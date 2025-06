i 10 migliori software RevOps per aumentare il fatturato

Se hai mai avuto a che fare con commerciali che promettono sconti che la finanza non approva mai o con il marketing che genera lead che il reparto commerciale non tocca, sai esattamente perché esiste RevOps.

Si tratta di riunire marketing, commerciale e successo dei clienti sotto il nome di Revenue Operations (RevOps). Con il software RevOps giusto, puoi creare un flusso continuo di informazioni e collaborazione che migliora l'intera strategia di fatturato.

Questi potenti strumenti, tra cui un efficace software di gestione dei dati RevOps, aiutano a semplificare i processi, aumentare il coinvolgimento commerciale e garantire che il valore del ciclo di vita del cliente (CLTV) sia il più elevato possibile.

Questo post del blog esplora le migliori piattaforme RevOps che consentono ai leader aziendali e ai responsabili delle operazioni di migliorare le operazioni di revenue e ottenere un successo duraturo con i clienti.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp – Dashboard, obiettivi e metriche in tempo reale – CRM, moduli e automazioni integrati – Riepiloghi/riassunti e report basati sull'IA – Visibilità completa delle operazioni di RevOps in un'unica area di lavoro Ideale per team di tutte le dimensioni che necessitano di RevOps unificato per le vendite, il marketing e il successo dei clienti Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Clari – Strumenti di ispezione della pipeline – Monitoraggio delle attività commerciali – Previsioni e analisi delle prestazioni dei rappresentanti Ideale per team e aziende di medie dimensioni che necessitano di previsioni accurate dei ricavi e visibilità della pipeline Prezzi personalizzati 6sense – Monitoraggio delle intenzioni degli acquirenti basato sull'IA – Analisi predittiva per account ad alto potenziale – Monitoraggio dell'engagement multicanale Ideale per team di marketing e RevOps di medie e grandi dimensioni focalizzati sull'engagement basato sugli account e sull'analisi predittiva Prezzi personalizzati Gong – Analisi delle conversazioni basata sull'IA – Monitoraggio dello slancio delle trattative – Approfondimenti sul comportamento commerciale e riepiloghi/riassunti delle chiamate Ideale per scalare team commerciali e aziende ottimizzando la revenue intelligence e il coaching Prezzi personalizzati Revenue. io – Coaching live per le chiamate commerciali – Intelligenza e analisi delle conversazioni – Integrazioni CRM Ideale per team commerciali B2B di medie dimensioni che necessitano di un coinvolgimento basato sull'IA e di informazioni in tempo reale sulle chiamate Prezzi personalizzati HubSpot Operations Hub – Sincronizzazione bidirezionale dei dati in tempo reale – Pulizia e deduplicazione dei dati CRM – Automazione per il lead scoring e i processi RevOps Ideale per team RevOps di piccole e medie dimensioni che necessitano di CRM e automazioni centralizzati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; piano Professional: 890 $ al mese Salesloft – Analisi dell'engagement che favorisce l'aumento dei ricavi – Monitoraggio dei punti di contatto con gli acquirenti – Informazioni di coaching basate sull'IA Ideale per team commerciali in fase di crescita e responsabili RevOps che desiderano accelerare la velocità delle trattative Prezzi personalizzati QuotaPath – Automazione delle commissioni – Integrazione CRM – Modellazione di scenari per piani di compensazione Ideale per scalare i team commerciali e i gestori RevOps semplificando il monitoraggio delle commissioni e dei compensi commerciali Piani a pagamento: Essential 25 $/utente/mese, Growth 35 $, Premium 50 $ Xactly – Progettazione delle retribuzioni basata sull'IA – Analisi delle quote e delle prestazioni – Conformità normativa e automazione dei pagamenti Ideale per grandi aziende che gestiscono strutture complesse di retribuzione commerciale Prezzi personalizzati Asana – Automazione dei progetti/flussi di lavoro tra team diversi – Flussi di lavoro di approvazione – Collaborazione tra commerciale, marketing e finanza Ideale per team interfunzionali di medie dimensioni e operazioni RevOps che gestiscono flussi di lavoro collaborativi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/utente/mese; Advanced & Enterprise: prezzi personalizzati

Cosa cercare in un software RevOps?

