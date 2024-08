Suggerimenti per il colloquio a distanza per prepararsi al prossimo colloquio

Tra tutti i passi da compiere per ottenere il lavoro dei propri sogni, sostenere un colloquio è forse quello più intimidatorio e significativo, soprattutto con la popolarità dei colloqui a distanza. Approssimativamente 60% delle aziende oggi preferisce i colloqui a distanza rispetto a quelli di persona.

I colloqui virtuali hanno trasformato il processo di intervista, rendendolo più breve, meno costoso, più flessibile e molto conveniente. Tuttavia, hanno anche una buona dose di sfide. Dipendono dalla tecnologia, che può causare problemi in qualsiasi momento. La connessione con l'intervistatore online richiede inoltre un maggiore lavoro richiesto.

A prescindere dalle sfide, il fatto che i colloqui a distanza siano destinati a rimanere è innegabile. Fortunatamente, abbiamo raccolto suggerimenti intelligenti per i colloqui a distanza, strategie, best practice e uno strumento eccellente per aiutarvi a superare il vostro colloquio.

Quindi, che siate persone che si preparano al colloquio o reclutatori che cercano di migliorare il processo di assunzione a distanza, siamo a vostra disposizione.

Benefici e svantaggi dei colloqui a distanza

Prima di esplorare i suggerimenti, diamo una rapida occhiata ai vantaggi e agli svantaggi di un colloquio virtuale.

Benefici

Ecco i vantaggi di un colloquio di lavoro virtuale:

Flessibilità

I colloqui a distanza offrono una maggiore flessibilità nella programmazione. Potete trovare l'orario più adatto a voi e programmare il colloquio. La parte migliore, tuttavia, è che non dovete coordinare gli spostamenti.

Riduzione dello stress

Un colloquio a casa vostra o in qualsiasi altro ambiente familiare aiuta a ridurre lo stress e i nervi. Ciò aumenta anche le possibilità di ottenere risultati migliori durante il colloquio.

Risparmio di costi

Un colloquio video consente di risparmiare sui costi, sia per i candidati che per i selezionatori. I candidati non devono percorrere lunghe distanze e spendere denaro extra. D'altro canto, i selezionatori risparmiano sui costi, poiché non ci sono spese di viaggio da rimborsare, non si deve organizzare l'alloggio per i candidati fuori sede, si riducono i ritardi e le cancellazioni e si riduce il time-to-hire.

Convenienza

Potete partecipare ai colloqui comodamente da casa vostra o da qualsiasi posizione che disponga di una connessione internet stabile e affidabile, il che lo rende estremamente conveniente.

Bonus: I vantaggi dei team virtuali !

Svantaggi

Le interviste a distanza possono presentare anche alcuni svantaggi e creare sfide per l'intervistatore e l'intervistato.

Problemi con la tecnologia

Problemi di connessione, malfunzionamenti del software o dell'hardware sono comuni quando si utilizza la tecnologia. Tuttavia, questi problemi durante il colloquio possono interrompere il flusso e avere un impatto negativo sulle prestazioni.

Distrazioni

La casa è spesso un luogo affollato e ricco di distrazioni. Fattori come i membri della famiglia o i coinquilini che lavorano in casa, gli amici e i parenti in visita, i bambini o gli animali domestici di cui prendersi cura possono influire sulla vostra concentrazione durante il colloquio.

Consigli non verbali di limite

I colloqui virtuali rendono difficile per l'intervistatore e l'intervistato valutare le reazioni e i segnali non verbali dell'altro. Pertanto, potrebbero incontrare difficoltà nell'adattare le loro risposte e nel giudicare la situazione.

Preparazione per un colloquio a distanza

Volete affrontare al meglio il colloquio e creare un'impressione duratura sull'intervistatore? Ci pensiamo noi!

Ecco alcuni consigli per i colloqui virtuali che vi aiuteranno a prepararvi e ad ottenere il lavoro dei vostri sogni.

Ricerca dell'azienda

Il primo e più significativo passaggio è la ricerca dell'azienda e della sua cultura. Non fermatevi dopo aver appreso cosa fa l'azienda e come. Capite perché l'azienda fa quello che fa. Qual è la loro visione? Da fare, cosa vogliono ottenere?

Verificate inoltre le informazioni di base, i valori del marchio, i fondatori, la cultura aziendale, i cicli di finanziamento, gli investitori, la concorrenza e la struttura aziendale.

