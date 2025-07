Le 11 migliori alternative a Supernormal per prendere appunti in riunioni più intelligenti con l'IA

Prendere appunti manualmente durante le riunioni è così 2020. 🤷🏽‍♀️

I team di oggi hanno bisogno di modi più rapidi e intelligenti per acquisire i dettagli delle riunioni, evidenziare i punti chiave e pianificare le riunioni future senza il rischio di perdere nulla di importante. Gli strumenti basati sull'IA per le note delle riunioni stanno rendendo tutto questo più facile che mai.

Strumenti come Supernormal aiutano con la trascrizione in tempo reale e i riepiloghi/riassunti generati dall'IA, semplificando la documentazione delle riunioni.

Ma per molti utenti, Supernormal non è all'altezza, dalla qualità variabile della trascrizione e le opzioni di modifica limitate alle preoccupazioni sulla privacy e lo spazio di archiviazione limitato. Quando le trascrizioni non sono accurate al 100%, quando non è possibile modificare liberamente le note o quando la privacy sembra compromessa, è il momento di cercare altrove.

Ecco perché abbiamo raccolto le 11 migliori alternative a Supernormal. Questi strumenti offrono trascrizioni più accurate, una personalizzazione più semplice delle note, una maggiore sicurezza e flussi di lavoro senza interruzioni su tutte le piattaforme di riunioni.

Ora diamo un'occhiata più da vicino alle migliori alternative a Supernormal che soddisfano le tue esigenze. 🔍

Perché scegliere alternative a Supernormal?

I generatori di verbali di riunioni basati sull'IA rendono più facile che mai creare note strutturate senza lavoro manuale. Supernormal si è fatto un nome con la trascrizione in tempo reale e i riepiloghi/riassunti delle riunioni generati dall'IA, ma non è privo di inconvenienti.

Accuratezza della trascrizione non uniforme: la trascrizione in tempo reale di Supernormal può avere difficoltà con audio di scarsa qualità, accenti marcati o discussioni tecniche

Nessuna modifica manuale: se l'IA non capisce bene qualcosa, non è possibile modificare la trascrizione, il che può portare a errori nella documentazione della riunione

Problemi relativi alla privacy: Gli utenti hanno segnalato che il bot di Supernormal si è collegato alle riunioni senza autorizzazione, sollevando gravi problemi di sicurezza e privacy

Spazio di archiviazione gratuito limitato: Il piano Starter limita lo spazio di archiviazione a 1.000 minuti per utente; superato tale limite, sarà necessario effettuare l'upgrade per accedere alle note delle riunioni

Restrizioni di personalizzazione: la modifica e la personalizzazione delle note delle riunioni all'interno della piattaforma sono estremamente limitate rispetto ad altri strumenti

Costo più elevato per funzionalità/funzioni essenziali: funzionalità importanti come modelli, registrazione video e integrazioni sono disponibili solo con piani a pagamento

Alternative a Supernormal in breve

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp – AI Notetaker per la trascrizione delle riunioni – Gestione automatizzata delle attività – Integrazione con Zoom, Slack, Microsoft Teams Team che necessitano di note di riunioni basate sull'IA, gestione delle attività e collaborazione in tempo reale Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Fireflies. ai – Trascrizione automatizzata delle riunioni – Riepiloghi/riassunti intelligenti con IA – Integrazioni CRM Team che necessitano di trascrizione in tempo reale, note ricercabili e integrazioni CRM Gratis; Piano Pro: 10 $/utente/mese; Piano Business: 19 $/utente/mese; Piano Enterprise: 39 $/utente/mese Otter. ai – Trascrizione in tempo reale – Riepiloghi/riassunti delle riunioni – Identificazione dei relatori – Integrazione con Zoom e Google Meet Team che necessitano di trascrizione in tempo reale e collaborazione live Gratis: 300 minuti al mese; piano Pro: 16,99 $ al mese; piano Business: 30 $ al mese; Enterprise: prezzi personalizzati Sembly – Riepiloghi/riassunti intelligenti – Rilevamento degli elementi da intraprendere – Chat multi-riunione – Analisi del sentiment Team che necessitano di rilevamento di elementi da agire, analisi del sentiment e integrazione multipiattaforma Gratis (fino a 4 ore al mese); Piano Professional: 10 $/utente/mese; Piano Teams: 20 $/utente/mese Fathom – Riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni – Evidenziazione in tempo reale – Integrazioni CRM – Condivisione di clip video Team che necessitano di riepiloghi automatici delle chiamate Zoom e gestione delle attività Gratuito per utenti individuali; Premium: 19 $/utente/mese; Piano Teams: 29 $/utente/mese; Piano Team Pro: 39 $/utente/mese Avoma – Intelligenza conversazionale – Riepiloghi/riassunti intelligenti – Integrazioni CRM – Coaching basato sull'IA Team commerciali che necessitano di intelligenza conversazionale e sincronizzazione CRM Versione di prova gratuita; Piano AI Meeting Assistant: 29 $/utente/mese; Piano Conversation Intelligence: 69 $/utente/mese; Piano Revenue Intelligence: 99 $/utente/mese Krisp – Cancellazione del rumore con IA – Cancellazione della voce – Rimozione dell'eco – Registrazione delle chiamate Team che necessitano di un audio chiaro e privo di rumori durante le chiamate Gratis: 60 minuti al giorno; piano Pro: 8 $ al mese per utente; piano Business: 10 $ al mese per utente; Enterprise: prezzi personalizzati Tactiq – Sottotitoli in tempo reale per le riunioni – Evidenziazione istantanea – Esportazione su Documenti Google, Notion, Slack – Riepiloghi/riassunti IA con un solo clic Team remoti che necessitano di documentazione delle riunioni veloce e sicura Piano Free (evidenziazioni ed esportazioni limitate); Piano Pro: 12 $/utente/mese; Team: 20 $/utente/mese

