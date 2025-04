Come fare il follower dopo un colloquio: Da fare, da non fare e da esempi

Avete superato una prima fase rigorosa del processo di colloquio per il lavoro dei vostri sogni.

Ora aspettate quella telefonata che potrebbe cambiare il corso della vostra carriera. A questo punto, è naturale provare una miriade di emozioni, chiedendosi se sia il caso di chiedere un aggiornamento.

Per mantenere viva la conversazione, inviate un'email di follower dopo il colloquio.

Il follow-up riafferma il vostro interesse per l'opportunità di lavoro e vi mantiene in cima ai pensieri del selezionatore o del responsabile delle assunzioni. Se prima si inviava una nota scritta a mano, oggi è sufficiente inviare una rapida email.

Come fare per dare seguito a un colloquio, vi chiederete? Continuate a leggere per scoprire le best practice per creare il messaggio perfetto.

Come bonus, condivideremo anche alcuni modelli di email di follow-up efficaci che potreste utilizzare, oltre ad alcuni strumenti per aiutarvi a Da fare.

Il ruolo del follow-up nell'esito positivo della ricerca di lavoro

Ecco quattro modi in cui il follow-up ha un ruolo cruciale nell'esito della vostra candidatura.

1. Dimostra iniziativa e professionalità

Che si tratti di una nota di ringraziamento dopo un colloquio o di una lettera per chiedere un aggiornamento sullo stato del processo di assunzione, una corretta galateo delle email può rafforzare la vostra candidatura e dimostrare che porterete lo stesso livello di professionalità al lavoro.

2. Apre le porte a future opportunità

Anche se non riuscite a ottenere il ruolo attuale, la possibilità di rimanere sul radar dell'azienda lasciando che il vostro profilo venga memorizzato nel loro database grazie al vostro follower può essere un grande vantaggio. Aumentate la probabilità di essere presi in considerazione per altri ruoli che potrebbero emergere in seguito.

Questo è anche un ottimo momento per esplorare modelli di mappa della carriera per pianificare altre opportunità.

3. Risponde a dubbi o chiarimenti

Un follower ben fatto vi permette di affrontare potenziali aree che pensate non siano state colte durante il colloquio.

Ad esempio, se vi state candidando per un ruolo nel marketing e il team non è sicuro della vostra esperienza nelle campagne PPC. Un messaggio di follow-up che illustri i vostri contributi in quest'area con risultati basati sui dati potrebbe essere la prova che aiuta la vostra candidatura.

4. Vi tiene al centro dell'attenzione

Un messaggio sintetico messaggio ai responsabili delle assunzioni o ai selezionatori, ribadendo le vostre qualifiche e il vostro entusiasmo, può rendervi memorabili, soprattutto quando la decisione è tra voi e un altro candidato.

Quell'email in più può far pendere la bilancia a vostro favore.

Best practice per il follow-up dopo un colloquio

Tecnicamente, inviare un'email di follow-up equivale a mantenere viva la conversazione.

1. Mantenere la semplicità per ottenere il massimo impatto

Non includete allegati inutili come il curriculum, soprattutto se il selezionatore o il responsabile delle assunzioni ha già le vostre informazioni. Questo può farvi sembrare disorganizzati o disattenti ai dettagli. Aggiungete informazioni realmente rilevanti e preziose per la conversazione.

2. Adattate il vostro messaggio a ciascun intervistatore

Fate riferimento ad argomenti specifici che avete discusso con ciascuno di loro, come un progetto di cui hanno parlato o una sfida che stanno affrontando.

Per esempio, se avete parlato di Strumenti di IA per la scrittura durante il colloquio, menzionate come potete sfruttarli per ottimizzare i sistemi e i processi del flusso di lavoro esistente. Questo dimostra la vostra attenzione ai dettagli e ribadisce il vostro genuino interesse per il ruolo.

3. Usare il tono di voce e le frasi giuste

Quando scrivete le email di follow-up, evitate di usare un linguaggio che costringa il responsabile delle assunzioni o il selezionatore a rispondere immediatamente. I processi di assunzione sono diversi per ogni azienda e a volte possono richiedere un po' di tempo.

il modo sbagliato: "Se non rispondo entro la fine della giornata, riterrò che non siate più interessati": imposta un tono negativo

il modo giusto: "Capisco che il processo richiede tempo, e sono felice di aspettare un aggiornamento quando è opportuno" - dimostra che si rispetta la loro Sequenza

4. Sfruttare al meglio i tempi morti

Nell'attesa, potete seguire corsi online o lavorare a un progetto che migliori le vostre competenze, come ad esempio conoscere nuovi consigli per i colloqui a distanza per aumentare le vostre possibilità di candidatura futura. Potete anche approfittare di questo momento per imparare come scrivere una proposta di lavoro .

Inoltre, rimanete impegnati nel mercato del lavoro contattando la vostra rete professionale per ottenere consigli o nuove opportunità. Esaminate ciò che è andato bene nei vostri colloqui precedenti e ciò che potete migliorare modelli di colloquio a cui fare riferimento in seguito.

💡Pro Tip: Se siete in attesa di un feedback su un ruolo nel marketing, seguite un rapido corso online su piattaforme come Google Analytics. Dimostra spirito d'iniziativa e vi mantiene aggiornati, cosa che potrete menzionare durante il follow-up per dimostrare il vostro impegno nella crescita.

4. Cronometrate bene i tempi

Affinché il follow-up funzioni in modo ottimale, il tempismo è fondamentale. Inviate una nota di ringraziamento entro 24 ore dal colloquio, ma aspettate 3-5 giorni prima di inviare un'email di follower.

Trovate il giusto equilibrio tra persistenza e pazienza.

Struttura di un'email di follow-up efficace

Da fare per scrivere un'email di follow-up che sia professionale, chiara e ben accolta?

Quali sono le parole o le frasi da usare?

Quale tono di voce mantenere?

Rispondiamo a tutte queste domande una per una.

1. Argomento

Iniziate con un oggetto chiaro e conciso che rifletta l'argomento della vostra email e catturi l'attenzione del selezionatore o del responsabile delle assunzioni.

Un oggetto semplice e professionale come "Grazie per avermi intervistato" o "Follow up sul colloquio in data" funziona bene.

**Se non fate il follow-up il giorno stesso del colloquio, fate riferimento alla data o al giorno della settimana nell'oggetto. I responsabili delle assunzioni spesso svolgono i colloqui nell'arco di diversi giorni o settimane, quindi apprezzeranno la vostra specificità.

2. Saluto

Rivolgetevi alla persona che vi ha intervistato chiamandola per nome. Un saluto personale come "Salve [nome dell'intervistatore]" è appropriato. Questo dimostra che avete prestato attenzione al modo in cui si sono presentati durante il colloquio.

evitare termini generici come "A chi di dovere" o informali come "Caro"

3. Linea di apertura

Iniziate l'email ringraziando l'intervistatore per il suo tempo. Esprimete il vostro apprezzamento per l'opportunità di discutere del ruolo e menzionate gli aspetti positivi della conversazione o dell'azienda che vi hanno colpito.

4. Corpo dell'email

Nel corpo principale, ribadite il vostro interesse per la posizione. Fate riferimento a qualcosa di specifico del colloquio per far capire che siete stati coinvolti nella conversazione. Ad esempio, menzionate un progetto o una dinamica del team che vi ha entusiasmato durante le conversazioni.

5. Battuta di chiusura

Concludete esprimendo il vostro desiderio di andare avanti nel processo di assunzione. Fate sapere che siete disponibili a fornire ulteriori informazioni o documenti, se necessario.

Indicate che sarete lieti di ricevere presto una risposta.

Scrittura di email di follower con ClickUp Brain

Scrivere l'email di follower perfetta che dimostri che siete desiderosi di entrare a far parte dell'organizzazione e che siete la persona giusta per il lavoro richiede molta riflessione. ClickUp Brain , l'AI Writer for Work integrato in ClickUp, vi aiuta a dare il meglio di voi.

Che si tratti di una nota di ringraziamento o di un follow-up sullo stato della vostra candidatura, ClickUp Brain scrive la copia per voi con il tono e la chiarezza giusti, controllando anche l'ortografia nei documenti e nelle attività di ClickUp, senza alcun plugin o estensione.

Create l'email di followower perfetta con ClickUp Brain

ClickUp Brain funge anche da AI Knowledge Manager, dandovi accesso immediato alle informazioni di tutte le vostre attività, documenti e progetti. Avete bisogno di sapere quando è previsto il prossimo follower? O forse state cercando le note prese durante un colloquio?

Basta chiedere a ClickUp Brain.

💡Pro Tip: Dopo un colloquio, caricate un memo vocale o delle note in ClickUp e lasciate che l'IA generi una trascrizione o un riepilogo che evidenzi i punti importanti. Utilizzatela per preparare le vostre comunicazioni di follow-up.

Esempi di email di follower: Come gestire diversi scenari di follow-up

1. Follow-up dopo un colloquio telefonico

Argomento: Eccitato per il [titolo del lavoro] - Grazie per aver chiamato!

Salve [Nome dell'intervistatore],

Spero che questa email ti trovi bene.

Volevo ringraziarla per aver trovato il tempo di parlare con me il ´[giorno/data´] in merito alla posizione ´[titolo del lavoro´] presso ´[nome dell'azienda´]. È stato bello saperne di più sul ruolo e sul funzionamento del team.

Il fatto che [dettaglio o aspetto specifico discusso] faccia parte del ruolo mi rende ancora più entusiasta dell'opportunità. Ritengo che la mia [menzione di una competenza o esperienza pertinente] sia adatta al vostro team.

Vi prego di farmi sapere se avete bisogno di ulteriori informazioni da parte mia mentre continuate il processo di assunzione.

Vi ringrazio ancora una volta e spero di sentirvi presto.

Cordiali saluti,

[Nome completo]

[Numero di telefono]

[Profilo LinkedIn]

2. Follow-up dopo un colloquio di persona

Argomento: Grazie per l'ottima riunione

Salve [nome dell'intervistatore],

Volevo ringraziarla per avermi incontrato di persona oggi. Apprezzo il tempo che mi ha dedicato per illustrarmi le aspettative per il [Titolo del lavoro] e per mostrarmi l'ufficio.

È stato bello farsi un'idea della dinamica e dell'energia del team: mi ha lasciato una forte impressione.

Il progetto menzionato, [inserire dettagli specifici], sembra una sfida brillante e sono entusiasta di portare le mie [competenze o qualifiche particolari] al vostro team per contribuire all'esito positivo.

Avete anche menzionato la possibilità di un'altra serie di colloqui o valutazioni tecniche. Sentitevi liberi di condividere i dettagli il prima possibile, e inizierò a farlo.

Grazie ancora per il suo tempo.

Cordiali saluti,

[Nome completo]

[Numero di telefono]

[Profilo LinkedIn]

3. Follow-up dopo un colloquio finale

Argomento: Riflessione sul colloquio finale

Ciao [Nome dell'intervistatore],

Ringrazio te e il team per questo colloquio. La valutazione delle competenze è stata una sfida interessante e ho apprezzato anche la nostra riunione di persona.

Nel complesso, l'esperienza è stata utile e gratificante. Sono rimasto colpito dalla professionalità di tutti coloro con cui ho parlato in ogni fase.

Ora che ho completato il colloquio finale, sentitevi liberi di contattarmi se avete bisogno di ulteriori informazioni, come il mio portfolio o altri documenti. Sono a portata di messaggio e sarò lieta di fornirvi tutto ciò di cui avete bisogno.

Vi ringrazio e mi auguro di sentirvi presto.

Cordiali saluti,

[Nome completo]

[Numero di telefono]

[Profilo LinkedIn]

Adottare una strategia di follow-up: Superare le sfide più comuni in materia di follow-up

Passaggio 1: Riflettere e rimanere curiosi

Prima di redigere l'email di follower, prendetevi un momento per riflettere sulle vostre intenzioni. Se la vostra unica motivazione è quella di ottenere quell'offerta, l'email potrebbe risultare eccessivamente transazionale, il che probabilmente farà più male che bene.

Concentratevi invece sulla creazione di un messaggio riflessivo e costruttivo che inviti a un genuino scambio di idee.

Evidenziate un argomento o un dettaglio del colloquio che ha suscitato il vostro interesse - magari il responsabile delle assunzioni ha discusso di come usare l'IA nelle email comunicazione.

✅ Porre domande pertinenti sul ruolo/azienda e condividere consigli pratici.

Il vostro follower deve bilanciare curiosità e professionalità.

Passaggio 2: Rimanere fedeli a se stessi

Quando siete concentrati a scrivere l'email di follower perfetta, può essere facile pensare di dover trasmettere una certa immagine o impressione...

Presentare il vostro io autentico durante il processo di assunzione può aiutarvi a garantire che finirete in un posto di lavoro in cui vi sentirete accettati e responsabilizzati.

Allo stesso modo, anche le persone a cui vi rivolgete stanno probabilmente cercando di costruire un team confortevole e allineato. Il colloquio offre una piattaforma fattibile per determinare se i vostri stili di comunicazione e i vostri valori corrispondono.

durante la ricerca di lavoro, rimanete fedeli a chi siete, a ciò che offrite e a ciò che state cercando, e mostratevi come voi stessi in ogni comunicazione.

Passaggio 3: attenzione ai confini

Assicuratevi di interagire con il referente principale con cui siete stati in contatto per il ruolo.

Se sentite l'esigenza di seguire un'altra persona, fate riferimento alle interazioni precedenti con il suo collega e chiedete gentilmente un aggiornamento.

evitate di contattare in modo aggressivo più persone all'interno dell'azienda per ottenere aggiornamenti rapidi.

Passaggio 4: rispettare la loro sequenza temporale

Quando vi mettete in contatto con il selezionatore o il manager, ricordate la loro Sequenza. Se vi hanno detto che hanno bisogno di due settimane per essere pronti per i passaggi successivi, date loro tutte le due settimane più un giorno o due per tener conto dei ritardi prima di contattarli.

ci sono eccezioni in cui un follow-up anticipato può essere appropriato, come nel caso in cui si riceva un'offerta di lavoro da un'altra azienda.

Sia che siate orientati ad accettare l'altra offerta o a dare priorità a questa opportunità, informate il selezionatore dello spostamento della vostra Sequenza per aiutare tutti a prendere una decisione informata.

Passaggio 5: Impostare un flusso di lavoro per il follow-up

Candidarsi per un lavoro non significa mai aspettare una sola opportunità. È probabile che stiate facendo domanda a diverse aziende, esplorando diversi ruoli e cercando di tenere tutto in ordine, il che può essere noioso.

Avete bisogno di un sistema per seguire le richieste in modo strategico. Ecco perché l'utilizzo di un potente strumento di project management e di gestione delle attività come ClickUp è essenziale. Esaminiamo come può essere utile. Attività di ClickUp sono il cuore della gestione efficace del processo di follow-up del colloquio. Per chi cerca lavoro, organizzare con precisione ogni follow-up può fare la differenza tra un processo fluido e uno caotico.

Per ogni colloquio, create un'attività con il nome dell'intervistatore, la società e il titolo del lavoro, ad esempio "Follow up: Marketing Manager presso la XYZ Corp

Pianificate, organizzate e agite su qualsiasi domanda di lavoro con le attività di ClickUp

Assegnate una data di scadenza specifica per l'invio di un'email di follow-up, di solito entro 24-48 ore dal colloquio, e definite un livello di priorità per ogni attività (ad esempio, alta per i follower importanti).

Aggiungete stati come "Follow-up necessario", "Email inviata", "Test programmato" e "In attesa di risposta" per monitorare la vostra candidatura e assicurarvi che nulla venga dimenticato.

La parte migliore?

Con Automazioni ClickUp è possibile impostare un'automazione per assegnare attività di follower a voi stessi dopo ogni colloquio o per indirizzarle al vostro reclutatore per gli aggiornamenti.

Ad esempio, è possibile triggerare un'email di ringraziamento 24 ore dopo ogni colloquio o impostare delle promemorie se non si riceve una risposta entro un certo periodo di tempo. Una volta inviata l'email di follow-up, lo stato dell'attività può cambiare automaticamente da "Follow-up necessario" a "In attesa di risposta"

Se siete alla ricerca di un hub dinamico per organizzare le note dei vostri colloqui, i modelli di follow-up e le ricerche, ClickUp Documenti non vi deluderà.

Dopo ogni colloquio, annotate immediatamente nel vostro documento le chiavi e le intuizioni della conversazione. Tra questi, il nome dell'intervistatore, le domande poste e tutto ciò che volete menzionare nella vostra email di follower.

Incorporare widget nelle attività di ClickUp Docs per gestire le scadenze delle attività e aggiornare anche gli stati

💡Pro Tip: Utilizzate la funzionalità/funzione delle pagine annidate di ClickUp Docs per organizzare le note in base alla fase del colloquio (ad esempio, colloquio telefonico, in loco, fase finale) per un monitoraggio più chiaro dello stato.

Non è tutto.

Utilizzate la funzione Modello di ricerca di lavoro di ClickUp per semplificare la ricerca di lavoro. È un ottimo strumento, soprattutto se dovete destreggiarvi tra più candidature contemporaneamente.

