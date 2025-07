Come creare un grafico di Gantt in Google Calendar?

Hai codificato con colori le voci del calendario e bloccato il tempo per le attività. Anche i promemoria sono stati impostati. Forse hai persino creato più calendari per organizzare il tuo team. Google Calendar sembra davvero un ottimo modo per portare a termine le cose in tempo.

Ma quando si tratta di monitorare la sequenza completa del progetto? Comincia a mostrare i suoi limiti.

Questo perché non è progettato per mostrare come tutte le attività sono collegate tra loro in termini di tempo, team o dipendenze. Ciò di cui hai bisogno è un grafico Gantt, una vista visiva e ingrandita di come si svolge il tuo progetto dall'inizio alla fine.

Al momento, Google Calendar non offre un grafico Gantt pronto all'uso. Ma con alcune modifiche manuali (e un po' di pazienza), è possibile creare una soluzione alternativa.

In questa guida ti mostreremo come simulare un grafico di Gantt in Google Calendar. Discuteremo anche i suoi limiti e come strumenti come ClickUp ti offrono un modo più veloce e brillante per gestire le sequenze temporali senza il fastidio di una configurazione noiosa.

👀 Lo sapevi? Secondo uno studio condotto dal PMI, il 37% dei progetti fallisce a causa di obiettivi poco chiari e di una pianificazione inadeguata delle sequenze temporali. Ecco perché strumenti visivi come i grafici di Gantt sono molto più che semplici sequenze temporali: sono strumenti essenziali per la pianificazione.

È possibile creare un grafico di Gantt in Google Calendar?

Tecnicamente? Sì. Effettivamente? Non è così semplice.

Google Calendar non offre funzionalità/funzioni integrate per i grafici di Gantt: nessuna pianificazione con trascinamento, dipendenze o barre visive che si estendono sulle date. Non è possibile monitorare lo stato delle attività, raggruppare le sequenze o spostare gli elementi in modo dinamico quando cambiano le scadenze.

Ma se sei disposto a fare un po' di lavoro manuale, puoi simulare un grafico di Gantt esportando i dati e formattando le attività e le sequenze in Fogli Google o Excel. Puoi anche ottenere una sequenza visiva approssimativa creando calendari separati, impostando le date di inizio e fine per ciascuna attività e assegnando un codice colore ai tuoi eventi.

Funziona. Per progetti personali o magari anche per una singola campagna con attività limitate. Ma nel momento in cui il tuo team, l'ambito o le sequenze crescono, la situazione diventa rapidamente caotica.

Quando devi monitorare le dipendenze, gestire più calendari o coordinare più team, Google Calendar inizia a sembrare più una soluzione provvisoria che una vera soluzione di project management.

⭐ Modello in primo piano Desideri una vista chiara e codificata a colori della sequenza temporale del tuo progetto, in modo da poter monitorare istantaneamente i progressi e individuare gli ostacoli? Il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp estrae automaticamente le attività dal tuo Elenco in un grafico Gantt, completo di colori basati sullo stato per mostrare a colpo d'occhio cosa è aperto, in corso o terminato. Con più opzioni di visualizzazione e un uso flessibile tra i team, dalla progettazione e ingegneria alle risorse umane e alle operazioni, è un modo veloce e visivo per dare struttura alla tua pianificazione. Ottieni il modello gratis Visualizza l'intera sequenza temporale del tuo progetto e modifica facilmente le attività per avere immediatamente una visione chiara dello stato utilizzando il modello Gantt semplice di ClickUp

Guida passo passo alla creazione di un grafico di Gantt in Google Calendar

Ecco il modo più semplice per creare un grafico di Gantt in Google Calendar:

Passaggio 1: crea un nuovo calendario di progetto

tramite Google Calendar

Creiamo un calendario dedicato al tuo progetto per ricominciare da capo ed evitare confusione o sovrapposizioni con i tuoi impegni e le tue priorità esistenti. Segui questi passaggi:

Apri Google Calendar

Nella barra laterale sinistra, clicca sul segno "+" accanto a Altri calendari

Seleziona Crea nuovo calendario

Assegnagli un nome basato sul tuo progetto (ad esempio, Lancio marketing – novembre)

Clicca su Crea calendario

Questo calendario fungerà anche da tela per la sequenza temporale del tuo progetto, dove ogni attività diventa un evento nel calendario.

📌 Creare un calendario separato aiuta a raggruppare attività, sequenze temporali e responsabilità del team, migliorando l'organizzazione del calendario e rendendo più facile la gestione del grafico di Gantt.