La migliore alternativa a Supernormal da utilizzare

Ecco lo strumento migliore che ti consigliamo se stai cercando un'alternativa più intelligente e affidabile a Supernormal, progettata per soddisfare le reali esigenze di collaborazione del tuo team.

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio degli obiettivi e la collaborazione in team all-in-one)

Se stai cercando uno strumento che non solo acquisisca le note delle riunioni, ma le colleghi direttamente al flusso di lavoro del tuo team, ClickUp dovrebbe essere in cima alla tua lista.

Progettata come app completa per il lavoro, ClickUp combina trascrizione delle riunioni in tempo reale, riepiloghi/riassunti generati dall'IA, gestione delle attività e collaborazione in team, aiutando i team a passare dalle conversazioni all'azione senza dover destreggiarsi tra più app.

🤖 Automatizza la presa di appunti e i follow-up con IA Notetaker

Con ClickUp AI Notetaker, puoi acquisire automaticamente i dettagli delle riunioni, evidenziare i punti chiave e creare attività concrete durante le riunioni senza muovere un dito.

ClickUp AI Notetaker

📄 Standardizza la documentazione delle riunioni con modelli

Stanco di riunioni disorganizzate e improduttive? Il modello di verbale di riunione ClickUp semplifica la strutturazione degli ordini del giorno delle riunioni, la documentazione delle decisioni e il monitoraggio dei risultati tra standup, chiamate ai client e aggiornamenti di progetto.

Ottieni il modello gratis Modello di verbale di riunione per registrare programmi, decisioni ed elementi in un unico posto

Cosa può fare questo modello:

📝 Acquisisci programmi delle riunioni, elementi da mettere in azione e punti di discussione

✅ Assegna attività direttamente ai membri del team con date di scadenza

📅 Tieni tutte le note delle riunioni organizzate e accessibili in un unico posto

🔄 Standardizza la documentazione delle riunioni all'interno del tuo team o della tua organizzazione

🔍 Rivedi rapidamente le riunioni passate per monitorare lo stato di avanzamento e la responsabilità

🧠 Usufruisci di approfondimenti più dettagliati con ClickUp Brain

Se vuoi andare ancora oltre, ClickUp Brain funge da assistente intelligente per le riunioni. Analizza le discussioni, suggerisce i passaggi successivi e collega automaticamente i risultati alle attività, ai progetti e agli obiettivi.

ClickUp AI per informazioni dettagliate dalle riunioni

🔗 Connetti l'intero flusso di lavoro delle riunioni con le integrazioni

E poiché ClickUp si integra con piattaforme come Microsoft Teams, Zoom e Slack, puoi gestire tutto, dalle riunioni agli aggiornamenti dei progetti, in un'unica area di lavoro.

Per i team che desiderano un modo più intelligente per gestire la documentazione delle riunioni, il monitoraggio delle attività e la collaborazione del team, ClickUp offre flessibilità senza il caos di dover destreggiarsi tra più strumenti. È anche riconosciuto come una delle piattaforme software di gestione delle riunioni più versatili per team di tutte le dimensioni.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

AI Notetaker : registra, trascrivi e riepiloga/riassumi automaticamente le riunioni

Riunioni ClickUp : gestisci l'intero ciclo di vita delle riunioni, dalla pianificazione dell'ordine del giorno alla presa di appunti e ai follow-up post-riunione con : gestisci l'intero ciclo di vita delle riunioni, dalla pianificazione dell'ordine del giorno alla presa di appunti e ai follow-up post-riunione con le riunioni ClickUp

Modello per verbali di riunioni : modelli pronti all'uso per organizzare programmi, documentare decisioni e condividere riepiloghi/riassunti strutturati delle riunioni. Scopri altri : modelli pronti all'uso per organizzare programmi, documentare decisioni e condividere riepiloghi/riassunti strutturati delle riunioni. Scopri altri modelli per note di riunioni

ClickUp Brain : funge da assistente di riunioni IA analizzando le conversazioni, suggerendo elementi di azione e collegando i risultati direttamente alle attività e ai progetti per un'esecuzione più rapida

