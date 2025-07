Modelli Excel gratuiti per il blocco del tempo per aumentare la produttività

Conciliare riunioni, scadenze e obiettivi personali può sembrare un lavoro a tempo pieno. Senza un sistema strutturato e una solida strategia di gestione del tempo, la tua giornata può rapidamente trasformarsi in un vortice di attività non completate, distrazioni e stress inutile.

In media, ogni giorno si perdono oltre 75 minuti in attività che non portano a risultati concreti.

Come fanno i professionisti, gli studenti e gli imprenditori di successo a stare al passo? Usano il metodo del blocco del tempo, che segmenta la giornata in fasce orarie dedicate ad attività specifiche, aiutandoti a rimanere concentrato e produttivo durante la settimana.

Tuttavia, creare un programma da zero può essere noioso. È qui che entrano in gioco i modelli di blocchi di tempo di Excel. Questi strumenti predefiniti, che includono modelli giornalieri, settimanali e mensili, eliminano le congetture, rendendo più facile pianificare il tuo programma con chiarezza e coerenza.

Cosa rende un modello di blocco del tempo efficace?

Un modello di blocco del tempo ti aiuta a organizzare le attività per raggiungere gli obiettivi e monitorarle in modo efficiente per migliorare la produttività. Risolve i problemi di gestione del tempo e ti assicura di sfruttare al massimo ogni minuto assegnando strategicamente il tempo a ciascuna attività.

Ecco cosa dovresti cercare quando scegli un modello:

Facile personalizzazione: cerca un modello facilmente personalizzabile in base ai tuoi obiettivi e alle tue attività senza lavoro extra. Con un formato personalizzabile, puoi pianificare le attività personali e professionali in modo coerente

Facile da monitorare: assegna le priorità a un modello con etichette, blocchi e icone chiare per individuare facilmente priorità, scadenze, sovrapposizioni e tempo libero. Più è facile monitorare, più è probabile che tu riesca a rispettare il programma

Funzionalità/funzioni di automazione: seleziona un modello che ti consenta di automatizzare promemoria, calcoli e altre attività importanti, in modo da non perdere mai nulla di importante. Ciò ti aiuta a mantenere aggiornata la tua pianificazione senza un costante lavoro manuale

Allineamento degli obiettivi : scegli un modello che ti consenta di mappare i progetti a breve e lungo termine, in modo che ogni blocco contribuisca allo stato di avanzamento. Un modello ben allineato ti aiuta a rimanere concentrato

Spazio per note : scegli un modello con note e commenti aggiuntivi per ottimizzare il flusso di lavoro e la pianificazione. Questo ti consentirà di avere spazio per follow-up o riferimenti da consultare in un secondo momento

Collaborazione efficiente: seleziona un modello che ti consenta di comunicare e collaborare con il tuo team in modo che tutti siano allineati e aggiornati. L'accesso in tempo reale aiuta a evitare sovrapposizioni o aggiornamenti mancati

Modelli Excel per il blocco del tempo da esplorare

Che tu stia pianificando il tuo programma di lavoro, affrontando attività ricorrenti o cercando di organizzare l'elenco delle cose da fare ogni giorno, il modello giusto può fare la differenza.

Ecco la nostra selezione dei migliori modelli gratuiti per il blocco del tempo:

1. Modello Excel per il blocco settimanale degli impegni di Microsoft

tramite Microsoft

Il modello di blocco settimanale di Excel di Microsoft ti aiuta a pianificare l'intera settimana. Il modello ti aiuta a distribuire attività specifiche in giorni specifici della settimana, così non perderai mai un impegno o una scadenza importante.

Questo pianificatore settimanale combina elementi di un calendario e di un elenco di cose da fare, offrendoti un layout intuitivo per organizzare attività ricorrenti, riunioni e priorità. Il suo formato pulito rende la pianificazione settimanale meno opprimente e più pratica.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca obiettivi, cose da fare e scadenze per la settimana

Raggiungi gli obiettivi settimanali e rispetta le scadenze con una panoramica chiara delle tue priorità

Includi note o commenti per riferimento

Contrassegna lo stato delle attività utilizzando un elenco a discesa per un monitoraggio più semplice

🔑 Ideale per: studenti, dipendenti e manager che desiderano organizzare la settimana in attività piccole e realizzabili