Ecco cosa si può fare con questo modello:

Monitorare lo stato di ogni candidatura, sia essa "aperta", "in corso di colloquio" o "completata"

Categorizzare gli elenchi di lavoro, aggiungere dettagli importanti e monitorare tutto da un'unica vista

Organizzare le candidature e le comunicazioni con i selezionatori con visualizzazioni personalizzate che si adattano al vostro processo

In questo modo, tutto è in un unico posto e non dovrete scorrere le email per trovare il modo giusto al momento giusto.

Come fare il follower dopo una mancata risposta

Sentite dei grilli per la testa anche dopo aver fatto un follow-up? È frustrante, soprattutto quando i giorni diventano settimane senza risposta. Ecco come gestire il silenzio radio.

1. Condividete una risorsa pertinente invece di "fare il check-in"

Non date seguito, ma inviate un articolo, un podcast o un video che corrisponda agli interessi dell'azienda o a qualcosa di cui avete parlato durante il colloquio di lavoro. Potreste dire: "Mi sono imbattuto in questo articolo e ho pensato alla nostra conversazione: sembra rilevante per i vostri progetti attuali"

2. Aggiungete un tocco di umorismo per distinguervi

Provate a fare qualcosa di leggero come: "Spero che il mio messaggio precedente non sia scomparso nel buco nero delle email! Volevo solo fare un salto per vedere se ci sono aggiornamenti sulla decisione di assunzione"

3. Riconoscere il loro recente esito positivo

Cercate qualcosa che hanno ottenuto di recente, magari un annuncio pubblico, un evento o un progetto in cui sono stati coinvolti, e fatene riferimento nel vostro follower:

"Congratulazioni per il [risultato]! Auguro a te e a [nome dell'organizzazione] il meglio per la crescita futura". E, naturalmente, se ritieni che io possa rientrare nei tuoi piani futuri, mi piacerebbe chattare"

Padroneggiare l'arte del follow-up dopo il colloquio di lavoro

Ricordate: per padroneggiare l'arte del follow-up, dovete visualizzarlo come qualcosa di più di una formalità.

Rimanete genuini, mantenete viva la vostra curiosità e utilizzate l'email di follower come un'opportunità per rafforzare il valore che apportate. Anche se il ruolo dei vostri sogni in un'azienda non dovesse funzionare, non avete nulla da perdere con un follow-up ben fatto.

Anzi, lascerete un'impronta che potrebbe dare i suoi frutti in future opportunità. Pazienza, perseveranza e professionalità sono i vostri strumenti migliori.

Se state cercando un modo efficace per gestire ed eseguire i follow-up, ClickUp ha tutto ciò che vi serve per organizzare, programmare e automatizzare tutte le attività correlate. Iscrivetevi gratis a ClickUp e inizia a lavorare.

Domande frequenti (FAQ)

1. Devo fare più di un follow-up?

Sì, ma Da fare con attenzione. Dopo la prima nota di ringraziamento, aspettate almeno una settimana prima di inviare un follower. Se dopo una o due settimane non c'è ancora risposta, potete inviare un altro cortese follow-up. Se si va oltre, si rischia di dare l'impressione di essere troppo insistenti, il che può ritorcersi contro.

2. Quanto tempo devo aspettare prima di inviare un follower?

In genere, è meglio aspettare 5-7 giorni lavorativi dopo il colloquio per inviare il primo follow-up. In questo modo il team di assunzione ha il tempo di esaminare i candidati e le discussioni interne. Un follow-up troppo rapido può farvi sembrare impazienti, mentre un'attesa troppo lunga può far pensare che non siate interessati.

3. Cosa succede se non ho l'indirizzo email dell'intervistatore?

Se non avete l'email diretta del responsabile delle assunzioni, controllate i thread delle vostre email: a volte includono queste informazioni. Se non è disponibile, contattate il selezionatore o il referente delle risorse umane che ha organizzato il colloquio. E se tutto il resto fallisce, inviate un messaggio di follow-up generale al rappresentante delle risorse umane dell'azienda o a un'email di contatto elencata sul loro sito web.

4. Da fare se mi hanno detto che mi avrebbero contattato ma non l'hanno fatto?

Se vi hanno detto che vi avrebbero risposto entro un certo periodo di tempo e questo tempo è passato, inviate un cortese follower. Fate riferimento alla Sequenza e chiedete se ci sono stati aggiornamenti. Se dopo un ragionevole lasso di tempo non vi rispondono, potrebbe essere un segno che stanno andando avanti con altri candidati.