Come inviare un messaggio a un responsabile delle assunzioni (suggerimenti ed esempi)

Secondo uno studio di Glassdoor, ogni annuncio di lavoro riceve in media 250 candidature. In effetti, se avete cercato lavoro su LinkedIn di recente, vedrete che le offerte di lavoro ricevono più di 100 candidature in pochi minuti. Questo è il livello di concorrenza che dovete affrontare.

Le probabilità che un responsabile delle assunzioni apra la vostra domanda di lavoro sono scarse. 🫥

Da fare, quindi, per far sì che la vostra candidatura si distingua e raggiunga il responsabile delle assunzioni?

Un modo è mandare un messaggio al responsabile delle assunzioni. In questo mercato del lavoro così competitivo, un approccio così diretto può lavorare a vostro favore. Ma c'è un'arte in questo, e noi ve la insegniamo oggi.

Scopriamo come inviare un messaggio diretto a un responsabile delle assunzioni per farsi notare e lasciare un'impressione duratura.

L'importanza di inviare messaggi a un responsabile delle assunzioni

Innanzitutto, vediamo perché messaggiare un responsabile delle assunzioni funziona:

Linea di comunicazione diretta

Le statistiche sulle assunzioni mostrano che il 97,4% delle aziende Fortune 500 aziende utilizzano sistemi di monitoraggio delle candidature (ATS) per lo screening dei curriculum e il 58% delle aziende utilizza l'IA nel processo di assunzione. È probabile che la vostra candidatura venga filtrata dall'ATS o dall'IA prima di raggiungere la scrivania del responsabile delle assunzioni

Pertanto, inviare un messaggio diretto al responsabile delle assunzioni aumenta le possibilità che la vostra candidatura venga vista. Questo approccio diretto può anche dimostrare le vostre capacità di comunicazione e la vostra sicurezza, caratteristiche preziose nella maggior parte delle impostazioni professionali.

Opportunità di mostrare l'iniziativa

Quando contattate un responsabile delle assunzioni, non siete solo un altro curriculum nel mucchio, ma state mostrando una vera iniziativa. Questa mossa dice: "Non sto aspettando le opportunità, le sto creando"

Contattando direttamente, dimostrate di essere in grado di prendere l'iniziativa e di non restare seduti ad aspettare che la fortuna lavori a vostro favore e chi non vorrebbe un candidato di questo tipo nel proprio team?

Messaggiando direttamente il responsabile delle assunzioni di un'azienda, inoltre, si trasmette il messaggio che si è seriamente interessati al lavoro. Dimostra che siete il tipo di candidato che fa il passo più lungo della gamba. Sul posto di lavoro, questa caratteristica è oro.

I manager amano i dipendenti che non si limitano a fare il minimo indispensabile, ma cercano attivamente di aggiungere valore.

Ottenere informazioni privilegiate

Raggiungere il responsabile delle assunzioni può talvolta darvi il pass per il backstage di informazioni che non sono presenti nell'annuncio di lavoro dell'azienda

Potreste venire a conoscenza delle sfide attuali del team o dei progetti imminenti. Questa conoscenza privilegiata vi permette di adattare la vostra candidatura per mostrare come potete risolvere i loro problemi specifici. Ad esempio, se scoprite che stanno lottando con l'implementazione di un nuovo software, potete evidenziare la vostra esperienza in situazioni simili.

Potreste anche conoscere la cultura dell'azienda. Forse sono orgogliosi del loro approccio innovativo o del loro ambiente collaborativo. Grazie a queste informazioni, potrete sottolineare come il vostro stile di lavoro si allinei perfettamente con la loro etica.

I migliori consigli per inviare un messaggio al responsabile delle assunzioni

Ecco alcuni suggerimenti da tenere a mente quando si invia un'email a un responsabile delle assunzioni o lo si contatta utilizzando le app di messaggistica aziendale come LinkedIn:

Personalizzare il messaggio

Un'email o un messaggio LinkedIn generici e incollati vengono spesso ignorati. È necessario personalizzare il messaggio al responsabile delle assunzioni.

Non si tratta solo di "Ehi! Ho visto il vostro annuncio di lavoro e sono interessato", ma di "Ehi! Ho visto il vostro annuncio di lavoro, avete bisogno di X e io posso farlo usando le mie competenze A, B, C"

Questo tipo di messaggi vi fa risaltare e aumenta le possibilità di essere notati.