Questo vi aiuterà a presentarvi come un candidato realmente interessato. Potrete porre domande più pertinenti e rispondere con maggiore lungimiranza. L'intervistatore è anche più propenso a considerarvi un candidato affidabile quando vede la quantità di ricerche che avete fatto.

Per ottenere queste informazioni, controllate il sito web dell'azienda e siti come Glassdoor e Crunchbase. Potete anche contattare gli attuali o ex dipendenti dell'azienda per saperne di più sulla sua cultura.

Scegliere il posto migliore

Quando si parla di prima impressione, il vostro background virtuale conta quasi quanto il vostro aspetto. Pertanto, pulite lo spazio che intendete utilizzare durante il colloquio. Scegliete un luogo semplice con distrazioni minime, ad esempio davanti a una parete vuota.

L'idea è di mantenere l'attenzione dell'intervistatore su di voi, non sul vostro sfondo. Se non riuscite a trovare uno sfondo privo di distrazioni, potete utilizzare uno sfondo virtuale semplice e pulito.

La cosa successiva da controllare è l'illuminazione. Non utilizzate un'area retroilluminata o una luce sul retro, poiché farebbe ombra al vostro viso. Non volete che l'intervistatore passi il tempo a capire il vostro aspetto. Utilizzate invece una fonte di luce frontale per visualizzare chiaramente il vostro volto. Se avete una luce da tavolo, mettetela davanti.

Una volta che lo sfondo è pronto, utilizzate la fotocamera per verificarne l'aspetto.

Vestirsi per fare colpo

L'intervistatore si aspetta da voi un aspetto curato e professionale, quindi dovete vestirvi bene. Anche se l'idea di fare un colloquio in pigiama e camicia formale può sembrare allettante, è un grande no. Non sapete quando potreste dovervi alzare. E se suona il campanello e dovete aprire la porta? Il pigiama potrebbe non dare la migliore impressione.

Indossate quindi abiti formali, anche se indossarli in casa vi sembra ridicolo. Un altro vantaggio di vestirsi in modo formale è che vi aiuta a entrare nello stato d'animo giusto.

Potete indossare una camicia con i bottoni o un top con una stampa interessante (ma non eccessiva). Da fare anche un pullover ordinato. Se state facendo un colloquio a distanza per un ruolo in ambito finanziario o legale, potreste indossare un completo.

Una volta pronti, verificate se l'abbigliamento vi sta bene usando la macchina fotografica. L'idea generale è quella di apparire attraenti, ordinati e professionali.

Prova in anticipo la tua configurazione tecnologica

Trattandosi di un colloquio virtuale, dovrete utilizzare internet e la tecnologia, il che significa che siete alla sua completa mercé. Pertanto, testate la vostra configurazione in anticipo. Se si utilizza un computer strumento di collaborazione remota non avete mai usato, usatelo prima per capire le funzionalità/funzione, in particolare il silenziamento, la disattivazione del silenziamento, la condivisione delle schermate, l'attivazione di audio e video, ecc.

Considerate la possibilità di far partecipare un amico a una riunione per testare la piattaforma video. Se non è possibile testare lo strumento, si possono anche consultare video e blog online.

Un'altra cosa da fare è un test di velocità. Basta digitare online "Internet speed test" e verificare se la connessione a Internet è veloce. Ricordate di controllare sia la velocità di download che quella di upload. Potete anche avere a portata di mano un dispositivo internet alternativo in caso di problemi con la vostra connessione attuale,

Anche se tutta questa preparazione non può impedire che si verifichino problemi tecnici, vi preparerà a gestirli con calma.

Comprendere il galateo virtuale Galateo delle riunioni virtuali imposta il tono del colloquio e dimostra la vostra professionalità. Ecco le abilità per i video colloqui che dovete conoscere:

Evitare l'uso di tinte vivaci e di fantasie movimentate per lo sfondo e gli abiti. Mantenete invece un tono neutro

Fate attenzione a quanto siete lontani o vicini allo schermo. Verificate questo aspetto quando testate lo sfondo e il vostro aspetto

Guardate la webcam mentre parlate. Questo vi aiuterà a stabilire un contatto visivo con l'intervistatore e a sembrare concentrati. Aggiungete una nota adesiva o un occhietto vicino alla webcam per promemoria di guardare lì

Annuire con la testa per dimostrare di aver capito il titolo dell'intervista

Se si utilizza una webcam esterna, controllare la posizione per trovare quella migliore

State seduti dritti, senza accasciarvi sulla sedia. Mantenete una postura aperta e le mani rilassate

Anche se siete nervosi, cercate di non agitarvi

Prende nota

Uno dei vantaggi di un colloquio in video è la possibilità di tenere e prendere note durante il colloquio. Tuttavia, questo non significa che dobbiate tenere davanti a voi risposte completamente preparate.