Ecco i fattori chiave da considerare quando si valuta un software per le operazioni di revenue:

Gestione centralizzata dei dati: unifica i dati relativi a clienti, vendite e finanze per eliminare i silos e garantire un processo decisionale informato

Automazione e ottimizzazione del flusso di lavoro: automatizza l'instradamento dei lead, gli aggiornamenti della pipeline e le previsioni per ridurre il lavoro manuale e migliorare l'efficienza

Analisi avanzate: ottieni informazioni in tempo reale sulle previsioni di fatturato, lo stato della pipeline e le prestazioni del team, con raccomandazioni basate sull'IA come valore aggiunto

Scalabilità e flessibilità: scegli una soluzione che cresce con la tua azienda e si adatta alle esigenze in continua evoluzione delle RevOps

Integrazioni di terze parti: garantisci la compatibilità con strumenti CRM, di marketing, finanziari e di assistenza come Salesforce, HubSpot, Stripe e QuickBooks

Prezzi e ROI: valuta i prezzi di sottoscrizione, utilizzo o per postazione concentrandoti sui guadagni in termini di efficienza, crescita dei ricavi e risparmi sui costi

👀 Lo sapevi? Le aziende che eccellono nella gestione della crescita dei ricavi possono ottenere un aumento del 4-7% dei margini lordi annualizzati.

I 10 migliori software RevOps

Stai valutando un software per le operazioni di revenue che abbatterà i silos di marketing e commerciale per aiutarti a raggiungere (e superare) i tuoi obiettivi di fatturato più rapidamente? Ecco le migliori scelte:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione unificata delle operazioni di vendita)

Prova ClickUp CRM per un RevOps unificato Imposta obiettivi di fatturato, crea una pipeline personalizzata, monitora lo stato dei lead e le fasi delle trattative e genera report sull'avanzamento in un unico strumento RevOps: ClickUp

Le operazioni di revenue (RevOps) mirano ad abbattere le barriere tra i team commerciali, di marketing e di assistenza clienti per favorire la crescita del fatturato. Ma è più facile a dirsi che a farsi quando i team utilizzano strumenti scollegati tra loro, processi macchinosi e fogli di calcolo obsoleti.

ClickUp cambia tutto questo. Questa app per il lavoro che fa tutto riunisce l'intero motore delle entrate.

Allinea la strategia con dashboard e obiettivi personalizzati

In ClickUp, i responsabili delle entrate possono impostare OKR o traguardi trimestrali utilizzando gli Obiettivi di ClickUp, collegarli a metriche in tempo reale relative ad attività, trattative o campagne e monitorare lo stato in un colpo d'occhio.

Prevedi le metriche dei ricavi, identifica le cause dell'abbandono dei clienti e adotta i passaggi necessari per massimizzare il CLTV utilizzando i dashboard di ClickUp

Vuoi vedere il contributo del marketing alla pipeline o alle tendenze CSAT post-vendita? Crea un dashboard ClickUp personalizzato che raccoglie i dati sulle entrate di ogni team in un unico posto, senza bisogno di aggiornare manualmente i fogli di calcolo.

Ottieni un'unica fonte di verità per le prestazioni dei ricavi. Tutti sanno qual è l'obiettivo da raggiungere.

Semplifica le campagne e il trasferimento dei lead con flussi di lavoro personalizzati

Una volta definito il quadro generale, il marketing può creare e lanciare campagne in ClickUp con stati delle attività personalizzati, dipendenze delle attività e automazioni, su misura per la tua strategia di go-to-market.

Realizza campagne più intelligenti e monitora facilmente i risultati di ciascuna di esse utilizzando gli stati personalizzati di ClickUp

Quando una campagna genera lead, entrano in gioco i passaggi automatizzati. Grazie al CRM di ClickUp e alle sue integrazioni con CRM esterni come HubSpot o Salesforce, i lead vengono assegnati immediatamente al rappresentante commerciale giusto, senza lacune o congetture.

Puoi anche utilizzare i moduli ClickUp per acquisire i dettagli dei lead e indirizzarli al team giusto in base a regole predefinite.

