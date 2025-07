Modelli gratuiti per la valutazione dei talenti per valutare e sviluppare la tua forza lavoro

Come fai a sapere se il lavoro richiesto per la gestione dei talenti sta producendo i risultati desiderati? Molte aziende faticano a identificare i dipendenti ad alto potenziale, nonostante i responsabili delle risorse umane diano priorità alla gestione dei talenti.

🌍 Verifica dei fatti: uno studio Deloitte ha rivelato che solo il 15% della forza lavoro è considerato ad alto potenziale. Quindi, dove sta il divario nella ricerca e nella fidelizzazione dei migliori talenti?

Spesso si tratta di un processo strutturato e ripetibile. In combinazione con i modelli giusti per valutare le prestazioni e guidare le discussioni sullo sviluppo, può cambiare il modo in cui gestisci i dipendenti.

Che tu stia preparando i cicli di valutazione trimestrali o elaborando la strategia di pianificazione della successione nella tua azienda, è fondamentale disporre dei modelli di valutazione dei talenti giusti. Questi modelli aiutano a trasformare i feedback sparsi in piani di sviluppo attuabili in linea con la crescita dell'organizzazione.

Esplora i migliori modelli di valutazione delle prestazioni per identificare i talenti, colmare le lacune nelle competenze e creare percorsi chiari per la crescita dei dipendenti.

Cosa sono i modelli di valutazione dei talenti?

I modelli di revisione dei talenti sono strumenti standardizzati utilizzati per valutare le prestazioni, il potenziale e la preparazione alla crescita dei dipendenti. Questi modelli aiutano i team e i manager delle risorse umane a:

Identifica i dipendenti con prestazioni elevate e ad alto potenziale

Valuta le competenze critiche e le aree di sviluppo

Guida le conversazioni sulle prestazioni e pianifica la successione

Allinea la crescita individuale agli obiettivi aziendali

Un buon modello di valutazione include criteri di valutazione delle prestazioni attuali, delle aspirazioni di carriera e della preparazione futura. Assicura che le valutazioni siano strutturate, eque e attuabili, supportando un processo decisionale chiaro.

👀 Lo sapevi? General Motors ha aumentato i bonus fino al 150% per il 5% dei suoi dipendenti migliori, un aumento sbalorditivo progettato per attrarre e mantenere i migliori talenti mentre l'azienda passa ai veicoli elettrici! D'altra parte, il 5% dei dipendenti con le prestazioni peggiori potrebbe dover lasciare l'azienda, a dimostrazione di quanto GM sia seria nel voler avere una forza lavoro altamente performante.

Cosa rende efficace un modello di valutazione dei talenti?

Un buon modello di valutazione dei dipendenti bilancia una valutazione completa con l'usabilità pratica. Dovrebbe includere criteri di valutazione chiari che misurino sia le prestazioni (ciò che i dipendenti offrono) sia il potenziale futuro (ciò che potrebbero ottenere con lo sviluppo).

I modelli efficaci offrono anche le seguenti funzionalità/funzioni:

Misurazione oggettiva: utilizza scale di valutazione che riducono al minimo i pregiudizi

Approfondimenti qualitativi: offre spazio per feedback ed offre spazio per feedback ed esempi specifici di revisione delle prestazioni

Focus sul futuro: distingue tra capacità attuali e potenziale futuro

Orientamento all'azione: include sezioni dedicate alla pianificazione dello sviluppo che favoriscono il cambiamento

Allineamento strategico: si collega alle competenze e ai valori dell'organizzazione

Chiarezza visiva: funzionalità/funzioni che rendono facile comprendere la distribuzione dei talenti

Design adattabile: funziona con diversi ruoli e reparti

I migliori modelli trasformano le impressioni soggettive in informazioni strutturate che favoriscono conversazioni significative sullo sviluppo dei talenti.

🧠 Curiosità: Indra Nooyi è nota soprattutto per la sua strategia "Performance with Purpose" (Prestazioni con uno scopo) adottata durante il suo mandato come CEO di PepsiCo. Questo approccio mirava a promuovere la crescita a lungo termine con un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, dimostrando come l'esito positivo dell'azienda possa andare di pari passo con la responsabilità sociale.

15 modelli di valutazione dei talenti

Trovare i modelli giusti per la valutazione dei talenti può essere difficile quando si crea un sistema efficace di gestione delle prestazioni. È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Offre modelli personalizzabili e integrati nel flusso di lavoro, su misura per le esigenze specifiche della tua organizzazione.

Infatti, gli utenti di ClickUp lodano costantemente la versatilità della piattaforma per i processi di gestione dei talenti:

ClickUp è eccellente per gestire progetti che prevedono più attività e richiedono il monitoraggio delle risorse umane, poiché ogni membro può segnalare lo stato di avanzamento delle attività, sia in progetti basati su metodologie agili che waterfall.

ClickUp è eccellente per gestire progetti che prevedono più attività e richiedono il monitoraggio delle risorse umane, poiché ogni membro può segnalare lo stato di avanzamento delle attività, sia in progetti basati su metodologie agili che a cascata.

Insieme ad altre preziose risorse di provider affidabili, ecco 15 modelli per trasformare le tue riunioni di valutazione dei talenti.

1. Modello di modulo per la raccolta di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica il processo di feedback con le attività cardine per monitorare lo stato di implementazione delle modifiche con il modello di modulo di feedback ClickUp

Quando il feedback regolare diventa parte della tua cultura, le revisioni dei talenti diventano molto più efficaci. Il modello di modulo di feedback ClickUp fornisce un approccio strutturato alla raccolta di informazioni sulle prestazioni da più parti interessate.

Questo modello personalizzabile crea un sistema centralizzato per raccogliere, organizzare e analizzare i feedback all'interno della tua organizzazione.

Queste funzionalità/funzioni chiave rendono la raccolta dei feedback più sistematica:

Monitora lo stato di avanzamento con stati personalizzati, tra cui "Aperto" e "Completato"

Raccogli feedback su 15 diversi attributi personalizzati, come opportunità di sviluppo, cultura aziendale, chiarezza dei ruoli e distribuzione del lavoro

Accedi a 4 viste distinte: Elenco di tutti i rispondenti, Elenco delle risposte, Tabella del sondaggio sul feedback dei dipendenti e Lavagna online "Inizia qui"

Migliora la gestione del feedback con tag, commenti, automazioni e funzionalità IA

Organizza le risposte con le viste Bacheca e Tabella per identificare modelli e tendenze

Supporta cicli di feedback regolari per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti e il miglioramento continuo

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane che desiderano implementare un processo strutturato di raccolta di feedback che garantisca informazioni coerenti sulle prestazioni. Aiuta inoltre a creare una cultura di trasparenza e fiducia tra i dipendenti più performanti e il management.

💡Suggerimento: Quando si forniscono critiche costruttive, il metodo sandwich può essere efficace: iniziare con un commento positivo, affrontare l'area che necessita di miglioramenti e concludere con un'altra osservazione positiva. Questo approccio di feedback costruttivo aiuta a mantenere un'atmosfera di sostegno, rende il destinatario più ricettivo al feedback e promuove una cultura del miglioramento continuo.

2. Modello di modulo di feedback per la valutazione dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Risparmia tempo con un framework predefinito offerto dal modello di modulo di feedback dei dipendenti ClickUp, che elimina la necessità di creare moduli di feedback da zero

Hai mai pensato a come un feedback strutturato potrebbe trasformare le tue discussioni sui talenti? Il modello di modulo di feedback dei dipendenti di ClickUp trasforma le tradizionali conversazioni sulle prestazioni in discussioni strutturate e concrete. Questa versione del modulo di feedback di ClickUp è progettata specificamente per le valutazioni condotte dai manager.

Questo modello di modulo di feedback completo combina valutazioni quantitative con aree di feedback qualitativo per creare un quadro completo delle prestazioni e del potenziale dei dipendenti.

Ecco come questo modello migliora il processo di feedback:

Raccogli informazioni significative attraverso campi personalizzati come Valore del feedback e Opportunità di sviluppo

Tieni traccia del sentiment dei dipendenti e identifica le tendenze con diverse visualizzazioni organizzate

Promuovi una comunicazione trasparente tra dipendenti e dirigenti

Garantite valutazioni eque e complete con un approccio strutturato

Conduci valutazioni approfondite con sezioni dedicate alle competenze chiave, al monitoraggio dei risultati e alla pianificazione dello sviluppo

Adattati a tutti i reparti e livelli di anzianità con un modello flessibile

🔑 Ideale per: Organizzazioni di medie e grandi dimensioni che desiderano standardizzare il processo di feedback mantenendo la flessibilità necessaria per ruoli e reparti diversi.

3. Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva la cronologia delle valutazioni per pianificare lo sviluppo della carriera a lungo termine con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Cerchi un quadro completo che copra tutti gli aspetti della valutazione delle prestazioni? Il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp offre un quadro solido per valutare i contributi, le capacità e il percorso di crescita dei dipendenti.

Questo modello completo fornisce un sistema strutturato per revisioni delle prestazioni efficaci, evidenziando i punti di forza, affrontando le aree di miglioramento e stabilendo piani di sviluppo attuabili.

Questo modello fornisce tutto il necessario per una valutazione completa delle prestazioni:

Definisci aspettative chiare e obiettivi misurabili con metriche personalizzabili sulle prestazioni dei dipendenti

Documenta i risultati raggiunti e le aree di miglioramento utilizzando sezioni di feedback strutturate

Identifica i dipendenti più performanti e quelli ad alto potenziale con criteri oggettivi e feedback dettagliati

Crea piani di sviluppo mirati con elementi e sequenze di azioni specifiche

Garantisci una valutazione coerente tra i team generando dati per le sessioni di calibrazione dei talenti

🔑 Ideale per: Professionisti delle risorse umane che devono condurre valutazioni formali delle prestazioni per informare le decisioni relative alla gestione dei talenti e alla pianificazione della successione.

📮Approfondimento ClickUp: Il sondaggio sull'efficacia delle riunioni condotto da ClickUp ha rilevato che il 18% degli intervistati utilizza i commenti nei documenti per la collaborazione asincrona. Sebbene ciò riduca il tempo delle riunioni, i commenti sparsi spesso mancano di responsabilità, lasciando gli elementi di azione non tracciati e incompleti. ClickUp Docs trasforma la collaborazione sui documenti con i commenti assegnati. Ogni commento può essere assegnato a un membro specifico del team, trasformando il feedback passivo in attività concrete. Inserisci la responsabilità nei flussi di lavoro dei tuoi documenti! 💫 Risultati reali: i team che utilizzano le funzionalità di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni non necessarie!

4. Il modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea coerenza con modelli di valutazione standardizzati in tutta l'organizzazione con il modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp

La valutazione multidimensionale fornisce informazioni approfondite per le discussioni sui talenti. Il modello completo di valutazione delle prestazioni di ClickUp migliora le valutazioni standard con un approccio strutturato alla valutazione dei talenti che copre l'intero ciclo di vita delle prestazioni.

Il formato strutturato include una riflessione sui risultati passati e sui piani di sviluppo, garantendo revisioni retrospettive e lungimiranti.

Porta le tue valutazioni delle prestazioni a un livello superiore con queste funzionalità:

Gestisci il ciclo completo di revisione con attività secondarie per l'autovalutazione delle prestazioni, la valutazione del manager e le conversazioni sulla carriera

Tieni traccia dello stato delle revisioni di più dipendenti con indicatori visivi

Organizza le revisioni per reparto, trimestre e responsabile con sette campi personalizzati

Documenta i risultati specifici con prove a supporto nella sezione "Riflessioni sul passato"

Facilita la pianificazione futura con domande di valutazione guidate sulle aspirazioni e lo sviluppo della carriera

🔑 Ideale per: organizzazioni che conducono revisioni annuali approfondite che informano importanti decisioni relative ai talenti in materia di promozione, investimenti nello sviluppo e pianificazione della successione.

5. Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi una cultura del feedback continuo con controlli periodici e visualizzazioni di facile utilizzo grazie al modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Perché aspettare un anno intero per valutare i talenti esistenti quando le revisioni trimestrali forniscono informazioni più tempestive? Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp crea un ritmo di conversazioni regolari sulle prestazioni che alimentano processi di gestione dei talenti più ampi.

Questo modello mirato bilancia efficienza e approfondimento, consentendo ai manager di acquisire dati recenti sulle prestazioni senza l'onere amministrativo delle revisioni annuali complete.