Passaggio 2: suddividi il progetto in attività

Ora, elenca tutte le attività necessarie per completare efficacemente il tuo progetto, dall'avvio alla consegna.

Aggiungi ogni attività come nuovo evento nel calendario del tuo progetto

Utilizza i campi Data di inizio e Data di fine per distribuire le attività lungo la sequenza temporale effettiva

Applica colori diversi per ogni categoria di attività o team

Utilizza etichette o tag coerenti come Marketing, QA o Dev per identificare facilmente le attività tra funzioni, reparti o team

📌 Questi blocchi colorati che coprono l'intera giornata assomigliano visivamente agli esempi di grafici di Gantt , aiutandoti a simulare una sequenza temporale senza investire in strumenti aggiuntivi.

💡 Suggerimento: utilizza il campo "Descrizione" per registrare il titolare dell'attività, la scadenza o eventuali link importanti, in modo da evitare confusione in seguito. Maggiori informazioni al passaggio successivo!

Passaggio 3: aggiungi i dettagli dell'attività nella descrizione dell'evento

Per comprendere appieno ciò che deve essere fatto, è utile andare oltre la semplice scrittura dei titoli delle attività: l'aggiunta di dettagli può chiarire l'ambito, la priorità o gli ostacoli. Poiché Google Calendar non supporta le dipendenze delle attività, è necessario aggiungere manualmente il contesto alle attività.

Ecco come mantenere tutto chiaro:

Utilizza il campo descrizione per elencare le dipendenze delle attività (ad es. Inizia dopo l'approvazione del progetto definitivo)

Aggiungi collegamenti ai file pertinenti su Drive o ClickUp Docs

Includi liste di controllo o mini-brief per ogni attività

Richiedi feedback taggando i colleghi pertinenti utilizzando @menzioni

Passaggio 4: utilizza la visualizzazione "Pianificazione" per visualizzare la sequenza

Ora che le attività sono state mappate, è il momento di visualizzarle.

Nell'angolo in alto a destra di Google Calendar, passa alla visualizzazione Pianificazione

Questo visualizza i tuoi eventi in un formato verticale impilato

Usa nomi coerenti per le attività (ad esempio, "Sviluppo: controllo qualità finale" o "Progettazione: bozza della homepage") per raggruppare eventi simili

Scorri la sequenza per visualizzare le attività in ordine cronologico

📌 Questo non è un grafico di Gantt completo, ma ti aiuta a imitarne il formato impilando le attività nel tempo e osservando le sovrapposizioni.

Passaggio 5: esporta su Fogli Google o Excel per una formattazione avanzata

Desideri un grafico di Gantt più visivo e modificabile? Ecco un metodo che ti offre un maggiore controllo:

Esporta il tuo calendario (File > Impostazioni > Importa ed esporta > Esporta)

Apri il file .ics o copia i dati in Fogli Google o Excel

Crea una tabella con le seguenti colonne: Nome attività Assegnatario Data di inizio Data di fine Stato

Nome attività

Assegnatario

Data di inizio

Data di fine

Stato

Usa la formattazione condizionale per riempire le celle orizzontalmente tra le date di inizio e fine

Aggiungi filtri per monitorare lo stato, ordinare in base alla priorità o confrontare la durata delle attività

Nome attività

Assegnatario

Data di inizio

Data di fine

Stato

📌 Questo formato offre maggiore flessibilità nel monitoraggio dello stato e delle dipendenze. È ottimo anche per la condivisione degli aggiornamenti o la sincronizzazione con i team.

🧠 Curiosità: il grafico di Gantt originale è stato progettato oltre un secolo fa per gestire i programmi di produzione delle fabbriche.

È ancora uno degli strumenti più efficaci per visualizzare le sequenze temporali. Ma con la piattaforma giusta, non è necessario capire come creare un grafico di Gantt da zero o destreggiarsi tra fogli di calcolo e calendari statici!

Limiti dell'utilizzo di Google Calendar per i grafici di Gantt

Sebbene sia possibile mettere insieme un grafico Gantt in Google Calendar, questa soluzione presenta alcuni seri compromessi. Non è scalabile né collaborativa e sicuramente non è progettata per le esigenze dinamiche dei progetti.

