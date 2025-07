le 8 migliori alternative a Devin AI per la codifica basata sull'IA nel 2025

🤖 Devin IA ha fissato un obiettivo ambizioso: diventare il primo ingegnere software completamente autonomo al mondo.

È una visione audace e, sebbene promettente, molti sviluppatori hanno riscontrato che non è ancora pronta per flussi di lavoro complessi e reali.

Dalla gestione limitata del contesto alle lacune nell'integrazione e nella scalabilità, Devin a volte aggiunge più passaggi di quanti ne elimini. E quando si cerca di trovare delle alternative, la maggior parte degli elenchi sembrano obsoleti, irrilevanti, incentrati sull'hype e non sull'utilità pratica.

Ecco perché abbiamo creato questa guida: per evidenziare alternative reali a Devin AI che supportano effettivamente lo sviluppo di software basato sull'IA e i moderni team di sviluppo, sia che tu abbia bisogno di una generazione di codice più veloce, di una migliore esecuzione delle attività o di una più stretta integrazione con il tuo stack.

Perché scegliere le alternative a Devin IA?

Devin è uno sviluppatore di software IA autonomo creato da Cognition AI, una startup con sede a San Francisco fondata nel 2023 dai campioni di programmazione competitiva Scott Wu, Steven Hao e Walden Yan. A differenza dei tradizionali assistenti di codifica IA, Devin è progettato per pianificare, scrivere, eseguire il debug e distribuire codice in modo indipendente, funzionando efficacemente come un ingegnere software a tutti gli effetti.

Se hai già utilizzato Devin IA, alcune di queste potrebbero sembrarti familiari 👇

Non eccellente nelle attività complesse o visive: gestisce la codifica di base, ma ha difficoltà nella conversione dei progetti Figma, nella gestione di app multimodulo e nella gestione della logica a livelli, che spesso richiede correzioni manuali

Scarsa comprensione del contesto: non coglie il quadro completo delle esigenze sfumate del client o dell'intento progettuale, portando a risultati incompleti o irrilevanti

Mancanza di creatività nella risoluzione di problemi complessi: Segue bene le attività di codifica ripetitive, ma non è in grado di suggerire idee innovative per l'esperienza utente o soluzioni creative

Non progettato per la collaborazione in team: ignora le revisioni PR, i feedback loop e i commenti del team, rendendolo inefficace per gli ambienti di codifica collaborativa

Non funziona durante lo sviluppo completo dell'app: genera API ma si interrompe durante l'integrazione frontend o la distribuzione Heroku, richiedendo spesso una pulizia approfondita

Problemi di privacy e sicurezza: richiede l'accesso a repository e set di dati completi, sollevando segnali di allarme per i team che gestiscono dati sensibili degli utenti a causa dei controlli limitati sulla privacy e del comportamento black-box dell'IA

Le prestazioni diminuiscono con un uso intensivo: rallenta in modo significativo dopo aver superato 10-150 unità di calcolo (ACU), influendo sulla reattività complessiva

Debole nei flussi di lavoro di machine learning: Difficoltà con framework ML come TensorFlow e spesso non riesce a distribuire correttamente i modelli

👀 Lo sapevi? Gli strumenti di debug di livello aziendale utilizzano la localizzazione statistica dei guasti per rilevare più rapidamente i bug analizzando quali righe di codice sono maggiormente correlate ai guasti. Devin non ha ancora implementato questa funzione, quindi il debug spesso richiede più tempo.

Le migliori alternative a Devin IA in sintesi

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Vuoi una panoramica veloce? Confronta queste interessanti alternative a Devin IA e trova quella che funziona meglio per te.

