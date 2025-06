le 11 migliori alternative a Coveo per la ricerca basata sull'IA nel 2025

Il tuo team del supporto impiega 10 minuti per trovare una singola risposta. I tuoi esperti di marketing non riescono a trovare le risorse più recenti. La ricerca interna è attiva, ma nessuno vuole usarla (forse perché non è particolarmente utile?). 🔎

Hai scelto Coveo perché ti aspettavi una ricerca intelligente, veloce e intuitiva. Ma non è esattamente quello che ti aspettavi. È una piattaforma pesante, pensata per grandi aziende. Inoltre, include flussi di lavoro, funzionalità/funzioni e costi che potrebbero non essere necessari alla tua azienda.

Coveo è progettato per ambienti complessi e su larga scala con requisiti avanzati di personalizzazione e di livello aziendale. Ma se hai solo bisogno di una ricerca affidabile e facile da usare tra contenuti, strumenti o documenti di supporto, potrebbe essere più complicato di quanto valga la pena.

Ecco perché alcune aziende stanno valutando il passaggio ad alternative più snelle e veloci di Coveo Relevance Cloud. Questi strumenti offrono pertinenza, usabilità e valore, senza i costi aggiuntivi per le aziende.

In questa guida, analizziamo le 10 migliori alternative a Coveo per aiutare il tuo team a dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo al lavoro. ✅

Perché scegliere le alternative a Coveo?

Coveo è una piattaforma di ricerca aziendale basata sull'IA per siti web, siti di e-commerce, portali di servizi e strumenti interni. Aiuta i team aziendali a offrire esperienze personalizzate e pertinenti attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale e l'analisi avanzata.

Ma se il tuo team include dipendenti, collaboratori e clienti che necessitano di un accesso rapido ai contenuti di lavoro, uno strumento complesso come Coveo potrebbe essere più dannoso che utile, soprattutto quando cerchi di aumentare i tassi di conversione o di offrire esperienze più intuitive e basate sui risultati. 💡

Ecco perché potresti prendere in considerazione le migliori alternative:

Considerazioni sui costi: il prezzo potrebbe sembrare troppo elevato, soprattutto se non si utilizza la suite completa di funzionalità/funzioni per le aziende

Complessità di implementazione: la configurazione può essere lunga e tecnicamente impegnativa, spesso richiede competenze specialistiche

Controllo della rilevanza limitato: è difficile ottimizzare i risultati della ricerca a causa dell'affidamento a un'IA opaca e black-box

Rischi di dipendenza dal fornitore: un ecosistema strettamente integrato può rendere difficile il passaggio a piattaforme diverse o l'integrazione con altri strumenti

Eccessivo per casi d'uso semplici: una piattaforma ricca di funzionalità può aggiungere complessità e costi inutili per esigenze di base

Limiti di integrazione: la dipendenza dai connettori Coveo può limitare la flessibilità e rallentare i flussi di lavoro

🧐 Lo sapevi? Il tuo cervello può immagazzinare 1 milione di gigabyte di memoria, ma non riesce ancora a ricordare in quale cartella si trova la roadmap del quarto trimestre. (Probabilmente avresti bisogno di uno strumento come ClickUp 👀)