**Provate questi suggerimenti unici per personalizzare il vostro messaggio

Citate un articolo o un'intervista recente che parli dell'organizzazione o dei suoi risultati recenti

Menzionate una connessione reciproca, se ne avete una, ma non fate il nome senza autorizzazione

Spiegate brevemente come il vostromappa della carriera si riferisce alla missione dell'azienda

Se è il caso, condividete un breve aneddoto sul motivo della vostra passione per il settore

Inoltre, aggiungete un oggetto chiaro e breve, in modo che il selezionatore sappia di cosa tratta la vostra email. Ecco alcuni esempi che potete utilizzare:

Follow-up della candidatura: [Il tuo nome]

Emozionato per il ruolo [Posizione]

Interessato alla [posizione] - [Il tuo nome]

Follow-Up sulla mia candidatura per [posizione]

Riguardo alla mia candidatura per [posizione]

Prossimi passaggi per la candidatura a [Posizione]

Esprimere interesse per il ruolo

In ogni annuncio di lavoro c'è un ruolo definito. Sarà menzionato nell'annuncio o nell'allegato alla descrizione del lavoro. Ovunque sia, dovete trovarlo, leggerlo e includere il vostro interesse per il ruolo nel vostro messaggio.

Il vostro messaggio non deve limitarsi a dire quanto siete bravi e quanto siete piaciuti ai vostri precedenti datori di lavoro. Dovrebbe anche parlare del perché volete ricoprire il ruolo per cui vi state candidando

**Provate questi suggerimenti per esprimere il vostro interesse a un responsabile delle assunzioni

Menzioni gli aspetti specifici del ruolo che vi attraggono

Connessione della posizione con il vostroobiettivi professionali* Fate riferimento a notizie o progetti recenti dell'azienda per dimostrare che avete terminato i vostri compiti

Descrivete brevemente come vi siete preparati per un ruolo come questo, dimostrando interesse a lungo termine

Ma ricordate che l'autenticazione è la chiave. Le candidature non devono essere finte finché non ce la fate. Il vostro genuino interesse traspare se siete veramente interessati alla posizione.

Ecco cosa suggerisce Jerry Lee, cofondatore di Wonsulting:

via LinkedIn 💡Pro Suggerimento: Usare Promemoria ClickUp crea attività per ogni candidatura e imposta promemoria per le email di follow-up, le note di ringraziamento o la preparazione al colloquio. È possibile personalizzare la frequenza e la sequenza dei promemoria in base alla Sequenza delle candidature.

Siate brevi e mirati

I responsabili delle assunzioni sono persone impegnate. Rispettate il loro tempo andando dritti al punto. Un messaggio conciso dimostra il valore dei loro impegni e la capacità di comunicare in modo chiaro, facendo un'ottima prima impressione.

Da fare? Immaginate di avere solo 15 secondi per catturare la loro attenzione.

Iniziate con un'apertura decisa, come "Salve [nome del responsabile delle assunzioni], sono [il vostro nome] e sono interessato alla posizione [titolo del lavoro]" Poi, rapidamente evidenziate le vostre competenze più rilevanti o esperienza. Ad esempio, "Con 5 anni di lavoro nell'industria, ho avuto un esito positivo"

Infine, concludete con un solido invito all'azione: "Ho allegato il mio curriculum per la sua revisione. Sarebbe disponibile per una rapida chattare la prossima settimana?"

Ricordate: meno è meglio.

Struttura di un messaggio efficace

Il messaggio deve seguire una struttura. Un messaggio ben strutturato non è solo bello da vedere, ma anche più facile da leggere. Dimostra che rispettate il tempo a disposizione del responsabile delle risorse umane e che siete seriamente interessato al nuovo lavoro .

Ecco un semplice modello che abbiamo creato per inviare messaggi ai responsabili delle assunzioni:

Ricordate questi suggerimenti per redigere un messaggio strutturato:

Iniziare con l'introduzione, le competenze/qualifiche rilevanti, il collegamento al proprio lavoro, i passaggi successivi e la chiusura

Assicuratevi che ci sia abbastanza spazio vuoto

I paragrafi non dovrebbero superare le 2-3 righe

Una volta scritto il messaggio, esaminatelo più volte. Se è di facile lettura e contiene tutte le informazioni necessarie, siete pronti a partire!