Ecco alcuni problemi che potresti incontrare durante la conversione di Google Calendar in una vista Gantt:

Nessuna funzionalità grafico Gantt integrata: Nessuna pianificazione drag-and-drop, nessuna barra sequenziale visiva e nessuna possibilità di ridurre lo zoom e vedere il quadro generale

Nessuna dipendenza o automazione del flusso di lavoro: Impossibile collegare attività o impostare la logica "avvia dopo la fine di X": ogni dipendenza deve essere monitorata manualmente

Nessun monitoraggio in tempo reale: Nessun monitoraggio dell'avanzamento o aggiornamenti di stato integrati: dovrai gestirli altrove

Mancanza di stile o flessibilità: Impossibilità di personalizzare la lunghezza delle barre, assegnare risorse o confrontare più calendari per team o flussi di lavoro diversi

Manutenzione elevata: nessuna sincronizzazione automatica, nessun aggiornamento dinamico e nessun controllo delle versioni: ogni modifica è manuale, il che significa lavoro aggiuntivo per il tuo team

📮Approfondimento ClickUp: il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affidano a grafici Gantt, dashboard o viste delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti obbliga a sceglierne uno. Se la vista non corrisponde al tuo modo di pensare, diventa solo un altro ostacolo. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai grafici Gantt basati sull'IA alle bacheche Kanban, alle dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente viste o riepiloghi/riassunti personalizzati in base a chi sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati reali: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi di comunicazione da 24 ore a pochi secondi utilizzando ClickUp.

Utilizzo di ClickUp per creare grafici Gantt e gestire le sequenze temporali dei progetti

Per una semplice pianificazione, Google Calendar funziona bene. Ma una volta che il tuo progetto coinvolge interdipendenze, cambiamenti dinamici delle attività, collaborazione o adeguamenti della sequenza temporale, il sistema Gantt appositamente progettato da ClickUp è notevolmente più potente ed efficiente, con automazione, chiarezza e integrazione.

Come app completa per il lavoro, ClickUp offre un ecosistema di gestione dei progetti completo con chat/commenti integrati, monitoraggio del tempo, lavagne online, riepiloghi IA e sincronizzazione in tempo reale tra viste Elenco, Bacheca, Tabella, Calendario e Gantt.

Nessuna esportazione manuale. Nessuna soluzione alternativa complicata. Solo visibilità e controllo completi dall'inizio alla fine, grazie alle automazioni!

Con i modelli di progetto con grafico di Gantt, ClickUp ti aiuta anche a iniziare immediatamente, saltando completamente il processo di configurazione manuale. Puoi scegliere tra modelli per campagne di marketing, sprint agili, roadmap di prodotti e altro ancora.

Ecco un breve riepilogo/riassunto dei motivi per cui ClickUp è uno strumento migliore di Google Calendar per creare grafici di Gantt:

Funzionalità/funzione* Grafico Gantt ClickUp Google Calendar + Gantt fai da te Dipendenze delle attività ✅ Gestione automatica ⚠️ Nessun supporto integrato Percorso critico e Slack ✅ Completamente visibile e gestibile ❌ Non disponibile Sequenza drag-and-drop ✅ Interattività diretta ❌ Solo eventi manuali e statici Monitoraggio dello stato di avanzamento ✅ % completato, attività cardine, codici colore ⚠️ Limitato a note o eventi manuali Collaborazione e commenti ✅ Chat avanzata, commenti, lavagna online integrata ❌ Nessuno (richiede strumenti separati) Ecosistema di integrazione ✅ Gantt + calendario + Slack + sincronizzazione GitHub ✅ Solo integrazione con Calendario

Ora analizziamo perché è la scelta più intelligente per la pianificazione visiva dei progetti.

Visualizza tutto in modo nativo con la vista Grafico di Gantt di ClickUp

Tieni traccia delle scadenze, delle dipendenze e dello stato delle attività in un unico posto con la vista Grafico di Gantt di ClickUp

ClickUp include una vista Grafico di Gantt dedicata, che ti consente di assegnare, collegare e trascinare le attività lungo una sequenza visiva. Dipendenze, percorsi critici, slack, attività cardine, percentuali di avanzamento e codici colore sono tutti integrati, quindi non è necessario utilizzare più strumenti per portare avanti il lavoro.

La vista Grafico di Gantt di ClickUp ti aiuta a fare molto più che visualizzare le sequenze temporali: ti consente di orchestrare l'intero flusso del progetto da un'unica schermata.