I concorrenti di Coveo in sintesi

Diamo un'occhiata veloce a come gli strumenti si confrontano tra loro in termini di funzionalità/funzioni e prezzi:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Ideale per integrare la ricerca nei flussi di lavoro di project management Dimensione del team: ideale per team che necessitano di effettuare ricerche all'interno di attività, documenti e commenti Ricerca connessa tra attività, documenti, commenti; risposte basate sull'intelligenza artificiale; gestione della conoscenza Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Elastic Enterprise Search Ideale per potenziare la ricerca personalizzabile nelle applicazioni di e-commerce e rivolte ai clienti Dimensioni del team: ideale per team e aziende di medie dimensioni Ricerca personalizzabile dei prodotti, tolleranza agli errori di battitura, controlli di classificazione, dashboard, sicurezza aziendale Prezzi personalizzati Algolia Ideale per offrire esperienze di ricerca in loco veloci, intuitive e tolleranti agli errori di battitura Dimensioni del team: ideale per team e aziende di piccole e medie dimensioni Interfaccia utente per la ricerca istantanea, tolleranza agli errori di battitura, consigli basati sull'IA, test A/B Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da pay-as-you-go Google Cloud Search Ideale per la ricerca negli strumenti Google WorkspaceDimensione del team: ideale per piccole imprese e team di medie dimensioni Integrazione con Google Workspace, schede di assistenza proattiva, query in linguaggio naturale Versione di prova gratuita; Prezzi personalizzati IBM Watson Discovery Ideale per estrarre informazioni dai documenti aziendali non strutturati Dimensione del team: ideale per grandi aziende Recupero di passaggi basato sull'IA, ricerca federata, comprensione visiva dei documenti, implementazione flessibile Prezzi a partire da 500 $ al mese Lucidworks Fusion Ideale per creare app di ricerca aziendale intelligenti e su larga scala con rilevanza comportamentale Dimensioni del team: ideale per team e aziende di medie dimensioni Acquisizione in tempo reale, ricerca vettoriale semantica, elaborazione dei segnali, generatore di app low-code Prezzi personalizzati Azure IA Search Ideale per integrare la ricerca tradizionale e semantica in ambienti integrati Microsoft Dimensione del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni Ricerca semantica/vettoriale, arricchimento Azure Cognitive Services, ricerca multimodale Versione gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 73,73 $ al mese Sinequa Ideale per la scoperta di conoscenze a livello aziendale con NLP avanzato e ricerca esperta Dimensione del team: ideale per le aziende Assistenti di ricerca basati sull'IA, conformità con SOC 2/ISO/HIPAA, ricerca avanzata Prezzi personalizzati Yext Ideale per gestire e ottimizzare le esperienze di ricerca brandizzate sui canali digitali Dimensioni del team: ideale per team e aziende di piccole e medie dimensioni Grafico della conoscenza, automazione della chat con IA, gestione delle recensioni, ottimizzazione SEO A partire da 4 $ a settimana Luigi's Box Ideale per migliorare la scoperta dei prodotti e la conversione nelle piattaforme di e-commerce Dimensione del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni Ricerca vocale e visiva, analisi avanzata, supporto multilingue/valuta, consigli sui prodotti Prezzi personalizzati Apache Lucene Ideale per gli sviluppatori che necessitano di controllo completo per creare funzionalità di ricerca personalizzate da zero Dimensione del team: ideale per sviluppatori e aziende che necessitano di controllo Indicizzazione full-text, recupero classificato, query con caratteri jolly/frasi/prossimità, query multi-indice Gratis, open source

Le migliori alternative a Coveo da utilizzare

Ora approfondiamo ogni strumento e vediamo cosa li rende più adatti rispetto a Coveo. 🛠️

1. ClickUp (Ideale per integrare la ricerca nei flussi di lavoro di project management)

Risolvi i flussi di lavoro frammentati con la ricerca connessa di ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina attività, documenti e conoscenze in un unico sistema, rendendo la ricerca non solo veloce, ma anche nativa, strutturata e profondamente contestualizzata. A differenza di altri servizi cloud, ClickUp ricollega tutto al modo in cui lavora il tuo team.

Con la ricerca connessa di ClickUp, puoi cercare istantaneamente nell'intera area di lavoro, inclusi attività, elenchi, cartelle, spazi e persino commenti, il tutto da un'unica potente barra di ricerca. Filtri avanzati come assegnatari, date di scadenza, tag, priorità o stato ti aiutano a restringere rapidamente i risultati della ricerca e a trovare esattamente ciò che ti interessa.

🧐 Lo sapevi? Puoi salvare i filtri di ricerca più utilizzati come Preferiti in ClickUp. Ad esempio: "@me AND overdue AND priority: high" diventa uno strumento potente con un solo clic per lo smistamento quotidiano.

Trova note, attività e documenti pertinenti più velocemente che mai con la ricerca connessa di ClickUp

🔎 Unifica la ricerca di conoscenze e attività in un'unica area di lavoro

Cosa lo rende speciale? A differenza delle piattaforme di ricerca autonome, ClickUp va oltre la tua area di lavoro interna.

Puoi integrare Google Drive, Slack, Figma, GitHub e altro ancora per unificare i risultati di tutti i tuoi strumenti connessi. Questo lo rende un potente contendente per la migliore alternativa a Coveo per i team che desiderano una ricerca integrata nei loro flussi di lavoro, non aggiunta.

E poiché i risultati della ricerca rispettano sempre le autorizzazioni degli utenti, le informazioni sensibili sono sempre al sicuro. È anche possibile effettuare ricerche all'interno di allegati come i PDF, assicurandosi che nessun dettaglio critico venga tralasciato. Che la ricerca venga effettuata dal desktop o da un dispositivo mobile, tutto è sincronizzato e accessibile.

Inoltre, questa IA connessa offre suggerimenti automatici per velocizzare le query e migliorare la precisione, così potrai dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo al lavoro. Oltre alle semplici parole chiave, potrai cercare all'interno di commenti, file specifici o interi documenti, senza perdere tempo o contesto.

Con questa ricerca intelligente, puoi trovare istantaneamente qualsiasi attività, commento o file nella tua area di lavoro.

🧠 Crea, archivia e trova documentazione dinamica

Quando desideri creare e organizzare le informazioni necessarie al tuo team, ClickUp Docs ti consente di creare documenti dettagliati e strutturati direttamente all'interno di ClickUp. In questo modo, tutte le tue conoscenze sono centralizzate e i flussi di lavoro relativi alla gestione dei documenti sono semplificati.

