono al team operativo di avere il controllo su ogni punto di contatto dell'approvvigionamento.

💫 Perché amerai questo modello

Centralizza le richieste di approvvigionamento, i dati dei fornitori e i contratti in un'unica dashboard di facile navigazione

Automazioni il routing e i follow-up, risparmiando tempo e riducendo gli errori manuali

Offre una chiara visibilità sui livelli dei fornitori e sui livelli di rischio per un processo decisionale più intelligente

✅ Ideale per: Responsabili degli acquisti, teams operativi o startup che stanno sviluppando il loro primo processo formale di approvvigionamento

📚 Da leggere: Modelli di programma di produzione per il piano della produzione

2. Modello di piano di progetto di produzione ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato sezione per sezione del tuo piano di produzione nel modello di piano di progetto di produzione ClickUp

Il modello di piano di progetto di produzione ClickUp è il modello ideale per gestire progetti complessi e articolati senza caos.

Si inizia con una semplice visualizzazione Elenco, in cui è possibile mappare il piano completo del progetto, suddiviso per sezione, reparto e priorità. Ogni attività è accompagnata da campi personalizzati relativi al livello di lavoro richiesto, al livello di impatto e al team responsabile.

Hai bisogno di allegato una risorsa o un documento di riferimento? Basta inserirlo nel campo File in modo che tutto rimanga in un unico posto.

Questa configurazione è particolarmente utile quando più Teams contribuiscono alla realizzazione di un unico prodotto finito, offrendo a tutti visibilità su dipendenze, responsabilità e Sequenza.

Da lì, puoi passare alla vista Planning Progress Bacheca, dove ogni attività diventa una scheda su una lavagna Kanban drag-and-drop. Ancora meglio, il modello non è rigido. Puoi effettuare la modifica della struttura delle sezioni, regolare le valutazioni del lavoro richiesto o cambiare gli incarichi dei reparti con un clic.

💫 Perché amerai questo modello

Suddividono i progetti di produzione complessi in sezioni gestibili e priorità

I campi personalizzabili e le visualizzazioni Kanban mantengono i team allineati e i flussi di lavoro flessibili

Semplifica il monitoraggio delle dipendenze, delle responsabilità e della Sequenza tra i vari reparti

✅ Ideale per: team di produzione, responsabili delle operazioni o chiunque coordini progetti in più fasi tra diversi reparti

🌼 Lo sapevate? All'inizio degli anni '50, i produttori gestivano le distinte base utilizzando schede perforate o metodi cartacei, che erano noiosi e soggetti a errore. Tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60, il BOMP (Bill of Materials Processor) di IBM, che nel 1965 si è evoluto in DBOMP (Database Bill of Materials Processor), ha consentito un più avanzato spazio di archiviazione dei dati basato su disco e gerarchico delle distinte base, inaugurando una nuova era di automazione.

3. Modello di gestione dell'inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e effettua il monitoraggio dell'inventario in base allo stato utilizzando il modello di gestione dell'inventario ClickUp

Con un flusso di lavoro semplice e strutturato, il modello di gestione dell'inventario ClickUp aiuta a monitorare i livelli delle scorte, a effettuare il monitoraggio delle esigenze di riordino e a ridurre le inefficienze legate alle scorte. Che tu gestisca beni fisici, componenti hardware o forniture per ufficio, questo modello ti offre una visibilità completa su ciò che è disponibile, ciò che deve essere rifornito e ciò che è stato ritirato.

All'interno, puoi accedere alla vista Bacheca, organizzata per Disponibile, Esaurito e Non più utilizzato, per vedere immediatamente la condizione di ogni elemento. Ogni attività rappresenta un singolo elemento di magazzino, consentendoti di assegnare responsabilità, allegare file pertinenti e includere informazioni chiave sul prodotto come quantità, fornitore o tempi di riordino.

