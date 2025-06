le 13 migliori alternative a Tana per prendere appunti nel 2025

Con il suo mix di note strutturate, registrazione giornaliera e un'interfaccia elegante in stile outliner, Tana è diventato uno strumento popolare per le persone che riflettono profondamente su come organizzare le informazioni. Per autori, studenti e lavoratori della conoscenza, Tana offre struttura e flessibilità in un'unica app per prendere appunti.

Ma sebbene Tana sia impressionante, non è adatto a tutti e non è l'unica opzione disponibile.

Che tu sia alla ricerca di un pensiero più visivo, dell'assistenza dell'IA, di una migliore integrazione delle attività o di un modo più semplice per gestire le tue idee, ci sono molte alternative potenti che vale la pena esplorare.

In questo blog esploreremo le migliori alternative a Tana, dalle piattaforme di produttività all-in-one come ClickUp agli strumenti PKM-first come Obsidian, Logseq e Capacities. Che tu sia un autore individuale o un team, qui troverai uno strumento adatto al tuo flusso di lavoro, al tuo stile e al tuo budget.

Perché scegliere le alternative a Tana?

Tana è un prodotto eccezionale quando si tratta di prendere appunti in modo strutturato e creare grafici di conoscenza. La sua architettura basata su nodi e la filosofia "tutto è un riferimento" offrono agli utenti esperti la libertà di costruire sistemi di pensiero complessi e interconnessi. Ma non è privo di limiti.

Ecco alcuni motivi per cui potresti cercare un'alternativa a Tana:

Curva di apprendimento ripida : Tana può sembrare complicata, soprattutto per chi è abituato alle tradizionali app per prendere appunti

Collaborazione in tempo reale limitata : sebbene Tana eccella nella gestione delle conoscenze personali, non è progettato per flussi di lavoro di team senza soluzione di continuità o collaborazione in tempo reale

Funzionalità/funzioni limitate : molte delle funzionalità più avanzate di Tana sono disponibili solo con abbonamenti a pagamento, rendendole meno accessibili agli utenti attenti al budget

Limiti della versione mobile: sebbene in fase di miglioramento, l'esperienza mobile non è così raffinata o intuitiva come quella offerta da alcuni concorrenti

Ecco perché abbiamo selezionato le migliori alternative a Tana che non solo supportano la presa di appunti, ma potenziano anche la produttività, la collaborazione e la gestione delle conoscenze.

Panoramica delle alternative a Tana

Per aiutarti a confrontare rapidamente, ecco una panoramica delle migliori alternative a Tana:

Strumento Funzionalità/funzioni migliori Ideale per Prezzi* ClickUp Documenti con pagine nidificate, attività + note in un unico posto, IA Notetaker, collaborazione in tempo reale Ideale per singoli utenti, team e aziende che necessitano di un'area di lavoro all-in-one potente Piano Free disponibile; componenti aggiuntivi e personalizzazioni disponibili per le aziende Roam Research Collegamento bidirezionale, note giornaliere, interfaccia basata su grafici Ideale per ricercatori e scrittori che prosperano grazie al pensiero in rete A partire da 15 $ al mese; nessun piano Free Obsidian Spazio di archiviazione locale, supporto Markdown, solido ecosistema di plugin Ideale per utenti attenti alla privacy e knowledge worker che lavorano in modo indipendente Gratis per uso personale; piani a pagamento a partire da 50 $ Logseq Grafico locale, struttura basata su schemi, open source Ideale per sviluppatori e accademici che preferiscono la personalizzazione e la privacy Gratis; Open source Workflowy Elenchi nidificati infiniti, interfaccia pulita, sistema di tag Ideale per minimalisti e imprenditori individuali che necessitano di schemi semplici e strutturati Piano Free disponibile; piano a pagamento a partire da 8,99 $ al mese RemNote Ripetizione spaziata, note collegate, integrazione di flashcard Ideale per studenti e persone che desiderano continuare ad apprendere per tutta la vita e conservare le conoscenze acquisite Piano Free disponibile; funzionalità/funzioni Pro a partire da 8 $ al mese Anytype Sistema operativo basato sulla conoscenza, locale e offline Ideale per autori attenti alla privacy che desiderano creare sistemi di conoscenza personale strutturati Piano Free disponibile; piano a pagamento a partire da 99 $ all'anno Notion Blocchi di contenuti ricchi, modelli, database e integrazioni Ideale per team interfunzionali e utenti singoli che gestiscono note, wiki e progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Coda Documenti interattivi, blocchi per app, tabelle di dati Ideale per i team di prodotto e operativi che gestiscono dati e flussi di lavoro nei documenti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Heptabase Appunti visivi, tele spaziali, funzionalità/funzioni incentrate sulla ricerca Ideale per ricercatori e pensatori visivi che mappano idee complesse Versione di prova gratuita disponibile; piani a pagamento a partire da 11,99 $ al mese Capacità Grafico delle conoscenze basato sull'IA, incorporamento di contenuti multimediali, tag e proprietà Ideale per autori e professionisti indipendenti che gestiscono contenuti digitali diversificati Piano Free disponibile; piano a pagamento a partire da $11,99/mese Mem Note basate sull'IA, organizzazione intelligente, integrazione con il calendario Ideale per professionisti impegnati che desiderano un sistema di note automatico e che richieda poco lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $8,33/mese Milanote Bacheche visive, interfaccia drag-and-drop, modelli creativi Ideale per designer e team creativi che organizzano le idee in modo visivo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9,99 $ al mese

Le migliori alternative a Tana per prendere appunti

1. ClickUp (Ideale per la produttività all-in-one e la gestione delle conoscenze)

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team e singoli utenti che desiderano semplificare la presa di appunti, la gestione delle attività e la condivisione delle conoscenze in un'unica area di lavoro.

Con ClickUp, puoi creare documenti strutturati con pagine nidificate, gestire attività e note affiancate e sfruttare potenti strumenti di IA per migliorare il tuo flusso di lavoro.

ClickUp Docs ti consente di creare, organizzare e condividere documenti con pagine nidificate, semplificando la creazione di basi di conoscenza, note di riunioni o documentazione di progetti. Puoi incorporare attività direttamente all'interno di Docs, collegare documenti correlati e collaborare in tempo reale con il tuo team.

AI Notetaker di ClickUp ti aiuta a prendere appunti durante le riunioni, riepilogare/riassumere documenti lunghi e generare automaticamente elementi di azione. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per i team che desiderano risparmiare tempo nella presa di appunti manuale e garantire che nulla venga tralasciato.

L'assistente IA avanzato di ClickUp, ClickUp Brain, fa un ulteriore passaggio. Puoi utilizzarlo per l'assistenza nella scrittura, suggerimenti intelligenti, ordinare le note per la preparazione degli esami, creare riepiloghi/riassunti per le riunioni e persino trasformare le note adesive in note ricche.

Inizia Moderne app per prendere appunti basate su ClickUp Brain

Il blocco note integrato di ClickUp è perfetto per annotare rapidamente idee, cose da fare o promemoria. Puoi facilmente convertire le note in attività concrete o aggiungerle ai documenti per avere più contesto.

Organizza le tue note, liste di controllo e attività in un unico posto con il blocco note Clickup

⚡️Archivio modelli: modelli gratuiti per la knowledge base per creare la tua libreria di informazioni

Funzionalità/funzioni principali di ClickUp:

Area di lavoro all-in-one che riunisce attività, note, basi di conoscenza e strumenti di collaborazione in un unico hub centralizzato

Ricerca connessa di ClickUp per trovare rapidamente contenuti, conversazioni, documenti o attività nell'intera area di lavoro

Assistenza alla traduzione per diverse lingue, tra cui francese, spagnolo, tedesco, giapponese, arabo e altre ancora

Cronologia delle versioni e controlli di accesso per monitorare le modifiche, gestire la condivisione e garantire la sicurezza dei contenuti in tutti i documenti

ClickUp Clips per registrare istantaneamente le schermate e condividerle con le tue note per aggiungere contesto per registrare istantaneamente le schermate e condividerle con le tue note per aggiungere contesto

Incorporamento di contenuti ricchi con supporto per tabelle, segnalibri, PDF, immagini e file per creare note dinamiche e ricche di informazioni

Viste personalizzabili come Elenco, Bacheca e Calendario, che ti consentono di organizzare le tue note e idee in modo da adattarle al tuo flusso di lavoro.

Oltre 1.000 integrazioni con strumenti popolari come Google Drive, Slack, Notion e altri ancora per una connettività senza interruzioni del flusso di lavoro con strumenti popolari come Google Drive, Slack, Notion e altri ancora per una connettività senza interruzioni del flusso di lavoro

Modelli e funzionalità di collegamento per creare e mantenere una base di conoscenze connessa e scalabile

💡Suggerimento: semplifica le tue riunioni e rendile produttive per tutti con il modello di note di riunione di ClickUp, che include programmi, note ed elementi da intraprendere. Ottieni il modello gratis

Limiti di ClickUp:

Può sembrare opprimente per gli utenti che non hanno familiarità con le piattaforme all-in-one

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono piani a pagamento, che potrebbero essere costosi per i team di piccole dimensioni

L'app mobile, sebbene in fase di miglioramento, può occasionalmente rallentare con documenti pesanti

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Prima vivevo grazie alle mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione giusta per me

2. Roam Research (Ideale per il pensiero in rete e le note collegate)

tramite Roam Research

Roam Research offre un approccio non lineare alla presa di appunti, incentrato sulla creazione di connessioni tra le idee attraverso collegamenti bidirezionali. È pensato su misura per gli utenti che desiderano catturare i pensieri in modo organico e rivederli come parte di una rete di conoscenze in continua espansione.

Roam incoraggia la scrittura quotidiana e la creazione di relazioni naturali tra le note. Ciò è particolarmente utile per pensatori a lungo termine, ricercatori, scrittori e autori di contenuti che desiderano tracciare lo sviluppo delle idee nel tempo e scoprire modelli tra argomenti diversi.

Funzionalità/funzioni principali di Roam Research:

Collegamento bidirezionale per creare relazioni contestuali tra le note

Note quotidiane per incoraggiare la scrittura e la riflessione costanti

Visualizzazione grafica per visualizzare le connessioni tra le note

Editor basato su Markdown per una formattazione flessibile

Stile Outliner per un inserimento rapido e strutturato

Limiti di Roam Research:

Non ideale per gli utenti che cercano cartelle o strutture tradizionali

Accesso offline limitato, in particolare sui dispositivi mobili

Le funzionalità di collaborazione sono basilari rispetto agli strumenti orientati al lavoro in team

Per chi non ha familiarità con la presa di appunti in rete, potrebbe essere necessario un po' di tempo per imparare

Prezzi di Roam Research:

Pro : 15 $ al mese

Believer: 8,33 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Roam Research

Product Hunt: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Roam Research?

Roam mi ha fatto conoscere il collegamento in rete e questo fantastico modo di prendere appunti. Tutto è essenziale e non si perde tempo in funzionalità/funzioni casuali. Appunti semplici e puliti. Tuttavia, non mi piace il modello di prezzo rispetto ad altri strumenti disponibili sul mercato.

📖 Per saperne di più: Metodi efficaci per prendere appunti in diversi casi d'uso (con esempi e modelli)

3. Obsidian (ideale per la gestione delle conoscenze locali con plugin)

tramite Obsidian

Obsidian è una buona scelta se desideri il controllo completo su tutti i tuoi dati e flussi di lavoro. È costruito attorno a un approccio local-first, il che significa che le tue note vengono archiviate direttamente sul tuo dispositivo invece che sul cloud. Questo lo rende interessante per gli utenti che danno priorità alla privacy o desiderano lavorare offline senza limitazioni.

L'app è altamente modulare, con una forte comunità che contribuisce con plugin che estendono le sue funzionalità oltre la tradizionale presa di appunti.

Funzionalità/funzioni principali di Obsidian:

Spazio di archiviazione locale con supporto completo per Markdown

Collegamenti bidirezionali e vista grafica per mappare le conoscenze

Accesso offline e piena titolarità dei dati

Temi e layout personalizzabili

Limiti di Obsidian:

Nessuna gestione delle attività integrata

Mancanza di funzionalità/funzioni di collaborazione native

La configurazione e la personalizzazione possono richiedere molto tempo ai nuovi utenti

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Obsidian per prendere appunti

Prezzi Obsidian:

Uso personale : Free Forever

Uso commerciale : 50 $ per utente, fatturato annualmente

Obsidian Sync : 8 $ al mese

Obsidian Publish: 16 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Obsidian:

G2 : Nessuna recensione disponibile

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Penso che Obsidian sia ideale per attività incentrate sul testo ed eccelle nella presa di appunti e nel monitoraggio delle attività quotidiane. Tuttavia, manca la possibilità di creare moduli, il che potrebbe essere un problema per me. Anche impostare la collaborazione in team non è una passeggiata: manca un'integrazione perfetta per un lavoro di gruppo fluido.

📖 Per saperne di più: Come prendere appunti da un video come un professionista

4. Logseq (Ideale per la creazione di schemi locali e basi di conoscenza personali)

tramite Logseq

Logseq è un'app per prendere appunti open source incentrata sulla privacy che archivia le tue note localmente. È ideale per gli utenti che desiderano il controllo dei dati e preferiscono un approccio in stile outliner per organizzare le idee.

L'app è particolarmente adatta a chi desidera creare una base di conoscenze personali o a chi preferisce l'accesso offline e un flusso di lavoro incentrato sul testo.

Funzionalità/funzioni principali di Logseq:

Spazio di archiviazione locale con supporto per Markdown o modalità Org

Diari giornalieri per un continuo accumulo di conoscenze

Collegamento bidirezionale e visualizzazione grafica per una navigazione contestuale

Flashcard integrate e ripetizione spaziata per i flussi di lavoro di studio

Limiti di Logseq:

L'interfaccia potrebbe sembrare minimale o tecnica per alcuni utenti

L'app mobile è in continuo miglioramento

L'ecosistema di plugin è più piccolo rispetto alla concorrenza

Prezzi Logseq:

Gratis (open source)

Valutazioni e recensioni di Logseq

G2: N/A

Capterra: N/A

Cosa dicono gli utenti reali di Logseq?

Logseq è brillante in teoria, ma doloroso nella pratica. È un potente outliner locale basato su markdown, ma una volta che il grafico diventa grande, le prestazioni calano e i dati strutturati diventano un disastro.

📖 Per saperne di più: Come condividere e collaborare sulle note

5. RemNote (Ideale per prendere appunti in modo integrato e ripetere a intervalli regolari)

tramite RemNote

RemNote è progettato per studenti e lavoratori della conoscenza che desiderano combinare la presa di appunti con il richiamo attivo attraverso la ripetizione spaziata. Si concentra sull'aiutare gli utenti a ricordare le informazioni collegando le note direttamente alle flashcard, rendendolo una scelta solida per chiunque gestisca materiale didattico complesso.

L'app supporta schemi gerarchici e collegamenti bidirezionali, consentendo agli utenti di creare basi di conoscenza interconnesse. Il suo approccio unisce la presa di appunti e lo studio in un'unica piattaforma, aiutandoti a conservare i concetti chiave in modo più efficiente nel tempo.

Funzionalità/funzioni principali di RemNote:

Flashcard con ripetizione spaziata integrate nelle note

Supporta il tagging dei documenti e il backlinking

Accesso offline con opzioni di sincronizzazione

Limiti di RemNote:

L'interfaccia utente può sembrare disordinata ai nuovi utenti

Le funzionalità/funzioni di collaborazione sono limitate

Valutazioni e recensioni di RemNote

Product Hunt: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RemNote?

Da fare:

📮 ClickUp Insight: Mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non ha familiarità con il tuo contesto di lavoro spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che collega il project management, la gestione delle conoscenze e la collaborazione nella tua area di lavoro e negli strumenti di terze parti integrati. Ottieni risposte contestualizzate senza dover attivare/disattivare la funzione e aumenta l'efficienza del tuo lavoro di 2-3 volte, proprio come i nostri client di Seequent.

6. Anytype (Ideale per la gestione decentralizzata delle conoscenze e la privacy)

tramite Anytype

Anytype è un'app decentralizzata per la presa di appunti e la gestione delle conoscenze, progettata pensando alla privacy e alla sicurezza. Archivia i tuoi dati localmente e li sincronizza peer-to-peer, rendendola un'opzione interessante per gli utenti che desiderano evitare l'archiviazione basata su cloud e mantenere il controllo sulle proprie informazioni.

L'app supporta tipi di contenuti ricchi e modelli personalizzabili, attraenti per autori e team alla ricerca di modi flessibili per organizzare progetti, note e flussi di lavoro senza fare affidamento su server centralizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anytype:

Sincronizzazione decentralizzata peer-to-peer per la privacy

Spazio di archiviazione locale con crittografia end-to-end

Blocchi di contenuti ricchi e modelli personalizzabili

Visualizzazione grafica per visualizzare le relazioni tra le note

Assistenza multipiattaforma (desktop e mobile)

Limiti di Anytype:

Ancora in fase di sviluppo attivo, quindi alcune funzionalità/funzioni sono incomplete

Gli strumenti di collaborazione sono limitati in questa fase

Prezzi Anytype

Explorer: Free

Builder: 99 $ all'anno

Co-Creator: 299 $ per 3 anni

Valutazioni e recensioni di Anytype

Product Hunt: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Anytype?

Lo uso da dicembre e devo dire che adoro quello che sta facendo Anytype! Ci sono alcuni bug minori qua e là, ma è stata un'esperienza fantastica e l'interfaccia utente è molto fresca.

7. Notion (ideale per aree di lavoro personalizzabili e una gestione semplice dei database)

tramite Notion

Notion è uno strumento versatile per prendere appunti in modo collaborativo, noto per le sue aree di lavoro personalizzabili. Combina note, database e funzionalità di project management in un'unica piattaforma. Gli utenti possono creare pagine interconnesse, monitorare i progetti e organizzare i contenuti utilizzando varie opzioni di visualizzazione.

Include anche modelli predefiniti per semplificare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione in team. Inoltre, l'IA integrata di Notion aiuta a svolgere attività come la ricerca, il riepilogo/riassunto e la traduzione delle note in modo efficiente.

Funzionalità/funzioni principali di Notion:

Editor a blocchi drag-and-drop per una facile organizzazione dei contenuti

Database semplici con diverse opzioni di visualizzazione

Ampia varietà di modelli creati dalla community

Collaborazione in tempo reale con commenti

Assistenza multipiattaforma tramite web e app

Limiti di Notion:

La funzionalità offline è di base

Funzionalità/funzioni di automazione e gestione delle attività limitate

Prezzi di Notion:

Free

Plus : 12 $ per postazione/mese

Business : 18 $ al mese per postazione

Enterprise : prezzi personalizzati

Notion IA: 10 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 5.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Mi è piaciuto poter lasciare note scritte sul documento. Ci avvisava sempre quando qualcun altro apportava modifiche o aggiungeva qualcosa al progetto. Era un modo semplice per tenere tutti sulla stessa pagina. Tuttavia, Notion non era molto intuitivo. Mi sembra che il nostro team abbia impiegato un po' di tempo per capire come utilizzare efficacemente il programma.

8. Coda (ideale per flussi di lavoro incentrati sui documenti e blocchi personalizzabili)

tramite Coda

Coda combina documenti e fogli di calcolo in una piattaforma flessibile in cui gli utenti possono creare flussi di lavoro personalizzati con elementi interattivi. È adatto a team e singoli che desiderano creare soluzioni uniche su misura per processi specifici, senza dover ricorrere a più strumenti scollegati tra loro.

Con il suo approccio modulare, Coda consente di incorporare tabelle, pulsanti e formule direttamente nei documenti, rendendolo utile per gestire dati complessi insieme a contenuti narrativi.

Funzionalità/funzioni principali di Coda:

Documenti modulari con tabelle, pulsanti e formule

Integrazione con varie app e servizi esterni

Modelli per project management, pianificazione e documentazione

Collaborazione e commenti in tempo reale

Accesso multipiattaforma tramite web e app mobili

Limiti di Coda:

Curva di apprendimento più ripida per la creazione di documenti complessi

Assistenza offline limitata

Il prezzo può essere elevato per i team più grandi

Prezzi di Coda

Free

Pro : 12 $ al mese per Doc Maker

Team : 36 $ al mese per Doc Maker

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2 : 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Ha tantissime possibilità. Puoi scrivere documentazione, creare tabelle (complesse), creare pagine all'interno di pagine, menzionare persone e pagine, integrare con miro, fogli Google/documenti/ecc., inserire immagini, link. Alcune funzionalità/funzioni non sono molto chiare e intuitive. Sebbene l'interfaccia sia molto intuitiva, è necessario capire come utilizzare alcune funzioni.

9. Heptabase (Ideale per il pensiero visivo e la mappatura delle conoscenze)

via Heptabase

Heptabase è progettato per autori, ricercatori e knowledge worker che prosperano con il pensiero visivo. Offre un approccio spaziale unico alla presa di appunti, consentendo agli utenti di organizzare le idee utilizzando schede su un'interfaccia in stile lavagna online.

Questo layout visivo aiuta a semplificare argomenti complessi, rendendo più facile esplorare, collegare e riflettere sulle informazioni.

Funzionalità/funzioni principali di Heptabase:

Organizzazione visiva basata su schede per raggruppare e connettere concetti

Strumenti di acquisizione rapida con tagging e collegamento bidirezionale

Progettato specificamente per i flussi di lavoro di gestione delle conoscenze personali

Disponibile su piattaforme desktop e web

Limiti di Heptabase:

Le funzionalità/funzioni di collaborazione sono minime

La disponibilità dell'app mobile è limitata

Comunità di utenti più piccola rispetto agli strumenti più grandi

Prezzi di Heptabase:

Piano Free con funzionalità/funzioni di base

Premium: 11,99 $ al mese con fatturazione annuale

Piani per team e aziende disponibili

Valutazioni e recensioni di Heptabase

Product Hunt: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Heptabase?

Ora posso dire che in due settimane con Heptabase sono diventato molto più bravo a prendere appunti di quanto non fossi mai stato prima. L'app mobile è migliorata, ma presenta ancora alcune limitazioni significative.

10. Capacità (ideale per la gestione delle conoscenze basata sull'IA)

via Capacità

Capacities è progettato per migliorare la gestione delle conoscenze personali e del team utilizzando l'IA. Aiuta gli utenti a organizzare, cercare e recuperare le informazioni in modo efficiente combinando la tradizionale presa di appunti con approfondimenti basati sull'IA.

La piattaforma supporta query in linguaggio naturale e fa emergere automaticamente i contenuti pertinenti, consentendo ai knowledge worker che gestiscono grandi volumi di informazioni di risparmiare tempo. La sua attenzione all'IA la rende un'opzione interessante per chi desidera aumentare la produttività attraverso un recupero più intelligente delle informazioni.

Capacità/funzionalità migliori:

Ricerca basata sull'IA con comprensione del linguaggio naturale

Base di conoscenza centralizzata con collegamento intelligente dei contenuti

Tagging e categorizzazione automatizzati

Strumenti di collaborazione con aree di lavoro condivise

Assistenza multipiattaforma, inclusi web e desktop

Limiti di capacità:

Strumento più recente con una base di utenti più ridotta

Alcune funzionalità/funzioni IA potrebbero richiedere una messa a punto per ottenere risultati ottimali

Prezzi in base alle capacità

Free

Capacità Pro: 11,99 $ al mese

Capacità Believer: a partire da 14,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni delle capacità

Product Hunt: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali delle capacità?

Adoro Capacities! Ho iniziato a usarlo insieme a Notion per tutte le mie note e la gestione delle conoscenze. Inoltre, si carica MOLTO PIÙ VELOCEMENTE di Notion, che era quasi inutilizzabile a causa della sua lentezza sul mio computer.

➡️ Per saperne di più: Come implementare strategie collaborative per prendere appunti

11. Mem. ai (Ideale per prendere appunti con l'assistenza dell'IA e gestire le conoscenze)

Mem si concentra sull'uso dell'IA per aiutare gli utenti a catturare, organizzare e trovare note senza sforzo. Organizza automaticamente i tuoi contenuti, creando connessioni tra le idee senza bisogno di tag o strutturazione manuale. Questo lo rende perfetto per i knowledge worker e gli autori che desiderano un'esperienza di presa di appunti intelligente.

L'app punta sulla velocità e sul minimalismo, consentendo di catturare rapidamente le idee e di effettuare ricerche in tempo reale grazie all'IA. Il suo design supporta la crescita continua delle conoscenze evidenziando i contenuti correlati e facendo emergere le note rilevanti mentre lavori.

Principali funzionalità/funzioni di Mem:

Organizzazione e collegamento automatico delle note basato sull'IA

Acquisizione rapida con input in linguaggio naturale

Ricerca IA in tempo reale e suggerimenti sui contenuti

Interfaccia minimalista incentrata sulla produttività

Multipiattaforma con app web e mobili

Limiti di memoria:

Le opzioni di collaborazione sono limitate rispetto alla concorrenza

Alcune funzionalità/funzioni IA sono ancora in fase di sviluppo

Prezzo mensile

Mem: 14,99 $ al mese per utente

Mem Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli utenti

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mem?

Uso Mem sin dall'inizio ed è ancora la mia scelta preferita per prendere appunti veloci e trovare rapidamente informazioni.

12. Milanote (Ideale per l'organizzazione di progetti creativi e la presa di appunti visivi)

tramite Milanote

Milanote è progettato per i creativi che pensano in modo visivo. Offre un'area di lavoro flessibile in stile bacheca, ideale per moodboard, pianificazione di progetti e sessioni di brainstorming.

Invece delle note lineari, Milanote supporta un layout libero, rendendolo perfetto per designer, scrittori e team che prosperano grazie alla narrazione visiva e all'organizzazione spaziale.

Milanote migliori funzionalità/funzioni:

Bacheche visive per organizzare note, immagini e collegamenti

Interfaccia intuitiva con funzione drag-and-drop

Collaborazione in tempo reale con commenti e condivisione

Modelli pronti all'uso per flussi di lavoro creativi

Disponibile su piattaforme web e desktop

Limiti di Milanote:

Funzionalità limitate di gestione delle attività

Nessuna modalità offline sulle app mobili

Il prezzo può essere elevato per i singoli utenti

Prezzi di Milanote

Free

Prezzo per persona: 9,99 $ al mese

Team: 49 $ al mese per un massimo di 10 persone

Valutazioni e recensioni di Milanote

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Milanote?

Adoro la sua facilità d'uso e la sua flessibilità. La possibilità di spostare liberamente le varie "schede" come si desidera lo rende utile per tantissime cose diverse. Per una persona creativa come me che ama essere organizzata, è davvero utile. Tuttavia, l'app per telefono non è così facile da visualizzare le bacheche perché l'ordine in cui vengono visualizzate è piuttosto casuale.

13. Workflowy (Ideale per schemi semplici e senza distrazioni)

tramite Workflowy

Workflowy è uno strumento di schematizzazione minimalista progettato per prendere appunti rapidamente e organizzare le attività tramite elenchi nidificati. La sua interfaccia intuitiva piace agli utenti che preferiscono concentrarsi sul pensiero gerarchico senza la complessità delle app ricche di funzionalità/funzioni.

L'app è ottima per la produttività personale, il brainstorming e la gestione delle idee in un ambiente pulito e privo di distrazioni. È leggera, veloce e supporta la sincronizzazione tra dispositivi, anche se manca di alcune funzionalità avanzate di collaborazione e IA presenti in altri strumenti.

Funzionalità/funzioni principali di Workflowy:

Elenchi nidificati infiniti per schemi dettagliati

Interfaccia veloce e minimale

Tag e filtri per una facile organizzazione

Sincronizzazione multipiattaforma con app per web, desktop e dispositivi mobili

Limiti di Workflowy:

Opzioni di collaborazione limitate

Nessuna IA o automazione integrata

Formattazione di base e nessun supporto multimediale avanzato

Prezzi di Workflowy

Base : Gratis

Workflowy Pro: 8,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Workflowy

G2 : 4,5/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Workflowy?

Nel complesso, ritengo che Workflowy sia un ottimo strumento se tutto ciò che desideri gestire è una piccola quantità di testo, come elenchi di cose da fare, i tuoi obiettivi o i post su Twitter. Tuttavia, il suo valore diminuisce notevolmente se hai bisogno di grandi quantità di paragrafi, immagini, video, ecc.

Lo strumento giusto fa la differenza

Scegliere lo strumento giusto per prendere appunti e gestire il tuo lavoro dipende davvero da ciò che si adatta al tuo stile e alle tue esigenze. Mentre Tana offre un solido mix di funzionalità per prendere appunti e migliorare la produttività, le alternative qui ti offrono un'ampia scelta, sia che tu desideri potenti funzionalità di IA come ClickUp e Capacities, un approccio visivo come Heptabase e Milanote, o qualcosa di semplice come Workflowy e Obsidian.

Se desideri una piattaforma all-in-one che combini note, attività, assistenza IA e lavoro di squadra, ClickUp merita sicuramente un'occhiata più da vicino. Ma se preferisci qualcosa di più mirato o leggero, in questo elenco c'è qualcosa per tutti.

Prenditi un po' di tempo per esplorare e trovare quello che fa per te. Lo strumento giusto può davvero cambiare il modo in cui acquisisci idee, organizzi le informazioni e porti a termine le cose

Sei pronto ad aumentare la tua produttività con ClickUp? Iscriviti gratis oggi stesso e inizia a organizzare le tue note e attività come un professionista.