Ecco cosa puoi fare con questo strumento:

Trasforma i progetti in sequenze visive dinamiche con barre trascinabili che rappresentano le attività. Ogni barra delle attività mostra la percentuale di completamento dell'attività; passa con il mouse per vedere lo stato di avanzamento complessivo di una cartella o di uno spazio

Visualizza le date di inizio e fine, la durata delle attività e le dipendenze , tutto in un unico posto

Trascina e rilascia le attività nella sequenza per modificare istantaneamente le date di inizio e di scadenza

Collega le attività con frecce di dipendenza (Fine-Inizio, Inizio-Inizio, ecc.). Crea relazioni istantaneamente trascinando i connettori

Raggruppa le attività per assegnatario, stato o priorità e filtrale per facilitarne il monitoraggio

Allega file, commenti e risorse direttamente alle attività di ClickUp per un contesto centralizzato per un contesto centralizzato

Usa la pianificazione automatica per aggiornare dinamicamente le date delle attività quando cambia una dipendenza

Zoom avanti/indietro per ora, giorno, settimana, mese, trimestre oppure scegli "adatta automaticamente" per visualizzare tutte le attività

Imposta attività cardine in ClickUp (visualizzate come icone a forma di diamante) per contrassegnare i risultati finali critici (visualizzate come icone a forma di diamante) per contrassegnare i risultati finali critici

💡 Suggerimento: utilizza la visualizzazione del percorso critico per identificare le attività che hanno un impatto diretto sulla sequenza del tuo progetto, in modo da sapere esattamente dove i ritardi saranno più dannosi. Visualizza il margine di flessibilità per mostrare quali attività possono essere spostate senza influire sulle scadenze.

Ottieni una panoramica chiara della sequenza temporale del tuo progetto con i grafici di Gantt in ClickUp

🎥 Guardalo in azione:

Puoi creare grafici Gantt personalizzati in ClickUp facendo clic sul pulsante +Visualizza nella parte superiore di un elenco, una cartella o uno spazio in ClickUp e selezionando Gantt.

Oppure puoi scegliere tra decine di modelli Gantt, come il modello Sequenza Gantt di ClickUp. Questo modello gratuito aiuta i team a creare sequenze strutturate, allocare risorse e monitorare facilmente lo stato di avanzamento.

Ottieni il modello gratis Crea sequenze temporali per i progetti e migliora il monitoraggio dello stato di avanzamento con stati personalizzati, tag, avvisi di dipendenza e altro ancora nel modello Sequenza Gantt di ClickUp

Utilizzalo per:

Crea attività che si popolano automaticamente come barre della sequenza; trascinale per regolare la durata e le date di inizio/fine senza problemi

Aggiungi attributi come Durata, Percentuale di completamento e Fasi per arricchire i dati delle attività e visualizzare lo stato di avanzamento in modo olistico

Scegli tra le visualizzazioni Mensile, Settimanale, Annuale, Riepilogo/Riassunto e Guida introduttiva per personalizzare la tua prospettiva

Pianifica i progetti in diverse visualizzazioni con il Calendario ClickUp

Pianifica e gestisci attività, eventi e attività cardine senza sforzo con il Calendario di ClickUp

Non dovresti aver bisogno di tre strumenti diversi solo per organizzare la tua settimana.

Questo è il problema che risolve il Calendario basato sull'IA di ClickUp. È più di un semplice posto dove inserire le attività e sperare per il meglio: è un pianificatore di progetti completamente integrato che ti consente di visualizzare le tue priorità, le riunioni e le sequenze temporali del team in un'unica vista.

🧠 Curiosità: scegli tra visualizzazioni giornaliere, quadriamoriali, settimanali, mensili o personalizzate nel Calendario di ClickUp. Lo scorrimento orizzontale infinito ti garantisce una visualizzazione completa della sequenza temporale.

A differenza di Google Calendar, che non supporta nativamente la pianificazione in stile Gantt o le dipendenze, ClickUp offre la riprogrammazione tramite trascinamento, il blocco delle attività basato sull'IA e la sincronizzazione in tempo reale con i calendari di Google e Outlook. Le funzionalità/funzioni integrate includono anche il monitoraggio del tempo, la visibilità delle ore di lavoro e le impostazioni collaborative di posizione/fuso orario!