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp – Documentazione e specifiche basate sull'IA – Agenti Autopilot per l'automazione delle attività – Integrazioni DevOps con strumenti Git Team di prodotto e responsabili dello sviluppo che necessitano di un monitoraggio centralizzato dei progetti e di una documentazione assistita dall'IA Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Riparazione codice Replit – Correzione dei bug in tempo reale – Suggerimenti per l'ottimizzazione del codice – Integrazione perfetta con IDE e GitHub Sviluppatori indipendenti e studenti alla ricerca di un debug veloce in un IDE cloud collaborativo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $25/mese Devika IA – Generazione autonoma di codice – Ricerca basata sul web per la risoluzione dei problemi – Supporto allo sviluppo multilingue Sviluppatori e ingegneri open source che desiderano il pieno controllo sull'ingegneria del software IA agentico I piani a pagamento partono da 19 $ al mese SWE Agent – Converte i problemi GitHub in correzioni del codice – Ciclo di feedback agente-computer – Crea richieste pull verificate Sviluppatori backend che gestiscono problemi GitHub e generazione automatizzata di PR Gratis per l'hosting autonomo; nessun prezzo fisso (si applicano i costi API e infrastrutturali) Cody – Domande e risposte in linguaggio naturale nel codice sorgente – Completamento automatico e refactoring basati su IA – Supporto per più LLM Grandi team di ingegneri che necessitano di una profonda comprensione del codice base e di un assistente di codice IA di livello aziendale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese MetaGPT – Collaborazione con attività basate sui ruoli – Generazione strutturata di artefatti software – Framework multi-agente open source Responsabili di prodotto e architetti tecnici alla ricerca di specifiche software e progettazione di sistemi generati dall'IA Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/mese Amazon CodeWhisperer – Suggerimenti di codice contestualizzati – Gestione intelligente delle API AWS – Scansione integrata per la sicurezza e la conformità Sviluppatori AWS e team aziendali alla ricerca di una codifica sicura e assistita dall'IA all'interno degli IDE Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Cursore – Completamento automatico multilinea – Chat IA sensibile al contesto nell'editor – Modalità agente e notebook per la generazione di codice strutturato Sviluppatori che desiderano un programmatore IA interattivo all'interno di un editor in stile VS Code Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $20/mese

Le migliori alternative a Devin IA da utilizzare

Confrontiamo questi strumenti in termini di capacità, funzionalità/funzioni, prezzi e altro ancora.

1. ClickUp (Ideale per la gestione di progetti e codici basata sull'IA in un unico posto)

Crea una lista di controllo per la distribuzione della tua app Node.js utilizzando ClickUp Brain

Pianifica l'intero ciclo di sviluppo con ClickUp Brain

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è progettata per i team di sviluppo software per gestire tutto in un unico posto. ClickUp Brain, un assistente IA progettato per supportare l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, è il cuore del suo toolkit incentrato sugli sviluppatori.

Usa ClickUp Brain per generare istantaneamente un documento dettagliato sui requisiti del prodotto

Dalla documentazione delle API e dal riepilogo/riassunto di lunghi documenti tecnici alla generazione di frammenti di codice e alla scrittura di messaggi di commit chiari, ClickUp Brain semplifica le parti chiave del project management del software in modo da poter procedere più rapidamente. Inoltre, trasforma le specifiche delle funzionalità/funzioni in elenchi di attività eseguibili, perfeziona la documentazione disordinata e aiuta a raccogliere idee con prompt contestualizzati pertinenti.

Automatizza i flussi di lavoro di ingegneria di routine con agenti IA personalizzati

Crea i tuoi agenti IA per automatizzare il triage dei bug, l'assegnazione delle attività e i flussi di lavoro di instradamento dei problemi. Ad esempio, è possibile impostare un agente per assegnare automaticamente le revisioni del codice in base al carico di lavoro o inoltrare i blocchi ai responsabili, proprio come il flusso di lavoro autonomo di Devin IA.

Utilizza l'agente ClickUp AI per i tuoi progetti software

Tuttavia, ciò che distingue davvero ClickUp è la sua capacità di sostituire più strumenti di sviluppo con un'unica piattaforma. Invece di passare da Jira, Trello, Notion, Confluence e GitHub, ClickUp per i team di sviluppo software riunisce tutto in un unico spazio: documenti, attività, sprint, monitoraggio dei bug, roadmap e pianificazione delle release.