💡 Suggerimento: ti stai chiedendo come utilizzare correttamente le app per il blocco del tempo per aumentare l'efficienza? Ecco alcune strategie da seguire: 🕒 Inizia bloccando le attività più importanti durante le ore di massima energia

🧠 Raggruppa attività simili per ridurre i cambi di contesto

🔔 Imposta promemoria per ogni blocco per rimanere in carreggiata senza controllare costantemente l'orologio

📅 Rivedi e modifica settimanalmente il tuo programma di blocco del tempo per allinearlo meglio agli obiettivi

2. Modello di pianificazione giornaliera Excel di Microsoft

tramite Microsoft

Devi destreggiarti tra diverse attività e scadenze? Il modello di pianificazione giornaliera di Excel di Microsoft, che si integra con un calendario digitale, semplifica la gestione del tempo per chi svolge più attività contemporaneamente. Offre un formato strutturato per pianificare la giornata e la settimana.

Questo modello suddivide la giornata in intervalli di tempo specifici, facilitando l'accesso alle attività, alle riunioni o alle pause. Che tu stia gestendo routine personali, attività amministrative o responsabilità professionali, ti aiuta a mantenere la giornata organizzata e sotto controllo.

Ecco perché ti piacerà:

Modifica gli intervalli di tempo e i blocchi di concentrazione in base al tuo programma per pianificare la tua giornata in modo efficiente

Aggiungi attività importanti e note per consultarle rapidamente durante la giornata

Personalizza il tema, il font e altri elementi in base alle tue preferenze

🔑 Ideale per: studenti, professionisti e manager che desiderano organizzare i giorni della settimana in intervalli di tempo per un programma completo

3. Modello Excel per turni di lavoro dei dipendenti di Microsoft

tramite Microsoft

I turni non pianificati dei dipendenti possono causare confusione e duplicazione del lavoro richiesto. Il modello Excel di Microsoft per la pianificazione dei turni dei dipendenti rende più organizzata la pianificazione dei programmi di lavoro settimanali del tuo team.

Il modello è strutturato in intervalli di un'ora dal Monday al Sunday. I membri del tuo team possono consultarlo quando hanno bisogno di chiarimenti o devono contattare qualcuno, garantendo una gestione efficiente dei turni.

Ecco perché ti piacerà:

Calcola automaticamente le ore totali lavorate da ciascun dipendente per evitare errori di calcolo e garantire una retribuzione equa

Crea programmi diversi per ogni giorno della settimana su fogli separati per evitare confusione

Modifica le colonne, gli intervalli di tempo e altri elementi per allinearli al programma e alla struttura del tuo team

🔑 Ideale per: manager, supervisori e team leader che desiderano organizzare il programma dei dipendenti

4. Modello Excel per il blocco mensile del tempo di Replicon

via Replicon

Basato sul metodo di suddivisione per tema giornaliero, il modello Excel Monthly Time Blocking Template di Replicon offre una panoramica mensile completa del tuo programma. Questo modello di pianificatore mensile ti consente di suddividere i progetti in attività più piccole e gestibili per garantire una pianificazione e un'esecuzione efficaci.

Ecco perché ti piacerà:

Inserisci un elenco di cose da fare insieme a una descrizione dell'attività e eventuali note specifiche

Contrassegna lo stato di ciascuna attività per un monitoraggio rapido

Assegna attività specifiche a ogni giorno per tenere tutto organizzato e puntuale

🔑 Ideale per: liberi professionisti e manager che desiderano organizzare progetti e programmi di lunga durata

5. Modello Excel per il blocco del tempo bisettimanale di Float

via Float

Rimanere in carreggiata significa suddividere il lavoro in parti gestibili e pianificare il tempo in modo intelligente. Il modello Excel per il blocco del tempo bisettimanale di Float offre un modo chiaro e strutturato per mappare le attività, allocare il tempo e individuare potenziali conflitti prima che compromettano il programma del progetto. Ti aiuta a mantenere lo slancio e a bilanciare i carichi di lavoro con facilità.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta blocchi di tempo e assegna attività per ogni giorno della settimana

Includi o escludi i fine settimana dal processo di pianificazione, a seconda del tuo programma di lavoro e delle tue preferenze

Personalizza il tema in base al tuo marchio e al tuo progetto

🔑 Ideale per: Professionisti, liberi professionisti, studenti e manager che desiderano suddividere le attività di un progetto in un arco temporale di 2 settimane

6. Modello Excel per il blocco del tempo di HubSpot

via HubSpot

Controllare il tuo tempo e gestire tutte le attività pianificate prima della scadenza ti sembra complesso? Il modello di blocco del tempo Excel di HubSpot semplifica la pianificazione di ogni piccolo dettaglio, incluso il raggruppamento delle attività, per una pianificazione efficiente.