Collabora e crea documenti aziendali con ClickUp Docs

Crea pagine nidificate, incorpora attività o viste e collabora con i tuoi colleghi in tempo reale con commenti e menzioni. Ogni documento Wiki aziendale viene automaticamente collegato ai tuoi progetti. Ogni documento funziona come un'area di lavoro live: immediatamente ricercabile, interconnesso e sempre aggiornato.

Con il supporto per backlink, riferimenti e cronologia delle versioni, ClickUp rende la documentazione dinamica e facilmente reperibile, ideale per organizzare i contenuti in categorie di conoscenza che il tuo team può facilmente consultare e aggiornare.

💬 Rendi ricercabile ogni idea, conversazione e piano

Ma non si ferma ai documenti. Ottieni anche la chat ClickUp in tempo reale, i commenti in thread e le lavagne online ClickUp , tutti completamente ricercabili. Che tu stia pianificando, discutendo o facendo brainstorming, ClickUp ti assicura di non perdere mai traccia delle conversazioni o delle idee.

Una volta costruita la conoscenza del tuo team, ClickUp Knowledge Management ti offre potenti strumenti per mantenerla organizzata. Assegna titolari e osservatori, definisci spazi e cartelle chiari e gestisci autorizzazioni granulari in modo che i dipendenti giusti possano accedere alle informazioni giuste e i tuoi clienti vedano solo ciò di cui hanno bisogno.

💡 Suggerimento: La ricerca di ClickUp supporta la logica fuzzy: anche le corrispondenze parziali restituiscono risultati pertinenti. Ciò significa che il tuo team non deve ricordare i nomi esatti delle attività o i titoli dei file per trovare ciò di cui ha bisogno.

Hai bisogno di risposte rapide dalla tua area di lavoro? ClickUp Brain utilizza l'IA per estrarre istantaneamente informazioni specifiche da attività, documenti e progetti, senza bisogno di ricerche manuali. Puoi anche importare le conoscenze esistenti del tuo team in ClickUp, in modo che nulla vada perso durante le transizioni. Inoltre, i modelli personalizzabili della knowledge base facilitano la creazione di guide di onboarding, manuali di processo e documentazione di progetto coerenti.

ClickUp Brain ti aiuta a lavorare in modo ancora più intelligente una volta che le tue conoscenze sono organizzate e accessibili. Puoi generare rapidamente bozze di report, email o note di riunioni direttamente all'interno di ClickUp, risparmiando tempo nella scrittura di routine.

Le funzionalità IA si estendono anche a ClickUp AI Notetaker, che può partecipare alle tue riunioni, prendere note e generare automaticamente trascrizioni ed elementi di azione.

ClickUp combina l'intelligenza artificiale e la gestione delle conoscenze in modi che strumenti come Coveo semplicemente non possono eguagliare. Gli agenti IA possono persino rispondere alle domande nell'area di lavoro o intraprendere azioni per tuo conto, mantenendo i flussi di lavoro in movimento mentre ti concentri su ciò che conta.

💡 Suggerimento: Hai bisogno di un modo migliore per gestire i documenti dei clienti e le risorse interne? Puoi utilizzare i moduli ClickUp per consentire ai visitatori o ai membri del team di richiedere l'accesso, inviare input o contattare direttamente il tuo team, mantenendo tutto in un unico posto centralizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza l'organizzazione delle attività: imposta regole per taggare, assegnare o spostare automaticamente le attività in base a trigger e mantieni strutturata la tua area di lavoro in modo che i risultati della ricerca rimangano mirati e utili

Visualizza immediatamente le informazioni chiave: crea crea viste personalizzate e dashboard ClickUp utilizzando elenchi, bacheche o tabelle per trovare le informazioni più rapidamente e ridurre la necessità di effettuare ricerche ripetute

Mappa le relazioni tra le attività: collega le attività tramite dipendenze o relazioni per creare una struttura chiara del progetto e comprendere il contesto quando la ricerca estrae elementi correlati

Collaborazione visiva: utilizza le lavagne online di ClickUp per il brainstorming e la pianificazione, con tutti i contenuti ricercabili e collegabili ad attività e documenti

Navigazione in stile wiki: documenti e attività di riferimento e backlink per una scoperta delle conoscenze senza soluzione di continuità

Autorizzazioni granulari: i risultati della ricerca rispettano sempre i ruoli e le autorizzazioni degli utenti, garantendo la sicurezza delle informazioni sensibili

Dispositivi mobili e accessibilità: accedi a tutte le funzionalità/funzioni, comprese IA e ricerca, sui dispositivi mobili con miglioramenti continui dell'accessibilità

Limiti di ClickUp

L'ampio set di funzionalità/funzioni può rendere ClickUp complesso per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su Capterra dice:

Apprezzo molto la versatilità di ClickUp. Offre un'ampia gamma di funzionalità/funzioni e potrebbe potenzialmente sostituire molte altre soluzioni software. Per i team piccoli e in crescita, offre un ottimo modo per organizzare e visualizzare il lavoro. Infine, l'IA di ClickUp è un ottimo strumento che aiuta il mio team a cercare gli elementi.