Integrazioni: connettiti senza sforzo con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack e altro ancora per centralizzare le tue riunioni e gli elementi su cui intervenire senza cambiare strumento

Limiti di ClickUp

L'intervallo di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo per i team più piccoli durante la configurazione iniziale

La curva di apprendimento può sembrare ripida quando si configurano flussi di lavoro personalizzati

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 ha condiviso come ClickUp sia diventato una soluzione di lavoro all-in-one per il proprio team:

Una soluzione flessibile e completa per la gestione di progetti e team. Una delle funzionalità/funzioni più recenti è la presa di appunti con IA. Mi aiuta davvero a tenere traccia delle riunioni e di ciò che è stato detto.

Una soluzione flessibile e completa per la gestione di progetti e team. Una delle funzionalità/funzioni più recenti è la presa di appunti con IA. Questo mi aiuta davvero a tenere traccia delle riunioni e di ciò che è stato detto.

💡 Suggerimento: le trascrizioni sono un inizio, ma ciò che fa davvero avanzare il lavoro sono le decisioni e gli elementi su cui agire. Strumenti come ClickUp fanno un passaggio in più, acquisendo automaticamente i punti salienti. 🗂️ Utilizza questi modelli ClickUp per saltare la fase di preparazione e passare direttamente al lavoro: Modello per note di riunioni ricorrenti per mantenere la sincronizzazione del team focalizzata e produttiva Modello per incontri individuali tra dipendenti e manager per semplificare i check-in e monitorare la crescita nel tempo

2. Fireflies. ai (Ideale per la trascrizione e l'analisi automatizzata delle riunioni)

via Fonte

Fireflies. ai rende la trascrizione delle riunioni semplice come cliccare su "registra"

È progettato per team impegnati per registrare, trascrivere e organizzare automaticamente le chiamate senza interrompere il flusso di lavoro. Supporta le principali piattaforme come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Webex.

Fireflies. ai offre trascrizioni in tempo reale che puoi cercare, commentare e trasformare in elementi di azione direttamente dalla dashboard. Con i riepiloghi/riassunti intelligenti basati sull'IA e le integrazioni CRM, è facile prendere decisioni rapide.

Funzionalità/funzioni principali di Fireflies.ai

Trascrizione automatica delle riunioni : registra e trascrive le riunioni in tempo reale su tutte le principali piattaforme di videoconferenza

Trascrizioni ricercabili : trova rapidamente i momenti chiave, gli oratori e gli elementi su cui intervenire all'interno di lunghe trascrizioni di riunioni

Strumenti di collaborazione : aggiungi commenti, reazioni e assegna attività direttamente su parti specifiche della trascrizione

Riepiloghi intelligenti : i riepiloghi generati dall'IA evidenziano automaticamente gli approfondimenti, le decisioni e le attività di follow-up delle riunioni

Integrazioni CRM e app: sincronizzazione con strumenti come Salesforce, Slack, Zapier e Asana per semplificare i flussi di lavoro

Limiti di Fireflies. ai

Alcuni utenti segnalano occasionali imprecisioni nella trascrizione, specialmente con accenti marciti o scarsa qualità audio

I piani Free e di livello inferiore offrono spazio di archiviazione e accesso alle funzionalità/funzioni limitati

Analisi avanzate e approfondimenti più dettagliati sono disponibili solo con piani tariffari più costosi

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Piano Pro: 10 $ al mese per utente

Piano Business: 19 $/utente al mese

Piano Enterprise: 39 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Un recensore di G2 ha condiviso la sua esperienza con Fireflies. ai in questo modo:

Funziona alla grande con qualsiasi lingua, è facile estrarre l'audio e scaricare la trascrizione. Anche i frammenti audio sono fantastici. Non c'è un'opzione di analisi Pro e i pacchetti delle app IA possono diventare molto costosi in poco tempo.

Funziona alla grande con qualsiasi lingua, è facile estrarre l'audio e scaricare la trascrizione. Anche i frammenti audio sono fantastici. Non c'è un'opzione di analisi Pro e i pacchetti delle app IA possono diventare molto costosi in poco tempo.

💡 Suggerimento: integrare o duplicare? Gli strumenti che si integrano nel tuo flusso di lavoro (come ClickUp, Slack o il tuo CRM) saranno sempre migliori dei semplici strumenti per prendere appunti.

3. Otter. ai (Ideale per la trascrizione in tempo reale e la collaborazione live)

via Fonte

Otter. ai è uno degli strumenti più popolari oggi disponibili per la trascrizione in tempo reale e la collaborazione durante le riunioni. Non si limita a registrare le riunioni, ma trascrive le conversazioni mentre avvengono, consentendo ai partecipanti di leggere, seguire e persino interagire con la trascrizione durante la chiamata.