Ecco come questo modello supporta il ciclo di revisione delle prestazioni:

Concentrati sui risultati a breve termine, sugli obiettivi di sviluppo a breve termine e sui risultati recenti senza l'onere delle revisioni annuali

Acquisisci dati più aggiornati con una cadenza trimestrale per conversazioni sullo sviluppo più pertinenti e tempestive

Tieni traccia dello stato di avanzamento rispetto agli obiettivi trimestrali e ai risultati chiave (OKR)

Identifica i punti di forza emergenti e le nuove aree di crescita

Definisci chiare priorità di sviluppo per i prossimi 90 giorni

Mantieni un registro aggiornato che fornisca informazioni utili per le valutazioni annuali delle prestazioni

🔑 Ideale per: Organizzazioni che adottano un modello di gestione continua delle prestazioni che dà priorità al feedback regolare e alle informazioni in tempo reale.

6. Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato di avanzamento con il monitoraggio del tempo integrato e il conteggio delle attività completate per la responsabilità delle prestazioni utilizzando il modello di modulo di valutazione dei dipendenti di ClickUp

Il modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp è progettato per valutare le prestazioni individuali, monitorare lo stato di avanzamento e identificare le aree di miglioramento. Questo modello versatile combina valutazioni quantitative con feedback qualitativi per creare una valutazione equilibrata a supporto delle discussioni sulla revisione dei talenti. Può essere utilizzato per valutazioni dei dipendenti, revisioni di progetti, feedback su eventi o valutazioni di prodotti.

Ecco come supporta valutazioni coerenti e oggettive:

Gestisci il processo con stati personalizzati come "Aperto" e "Completato" per monitorarne lo stato di avanzamento

Cattura gli attributi chiave delle prestazioni, come titolo, competenze tecniche, capacità comunicative e aree di miglioramento

Utilizza campi personalizzati come premi ricevuti, attività in sospeso o ore totali prestate per ottenere un quadro completo dei contributi dei dipendenti

Accedi a utili visualizzazioni, tra cui il Modulo di valutazione, l'Elenco delle valutazioni dei dipendenti e Inizia qui, per organizzare il flusso di lavoro

Utilizza automazioni e commenti alle reazioni per semplificare la collaborazione durante i cicli di valutazione

🔑 Ideale per: organizzazioni che desiderano standardizzare il proprio processo di valutazione generando dati coerenti per le discussioni sulla valutazione dei talenti.

7. Modello di modulo per il flusso di lavoro di valutazione basato sulle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Riduci gli attriti amministrativi con una struttura intuitiva e basata sulle attività fornita dal modello di modulo di valutazione delle attività di ClickUp

La responsabilità è essenziale quando si conducono valutazioni tra team. Il modello di attività Modulo di valutazione di ClickUp integra le valutazioni dei dipendenti nel flusso di lavoro esistente trasformando le valutazioni in attività tracciabili. Questo formato basato sulle attività garantisce il completamento tempestivo, la raccolta coerente dei dati e la visibilità sullo stato di avanzamento della valutazione.

I manager possono ridurre il carico di lavoro degli amministratori assegnando le valutazioni come attività con titolarità, date di scadenza e documentazione, mantenendo il processo coerente tra i team.

Ecco come questo modello migliora il flusso di lavoro della valutazione:

Assegna attività di valutazione con titolarità e scadenze chiare per aumentare la responsabilità

Monitora lo stato di avanzamento dei revisori e dei reparti utilizzando gli indicatori di stato delle attività

Acquisisci i dettagli della valutazione con campi personalizzati come titolo di lavoro, capacità comunicative e competenze tecniche

Centralizza i dati sulle prestazioni per facilitare la calibrazione dei talenti e pianificare il follow-up

Scala le valutazioni senza sforzo tra i team con modelli di attività riutilizzabili e campi personalizzati

🔑 Ideale per: Organizzazioni che desiderano semplificare le valutazioni delle prestazioni e creare responsabilità per fornire feedback di alta qualità in tutti i team.

💡 Suggerimento professionale: uno dei consigli più trascurati in materia di valutazione delle prestazioni è quello di presentarsi preparati con esempi personali di successi, sfide e obiettivi. Non affidarti esclusivamente alla memoria del tuo manager; porta con te dati, riflessioni e domande. Presentarti preparato non solo rende la valutazione più significativa, ma ti pone anche in una posizione proattiva e consapevole.