Apprezzo molto la versatilità di ClickUp. Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzioni e potrebbe potenzialmente sostituire molte altre soluzioni software. Per i team piccoli e in crescita, fornisce un ottimo modo per organizzare e visualizzare il lavoro. Infine, l'IA di ClickUp è un ottimo strumento che aiuta il mio team a cercare gli elementi.

🎉 Curiosità: All'inizio degli anni 2000, la ricerca aziendale era modellata sulla ricerca web (si pensi a Google), ma oggi la ricerca sta tendendo verso un modello "nativo dell'area di lavoro", in cui non ci si limita a trovare informazioni, ma si agisce su di esse istantaneamente (assegnare un'attività, avviare un documento, rispondere a un commento). ClickUp è un esempio di questa evoluzione.

2. Elastic Enterprise Search (ideale per potenziare la ricerca personalizzabile nelle applicazioni di e-commerce e rivolte ai clienti)

tramite Elastic

Elastic Enterprise Search offre due soluzioni, App Search e Workplace Search, entrambe basate sulla potenza di Elasticsearch.

Elastic Enterprise Search aiuta il tuo negozio di e-commerce a fornire ricerche di prodotti veloci e pertinenti che mantengono i clienti coinvolti e stimolano le vendite. Puoi creare un'esperienza di ricerca completamente personalizzabile con filtri, tolleranza agli errori di battitura e controlli di pertinenza su misura per il tuo catalogo.

La configurazione è gestita tramite Kibana, l'interfaccia utente di gestione di Elastic, che supporta anche visualizzazioni personalizzate per il comportamento degli utenti e le metriche delle prestazioni. L'intuitivo cursore di regolazione di precisione consente di promuovere i prodotti più venduti, dare priorità agli elementi disponibili o affinare facilmente i risultati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Elastic Enterprise Search

Fornisce dashboard e report dettagliati sulle query di ricerca, sul comportamento degli utenti e sulle tendenze, in modo da poter ottimizzare continuamente le prestazioni di ricerca

Supporta la gestione dei sinonimi per migliorare il richiamo e garantire che gli utenti trovino risultati pertinenti con terminologia variegata

Si integra con i protocolli di sicurezza aziendali come SAML, LDAP e OAuth per garantire un accesso sicuro e la conformità

Limiti di Elastic Enterprise Search

La reindicizzazione dei documenti può rivelarsi complessa, soprattutto quando lo schema è stato modificato in modo significativo

Nessun supporto alla replica cross-cluster

Prezzi di Elastic Enterprise Search

Prezzi: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Elastic Enterprise Search

G2 : 4,3/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Elastic Enterprise Search?

Una recensione su Capterra dice:

In qualità di sviluppatore backend, so per certo che posso fare affidamento su Elastic Search ogni volta che devo fornire assistenza per ricerche basate su stringhe nel database. Basta inserire una serie di documenti in Elastic Search e si è pronti per cercare qualsiasi cosa tra i documenti forniti.

In qualità di sviluppatore backend, so per certo che posso fare affidamento su Elastic Search ogni volta che devo fornire supporto per ricerche basate su stringhe nel database. Basta inserire una serie di documenti in Elastic Search e si è pronti per cercare qualsiasi cosa tra i documenti forniti.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Elasticsearch

3. Algolia (ideale per offrire esperienze di ricerca in loco veloci, intuitive e tolleranti agli errori di battitura)

tramite Algolia

Algolia's AI Search è una libreria front-end che ti aiuta a creare interfacce di ricerca reattive e flessibili. Include funzionalità come Optimistic UI, che aggiorna l'interfaccia immediatamente dopo un'azione dell'utente, anche prima che i dati vengano restituiti. Insights Events ti consente di monitorare le interazioni degli utenti, come clic e conversioni, con una configurazione minima.

I "Consigli IA" integrati ti aiutano a suggerire contenuti o prodotti correlati in base al comportamento degli utenti, mentre i "Widget dinamici" consentono di regolare automaticamente i filtri in base ai dati ricevuti, rendendo l'interfaccia più flessibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Algolia

Fornisce risultati di ricerca basati sulla posizione per aiutare gli utenti a vedere gli elementi più rilevanti nelle loro vicinanze

Gestisce errori ortografici e refusi per fornire risultati di ricerca accurati

Consente di sperimentare diverse configurazioni di ricerca (test A/B) e misurarne l'impatto sul comportamento degli utenti

Limiti di Algolia

Il sistema non supporta completamente il filtraggio di matrici di oggetti su più campi

Controllo limitato sull'hosting: è necessario utilizzare il cloud di Algolia

Prezzi di Algolia

Build : Gratis

Crescita : Gratis/pagamento in base al consumo

Premium : prezzi personalizzati

Elevate: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Algolia

G2 : 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Algolia?