Con visualizzazioni aggiuntive come Tabella, Sequenza, Elenco e Aggiornamenti ordini, puoi passare da una panoramica operativa a layout di piano più dettagliati in base alle esigenze del tuo team.

💫 Perché amerai questo modello

Visualizza immediatamente lo stato delle scorte con viste grafiche della Bacheca per gli elementi disponibili, esauriti e fuori produzione

Assegna le responsabilità e allega i file direttamente a ciascun elemento dell'inventario per un monitoraggio senza interruzioni

Le diverse visualizzazioni (Tabella, Sequenza, Elenco) consentono di passare dal piano generale a quello dettagliato

✅ Ideale per: Responsabili operativi, team di evasione ordini o responsabili della catena di fornitura che necessitano di un luogo centrale per il monitoraggio delle scorte in tempo reale

4. Modello di inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora gli elementi in magazzino, i dettagli dei fornitori e gli stati dei pagamenti utilizzando il modello di inventario di ClickUp

Il modello di inventario ClickUp può aiutarti a gestire il tuo inventario dei materiali, ottimizzare gli acquisti e semplificare il project management end-to-end. Sia che tu lavori con più fornitori esterni o che gestisca le scorte tra diversi team, questo modello chiarisce i dati di inventario e ti aiuta a evitare le difficoltà legate agli acquisti.

Inizia con la Vista Elenco, che visualizza tutti i tuoi elementi in magazzino e i dettagli essenziali come quantità, punti di riordino, costo unitario e informazioni sul fornitore. Puoi anche impostare formule per mantenere automaticamente aggiornati i tuoi numeri.

Per comprendere i tuoi dati da diverse angolazioni, passa a visualizzazioni come Per stato di pagamento o Per fornitore. La parte migliore? In questo modello di inventario, puoi accedere alla Visualizza Mappa delle posizioni dei fornitori per visualizzare la distribuzione geografica dei fornitori, facilitando la supervisione dell'intero flusso di lavoro di gestione delle relazioni con i fornitori.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza tutti i dettagli dell'inventario, le informazioni sui fornitori e lo stato dei pagamenti in un unico posto

Le formule integrate e le viste Mappa ti aiutano a visualizzare le posizioni dei fornitori e ad automatizzare i calcoli

Filtra e analizza facilmente l'inventario in base allo stato dei pagamenti, al fornitore o ad altri campi chiave

✅ Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili dell'inventario o chiunque gestisca le scorte di fornitori esterni

5. Modello di registro dell'inventario aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di registro dell'inventario aziendale di ClickUp per registrare i dettagli degli elementi, monitorare i livelli delle scorte e tenere traccia delle esigenze di riordino utilizzando moduli, elenchi e visualizza riepilogo/riassunto

Il modello di registro dell'inventario aziendale di ClickUp offre alle piccole imprese e ai team in crescita un modo semplice e affidabile per il monitoraggio dei livelli delle scorte, evitare carenze e essere sempre pronti a riordinare.

Si inizia con un modulo per gli elementi di magazzino che aiuta il tuo team a registrare le nuove scorte in modo standardizzato. Campi come nome dell'elemento, SKU, fornitore, MOQ e Lead time ti consentono di acquisire subito i dati corretti. E non è tutto: basta condividere il modulo utilizzando il pulsante Copia link e lasciare che i membri del team inviino direttamente gli aggiornamenti.

Una volta inviati, gli elementi vengono visualizzati nella vista Elenco inventario, raggruppati per categoria per facilitare la navigazione. È possibile effettuare direttamente la modifica dei campi, aggiornare le quantità o aggiungere tag per un rapido riferimento. Ciò semplifica la gestione di un elenco di prodotti in continua crescita senza dover passare da uno strumento all'altro.