Le risposte completamente preparate possono sembrare un'ottima idea, ma possono far sembrare che stiate leggendo invece di conversare. Inoltre, possono interrompere il flusso naturale della conversazione.

Pertanto, se tenete delle note, esercitatevi a usarle prima del colloquio per assicurarvi di poterle utilizzare senza interrompere il flusso della conversazione. Manteneteli brevi, possibilmente non più di una pagina, e fatevi riferimento solo in minima parte.

prendete note durante il colloquio senza distrarvi con ClickUp Notepad_

Scrivete le vostre precedenti attività cardine in ClickUp Notepad per tenerle a portata di mano. Se il selezionatore vi chiede di condividere i vostri lavori di maggior impatto, avrete già un elenco pronto di progetti o attività da condividere.

Un altro modo per utilizzare gli appunti durante il colloquio è quello di notare le potenziali domande da porre in seguito. Questo è un modo eccellente per dimostrare che siete impegnati e concentrati sulle parole dell'intervistatore.

Fare le domande giuste

Anche se avete fatto delle ricerche, dovete avere delle domande sull'azienda e sulla sua cultura. Questo aspetto è particolarmente importante nei colloqui virtuali, in cui non è possibile vedere fisicamente l'ufficio dell'azienda, le strutture, i team, ecc.

Pertanto, non impeditevi di fare le domande giuste.

Fate domande che vi incuriosiscono, ma assicuratevi di non fare domande potenzialmente controverse. Ad esempio, potete chiedere informazioni sulla visione dell'azienda, sulla cultura dell'ufficio, sul team con cui lavorerete, sulle opportunità di formazione e di stato, ecc. ma evitate di fare domande su argomenti come il licenziamento, la separazione, ecc.

Se non sapete cosa chiedere, utilizzate gli assistenti di chat dell'IA per generare domande pertinenti da porre durante il colloquio. Tenete a portata di mano queste domande e scrivetele in ordine di importanza utilizzando uno strumento semplice ma pratico come ClickUp Notes.

Provare

È naturale essere nervosi durante il colloquio. Ma ci sono modi per ridurre il nervosismo e non farlo trasparire dal linguaggio del corpo o dal volto. Provate a fare qualche prova prima del colloquio.

Ecco gli aspetti su cui concentrarsi:

Controllare la valutazione della velocità con cui parlate. Non dovete essere né troppo lenti né troppo veloci mentre parlate, perché entrambi possono farvi sembrare nervosi. Potete verificare questo aspetto registrandovi e ascoltando l'audio

Usare i gesti delle mani mentre si parla e mantenere una postura aperta. Incrociare le braccia è un no categorico durante qualsiasi colloquio, sia di persona che virtuale

Assicuratevi che la testa e la parte superiore delle spalle dominino lo schermo durante il colloquio

Cercate di non guardarvi mentre parlate

Prepararsi alle distrazioni

Per ridurre le distrazioni dell'ambiente circostante, assicuratevi di essere soli in una stanza con la porta chiusa durante il colloquio. Con i molti dispositivi elettronici che ci circondano, è buona norma:

Disattivare le notifiche

Spegnere il cellulare (o metterlo in silenzioso)

Usare il Da fare per non disturbare

Chiudere i social media e le schede extra del browser

Tuttavia, c'è sempre la possibilità di essere interrotti durante il colloquio. Per istanza, potreste essere soli a casa quando suona il campanello. Preparare la vostra reazione in questi casi ridurrà le possibilità di essere agitati.

L'idea è di essere il più professionale possibile. Quindi, se avete un animale domestico che potrebbe fare rumore o saltare in giro, potete menzionarlo all'inizio per preparare l'intervistatore.

Se qualcuno suona il campanello, riconoscete l'interruzione, scusatevi e mantenete la calma. L'intervistatore sa che siete in casa e che le interruzioni improvvise, pur essendo spiacevoli, fanno parte della vita.

Costruire una relazione

I colloqui sono più che semplici domande e risposte: sono discussioni a due. Avete a disposizione solo una breve durata del colloquio per rispondere alle domande dell'intervistatore, mostrare la vostra personalità e stabilire un rapporto con lui.