Una recensione su G2 dice:

Adoro l'editor visivo di Algolia, è molto facile da usare. Le analisi forniscono anche informazioni molto preziose che possono essere utilizzate per creare o modificare regole o sinonimi. Come utente quotidiano, è una piattaforma molto facile da navigare e ho imparato a usarla molto rapidamente.

Adoro l'editor visivo di Algolia, è molto facile da usare. Le analisi forniscono anche informazioni molto preziose che possono essere utilizzate per creare o modificare regole o sinonimi. Come utente quotidiano, è una piattaforma molto facile da navigare e sono riuscito a impararla molto rapidamente.

📮 Approfondimento ClickUp: In media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Entra in ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti, team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

tramite Google Cloud

Google Cloud Search ti consente di trovare informazioni in modo rapido e sicuro su Gmail, Drive, Calendario e altri servizi Google Workspace. Recupera i dati in base alle tue query e offre consigli proattivi tramite schede di assistenza.

Queste schede mostrano informazioni rilevanti come le prossime riunioni, i documenti recenti e gli aggiornamenti dei progetti, aiutandoti a rimanere organizzato e produttivo senza ricerche manuali. Il sistema comprende il linguaggio naturale, quindi puoi porre domande come "Quali file ha condiviso John con me la scorsa settimana?" e ottenere risposte accurate e contestualizzate.

Funzionalità/funzioni principali di Google Cloud Search

Integra origini dati esterne utilizzando le API e gli SDK di Cloud Search per indicizzare contenuti provenienti da CRM, database, file system e altro ancora

Crea esperienze di ricerca personalizzate integrando Cloud Search nei portali intranet, nelle app mobili o nelle applicazioni aziendali

Consenti l'accesso in tempo reale alle informazioni con l'indicizzazione quasi istantanea degli aggiornamenti su documenti, email e altri contenuti

Limiti di Google Cloud Search

Le prestazioni possono occasionalmente subire rallentamenti, richiedendo modifiche alla configurazione e ottimizzazioni

Supporto limitato per fonti di contenuti non Google

Prezzi di Google Cloud Search

Versione di prova gratuita

Pagamento in base al consumo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Search

G2 : 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Search?

Una recensione su G2 dice:

Google Cloud Search offre un punto di accesso unico per accedere a qualsiasi informazione, documento, evento del calendario, conversazione email, ecc. su tutto il tuo account Google Workspace. È molto più semplice che passare da un'app all'altra (ad esempio Gmail, Drive, Calendar, ecc.) ed eseguire una query di ricerca individualmente.

Google Cloud Search offre un punto di accesso unico per accedere a qualsiasi informazione, documento, evento del calendario, conversazione email, ecc. nell'intero account Google Workspace. È molto più semplice che passare da una app all'altra (ad esempio Gmail, Drive, Calendar, ecc.) ed eseguire una query di ricerca individualmente.

💡 Suggerimento: se la rete intranet del tuo team sembra più un archivio disordinato che uno strumento di produttività, potrebbe essere il momento di passare a una versione più avanzata. Utilizza questa guida per progettare un'esperienza di ricerca più intelligente e intuitiva che aiuti il tuo team a trovare le informazioni giuste quando necessario.

5. IBM Watson Discovery (ideale per estrarre informazioni dai documenti aziendali non strutturati)

tramite IBM

IBM Watson Discovery è un motore di ricerca basato sull'IA e uno strumento di analisi dei contenuti che può essere addestrato a riconoscere ed estrarre informazioni specifiche di un determinato dominio da documenti complessi e semi-strutturati come contratti o manuali.

Il Passage Retrieval basato sull'IA di Watson identifica e restituisce i paragrafi o le frasi più rilevanti all'interno dei documenti.

Funzionalità/funzioni principali di IBM Watson Discovery

Accedete a informazioni unificate eseguendo ricerche federate su più repository di contenuti attraverso un'unica interfaccia semplificata

Estrai dati strutturati da documenti ricchi di elementi visivi come tabelle, moduli e fatture utilizzando Visual Document Understanding

Implementa in modo flessibile su IBM Cloud, altri provider cloud o ambienti locali per soddisfare i tuoi requisiti di sicurezza, conformità e infrastruttura

Limiti di IBM Watson Discovery

La gestione di più query simultanee spesso causa errori nel sistema

Nessuna indicizzazione in tempo reale: ideale per flussi di lavoro con acquisizione in batch

Prezzi di IBM Watson Discovery

Plus : a partire da 500 $

Enterprise : a partire da 5000 $

Premium : prezzi personalizzati

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di IBM Watson Discovery

G2 : 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di IBM Watson Discovery?

Una recensione su G2 dice:

IBM Watson Discovery dispone della tecnologia più avanzata per cercare e ottenere informazioni analitiche da grandi database in un batter d'occhio. La capacità di elaborare il linguaggio naturale per estrarre le analisi da documenti e dati non strutturati è la migliore funzionalità/funzione dello strumento.