Chiudi le trattative più rapidamente con un'esecuzione commerciale collaborativa

I team commerciali lavorano sui propri accordi all'interno di ClickUp proprio come farebbero in un CRM, ma con la potenza aggiuntiva dei documenti collaborativi, della gestione delle attività e della chat di team, il tutto in un'unica vista.

I rappresentanti possono monitorare ogni opportunità attraverso pipeline personalizzabili, taggare i tecnici per ottenere input direttamente nelle attività e conservare tutte le note relative alle trattative in un unico posto con ClickUp Docs.

Inoltre, con ClickUp Automazioni, i rappresentanti vengono sollecitati a dare seguito alle trattative in sospeso o ad aggiornare i campi dopo una chiamata, in modo che nulla si blocchi nella pipeline.

Mantieni i lead in movimento automaticamente attraverso la pipeline tramite le automazioni ClickUp senza codice

Ogni lead diventa un'attività ClickUp tracciabile con i propri campi personalizzati che registrano il nome dell'account, le dimensioni dell'opportunità, i dettagli di contatto, lo stato dell'affare e altro ancora per un contesto completo. Una volta conclusa la trattativa, il team dedicato al successo dei clienti riceve automaticamente tutte le informazioni necessarie: note di trasferimento, contratti, sequenze temporali, nell'attività.

💡 Suggerimento per esperti: crea una lista di controllo ripetibile per l'onboarding utilizzando i modelli gratuiti di ClickUp e assegna le attività all'assistenza, al prodotto e al CS. Puoi impostare attività cardine per monitorare i momenti chiave come le chiamate di avvio o la prima consegna di valore. E con il monitoraggio del tempo e la vista Carico di lavoro integrati in ClickUp, i responsabili del CS possono garantire che la capacità del team sia bilanciata e che nulla venga tralasciato.

Monitora i risultati e ottimizza in tempo reale

Con ogni attività, campagna e cliente monitorati in ClickUp, i team RevOps possono analizzare i dati per individuare i colli di bottiglia, evidenziare i rischi o dimostrare l'impatto.

Utilizza i dashboard per monitorare la durata dei cicli, i tassi di conversione e le tendenze di fidelizzazione, senza cambiare strumento. Crea quindi report automatizzati con le schede IA o i riepiloghi/riassunti IA di ClickUp Brain per condividere le prestazioni con la leadership o i singoli team a cadenza regolare.

Utilizza le schede IA nelle dashboard di ClickUp per identificare e riepilogare/riassumere i risultati raggiunti, i passaggi successivi e i rischi per ciascuno dei tuoi account chiave

ClickUp offre ai team RevOps la visibilità, il controllo e l'allineamento necessari per aumentare i ricavi, senza dover mettere insieme cinque strumenti e sperare che comunichino tra loro.

Niente più silos. Niente più colli di bottiglia. Solo una potente piattaforma che connette ogni parte del tuo motore di fatturato, dai lead freddi ai rinnovi.

ClickUp è il MIGLIOR sistema di project management, dashboard, CRM + scaling che abbia mai provato! Mi ha aiutato a risparmiare centinaia, se non migliaia, di ore, a stabilire le priorità e a concentrarmi sullo sviluppo aziendale, con un fatturato giornaliero compreso tra 500.000 e milioni di dollari. Ora stiamo passando al monitoraggio delle conversioni e dei risultati! ADORO ClickUp!

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza account, offerte e rinnovi in uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti strutturato e personalizzabile

Utilizza i moduli ClickUp e le integrazioni CRM (ad es. Salesforce, HubSpot) per indirizzare automaticamente i lead ai rappresentanti giusti. Elimina i passaggi manuali e previeni la perdita di lead

Raccogli il materiale commerciale e di marketing in ClickUp Docs

Collabora con i team interni e i clienti utilizzando la chat integrata di ClickUp , che mantiene connesse le attività e le discussioni

Elimina i silos di dati e comunicazioni, aumenta la visibilità e scala le operazioni di revenue in modo efficiente unificando vendite, marketing e CS in un'unica area di lavoro

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni possono risultare eccessive per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 condivide:

Prima di ClickUp, il CEO chiedeva cose come "quanti dollari di entrate ci sono in cantiere" o "qual è lo stato di questo progetto?" e la risposta era nella finestra In arrivo di qualcuno o doveva essere elaborata. Ora la nostra dashboard ci dice tutto questo e molto altro ancora.

👀 Lo sapevi? Le aziende con un team RevOps centralizzato raggiungono i propri obiettivi di fatturato il 10% più velocemente rispetto a quelle con operazioni isolate.

2. Clari (Il migliore per le previsioni dei ricavi e la visibilità della pipeline)

tramite Clari

Clari è un software di revenue intelligence creato per eliminare le congetture dalle previsioni e fornire ai team di vendita informazioni in tempo reale sullo stato della pipeline, sui rischi delle trattative e sulle proiezioni dei ricavi.

Cosa rende Clari diverso dagli altri? Il CRM SaaS di Clari offre la visibilità necessaria alle organizzazioni che devono fare i conti con previsioni inaccurate o perdite di ricavi. Raggruppa tutto in un unico posto (aggiornamenti della pipeline, stato delle trattative, rinnovi) in modo che il tuo team non debba mai tirare a indovinare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clari

Identifica le trattative in fase di stallo e i ricavi a rischio con strumenti di analisi della pipeline

Misura le prestazioni dei rappresentanti in base al monitoraggio delle attività commerciali

Segnate le potenziali opportunità perse prima che abbiano un impatto sui ricavi

Limiti di Clari

Alcuni modelli di report commerciali potrebbero richiedere strumenti BI esterni per approfondimenti più dettagliati

Ideale per team di medie e grandi aziende

Prezzi Clari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clari

G2: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Clari?

Un utente G2 afferma:

Mi piace la semplicità e la facilità d'uso di Clari quando aggiorna i passaggi successivi relativi a prezzi, fase e timestamp mentre esamino i miei contratti più importanti. È anche facile fare previsioni mensili, trimestrali e annuali con il mio direttore quando esaminiamo i report e la pipeline.

Mi piace la semplicità e la facilità d'uso di Clari quando devo aggiornare i passaggi successivi relativi a prezzi, fasi e date quando esamino i miei contratti più importanti. È anche facile fare previsioni mensili, trimestrali e annuali con il mio direttore quando esaminiamo i report e la pipeline.

🧠 Curiosità: le aziende che utilizzano previsioni dei ricavi basate sull'IA registrano un aumento del 5% dei ricavi in meno di nove mesi.

3. 6sense (ideale per il marketing basato sugli account guidato dall'IA e per approfondimenti RevOps)

via 6sense

Una delle sfide più grandi di RevOps è allineare il lavoro richiesto dai reparti commerciali e di marketing per analizzare i dati e raggiungere account di alto valore. Entra in 6sense, una piattaforma di account intelligence e analisi predittiva basata sull'IA che aiuta i team commerciali a identificare e coinvolgere gli acquirenti giusti.

I team RevOps lo utilizzano per assegnare priorità agli account ad alto potenziale, ottimizzare le strategie di outreach e migliorare l'efficienza della pipeline.

migliori funzionalità/funzioni di 6sense

Identifica gli account con maggiore probabilità di conversione grazie al monitoraggio delle intenzioni degli acquirenti basato sull'IA

Aiuta i team commerciali e di marketing a concentrarsi sulle opportunità di alto valore con l'analisi predittiva

Traccia il percorso dei clienti tramite email, web e annunci pubblicitari con informazioni dettagliate sull'engagement multicanale

Traccia i segnali di intenzione degli acquirenti su tutti i canali digitali

limiti di 6sense

Per ottenere risultati ottimali sono necessari dati CRM puliti

Nessun prezzo pubblico, il che rende difficile il confronto dei costi

prezzi di 6sense

Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di 6sense

G2: 4,3/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 6Sense?

Ecco una recensione di G2 sullo strumento:

6sense ci aiuta a identificare gli account ad alto potenziale, rendendo più facile raggiungere i potenziali clienti giusti e migliorare il lavoro richiesto dal marketing. Le informazioni che ci fornisce ci aiutano a interagire con i potenziali clienti in modo più efficace.