Tieni traccia dello stato degli sprint, assegna le attività e assegna le priorità al lavoro senza soluzione di continuità con ClickUp per i team di sviluppo software

Nella stessa schermata è possibile creare documentazione dettagliata, gestire il backlog dei prodotti, assegnare attività e monitorare lo stato di avanzamento.

📮ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto ha l'IA sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Come app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

Gestisci sprint e sequenze con Agile Views

I responsabili dell'ingegneria possono monitorare le sequenze temporali utilizzando i grafici Gantt di ClickUp, gestire i flussi di lavoro con le bacheche Agile di ClickUp e persino monitorare la capacità del team utilizzando la vista Carico di lavoro di ClickUp.

Rimani al passo con il tuo sprint grazie alla bacheca Agile di ClickUp, che fornisce informazioni in tempo reale sulle attività

Visualizza gli ostacoli e lo stato di avanzamento con dashboard personalizzati

Monitora lo stato di avanzamento degli sprint, lo stato di distribuzione e il carico di lavoro del team in tempo reale. Crea dashboard personalizzati per visualizzare gli ostacoli, la velocità e le pipeline di consegna, fornendo ai tuoi flussi di lavoro basati sull'IA i dati necessari per ottimizzare la consegna.

Dashboard ClickUp per sprint

Collega i tuoi account GitHub o GitLab a ClickUp per visibilità in tempo reale dei commit, monitoraggio delle richieste pull e aggiornamenti automatici delle attività. Con l'integrazione di GitHub con ClickUp, puoi collegare le modifiche al codice direttamente alle attività, aggiornare gli stati quando le PR vengono unite e attivare automazioni basate sull'attività di commit, mantenendo il flusso di lavoro di sviluppo allineato ed efficiente.

Collega GitHub al tuo flusso di lavoro tramite ClickUp e crea problemi, rami o richieste pull direttamente dalla tua vista Attività

ClickUp supporta anche oltre 1.000 integrazioni, consentendo ai tuoi flussi di lavoro di rimanere connessi. Da Slack e Zoom a Figma e Bitbucket, l'ecosistema di integrazione garantisce che gli sviluppatori non debbano cambiare il loro modo di lavorare; possono semplicemente portare tutto in ClickUp.

Se vuoi partire con il piede giusto, il modello di sviluppo software di ClickUp include cartelle predefinite per la pianificazione della roadmap, la gestione degli sprint, il monitoraggio dei bug e le liste di controllo QA. Ciò offre ai team un'area di lavoro plug-and-play per distribuire il software più rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Documenti ClickUp: crea una documentazione completa con cronologia delle versioni, commenti e collegamenti diretti alle attività e alle dashboard

Agenti Autopilot personalizzati di ClickUp: crea i tuoi agenti IA che automatizzano i flussi di lavoro come l'ordinamento delle attività, l'assegnazione di punteggi ai bug o l'inoltro dei problemi in base alla priorità

Automazioni ClickUp: utilizza oltre 100 trigger predefiniti per aggiornare automaticamente lo stato delle attività, assegnare utenti e inviare avvisi nei flussi di lavoro

Lavagne online ClickUp: pianifica visivamente l'architettura del software, i flussi degli utenti e gli sprint con il tuo team in tempo reale.

Monitoraggio del tempo di ClickUp: registra il tempo dedicato alla codifica, alla revisione e al controllo qualità direttamente nelle attività per una migliore pianificazione delle risorse

ClickUp Obiettivi e OKR: imposta e monitora gli obiettivi di ingegneria, i traguardi degli sprint e le attività cardine del rilascio

Moduli ClickUp: raccogli segnalazioni di bug e richieste di funzionalità/funzioni come attività da qualsiasi stakeholder

App mobile ClickUp: gestisci le revisioni del codice e gli incidenti mentre sei in movimento

Autorizzazioni e sicurezza di ClickUp: proteggi i progetti e i documenti con controlli di accesso granulari e sicurezza aziendale

r ClickUp AI Meeting Notetake : acquisisce automaticamente le note delle riunioni e gli elementi da intraprendere dalle riunioni standup o dalle revisioni

Modelli ClickUp: inizia subito con modelli già pronti per sviluppo, sprints e controllo qualità

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni di ClickUp può sopraffare i team più piccoli durante la configurazione iniziale

La personalizzazione avanzata richiede spesso competenze a livello di amministratore

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Come ha affermato un recensore di G2:

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, trasformando flussi di lavoro obsoleti sia nel monitoraggio dei bug che nello sviluppo di nuovi prodotti. Il nostro sistema di monitoraggio dei bug non aveva visibilità, ma dopo aver creato il nostro nuovo sistema in ClickUp, abbiamo avuto un lancio senza intoppi e abbiamo continuato ad avere un ottimo flusso di lavoro, dalla selezione alla risoluzione. Abbiamo implementato facilmente automazioni per risparmiare al nostro team il lavoro manuale che richiedeva molto tempo, il che ha davvero salvato anche noi.

ClickUp ha rivoluzionato il nostro team, trasformando flussi di lavoro obsoleti sia nel monitoraggio dei bug che nello sviluppo di nuovi prodotti. Il nostro sistema di monitoraggio dei bug non aveva visibilità, ma dopo aver creato il nostro nuovo sistema in ClickUp, abbiamo avuto un lancio senza intoppi e abbiamo continuato ad avere un ottimo flusso di lavoro, dalla selezione alla risoluzione. Abbiamo facilmente implementato automazioni per risparmiare al nostro team il lavoro manuale che richiedeva molto tempo, il che ha davvero salvato anche noi.

2. Replit Code Repair (ideale per il debug e la correzione del codice in tempo reale nell'IDE cloud)

tramite Replit Code Repair

Integrato negli editor di codice IDE online Replit, Code Repair è un assistente di codifica basato sull'IA che controlla il codice alla ricerca di errori e suggerisce correzioni al volo. È specializzato nel mantenere il codice esistente pulito e privo di errori, utilizzando modelli ottimizzati su tonnellate di dati di debug per generare soluzioni.

Gli sviluppatori possono utilizzarlo insieme a Ghostwriter (l'assistente di codifica IA di Replit) per il completamento automatico in tempo reale, la traduzione del codice, il debug multiplayer in progetti condivisi e la traduzione del codice in oltre 50 lingue. È un assistente pratico per le correzioni quotidiane in sessioni di codifica veloci o collaborative.

Funzionalità/funzioni principali di Replit Code Repair

Oltre ad aiutare a correggere i bug, suggerisce miglioramenti logici e modi più chiari per scrivere la documentazione del codice

Estende il protocollo Language Server Protocol correggendo automaticamente il 60% degli errori di codice più comuni, come importazioni mancanti o incompatibilità di tipo

Fornisce spiegazioni in tempo reale delle correzioni applicate per aiutare gli sviluppatori junior a capire cosa sta cambiando e perché

Limiti di Replit Code Repair

Gli utenti hanno segnalato arresti improvvisi con codici di errore variabili, rendendo difficile la diagnosi dei problemi

Prezzi di Replit Code Repair

Free

Replit Core: 25 $ al mese

Teams: 40 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Replit Code Repair

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Replit Code Repair?

Come ha affermato un recensore di G2:

Replit AI Agent ha cambiato completamente le carte in tavola per me. Non ho un background di programmazione, ma ho sempre avuto la passione di creare la mia attività nel settore SAAS. Con Replit Agent, ora sto sviluppando un'idea di business quasi ogni giorno e sono in grado di convalidarla con utenti reali quando Replit mi aiuta a implementarla in produzione.