**Se avete già presentato competenze/qualifiche nella domanda di lavoro, non menzionatele di nuovo nel messaggio. Evidenziate invece ciò che vi rende idonei.

Conduci con valore

Condurre con valore significa rispondere alla domanda inespressa: questo approccio cattura la loro attenzione e **dimostra perché siete adatti al ruolo

Iniziate il messaggio con la condivisione dei vostri principali risultati o competenze che corrispondono ai requisiti del lavoro. Invece di dire qualcosa di vago, andate nello specifico.

Ad esempio, potreste dire: "Nei miei cinque anni di lavoro nel marketing digitale, ho aumentato il coinvolgimento del marchio del 40% nel mio ultimo lavoro" In questo modo, il responsabile delle assunzioni o il potenziale datore di lavoro saprà immediatamente che cosa portate in tabella.

Ma non fermatevi a questo:collegate i punti tra ciò che avete fatto e ciò di cui l'azienda potrebbe avere bisogno. Se sapete che l'azienda vuole incrementare la sua presenza online, menzionate come la vostra esperienza può aiutarla a raggiungere questo obiettivo. Questo approccio fa sì che il vostro messaggio sia d'impatto e pertinente agli obiettivi dell'azienda.

Se siete un cambiamento di carriera evidenziate come le competenze acquisite nel ruolo precedente possano essere preziose. Da fare utilizzando Strumenti di scrittura per l'IA ma non dimenticate di modificare il messaggio per aggiungere un tocco personale.

Quantificate il vostro impatto

Volete che il vostro messaggio sia incisivo? Usate i numeri. Sono gli amplificatori di credibilità del mondo professionale. Invece di dire: "Ho migliorato le vendite", dite: "Ho aumentato le vendite del 20% grazie a campagne di email mirate" È come la differenza tra vantarsi e dimostrare.

Quindi, scavate nei vostri ruoli passati. Da quanti client siete stati gestiti? In che percentuale avete ridotto i costi? Ad esempio: "Aumento della soddisfazione dei clienti del 15% grazie all'implementazione di un nuovo processo di supporto clienti"

Richiesta di riunione

Non siate timidi: chiedete una riunione.

Avete fatto un'ottima impressione. Ora è il momento di passare al livello successivo. Proporre una riunione dimostra sicurezza e interesse. È come dire: "Ehi, sono serio e voglio chattare di più"

Ma non dite semplicemente: "Possiamo incontrarci?" Siate specifici. Suggerite orari precisi e chiedete la loro disponibilità Questo dimostra che siete organizzati e che rispettate il loro tempo.

Ad esempio, potete inviare questo messaggio: "Mi piacerebbe discutere di opportunità future e di come le mie competenze possano contribuire al vostro team. Saresti disponibile per una breve chat martedì della prossima settimana?"

Una volta ottenuta la riunione, mantenetela breve. Una rapida chattare è sufficiente per suscitare interesse e far progredire le cose.

Condivisione del collegato al profilo LinkedIn e del portfolio

Il vostro profilo su LinkedIn è il vostro curriculum online . È una vetrina della vostra vita professionale. Includendo un collegato nel vostro messaggio, invitate il responsabile delle assunzioni ad approfondire la vostra esperienza. Inoltre, dimostra che siete organizzati e esperti di tecnologia.

Inserite quindi il link al vostro profilo e lasciate che sia la vostra esperienza a parlare. Quando includete il link al vostro profilo LinkedIn, aggiungete un URL personalizzato per un aspetto più professionale. Inoltre, assicuratevi che il vostro profilo sia aggiornato e che sia in linea con le informazioni contenute nel messaggio e nel curriculum.

Follow up, ma non fatelo troppo spesso

Nel mucchio di messaggi, il vostro messaggio iniziale potrebbe passare inosservato. Ecco perché un rapido follower è l'ideale. Il follow-up dimostra il vostro interesse e la vostra perseveranza, due qualità che i potenziali datori di lavoro apprezzano. Ecco come deve essere un follow-up breve e dolce:

Ciao

Spero che tu stia passando una bella giornata.

Volevo solo sapere se il mio profilo è stato preso in considerazione per il ruolo .

Apprezzo la vostra risposta tempestiva.

Cordiali saluti,

Ma c'è una sottile linea di demarcazione tra il follow-up e l'essere una seccatura. Troppe email possono farvi sembrare disperati o irrispettosi del loro tempo.

Quindi, cercate di trovare un equilibrio. Se non avete ricevuto risposta, inviate un follow-up educato dopo una settimana Se non c'è ancora risposta, aspettate un'altra settimana prima di riprovare. Da fare, offrire un valore aggiunto o nuove informazioni.

Ruolo delle piattaforme come ClickUp in una presentazione professionale

La ricerca di lavoro può essere noiosa, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio delle candidature e dello stato dei follow-up. L'utilizzo di software di produttività e gestione come ClickUp può semplificare le vostre candidature. Vediamo come ClickUp può essere utile per inviare messaggi ai responsabili delle assunzioni:

Generare messaggi personalizzati

Vi abbiamo dato diversi consigli da utilizzare quando inviate un messaggio a un responsabile delle assunzioni. Ma se vi dicessimo che potete usare l'IA per creare la lettera di presentazione perfetta per il vostro responsabile delle assunzioni? ClickUp Brain da fare è l'assistente IA di ClickUp. È un chatbot IA che scrive messaggi o email personalizzate per i responsabili delle assunzioni. Abbiamo chiesto a ClickUp Brain di scrivere un messaggio per un responsabile delle assunzioni:

utilizzate ClickUp Brain per creare messaggi personalizzati per i responsabili delle assunzioni_

Come potete vedere, ci ha fornito un messaggio completo con il tono e la struttura giusti. Potete prendere questo messaggio, modificarlo un po' e usarlo!

**Per saperne di più Come utilizzare l'IA nelle email (casi d'uso e strumenti)

Monitoraggio dello stato di una domanda di finanziamento

creare schede separate e monitorare ogni applicazione con la vista Kanban di ClickUp

Quando avete un mucchio di offerte di lavoro e una pila di responsabili delle assunzioni a cui volete mandare un messaggio, può sembrare di fare i giocolieri con le motoseghe. È qui che Visualizzazione Kanban di ClickUp è disponibile in.

Consideratela come una grande lavagna visiva su cui appuntare le note relative a ciascun lavoro. Ogni nota, o "scheda", può contenere dettagli come il titolo del lavoro, la scadenza per la candidatura e i dettagli del responsabile delle assunzioni. È anche possibile aggiungere attività a ogni scheda, come "bozza email" o "programma chiamata"

Bacheca vi aiuta a vedere quello che c'è in cantiere, quello che è urgente e dove dovete concentrare le vostre energie.

Blocco del tempo per le applicazioni

organizzare riunioni o follower con la vista Calendario di ClickUp

Invece di destreggiarvi tra più fogli di calcolo o di cercare di ricordare quando fare un follow-up, potete vedere l'intera sequenza delle vostre comunicazioni in un unico posto con la vista Calendario di ClickUp Visualizzazione del calendario di ClickUp .

Vi aiuta a programmare i colloqui, a impostare promemoria per i follow-up e a bloccare il tempo per la ricerca e la preparazione. È possibile codice colore **eventi per identificare rapidamente le priorità o le diverse offerte di lavoro

Monitoraggio di tutte le email in un unico posto

È possibile inviare facilmente email ai responsabili delle assunzioni con Integrazione ClickUp Email . Collegatelo al vostro account email Gmail, Outlook, IMAP o Office365 e gestite le conversazioni con i responsabili delle assunzioni in un unico luogo.

Consente di inviare e ricevere email da ClickUp, creare attività direttamente dalle email, allegare email alle attività e aggiungere commenti alle attività.

Supponiamo che un responsabile delle assunzioni risponda con un'attività o una richiesta. Si può creare un'attività da quell'email direttamente all'interno di ClickUp e iniziare a lavorarci. Tuttavia, se si utilizza Gmail o un software simile, è necessario annotare l'attività da qualche parte, il che porterebbe a un inutile cambio di contesto .

Creare e gestire una lista di controllo

utilizzate ClickUp Milestones per monitorare tutti gli obiettivi che vi siete prefissati_

Pensate al vostro processo di candidatura come a un mini-progetto. È possibile impostare Attività cardine di ClickUp per le fasi chiave del percorso di candidatura, come "Candidatura inviata", "Primo colloquio", "Invio di email di follower" o "Secondo colloquio"

Il raggiungimento di ciascuna attività cardine può fungere da trigger per inviare un messaggio al responsabile delle assunzioni. Ad esempio, quando si raggiunge la pietra miliare "Candidatura inviata", si può inviare una cortese email di follow-up. Oppure, quando si raggiunge la pietra miliare "Primo colloquio completato", si può inviare una nota di ringraziamento.