8. Il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta e monitora gli obiettivi a breve termine per rafforzare la responsabilità con il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp

Una documentazione continua crea un quadro più ricco per le revisioni dei talenti. Il modello di report settimanale dei dipendenti di ClickUp acquisisce i dati sulle prestazioni in corso, garantendo discussioni più informate.

Questo modello leggero aiuta i dipendenti a registrare i risultati settimanali, le sfide e le attività di sviluppo, offrendo un contesto prezioso per valutazioni più ampie dei talenti.

Ecco come questo modello rafforza la tua documentazione delle prestazioni:

Acquisisci dati sulle prestazioni in tempo reale attraverso un'autovalutazione regolare, riducendo la dipendenza da eventi recenti o dai pregiudizi dei manager

Registra i risultati settimanali, gli ostacoli e le lezioni apprese per ottenere una cronologia completa delle prestazioni

Utilizza i campi personalizzati per garantire aggiornamenti coerenti tra i reparti

Visualizza lo stato tramite riepiloghi/riassunti visivi nelle viste Elenco e Bacheca

Semplifica la comunicazione con thread di commenti e menzioni

Crea un archivio dinamico dei contributi dei dipendenti per supportare valutazioni dei talenti eque e accurate

🔑 Ideale per: Organizzazioni che desiderano integrare le revisioni formali con una documentazione continua delle prestazioni che supporti la crescita e la visibilità costanti.

9. Il modello Start Stop Continue di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza i feedback in chiare categorie Start, Stop e Continue nel modello Start Stop Continue di ClickUp

A volte, il feedback più efficace è quello formattato in modo più semplice. Il modello Start Stop Continue di ClickUp è una di queste opzioni e offre un approccio semplificato alla raccolta di feedback mirati che informano lo sviluppo dei talenti.

Questo modello intuitivo utilizza una struttura semplice per identificare i comportamenti da avviare, interrompere e mantenere, creando una direzione chiara per lo sviluppo dei dipendenti.

Ecco come questo modello migliora il feedback e la riflessione:

Utilizza una lavagna online per collaborare e scambiare idee con il tuo team

Incoraggia il contributo aperto per creare uno spazio psicologicamente sicuro per il feedback

Personalizza il modello per retrospettive, check-in di team o pianificazione

Trasforma le riflessioni in elementi concreti con attività di follow-up

Facilita l'allineamento tra i ruoli con una comprensione condivisa delle priorità

🔑 Ideale per: team alla ricerca di un framework semplice ma efficace per raccogliere feedback utilizzabili e supportare il miglioramento continuo.

💡 Suggerimento: insegnare al tuo team come chiedere feedback è importante tanto quanto offrirlo. Incoraggia i dipendenti a formulare le loro domande con chiarezza, ad esempio "Cosa potrei fare meglio nelle chiamate con i client?" anziché un vago "Hai qualche feedback per me?". Quando dai l'esempio e sostieni questo approccio, promuovi una cultura della curiosità, della trasparenza e del miglioramento continuo.

10. Il modello di report sulle prestazioni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Analizza le tendenze con visualizzazioni intuitive grazie al modello di report sulle prestazioni di ClickUp

Il modello di report sulle prestazioni di ClickUp trasforma i dati grezzi sui talenti in dashboard visive e analisi delle tendenze. Non si tratta solo di elencare i risultati, ma di individuare modelli e prevedere i rischi legati ai talenti.

Questo modello di gestione delle prestazioni incentrato sull'analisi aiuta i leader a identificare le tendenze delle prestazioni, confrontare i membri del team e prendere decisioni di gestione dei talenti basate sui dati.

Trasforma i dati sui talenti in informazioni utili con queste funzionalità:

Visualizza i risultati del team in diversi intervalli di tempo utilizzando le viste Elenco, Calendario e Carico di lavoro

Tieni traccia degli obiettivi e dei KPI utilizzando campi personalizzati e aggiornamenti in tempo reale

Assegna attività di reportistica con date di scadenza e stati personalizzati per maggiore chiarezza

Crea riepiloghi/riassunti automatizzati per ridurre il lavoro di reportistica manuale

Aggiungi note di supporto, file e commenti per report ricchi di contesto

Monitora le tendenze nei team e nei periodi per scoprire i modelli di performance

Aggrega i dati sulle prestazioni per identificare i dipendenti più performanti, i rischi di abbandono e le esigenze di sviluppo

🔑 Ideale per: Manager e team leader che necessitano di un sistema centralizzato, automatizzato e facile da usare per generare e presentare approfondimenti sulle prestazioni.

📖 Leggi anche: Il miglior software per il monitoraggio dei dipendenti

11. Il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assegna le parti interessate e le responsabilità per ogni attività cardine con il modello di piano a 30, 60 e 90 giorni di ClickUp

Dopo le revisioni dei talenti, diventa essenziale una pianificazione strutturata dello sviluppo. Il modello di piano 30-60-90 giorni di ClickUp trasforma le informazioni ricavate dalla revisione dei talenti in roadmap di sviluppo strutturate.

A seguito delle discussioni sulla valutazione dei talenti, questo modello di piano di 30-60-90 giorni fornisce un quadro di riferimento per l'implementazione delle raccomandazioni di sviluppo attraverso l'impostazione progressiva di obiettivi e opportunità di apprendimento.

Ecco come questo modello supporta la tua strategia di inserimento e crescita:

Definisci obiettivi a 30, 60 e 90 giorni con attività assegnate a ciascuna fase

Utilizza i campi personalizzati per monitorare gli obiettivi di ruolo, le esigenze di formazione e i risultati chiave

Visualizza sequenze e scadenze utilizzando le viste Elenco, Calendario e Bacheca

Monitora lo stato di avanzamento dei piani utilizzando stati personalizzati e liste di controllo delle attività

Rivedi e modifica gli obiettivi durante i colloqui individuali per garantire l'allineamento

🔑 Ideale per: Implementare le raccomandazioni di sviluppo identificate durante le revisioni dei talenti, in particolare per i dipendenti ad alto potenziale e i candidati alla pianificazione della successione.

12. Il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato di avanzamento utilizzando stati come Da fare, In corso e Completato utilizzando il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Le informazioni sui talenti creano valore solo quando portano all'azione. Il modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp trasforma le discussioni sulla valutazione dei talenti in attività di sviluppo concrete. Questo modello incentrato sull'implementazione aiuta i manager a creare piani di sviluppo strutturati con azioni chiare, sequenze temporali e misure di responsabilità.

Trasforma le informazioni in azioni concrete con questi strumenti di implementazione:

Definisci obiettivi di sviluppo specifici basati sul feedback della valutazione dei talenti

Crea passaggi concreti con titolarità e scadenze chiare

Identifica le risorse e l'assistenza necessarie per uno sviluppo di esito positivo

Monitora lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi di sviluppo con indicatori di stato

Visualizza i piani d'azione in diversi formati, tra cui vista Elenco, Calendario e Bacheca

Promuovi il follow-up con promemoria, commenti e liste di controllo delle attività

Traduci le informazioni ricavate dalla valutazione dei talenti in obiettivi di sviluppo chiari, passaggi concreti e monitoraggio dello stato di avanzamento

🔑 Ideale per: Manager e team delle risorse umane che desiderano formalizzare le discussioni sulle prestazioni in piani di sviluppo dei dipendenti chiari e tracciabili.

13. Il modello ClickUp per colloqui individuali tra dipendenti e manager

Ottieni il modello gratuito Registra argomenti di discussione, note e feedback in un unico posto centralizzato utilizzando il modello ClickUp Dipendente e Manager 1-a-1

Controlli regolari assicurano che i piani di sviluppo derivanti dalle revisioni dei talenti rimangano in linea con gli obiettivi. Il modello ClickUp Employee & Manager 1-on-1 crea una struttura per conversazioni di sviluppo continuo che supportano la crescita dei talenti.

Questo modello incentrato sulla comunicazione aiuta i manager a condurre check-in efficaci che si basano sulle informazioni ricavate dalla valutazione dei talenti e monitorano lo stato di avanzamento dello sviluppo.

Ecco come questo modello supporta le conversazioni in corso:

Pianifica incontri individuali ricorrenti con promemoria e assegnazione delle attività integrati

Monitora lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei piani di sviluppo utilizzando gli stati delle attività

Utilizza i campi personalizzati per documentare gli elementi su cui intervenire, gli ostacoli o i temi delle riunioni

Esamina la cronologia delle riunioni per garantire la continuità e ridurre le ripetizioni

Visualizza gli elementi e le sequenze di azioni da intraprendere tramite le viste Elenco e Calendario

Mantieni la responsabilità con incontri individuali strutturati, monitoraggio degli obiettivi e elementi di azione documentati

🔑 Ideale per: Organizzazioni che implementano un approccio di sviluppo continuo che va oltre i cicli formali di revisione dei talenti.

14. Modello di valutazione dei talenti con griglia a nove caselle in Fogli Google di TestGorilla

tramite TestGorilla

Il classico framework a 9 caselle è uno strumento potente per le discussioni sui talenti. Il modello di revisione dei talenti con griglia a 9 caselle di Fogli Google di TestGorilla offre un modo strutturato per mappare la distribuzione della forza lavoro.

Questo formato strategico aiuta i team dirigenziali a valutare le prestazioni e il potenziale dei dipendenti, facilitando l'identificazione delle priorità di sviluppo e dei candidati alla successione.

Classifica e sviluppa i tuoi talenti in modo più efficace con:

Classifica i dipendenti in base alle prestazioni e al potenziale in una familiare griglia 3×3

Utilizza etichette e definizioni chiare per ogni casella per garantire una valutazione coerente

Evidenzia i candidati alla successione e il potenziale di leadership attraverso la mappatura visiva

Allinea le strategie di sviluppo e la pianificazione della successione con il posizionamento dei dipendenti nella griglia

Utilizza un formato collaborativo e condivisibile in Fogli Google per semplificare il contributo del team

🔑 Ideale per: team HR e gruppi dirigenziali che conducono revisioni dei talenti e necessitano di uno strumento visivo semplice per mappare e valutare le dinamiche delle prestazioni potenziali.

👀 Lo sapevate? La griglia a 9 caselle è uno strumento di gestione dei talenti nato negli anni '70. È stata sviluppata dalla società di consulenza McKinsey & Company per General Electric (GE). Inizialmente, serviva come quadro strategico per aiutare GE a valutare e dare priorità agli investimenti nelle sue varie unità aziendali, valutando l'attrattiva del settore e la forza competitiva.

15. PDF 9 Box Grid Modello di valutazione dei talenti di Primalogik

tramite Primalogik

Una guida su come utilizzare efficacemente il modello a 9 caselle può essere preziosa. Il modello PDF 9 Box Grid Talent Review Template di Primalogik fornisce un framework professionale e pronto all'uso per le discussioni sulla mappatura dei talenti.

Questo modello accurato include linee guida complete per valutare sia le prestazioni che il potenziale, garantendo una valutazione coerente in tutta l'organizzazione.

Ecco come questo modello di valutazione dei talenti a 9 box supporta il processo di valutazione dei talenti:

Accedi a definizioni chiare delle dimensioni relative alle prestazioni e al potenziale

Fai riferimento alle strategie di sviluppo suggerite per ogni posizione nella Box

Documenta le decisioni relative al posizionamento con criteri coerenti

Facilita discussioni strutturate sulla preparazione e la crescita dei dipendenti

Supporta la pianificazione della successione con un quadro visivo standardizzato

Utilizzabili offline o in formato cartaceo durante le sessioni collaborative di calibrazione dei talenti

🔑 Ideale per: Organizzazioni che non hanno familiarità con l'approccio di valutazione dei talenti 9-box e necessitano di indicazioni sui criteri di valutazione e sui consigli per lo sviluppo.

Trasforma la tua strategia di gestione dei talenti

L'implementazione di un processo strutturato di valutazione dei talenti con i modelli giusti trasforma la gestione dei talenti da opinioni soggettive a decisioni basate sui dati. Questi 15 modelli forniscono i framework per identificare i dipendenti più performanti, affrontare le esigenze di sviluppo e costruire solide pipeline di successione dei futuri leader.

Sei pronto a migliorare il tuo approccio alla gestione dei talenti? Inizia implementando i modelli più adatti al tuo attuale livello di maturità, quindi amplia gradualmente il tuo kit di strumenti man mano che il processo evolve. Il futuro della tua organizzazione dipende dall'efficacia con cui identifichi, sviluppi e distribuisci i tuoi talenti oggi.

Iscriviti a ClickUp per accedere a questi modelli personalizzabili e creare un processo di revisione dei talenti che favorisca l'esito positivo dell'organizzazione.