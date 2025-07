Modelli gratuiti di manuali operativi per semplificare i processi

I tuoi processi sono sepolti nelle email, i ruoli lavorativi evolvono senza documentazione e le attività critiche vengono trasmesse con il passaparola?

Queste inefficienze non riflettono il lavoro richiesto al tuo team. A volte diventa difficile mantenere tutto allineato con una crescita costante.

Un modello di manuale operativo può cambiare tutto questo. Pensa a un manuale operativo come al playbook della tua azienda, una guida completa che contiene tutte le istruzioni di cui il tuo team ha bisogno per garantire il corretto funzionamento delle attività, indipendentemente da chi è al comando.

Questo post del blog offre un elenco curato di modelli gratuiti di manuali operativi che possono semplificare i processi standard e creare una risorsa affidabile per il tuo team.

Cosa sono i modelli di manuali operativi?

I modelli di manuali operativi sono documenti pre-strutturati che aiutano le organizzazioni a documentare le loro procedure operative standard (SOP), i flussi di lavoro, le politiche e le responsabilità in un formato organizzato.

Ecco cosa includono in genere:

Panoramica dell'azienda: valori fondamentali e struttura organizzativa

Ruoli e responsabilità : descrizioni dettagliate dei ruoli e delle responsabilità del team

Procedure operative standard : istruzioni dettagliate per attività ricorrenti (ad es. inserimento dei nuovi assunti, gestione dell'inventario, processi di supporto clienti)

Protocolli di comunicazione : modalità di gestione della comunicazione interna ed esterna

Linee guida per la conformità e la sicurezza : politiche per la conformità normativa e la sicurezza sul lavoro

Strumenti e sistemi : Elenco degli strumenti/piattaforme e dei relativi manuali utente

Piani di gestione delle crisi: modi per affrontare emergenze o guasti del sistema

Cosa rende un modello di manuale operativo efficace?

Capiamo cosa cercare in un modello di manuale operativo di alta qualità:

Prompt ed esempi integrati: scegli un modello con prompt ed esempi utili che ti guidano nella stesura di ogni sezione, così non dovrai mai partire da zero ✅

Pulito e facile da navigare : cerca una formattazione coerente con interruzioni di sezione chiare, tabelle modificabili e spazio per note o liste di controllo ✅

Risorse e immagini esterne: scegli un modello che ti consenta di incorporare registrazioni dello schermo, GIF, walkthrough o diagrammi e di collegare risorse pertinenti (link web o documenti interni) per aggiungere contesto ✅

Modifica collaborativa: scegli un modello che supporti la collaborazione in tempo reale con accesso basato su autorizzazioni e controllo delle versioni per monitorare le modifiche ✅

Compatibilità degli strumenti: scegli un modello che si integri con i tuoi strumenti di project management e : scegli un modello che si integri con i tuoi strumenti di project management e il tuo software di istruzioni di lavoro per assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e aggiornare facilmente i manuali ✅

24 modelli di manuali operativi

Sono disponibili vari modelli di manuali operativi creati per startup, organizzazioni no profit, scuole, magazzini, liberi professionisti e molti altri settori.

Ogni modello si distingue per le sue funzionalità/funzioni uniche. Trova quello più adatto alle tue esigenze.

1. Modello di manuale per dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di manuale per dipendenti ClickUp per documentare le descrizioni delle mansioni e le politiche aziendali

Il modello di manuale per dipendenti ClickUp è uno spazio dedicato alla documentazione della panoramica della tua azienda, dei ruoli e delle responsabilità individuali e delle politiche di assunzione.

Con questo modello puoi:

Scrivi descrizioni dettagliate delle mansioni, dei compiti e delle responsabilità utilizzando prompt predefiniti

Tieni traccia del flusso di lavoro della documentazione con stati delle attività personalizzati come "Bozza", "Da rivedere" e "Approvato"

Incorpora registrazioni dello schermo o video nel manuale per spiegare i flussi di lavoro specifici dei ruoli

✅ Ideale per: team di startup che stanno creando il loro primo manuale strutturato per la formazione e l'allineamento dei dipendenti

🍄 Curiosità: Il manuale operativo della NASA era così voluminoso che era necessario un "foglio di istruzioni". Il manuale operativo della missione Apollo era talmente complesso che gli astronauti portavano con sé una versione ridotta chiamata "get home safe" (torna a casa sano e salvo) nelle loro tute.

2. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di manuale per dipendenti di ClickUp per delineare le politiche della tua azienda

Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp è una pagina in stile wiki con sezioni integrate per delineare lo scopo, i valori fondamentali, il codice di condotta, le linee guida, l'orario di lavoro, le politiche ADA e altro ancora della tua azienda. Aiuta a creare e organizzare manuali completi e semplici da aggiornare secondo necessità.

Con questo modello puoi:

✅ Ideale per: team e responsabili delle risorse umane che desiderano comunicare le politiche e i valori sul posto di lavoro

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità nell'adattarsi alle esigenze del mio team. Lo uso quotidianamente per organizzare i cicli di test QA, documentare le prove, automatizzare le attività ripetitive e monitorare lo stato dei ticket in più squadre. Le automazioni e i modelli personalizzati consentono di risparmiare molto tempo e aiutano a mantenere la coerenza nei nostri processi.

3. Modello di manuali, politiche e procedure per dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello ClickUp per manuali, politiche e procedure dei dipendenti per documentare il codice di condotta della tua azienda

Il modello di manuali, politiche e procedure per dipendenti di ClickUp ti consente di definire aspettative chiare e fornire indicazioni pratiche sulla gestione delle attività quotidiane in tutta l'azienda.

Con questo modello puoi:

Crea documentazione sui processi per l'inserimento, la presenza, il lavoro da remoto, l'uscita dall'azienda e il comportamento sul posto di lavoro

Definisci le pratiche aziendali relative alla comunicazione, alla riservatezza, alla conformità e alla gestione dei conflitti

Configura le automazioni di ClickUp per avvisare le parti interessate quando una politica deve essere rivista, approvata o aggiornata dal punto di vista legale

✅ Ideale per: team delle risorse umane e responsabili delle operazioni che desiderano una risorsa principale per chiarire i processi e le politiche aziendali

🚀 Da considerare: oltre al fatto che i modelli svolgono gran parte del lavoro iniziale al posto tuo, uno dei principali vantaggi dell'utilizzo dei modelli è la coerenza che garantiscono alla tua documentazione e ai tuoi processi. Ulteriori informazioni con il video rapido! 🎥

4. Modello di procedure operative standard ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di procedura operativa standard di ClickUp per standardizzare le operazioni aziendali

Il modello di procedure operative standard di ClickUp aiuta a standardizzare le procedure aziendali comuni per l'inserimento, la formazione, il trasferimento, la promozione e l'uscita dal personale, indipendentemente dal team o dal reparto.

Con questo modello puoi:

Aggiungi diagrammi di flusso all'interno dei documenti ClickUp delle lavagne online ClickUp come guida visiva per ogni procedura operativa standard, in modo che gli stessi processi vengano seguiti in modo coerente

Mantieni un tracker delle procedure operative standard centralizzato utilizzando la vista Tabella per monitorare la titolarità, le date di revisione e gli aggiornamenti in un unico posto

Standardizza i passaggi di consegne tra i reparti (ad esempio dalle risorse umane all'IT durante l'inserimento dei nuovi assunti) assegnando attività con dipendenze e scadenze per evitare ritardi

✅ Ideale per: responsabili delle operazioni o titolari di piccole imprese che desiderano standardizzare i flussi di lavoro interni tra i team

💡 Suggerimento professionale: aggiungi una tabella RACI (Responsabile, Accountabile, Consultato, Informato) nella parte superiore di ogni procedura operativa standard per evitare confusione sulla titolarità e mantenere chiaro il processo decisionale.

5. Modello di processi e procedure ClickUp

Ottieni il modello gratuito Utilizza il modello di processi e procedure di ClickUp per standardizzare i processi e le procedure aziendali

Il modello di processi e procedure di ClickUp offre al tuo team un modo centralizzato per documentare, monitorare e seguire i processi aziendali in tutte le funzioni. Garantisce coerenza ed efficienza nell'esecuzione delle attività a livello aziendale.

Con questo modello puoi:

Organizza le procedure in modo visivo con bacheche Kanban di facile lettura che mostrano lo stato di ciascuna attività, ad esempio Da fare, In corso o Completata

Accedi a quattro viste ClickUp personalizzate, ovvero Diagramma di flusso del processo, Elenco della documentazione, Fase della documentazione e Sequenza

Monitora automaticamente lo stato delle attività con una barra visiva che si aggiorna man mano che le attività secondarie, le voci della lista di controllo e i commenti assegnati vengono completati

✅ Ideale per: team operativi e responsabili di reparto che gestiscono processi interni in più passaggi tra diversi team

🍄 Curiosità: molte aziende familiari utilizzano manuali operativi che vengono tramandati e aggiornati da oltre 50 anni. È come il DNA della tua azienda in forma di documento.

6. Modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti

Ottieni il modello gratis Usa il modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti per semplificare il processo di inserimento

Il modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti offre una lista di controllo che i team delle risorse umane possono seguire per facilitare il processo di inserimento di un nuovo assunto. Dal primo giorno alla quarta settimana, copre tutte le attività che il dipendente deve seguire passo dopo passo.

Con questo modello puoi:

Assegna attività quali la raccolta di documenti, la configurazione degli account, la preparazione dell'area di lavoro e la formazione ai team o alle persone giuste

Imposta le priorità in modo che i team e i singoli individui possano concentrarsi prima sulle attività di onboarding urgenti

Passa alla visualizzazione Calendario per pianificare sessioni di orientamento, consegne di attrezzature e briefing sulle politiche in un formato sequenziale

✅ Ideale per: team in rapida crescita che desiderano offrire un'esperienza di onboarding coerente tra ruoli e reparti

📚 Per saperne di più: Modelli gratuiti di istruzioni di lavoro in Word e ClickUp

7. Modello di cultura aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di cultura aziendale ClickUp per documentare la cultura dell'azienda

Vuoi delineare i fondamenti unici della tua organizzazione per una visione trasparente e una migliore comprensione da parte dei tuoi dipendenti? Il modello di cultura aziendale ClickUp documenta accuratamente tutto, dalla tua missione, ai valori, alla storia, all'organigramma, alla cultura aziendale e alle offerte.

Con questo modello puoi:

Fai brainstorming sulle iniziative per la crescita culturale e collegale alla tua strategia aziendale

Collabora con i membri del team di diversi reparti per raccogliere input e creare linee guida culturali condivise

Utilizza l'IA per documentare e perfezionare i valori fondamentali, la documentazione dei prodotti , la missione, la visione e i principi culturali

✅ Ideale per: aziende che desiderano creare una cultura condivisa per allineare le persone ai valori fondamentali dell'azienda

Ecco cosa ha detto un cliente sui modelli di ClickUp!

È semplice da usare; puoi organizzare tutto in cartelle ed elenchi, il sistema dei modelli è eccellente e l'importazione da altri strumenti è potente. È fantastico!

8. Modello di manuale HR ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di manuale HR di ClickUp per standardizzare le regole aziendali

Il modello di manuale HR di ClickUp è ciò di cui hai bisogno per organizzare e conservare tutte le tue politiche HR in un unico posto. Ti consente di organizzare tutto ciò che un dipendente dovrebbe sapere quando entra a far parte di un'organizzazione, come i valori aziendali, la gerarchia aziendale, le regole sul posto di lavoro, le politiche in materia di ferie e le aspettative in termini di prestazioni.

Con questo modello puoi:

Crea politiche aziendali solide affinché nessuna politica necessaria rimanga in sospeso

Assegna tag ai nuovi dipendenti in sezioni e attività specifiche per aiutarli a trovare le risposte di cui hanno bisogno

Assegna la responsabilità dello sviluppo delle politiche ai membri del team competenti e utilizza stati personalizzati come Bozza, In revisione o Approvato per gestire lo stato di avanzamento e la visibilità

✅ Ideale per: team HR che creano un documento centralizzato per comunicare le politiche aziendali standard

9. Modello di lavagna online per flusso di processo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di lavagna online per flusso di lavoro di ClickUp per visualizzare i flussi di lavoro

Se desideri una rappresentazione visiva di come le cose si muovono dal punto A al punto B, il modello di grafico di flusso di processo ClickUp è un'opzione adatta. Realizzato utilizzando le lavagne online ClickUp, questo modello ti offre uno spazio flessibile per disegnare ogni passaggio utilizzando forme, frecce e connettori.