Con Otter Assistant, puoi acquisire automaticamente i verbali delle riunioni senza configurazione manuale. Si unisce automaticamente alle riunioni su Zoom, Microsoft Teams e Google Meet per registrare, trascrivere e riepilogare/riassumere le discussioni.

I riepiloghi/riassunti generati dall'IA di Otter condensano lunghe discussioni in aggiornamenti facilmente comprensibili, consentendo ai team di rivedere, condividere e agire rapidamente sulle conversazioni. Che tu stia gestendo webinar, chiamate con i clienti o riunioni interne, Otter garantisce che nessun dettaglio importante venga tralasciato e che le azioni da intraprendere non vengano dimenticate.

Se stai esplorando altre opzioni di trascrizione, ecco un elenco dettagliato di alcuni dei migliori strumenti di trascrizione IA per aiutarti a registrare le riunioni in modo più efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Trascrizione live : segui le conversazioni in tempo reale mentre Otter trascrive ogni parola all'istante

Riepiloghi/riassunti delle riunioni : rivedi rapidamente i punti chiave, gli elementi da mettere in pratica e i punti salienti dopo ogni riunione

Modifica collaborativa : i membri del team possono evidenziare, commentare e aggiungere note direttamente nella trascrizione

Otter Assistant : partecipa automaticamente alle riunioni pianificate per registrare e prendere appunti senza configurazione manuale. Scopri queste : partecipa automaticamente alle riunioni pianificate per registrare e prendere appunti senza configurazione manuale. Scopri queste migliori app di pianificazione che possono aiutarti a gestire appuntamenti e riunioni in modo più efficiente.

Sincronizzazione multipiattaforma: accedi alle trascrizioni delle tue riunioni su desktop, app mobili ed estensioni browser

Limiti di Otter.ai

Occasionali imprecisioni nella trascrizione dovute a gergo tecnico o accenti marcati

Personalizzazione limitata dei modelli rispetto ad alcuni strumenti di IA più recenti

Prezzi Otter. ai

Piano Basic: Free

Piano Pro: 16,99 $ al mese per utente

Piano Business: 30 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati (contattare il reparto commerciale)

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Otter. ai:

Lo strumento di trascrizione più fluido. Con Otter, puoi esportare le trascrizioni in diversi formati in base alle tue esigenze. L'interfaccia utente è molto semplice e facile da usare. Tuttavia, l'accuratezza delle trascrizioni può variare a seconda dell'accento di chi parla.

Lo strumento di trascrizione più fluido. Con Otter, puoi esportare le trascrizioni in diversi formati in base alle tue esigenze. L'interfaccia utente è molto semplice e facile da usare. Tuttavia, l'accuratezza delle trascrizioni può variare a seconda dell'accento di chi parla.

4. Sembly (Ideale per riepiloghi/riassunti e approfondimenti delle riunioni basati sull'IA)

via Fonte

Sembly è un assistente per riunioni basato sull'IA che cattura le discussioni, evidenzia gli elementi su cui intervenire e genera riepiloghi/riassunti intelligenti e approfonditi.

Compatibile con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex, Sembly trascrive le riunioni, rileva i passaggi successivi e analizza persino il sentiment per aiutare i team a prendere decisioni più rapide. Con funzionalità/funzioni quali chat IA multi-riunione, rilevamento di elementi di azione e artefatti di progetto generati dall'IA, Sembly trasforma le conversazioni in risultati strutturati e ricercabili.

Per migliorare ulteriormente la produttività delle tue riunioni, dai un'occhiata a questi modelli di riunioni individuali che ti aiuteranno a strutturare le discussioni e garantire risultati concreti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly

Riepiloghi intelligenti : riepiloghi generati dall'IA che evidenziano attività, decisioni e rischi

Rilevamento degli elementi da mettere in azione : trasforma automaticamente le discussioni delle riunioni in attività concrete

Analisi del sentiment e IA : analizza il tono e le tendenze delle riunioni per scoprire le dinamiche del team

Identificazione dei parlanti : etichetta con precisione chi ha detto cosa per una facile revisione

Chat IA multi-riunione : chatta con Sembly per ricavare informazioni utili da una o più riunioni

Artefatti IA : crea automaticamente documenti come piani di progetto e proposte dalle riunioni

Integrazione multipiattaforma : sincronizzazione con Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM e altro ancora

Assistenza multilingue: trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni in 48 lingue

Limiti di Sembly

L'analisi del sentiment può sembrare generalizzata in riunioni molto brevi

Le opzioni di modifica manuale del riepilogo/riassunto sono limitate rispetto a strumenti più personalizzabili.

Il piano Free limita le ore di trascrizione e l'accesso ad alcune funzionalità/funzioni IA

Prezzi Sembly

Piano Personal: Free

Piano Professional: 10 $/utente/mese

Piano Team: 20 $/utente/mese

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly

G2: 4,56/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sembly?

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Sembly:

Ottimo strumento che cattura le note e le attività delle riunioni e le presenta in un formato adattabile.