💫 Perché amerai questo modello

Moduli semplici consentono a chiunque di registrare facilmente nuove scorte e aggiornare i livelli delle giacenze

Le visualizzazioni di elenchi raggruppati e i campi modificabili ottimizzano la gestione dei prodotti man mano che il tuo Business cresce

Leggeri ma potenti, perfetti per i piccoli team che necessitano di efficienza senza complessità

✅ Ideale per: Piccole aziende, rivenditori o qualsiasi team alla ricerca di un modo semplice ma efficace per gestire le scorte

Carica qualsiasi file di dati su ClickUp Brain e chiedi di suddividere i contenuti per te!

6. Modello di ordine di acquisto e inventario ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp per il monitoraggio degli ordini attraverso stati personalizzabili

Il modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp è uno spazio di lavoro multi-vista creato per semplificare gli ordini di acquisto, monitorare i livelli di inventario e mantenere il tuo team allineato su ciò che sta arrivando e su ciò che è già in magazzino.

Utilizza una vista Bacheca raggruppata per stato, che semplifica il visualizzare il percorso di ogni elemento, da Da ordinare a In sospeso, Pronto per la revisione*, e oltre. Puoi creare attività per ogni ordine di acquisto, assegnarle ai membri del team, allegare file e spostarle attraverso 14 stati personalizzabili che riflettono il tuo flusso di lavoro.

Ciò che contraddistingue questo modello è il perfetto equilibrio tra struttura e flessibilità. Puoi monitorare i movimenti di magazzino, registrare le interazioni con i fornitori e garantire che ogni elemento venga revisionato, inviato e consegnato senza alcuna approssimazione.

💫 Perché amerai questo modello

Visualizza il percorso di ogni ordine di acquisto con bacheche di stato personalizzabili

Traccia i movimenti di magazzino e le interazioni con i fornitori per una trasparenza del processo completata

Equilibrano struttura e flessibilità, adattandosi al tuo flusso di lavoro di approvvigionamento unico

✅ Ideale per: Responsabili degli acquisti, teams di magazzino e responsabili delle operazioni che necessitano di un processo chiaro e collaborativo per la gestione degli ordini di acquisto e degli aggiornamenti delle scorte

📮 ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione continua, con discussioni importanti che avvengono altrove (ad esempio tramite email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app completa per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

7. Modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp per raccogliere gli ordini dai clienti, monitorare l'evasione e gestire i problemi di consegna con aggiornamenti automatici e un dashboard degli ordini in tempo reale

Il modello di modulo d'ordine prodotti ClickUp è un modulo rivolto ai clienti e un sistema di back-office tutto in uno. Aiuta le aziende a raccogliere gli ordini, gestire l'evasione e il monitoraggio dei problemi relativi agli ordini senza dover destreggiarsi tra email, fogli di calcolo o strumenti scollegati tra loro.

Inizia con la condivisione diretta del modulo d'ordine del prodotto con i tuoi clienti tramite sito web, negozio online o un semplice link.

Una volta inviati, i nuovi ordini vengono visualizzati immediatamente nella vista Elenco nuovi ordini. Questa vista mostra solo le nuove voci. È inoltre possibile aggiungere formule suggerite, come Prezzo totale (prezzo unitario × quantità) e Giorni dall'ordine, per ottenere una visibilità immediata sul valore e sui tempi dell'ordine, perfetta per stabilire le priorità o effettuare follow-up.

Per rendere tutto ancora più semplice, le automazioni integrate di ClickUp gestiscono gli aggiornamenti per te. Ad esempio, quando viene aggiunto il numero di monitoraggio, lo stato viene aggiornato a In transito.

💫 Perché amerai questo modello

Raccogli gli ordini dei clienti con un modulo condivisibile e monitora l'evasione in tempo reale

Automazioni gli aggiornamenti di stato e il monitoraggio degli ordini, riducendo il lavoro manuale

I dashboard in tempo reale e le formule suggerite sono provider di informazioni immediate sul valore e sui tempi degli ordini

✅ Ideale per: Negozi online, aziende basate sui prodotti o team di evasione ordini che desiderano un modo affidabile e scalabile per gestire gli ordini in arrivo e tracciarli in ogni passaggio del processo

8. Modello di fattura ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea fatture professionali con il modello di fattura ClickUp

Il modello di fattura ClickUp ha un layout pulito e professionale, progettato per aiutare i Business a monitorare i servizi fatturabili, gestire i termini di pagamento e presentare in modo chiaro i costi dei progetti.

Questo modello in stile Doc inizia con sezioni chiare relative alle informazioni sull'azienda e sul client, fatture e data di scadenza, e una tabella ben organizzata per suddividere gli addebiti. È possibile raggruppare i costi per progetto, mostrare i subtotali per ogni sezione e aggiungere commissioni o sconti. Supporta anche gli ordini di modifica, rendendolo perfetto per lavori in corso o in più fasi.

Ciò che rende questo modello particolarmente utile è la sua flessibilità. Ogni sezione è suddivisa in dettagli a livello di attività ed è possibile fatturare in base alla quantità, alle ore o alla tariffa a seconda del servizio. Il subtotale corrente e il Saldo totale dovuto consentono ai client di visualizzare in modo trasparente quanto devono pagare.

💫 Perché amerai questo modello

Layout professionale e pulito per presentare fatture dettagliate ai client

Opzioni di fatturazione flessibili, in base alla quantità, alle ore o alla tariffa, adatte a qualsiasi servizio o progetto

Le sezioni integrate per gli ordini di modifica e i subtotali correnti garantiscono che tutto sia trasparente

✅ Ideale per: Freelancer, agenzie e team di servizi che desiderano presentare fatture professionali con dettagliati elenchi di progetti

9. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle fatture in base allo stato e alla data di scadenza con il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp

Il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp offre alle aziende un modo semplice ma potente per monitorare i pagamenti in entrata. Che tu stia gestendo la fatturazione dei client, i progetti freelance o le fatture lungo tutta la catena di fornitura, questo modello a livello di elenco ti aiuta a organizzare tutto, dalle date di scadenza alle informazioni sui prezzi, in un'unica dashboard chiara.

Ogni attività acquisisce dettagli importanti come nome del client, recapiti, tipo di pagamento e tariffa utilizzando i campi personalizzati. Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo o thread di email, puoi gestire tutte le tue fatture con campi strutturati facili da filtrare, ordinare e aggiornare.

Utilizza la vista Elenco per monitorare tutte le fatture in un unico posto, inclusa una visualizzazione dedicata alle Entrate pagate. Se preferisci un flusso di lavoro visivo, passa alla vista Bacheca, dove puoi trascinare le fatture tra stati come Non pagato, Scaduto e Pagato. È un modo veloce per avere un Pulse dei pagamenti.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza tutte le fatture per stato, data di scadenza e client in un unico dashboard

I campi personalizzati catturano ogni dettaglio, rendendo il processo di ordinamento e filtraggio semplicissimo

La vista Bacheca ti consente di trascinare le fatture tra gli stati per aggiornamenti rapidi

✅ Ideale per: Freelancer, team finanziari e aziende a contatto con i client che hanno bisogno di gestire fatture tra più contatti, progetti o reparti

10. Modello ClickUp per l'evasione degli ordini

Ottieni il modello gratis Tieni traccia degli ordini di acquisto e delle materie prime con il modello di evasione degli ordini ClickUp, dotato di dashboard in tempo reale e monitoraggio dello stato

Il modello ClickUp Order Fulfillment è un'area di lavoro pronta all'uso che ti aiuta a gestire l'intero ciclo degli ordini, dal monitoraggio delle materie prime e degli ordini di acquisto al controllo dello stato e delle scadenze.

Il modello è strutturato attorno a due elenchi principali: Ordini di acquisto e Materie prime. Ogni attività all'interno di questi elenchi rappresenta un ordine o un elemento e include campi personalizzabili come tipo di pagamento, nome del client, tariffa e data di scadenza. È anche possibile creare attività ricorrenti per gli acquisti ripetuti, in modo da non dover ricominciare da zero ogni mese.