Con questo modello puoi

Collega le forme a un'attività reale, tagga i membri del team, aggiungi scadenze e monitora lo stato senza uscire dal grafico

Utilizza la visualizzazione del diagramma di flusso delle assunzioni per visualizzare le fasi del reclutamento e individuare tempestivamente eventuali colli di bottiglia

Mappa flussi di lavoro in più passaggi come assunzioni, inserimento o approvazioni con punti di controllo chiaramente contrassegnati e assegnati

✅ Ideale per: Teams che desiderano un modo visivo e interattivo per creare e condividere mappe dei processi

10. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di politica aziendale ClickUp per organizzare le politiche sul posto di lavoro

Il modello di politica aziendale ClickUp ti aiuta a documentare in modo conciso le regole aziendali, gli standard sul posto di lavoro e i protocolli di salute e sicurezza.

Con questo modello puoi:

Identifica e decidi quali politiche sono necessarie utilizzando i prompt e gli esempi integrati che coprono argomenti comuni sul posto di lavoro

Collega documenti dettagliati sulle politiche aziendali, incorpora video introduttivi e allega materiali di supporto per aggiungere profondità e fornire ai dipendenti un contesto completo

✅ Ideale per: piccole aziende che desiderano creare un documento standard di policy come riferimento per i dipendenti

💡Suggerimento: utilizza ClickUp Brain per delineare rapidamente le politiche di base su comportamento, ferie, benefit o conformità. Accelera la documentazione delle politiche con ClickUp Brain

📚 Per saperne di più: Come redigere una politica aziendale [con esempi]

11. Modello di piano d'azione per incidenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di piano d'azione per incidenti di ClickUp per mappare le procedure di emergenza

Il modello di piano d'azione per incidenti di ClickUp ti consente di delineare ruoli, sequenze di attività, dettagli di contatto e sequenze temporali per la gestione di diverse emergenze.

Con questo modello puoi:

Assegna le attività utilizzando un elenco di assegnazione degli incidenti in modo che tutti abbiano chiare le proprie responsabilità durante le emergenze

Crea una sequenza passo passo e visualizza il piano di emergenza utilizzando un diagramma di flusso per una facile comprensione

Utilizza la visualizzazione Calendario per pianificare check-in, revisioni di follow-up o collegare le scadenze della reportistica di conformità alla sequenza degli incidenti

✅ Ideale per: team che gestiscono la pianificazione delle emergenze, la risposta alle crisi o il rischio operativo per pianificare diverse emergenze

📚 Per saperne di più: Modelli di runbook gratuiti per semplificare i processi

12. Modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp per creare una difesa proattiva

Il modello di piano d'azione per la sicurezza informatica di ClickUp è una pagina in stile wiki che consente di delineare i piani per mitigare e rispondere alle minacce alla sicurezza informatica. Offre inoltre uno spazio strutturato per documentare il lavoro richiesto in materia di sicurezza, inclusi audit, registri degli incidenti e liste di controllo della conformità.

Con questo modello puoi:

Identifica le vulnerabilità e documenta i passaggi da compiere in base alla gravità, utilizzando campi quali Livello di rischio, Titolare dell'azione e Scadenza

Collega i protocolli di sicurezza correlati, i requisiti di conformità o i registri degli incidenti precedenti per un contesto completo

Utilizza la vista Panoramica valutazione dei rischi per assegnare priorità alle vulnerabilità in base alla gravità e all'impatto, in modo che i team possano concentrarsi prima sulle minacce più critiche

Lavora dalla vista Piano di risposta agli incidenti per coordinare ruoli, passaggi di risposta e sequenze durante un evento di sicurezza attivo

✅ Ideale per: team IT e responsabili della conformità incaricati di identificare i rischi e coordinare il lavoro richiesto in caso di emergenza

13. Modello di piano operativo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di piano operativo ClickUp per organizzare le operazioni aziendali

Il modello di piano operativo di ClickUp è un modello in stile lista di controllo che ti aiuta a gestire le operazioni aziendali senza intoppi. Include campi predefiniti per assegnare attività, impostare priorità, monitorare le scadenze e identificare i team responsabili dell'esecuzione delle diverse attività operative.

Con questo modello puoi:

Classifica le attività in base alla fase del piano, al team di consegna e alla priorità utilizzando i campi personalizzati per una migliore organizzazione e filtraggio

Utilizza la visualizzazione Sequenza per disporre la durata delle attività su settimane o mesi e vedere il tempo stimato per il completamento e le potenziali aree di sovrapposizione

Monitora la capacità e il carico delle attività nella vista Carico di lavoro per evitare un'assegnazione eccessiva delle risorse e modificare gli incarichi prima che si verifichino ritardi

✅ Ideale per: team operativi che richiedono coordinamento, monitoraggio delle fasi e visibilità a livello di team per gestire le attività aziendali in corso

📮 ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono, uno su sei ricorre a soluzioni personali, cercando tra vecchie email, note o screenshot solo per mettere insieme i pezzi. ClickUp Brain e ClickUp Connected Search eliminano la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'IA estratte dall'intera area di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò che serve senza problemi.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione delle operazioni

14. Modello di piano di implementazione della formazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Usa il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp per pianificare i tuoi piani di formazione

Il modello di piano di implementazione della formazione ClickUp ti aiuta a pianificare, programmare e monitorare in modo efficace i programmi di formazione a livello aziendale. Riunisce in un unico posto gli obiettivi di formazione, i metodi di erogazione, le sequenze, i materiali didattici e i facilitatori assegnati per garantire un'implementazione coerente.

Con questo modello puoi:

Classifica le sessioni di formazione in base al metodo di erogazione (virtuale, in presenza o autodidattico) e assegna formatori, titolari e scadenze utilizzando i campi personalizzati

Utilizza la Visualizzazione modalità per organizzare le sessioni in base al formato e coordinare la logistica, come la disponibilità dei formatori, gli strumenti o la configurazione della sala

Allega presentazioni di formazione, link a video o guide di riferimento direttamente a ciascuna attività della sessione, in modo che i dipendenti possano accedervi quando lo desiderano

✅ Ideale per: team HR o responsabili L&D che gestiscono programmi di formazione in più fasi tra reparti o ruoli diversi

15. Modello di manuale operativo aziendale di Template. Net

Il Modello di manuale operativo aziendale di Template.net è un manuale in formato documento necessario per i team responsabili della gestione dei sistemi tecnici o delle attrezzature nelle operazioni quotidiane.

Con questo modello puoi:

Documenta come impostare e configurare correttamente hardware o software, con elenchi e immagini

Fornisci passaggi per la risoluzione dei problemi per aiutare a risolvere i problemi tecnici ricorrenti senza assistenza esterna

Descrivi l'intero processo per utilizzare le attrezzature o i sistemi in modo sicuro e corretto

✅ Ideale per: aziende basate sui prodotti o team tecnici che creano guide interne

16. Modello di manuale di costruzione di Template. Net

Il Modello di manuale di costruzione di Template.net supporta la documentazione dell'intero processo di costruzione, consentendoti di pianificare e sequenziare con cura ogni fase programmata.

Con questo modello puoi:

Delinea i passaggi della pianificazione della costruzione, come la selezione del sito, il budgeting e i controlli legali utilizzando un formato di lista di controllo

Imposta processi trasparenti per le attività di costruzione principali, quali preparazione del sito, lavori di fondazione, intelaiatura, impianti idraulici e consegna

Stabilisci protocolli di controllo qualità e sicurezza per aiutare i lavoratori in loco a comprendere i requisiti di conformità

✅ Ideale per: aziende edili che necessitano di una guida completa per mappare le loro attività aziendali chiave

💡 Suggerimento: aggiungi procedure di emergenza e esercitazioni di sicurezza al modello del manuale operativo per l'edilizia. Istruzioni chiare durante una crisi possono salvare vite umane e ridurre la responsabilità civile.

