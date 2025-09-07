Come redigere un piano Business immobiliare che dia risultato

Hai difficoltà a far crescere la tua attività immobiliare oltre i passaparola e le transazioni occasionali? O forse stai entrando in un nuovo mercato ma non hai una direzione chiara su come determinare la posizione del tuo marchio, allocare il tuo budget o raggiungere i tuoi obiettivi commerciali.

È qui che la maggior parte dei professionisti del settore immobiliare si blocca, non per mancanza di ambizione, ma per l'assenza di un piano solido. Un piano Business ben strutturato è un progetto per una crescita prevedibile.

In questa guida ti spiegheremo come redigere un piano Business immobiliare in linea con i tuoi obiettivi di fatturato, che chiarisca la tua nicchia di mercato e ti aiuti a competere strategicamente in un mercato affollato.

Perché è importante un piano Business immobiliare?

La maggior parte delle persone pensa che vendere case sia solo una questione di fascino e dinamismo. E certo, questi aspetti aiutano, ma non ti consentiranno di superare una stagione fiacca, un client difficile o un mercato in evoluzione.

Ti chiedi: "Cosa succederà?"

La risposta è un piano aziendale immobiliare che funzioni dietro le quinte.

Ecco perché è importante averne uno:

Dà una Home ai tuoi obiettivi: Invece di limitarti a dire "Voglio chiudere più affari", puoi suddividere la tua missione e la tua visione e mostrare come intendi raggiungerle

Ti aiuta a rimanere concentrato: quando le cose si fanno frenetiche (e succederà), il tuo piano immobiliare ti aiuterà a rimanere con i piedi per terra e a non perdere di vista il monitoraggio dei tuoi obiettivi

mantiene il tuo marketing mirato:* invece di pubblicare post casuali e sperare per il meglio, ti rivolgi alle persone giuste con il messaggio giusto

*aiuta nella definizione del budget: un piano business immobiliare indica in dettaglio dove investire e dove tagliare le spese

Ti rende responsabile: fissare traguardi trimestrali o mensili ti consente di fissare traguardi trimestrali o mensili ti consente di tenere traccia dei tuoi traguardi e misurare lo stato

🧠 Curiosità: La Casa Bianca ha 132 stanze, 35 bagni e sei livelli con 412 porte, 147 finestre, 28 camini, otto scale e tre ascensori. Pensa alla commissione sbalorditiva che potresti ottenere se fosse un elenco privato!

Come impostare obiettivi realistici per la tua azienda immobiliare

Prima di buttarti nella stesura di un piano business immobiliare completo, devi fissare degli obiettivi che siano realmente raggiungibili.

Puoi puntare in alto fin dall'inizio? Assolutamente sì.

Ma se i tuoi traguardi sono troppo ambiziosi, perderai rapidamente la fiducia in te stesso.

Obiettivi realistici ti danno una direzione, chiarezza e uno slancio costante, che puoi utilizzare per costruire un'azienda immobiliare sostenibile. Fai della definizione degli obiettivi il tuo punto di partenza, non un ripensamento.

Ecco alcune strategie per impostare gli obiettivi che puoi utilizzare:

Fissa obiettivi in linea con il tuo modello di Business

I tuoi obiettivi dovrebbero essere in linea con il tuo piano Business. Ti concentri sul volume (molte transazioni di piccolo importo) o sul valore (meno transazioni di importo elevato)? Definisci questo aspetto in anticipo, quindi costruisci la tua strategia di fatturato, client e marketing attorno a quel modello.

Una volta definito il tuo modello, suddividi il tuo obiettivo generale in passaggi più piccoli e realizzabili. Un approccio basato sul volume potrebbe richiedere il monitoraggio settimanale della generazione di lead e dei follow-up.

Le transazioni di alto valore, tuttavia, richiedono un'attenzione particolare alla costruzione di relazioni e alla posizione di te stesso come esperto di mercato. Poiché ogni modello utilizza tattiche diverse, devi decidere quale ti avvicinerà maggiormente al tuo obiettivo.

💡 Consiglio dell'esperto: suddividi i tuoi obiettivi di fatturato annuali in attività cardine trimestrali utilizzando ClickUp Obiettivi. In questo modo, agirai sempre in modo intenzionale, senza limitarti a reagire al mercato.