Ottimo strumento che cattura le note e le attività delle riunioni e le presenta in un formato adattabile.

💡 Suggerimento: Hai perso una riunione? Utilizza strumenti di IA che possono partecipare al posto tuo, registrare la discussione e riepilogare/riassumere i punti chiave, senza perdere nulla.

5. Fathom (ideale per riepiloghi/riassunti delle riunioni Zoom senza sforzo)

via Fonte

Fathom è progettato per i team che trascorrono ore a rivedere le registrazioni di Zoom solo per estrapolare i punti chiave.

Invece di rivedere intere trascrizioni, Fathom evidenzia automaticamente i momenti importanti, rileva gli elementi di azione e crea riepiloghi/riassunti chiari, consentendoti di passare direttamente a ciò che conta. Se stai esplorando altre soluzioni basate sull'IA per migliorare la produttività delle tue riunioni, dai un'occhiata a questo elenco completo di strumenti di IA per riunioni che possono semplificare i tuoi flussi di lavoro.

La trascrizione in tempo reale e gli evidenziatori con un solo clic eliminano la necessità di prendere appunti manualmente, consentendoti di rimanere completamente concentrato sulle chiamate con i clienti, sulle riunioni del team e sui webinar senza perdere nessun follow-up. Funzionalità/funzioni come queste sono essenziali quando si desidera avere riunioni più produttive senza perdere ore a prendere appunti manualmente o a organizzare le chiamate dopo la loro conclusione.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Riepiloghi/riassunti istantanei delle riunioni : ottieni riepiloghi e passaggi successivi immediatamente dopo la fine delle riunioni

Evidenziazione in tempo reale : segna i momenti critici durante le chiamate in diretta

Integrazioni CRM : invia le note direttamente a Salesforce, HubSpot, Close CRM e altro ancora Condivisione di clip delle riunioni : condividi i momenti chiave dei video invece delle trascrizioni complete

Ask Fathom (assistente IA) : chatta con le tue registrazioni per generare approfondimenti, email di follow-up ed elementi su cui agire

Supporto multipiattaforma : funziona con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Supporto linguistico: trascrivi le riunioni in oltre 28 lingue e traduci i riepiloghi/riassunti

Comprendi i limiti

L'esperienza nativa è più forte su Zoom; il supporto per Teams e Meet è più recente e ancora in fase di miglioramento

Alcune funzionalità/funzioni CRM avanzate sono disponibili solo sui piani a pagamento

Prezzi Fathom

Piano Free: $0 (accesso completo per utenti individuali)

Piano Premium: 19 $ al mese per utente

Piano Teams: 29 $/utente al mese

Piano Team pro: 39 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Un recensore di G2 parla così della sua esperienza con Fathom:

Riepilogo/riassunto delle riunioni di ottima qualità completo delle azioni da intraprendere. È meglio che prendere appunti a mano. Mi fa risparmiare tempo e lavoro.

Riepilogo/riassunto delle riunioni di ottima qualità, completo delle azioni da intraprendere. È meglio che prendere appunti a mano. Mi fa risparmiare tempo e lavoro.

6. Avoma (Ideale per il settore commerciale e per riunioni con i clienti)

via Fonte

Avoma aiuta i team commerciali e di assistenza clienti a trasformare le conversazioni in opportunità di conversione. Cattura automaticamente i momenti chiave come i punti critici, le obiezioni, le menzioni della concorrenza e i passaggi successivi, fornendo ai team informazioni dettagliate e utilizzabili senza dover dedicare ore alla revisione manuale delle note.

Grazie alla sincronizzazione dei riepiloghi/riassunti delle riunioni basati sull'IA e degli aggiornamenti CRM direttamente su Salesforce, HubSpot e Pipedrive, Avoma garantisce che ogni conversazione faccia avanzare la tua pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Intelligenza conversazionale : identifica automaticamente le parti critiche delle chiamate commerciali e di assistenza clienti, come obiezioni, esigenze dei clienti e segnali di acquisto

Riepiloghi/riassunti intelligenti : organizza le note delle riunioni in sezioni ricercabili per un'analisi più rapida delle trattative

Segnalibri live : segna i punti importanti durante le chiamate live per evidenziarli in un secondo momento

Integrazioni CRM : sincronizzazione di riepiloghi/riassunti, campi ed elementi di azione in Salesforce, HubSpot, Pipedrive e altro ancora

Approfondimenti sul coaching : individua le tendenze delle conversazioni e i momenti di coaching per migliorare l'efficacia del team

Chiedi ad Avoma (IA Copilot): chatta con i partecipanti alle tue riunioni per ottenere risposte o generare follow-up istantanei

Limiti di Avoma

Focalizzate principalmente sulle riunioni esterne. Meno adatte alle riunioni interne

Le funzionalità complete di coaching e analisi IA richiedono piani di livello superiore

Una curva di apprendimento durante la personalizzazione dei modelli e dei playbook

Prezzi Avoma

Versione di prova gratuita disponibile

Piano assistente IA per riunioni: 29 $/utente al mese

Piano di intelligenza conversazionale: 69 $ al mese per utente

Piano Revenue Intelligence: 99 $/utente al mese

Avoma ha una struttura dei prezzi flessibile. Puoi anche combinare diversi piani senza dover aggiornare tutti gli utenti a un piano premium.