La dashboard panoramica riunisce tutte le informazioni. Ti offre una panoramica in tempo reale della tua pipeline di evasione degli ordini, con barre di stato, tag di priorità e date di inizio/fine in tutti gli elenchi. Troverai anche sezioni per i documenti aggiunti ai segnalibri, le attività recenti e la titolarità delle attività.

💫 Perché amerai questo modello

Gestisce l'intero ciclo degli ordini, dalle materie prime agli ordini di acquisto, in un'area di lavoro

I campi personalizzabili e le attività ricorrenti semplificano gli acquisti ripetuti e il monitoraggio

I dashboard di panoramica in tempo reale offrono visibilità immediata sullo stato di avanzamento dell'evasione degli ordini e sui colli di bottiglia

✅ Ideale per: team della catena di fornitura, responsabili di magazzino o responsabili delle operazioni che desiderano migliorare la visibilità degli ordini, ridurre i colli di bottiglia e effettuare il monitoraggio delle prestazioni di evasione degli ordini

11. Modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp aiuta a valutare, organizzare e migliorare le relazioni con i fornitori.

Il modello di lista di controllo per la gestione dei fornitori di ClickUp aiuta a valutare, organizzare e migliorare le relazioni con i fornitori.

Inizia con il modulo di valutazione dei fornitori integrato. Il modulo raccoglie i dettagli essenziali sui fornitori, come la struttura aziendale, le informazioni di contatto e la qualità operativa. I valutatori utilizzano un sistema di punteggio standardizzato (da Sotto la media a Superiore alle aspettative) su più criteri, garantendo un processo di revisione coerente e supportato dai dati.

Una volta inviato il modulo, il fornitore viene aggiunto come attività nell'elenco Valutazioni fornitori, con lo stato DA REVISIONARE. Da lì, puoi spostare l'attività su IN REVISIONE, quindi calcolare il punteggio totale di un fornitore utilizzando un campo formula predefinito.

Per le aziende che utilizzano strumenti di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), questo modello funge da ponte tra la valutazione dei fornitori e i flussi di lavoro di approvvigionamento sistematizzati.

💫 Perché amerai questo modello

Standardizza la valutazione dei fornitori con moduli e sistemi di punteggio integrati

Tiene traccia dello stato e delle prestazioni dei fornitori per decisioni di approvvigionamento migliori

Colma il divario tra la valutazione dei fornitori e i flussi di lavoro di pianificazione delle risorse aziendali

✅ Ideale per: team di approvvigionamento, responsabili dei fornitori e responsabili delle operazioni che desiderano migliorare la selezione dei fornitori, ridurre i rischi della catena di approvvigionamento e mantenere gli standard di qualità

12. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Request for Quote per inviare richieste di preventivo dettagliate con prezzi, spedizione e termini di pagamento

Il modello di richiesta di preventivo ClickUp aiuta a standardizzare e semplificare il processo di richiesta dei prezzi ai fornitori (in modo da poter confrontare rapidamente prodotti simili). Che tu stia acquistando materiali, attrezzature o servizi, questo modello di richiesta di preventivo mantiene i dettagli coerenti, organizzati e professionali.

Progettato in un formattare chiaro, simile a un documento, questo modello include tutti gli elementi chiave di una richiesta di preventivo ben strutturata: dettagli dell'azienda, periodo di validità del preventivo, numero dell'ordine di acquisto, metodo/modalità di pagamento e termini di pagamento.

Scorrendo verso il basso, troverai una semplice tabella in cui registrare la quantità degli elementi, le descrizioni, il prezzo unitario e i costi totali. In questo modo è facile generare preventivi per i client in pochi minuti.

Per rendere l'offerta ancora più allettante, puoi adattarla per acquisti una tantum o per relazioni continuative con i fornitori, includere il calcolo di tasse o commissioni e persino integrarla nel tuo flusso di lavoro più ampio di approvvigionamento o gestione dei fornitori in ClickUp.

💫 Perché amerai questo modello

Semplifica la creazione di richieste di preventivo con un formattare chiaro e professionale per tutti i dettagli chiave

Facilita il confronto tra i preventivi dei fornitori per decisioni più rapide

Adattabili per acquisti una tantum o continuativi, con tabelle integrate per la ripartizione dei costi

✅ Ideale per: teams di approvvigionamento, responsabili della catena di fornitura e reparti finanziari che richiedono frequentemente preventivi a fornitori esterni

13. Modelli di distinta base Excel per Project Manager

tramite Project Manager

Il modello Excel di distinta base di Project Manager può aiutarti a gestire le parti, i componenti e i materiali coinvolti nel tuo processo di produzione. È stato creato per riflettere i flussi di lavoro di produzione reali, utilizzando campi che vanno oltre la quantità e il costo.

Ogni parte della distinta base include dettagli quali nome del componente, numero di parte, descrizione, costo unitario e costo totale. È inoltre presente un campo Livello della distinta base, che consente il monitoraggio della posizione di ciascun elemento nella gerarchia.

Poiché il modello include materie prime, informazioni sull'assemblaggio e ripartizione dei costi, è ideale anche per i team di gestione dell'inventario e delle risorse. È possibile monitorare le quantità e i costi totali per elemento, il che semplifica la pianificazione dei cicli di produzione senza eccedere nelle scorte o nelle spese.

💫 Perché amerai questo modello

Monitora ogni parte, componente e materiale con campi dettagliati per flussi di lavoro reali

Include livelli di distinta base e ripartizione dei costi per un preciso piano della produzione

Lavoro bene sia per la gestione dell'inventario che per l'allocazione delle risorse in Excel

✅ Ideale per: Ingegneri, pianificatori di progetti di produzione e utenti ERP che gestiscono assemblaggi, componenti o materie prime in Excel

📌 Suggerimento rapido: semplifica il piano delle risorse aziendali utilizzando lo stesso modello per il monitoraggio di tutte le parti fisiche, sia che tu stia gestendo una struttura BOM modulare o imparando attraverso flussi di lavoro in stile Excel University.

14. Modello di distinta base Excel di Katana

tramite Katana

Il modello di distinta base Excel di Katana può essere utile per i produttori che desiderano organizzare in un unico posto i componenti di produzione, i sottoassiemi, i costi e l'intero processo di produzione.

Se lavori con più varianti di prodotto o desideri semplicemente un modo più chiaro per mappare i tuoi componenti, questo modello Excel per le materie prime offre un approccio semplice ma strutturato.

Se stai cercando modelli Excel per la produzione, questo è chiaro e pronto all'uso. Che tu stia impostando una distinta base completa o che tu abbia appena iniziato il monitoraggio dei materiali con Excel, questo modello ti offre una solida base.

💫 Perché amerai questo modello

Organizza i componenti di produzione, i sottoassiemi e i costi in un foglio di calcolo chiaro e pronto all'uso

Offre supporto a più varianti di prodotto e a una mappatura strutturata delle distinte base

Semplici per i principianti, ma sufficientemente robusti per esigenze di produzione complesse

✅ Ideale per: Team di produzione, ingegneri e progettisti di prodotti che gestiscono più assemblaggi e costi dei materiali in Excel

15. Modello di distinta base Excel/Fogli Google di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello di distinta base di Vertex42 è un foglio di calcolo flessibile creato per semplificare il monitoraggio dei componenti, i riferimenti visivi e il controllo delle versioni.

Il modello include un elenco di parti personalizzabile in cui è possibile aggiungere nomi, ID, prezzi e persino immagini. Una volta selezionato l'ID di una parte nel foglio principale della distinta base, le altre informazioni vengono compilate automaticamente utilizzando le formule VLOOKUP.

Nella versione Fogli Google, puoi incorporare immagini direttamente all'interno delle celle utilizzando la funzionalità/funzione Immagine nella cella.

Un foglio di lavoro separato con la cronologia delle revisioni aiuta a tenere traccia delle modifiche apportate ai tuoi prodotti. Anche se non si tratta di una soluzione MRP completa, il monitoraggio delle revisioni è un'ottima soluzione per i piccoli team che cercano di gestire gli aggiornamenti senza creare confusione tra le versioni.

💫 Perché amerai questo modello

Elenco dei componenti personalizzabile con compilazione automatica e supporto immagini per un facile monitoraggio dei componenti

La cronologia delle revisioni integrata aiuta a gestire gli aggiornamenti dei prodotti e il controllo delle versioni

Flessibili sia per Excel che per Fogli Google, perfetti per piccoli Teams

✅ Ideale per: Progettisti di prodotti, ingegneri o piccoli produttori che creano distinte base leggere in Excel o Fogli Google

🧠 Curiosità: Dalla fine del XVII secolo, la Royal Navy britannica iniziò a formalizzare gli standard di costruzione navale attraverso quelli che erano conosciuti come gli "Establishments of Dimensions" (Standard dimensionali). Questi stabilivano i parametri obbligatori delle navi, come la lunghezza del ponte delle cannoniere, la chiglia, la larghezza e persino lo spessore delle tavole, e venivano aggiornati nel corso del tempo (in particolare nel 1706, 1719, 1733, 1741 e 1745).

16. Modello di distinta base Excel di TemplateLAB

tramite TemplateLAB

Il modello di distinta base Excel di TemplateLAB è progettato per i team che lavorano su progetti elettronici o hardware dettagliati. Offre una ripartizione completa di ogni componente utilizzato in un progetto, inclusi quantità, ingombro, numero articolo e informazioni sul fornitore.

Ogni elemento è elencato in base al suo codice identificativo, seguito da una descrizione dettagliata, dal numero di parte e dalle informazioni di approvvigionamento da più fornitori. È presente anche una colonna per indicare se la parte è già in popolazione sulla bacheca, il che è utile durante l'assemblaggio e l'ispezione.

La funzionalità/funzione distintiva è l'attenzione all'approvvigionamento da più fornitori. Ogni riga include fino a tre fornitori con collegamenti attivi alle parti, consentendoti di confrontare disponibilità e prezzi.

Questo modello include anche uno stato "Populate" e una sezione "Placement" per la nota, che facilitano il coordinamento tra i team di progettazione, approvvigionamento e assemblaggio.

💫 Perché amerai questo modello

Analisi completa dei componenti, dei fornitori e delle informazioni di approvvigionamento per la produzione di dispositivi elettronici

Le colonne multi-fornitore e i collegamenti attivi alle parti facilitano il confronto tra prezzi e disponibilità

Include nota sullo stato di popolazione e sul posizionamento per un assemblaggio e un'ispezione senza intoppi

✅ Ideale per: Ingegneri elettronici, progettisti di PCB e team di produzione che lavorano all'approvvigionamento di componenti, alla realizzazione di prototipi e all'assemblaggio di bacheche

Metti ordine nel tuo flusso di lavoro con ClickUp

La gestione degli acquisti, della produzione e dell'inventario è già di per sé abbastanza complessa.

Ma i modelli giusti possono alleggerire notevolmente il tuo carico di lavoro, offrendoti struttura, visibilità e riducendo il rischio di tralasciare qualcosa.

Se sei stanco di destreggiarti tra fogli di calcolo scollegati e aggiornamenti tra i team, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto. Dalle distinte base e dal controllo dell'inventario al monitoraggio degli ordini e ai flussi di lavoro di evasione, i modelli personalizzabili di ClickUp sono progettati per funzionare come il tuo team.

Abbinalo a Brain, Chattare e Automazioni per ottenere la massima chiarezza in tutti i tuoi flussi di lavoro.