Replit AI Agent ha cambiato completamente le carte in tavola per me. Non ho un background di programmazione, ma ho sempre avuto la passione di creare la mia attività nel settore SAAS. Con Replit Agent, ora sto sviluppando un'idea di business quasi ogni giorno e sono in grado di convalidarla con utenti reali quando Replit mi aiuta a implementarla in produzione.

🧠 Curiosità: nell'esperimento condotto da Stanford nel 2023, 25 agenti IA hanno simulato un'intera città popolata da persone. Hanno pianificato feste di compleanno, instaurato relazioni e creato routine non supervisionate. Questo esperimento ha dimostrato quanto siano diventati sofisticati alcuni tipi di agenti IA, in particolare quelli in grado di impostare obiettivi, percepire l'ambiente e sviluppare una memoria a lungo termine.

3. Devika IA (Ideale per la codifica IA open source e self-hosted con funzionalità di ricerca web)

tramite Devika IA

Devika AI è un progetto open source self-hosted, progettato come agente di codifica IA costruito per funzionare correttamente come un ingegnere software autonomo. Suddivide i prompt dell'utente in passaggi eseguibili, cerca la documentazione pertinente online e scrive in risposta un codice strutturato e multi-file.

L'agente mappa anche le dipendenze tra i componenti, supporta la generazione di codice in più lingue e consente l'esecuzione di codice multi-file in tutto il progetto.

Dispone di strumenti per il ragionamento avanzato, il monitoraggio dello stato di avanzamento e un modulo di interazione con il browser integrato per supportare la ricerca nella documentazione e la ricerca di codice. Gli sviluppatori possono monitorare le azioni in corso attraverso un'interfaccia visiva e visualizzare quali parti di un progetto sono complete o in corso. Devika si integra con strumenti comuni come GitHub, endpoint API e IDE ed è adatto per attività di codifica in solitaria o per automatizzare la creazione di funzionalità/funzioni più grandi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Devika IA

Identifica i termini chiave dai prompt per guidare la pianificazione e la ricerca in base al contesto del codice pertinente

Mantiene la struttura del progetto e monitora come ogni file si inserisce nel sistema più ampio del modulo di scrittura del codice

Gli sviluppatori possono descrivere le attività in modo colloquiale e ottenere in cambio codice o chiarimenti tramite un'interfaccia di chat basata su NLP

Limiti di Devika IA

Sono stati segnalati problemi con il processo di iterazione

Prezzi di Devika IA

Pro: 19 $ al mese

Pro+: 49 $ al mese

Teams: 99 $/mese

Enterprise Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Devika IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Devika IA?

Come ha affermato un recensore su Reddit:

Devika potrebbe richiedere alcuni tentativi per essere configurato, ma una volta avviato, specialmente con DeepSeekCoder 33B, svolge davvero il suo lavoro, anche per l'automazione delle espressioni regolari e delle fatture.

Devika potrebbe richiedere alcuni tentativi per essere configurata, ma una volta avviata, specialmente con DeepSeekCoder 33B, svolge davvero il suo lavoro, anche per l'automazione di regex e fatture.

4. SWE Agent (ideale per la correzione di bug basata sull'IA e la risoluzione dei problemi su GitHub (open source)

tramite SWE Agent

SWE Agent è un agente IA completamente autonomo e open source. Prende come input un problema GitHub, analizza il progetto ed esegue un ciclo di lettura, modifica, test e commit del codice, con l'obiettivo di risolvere il problema end-to-end. Utilizza strumenti come compilatori, linter e test runner ed è in grado di analizzare l'albero di sintassi astratta (AST) per comprendere la struttura del codice prima di applicare le modifiche.

Il sistema è alimentato da modelli linguistici di grandi dimensioni, come GPT-4 o Claude, combinati con un'interfaccia agente-computer (ACI) che consente di navigare, modificare ed eseguire il codice. SWE Agent supporta anche il debug, la generazione di test e l'apertura di richieste pull su repository reali, alimentati da modelli linguistici di grandi dimensioni in grado di comprendere il contesto del progetto su larga scala. Questo lo rende un assistente pratico per le code di bug di lunga data.

Funzionalità/funzioni principali di SWE Agent

Facilmente personalizzabile tramite file YAML e design modulare per la sperimentazione o flussi di lavoro su misura

Prova più cicli di correzioni basati su risultati di test reali invece di fermarti a una sola soluzione

Include moduli come EnIGMA per risolvere sfide di sicurezza informatica in stile CTF e debuggare vulnerabilità

Limiti di SWE Agent

Lo sviluppo e la configurazione sono attività complesse e richiedono molto tempo

Prezzi di SWE Agent

Gratis e open source (i costi dell'API di calcolo e del modello variano)

Valutazioni e recensioni di SWE Agent

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di SWE Agent?

Come ha affermato un recensore su Reddit:

Ottimo lavoro! Ho appena aggiornato il codice localmente sul mio MacBook in modo che sia possibile utilizzare anche qualsiasi LLM supportato dal Groq Cloud. Poi ho eseguito un test utilizzando Mixtral 8x7B e la risposta non solo è super veloce (come ci si aspetta da Groq), ma corrisponde anche al mio precedente esperimento con GPT-4.

Ottimo lavoro! Ho appena aggiornato il codice localmente sul mio MacBook in modo che sia possibile utilizzare anche qualsiasi LLM supportato dal Groq Cloud. Poi ho eseguito un test utilizzando Mixtral 8x7B e la risposta non solo è super veloce (come ci si aspetta da Groq), ma corrisponde anche al mio precedente esperimento con GPT-4.

5. Cody (Ideale per la comprensione e la generazione di codice basato sull'IA in codebase di grandi dimensioni)

tramite Cody Sourcegraph

Cody è un assistente di codifica IA creato da Sourcegraph per aiutare gli sviluppatori a comprendere, navigare e generare codice in repository grandi e complessi. A differenza degli strumenti di codice generici, Cody attinge al motore di indicizzazione del codice di Sourcegraph. Ciò gli consente di effettuare ricerche nell'intero codice, anche su più repository, consentendo agli sviluppatori di ottenere suggerimenti utili senza interrompere il flusso di lavoro.

L'assistente funziona all'interno del tuo IDE (come VS Code o JetBrains) e si integra con la ricerca di codice, la documentazione e strumenti esterni come Notion o i tracker di problemi. Eccelle nelle domande e risposte in tempo reale, nei suggerimenti cross-repository e nella spiegazione di grandi blocchi di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cody

I team possono creare prompt riutilizzabili per una generazione di codice coerente tra i collaboratori e dispone di una modifica multi-file affidabile per istruzioni umane di alto livello.

Supporta GPT-4, Claude e i modelli di piccole dimensioni di Sourcegraph per diversi casi d'uso

Disponibile con controlli sulla privacy e implementazioni self-hosted per una sicurezza di livello aziendale

Limiti di Cody

Lo strumento non supporta input multimodali come immagini o diagrammi, il che può rappresentare uno svantaggio quando si ha a che fare con strutture di dati o algoritmi complessi

Prezzi di Cody

Free

Enterprise Starter: 19 $/utente/mese per un massimo di 50 sviluppatori

Enterprise: 59 $/utente/mese per un massimo di oltre 25 sviluppatori

Valutazioni e recensioni di Cody

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cody?

Come ha affermato un recensore di G2:

Negli ultimi mesi ho apprezzato moltissimo l'utilizzo di Cody in VSCode. Ha rivoluzionato il lavoro del nostro team. Il modo in cui riassume i blocchi di codice e colma le lacune nelle istruzioni di log, nei messaggi di errore e nei commenti al codice è incredibilmente intelligente.

Negli ultimi mesi ho apprezzato moltissimo l'uso di Cody in VSCode. Ha rivoluzionato il lavoro del nostro team. Il modo in cui riassume i blocchi di codice e colma le lacune nelle istruzioni di log, nei messaggi di errore e nei commenti al codice è incredibilmente intelligente.

6. MetaGPT (Ideale per la progettazione e la pianificazione collaborativa di software multi-agente)

tramite MGX MetaGPT

MetaGPT è un framework IA multi-agente che simula un team completo di sviluppo software. Assegna ruoli IA come Product Manager, Architect e QA per generare risultati software strutturati. È possibile descrivere un'idea di prodotto in un inglese semplice e MetaGPT genera codice basato su procedure operative standard predefinite, producendo documenti sui requisiti, progetti di sistema, moduli di codice e piani di test.

L'intero processo segue procedure operative standard (SOP) predefinite, garantendo che ogni agente contribuisca in modo controllato e prevedibile. MetaGPT produce scheletri di progetto completi con una struttura chiara, rendendolo adatto alla documentazione basata sull'IA per migliorare la produttività dei tuoi sviluppatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di MetaGPT

Gli agenti IA comunicano tramite artefatti formattati come PRD e diagrammi di sistema

Gli agenti condividono gli aggiornamenti attraverso un sistema di memoria condivisa per evitare conflitti e garantire l'allineamento

Aggiungi ruoli, strumenti o modifica il comportamento degli agenti con accesso completo alla logica di orchestrazione multi-agente per progetti open source guidati dalla community

Limiti di MetaGPT

L'output potrebbe richiedere un'attenta revisione umana prima dell'implementazione, specialmente per i sistemi di produzione

Prezzi di MetaGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MetaGPT

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MetaGPT?

Come ha affermato un recensore di Product Hunt:

MetaGPT X (MGX) è uno strumento molto prezioso per gli sviluppatori. Agisce come un intero team di agenti IA che collaborano alla creazione di software, rendendo il processo di sviluppo più efficiente. Il modo in cui suddivide attività come la codifica, la pianificazione e l'analisi dei dati in agenti separati che lavorano insieme è piuttosto intelligente.

MetaGPT X (MGX) è uno strumento molto prezioso per gli sviluppatori. Agisce come un intero team di agenti IA che collaborano alla creazione di software, rendendo il processo di sviluppo più efficiente. Il modo in cui suddivide attività come la codifica, la pianificazione e l'analisi dei dati in agenti separati che lavorano insieme è piuttosto intelligente.

7. Amazon CodeWhisperer (ideale per suggerimenti di codice IA con integrazione AWS e controlli di sicurezza)

tramite AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer è un assistente di codifica IA progettato per aiutare gli sviluppatori a scrivere, rivedere e proteggere il codice più rapidamente. Fornisce suggerimenti di codice in tempo reale durante la digitazione, basati sul contesto del file corrente e del codice precedente. Progettato per integrarsi perfettamente in IDE come VS Code, JetBrains e AWS Cloud9, funziona con oltre 15 linguaggi, tra cui Python, Java, JavaScript e TypeScript.

CodeWhisperer rileva modelli non sicuri, segnala credenziali hardcoded e suggerisce implementazioni più sicure. È particolarmente utile quando si lavora con gli SDK AWS, completando automaticamente frammenti di codice specifici per le risorse in base alle best practice per servizi come S3, Lambda e DynamoDB.

Funzionalità/funzioni principali di Amazon CodeWhisperer

Impara il tuo codice per fornire suggerimenti stilisticamente coerenti per lo sviluppo di software

La scansione del codice con correzione IA rileva e suggerisce correzioni per vulnerabilità di sicurezza come chiavi esposte o query non sicure

Funziona in vari IDE con supporto integrato per credenziali CLI e contesto AWS

Limiti di Amazon CodeWhisperer

Meno utile al di fuori di progetti complessi incentrati su AWS o quando è richiesta una personalizzazione approfondita del comportamento del modello

Prezzi di Amazon CodeWhisperer

Free

Pro: 19 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Amazon CodeWhisperer

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Amazon CodeWhisperer?

Come ha affermato un recensore di G2:

La parte migliore di Amazon CodeWhisperer è la sua capacità di fornire suggerimenti in tempo reale durante la codifica. Facile da usare e implementare, il suo utilizzo regolare migliora significativamente le competenze di codifica. Inoltre, la sua assistenza alla codifica ha svolto un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza del mio codice e della costruzione della logica.

La parte migliore di Amazon CodeWhisperer è la sua capacità di fornire suggerimenti in tempo reale durante la codifica. Facile da usare e implementare, il suo utilizzo regolare migliora significativamente le competenze di codifica. Inoltre, la sua assistenza alla codifica ha svolto un ruolo cruciale nel migliorare l'efficienza del mio codice e della costruzione della logica.

8. Cursor (ideale per la programmazione in coppia con IA nel tuo IDE con un assistente di codice all-in-one)

Tramite Cursor IA

Cursor AI è un assistente di codifica basato sull'IA integrato direttamente in una versione fork di VS Code. È progettato per funzionare come un programmatore in coppia che comprende il tuo codice, ti aiuta a eseguire il debug e ti consente di modificare i file con prompt in linguaggio naturale. Puoi evidenziare righe, porre domande nella chat e ottenere completamenti contestuali o modifiche al codice senza dover passare da più schede o diversi strumenti di sviluppo software.

La sua gestione approfondita del contesto indicizza l'intero repository, comprende le dipendenze e aiuta nelle modifiche su larga scala su più file. Gli sviluppatori possono chiedere a Cursor di spiegare cosa fa una funzione, rifattorizzare il codice o persino esplorare la cronologia Git con un'interfaccia utente conversazionale.

Migliori funzionalità/funzioni di Cursor AI

Consente di evidenziare qualsiasi codice e richiedere modifiche o spiegazioni utilizzando il linguaggio naturale, direttamente all'interno dell'editor

Puoi utilizzare Cursor insieme a GitHub Copilot per ottenere il meglio da entrambi gli strumenti di IA

Puoi condividere prompt IA, configurazioni di codifica e impostazioni con il tuo team per garantire coerenza e un onboarding più rapido

Limiti di Cursor IA

Le prestazioni dell'IA possono variare: a volte fornisce risultati perfetti, ma altre volte devia senza una ragione apparente

Prezzi di Cursor IA

Free

Pro: 20 $ al mese

Business: 40 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Cursor

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cursor IA?

Come ha affermato un recensore di G2:

È in grado di creare un frontend di base da un singolo prompt, con opzioni "Accetta" e "Continua" dall'aspetto pulito e professionale. Si connette inoltre perfettamente con Supabase per applicazioni full-stack, semplificando il processo e consentendo un notevole risparmio di tempo

È in grado di creare un frontend di base da un singolo prompt, con opzioni "Accetta" e "Continua" dall'aspetto pulito e professionale. Si connette inoltre perfettamente con Supabase per applicazioni full-stack, semplificando il processo e consentendo un notevole risparmio di tempo

📈 Statistica rapida: il 62% degli sviluppatori utilizza attivamente strumenti di intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro di sviluppo, rispetto al 44% dell'anno precedente.

Vuoi qualcosa di meglio di Devin AI? ClickUp potrebbe essere l'aggiornamento di cui hai bisogno

Devin IA può aver dato il via alla tendenza, ma questi strumenti la stanno seguendo con molto più equilibrio. Che tu stia eseguendo il debug, creando app full-stack o semplicemente desideri un'IA che capisca il tuo codice, esiste un'alternativa migliore e più intelligente.

Se hai bisogno di un'area di lavoro completa che unisca documentazione, sprints e automazione basata sull'IA, ClickUp è progettato per la produttività degli sviluppatori su larga scala. Con funzionalità/funzioni come IA sensibile al codice, agenti personalizzabili e integrazioni GitHub/GitLab, è più di un assistente; è la tua area di lavoro completa progettata per migliorare la produttività degli sviluppatori.

Provalo e inizia a costruire con maggiore concentrazione e meno attrito. Iscriviti subito a ClickUp!