Utilizza i risultati incollati e i benchmark di mercato come base di riferimento

Il duro lavoro è fondamentale in qualsiasi attività aziendale. Tuttavia, prima di impostare gli obiettivi della tua attività immobiliare, dovresti conoscere perfettamente le tue capacità. Questo ti eviterà il burnout e ti manterrà motivato a raggiungere tali obiettivi nel lungo periodo.

Ma come si definiscono obiettivi realistici?

Hai bisogno di riferimenti basati sui dati e di una visione chiara dei tuoi commitment aggiuntivi. Inizia con i tuoi numeri passati. Se sei nuovo in questo campo, usa le medie del mercato locale come base di riferimento.

📌 Esempio, se gli agenti nella tua zona concludono in media 15 contratti all'anno, non puntare subito a 40. Piani di concluderne da 10 a 20. Parla con i tuoi colleghi del settore e scopri quante ore alla settimana devono dedicare al lavoro per raggiungere questi numeri. Questo ti consentirà di comprendere le condizioni reali del tuo settore, in modo che i tuoi obiettivi rimangano stimolanti e raggiungibili.

Imposta delle sequenze per trasformare gli obiettivi in commitment, non in desideri

Un obiettivo senza una Sequenza è facile da ignorare. Quando si allega una scadenza, lo si trasforma da "qualcosa che voglio" a "qualcosa che sto facendo" o "che devo fare". Le Sequenze ti rendono account, misurabile e ti spingono ad andare avanti.

Ecco alcuni suggerimenti per te:

*utilizza sprint di 90 giorni: suddividi gli obiettivi annuali in blocchi di 3 mesi. Sono abbastanza brevi da consentirti di rimanere concentrato, ma abbastanza lunghi da permetterti di vedere i risultati

assegna delle date di inizio, non solo delle scadenze: non limitarti a dire "Chiudere 15 contratti entro dicembre". Piuttosto, dovresti dire "Iniziare a contattare i potenziali clienti ogni settimana a partire dal 1° maggio"*

*sincronizzazione della tua Sequenza con le stagioni e le tendenze di mercato: analizza la domanda e le tendenze di mercato per allineare la tua strategia d'azione alle preferenze e alle esigenze dei tuoi client traguardo

punti di controllo integrati:* imposta controlli a metà mese o mensili per verificare lo stato e apportare modifiche. Mantieni la motivazione senza sentirti sopraffatto e resta flessibile senza perdere slancio

Crea oggetti di marketing basati su portata, rilevanza e routine

Non limitarti a dire "Voglio aumentare la mia presenza su Instagram". È un'affermazione vaga che non ti aiuterà a orientare il tuo piano Business immobiliare.

Definisci cosa significa per te "crescita". Si tratta di conversioni dei lead? Numero di follower? Coinvolgimento? Quindi, scegli un canale adatto al tuo traguardo e al tuo pubblico e stabilisci una routine di contenuto che puoi seguire. Continua con il monitoraggio delle metriche principali e delle proiezioni finanziarie per vedere se il tuo lavoro richiesto sta dando i suoi frutti.

📌 Ad esempio, devo pubblicare tre brevi video a settimana per attirare acquirenti di prima casa, con l'obiettivo di generare almeno 10 messaggi diretti qualificati al mese.

💡 Consiglio dell'esperto: Stabilisci obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempestivi) per il tuo Business e trasforma obiettivi vaghi in piani d'azione pratici. Quindi, invece di dire "Aumentiamo le vendite commerciali", dovresti puntare a "Chiudiamo xyz contratti entro il prossimo trimestre"

Esegui una analisi SWOT $$a$$$

Delinea un quadro di analisi SWOT (punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce) e valuta questi parametri rispetto ai tuoi obiettivi aziendali. Non sei esperto di marketing digitale?

se il marketing digitale non è il tuo forte, inizia dalle basi o affidati a degli esperti. * Hai individuato un'opportunità nel settore degli immobili di lusso? Investi in una certificazione o partecipa a eventi di networking del settore per affinare le tue competenze.

👀 Lo sapevi? Albert Humphrey, un consulente aziendale americano, inizialmente lavorava a un progetto chiamato "Project SOFT" (Satisfactory, Opportunity, Fault, Threat) per migliorare la pianificazione a lungo termine delle aziende Fortune 500. Questo progetto si è poi evoluto nell'analisi SWOT.

Come identificare e comprendere il tuo traguardo di riferimento

Non puoi semplicemente mostrare una villa sul mare a qualcuno che sta cercando una baita nel bosco. Devi proporre l'immobile giusto ai potenziali clienti giusti, ma prima devi capire esattamente chi sono i tuoi potenziali clienti traguardo.

Ecco alcuni consigli utili:

Pensa in modo locale e specifico: scegli la tua zona e la tua specialità. Sei l'esperto di riferimento per i condomini in città, i sobborghi adatti alle famiglie o le case vacanza?

Definisci chiaramente il tuo pubblico: evita termini vaghi come "acquirenti" o "affittuari". Si tratta di giovani professionisti, pensionati, investitori o famiglie in crescita?

Analizza la concorrenza: esegui un'analisi della concorrenza e del mercato per scoprire quali tipi di client stanno raggiungendo gli altri agenti nella tua zona, cosa stanno facendo bene e cosa puoi fare meglio

lasciati guidare dai dati:* utilizza strumenti come Zillow, la reportistica MLS, i dati del censimento locale e un CRM immobiliare gratis per capire chi si sta trasferendo, dove sta andando e cosa sta cercando

crea un profilo acquirente:* crea profili fittizi con dettagli chiave come lavoro, reddito, stile di vita e obiettivi per adattare il tuo messaggio alle esigenze e alle preferenze del tuo pubblico di riferimento

🧠 Curiosità: La residenza del magnate indiano Mukesh Ambani, Antilla, è la casa più costosa al mondo, con un valore di oltre 2 miliardi di dollari.

Come redigere un piano Business immobiliare

Ora che hai acquisito le nozioni di base, è il momento di creare un piano di lavoro per la tua attività immobiliare.

In questa sezione scoprirai come utilizzare ClickUp, l'app tutto per il lavoro, per creare un piano Business immobiliare. ClickUp offre modelli personalizzabili, gestione delle attività, monitoraggio degli obiettivi e funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale su una piattaforma unificata.

Che tu sia un singolo professionista o gestisca un team di agenti immobiliari, ClickUp ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi senza dover destreggiarti tra più strumenti.

Passaggio 1: collega i tuoi obiettivi alle operazioni aziendali

Ricordi come abbiamo delineato i tuoi obiettivi aziendali nel settore immobiliare? Ora è il momento di collegarli alle operazioni concrete. Per farlo, devi:

Suddividi gli obiettivi annuali in traguardi trimestrali e mensili

Traduci ogni obiettivo in progetti e attività specifici, come elencare cinque nuovi immobili, lanciare una campagna di marketing o assumere un assistente virtuale

Monitora regolarmente lo stato per capire cosa funziona e cosa deve essere modificato

Puoi utilizzare il CRM immobiliare ClickUp per gestire tutti i tuoi obiettivi di business immobiliare, i piani passo-passo e la comunicazione con i client e il team in un unico posto.

È stato creato appositamente per i team immobiliari che necessitano di struttura, visibilità e collaborazione senza soluzione di continuità per ogni elenco e ogni transazione.

Tieni tutti gli obiettivi, gli accordi e i risultati della tua attività immobiliare in un unico posto con il CRM immobiliare ClickUp

Cercare di affrontare tutti gli obiettivi contemporaneamente porta a risultati deludenti e dispersivi. Struttura i tuoi obiettivi per evitare il burnout e garantire un stato costante.

Imposta invece traguardi commerciali settimanali e mensili su ClickUp Obiettivi. In questo modo, i tuoi agenti immobiliari e i tuoi colleghi potranno raggiungere ogni obiettivo senza stressarsi. Una soluzione vantaggiosa per tutti!

Collega i tuoi obiettivi aziendali alle operazioni con ClickUp Obiettivi

Ecco come puoi utilizzare ClickUp Obiettivi per impostare gli obiettivi del tuo piano Business immobiliare:

Clicca su Nuovo obiettivo nell'angolo in alto a destra della pagina Obiettivi su ClickUp

Scrivi il nome del traguardo e seleziona un titolare del tuo team che sarà responsabile di tale traguardo

Crea dei traguardi per suddividere il tuo obiettivo finale in elementi più piccoli e misurabili. Puoi scegliere valori come Numero, Valuta e Vero/Falso

Fissa delle scadenze per gli Obiettivi del tuo team

📖 Leggi anche: I migliori modelli di CRM immobiliare per una migliore gestione dei client

Passaggio 2: Analizza il mercato e la concorrenza e metti in pratica tutto ciò che hai imparato

Inizia dai siti web della concorrenza: osserva la posizione dei loro servizi, delle testimonianze e della media delle intermediazioni immobiliari. Successivamente, controlla la loro presenza sui social media per identificare il tipo di contenuto che pubblicano e quali canali garantiscono loro la migliore visibilità.

Dovresti anche analizzare la frequenza dei loro post ed esplorare la loro esperienza personalizzata con i clienti attraverso recensioni e testimonianze.

Ora che disponi dei dati sui tuoi concorrenti, come puoi implementare queste informazioni nella tua strategia aziendale?

L'IA generativa alimenta la crescita in tutti i settori, e quello immobiliare non fa eccezione. Ora offre supporto non solo alle automazioni, ma anche al processo decisionale strategico, rendendo ovvio l'utilizzo dell'IA per redigere il tuo piano Business.

Istanza, ClickUp Brain è il tuo assistente IA principale e dipendente che può rendere il tuo piano più intelligente e basato sui dati. Usalo per creare un modello di piano business immobiliare rispetto alle prestazioni della concorrenza e alle tendenze del mercato immobiliare.

Scopri come battere la concorrenza con ClickUp Brain

Tutto quello che devi fare è inserire i risultati nell'IA integrata e chiedere come puoi assumere una posizione migliore rispetto ai tuoi concorrenti, e voilà! In pochi secondi avrai una strategia passo dopo passo pronta per essere messa in pratica!

Continua a riflettere su punti di vista originali per colmare le lacune del mercato immobiliare. Una volta soddisfatto, ClickUp Brain lo scriverà in modo chiaro e professionale, anche se stai lavorando solo su una nota approssimativa.

Cattura i tuoi piani più velocemente con Talk to Testo in Brain Max

Scrivere un piano immobiliare richiede tempo, ma la parte più difficile è spesso catturare le idee prima che sfuggano.

Con Talk to Text in ClickUp Brain Max , puoi dettare direttamente obiettivi, approfondimenti immobiliari o analisi competitive nel tuo spazio di lavoro. Invece di destreggiarti tra app e appunti, Brain Max trasforma istantaneamente i tuoi pensieri pronunciati in attività strutturate, documenti o promemoria, mantenendo il tuo piano in movimento senza attriti.

Per gli agenti immobiliari sempre in movimento, questo significa meno lavoro di digitazione e più vendite, mentre i dirigenti ottengono una registrazione chiara e in tempo reale delle decisioni strategiche senza l'onere amministrativo aggiuntivo dell'amministratore.

🎥 Scopri come l'IA semplifica la documentazione, aiutandoti a trasformare il tuo piano Business immobiliare in un documento professionale e curato in pochi minuti. 📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel settore immobiliare? (Casi d'uso e strumenti)

Passaggio 3: Mappa i tuoi servizi e i tuoi prezzi

Ora che sai cosa offrono i tuoi concorrenti, concentrati su ciò che puoi offrire nella tua tabella. È questo il momento di definire i tuoi servizi, strutturare i tuoi pacchetti e decidere i prezzi che riflettono il tuo valore e che ritieni adeguati per il tuo pubblico.

La cosa migliore da fare è collaborare con i tuoi agenti immobiliari e riflettere su diversi pacchetti di prezzi per il tuo business immobiliare.

Come? Collabora facilmente con il tuo team utilizzando ClickUp Documento.

Collabora al tuo piano business immobiliare con ClickUp Documento

Supponiamo che tu offra una combinazione di servizi commerciali, di gestione degli affitti e di consulenza. Con ClickUp Documenti, puoi creare un documento centrale e condivisibile che descrive la tua missione aziendale, i tuoi servizi e i tuoi prezzi. È perfetto sia per il piano interno che per l'uso con i client.

I tuoi agenti, il responsabile delle relazioni con i clienti, il team di marketing e gli altri membri del team possono collaborare e creare un modello di business basato su tutte le informazioni raccolte. Questo aiuterà il tuo team a elaborare una strategia di marketing e ad allineare i tuoi prezzi a quelli che riscuotono maggiore successo tra i tuoi clienti ideali.

Il tuo team può anche utilizzare ClickUp Chattare per condivisione di idee, assegnare servizi specifici e modelli di prezzo agli agenti immobiliari giusti e mantenere tutto organizzato.

Rimani in connessione con i tuoi agenti immobiliari e gli altri membri del team grazie a 'chattare' di ClickUp

Con ClickUp Chattare puoi:

Crea e gestisci le tue attività mentre invii messaggi

Trasforma i messaggi in attività e assegnali alle parti interessate con un solo clic

Collega ogni conversazione all'attività collegata

Hai bisogno di un rapido aggiornamento su un progetto, ma nessuno dei tuoi colleghi è disponibile? Attiva gli agenti IA in qualsiasi chat o creane uno personalizzato con un semplice prompt. A questo punto, ti basterà inviare la tua query alla chat ClickUp pertinente e l'agente IA ti fornirà riepilogo/riassunto e informazioni rapide.

Puoi anche utilizzare il modello di documento per piano Business di ClickUp per delineare la tua missione, la tua visione e le tue strategie. In breve, ClickUp ha tutto ciò che ti serve per una collaborazione aziendale senza intoppi.

Deanna Connolly, Brokerage Services Associate, FOUNDRY COMMERCIAL, afferma:

ClickUp ci consente di trasferirci rapidamente i progetti, controllarne facilmente lo stato e offre al nostro supervisore una panoramica del nostro carico di lavoro in qualsiasi momento senza che debba interromperci. Utilizzando ClickUp abbiamo sicuramente risparmiato un giorno alla settimana, se non di più. Il numero di email è notevolmente diminuito.

ClickUp ci consente di trasferirci rapidamente i progetti, controllarne facilmente lo stato e offre al nostro supervisore una panoramica del nostro carico di lavoro in qualsiasi momento senza doverci interrompere. Utilizzando ClickUp abbiamo sicuramente risparmiato un giorno alla settimana, se non di più. Il numero di email è notevolmente diminuito.

📮 ClickUp Insight: il 78% dei partecipanti al nostro sondaggio redige piani dettagliati nell'ambito del processo di impostazione degli obiettivi. Tuttavia, un sorprendente 50% non effettua il monitoraggio di tali piani con strumenti dedicati. 👀 Con ClickUp, puoi convertire facilmente gli obiettivi in attività concrete, consentendoti di raggiungerli passo dopo passo. Inoltre, le nostre dashboard senza codice forniscono una chiara rappresentazione visiva dei tuoi stati, mettendoli in evidenza e offrendoti un maggiore controllo e visibilità sul tuo lavoro. Perché "sperare per il meglio" non è una strategia affidabile. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp affermano di poter svolgere circa il 10% di lavoro in più senza esaurirsi.

Passaggio 4: Crea un flusso di lavoro operativo

Ora che hai un modello di business immobiliare pronto per essere implementato, trasforma ogni passaggio in un elenco da fare con attività di ClickUp. Puoi creare un elenco manualmente o chiedere a ClickUp Brain di generarne uno.

Crea un elenco da fare direttamente dal tuo piano Business immobiliare con le attività di ClickUp

Una volta fatto ciò, aggiungi gli assegnatari e imposta le date di scadenza. Puoi aggiungere tag di priorità come Urgente, Alta, Normale e Bassa. Questo ti darà una migliore visibilità sul tuo lavoro e ti aiuterà a rimanere responsabile.

Attività di ClickUp ti consente anche di aggiungere requisiti specifici per ogni attività nelle liste di controllo o nelle attività secondarie. In questo modo, il tuo team conoscerà i dettagli più specifici di ogni passaggio del piano Business immobiliare.

Ora parliamo di come puoi organizzare tutti i dati dei tuoi client, gli elenchi immobiliari e le transazioni. Utilizza il modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp per semplificare l'intero flusso di lavoro.

Ottieni un modello gratis Tieni sotto controllo i tuoi elenchi immobiliari e le tue trattative con il modello di foglio di calcolo ClickUp Real Estate

Puoi utilizzarla per:

Monitora gli elenchi degli annunci immobiliari, i dettagli dei client, le fasi delle trattative e le date chiave in un unico posto

Gestisci le pipeline commerciali e organizza i dati relativi agli immobili

Tieni sotto controllo le schede delle commissioni o le sequenze di chiusura

Organizza i flussi di lavoro residenziali, commerciali e di locazione nel tuo piano Business

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di marketing immobiliare per agenti

Vuoi una scorciatoia per creare un piano Business solido? Utilizza il modello di piano Business ClickUp per creare un piano Business immobiliare facilmente tracciabile.

Ottieni un modello gratis Trasforma i tuoi obiettivi in strategie immobiliari con il modello di piano Business di ClickUp

Con questo modello potrai:

Fornisci una tabella di marcia chiara per raggiungere gli obiettivi e gli oggetti di investimento

Delinea le strategie per l'acquisizione di immobili, la ricerca di client e la gestione

Prevedi entrate, spese aziendali e budget, conto economico e condivisione con gli investitori per il progetto

Valuta e gestisci i rischi nel settore immobiliare

💡 Suggerimento professionale: Puoi attivare i promemoria per le attività del tuo piano Business immobiliare premendo R per aprire la finestra di creazione dei promemoria. Puoi anche utilizzare Cmd + K su Mac o Ctrl + K su PC per impostare i promemoria.

Come effettuare un monitoraggio efficace del tuo piano Business

Una volta messo a punto un piano Business ben strutturato, la vera sfida sta nel rispettarlo.

Per rimanere in carreggiata e raggiungere i tuoi obiettivi grandi, imposta revisioni settimanali o bisettimanali delle prestazioni utilizzando i dashboard di ClickUp per rimanere in linea con i tuoi KPI. Non si tratta di ossessionarsi per ogni piccolo numero, ma di sapere cosa funziona, cosa non funziona e quando cambiare rotta.

Ecco alcuni indicatori chiave di prestazione che devi monitorare per mantenere efficace il tuo piano Business immobiliare:

obiettivi commerciali*: stai raggiungendo i tuoi traguardi mensili per quanto riguarda gli elenchi, gli affitti o le transazioni chiuse?

Pipeline di generazione di lead : quanti nuovi client stanno arrivando? Si stanno convertendo?

risultati della strategia di marketing*: i tuoi annunci, i tuoi reel e il resto del lavoro richiesto stanno portando risultati concreti?

Spese e ricavi : stai rispettando il budget e registrando profitti costanti?

Tendenze di mercato: i prezzi locali, la domanda o il comportamento degli acquirenti stanno cambiando?

Il monitoraggio ti fornirà informazioni utili, ti aiuterà a rimanere concentrato e ti consentirà di prendere decisioni più intelligenti e rapide.

Ma come si fa il monitoraggio di queste informazioni senza essere sopraffatti?

Non preoccuparti, ti aiutiamo noi. Puoi personalizzare i dashboard di ClickUp per il monitoraggio delle metriche specifiche della tua attività aziendale immobiliare. Questo strumento ti consente di visualizzare tutto ciò che conta, dai lead alle fasi di negoziazione fino ai ricavi. Grazie ad esso, rimani concentrato, informato e in controllo.

Monitora i KPI del tuo business immobiliare sui dashboard di ClickUp

Esempio, puoi creare un dashboard KPI e monitorare tutte le principali metriche immobiliari in un unico dashboard unificato. Aggiungi grafici a torta, grafici, barre e altro ancora per visualizzare ogni KPI in dettaglio. Questo ti aiuterà a identificare e affrontare in modo prompt anche le più piccole lacune nelle tue strategie.

Inoltre, puoi utilizzare i campi personalizzati per il monitoraggio di metriche specifiche rilevanti per i tuoi KPI, come "feedback degli utenti implementato" con una casella di controllo o "risoluzione dei casi nello stesso giorno" con una percentuale.

👀 Lo sapevi? Con la riduzione del tasso di interesse dovuta al recente cambiamento di politica della Fed, il 65% delle agenzie immobiliari prevede ottimi profitti e punta all'espansione. Non c'è momento migliore per mettere nero su bianco quel piano Business immobiliare!

Costruisci il tuo sogno Business immobiliare con ClickUp

Hai bisogno di un sistema solido per gestire con esito positivo il tuo business immobiliare.

Una volta gettate le basi, esplorato il mercato immobiliare, mappato i tuoi servizi e messo in moto il proverbiale ingranaggio, non ti resta che eseguire il tuo piano Business immobiliare.

È fondamentale rimanere coerenti, organizzati e pronti per il futuro; ClickUp ti offre gli strumenti per farlo. Con ClickUp, tutto è centralizzato, così puoi pianificare, agire e adattarti senza perdere un colpo.

Monitora le trattative, gestisci gli obiettivi, perfeziona la tua strategia di crescita e fai tutto il necessario per un project management impeccabile.

Sei pronto a prendere il controllo della tua carriera nel settore immobiliare? Prova ClickUp gratis: pianifica in modo più intelligente, chiudi più rapidamente e costruisci un'attività di cui i tuoi client si fidano.