Questo modello di blocco del tempo include strumenti che ti aiutano a ridurre al minimo i tempi decisionali e a evitare interruzioni, soprattutto per le attività urgenti. Aumenta la produttività pianificando ogni attività nei minimi dettagli e raggruppando quelle simili.

Ecco perché ti piacerà:

Usa le caselle di controllo per contrassegnare le attività come completate

Pianifica le attività giornaliere e settimanali in un unico modello

Dai una struttura intenzionale alla tua giornata assegnando in modo realistico il tempo alle attività

🔑 Ideale per: Professionisti, liberi professionisti, studenti e manager alla ricerca di un modo per organizzare il proprio programma giornaliero ora per ora

7. Modello di pianificatore giornaliero di 30 minuti in Excel di Quidlo

via Quidlo

Il modello di pianificatore giornaliero di 30 minuti di Excel di Quidlo ti aiuta a creare un programma produttivo e flessibile. Con questo modello di pianificatore giornaliero, puoi mappare l'intera giornata in blocchi di mezz'ora con descrizioni dettagliate, ottenendo un maggiore controllo sul tuo tempo e consentendoti di essere intenzionale su ogni attività che affronti.

Questo layout è perfetto per gestire attività più piccole, riunioni veloci o sprint di lavoro mirati senza sentirsi sopraffatti.

Ecco perché ti piacerà:

Incorpora la tecnica Pomodoro per gestire il tempo in modo efficace

Dividi la giornata in intervalli di 30 minuti per bilanciare il completamento tempestivo delle attività e la flessibilità

Elenca tutte le attività da completare durante la giornata in un unico posto, insieme a note specifiche per contestualizzarle

Tieni traccia dello stato di avanzamento e modifica i programmi secondo necessità

🔑 Ideale per: liberi professionisti, professionisti e studenti che desiderano organizzare giornate lavorative fisse di otto ore

8. Modello Excel per il blocco del tempo di ProjectManager

via Project Manager

Il modello di blocco del tempo di ProjectManager ti consente di controllare facilmente la tua giornata e gestire meglio il tuo tempo. Basta bloccare il tempo per il lavoro concentrato, le riunioni e le pause, il tutto in un semplice foglio Excel. Ti aiuta a rimanere in carreggiata, evitare distrazioni e portare a termine le cose. Che tu stia gestendo un team o semplicemente cercando di combattere la procrastinazione, questo modello fa al caso tuo.

🌟 Ecco perché ti piacerà:

Assegna un tempo specifico a ogni attività, così la tua giornata procederà senza intoppi

Contrassegna lo stato di priorità di ciascuna attività per una pianificazione efficiente

Aggiungi informazioni specifiche su ogni attività nella colonna delle note

Crea un programma per l'intera settimana per rimanere produttivo e in linea con i tuoi obiettivi

🔑 Ideale per: studenti, professionisti, liberi professionisti e manager che desiderano mantenere un programma produttivo e strutturato durante tutta la settimana

➡️ Leggi anche: Suggerimenti per migliorare le capacità di gestione del tempo al lavoro

Limiti dell'utilizzo di Excel per il blocco del tempo

Sebbene Excel sia uno strumento comodo e accessibile per creare un programma con blocchi di tempo, presenta alcuni svantaggi, soprattutto quando si gestiscono programmi complessi o si lavora con un team.

Ecco alcune limitazioni comuni dell'utilizzo di Excel per il blocco del tempo:

Mancanza di collaborazione in tempo reale: se una persona aggiorna il foglio, gli altri potrebbero non vedere immediatamente le modifiche, soprattutto se stanno lavorando su una versione locale o si scambiano file via email, poiché Excel non è stato progettato per la modifica simultanea

Problemi di controllo delle versioni: quando più persone modificano lo stesso documento o passano da un dispositivo all'altro, è possibile perdere traccia della versione più aggiornata. Inoltre, qualcuno del team potrebbe modificare accidentalmente le celle, causando inefficienza e confusione

Gestione inefficiente di grandi quantità di dati: man mano che le attività giornaliere, mensili e settimanali si accumulano, il foglio può diventare disordinato, lento e difficile da consultare

Mancanza di automazione: non sono disponibili opzioni come promemoria integrati o pianificazione automatica e tutto dipende dalla gestione manuale, con conseguente stress e caos

Modelli alternativi di blocchi di tempo in Excel da esplorare

I modelli Excel per il blocco del tempo sono un ottimo punto di partenza, ma come abbiamo visto, possono rivelarsi insufficienti in termini di automazione, collaborazione e scalabilità.

È qui che entrano in gioco alternative moderne come i modelli di blocco del tempo di ClickUp. Con funzionalità/funzioni intelligenti come aggiornamenti in tempo reale, promemoria e pianificazione basata sull'IA, questi modelli vanno oltre i fogli di calcolo statici per aiutarti a gestire il tuo tempo in modo più efficiente.

Essendo l'app per tutto il lavoro, ClickUp non ti aiuta solo a bloccare il tempo, ma ti consente anche di gestire attività, obiettivi, progetti e flussi di lavoro in un'unica piattaforma centralizzata, così puoi sfruttare al massimo ogni minuto, ogni giorno.

Ecco alcune opzioni efficaci da provare:

1. Modello ClickUp per il blocco giornaliero del tempo

Ottieni il modello gratuito Visualizza le attività, mantieni una struttura settimanale chiara e applica durate stimate con il modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp

Stai cercando di capire dove va a finire il tuo tempo? Il modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp ti aiuta a pianificare le tue giornate per garantire la massima produttività ed evitare il burnout.

Il modello offre un approccio strutturato per individuare le ore di massima produttività, in modo da poter affrontare le attività più importanti quando hai la massima capacità, energia e concentrazione.

La visualizzazione Calendario integrata ti aiuta a visualizzare una sequenza di attività in base alle impostazioni. Eviti le distrazioni impostando una struttura chiara per mettere da parte i pensieri e le attività con priorità inferiore.

Ecco perché ti piacerà:

Crea blocchi di tempo utilizzando la durata stimata e suddividi le attività in fasce orarie mattutine, pomeridiane e serali

Categorizza le attività per una pianificazione e un'analisi strutturate

Usa le lavagne online di ClickUp per creare una matrice delle priorità e ottenere una panoramica completa delle attività all'interno del modello

Rifletti sulla gratitudine, sulle intenzioni, sulla consapevolezza di te stesso e sulla crescita per rimanere connesso con i tuoi obiettivi e con te stesso

🔑 Ideale per: studenti, professionisti e imprenditori che desiderano un approccio strutturato alla gestione del tempo e all'analisi del lavoro richiesto rispetto all'impatto del proprio lavoro

2. Modello ClickUp Time Box

Ottieni il modello gratuito Crea scadenze realistiche, suddividi i progetti in attività gestibili e assegna le risorse in modo intelligente con il modello Time Box di ClickUp

Il time blocking offre numerosi vantaggi. È un modo efficiente per completare le attività in tempo e garantire un lavoro mirato e risultati di qualità. Il modello Time Box di ClickUp rende più facile sfruttare entrambi questi vantaggi.

Ti aiutano a pianificare con precisione le fasce orarie per ogni attività, evitando sprechi di tempo e lavoro.

Categorizza le attività in diversi tipi: riunione, attività, evento, pausa o altre opzioni personalizzate. Questo ti consentirà di capire meglio quanti minuti o ore dedichi a ciascuna attività, garantendo un migliore controllo del tuo tempo e delle tue risorse.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca le attività e imposta le priorità per pianificare le attività in modo efficiente

Rifletti su cosa hai fatto bene e su cosa devi migliorare

Blocca i siti web che distraggono mentre lavori per garantire la massima concentrazione

Ricordati di fare delle pause durante le attività ricorrenti ed evita di sovraccaricarti

🔑 Ideale per: professionisti, studenti e liberi professionisti che desiderano massimizzare la produttività e ridurre le distrazioni

3. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza le attività, mantieni tutti in carreggiata e rispetta le scadenze con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Come stabilisci le priorità delle attività quando tutto sembra urgente e importante? È semplice. Usa il modello di allocazione del tempo di ClickUp.

Offre un approccio strutturato alla pianificazione e alla gestione dei progetti, mantenendo il team concentrato. Per ogni attività è possibile aggiungere assegnatari, priorità, date di inizio e di scadenza, durata stimata e tempo effettivo monitorato, in modo che tutti lavorino sull'attività giusta al momento giusto.

Grazie alla struttura chiara e alla massima trasparenza, rispetterai le scadenze senza sacrificare la qualità del lavoro.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta promemoria per ogni attività per rispettare il programma

Analizza il tempo dedicato a ciascuna attività e individua le aree in cui è possibile ridurre i tempi

Crea attività con il relativo stato di priorità e assegnale ai membri del team per una distribuzione efficiente del lavoro

Dividi le attività in diverse categorie di lavoro utilizzando i campi personalizzati di ClickUp per un'analisi dedicata ed efficiente

🔑 Ideale per: gestori di team e imprenditori che desiderano gestire i progetti e completarli in modo efficiente e puntuale

4. Modello ClickUp per il blocco degli orari di lavoro

Ottieni il modello gratuito Pianifica gli orari in modo efficiente e organizza i blocchi di attività con il modello di blocco del programma di lavoro di ClickUp

Determinare il flusso delle attività non richiede di setacciare infiniti fogli di blocchi di tempo. Il modello di blocco del programma di lavoro di ClickUp ti consente di creare un programma dedicato in un unico posto, in modo da sapere chi sta facendo cosa e quando le attività devono essere completate.

Dalla fase di pianificazione all'esecuzione, il modello ti aiuta a individuare le dipendenze delle attività e a evitare sovraccarichi. Puoi vedere come viene utilizzato il tempo per organizzare le attività in modo intuitivo per un intervallo di date specifico.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un modulo di pianificazione per elencare tutte le attività del progetto e aggiungere tutti i dettagli rilevanti

Aggiungi obiettivi giornalieri, settimanali e mensili per ottenere una panoramica completa della situazione generale

Elenca il tipo, la categoria, la disponibilità e l'ubicazione delle attività pianificate per stabilire in modo efficiente le priorità e le dipendenze

🔑 Ideale per: gestori di team e professionisti che desiderano creare un programma di progetto completo e determinare le dipendenze per completare il progetto in tempo

5. Modello di pianificazione a blocchi ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza e assegna priorità alle attività, organizza i progetti e gestisci le risorse con il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp

Gestire più progetti, scadenze e risorse ti sembra un compito impossibile? Il modello di pianificazione a blocchi di ClickUp ti aiuta a visualizzare e dare priorità alle attività con semplici funzionalità/funzioni di trascinamento.

Inoltre, lo strumento di monitoraggio del tempo ti consente di registrare la durata di ogni attività, permettendoti di organizzare i progetti in blocchi di tempo.

Che tu stia lavorando a un nuovo progetto o preparando un lancio, il modello ti aiuta a rimanere organizzato e concentrato.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica le attività in base al reparto e al tipo per pianificare in modo efficiente

Controlla il carico di lavoro di ciascun reparto durante lo stato di avanzamento della settimana per evitare il burnout

Crea una sequenza di attività per analizzare e apportare modifiche al fine di garantire un flusso di lavoro produttivo

Ottieni una panoramica delle attività per scoprire chi sta lavorando a cosa e in quale momento

🔑 Ideale per: responsabili della gestione del tempo, project manager e imprenditori che desiderano organizzare meglio le sequenze temporali dei progetti

💡 Suggerimento: Ti stai chiedendo come rimanere produttivo giorno dopo giorno? Le soluzioni di gestione del tempo di ClickUp ti aiutano a rimanere concentrato e in carreggiata. Con funzionalità avanzate di pianificazione, time boxing e monitoraggio delle attività, potrai completare la tua lista di cose da fare in un batter d'occhio.

6. Modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza turni e attività e ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle modifiche agli orari con il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp

Organizzare le attività e pianificare i turni del tuo team richiede una pianificazione accurata. Il modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp rende tutto più semplice ed efficiente.

Il modello di pianificazione a blocchi di tempo offre una panoramica chiara dei turni dei dipendenti per un monitoraggio e una regolazione semplici. Ricevi aggiornamenti in tempo reale sui team che lavorano in posizioni diverse, riducendo i costi associati ai conflitti di pianificazione e alle modifiche dell'ultimo minuto.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un elenco di attività e assegna i turni in base alla disponibilità e alle preferenze del tuo team

Documenta i motivi delle assenze, monitorale per individuare le tendenze ed evitare un assenteismo eccessivo

🔑 Ideale per: professionisti, manager remoti e gestori di team che desiderano assegnare i turni dei dipendenti in modo equo senza interrompere i flussi di lavoro

7. Modello di foglio per la gestione del tempo personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica le attività, monitora gli obiettivi e gestisci le risorse con il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp

Destreggiarsi tra attività personali e professionali senza un piano è la ricetta perfetta per il caos totale. Il modello di foglio per la gestione del tempo personale di ClickUp è l'antidoto.

Il modello fornisce una struttura per registrare ogni attività in un'unica posizione e analizzare il tempo nei minimi dettagli. In base alle impostazioni personalizzate, ottieni una panoramica di tutte le scadenze relative alla casa e all'ufficio per pianificare più facilmente.

Che tu voglia impostare una routine per le attività quotidiane o pianificare un progetto ampio e complesso, il modello ti aiuta a completare tutto in tempo.

Ecco perché ti piacerà:

Classifica le attività come personali o relative ai client per avere una panoramica completa di ciò che deve essere fatto e quando

Organizza tutti i nomi e le richieste dei client in un unico posto

Stimare il tempo necessario per ogni attività utilizzando il monitoraggio del tempo integrato in ClickUp

Imposta attività ricorrenti e promemoria per verificare lo stato di avanzamento

🔑 Ideale per: studenti, professionisti e liberi professionisti che desiderano conciliare attività personali e professionali

📮 Approfondimento ClickUp: Il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatta al tuo modo di lavorare!

8. Modello di disponibilità personale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza il tuo programma settimanale, mantieni l'organizzazione e monitora la disponibilità con il modello di disponibilità del programma personale ClickUp

Il modello di disponibilità del programma personale di ClickUp ti aiuta a pianificare in modo efficiente il tuo programma, così non dovrai più preoccuparti di scadenze non rispettate o di una gestione inefficiente delle attività.

Il modello ti aiuta a riconoscere le attività prioritarie e a identificare gli impegni futuri per utilizzare al meglio il tuo tempo e le tue energie. Ti offre inoltre visibilità sulla tua disponibilità per evitare sovrapposizioni, doppie prenotazioni e burnout.

Ecco perché ti piacerà:

Crea un "modulo per aggiungere un'attività" per includere tutte le attività da svolgere, insieme ai relativi dettagli

Contrassegna lo stato della tua disponibilità per ciascuna attività per pianificare nel modo giusto

Aggiungi tutte le note specifiche che desideri per ogni attività, in modo da mantenere il contesto centralizzato

Identifica dove viene impiegato il tuo tempo e come puoi ridurre le attività che ti assorbono senza creare alcun valore

🔑 Ideale per: studenti, liberi professionisti e professionisti che desiderano gestire impegni professionali e personali

9. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica le attività, definisci gli obiettivi e allinea i team con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è perfetto per chiunque abbia bisogno di strutturare chiaramente la propria giornata. Offre stati delle attività codificati con colori (Da fare, In corso, Completato), campi personalizzati come "Giorno" e "Tipo di attività" e più viste, tra cui piani giornalieri, panoramiche del carico di lavoro e un registro delle attività, per una visione completa della tua settimana.

Che tu stia cercando di conciliare riunioni, lavoro mirato o progetti secondari, questo modello ti aiuta a definire obiettivi chiari, stabilire priorità in modo efficace ed evitare il caos nel calendario, grazie al monitoraggio del tempo integrato e agli avvisi di dipendenza che ti aiutano a rispettare gli impegni.

Ecco perché ti piacerà:

Valuta il carico di lavoro per garantire un'allocazione efficiente del tempo

Nota come trascorri ogni giornata per ogni tipo di lavoro per analizzare le opportunità di ottimizzazione

Organizza le attività in base allo stato di priorità e pianificale di conseguenza

🔑 Ideale per: professionisti, liberi professionisti e studenti alla ricerca di un modo efficace per gestire le attività dell'intera settimana

10. Modello di programma di lavoro dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica gli orari di lavoro, assegna le priorità alle attività, sincronizzale con la disponibilità dei dipendenti e monitora le richieste di ferie con il modello di pianificazione del lavoro dei dipendenti di ClickUp

Il modello di pianificazione del lavoro dei dipendenti di ClickUp è una soluzione intelligente e completa per la pianificazione dei turni e il coordinamento del team. Fornisce un layout settimanale chiaro, che consente di assegnare i turni, monitorare lo stato di avanzamento con stati personalizzati (Da fare → In corso → Terminato) e gestire le assenze direttamente tramite campi personalizzati (Motivo dell'assenza, Turno, Assente), in modo che nulla sfugga.

Grazie alla modifica flessibile con trascinamento della selezione, agli aggiornamenti in tempo reale per i team distribuiti e alle viste multiple (come Guida introduttiva, Turni di lavoro ed Elenco delle attività), è facile assegnare, modificare e comunicare le modifiche alla pianificazione al volo.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi l'assegnatario, il traguardo da raggiungere e la durata stimata per ogni attività per pianificare in modo più efficiente

Elenca tutti i problemi che influiscono sulla pianificazione o sul completamento delle attività e spostali nelle attività bloccate se riprogrammate o ritardate

Tieni traccia del costo della manodopera e della tariffa oraria per individuare opportunità di ottimizzazione e garantire il massimo utilizzo delle risorse

Ottieni una panoramica delle capacità dei dipendenti durante la settimana per evitare di sovraccaricare il tuo team

🔑 Ideale per: gestori di team, supervisori e imprenditori che desiderano pianificare il carico di lavoro del team senza sovraccaricare nessuno

11. Modello di programma di lavoro mensile ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assegna le priorità alle attività e gestisci le risorse per il mese con il modello di pianificazione mensile del lavoro di ClickUp

Il modello di pianificazione mensile del lavoro di ClickUp ti aiuta ad avere una visione d'insieme dell'intero mese, senza perdere scadenze o attività trascurate. Con stati personalizzati come "Da fare", "In corso", "Completato" e "Bloccato", insieme a campi per i budget, le percentuali di avanzamento e gli indicatori RAG, ottieni un'istantanea dell'avanzamento del lavoro.

Le viste integrate come Sequenza, Gantt, Membro del team e Pagamento offrono diverse prospettive sul tuo programma e sul carico di lavoro, mentre il monitoraggio del tempo e gli avvisi di dipendenza ti consentono di rispettare il piano e la sincronizzazione con il tuo team.

Ecco perché ti piacerà:

Elenca le tariffe orarie, i costi effettivi e i budget stimati per le attività, in modo da monitorare e ottimizzare accuratamente i costi

Aggiungi formule per calcolare con precisione il budget assegnato e il costo effettivo

Controlla le dipendenze delle attività per creare un flusso di lavoro fluido ed eliminare le corse contro il tempo dell'ultimo minuto

Ottieni una panoramica del carico di lavoro e della capacità del team per assegnare e monitorare rapidamente le attività

🔑 Ideale per: Team leader, project manager, professionisti e supervisori che desiderano gestire e ottimizzare i programmi del team

12. Modello di pianificazione 24 ore ClickUp

Ottieni il modello gratuito Bilancia il tuo flusso di lavoro e ottimizza il tuo tempo con il modello di pianificazione 24 ore di ClickUp

La gestione delle attività sembra difficile, ma non deve esserlo per forza. Il modello di pianificazione delle 24 ore di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare, organizzare e monitorare tutte le attività della giornata in un'unica finestra del computer.

Ottieni una panoramica della tua giornata e del tempo che dovresti dedicare a ciascuna attività. Questo ti aiuta a pianificare e dare priorità alle attività importanti e ad apportare modifiche secondo necessità.

Ecco perché ti piacerà:

Controlla le attività completate, scadute e da completare insieme al tempo dedicato utilizzando la vista Calendario di ClickUp e trova opportunità di ottimizzazione

Valuta le attività in base a come ti sei sentito dopo averle completate per un monitoraggio semplice

Rifletti sullo stato di avanzamento e apporta modifiche per essere più produttivo il giorno successivo

🔑 Ideale per: Ideale per liberi professionisti, imprenditori e studenti che desiderano organizzare l'elenco delle cose da fare durante la giornata

13. Modello di pianificazione per il project management ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea una sequenza temporale del progetto, organizza le attività e monitora lo stato di avanzamento con il modello di pianificazione del project management di ClickUp

Il project management diventa semplice con i processi e gli strumenti di gestione del tempo giusti. Il modello di pianificazione del project management di ClickUp fornisce proprio questi strumenti per organizzare le attività in elementi attuabili e creare una sequenza per garantire l'esito positivo del progetto.

Che si tratti di progetti di sviluppo software, progetti di costruzione o qualsiasi altro processo di project management, il modello ti aiuta a rimanere in linea con gli obiettivi e nel rispetto del budget assegnato.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta notifiche automatiche per ricordare al team le scadenze imminenti

Aggiungi livelli di rischio e problemi insieme a commenti per preparare una linea d'azione

Controlla le dipendenze e assegna date di inizio e fine per ogni attività per mantenere la prevedibilità nel flusso di lavoro

Imposta trigger automatici per aggiornare la priorità, lo stato, il livello del problema e il livello di rischio al variare dei trigger e delle condizioni

🔑 Ideale per: gestori di team, professionisti, liberi professionisti e supervisori che desiderano organizzare le singole attività di un grande progetto

💡 Suggerimento bonus: quando utilizzi un software di pianificazione dei progetti, ricordati di impostare scadenze realistiche e di dare priorità alle attività più importanti. In questo modo, potrai rimanere organizzato, evitare il burnout e raggiungere costantemente i tuoi obiettivi senza stress dell'ultimo minuto.

14. Modello di pianificazione per team ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza il carico di lavoro del team, assegna le attività e allinea i team con il modello di pianificazione del team di ClickUp

Creare un programma per un team richiede il monitoraggio e l'organizzazione di tutto senza sovraccaricare il team o sottoutilizzare risorse preziose.

Il modello di pianificazione del team ClickUp offre una rapida visibilità per aiutare il tuo team a collaborare, rispettare le scadenze e portare a termine il lavoro.

Che tu stia assegnando responsabilità, monitorando lo stato di avanzamento o gestendo la larghezza di banda, gli strumenti di collaborazione in tempo reale del modello (monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza e notifiche via email) ti aiutano a evitare sovrapposizioni, individuare chi è sovraccarico e garantire che tutto funzioni senza intoppi.

Ecco perché ti piacerà:

Controlla il carico di lavoro del team per ogni giorno e regola e assegna le attività di conseguenza

Tieni traccia delle dipendenze per le attività incomplete o in ritardo per stimare il tempo di completamento o i motivi del ritardo

Categorizza le attività in base al client, allo stato del progetto e al team per pianificare e monitorare con precisione

Assegna le ore di lavoro per completare le attività in tempo ed evitare sovrapposizioni di responsabilità

🔑 Ideale per: Project manager e team leader che desiderano organizzare e allineare le attività di un progetto con il programma generale del team

➡️ Leggi anche: Le migliori alternative a Microsoft Excel

Gestisci il tempo nel modo giusto con ClickUp

I modelli per il blocco del tempo forniscono un formato strutturato per pianificare e monitorare le attività. Offrono inoltre una panoramica completa dei punti di forza e delle aree di miglioramento.

Sebbene Excel sia un ottimo punto di partenza per metterli in pratica, non dispone delle funzionalità di automazione, collaborazione e smart che il lavoro moderno richiede. È qui che ClickUp fa la differenza.

ClickUp è una piattaforma all-in-one che semplifica la pianificazione, l'organizzazione e il monitoraggio delle attività mentre collabori con il tuo team. Non lasciare che la disorganizzazione ti freni: registrati oggi stesso su ClickUp e mantieni ogni attività, obiettivo e scadenza perfettamente allineati!