17. Modello di manuale di formazione per scuola guida di Template. Net

Il Modello di manuale di formazione per scuole guida ti guida nella creazione di manuali di formazione completi per nuovi conducenti e tirocinanti. Include sezioni predefinite per delineare le regole del traffico, le teorie di guida, le lezioni pratiche in auto e tutto ciò che serve per offrire un'esperienza di formazione coerente in tutta l'accademia.

Con questo modello puoi:

Incorpora video e diagrammi didattici per spiegare le nozioni fondamentali di guida e i protocolli di sicurezza in un formato più coinvolgente e facile da seguire

Suddividi il tuo programma di studi in moduli teorici e pratici per spiegare l'intero percorso formativo ai tirocinanti

Definisci chiari punti di controllo dell'apprendimento per monitorare lo stato di avanzamento di ogni studente e valutare la sua preparazione per il test

✅ Ideale per: scuole guida e istruttori che desiderano un manuale di formazione pronto all'uso che copra sia l'apprendimento in aula che quello in auto

18. Modello di manuale di lavoro freelance di Template. Net

Il Modello di manuale di lavoro freelance ti consente di avviare e gestire un'attività freelance con maggiore struttura e coerenza. Dalla ricerca di piattaforme di freelance alla registrazione della tua attività, dall'impostazione delle tariffe alla gestione dei client, ti consente di pensare a ogni aspetto del lavoro freelance.

Con questo modello puoi:

Imposta un flusso standard di onboarding dei client che copra contratti, sequenze, risultati finali e pratiche di comunicazione

Assicurati di aver gestito la registrazione, le tasse e le nozioni legali di base prima di iniziare a lavorare

Elenca le piattaforme, i metodi di outreach e i passaggi delle proposte che utilizzerai in modo coerente per acquisire nuovi client

✅ Ideale per: liberi professionisti che desiderano creare una base ben documentata prima di acquisire nuovi client

19. Modello di manuale immobiliare di Template. Net

Il Modello di manuale immobiliare dell' descrive tutto ciò che riguarda l'acquisizione di immobili, le procedure commerciali, la comunicazione con i clienti, la documentazione e il marketing attraverso un documento strutturato.

Con questo modello puoi:

Documenta le best practice per la gestione di acquirenti, venditori e inserzioni per garantire una comunicazione coerente e un'esperienza client ottimale

Crea una lista di controllo delle attività legali e di conformità, inclusi contratti, informative e normative regionali

Inserisci collegamenti web cliccabili direttamente nel documento per fare riferimento a portali immobiliari, strumenti di elenco e modelli di contratto

✅ Ideale per: società immobiliari e agenzie di intermediazione che hanno bisogno di documentare i processi e mantenere la coerenza nelle interazioni con i client

20. Modello di manuale operativo e di manutenzione di Template. Net

Il modello di manuale operativo e di manutenzione di ti aiuta a documentare i processi per il funzionamento e la manutenzione efficaci delle attrezzature e dei sistemi della tua struttura.

Con questo modello puoi:

Sviluppa guide di risoluzione dei problemi e protocolli di sicurezza affidabili che fungano da unica fonte di verità per i dipendenti

Crea un registro di manutenzione programmata con assegnazione delle attività per ridurre i guasti e prolungare la durata delle apparecchiature

Includi immagini e video per spiegare in modo più chiaro le procedure tecniche, i componenti di sistema o i passaggi di riparazione

✅ Ideale per: Facility manager, responsabili delle operazioni o titolari di piccole imprese che documentano come gestire e mantenere i sistemi chiave

21. Modello di manuale utente del software di Template. Net

Il Modello di manuale utente del software ti aiuta a creare una guida completa per fornire supporto e formazione per l'implementazione e la gestione di software su larga scala.

Con questo modello puoi:

Invita i membri del team a contribuire con guide dettagliate, correggere istruzioni obsolete e mantenere l'accuratezza della documentazione

Aggiungi una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi con screenshot annotati dei messaggi di errore più comuni e soluzioni dettagliate per aiutare gli utenti a risolvere i problemi senza ritardi

Spiega come utilizzare le funzionalità/funzioni chiave con istruzioni chiare, immagini e persino registrazioni dello schermo per supportare diversi stili di apprendimento

✅ Ideale per: Product manager che creano documentazione scalabile con il software e che supporta gli utenti

📚 Per saperne di più: Miglior software per manuali utente (recensioni e prezzi)

22. Modello di manuale operativo scolastico di SweetProcess

tramite SweetProcess

Il modello di manuale operativo scolastico ti consente di creare un manuale di facile consultazione che copre tutte le operazioni scolastiche.

Con questo modello puoi:

Documenta le procedure fondamentali per l'iscrizione degli studenti, l'inserimento del personale, la pianificazione delle lezioni e la gestione delle emergenze

Standardizza le politiche scolastiche relative a frequenza, sicurezza e comunicazione interna per l'uso quotidiano

Suddividi i ruoli e le responsabilità del personale docente e di supporto per una chiara attribuzione delle responsabilità

✅ Ideale per: Dipartimenti amministrativi scolastici che desiderano standardizzare le operazioni, fornire assistenza per le revisioni interne o inserire nuovo personale con un supporto minimo

23. Modello di manuale operativo per organizzazioni no profit di SweetProcess

tramite SweetProcess

Il Modello di manuale operativo per organizzazioni no profit ti aiuta a documentare il funzionamento della tua organizzazione no profit in tutti i reparti, come raccolta fondi, risorse umane, finanza, volontariato, ecc.

Con questo modello puoi:

Sviluppa e condividi un documento dettagliato con i membri del consiglio di amministrazione, i partner del programma o i provider di sovvenzioni per mostrare come è strutturata e gestita la tua organizzazione no profit

Descrivi i processi ripetibili per le richieste di sovvenzioni, il follow-up dei donatori, il monitoraggio finanziario e l'inserimento dei volontari in un unico manuale accessibile

✅ Ideale per: team di organizzazioni no profit che necessitano di una guida centralizzata che supporti il lavoro quotidiano e la responsabilità in tutta l'organizzazione

24. Modello di manuale operativo per magazzini di SweetProcess

tramite SweetProcess

Il Modello di manuale operativo per magazzini è basato su Documenti Google per registrare i processi operativi delle diverse funzioni del magazzino.

Con questo modello puoi:

Definisci le mansioni specifiche per il personale di magazzino, in modo che ogni membro del team sappia esattamente di cosa è responsabile

Aggiungi liste di controllo di sicurezza e linee guida per l'uso delle attrezzature per ridurre gli incidenti e garantire la conformità

Standardizza le procedure per la gestione dell'inventario, l'evasione degli ordini, i passaggi di turno, lo spazio di archiviazione e altro ancora per evitare ritardi o comunicazioni errate

✅ Ideale per: responsabili e supervisori di magazzino che necessitano di un manuale strutturato e pronto all'uso per garantire il corretto svolgimento delle operazioni quotidiane

Semplifica le operazioni con i modelli gratuiti di ClickUp

Una documentazione chiara mantiene i team allineati e i processi aziendali coerenti. Che tu stia creando un manuale per le risorse umane, la formazione dei dipendenti o le operazioni quotidiane, il modello giusto ti consente di risparmiare tempo e organizzare il processo di documentazione.

Ma il vero vantaggio arriva quando li abbini agli strumenti giusti (👀 leggi: ClickUp)

Oltre ai modelli, ti offre un'area di lavoro completa per organizzare e gestire la tua documentazione.

Puoi utilizzare l'IA per redigere contenuti più rapidamente, collegare procedure operative standard correlate, trasformare le istruzioni in attività, assegnarle ai membri del team e automatizzare i passaggi ricorrenti. E non dovrai preoccuparti di cambiare piattaforma.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e trasforma i tuoi manuali statici in un sistema tracciabile e utilizzabile che il tuo team può seguire e aggiornare in tempo reale.