IBM Watson Discovery dispone della tecnologia più avanzata per cercare e ottenere informazioni analitiche da grandi database in un batter d'occhio. La capacità di elaborare il linguaggio naturale per estrarre le analisi da documenti e dati non strutturati è la migliore funzionalità/funzione dello strumento.

🧐 Lo sapevate? Il frequente passaggio da un'attività all'altra, spesso dovuto alla ricerca di informazioni, può interrompere il flusso di lavoro. Ci vuole tempo per ritrovare la concentrazione, il che influisce in modo cumulativo sull'efficienza complessiva.

6. Lucidworks Fusion (Ideale per creare app di ricerca aziendale intelligenti su larga scala con rilevanza comportamentale)

tramite Lucidworks

Lucidworks Fusion ti offre gli strumenti per eseguire ricerche veloci e intelligenti su set di dati complessi con ottimizzazione della pertinenza basata sul comportamento e potenti controlli per gli sviluppatori. Il suo Signal Processing Framework apprende dal comportamento degli utenti, come clic, query e interazioni, per migliorare continuamente la pertinenza.

Fusion gestisce tutto, dalle cartelle cliniche elettroniche ai cataloghi di e-commerce, con acquisizione in tempo reale e opzioni di implementazione flessibili. L'architettura modulare di Fusion include pipeline di query personalizzabili per l'elaborazione pre e post query, consentendo ai team di creare una logica di recupero sofisticata. Utilizza la navigazione per faccette e il filtro dinamico per concentrarti su attributi specifici come trattamento, tipo di prodotto o fonte.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidworks Fusion

Crea rapidamente app di ricerca con l'ambiente low-code di App Studio, adatto sia agli utenti tecnici che non tecnici

Integra i dati senza soluzione di continuità utilizzando oltre 100 connettori che unificano database, archiviazione cloud, CRM e altro ancora in un unico indice

Abilita la ricerca semantica con recupero basato su vettori per trovare risultati pertinenti anche senza corrispondenze esatte delle parole chiave

Limiti di Lucidworks Fusion

Meno flessibilità nella modifica dei tipi di dati dei campi

Java 8 è richiesto per alcune versioni; problemi di compatibilità con le versioni più recenti

Prezzi di Lucidworks Fusion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidworks Fusion

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lucidworks Fusion?

Una recensione su G2 dice:

Il prodotto Fusion + App Studio è un fantastico strumento di ricerca con capacità quasi infinite. Non solo è facile da mantenere, ma le opzioni di personalizzazione della ricerca sono incredibili. Puoi costruire il tuo schermo personalizzato utilizzando App Studio per renderlo esattamente come desideri.

Il prodotto Fusion + App Studio è un fantastico strumento di ricerca con capacità quasi infinite. Non solo è facile da mantenere, ma le opzioni di personalizzazione della ricerca sono incredibili. Puoi costruire il tuo schermo personalizzato utilizzando App Studio per renderlo esattamente come desideri.

7. Azure AI Search (ideale per combinare la ricerca tradizionale e semantica in ambienti integrati Microsoft)

tramite Microsoft

Azure AI Search è un software di ricerca aziendale che fornisce risultati pertinenti utilizzando la ricerca tradizionale per parole chiave e semantica, oltre al supporto completo della ricerca vettoriale per query basate sulla somiglianza. Arricchisce i tuoi contenuti durante l'indicizzazione utilizzando Azure Cognitive Services, applicando il riconoscimento delle entità, l'analisi del sentiment e il rilevamento della lingua per fornire informazioni più approfondite e migliorare la precisione della ricerca.

Per il tuo lavoro nel settore dei media, della produzione o delle assicurazioni, le funzionalità multimodali di Azure AI Search ti consentono di cercare e analizzare contemporaneamente immagini e testo.

Funzionalità/funzioni principali di Azure AI Search

Migliora l'esperienza utente fornendo suggerimenti di ricerca in tempo reale e completamento automatico per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente ciò di cui hanno bisogno

Automatizza l'acquisizione dei dati pianificando scansioni da origini quali Azure Blob Storage, Cosmos DB e database SQL per mantenere aggiornato il tuo indice

Proteggi i tuoi dati con controlli di accesso granulari integrati con Azure Active Directory e garantisci che solo gli utenti autorizzati possano accedere alle informazioni sensibili

Limiti di Azure AI Search

Azure AI Search a volte interpreta erroneamente le query in linguaggio naturale e applica filtri in modo impreciso

Supporto limitato per il ranking personalizzato senza integrazione con Azure Machine Learning

Prezzi di Azure AI Search

Prezzo per SU (unità di ricerca)

Gratis : 0 $/mese

Base : 73,73 $ al mese

Standard S1 : 245 $ al mese

Standard S2 : 981 $ al mese

Standard S3 : 1.962 $ al mese

L1 ottimizzato per lo spazio di archiviazione: 2.802,47 $/mese

L2 ottimizzato per lo spazio di archiviazione: 5.604,21 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Azure AI Search

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Azure AI Search?