Rispondete alle loro domande, commentate le loro risposte e aggiungete le vostre domande al momento giusto. Lasciate che la conversazione fluisca nel modo più naturale possibile.

Fate delle ricerche in anticipo e scoprite se avete interessi in comune con l'intervistatore. Controllate il profilo di LinkedIn o dell'azienda o cercatelo su Google.

In definitiva, siate aperti, amichevoli, autentici e puntate a una conversazione genuina.

Condurre un colloquio a distanza

Se siete professionisti del reclutamento che si preparano a condurre colloqui di lavoro virtuali, ecco alcuni consigli per assicurarne l'esito positivo:

Utilizzare lo strumento giusto

La tecnologia è senza dubbio uno degli aspetti più cruciali della conduzione di un colloquio a distanza. L'utilizzo dello strumento giusto strumento di reclutamento può fare la differenza nel vostro processo di reclutamento.

Oltre a utilizzare piattaforme video come Zoom e Skype, potete sfruttare strumenti come ClickUp per rendere la pianificazione, la programmazione e l'implementazione molto più fluide e organizzate.

personalizza e ottimizza il tuo reclutamento con ClickUp_

ClickUp è un sistema di gestione delle risorse umane, del reclutamento e del strumento di onboarding che offre molte funzionalità/funzione per rendere il processo di assunzione più efficiente, produttivo e divertente.

collegate le vostre app preferite a ClickUp con oltre 1.000 integrazioni

Con le oltre 1.000 integrazioni di ClickUp, potete integrare tutte le app necessarie per condurre colloqui a distanza senza problemi. È possibile integrare Zoom, Slack, Fogli Google, Skype e molto altro.

bonus 15 migliori software HR !

Dalla registrazione dei colloqui alla presa di note rapide, fino alla semplificazione del processo di assunzione, ClickUp per le risorse umane da fare tutto questo e molto altro.

Esploriamo.

ClickUp Clip

registrazione di interviste con ClickUp Clip

Registrate le vostre interviste, condividetele con chiunque e inviate messaggi veloci insieme alla registrazione utilizzando ClickUp Clip . ClickUp consente anche di creare un'attività dalla registrazione e di assegnare membri del team in modo da ottenere rapidamente le loro opinioni sulle prestazioni dei candidati.

ClickUp Brain

fare domande e riepilogare/riassumere interviste con ClickUp Brain

Utilizzare ClickUp Brain per trovare le parole giuste per descrivere le posizioni, generare potenziali domande da porre ai candidati e persino riepilogare/riassumere i colloqui.

bonus I migliori strumenti di IA per la selezione del personale !

Blocco note ClickUp

catturare le note di un'intervista con ClickUp Notepad

Prendere note è incredibilmente cruciale durante i colloqui. Dà fiducia ai vostri candidati e serve come base per assegnare loro un punteggio. Con ClickUp Blocco note è possibile prendere rapidamente note e aggiungere formattazioni, convertirle in attività tracciabili e accedervi da qualsiasi luogo.

Modelli di colloquio

Progettate e ottimizzate il vostro processo di colloquio con il modello di processo di colloquio di ClickUp

ClickUp offre numerosi modelli di intervista per standardizzare il processo di colloquio e garantire a tutti i candidati lo stesso trattamento. È possibile utilizzare Il modello di processo di colloquio di ClickUp per porre le domande giuste nell'ordine corretto, strutturare il processo, valutare rapidamente i candidati e collaborare con gli stakeholder e i membri del team.

Condivisione dei dettagli del colloquio

La condivisione di tutti i dettagli necessari con i candidati è fondamentale quando si conduce un colloquio a distanza. Assicuratevi che tutti i candidati ricevano le stesse informazioni. Ecco l'elenco dei dettagli da condividere:

Ora e durata del colloquio

Nomi e dettagli degli intervistatori, collegati ai loro profili

La piattaforma che utilizzerete, compresa una guida su come utilizzarla

Eventuali documenti aggiuntivi che i candidati devono preparare

Condividere un numero di backup in modo che il candidato possa raggiungervi in caso di problemi tecnologici

Potete anche menzionare il codice di abbigliamento e le informazioni sull'utilizzo di audio e video.

Per distinguervi e dimostrare che ci tenete, è meglio includere suggerimenti per i colloqui virtuali, come la risoluzione dei problemi o la modifica del vostro background. Ricordate che il colloquio è un processo a due vie. Quindi, mentre voi valutate il candidato, anche il candidato sta valutando voi.

Minimizzare le distrazioni e le interruzioni

È fondamentale ridurre al minimo le distrazioni e condurre il colloquio senza intoppi, sia in ufficio che a casa. Ecco Da fare per ridurre al minimo le interruzioni:

Chiudete a chiave la porta e informate gli altri (familiari, amici o colleghi) di non disturbarvi

Trovare uno spazio tranquillo e pulito. Se utilizzate uno sfondo affollato, il candidato potrebbe distrarsi facilmente

Da fare con telefoni e computer o disattivare le notifiche

Vestitevi in modo professionale, anche se lavorate da casa

Rimuovete dalla scrivania gli oggetti che vi distraggono

Mantenete l'illuminazione davanti a voi in modo che il candidato possa vedervi chiaramente

Valutare la condotta professionale

È fondamentale dimostrare ai candidati che un colloquio video è altrettanto professionale di un colloquio di persona. Date priorità a una comunicazione chiara e tempestiva durante tutto il percorso di reclutamento. Cancellate le aspettative con i candidati per quanto riguarda le impostazioni, i formati e la logistica dei colloqui.

Oltre a ridurre al minimo le distrazioni, rispettate il tempo e la privacy dei candidati. Evitate cambiamenti o cancellazioni dell'ultimo minuto. Se il colloquio viene registrato, informate il candidato in anticipo.

Infine, affrontate ogni interazione con empatia, rispetto e integrità. Siate cortesi e professionali e condividete con i candidati un feedback costruttivo.

Lavorare lo storytelling

I colloqui a distanza rendono difficile per i candidati capire la cultura della vostra azienda e conoscere il team. Ecco perché dovete presentargliela. Iniziate presentando brevemente la vostra azienda, compresi i valori aziendali, la cultura e le presentazioni di base. Potete usare un format di narrazione per condividere storie che mettano in evidenza la vostra cultura e i vostri valori.

Durante il colloquio, potete anche usare lo storytelling per entrare in connessione con i candidati. Invitateli a condividere le loro esperienze, sfide e risultati. Incoraggiateli a fornire esempi specifici che dimostrino le loro capacità di comunicazione, di risoluzione dei problemi e di adattamento culturale.

collabora con i potenziali candidati utilizzando ClickUp Whiteboard

È possibile utilizzare funzionalità/funzione interattive, come documenti collaborativi e lavagne online, per incoraggiare i candidati a partecipare attivamente, a creare una rappresentazione visiva della loro esperienza o a spiegare il loro approccio alla risoluzione dei problemi.

Preparazione ai problemi tecnici

Testate la vostra configurazione tecnologica prima del colloquio per ridurre al minimo gli intoppi tecnici. Se si utilizza il software per la prima volta, Da fare una prova per familiarizzare con le funzionalità/funzione.

Se lavorate da casa, assicuratevi che la vostra connessione a Internet sia stabile e che la potenza del segnale sia adeguata. È possibile utilizzare un test di velocità online per verificare la velocità di Internet.

Infine, preparate un piano B. Assicuratevi di avere il numero e l'email del candidato in caso di interruzione. Potete mettervi immediatamente in connessione con loro tramite chat video o riprogrammare l'incontro il prima possibile.

Guidare l'esito positivo del reclutamento con ClickUp

I colloqui virtuali continueranno a formare il mondo del reclutamento, offrendo opportunità e sfide per selezionatori e candidati. Con i suggerimenti per i colloqui a distanza contenuti in questo articolo, potrete adottare un approccio proattivo e assicurarvi che tutti i vostri colloqui si svolgano senza problemi.

L'utilizzo di uno strumento come ClickUp per tutte le vostre esigenze di reclutamento può aiutarvi a gestire la complessità dei colloqui a distanza con sicurezza e competenza. Perché non provarlo personalmente? Registratevi gratuitamente e prova le sue funzionalità/funzione oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

Da fare per avere successo in un colloquio a distanza?

Prepararsi accuratamente, testare la tecnologia in anticipo, vestirsi in modo professionale, creare un ambiente tranquillo e privo di distrazioni, mantenere il contatto visivo e praticare l'ascolto attivo possono aiutare ad avere successo in un colloquio video.

**Come si conduce un colloquio a distanza?

Ecco alcuni consigli per condurre un colloquio a distanza: