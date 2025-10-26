Le 10 migliori alternative al flusso di Wispr nel 2026

Hai appena concluso una riunione. Sono state effettuate la condivisione di ottime idee, sono state prese decisioni chiare e ti sei detto: “Scriverò tutto subito dopo.”

Ma prendere appunti a mano dopo una riunione richiede tempo prezioso, e difficilmente riesci a ricordare chi ha detto cosa, quando e in quale contesto.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di dettatura vocale come Wispr Flow. Questo strumento di dettatura online cattura le parole pronunciate, trasforma i memo vocali in trascrizioni accurate e ti aiuta a organizzarli con comandi basati sull'IA.

L'obiettivo è aiutarti a migliorare la produttività senza dover passare ore a digitare manualmente. Tuttavia, Wispr Flow non è adatto a tutti. Forse il riconoscimento vocale non funziona bene, o non si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro. Ecco perché abbiamo raccolto per te le migliori alternative a Wispr Flow.

Da software intelligenti di sintesi vocale a strumenti basati sull'IA che ti consentono di semplificare la creazione di appunti e la modifica dei documenti, queste opzioni sono progettate per aiutarti a risparmiare tempo e a lavorare in modo più efficiente.

Perché scegliere le alternative al flusso di Wispr?

Wispr Flow è un utile strumento di dettatura vocale, ma i recenti feedback degli utenti evidenziano diverse difficoltà che potrebbero spingerti a cercare opzioni migliori.

Elevato utilizzo di memoria e CPU : Wispr Flow consuma fino a 800 MB di RAM e l'8% della CPU, il che può influire sulle prestazioni del tuo sistema, anche quando non stai utilizzando attivamente lo strumento di dettatura online. Questo comporta un costo reale in termini di tempo prezioso

Avvio lento e macchinoso : l'avvio dell'app può richiedere 8-10 secondi, il che non è l'ideale quando hai fretta di dettare note dopo una riunione

Preoccupazioni relative alla privacy e ai problemi di raccolta dei dati: Wispr Flow raccoglie dati contestuali dallo schermo per migliorare la precisione e comunica con i propri server anche quando è inattivo. Ciò desta preoccupazione tra gli utenti attenti alla privacy e alla trasparenza.

Modelli cloud rispetto all'elaborazione locale : mentre Wispr Flow dipende dalla comunicazione con il server, alcuni utenti preferiscono strumenti con elaborazione locale che non memorizzano né elaborano i dati esternamente quando gestiscono contenuti sensibili

Profonda integrazione di sistema senza consenso : l'app si aggiunge automaticamente agli elementi di accesso del sistema e alle barre degli strumenti del browser. Alcuni utenti segnalano che riappare dopo la rimozione, con un comportamento che può interferire con altre app o con il browser

Mancanza di accesso mobile : Wispr Flow è disponibile solo su macOS e, più recentemente, su Windows. Non esiste un'app mobile, il che ne limita l'utilità come strumento di dettatura veloce e accurato per team o professionisti in movimento. Ecco alcuni utili strumenti di IA per prendere appunti : Wispr Flow è disponibile solo su macOS e, più recentemente, su Windows. Non esiste un'app mobile, il che ne limita l'utilità come strumento di dettatura veloce e accurato per team o professionisti in movimento. Ecco alcuni utili modelli di appunti per riunioni

Piano gratuito con limiti: il piano gratuito limita l'utilizzo a un numero massimo di parole a settimana. È una quantità appena sufficiente per riunioni regolari, sessioni di brainstorming o pianificazione dei contenuti, specialmente se il tuo obiettivo è migliorare la produttività con comandi vocali costanti

Panoramica delle alternative a Wispr Flow

Ecco l'elenco delle migliori alternative a Wispr Flow che puoi provare oggi stesso per trascrivere facilmente i file audio!

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, documenti, gestione delle attività, modelli per riunioni Sia i singoli utenti che i team di medie e grandi dimensioni che necessitano di un'area di lavoro all-in-one per note, attività e collaborazione Piano Free disponibile, personalizzazioni disponibili per le aziende Otter.ia Trascrizione in tempo reale, identificazione dell'oratore, riepiloghi delle riunioni, integrazione con Zoom e Google Meet Privati, liberi professionisti e piccoli team che necessitano di trascrizioni in tempo reale e riepiloghi delle riunioni Piano Free disponibile, il piano a pagamento parte da 16,99 $ al mese per le funzionalità/funzioni premium Sonix. IA Supporto per oltre 40 lingue, importazione di file audio/video, timestamp, vocabolario personalizzato Freelancer, autori di contenuti e team internazionali che necessitano di trascrizioni veloci, multilingue e altamente accurate È disponibile una versione di prova gratis; il piano a pagamento parte da 10 $/ora per la trascrizione Temi Prezzi convenienti, interfaccia semplice, tempi di consegna rapidi Privati e utenti occasionali (come studenti o giornalisti) che necessitano di un software di trascrizione veloce ed economico A partire da 0,25 $ al minuto di audio, modello pay-as-you-go Descrizione Overdub, registrazione dello schermo, modifica multitraccia e pubblicazione di podcast Autori indipendenti, podcaster e piccoli team multimediali che combinano la modifica audio, video e di testo Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 24 $ al mese MacWhisper Motore Whisper IA, non richiede connessione a Internet, offre supporto per più lingue Conversione da voce a testo offline per utenti Mac Piano Free disponibile, licenza una tantum per la versione Pro Dictanote Dettatura ibrida + inserimento manuale, strumenti di formattazione, scorciatoie vocali Scrittori, blogger e studenti che attivano/disattivano la dettatura e la digitazione in una configurazione di lavoro individuale Piano Free disponibile, piano a pagamento a partire da 8 $ al mese Tactiq Trascrizioni per Zoom, Google Meet, MS Teams, monitoraggio dei punti salienti e riassunti automatici Team di piccole e medie dimensioni che registrano e organizzano le trascrizioni delle riunioni dalle videochiamate Piano Free disponibile, piano a pagamento a partire da 12 $ al mese Rev Trascrizione con IA e umana, sottotitolazione e supporto linguistico globale Team legali, dei media e di ricerca (da medie imprese a grandi aziende) che necessitano di una trascrizione accurata come quella umana Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese Superwhisper Interfaccia leggera, supporto per più ingressi audio, non è necessario creare un account Professionisti attenti alla privacy e utenti aziendali che utilizzano Whisper IA in locale su Mac e iOS Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 8,49 $ al mese

La migliore alternativa al flusso di Wispr da utilizzare

Ora che hai dato un'occhiata alle migliori scelte, analizziamole una per una per trovare quella più adatta a te.

1. ClickUp (Ideale per singoli e team che necessitano di una piattaforma unificata per le attività e la comunicazione)

Rendi le riunioni 10 volte più produttive con ClickUp AI Notetaker Cattura ogni dettaglio di qualsiasi discussione utilizzando ClickUp AI Notetaker

La maggior parte degli strumenti di sintesi vocale si limita alla trascrizione del testo. ClickUp va oltre, trasformando le tue conversazioni in piani concreti.

Rendi le riunioni 10 volte più produttive con ClickUp AI Notetaker

Immagina di essere in una chiamata con un cliente, di scambiare idee, discutere i prossimi passaggi e assegnare le responsabilità al volo. ClickUp AI Notetaker si unisce silenziosamente alla riunione (con la tua autorizzazione, ovviamente), registra la conversazione e invia nella tua casella di posta una trascrizione pulita ed etichettata, accompagnata da un riepilogo intelligente dei punti chiave e delle azioni da intraprendere.

Registra, trascrivi e riassumi automaticamente le riunioni con ClickUp AI Notetaker

Ma questo è solo l'inizio.

ClickUp Brain MAX – Produttività basata sulla voce

ClickUp AI Notetaker già registra e riassume le riunioni, ma ClickUp Brain MAX fa un passo avanti con un'intelligenza artificiale desktop voice-first che conosce il tuo contesto lavorativo.

Con Talk to Text, puoi dettare note, follow-up o attività a mani libere e vederli immediatamente formattati in ClickUp Docs, attività o commenti. Supporta il collegamento intelligente a @menzioni, attività e Docs, così i tuoi comandi vocali si collegano al lavoro reale senza clic aggiuntivi.

Perché Brain MAX migliora la presa di appunti:

Documentazione automatica con formattazione istantanea

Collega attività, documenti e menzioni direttamente tramite comandi vocali

Ricerca contestuale su ClickUp e sulle app collegate

Output multilingue e con tono regolabile

Esempio:

“Max, crea un'attività per finalizzare la guida di onboarding entro giovedì per Jordan.” ✅ Attività creata, data di scadenza impostata, team avvisato: non serve digitare nulla.

“Max, crea un'attività per finalizzare la guida di onboarding entro giovedì per Jordan.” ✅ Attività creata, data di scadenza impostata, team avvisato: non serve digitare nulla.

Collabora e organizza le note con ClickUp Docs

Subito dopo la riunione, quelle note, create in ClickUp Docs, diventano parte del tuo spazio di lavoro. Puoi trasformare istantaneamente i punti salienti in attività di ClickUp, assegnarle, impostare le date di scadenza e mantenere centralizzato l'intero contesto del progetto. Questo tipo di integrazione delle attività mantiene il tuo team allineato ed elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro. Puoi anche utilizzare i modelli di elenco attività per iniziare più velocemente.

Formatta istantaneamente i contenuti, collega le attività e collabora con i team per modifiche dettagliate con ClickUp Docs

Poiché tutto avviene in uno spazio condiviso, la collaborazione risulta naturale. Il tuo team può effettuare insieme le modifiche alle note utilizzando la Collaborazione in tempo reale di ClickUp, lasciare commenti, aggiornare lo stato delle attività e rimanere allineato grazie alle note condivise, senza perdere di vista il quadro generale.

Le migliori funzionalità di ClickUp

IA Notetaker per le riunioni: Lascia che Notetaker si colleghi automaticamente alle chiamate, registri le conversazioni e generi trascrizioni con riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere

ClickUp Docs: Crea, modifica e condividi documenti in tempo reale, con commenti in linea, menzioni e collegamenti alle attività

Integrazione delle attività dalle note: Trasforma qualsiasi parte di un documento o di una trascrizione in un'attività con assegnatari, scadenze e tag di progetto

Collaborazione in team integrata: modifica i documenti in collaborazione, assegna attività di follow-up, effettua il monitoraggio degli aggiornamenti e gestisci i feedback, il tutto in un unico spazio di lavoro condiviso

ClickUp Brain con comandi AI: riepiloga note lunghe, estrai i passaggi successivi e riscrivi i contenuti all'interno di documenti o nei commenti con l'assistenza riepiloga note lunghe, estrai i passaggi successivi e riscrivi i contenuti all'interno di documenti o nei commenti con l'assistenza AI di ClickUp

📮ClickUp Insight: ClickUp ha rilevato che il 47% delle riunioni dura un'ora o più. Ma tutto quel tempo è davvero necessario? Il motivo del nostro scetticismo? Solo il 12% degli intervistati fa una valutazione positiva delle proprie riunioni, considerandole altamente efficaci. Il monitoraggio delle metriche quali le azioni da intraprendere generate, i tassi di follow-up e i risultati può rivelare se le riunioni più lunghe apportano realmente valore. Gli strumenti di gestione delle riunioni di ClickUp possono aiutarti in questo! Cattura facilmente gli elementi da intraprendere durante le discussioni con AI Notetaker, convertile in attività tracciabili e monitora i tassi di completamento, il tutto in un unico spazio di lavoro unificato. Scopri quali riunioni portano effettivamente a risultati e quali invece stanno solo rubando tempo alla giornata del tuo team!

Limiti di ClickUp

ClickUp offre tantissime funzionalità, che possono risultare un po' eccessive per i team più piccoli o per gli utenti singoli che hanno appena iniziato. Gli utenti spesso sottolineano che ci vuole un po' di tempo per capire come configurare dashboard, viste e flussi di lavoro personalizzati

Si segnalano occasionalmente rallentamenti nelle aree di lavoro più grandi, specialmente quando sono in uso automazioni o integrazioni complesse

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore di G2 ha condiviso come ClickUp abbia trasformato la gestione interna delle attività della sua agenzia:

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne in agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione.

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le attività interne in agenzia. Mi permette di monitorare il flusso di lavoro dell'intero team in un unico posto, dare priorità alle questioni urgenti e centralizzare la comunicazione.

2. Otter.ai (Ideale per trascrizioni in tempo reale e riepiloghi delle riunioni)

tramite Otter.ai / IA

Otter.ai è un noto strumento di conversione da voce a testo pensato per i professionisti che trascorrono molto tempo in riunioni. Offre trascrizioni in tempo reale con le etichette degli interlocutori e genera automaticamente riepiloghi/riassunti e trascrizioni ricercabili. Che tu sia in una chiamata Zoom, a una lezione o a un colloquio, Otter ti aiuta a rimanere concentrato senza dover prendere appunti manualmente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Distinguete i relatori in tempo reale durante le riunioni

Ottieni una rapida panoramica dei momenti chiave senza leggere la trascrizione completa

Integrazione semplice con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altri servizi tramite l'estensione Chrome o le integrazioni native

Condivisione delle trascrizioni, aggiunta di commenti e taggaggio dei colleghi all'interno della trascrizione utilizzando gli strumenti di collaborazione

Trascrivi da qualsiasi luogo con le app per iOS, Android e web

Limiti di Otter.ai

L'accuratezza della trascrizione può diminuire in presenza di rumori di fondo, accenti marcati o discorsi sovrapposti

L'identificazione dei parlanti richiede spesso una regolazione manuale per funzionare in modo coerente in contesti di gruppo

Il piano Free include minuti di trascrizione con limite, che potrebbero non essere sufficienti per un uso regolare

Funzionalità avanzate come il riepilogo in tempo reale, la collaborazione in team e i controlli amministrativi sono disponibili solo nei piani a pagamento di fascia alta

Prezzi di Otter.ai / IA

Piano Base : Gratis

Piano Pro : 16,99 $ al mese per utente

Piano Business : 30 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Otter.ai:

Un efficace strumento per prendere appunti con ottimi riassunti, elementi da intraprendere e integrazioni utili

Un efficace strumento per prendere appunti con ottimi riassunti, elementi da intraprendere e integrazioni utili

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter IA

3. Sonix. IA (Ideale per trascrizioni veloci, multilingue e ad alta precisione)

Sonix.ai è l'ideale per gli autori di contenuti e i team che necessitano di trascrizioni veloci e altamente accurate in oltre 40 lingue. Puoi caricare file audio o video, ottenere trascrizioni rapide con l'identificazione dei parlanti e i timestamp, e modificarle direttamente nel browser. Supporta l'input multilingue, consente agli utenti di parlare liberamente e include funzionalità intelligenti come i riassunti e le opzioni di esportazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix.ai

Trascrivi audio e video in oltre 40 lingue per team e autori di tutto il mondo

Ottieni le trascrizioni in pochi minuti, ideali per tempi di consegna rapidi

Tag i relatori e aggiungete timestamp a livello di parola per una navigazione più semplice

Modifica, evidenzia e collabora all'interno dell'interfaccia web

Esporta le trascrizioni in formato TXT, DOCX, PDF, SRT e altri formati per facilitare la condivisione e il riutilizzo

Limiti di Sonix. IA

Non include un registratore vocale IA integrato. Gli utenti devono caricare file audio o video

L'accuratezza può diminuire in ambienti rumorosi o in presenza di dialoghi sovrapposti

La versione di prova gratis ha un limite e i prezzi potrebbero non essere adeguati per un uso intensivo e continuativo

Prezzi di Sonix. IA

Versione di prova gratis disponibile

Piano Standard (pay-as-you-go): 10 $/ora per la trascrizione

Piano Premium: 16,50 $/utente al mese (fatturato annualmente) + 5 $/ora per la trascrizione

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati per 5 o più utenti

Valutazioni e recensioni di Sonix.ai / IA

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix. IA?

Ecco cosa ha detto un recensore su G2:

Sonix.ai è uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro ovunque ti trovi e tenerli in ordine.

Sonix.ai è uno strumento fantastico per trascrivere i messaggi vocali di lavoro ovunque ti trovi e tenerli in ordine.

📖 Leggi anche: I migliori software di sintesi del testo

4. Temi (Ideale per trascrizioni veloci e convenienti con un minimo di modifica)

Temi è progettato per garantire velocità e semplicità. È uno strumento di trascrizione leggero che offre risultati rapidi a uno dei prezzi più bassi sul mercato. Grazie al suo prezzo forfettario e all'editor di facile utilizzo, è uno dei preferiti dai professionisti che lavorano in proprio, come giornalisti, studenti e autori di contenuti.

Puoi caricare il tuo audio, ottenere una trascrizione in pochi minuti e perfezionarla utilizzando l'editor integrato di Temi. Funziona al meglio con audio chiaro e rumore di fondo minimo: perfetto per interviste individuali, lezioni o registrazioni di podcast.

Sebbene manchi di funzionalità di collaborazione o flussi di lavoro, Temi eccelle quando convenienza e velocità sono le tue priorità principali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Temi

Approfitta di una delle tariffe di trascrizione più basse sul mercato. Non sono previste sottoscrizioni, impegni mensili o livelli di utilizzo

Ricevi le trascrizioni entro 5-10 minuti dal caricamento, anche per file più lunghi

Riproduci l'audio, segui i timestamp e modifica il testo riga per riga

Scarica la versione pulita della tua trascrizione in formato TXT, SRT o PDF per la condivisione o la pubblicazione

Limiti di Temi

Non offre supporto per la trascrizione in tempo reale né per le funzionalità di integrazione con le riunioni

L'accuratezza potrebbe diminuire nelle registrazioni con rumori di fondo o voci sovrapposte

Nessuna funzionalità di collaborazione o project management

Prezzi di Temi

Versione di prova gratis disponibile

0,25 $ al minuto di audio (pagamento a consumo)

Valutazioni e recensioni di Temi

Trustpilot : 4/5 (oltre 70 recensioni)

G2: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Temi?

Questa recensione di G2 condivide:

Temi trascrive accuratamente le registrazioni audio. Una volta trascritto, il contenuto può essere sottoposto a modifica.

Temi trascrive accuratamente le registrazioni audio. Una volta trascritto, il contenuto può essere sottoposto a modifica.

💡 Consiglio da esperto: se stai trascrivendo webinar o videochiamate manualmente, usa i timestamp per ancorare le tue note. Metti in pausa il video e annota il timestamp accanto a ogni punto chiave (ad es. [03:42] Come costruire una roadmap di progetto). In questo modo sarà facile rivedere le parti complesse senza dover guardare di nuovo l'intero video. Vuoi altri consigli? Ecco una guida rapida su come prendere note da un video in modo efficiente.

5. Descript (Ideale per gli autori che combinano trascrizione, modifica audio e video)

via Descript

Descript è uno degli strumenti preferiti da podcaster, esperti di marketing e docenti che desiderano un modo più veloce per trascrivere, effettuare modifiche e pubblicare contenuti senza dover passare da uno strumento all'altro. Trasforma automaticamente le registrazioni in testo, consentendoti di effettuare modifiche ai video o alle voci fuori campo semplicemente modificando la trascrizione.

Puoi rimuovere le parole di riempimento, aggiungere didascalie e preparare i contenuti per la pubblicazione, il tutto da un'unica dashboard. Grazie alla registrazione dello schermo integrata, alla collaborazione in team e agli strumenti di pubblicazione, Descript aiuta i team creativi a passare dall'idea al contenuto finito in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica i contenuti audio e video semplicemente modificando la trascrizione. Taglia, riorganizza o elimina sezioni senza utilizzare un editor della Sequenza tradizionale

Rileva e rimuovi automaticamente parole di riempimento come "ehm", "uh" e frasi ripetute con un solo clic, rendendo il contenuto più pulito e professionale

Invita i membri del team a collaborare su trascrizioni, Sequenze e modifiche in tempo reale, semplificando la gestione dei progetti condivisi

Registra tutorial, demo o guide passo passo catturando lo schermo direttamente all'interno di Descript, quindi effettua le modifiche e pubblicali senza bisogno di altri strumenti

Aggiungi rapidamente sottotitoli con sincronizzazione ai video ed esporta file di sottotitoli per l'accessibilità o il riutilizzo

Limiti di Descript

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi con la modifica audio o video, nonostante l'interfaccia semplificata

Funzionalità di livello superiore come la rimozione delle parole di riempimento e le esportazioni avanzate sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Descript

Piano Free disponibile

Piano Hobbyist : 24 $ al mese per utente

Piano per autori : 35 $ al mese per utente

Piano Business : 50 $ al mese per utente

Piano Enterprise: prezzi personalizzati per team di grandi dimensioni

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4,6/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco la condivisione di un recensore di G2 sulla sua esperienza con Descript:

Ottimo per semplici modifiche video e trascrizioni, e molto altro ancora. Modificare video e audio è facile come modificare un documento, quindi non è necessario sapere come usare un programma di modifica complicato per terminare il lavoro.

Ottimo per semplici modifiche video e trascrizioni, e molto altro ancora. Modificare video e audio è facile come modificare un documento, quindi non è necessario sapere come usare un programma di editing complicato per fare il lavoro.

📖 Leggi anche: I migliori registratori dello schermo gratis senza filigrana

6. MacWhisper (Ideale per gli utenti Mac che cercano una trascrizione offline)

via MacWhisper

Privacy e semplicità sono al centro di MacWhisper. È progettato esclusivamente per macOS e funziona interamente sul tuo dispositivo: non richiede Internet né l'utilizzo di archiviazione cloud. Che tu stia trascrivendo interviste, riunioni o bozze di contenuti, i tuoi file rimangono in locale e garantiscono la sicurezza.

MacWhisper utilizza il modello Whisper di OpenAI per fornire trascrizioni accurate in più lingue. Puoi caricare file audio o video, visualizzare la trascrizione in un'interfaccia intuitiva e effettuare le modifiche immediatamente senza preoccuparti di problemi di connessione o di privacy.

È una scelta affidabile per i professionisti che danno importanza al controllo dei propri dati e desiderano uno strumento di trascrizione leggero e offline che funzioni alla perfezione.

Le migliori funzionalità di MacWhisper

Trascrivi file audio e video direttamente sul tuo Mac senza bisogno di una connessione Internet

Utilizza uno dei modelli di riconoscimento vocale open source più accurati per ottenere risultati di alta qualità con diversi accenti e lingue

Offre assistenza per la trascrizione in decine di lingue, rendendolo utile per progetti internazionali o team multilingue

Concentrati sul tuo lavoro, senza pop-up inutili o distrazioni

Acquistalo una volta e usalo per sempre, grazie a un modello di prezzi semplice e senza costi ricorrenti.

Limiti di MacWhisper

Disponibile solo per macOS. Non sono disponibili versioni per Windows o dispositivi mobili.