Una recensione su G2 dice:

La ricerca IA è facile da integrare, offre un'esperienza di ricerca avanzata, ricerca semantica, supporto linguistico e, soprattutto, è facilmente personalizzabile per la tua applicazione.

La ricerca IA è facile da integrare, offre un'esperienza di ricerca avanzata, ricerca semantica, supporto linguistico e, soprattutto, è facilmente personalizzabile per la tua applicazione.

📚 Leggi anche: Esempi principali di generazione aumentata dal recupero in azione

8. Sinequa (Ideale per la scoperta di conoscenze a livello aziendale con NLP avanzato e ricerca esperta)

tramite Sinequa

Se sei un'azienda che desidera usufruire del valore completo delle proprie conoscenze interne, Sinequa offre un software di gestione delle conoscenze basato su IA avanzata ed elaborazione del linguaggio naturale.

Durante la navigazione di documenti complessi, Sinequa consente di individuare diapositive o passaggi specifici con strumenti come Document Navigator e Presentation Builder. Supporta inoltre Expert Discovery and Collaboration, identificando gli esperti chiave in materia all'interno dell'organizzazione per facilitare la condivisione delle conoscenze attraverso funzionalità integrate di chat e condivisione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sinequa

Consente la creazione e la personalizzazione rapida di assistenti di ricerca basati sull'IA senza alcun codice

Garantisce sicurezza e conformità solide grazie al rispetto di standard quali SOC 2 Tipo II, ISO 27001 e HIPAA per proteggere i dati sensibili della tua azienda

Supporta più lingue e tipi di dati combinando il testo con altri formati per offrire esperienze di ricerca più ricche e complete

Limiti di Sinequa

L'impostazione e la personalizzazione di Sinequa possono richiedere molto tempo e spesso richiedono competenze specialistiche

Per i moduli "no-code" è ancora necessaria la configurazione a livello di amministratore

Prezzi di Sinequa

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sinequa

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sinequa?

Una recensione su G2 dice:

Si tratta di uno strumento di analisi conveniente ed economico che soddisfa le esigenze di aziende di ogni dimensione.

Si tratta di uno strumento di analisi conveniente ed economico che soddisfa le esigenze di aziende di ogni dimensione.

9. Yext (Ideale per gestire e ottimizzare le esperienze di ricerca relative al marchio sui canali digitali)

via Yext

Yext è una piattaforma di esperienza digitale che collega i contenuti dei marchi su siti web, motori di ricerca e app. La ricerca federata di Yext unifica i contenuti di CMS, help desk e knowledge base interne, facilitando la fornitura di risposte coerenti su tutti i punti di contatto.

Il suo cuore è il Knowledge Graph, che struttura i dati aziendali per garantire accuratezza, migliorare l'ottimizzazione dei motori di ricerca e potenziare le esperienze basate sull'IA in tutti i punti di contatto digitali. Yext offre anche funzionalità di ricerca intelligente per il tuo sito web, fornendo risposte dirette e accurate alle query degli utenti e migliorando l'esperienza complessiva dell'utente.

Migliori funzionalità/funzioni di Yext

Automatizza le interazioni con i clienti grazie a soluzioni di chat basate sull'IA che gestiscono le conversazioni, raccolgono gli input degli utenti ed eseguono le attività configurate

Gestisce e risponde alle recensioni su tutte le piattaforme per migliorare il coinvolgimento dei clienti e aumentare le valutazioni locali e il posizionamento nei motori di ricerca

Ottieni informazioni utili grazie a report e dashboard personalizzati che ti aiutano a monitorare le prestazioni e perfezionare la tua strategia digitale

Limiti di Yext

Alcuni utenti hanno difficoltà a esportare le analisi con tutte le metriche chiave, preservando al contempo l'interattività

Il controllo dei sinonimi e del posizionamento è limitato rispetto a Elastic o Algolia

Prezzi di Yext

Emergente: 4 $/settimana o 199 $/anno

Essential: 9 $/settimana o 449 $/anno

Completa: 10 $/settimana o 499 $/anno

Premium: 19 $/settimana o 999 $/anno

Valutazioni e recensioni di Yext

G2: 4,4/5 (oltre 740 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Yext?

Una recensione su Capterra dice:

Imposta e dimentica. Con Yext, inserisci la tua scheda e la confermi tramite fattori di autenticazione e in pochi giorni vedrai l'impatto diretto. I risultati organici migliorano, il SEO migliora, la qualità di Adwords migliora... e chi più ne ha più ne metta!

Imposta e dimentica. Con Yext, inserisci la tua scheda e la confermi tramite fattori di autenticazione e in pochi giorni vedrai l'impatto diretto. I risultati organici migliorano, il SEO migliora, la qualità di Adwords migliora... e chi più ne ha più ne metta!