Valutazioni e recensioni Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Un recensore di G2 condivide così la sua esperienza con Avoma:

Il modo più semplice per riascoltare ore di chiamate registrate. La traduzione e la sua connessione con il CRM per sincronizzarla con una determinata trattativa e molte altre funzionalità/funzioni ci fanno usare questo strumento sempre più spesso.

Il modo più semplice per riascoltare ore di chiamate registrate. La traduzione e la sua connessione con il CRM per sincronizzarla con una determinata trattativa e molte altre funzionalità/funzioni ci fanno usare questo strumento sempre più spesso.

7. Krisp (Il migliore per la cancellazione del rumore con IA nelle chiamate)

via Fonte

Quando la scarsa qualità audio compromette conversazioni importanti, Krisp entra in gioco. Utilizza l'IA per rimuovere in tempo reale rumori di fondo, voci di distrazione ed echi, in modo che le riunioni, le chiamate con i clienti e le interviste siano cristalline, anche da una casa o un ufficio affollati.

A differenza dei tipici strumenti per prendere appunti, Krisp funge da filtro audio intelligente, consentendoti di ottenere un suono professionale senza acquistare costosi microfoni o configurare stanze insonorizzate.

Un buon audio è solo una parte della creazione di un'ottima esperienza online. Seguire un corretto galateo delle riunioni virtuali garantisce che la comunicazione rimanga chiara, rispettosa e professionale durante ogni chiamata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Krisp

Cancellazione del rumore con IA : elimina il rumore di fondo, le voci e l'eco dall'audio tuo e degli altri partecipanti

Cancellazione della voce : silenzia le conversazioni umane che ti distraggono nelle vicinanze

Rimozione dell'eco : elimina il feedback del microfono e l'eco degli altoparlanti

Registrazione delle chiamate : registra le riunioni con una qualità audio cristallina

Conversione dell'accento : regola e chiarisci gli accenti durante le riunioni dal vivo

Compatibilità universale: utilizzabile con Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord e altro ancora

Limiti di Krisp

Si concentra sulla qualità audio. Non è progettato per la documentazione approfondita delle riunioni o la collaborazione avanzata

Il piano Free limita l'utilizzo a 60 minuti al giorno di cancellazione del rumore

Le prestazioni possono variare leggermente a seconda delle capacità della CPU del dispositivo

Prezzi Krisp

Piano Free

Piano Pro: 8 $ al mese per utente

Piano Business: 10 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati (contattare il reparto commerciale)

Valutazioni e recensioni di Krisp

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Krisp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Krisp:

Non solo un assistente per le riunioni, ma anche un incredibile software di riduzione del rumore, fondamentale per il lavoro da remoto.

Non solo un assistente per le riunioni, ma anche un incredibile software di riduzione del rumore, fondamentale per il lavoro da remoto.

8. Tactiq (Ideale per prendere appunti istantanei durante le riunioni tramite l'estensione Chrome)

via Fonte

Se sei stanco di cercare freneticamente appunti durante riunioni consecutive, Tactiq offre una soluzione semplice e innovativa. Installato come estensione leggera di Chrome, cattura i sottotitoli in tempo reale da Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Puoi evidenziare i punti chiave ed esportare le trascrizioni senza interrompere il flusso.

Nessun bot, nessuna registrazione intrusiva: solo documentazione delle riunioni istantanea e sicura direttamente dal tuo browser. Tactiq è perfetto per team remoti, project manager ed educatori che desiderano prendere appunti durante le riunioni in modo rapido e accurato senza una configurazione complicata.

Migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Sottotitoli per riunioni dal vivo : ottieni trascrizioni in tempo reale specifiche per ciascun oratore durante le riunioni

Evidenziazione istantanea : contrassegna gli elementi da agire e i momenti chiave senza perdere la conversazione

Esportazione delle trascrizioni : salva le trascrizioni su Documenti Google, Notion, Slack e altro ancora

Riepiloghi/riassunti IA con un clic : riepiloga le riunioni, redigi bozze di email di follow-up o genera ticket Jira all'istante

Trascrizione che mette al primo posto la privacy: nessun bot registra le tue riunioni, tutto avviene in modo sicuro sul tuo browser

Limiti di Tactiq

Disponibile solo come estensione per Chrome (o browser basati su Chromium)

I riepiloghi/riassunti e le azioni IA sono disponibili solo sui piani a pagamento

Non è ancora disponibile un'app mobile nativa o desktop standalone

Prezzi Tactiq

Piano Free

Piano Pro: 12 $ al mese per utente

Piano Team: 20 $/utente al mese

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Tactiq

G2: 4,5/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Tactiq:

Documentazione illimitata delle riunioni. Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom.

Documentazione illimitata delle riunioni. Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom.

💡 Suggerimento: non saltare l'assegnazione dei tag alle attività. Se le tue note IA sono integrate con un task manager, assegnare tag ai membri del team durante o dopo le riunioni consente di portare avanti gli elementi su cui è necessario agire.

9. Spinach AI (Ideale per l'automazione agile delle riunioni standup dei team)

via Fonte

Le riunioni agili dovrebbero essere rapide e mirate, ma mantenerle organizzate può sembrare un compito arduo senza il giusto supporto.

Spinach AI di Hypercontext agisce come un membro del team extra agile, partecipando automaticamente alle riunioni standup, alle revisioni sprint e alle retrospettive per acquisire gli ostacoli, le decisioni e i passaggi successivi. Crea ticket Jira, riepiloga/riassume le discussioni e invia aggiornamenti direttamente a Slack o alla tua email, aiutando il tuo team a rimanere allineato senza il fastidio di prendere appunti manualmente.

Con Spinach AI, i team agili possono muoversi più velocemente e documentare meglio, il tutto senza aggiungere strumenti extra al loro flusso di lavoro. Se il tuo team sta lottando con troppe riunioni consecutive, ecco una guida su come evitare il sovraccarico di riunioni rimanendo produttivi.

Migliori funzionalità/funzioni di Spinach IA

Riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni StandUp : evidenzia gli ostacoli, le decisioni e i passaggi successivi dopo ogni riunione

Note retrospettive Sprint : acquisisci feedback e lezioni apprese per pianificare facilmente gli sprint

Creazione di ticket : crea istantaneamente ticket Jira basati sui punti discussi

Sincronizzazione con Slack ed email : condividi i risultati delle riunioni con il team senza cambiare strumento

Configurazione minima: basta aggiungere Spinach all'invito del calendario, senza bisogno di configurazioni complesse

Limiti di Spinach IA

Focalizzato principalmente su processi agili. Potrebbe non essere adatto a team aziendali non tecnici o più ampi

Funziona al meglio se integrato con Slack, Jira o altri strumenti di project management

Funzionalità limitate al di fuori delle funzioni principali di standup, pianificazione degli sprint e retrospettive

Prezzi di Spinach IA

Piano Starter

Piano Pro: 2,90 $/ora di riunione

Piano Business: 29 $/utente al mese

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Spinach IA

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Spinach IA?

Leggi il commento di questo recensore G2 su Spinach IA:

Spinach IA è molto facile da usare e coinvolgente per entrambe le parti dell'interazione 1:1. Lo uso per tutti i miei incontri 1:1. L'app mobile è basata sul web e a volte presenta qualche problema tecnico.

Spinach IA è molto facile da usare e coinvolgente per entrambe le parti dell'interazione 1:1. Lo uso per tutti i miei incontri 1:1. L'app mobile è basata sul web e a volte presenta qualche problema tecnico.

10. Rewatch (il migliore per archivi di riunioni video ricercabili)

via Fonte

Ogni conversazione importante contiene informazioni preziose, ma ritrovarle in un secondo momento è spesso difficile.

Rewatch risolve questo problema trasformando le riunioni registrate in una libreria video privata e ricercabile, dove le conoscenze vengono conservate, organizzate e facilmente accessibili.

Invece di perdere decisioni e discussioni chiave in cartelle cloud sparse o link dimenticati nella finestra In arrivo, i team possono cercare trascrizioni, aggiungere commenti e collaborare direttamente sui contenuti video.

Rewatch aiuta i team in crescita a catturare la memoria collettiva, accelerare l'onboarding e ridurre le conversazioni ripetitive tra i progetti. In un mondo in cui il lavoro asincrono sta ridefinendo la collaborazione, strumenti come Rewatch rendono più facile per i team rimanere allineati senza essere vincolati alle riunioni dal vivo.

Rivedi le migliori funzionalità/funzioni

Hub video centralizzato : archivia, organizza e gestisci tutte le registrazioni delle riunioni in un'unica posizione sicura

Trascrizioni ricercabili : trova facilmente discussioni, decisioni e parole chiave nell'intero archivio video

Collaborazione in team : aggiungi commenti, reazioni ed evidenziazioni alle sequenze video per mantenere il flusso della collaborazione in modo asincrono. Una volta acquisite le note, sapere : aggiungi commenti, reazioni ed evidenziazioni alle sequenze video per mantenere il flusso della collaborazione in modo asincrono. Una volta acquisite le note, sapere come condividerle in modo efficace garantisce che il tuo team rimanga allineato sui passaggi successivi.

Canali privati e controllo degli accessi: imposta le autorizzazioni di visualizzazione e collaborazione per proteggere i contenuti sensibili

Limiti di rivisitazione

Si concentra principalmente sulle riunioni registrate e non offre funzionalità di trascrizione in tempo reale o di presa di appunti dal vivo

Richiede una gestione attiva dello spazio di archiviazione video per evitare ingombri

Rivedi i prezzi

Free

Piano Team: 19 $/utente al mese

Prezzi personalizzati (contatta l'ufficio commerciale)

Rivedi valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rewatch?

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2 su Rewatch:

È uno strumento eccellente per mostrare informazioni ai nostri dipendenti. Mi piace che offra strumenti per la comunicazione interna. I modelli offrono un ampio intervallo di possibilità, consentendoci di comunicare in modo efficiente.

È uno strumento eccellente per mostrare informazioni ai nostri dipendenti. Mi piace che offra strumenti per la comunicazione interna. I modelli offrono un ampio intervallo di possibilità, consentendoci di comunicare in modo efficiente.

11. MeetGeek (Ideale per la registrazione automatizzata delle riunioni e approfondimenti utili)

via Fonte

Quando le conoscenze del tuo team sono racchiuse in ore di riunioni, diventa difficile agire. MeetGeek ti aiuta registrando, trascrivendo e riepilogando/riassumendo automaticamente ogni riunione, generando al contempo elementi di azione e approfondimenti intelligenti.

Per i team che preferiscono un processo di follow-up più strutturato, i modelli di riepilogo delle riunioni possono essere un ottimo complemento ai riepiloghi/riassunti generati dall'IA di MeetGeek. MeetGeek va oltre la semplice presa di appunti, offrendo analisi del tempo di conversazione, rilevamento del sentiment e persino integrazioni CRM per trasformare le conversazioni in risultati concreti.

Che utilizziate Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o Webex, MeetGeek si integra perfettamente nella vostra configurazione, aiutando i team a rimanere organizzati e produttivi senza lavoro manuale aggiuntivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Registrazione e trascrizione automatiche : le riunioni vengono registrate e trascritte automaticamente, così non perderai mai i punti chiave

Riepiloghi/riassunti intelligenti : riepiloga/riassume le decisioni, gli elementi da intraprendere e rileva gli argomenti di discussione per facilitare i follow-up

Analisi fruibili : fornisce analisi del tempo di conversazione, tendenze del sentiment e punteggi di coinvolgimento per migliorare le riunioni future

Integrazione della gestione delle attività: invia le attività di follow-up a piattaforme come HubSpot, Salesforce, Notion e ClickUp. Puoi anche esplorare questo elenco di Supporto multipiattaforma: funziona con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex senza configurazione manuale : invia le attività di follow-up a piattaforme come HubSpot, Salesforce, Notion e ClickUp. Puoi anche esplorare questo elenco di software di gestione delle attività per gestire meglio le tue attività.: funziona con Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e Webex senza configurazione manuale

Limiti di MeetGeek

Alcuni utenti menzionano la necessità di una personalizzazione più approfondita dei riepiloghi/riassunti generati dall'IA

La migliore esperienza si ottiene collegando MeetGeek a CRM esterni o strumenti di project management

Prezzi MeetGeeki

Piano Starter: Free

Piano Pro: 19 $ al mese per utente

Piano Business: 39 $/utente al mese

Piano Enterprise: 59 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (5+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?

Ecco cosa ha detto questo recensore di G2:

Con MeetGeek non ti perderai più nulla durante le riunioni! Adoro il fatto di non dover prendere appunti. È davvero fantastico! Ti aiuta a organizzarti e ad essere sempre un passo avanti!

Con MeetGeek non ti perderai più nulla durante le riunioni! Adoro il fatto di non dover prendere appunti. È davvero fantastico! Ti aiuta a organizzarti e ad essere sempre un passo avanti!

💡 Suggerimento: Tieni aggiornato il tuo assistente IA per le riunioni. Invitalo a tutte le chiamate, anche quelle informali. Quel commento improvvisato potrebbe diventare la tua prossima grande idea.

Trova l'alternativa Supernormal giusta per il tuo team

La scelta dello strumento di assistenza alle riunioni più adatto dipende dalle esigenze del tuo team. 🤝

Se la tua priorità è la collaborazione ai progetti all-in-one, uno strumento come ClickUp potrebbe essere la soluzione più adatta a te. Se hai bisogno di trascrizioni istantanee e di prendere appunti in modo semplice, strumenti come Tactiq o Otter. ai possono semplificare il tuo flusso di lavoro. E se desideri approfondimenti sulle riunioni e follow-up automatici delle attività, opzioni come MeetGeek o Avoma sono la scelta ideale.

Ogni alternativa a Supernormal offre un vantaggio diverso, che si tratti di documentazione delle riunioni più intelligente, collaborazione in tempo reale, maggiore sicurezza o integrazioni più strette con strumenti come Microsoft Teams e Zoom.

Prenditi un momento per abbinare il flusso di lavoro del tuo team alle funzionalità/funzioni più importanti e troverai una soluzione che non solo cattura le tue riunioni, ma ti aiuta anche a portare avanti il lavoro più rapidamente.