Ecco tutto quello che puoi fare con esso:

Pianifica riunioni, eventi e scadenze delle attività utilizzando comandi in linguaggio naturale tramite utilizzando comandi in linguaggio naturale tramite ClickUp Brain

Pianifica riunioni con il linguaggio naturale utilizzando il Calendario basato sull'IA di ClickUp

Riduci lo zoom per visualizzare la tua tabella di marcia come un grafico di Gantt o ingrandisci per bloccare le ore di lavoro intenso. Lascia che l'IA definisca automaticamente i momenti di concentrazione e riprogrammi le attività in base alle tue priorità e agli elenchi di attività in sospeso

Blocca il tempo di concentrazione utilizzando i suggerimenti intelligenti basati sull'IA all'interno del Calendario ClickUp

Utilizza combinazioni di colori personalizzate per organizzare i progetti in base a priorità o tipo di attività

Partecipa alle riunioni direttamente da ClickUp , senza dover passare da una scheda all'altra. Il conto alla rovescia nella barra laterale mostra il tempo che manca alla prossima riunione o sessione

Aggiungi ClickUp AI Notetaker alle tue chiamate per automatizzare la trascrizione delle riunioni e ricevere il riepilogo/riassunto della riunione, le note e gli elementi da intraprendere direttamente nella finestra In arrivo

Utilizza la vista Calendario di ClickUp per mappare i carichi di attività quotidiane insieme alle attività cardine strategiche. Passa alla vista Sequenza per una pianificazione più ampia e le fasi del progetto

Con il Calendario di ClickUp, le riunioni, lo stato di avanzamento delle attività, le dipendenze e persino le trascrizioni delle chiamate Zoom sono tutte raccolte in un unico calendario intelligente e flessibile che si adatta effettivamente al modo di lavorare del tuo team.

Quindi, invece di mettere insieme Google Calendar, uno strumento Gantt e un tracker separato per le riunioni, puoi fare tutto in ClickUp, con contesto e collaborazione integrati. 🪄

👥 Come lo utilizzano i team: I team di marketing combinano scadenze, eventi delle campagne e riunioni di revisione in un unico calendario

I product manager utilizzano la pianificazione basata sull'IA per assegnare automaticamente slot di lavoro approfondito e riprogrammare le sessioni dei workshop senza sovrapposizioni

I team interfunzionali sfruttano i calendari condivisi per garantire trasparenza e allineamento tra fusi orari e priorità

💡Suggerimento: utilizza i tag e i filtri nella vista Calendario di ClickUp per creare visualizzazioni personalizzate per diversi reparti o fasi di progetto, perfette per campagne di marketing, sprint di prodotto o roadmap di lancio.

Perché ClickUp batte Google Calendar per il project management

Una cosa è chiara: Google Calendar non è progettato per gestire progetti complessi. Hai bisogno di uno strumento più intelligente progettato per progetti dinamici, team distribuiti e stakeholder interfunzionali.

Visualizza attività, sequenze e dipendenze tra i progetti con la vista Grafico di Gantt di ClickUp

Ecco cosa ti offre invece ClickUp:

Un grafico di Gantt dinamico che si aggiorna in tempo reale

Dipendenze integrate e sequenze con regolazione automatica

Monitoraggio dello stato di avanzamento con stati personalizzati e percentuale di completamento

oltre 15 viste ClickUp tra cui scegliere: Elenco, Bacheca, Calendario, Sequenza, Tabella e altre ancora

Integrazioni native con strumenti come Google Drive, Excel, Slack, GitHub e Zoom

Modelli Gantt predefiniti per non dover mai partire da zero

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di grafici Gantt per semplificare la pianificazione dei progetti

Uno strumento per grafici di Gantt che ti aiuta a portare a termine le cose? Prova ClickUp

Creare calendari da zero, regolare manualmente ogni evento e codificarli con colori diversi può essere fattibile, ma è ben lontano dall'essere un trucco per aumentare la produttività. Nel momento in cui il tuo progetto diventa più grande o il tuo team viene coinvolto, queste soluzioni alternative iniziano a crollare.

Lascia i grafici di Gantt per la gestione dei tempi dei progetti agli esperti: ClickUp! Non solo ti consente di creare sequenze dinamiche senza sforzo, ma funge anche da potente soluzione software gratuita per grafici di Gantt, progettata per la collaborazione in tempo reale.

La parte migliore? Può sostituire (o sincronizzarsi con) Google Calendar come strumento di pianificazione e blocco del tempo, così non dovrai passare continuamente da una scheda all'altra tra le tue attività e le riunioni.

Con grafici Gantt dinamici, aggiornamenti in tempo reale, dipendenze integrate e funzionalità complete del calendario, ottieni una soluzione completa per il project management invece di una soluzione complicata e temporanea.

Crea il tuo grafico Gantt senza problemi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!