10. Luigi's Box (Ideale per migliorare la scoperta dei prodotti e la conversione nelle piattaforme di e-commerce)

Luigi's Box è progettato appositamente per le aziende di e-commerce che desiderano trasformare la ricerca sul sito e la scoperta dei prodotti in un vantaggio competitivo. La ricerca vocale e visiva aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo ai clienti di effettuare ricerche parlando o caricando un'immagine invece di digitare.

L'analisi avanzata ti offre una visione chiara di come gli utenti interagiscono con il tuo negozio, consentendoti di ottimizzare le prestazioni con decisioni basate sui dati. E con il supporto multilingue e multivaluta, sei pronto per offrire un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità ai clienti di tutto il mondo, indipendentemente dalla lingua o dalla valuta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Luigi's Box

Suggerisce prodotti complementari, elementi con margini più elevati e pacchetti, aumentando efficacemente le opportunità di upselling e cross-selling

Consente ai clienti di trovare rapidamente i prodotti desiderati utilizzando i codici dei prodotti

Reindirizza gli utenti ai prodotti pertinenti quando non vengono trovate corrispondenze esatte

Limiti di Luigi's Box

La ricerca basata su parole chiave può rivelarsi insufficiente quando i nomi dei prodotti sono complessi o non convenzionali

Accesso limitato alla personalizzazione del backend senza supporto di livello aziendale

Prezzi di Luigi's Box

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Luigi's Box

G2: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Luigi's Box?

Una recensione su G2 dice:

La funzionalità di ricerca sul mio sito web è migliorata notevolmente: i risultati sono estremamente accurati, veloci e personalizzati. Ora è molto più facile per gli utenti trovare esattamente ciò che stanno cercando.

La funzionalità di ricerca sul mio sito web è migliorata notevolmente: i risultati sono estremamente accurati, veloci e personalizzati. Ora è molto più facile per gli utenti trovare esattamente ciò che stanno cercando.

📚 Bonus: Organizzazione di file e cartelle: strategie per migliorare il flusso di lavoro

11. Lucene (ideale per gli sviluppatori che necessitano di un controllo completo per creare funzionalità di ricerca personalizzate da zero)

tramite Apache Lucene

Lucene è una libreria open source basata su Java ad alte prestazioni per la ricerca full-text e il motore principale alla base di Elasticsearch e Solr.

Supporta l'indicizzazione quasi in tempo reale, tokenizzatori personalizzati e ricerca vettoriale per similarità semantica. Gli sviluppatori possono creare i propri analizzatori, costruire algoritmi di classificazione e gestire più frammenti di indice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucene

Ricerca in campi specifici come titolo, autore o contenuto per rendere le query più precise e mirate

Ordina i risultati in base a qualsiasi campo e applica filtri dinamici per aiutare gli utenti a filtrare e navigare in modo efficiente tra grandi insiemi di risultati

Esegui query su più indici e unisci i risultati, per una copertura di ricerca più ampia e flessibile

Limiti di Lucene

Gli utenti segnalano che il feeder integrato è difficile da configurare e spesso inaffidabile durante l'uso

Richiede una configurazione manuale per garantire scalabilità e prestazioni

Prezzi di Lucene

Piattaforma gratuita e open source

Valutazioni e recensioni di Lucene

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lucene?

Una recensione su G2 dice:

L'indicizzazione del testo completo e i controlli di sfaccettatura sono i veri punti di forza di Lucene. È possibile indicizzare facilmente i dati in base a uno schema ed eseguire immediatamente ricerche nell'intero indice a velocità incredibili.

L'indicizzazione del testo completo e i controlli di faceting sono i veri punti di forza di Lucene. È possibile indicizzare facilmente i dati in base a uno schema ed eseguire immediatamente ricerche nell'intero indice a velocità incredibili.

Usufruisci di una potente ricerca e gestione delle conoscenze con ClickUp

Coveo offre potenti funzionalità di ricerca e gestione delle conoscenze, ma non le integra completamente nel tuo lavoro quotidiano. 🧩

ClickUp combina attività, documenti e conoscenze in un'unica piattaforma. Con la ricerca connessa, puoi trovare istantaneamente qualsiasi cosa nella tua area di lavoro utilizzando filtri intelligenti e suggerimenti automatici.

ClickUp Docs ti consente di creare contenuti dettagliati e collegati al progetto, mentre gli strumenti di gestione della conoscenza garantiscono accuratezza e controllo degli accessi. Funzionalità/funzioni basate sull'IA come ClickUp Brain ti aiutano a estrarre informazioni pertinenti e a generare bozze, risparmiando tempo e migliorando la collaborazione.

A differenza di Coveo, ClickUp unifica ricerca, conoscenza e flussi di lavoro in un unico sistema intelligente. Che tu stia gestendo documenti dei client, creando guide di onboarding o migliorando l'accesso interno, ClickUp mantiene il tuo team allineato e agile.

Prova ClickUp oggi stesso e muoviti in modo più rapido, intelligente e sicuro. 🚀