In questo modo, le attività cardine di ClickUp vengono utilizzate come promemoria e prompt per organizzare la comunicazione con il responsabile delle assunzioni. Questo vi aiuterà a tenere sotto controllo i vostri follower senza essere troppo invadenti.

Aggiungete le informazioni rilevanti in un unico posto

Potete anche utilizzare Documenti di ClickUp per creare un elenco di aziende in cui si desidera candidarsi e aggiungere i dati rilevanti dei responsabili delle assunzioni. Inoltre, è anche possibile creare un elenco di aziende top **domande che si desidera porre ai responsabili delle assunzioni per creare un'impressione duratura.

gestite tutte le informazioni rilevanti per la candidatura a un posto di lavoro in un unico posto con ClickUp Docs

Seguire un formato strutturato per la messaggistica con i responsabili delle assunzioni

I modelli di ClickUp offrono strutture di messaggi pre-scritti per contattare i responsabili delle assunzioni. Questi modelli fanno risparmiare tempo e assicurano che il vostro messaggio sia professionale, trasmettendo chiaramente il vostro interesse e le vostre qualifiche per il ruolo. Ecco i nostri due consigli:

1. Modello di ricerca di lavoro ClickUp

Con l'aiuto di Modello di ricerca di lavoro ClickUp consente di organizzare la ricerca di lavoro. Vi aiuta a notare i dettagli dell'azienda e del lavoro, come la valutazione di Glassdoor, i dettagli di contatto, lo stipendio per il ruolo, l'assicurazione sanitaria e altre note aggiuntive.

È possibile utilizzare questo modello per impostare più elenchi per i seguenti argomenti:

Lavori aperti

Offerte di lavoro a cui si è fatto domanda

Colloqui rilasciati

Follower in scadenza

In questo modo, avrete una visualizzazione chiara della vostra posizione nel processo di ricerca del lavoro. Con l'aiuto di questa visualizzazione centralizzata, è possibile apportare miglioramenti al processo e inviare messaggi ai selezionatori al momento giusto.

Scarica questo modello

2. Modello di proposta di lavoro ClickUp

Alcuni lavori richiedono la presentazione di una proposta. Ma come si fa a scrivere una proposta di lavoro? proposta di lavoro ? Non è necessario pensare molto. Invece, si può usare l'opzione Modello di proposta di lavoro ClickUp .

Questo modello, visivamente accattivante e ben organizzato, aiuterà il responsabile delle assunzioni a capire perché siete adatti al ruolo. Poiché contiene tutte le informazioni importanti, nulla sfugge.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Job-Proposal-Template.png Modello di proposta di lavoro di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6189164&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*1t6iwwh*\_gcl\aw*R0NMLjE3MjQ0MjIwOTQuQ2p3S0NBanc1cUMyQmhCOEVpd0F2cWE0MW9ZeS10b1AxbGx5ckVySXdEenY3SlRDalRhSk05bEJmcmtQM0V0Q2JXZVNKzJ2aWhRVndob0NxWFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello di proposta è stato progettato come un curriculum, evidenziando informazioni quali:

Informazioni personali

Risultati accademici

Esperienze rilevanti

Altri riconoscimenti

Usate ClickUp per creare messaggi convincenti per i responsabili delle assunzioni

Scrivere messaggi ai selezionatori può essere complicato. Mentre alcuni manager apprezzano i messaggi diretti, altri potrebbero non apprezzarli. È quindi importante inviare messaggi personalizzati e chiari che offrano valore.

L'intero processo può essere semplificato con ClickUp, che vi aiuta a trovare e organizzare in un unico posto i dettagli rilevanti dell'azienda, del lavoro e del responsabile delle assunzioni. Inoltre, è possibile monitorare e gestire le candidature, semplificare il processo di colloquio utilizzando i pratici modelli di ClickUp e ottenere una panoramica rapida delle candidature. Iscrivetevi a ClickUp per migliorare il vostro processo di ricerca del lavoro.