Non offre la trascrizione in tempo reale né l'integrazione con le riunioni in diretta

Manca di strumenti di collaborazione integrati o funzionalità/funzioni per le attività da utilizzare in team

Prezzi di MacWhisper

Licenza personale : ~64 $ (una tantum) [59 €]

5 licenze : ~270 $ in totale / ~54 $ per licenza [249 € / 49 €]

10 licenze : ~490 $ in totale / ~49 $ per licenza [450 € / 45 €]

20 licenze : ~870 $ in totale / ~44 $ per licenza [799 € / 39 €]

50 licenze: ~2.070 $ in totale / ~41 $ per licenza [1.899 € / 38 €]

Nota: i prezzi effettivi possono variare leggermente a seconda dei tassi di cambio attuali.

Valutazioni e recensioni di MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (oltre 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MacWhisper?

Ecco la condivisione di un recensore di Product Hunt riguardo alla sua esperienza con MacWhisper:

Un'app incredibilmente utile per la trascrizione direttamente sul dispositivo. La uso sia per trascrivere note vocali in testo, sia per creare trascrizioni automatiche da video online per i miei appunti.

Un'app incredibilmente utile per la trascrizione direttamente sul dispositivo. La uso sia per trascrivere note vocali in testo, sia per creare trascrizioni automatiche da video online per i miei appunti.

👀 Lo sapevi? Il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni ha rilevato che, mentre il 47% delle riunioni dura un'ora o più, il 14% degli intervistati riesce a concludere le proprie riunioni in soli 15 minuti. Una percentuale piccola ma significativa che dimostra che è possibile tenere riunioni rapide ed efficienti.

7. Dictanote (Ideale per gli scrittori che desiderano un mix tra dettatura e modifica manuale)

via Dictanote

Dictanote è l'ideale per scrittori, studenti e professionisti che desiderano passare dalla digitazione all'input vocale senza interrompere il processo di scrittura. Funziona nel tuo browser con un'interfaccia pulita, simile a quella di Docs, e il riconoscimento vocale integrato.

Puoi parlare in modo naturale o digitare all'interno del documento, organizzare i contenuti con tag e gestire i progetti utilizzando "quaderni" separati. Per chiunque alterni dettatura e scrittura manuale, Dictanote mantiene tutto ottimizzato in un unico posto. Poiché funziona interamente nel browser senza integrazioni pesanti, risulta reattivo anche su dispositivi più lenti o meno recenti.

Le migliori funzionalità di Dictanote

Modifica il testo mentre parli grazie al supporto per la punteggiatura automatica. Ciò consente di risparmiare tempo nella fase di revisione e aiuta a produrre note più curate all'istante

Utilizza il motore di riconoscimento vocale integrato nel tuo dispositivo, come Google Speech in Chrome. In questo modo sarai meno dipendente da una connessione Internet veloce e manterrai i tuoi dati vocali più privati

Metti in grassetto, in corsivo, sottolinea e formattati le tue note mentre le dettini. Questo è utile per chiunque scriva contenuti di lunga durata o organizzi note strutturate

Avvia, metti in pausa o interrompi la dettatura utilizzando semplici comandi da tastiera, rendendo facile catturare i tuoi pensieri mentre svolgi più attività contemporaneamente

Limiti di Dictanote

Limitato a Google Chrome su desktop, il che esclude gli utenti che utilizzano altri browser o che necessitano di accesso da dispositivi mobili

Non è prevista la sincronizzazione o il backup su cloud, quindi le note rimangono archiviate localmente a meno che non vengano esportate manualmente. Ciò può rappresentare un rischio per gli utenti che lavorano su più dispositivi o che necessitano di una sincronizzazione automatica

Non offre supporto per i file audio preregistrati, rendendolo inadatto alla trascrizione di interviste o riunioni esistenti

Prezzi di Dictanote

Free

Pro: 8 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dictanote?

Ecco cosa condivide un recensore sul Chrome Web Store riguardo alla sua esperienza con Dictanote:

Ieri ha funzionato piuttosto bene, con una precisione di circa il 90% come promesso. Tuttavia, stamattina non funziona affatto, con una precisione di circa il 50%. Anche con una precisione del 90%, avrei potuto digitare l'intero testo più velocemente di quanto ci volesse per dettarlo e poi apportare le correzioni.

Ieri ha funzionato piuttosto bene, con una precisione di circa il 90% come promesso. Tuttavia, stamattina non funziona affatto, con una precisione di circa il 50%. Anche con una precisione del 90%, avrei potuto digitare l'intero testo più velocemente di quanto ci volesse per dettarlo e poi apportare le correzioni.

8. Tactiq (Ideale per acquisire e organizzare le trascrizioni delle riunioni video)

via Tactiq

Ti è mai capitato di concludere una chiamata su Zoom e poi dimenticare chi aveva promesso di fare cosa? Tactiq ti aiuta a garantire che ciò non accada mai più.

Questa estensione per Chrome acquisisce le trascrizioni in tempo reale da Google Meet, Zoom e Microsoft Teams e ti consente di evidenziare i momenti chiave e trasformarli in elementi da intraprendere, il tutto durante la riunione. Si posiziona ordinatamente sul lato dello schermo, così puoi rimanere concentrato sulla conversazione senza dover cercare affannosamente le note.

Puoi contrassegnare i punti salienti, assegnare follow-up ed esportare tutto su strumenti come Documenti Google, Notion o il tuo CRM. Poiché funziona sul tuo browser e non partecipa alle riunioni come partecipante, evita i problemi di privacy tipici dei bot per le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Lavora senza interruzioni con Zoom, Google Meet e Microsoft Teams senza bisogno di bot o autorizzazioni aggiuntive

Segna gli elementi da intraprendere, le decisioni e le informazioni chiave durante la riunione, in modo che siano facili da rivedere in seguito

Riassumi le riunioni, redigi bozze di email di follow-up o genera ticket Jira all'istante

Invia trascrizioni ed estratti direttamente ai documenti Google, Notion, Slack o al tuo CRM senza dover copiare e incollare

Limiti di Tactiq

Funziona solo su desktop con il browser Chrome, il che limita l'accessibilità per gli utenti mobili o i team che utilizzano Safari o Firefox

Alcune funzionalità/funzioni, come l'integrazione CRM e la cronologia estesa delle trascrizioni, sono disponibili solo con i piani a pagamento di livello superiore

Prezzi di Tactiq

Piano Free: funzionalità e esportazioni limitate

Piano Pro: 12 $ al mese per utente

Team piano: 20 $ al mese per utente

Piano Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Ecco cosa dice un recensore di G2:

Il modo più semplice per trascrivere le riunioni. Ci sono diverse cose, ma probabilmente la mia funzionalità preferita sono i riassunti generati dall'IA.

Il modo più semplice per trascrivere le riunioni. Ci sono diverse funzionalità/funzioni, ma probabilmente la mia funzione preferita è il riassunto generato dall'IA.

📖 Leggi anche: Come redigere un resoconto efficace di una riunione

9. Rev (Ideale per la trascrizione manuale con elevata affidabilità)

via Rev

Non tutti gli strumenti di conversione da voce a testo riescono a bilanciare velocità e accuratezza, ma Rev sì. Con oltre un decennio di esperienza nel settore della trascrizione, unisce l'efficienza dell'IA alla precisione umana per i settori in cui ogni parola conta.

Che tu sia un giornalista alla ricerca di trascrizioni ammissibili in tribunale, un team legale che prepara controinterrogatori o un ricercatore che deve analizzare ore di interviste, Rev ti offre opzioni flessibili: dalle trascrizioni veloci basate sull'IA a quelle altamente accurate generate da esseri umani.

Offre inoltre funzionalità quali un assistente IA per individuare citazioni e temi, trascrizioni modificabili e integrazioni con Zoom, Teams e Google Meet.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rev

Scegli tra l'IA per la velocità o la trascrizione umana per un'accuratezza superiore al 99%

Genera automaticamente riassunti, evidenzia citazioni ed estrai i temi chiave dalle trascrizioni. Questa funzionalità è molto utile se devi dare seguito a un'intervista o estrapolare i punti più importanti da lunghe conversazioni

Individua schemi e contraddizioni in più trascrizioni, una funzionalità ideale per i team legali, dei media e di ricerca

Modifica mentre ascolti, tieni traccia delle modifiche e collabora in un unico spazio di lavoro condiviso

Registra ovunque ti trovi o effettua una connessione con Zoom, Meet e Teams per trascrivere automaticamente le riunioni

Limiti di Rev

Nessun supporto alla trascrizione in tempo reale per eventi dal vivo o webinar

La trascrizione manuale può diventare costosa per i contenuti più lunghi

Alcuni segnalazioni di errata identificazione dei parlanti e preoccupazioni sull'utilizzo dei dati per l'addestramento dell'IA

Prezzi Rev

Gratis: 45 minuti di 45 minuti di trascrizione con IA al mese

Basic: 14,99 $/utente/mese

Pro: 34,99 $/utente/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rev?

Ecco cosa dice un recensore di G2 su Rev:

La nostra agenzia utilizza Rev quasi quotidianamente per fornire bozze preliminari quasi istantanee generate dall'IA per le deposizioni. I nostri clienti apprezzano molto i link condivisibili che sincronizzano la trascrizione con il video. Anche il riepilogo generato dall'IA e il bot per le domande sono ottimi e non vediamo l'ora che vengano ampliati.

La nostra agenzia utilizza Rev quasi quotidianamente per fornire bozze preliminari quasi istantanee generate dall'IA per le deposizioni. I nostri clienti apprezzano molto i link condivisibili che sincronizzano la trascrizione con il video. Anche il riepilogo generato dall'IA e il bot per le domande sono ottimi e non vediamo l'ora che vengano ampliati.

👀 Lo sapevi? Il 49% dei partecipanti al nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni prende ancora appunti a mano: una tendenza sorprendente in un'era in cui il digitale la fa da padrone. Questo ricorso a carta e penna potrebbe essere una preferenza personale o un segno che gli strumenti digitali per prendere appunti non sono ancora pienamente integrati nei flussi di lavoro.

10. Superwhisper (Ideale per gli utenti dell'azienda che desiderano la precisione di Whisper IA in un'interfaccia pulita)

via SuperWhisper

Superwhisper è un potente strumento di trascrizione offline per macOS e iOS, progettato per gli utenti delle aziende. Utilizza il framework Whisper.cpp e funziona interamente sul dispositivo, garantendo la completa privacy dei dati.

Ciò che lo contraddistingue è la formattazione sensibile al contesto e il supporto per flussi di lavoro IA personalizzabili, che consentono ai team di definire regole di post-elaborazione utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale. È ideale per trascrivere contenuti sensibili come appunti legali o medici senza fare affidamento sui servizi cloud.

Le migliori funzionalità di Superwhisper

Lavora interamente sul tuo dispositivo, utilizzando modelli di IA locali senza inviare alcun dato al cloud

Adatta l'output in base all'app che stai utilizzando. Ad esempio, formatta il contenuto come un'email all'interno dell'app Mail o utilizza elenchi puntati quando trascrivi in Note

Aggiungi prompt in linguaggio naturale per perfezionare le tue trascrizioni

Gestisci i termini specifici dei campi quali sanità, diritto e ricerca con maggiore precisione, grazie al suo sistema di riconoscimento avanzato

Accedi al controllo delle versioni, alla modifica collaborativa e alle integrazioni con strumenti di IA come GPT-4o e Claude 3.5 per perfezionare le trascrizioni ed estrarre rapidamente i riassunti

Archivia tutti i file in locale con crittografia end-to-end, garantendo la sicurezza dei dati sensibili e la conformità agli standard sulla privacy

Limiti di Superwhisper

Richiede hardware Mac più recente (M2 o superiore) per la trascrizione in tempo reale utilizzando i modelli di IA più grandi, con un limite per gli utenti con dispositivi meno recenti

L'assenza di un sistema integrato di identificazione dei parlanti rende più difficile distinguere tra più voci durante le interviste o le riunioni

Curva di apprendimento ripida per l'impostazione di funzionalità avanzate come le modalità personalizzate e la post-elaborazione con IA, specialmente per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi di Superwhisper

Piano Free disponibile

Pro: 8,49 $ al mese

Abbonamento annuale: 84,99 $/anno

A vita: 249,99 $

Valutazioni e recensioni di Superwhisper

App Store : 4,9/5 (oltre 1200 recensioni)

Product Hunt: 5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Superwhisper?

Ecco cosa ha scritto un utente su Product Hunt riguardo a Superwhisper:

Che software utile! Mi ritrovo a scrivere più documentazione ed e-mail, e di qualità migliore, grazie a questo strumento che rende la digitazione del testo così veloce.

Che software utile! Mi ritrovo a scrivere più documentazione ed e-mail, e di qualità migliore, grazie a questo strumento che rende la digitazione del testo così veloce.

📖 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per gli appunti delle riunioni

Come scegliere la giusta alternativa al flusso di Wispr

Gli strumenti di conversione da voce a testo non servono più solo per la trascrizione. Il vero valore sta in ciò che puoi fare con quelle trascrizioni una volta terminata la riunione.

Con strumenti come ClickUp, avrai a disposizione un sistema completo per trasformare le idee in azioni concrete. Con ClickUp AI Notetaker, puoi registrare le riunioni, generare riassunti intelligenti e creare immediatamente attività dai punti chiave emersi

Con ClickUp Docs, il tuo team può collaborare sulle note, collegarle alle attività e tenere tutto organizzato in un unico posto

Naturalmente, altri strumenti eccellono in ambiti diversi. Otter.ai e Sonix sono ottimi per trascrizioni veloci basate sull'IA. Rev offre risultati di alta precisione, revisionati da esseri umani. MacWhisper e Superwhisper sono perfetti per gli utenti che danno priorità alla privacy e necessitano di elaborazione offline.

Lo strumento giusto dipende davvero da come è strutturato il tuo flusso di lavoro e da come opera il tuo team.

Inizia esplorando le demo e le versioni di prova gratis di piattaforme flessibili come ClickUp. Ottieni la chiarezza necessaria per scegliere la soluzione migliore per la prossima fase di crescita del tuo team.