6sense ci aiuta a identificare gli account ad alto potenziale, rendendo più facile raggiungere i potenziali clienti giusti e migliorare il lavoro richiesto dal marketing. Le informazioni che ci fornisce ci aiutano a interagire con i potenziali clienti in modo più efficace.

4. Gong (Ideale per l'intelligence dei ricavi e l'ottimizzazione delle prestazioni commerciali)

via Gong

I leader RevOps hanno bisogno di qualcosa di più dei semplici dati: hanno bisogno di informazioni approfondite che migliorino i risultati in termini di fatturato. A differenza dei tradizionali strumenti di monitoraggio commerciale, Gong registra, trascrive e analizza chiamate, email e riunioni, evidenziando ciò che funziona e ciò che non funziona.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Analizza le conversazioni commerciali per individuare rischi e opportunità con approfondimenti sulle trattative basati sull'IA

Identifica i comportamenti più performanti e le opportunità di coaching

Monitora lo slancio delle trattative sulla base di dati reali sul coinvolgimento

Sincronizzazione con Salesforce, HubSpot e Microsoft Dynamics

Limiti di Gong

Da gestire con attenzione nei settori regolamentati

Le funzionalità/funzioni premium possono essere costose per i team di piccole dimensioni

Prezzi Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Un utente G2 trova questo strumento eccezionale:

Straordinario strumento di IA per prendere appunti, ascoltare conversazioni e fornire riepiloghi/riassunti e feedback. Ti aiuta a concentrarti sulla presentazione e Gong prende appunti al posto tuo.

Straordinario strumento di IA per prendere appunti, ascoltare conversazioni e fornire riepiloghi/riassunti e feedback. Ti aiuta a concentrarti sulla presentazione e Gong prende appunti al posto tuo.

🧠 Curiosità: il concetto di prezzo dinamico è stato sviluppato per la prima volta per il settore elettrico dall'economista francese Marcel Boiteux quasi 70 anni fa e da allora è stato adottato in vari settori, tra cui quello aereo, alberghiero e dell'e-commerce.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Gong

5. Revenue. io (Ideale per il coinvolgimento commerciale e il coaching basati sull'IA)

I team RevOps dedicano molto tempo all'ottimizzazione del modo in cui i rappresentanti commerciali interagiscono con i potenziali clienti, ma cosa succederebbe se questo processo potesse essere automatizzato e migliorato in tempo reale?

Revenue. io utilizza piattaforme di conversazione e intelligence dei ricavi basate sull'IA per aiutare i rappresentanti a seguire le best practice, migliorare i talk track e chiudere le trattative più rapidamente.

Revenue. io migliori funzionalità/funzioni

Ricevi consigli in tempo reale durante le chiamate commerciali

Analizza le tracce delle conversazioni e i risultati delle chiamate utilizzando l'intelligenza delle conversazioni

Integrazione con Salesforce e altri strumenti leader

Limiti di Revenue.io

Alcune funzionalità/funzioni richiedono flussi di lavoro predefiniti

Potrebbe non essere altrettanto vantaggioso per i team commerciali orientati all'inbound

Prezzi di Revenue.io

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Revenue. io

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Revenue. io?

Le recensioni positive su G2 riflettono questo sentimento:

La nostra responsabile commerciale ha elogiato le funzionalità della finestra In arrivo, la possibilità di rivedere facilmente le conversazioni con Conversation IA e il modo in cui utilizza le chiamate contrassegnate per individuare momenti di formazione o migliorare gli script delle chiamate in base ai punteggi assegnati.

La nostra responsabile commerciale ha apprezzato molto le funzionalità della finestra In arrivo, la possibilità di rivedere facilmente le conversazioni con l'IA per le conversazioni e il modo in cui utilizza le chiamate contrassegnate per individuare momenti di coaching o per migliorare gli script delle chiamate in base ai punteggi assegnati.

6. HubSpot Operations Hub (ideale per l'automazione RevOps e la sincronizzazione dei dati)

tramite HubSpot Operations Hub

Una delle maggiori sfide delle RevOps è la frammentazione dei dati: marketing, commerciale e assistenza clienti operano tutti su sistemi diversi, causando incongruenze che compromettono le previsioni e il processo decisionale. HubSpot Operations Hub affronta questo problema sincronizzando, pulendo e automatizzando i dati di tutti i team.

Funzionalità/funzioni principali di HubSpot Operations Hub

Garantisci aggiornamenti bidirezionali in tempo reale su tutti gli strumenti integrati

Migliora i processi RevOps come la qualificazione dei lead e il punteggio delle trattative

Duplica e pulisci i componenti CRM per evitare perdite di fatturato

Limiti di HubSpot Operations Hub

Le automazioni avanzate richiedono un piano a pagamento

Le integrazioni al di fuori di HubSpot non sono così fluide

Prezzi di HubSpot Operations Hub

Free

Starter: 20 $ al mese per utente

Professional: 890 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot Operations Hub

G2: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Operations Hub?

Ecco cosa condivide un utente Capterra:

La piattaforma è intuitiva e ha un design UX/UI semplice. La funzionalità/funzione di gestione dei dati e dei contatti nel CRM è ai vertici del settore.

La piattaforma è intuitiva e ha un design UX/UI semplice. La funzionalità/funzione di gestione dei dati e dei contatti nel CRM è ai vertici del settore.

7. Salesloft (Ideale per l'engagement delle entrate e l'accelerazione delle trattative)

tramite Salesloft

In RevOps, la visibilità su come i rappresentanti interagiscono con i potenziali clienti è importante quanto il monitoraggio dei movimenti della pipeline. Salesloft non è solo un altro strumento di automazione commerciale: è una piattaforma di coinvolgimento e intelligence commerciale che aiuta i team RevOps a ottimizzare la velocità delle trattative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesloft

Comprendi quali metodi di outreach generano ricavi

Tieni traccia del coinvolgimento reale degli acquirenti, mostrando quali punti di contatto fanno avanzare le trattative

Fornisci coaching basato sull'IA per garantire che i team commerciali si concentrino sulle strategie di outreach più efficaci

Limiti di Salesloft

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono l'onboarding

Non personalizzabile come alcuni concorrenti

Prezzi di Salesloft

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Salesloft

G2: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesloft?

Un utente Capterra ritiene che questo strumento gli faccia risparmiare tempo:

Salesloft ha permesso ai nuovi membri del team di sapere esattamente cosa ci si aspettava da loro in termini di outreach per determinati potenziali clienti. Significa anche che ora hai accesso a una quantità davvero ricca di dati per capire quali tipi di outreach = esito positivo

Salesloft ha permesso ai nuovi membri del team di sapere esattamente cosa ci si aspettava da loro in termini di outreach per determinati potenziali clienti. Significa anche che ora hai accesso a una quantità davvero ricca di dati per capire quali tipi di outreach = esito positivo

8. QuotaPath (Ideale per il monitoraggio delle commissioni e la gestione delle retribuzioni commerciali)

tramite QuotaPath

Il monitoraggio manuale delle commissioni nei fogli di calcolo è un incubo per i team RevOps, che spesso porta a errori, controversie e perdite di tempo per i ricalcoli. QuotaPath automatizza il monitoraggio delle commissioni e le previsioni di vendita, garantendo ai team commerciali di conoscere i propri guadagni esatti. Consente ai leader RevOps di modellare diverse strutture retributive per allineare gli incentivi agli obiettivi di fatturato.

Migliori funzionalità/funzioni di QuotaPath

Elimina controversie ed errori nei pagamenti con il monitoraggio automatizzato delle commissioni

Prova diverse strutture per allineare i ricavi

Lavora con software CRM basati su cloud come Salesforce, HubSpot e QuickBooks

Limiti di QuotaPath

Alcune strutture commissionarie potrebbero richiedere soluzioni alternative

Potrebbero mancare funzionalità/funzioni avanzate per le aziende

Prezzi di QuotaPath

Essenziale: 25 $ al mese per utente

Crescita: 35 $ al mese per utente

Premium: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuotaPath

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuotaPath?

Ecco l'opinione di un utente Capterra:

Mi piace il fatto di poter connettere Quotapath direttamente al mio CRM e avere un flusso di contratti che genera automaticamente commissioni e pagamenti.

Mi piace il fatto di poter connettere Quotapath direttamente al mio CRM e avere un flusso di transazioni che genera automaticamente commissioni e pagamenti.

📖 Leggi anche: Come migliorare il tasso di crescita dei ricavi: formula e altro ancora

9. Xactly (Ideale per la gestione degli incentivi aziendali)

tramite Xactly

Xactly può essere la soluzione ideale per le grandi aziende con team commerciali complessi e piani di retribuzione articolati. A differenza dei semplici strumenti di monitoraggio delle commissioni, Xactly utilizza analisi basate sull'IA per ottimizzare le strutture degli incentivi, garantendo che i rappresentanti siano motivati a concludere accordi di alto valore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Xactly

Progetta piani di retribuzione che aumentano il fatturato grazie all'ottimizzazione degli incentivi basata sull'IA

Fornisci informazioni dettagliate sul raggiungimento delle quote e sull'esito positivo delle trattative

Prevenite errori nei pagamenti e controversie con l'elaborazione automatizzata delle commissioni

Assicurati che i piani di incentivazione rispettino le normative finanziarie

Limiti di Xactly

Richiede un onboarding dedicato per l'uso aziendale

Prezzi Xactly

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Xactly

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Xactly?

Un utente G2 trova lo strumento agile e personalizzabile:

Con la giusta implementazione e l'uso delle best practice, Xactly Incent è uno strumento facile da usare in grado di automatizzare qualsiasi processo di piano retributivo.

Con la giusta implementazione e l'uso delle best practice, Xactly Incent è uno strumento facile da usare in grado di automatizzare qualsiasi processo di piano retributivo.

10. Asana (ideale per il flusso di lavoro RevOps e il project management)

tramite Asana

RevOps non si limita a gestire le entrate, ma anche il modo in cui i team che se ne occupano lavorano insieme. Pur non essendo uno strumento dedicato a RevOps, Asana allinea i team interfunzionali che si occupano delle entrate, garantendo una collaborazione perfetta tra i team di marketing, commerciale e finanziario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Semplifica i processi delle operazioni di revenue con l'automazione del flusso di lavoro

Tieni traccia dei progetti che incidono sui ricavi, automatizza i flussi di lavoro di approvazione e garantisci la responsabilità

Connetti i team commerciali, di marketing e finanziari in un unico posto

Limiti di Asana

Mancanza di funzionalità integrate di previsione e analisi dei ricavi

I report avanzati richiedono un piano a pagamento

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su Capterra recita:

Apprezzo soprattutto il modo in cui Asana riunisce tutto ciò di cui il nostro team ha bisogno per portare a termine il lavoro, dall'impostazione del progetto, all'assegnazione e all'organizzazione delle attività, fino alla collaborazione.

Apprezzo soprattutto il modo in cui Asana riunisce tutto ciò di cui il nostro team ha bisogno per portare a termine il lavoro, dall'impostazione del progetto, all'assegnazione e all'organizzazione delle attività, fino alla collaborazione.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Keap

ClickUp come software RevOps definitivo

Che tu stia ottimizzando i processi commerciali, semplificando i passaggi di consegne o monitorando i KPI, ClickUp si adatta alla tua strategia RevOps, non il contrario. Se desideri aumentare il fatturato in modo efficiente mantenendo la sincronizzazione tra tutti i reparti, ClickUp è la piattaforma che fa per te.

A differenza dei tradizionali strumenti di gestione delle entrate, che si concentrano esclusivamente sui dati relativi al successo dei clienti e all'automazione, ClickUp riunisce tutto sotto lo stesso tetto: monitoraggio della pipeline commerciale, automazione del flusso di lavoro, collaborazione e analisi in tempo reale.

Le dashboard personalizzabili offrono piena visibilità sulle operazioni di revenue, mentre le integrazioni con CRM, piattaforme di marketing, sale di vendita digitali e strumenti finanziari garantiscono un flusso di informazioni senza soluzione di continuità tra i team.

Sei pronto a prendere il controllo delle tue operazioni di revenue? Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis.