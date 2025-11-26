Notion Mail vs Superhuman: qual è la scelta più intelligente?

Sono le 23:47. Due ore fa ti eri ripromesso di staccare, ma eccoti qui, a rispondere alle email che avevi contrassegnato giorni fa e di cui ti eri dimenticato. Ti chiedi se il problema sia il tempo o lo strumento.

Lo strumento di cui tutti parlano è Notion Mail e tu sei curioso.

Anche Superhuman ha attirato la tua attenzione, con tutto il clamore suscitato dalle sue scorciatoie da tastiera.

La vera domanda è: quale strumento ti aiuta a liberarti più rapidamente della tua finestra In arrivo? È qui che entra in gioco questo confronto tra Notion Mail e Superhuman.

Iniziamo! 🧰

Notion Mail e Superhuman a colpo d'occhio

Ecco un breve riepilogo/riassunto:

Criteri Notion Mail Superhuman ClickUp (Bonus) Approccio Wrapper per Gmail con integrazione Notion; ideale per gli utenti intensivi di Notion Client di email autonomo e incentrato sulla produttività per professionisti Piattaforma di produttività all-in-one con project management integrato per email, attività, documenti e progetti. Account con supporto Solo Gmail, collegato agli account Notion Account Gmail e Outlook multipli Gmail, Outlook e altre integrazioni di email (variano a seconda della configurazione dell'area di lavoro) Disponibilità della piattaforma Basata sul web e senza modalità offline disponibile Sono disponibili app per Mac, Windows, Web, iOS, Android e modalità offline completa. Web, Windows, Mac, iOS, Android; modalità offline per attività e documenti Funzionalità IA Notion IA per consultare le pagine Notion e ottenere assistenza di base nella scrittura IA avanzata, bozze di risposta nel tuo stile, follow-up automatici e riepiloghi/riassunti. ClickUp AI per la redazione di e-mail, l'automazione delle attività, i riepiloghi e i suggerimenti intelligenti nella gestione del lavoro. Organizzazione della finestra In arrivo Visualizzazioni (categorizzazione automatica e manuale con IA e filtri) Finestre In arrivo suddivise, etichette intelligenti e categorizzazione automatica avanzata Posta in arrivo unificata per email e attività, visualizzazioni personalizzabili, automazione e filtraggio Collaborazione Fai riferimento alle pagine Notion nelle email Condividi la visualizzazione in tempo reale delle e-mail, commenta/fai una menzione sui colleghi, effettua l'automazione dell'inoltro delle e-mail, condividi le bozze. Assegna le email come attività, aggiungi commenti, effettua menzioni dei colleghi, collega le email ai progetti e collabora in tempo reale. Integrazioni Profonda integrazione con l'area di lavoro Notion Si integra con Gmail e Outlook, oltre ad altri strumenti. Profonda integrazione con attività, documenti, chat, Calendario e oltre 1000 strumenti tramite le integrazioni ClickUp.

Cos'è Notion Mail?

tramite Notion Mail

Notion Mail è un client di posta elettronica basato sull'IA che consente agli utenti di organizzare la propria casella di posta, redigere bozze di risposta e pianificare riunioni all'interno di Notion. È progettato come app autonoma, accessibile tramite il web e funziona con account Gmail e Google Workspace.

Questa app ha un'interfaccia minimalista e personalizzabile in linea con la filosofia di progettazione di Notion.

🧠 Curiosità: Ray Tomlinson ha inviato la prima email nel 1971. L'ha inviata a se stesso come test... e ha subito dimenticato cosa c'era scritto.

Funzionalità di Notion Mail

Scopriamo alcune delle funzionalità/funzioni che rendono Notion Mail speciale.

Funzionalità n. 1: etichette automatiche basate sull'IA e organizzazione della finestra In arrivo di Notion

Lascia che Notion Mail gestisca la tua finestra In arrivo

Devi mettere ordine in una casella di posta disordinata? Notion Mail dispone di un'IA che fa il lavoro pesante. Esamina il contenuto, il mittente e il contesto di ogni messaggio, quindi suggerisce e applica automaticamente delle etichette. Ciò significa che non dovrai più trascinare le email nelle cartelle una per una.

Puoi anche creare le tue etichette personalizzate e, col tempo, l'IA imparerà come ti piace organizzare le cose. È come insegnare alla tua finestra In arrivo come lavorare secondo il tuo metodo.

Funzionalità n. 2: visualizzazioni personalizzate della finestra In arrivo, filtri e scrittura basata su blocchi

Filtra la tua finestra In arrivo con Notion Mail

Invece di rimanere bloccato con il solito scorrimento infinito di email, Notion Mail ti consente di creare viste personalizzate della posta in arrivo condivisa. Vuoi vedere solo i messaggi del tuo team? O solo le email non lette dei clienti? Puoi filtrare per mittente, etichetta, stato e altro ancora.

Inoltre, se sei abituato a scrivere in Notion, il compositore di email ti risulterà piuttosto intuitivo.

Puoi utilizzare i blocchi per aggiungere titoli, liste di controllo, didascalie, elenchi puntati e persino blocchi di codice. È integrato anche il familiare comando slash (/), che rende la formattazione rapida e flessibile. È una piacevole novità rispetto alla solita routine delle email in formato testo normale.

📮ClickUp Insight: quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per la comunicazione all'interno del team. Ma questo ha un costo. Poiché la maggior parte delle email raggiunge solo alcuni membri del team, le conoscenze rimangono frammentate, ostacolando la collaborazione e la rapidità delle decisioni. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione, sfrutta un'app completa per il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue email in attività eseguibili in pochi secondi!

Funzionalità n. 3: modelli e pianificazione integrata

Pianifica gli elementi da intraprendere con le tue email

Notion Mail rende le email ripetitive meno noiose. Puoi salvare i testi di uso comune come snippet e inserirli nei messaggi con un clic. Che tu stia gestendo ticket di supporto o seguendo potenziali clienti, questa funzionalità/funzione ti fa risparmiare molto tempo e mantiene le tue risposte coerenti.

Inoltre, l'integrazione con Notion Calendar ti consente di inserire i link di prenotazione direttamente nelle tue email. Verifica la tua disponibilità e aiuta i destinatari a scegliere un orario, senza bisogno di un programma di pianificazione di terze parti.

Prezzi di Notion Mail

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Aziendale: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? Il simbolo "@" non è stato originariamente inventato per le email. Era utilizzato in contabilità e nelle fatture commerciali, con il significato di "al tasso di". Tomlinson lo scelse perché non era utilizzato nei nomi, rendendolo il separatore perfetto.

Cos'è Superhuman?

tramite Superhuman

Superhuman è un client di posta elettronica premium che migliora la produttività e semplifica l'esperienza di posta elettronica con un'interfaccia veloce e intuitiva e potenti funzionalità. Offre scorciatoie da tastiera avanzate, conferme di lettura, promemoria di follow-up e approfondimenti basati sull'IA.

Questa app è particolarmente apprezzata dai professionisti e dai dirigenti che gestiscono quotidianamente grandi volumi di email, poiché offre strumenti che danno priorità alla velocità, alla concentrazione e alla produttività.

🧠 Curiosità: la commedia romantica del 1998 "C'è posta per te", con Tom Hanks e Meg Ryan, è stata ispirata dall'ascesa della cultura dell'email e dall'iconico avviso "You've Got Mail" di AOL.

Funzionalità di Superhuman

Ecco cosa ottieni quando passi nella zona ad alte prestazioni di questo software di gestione dell'email. 📈

Funzionalità n. 1: organizzazione della posta in arrivo e scrittura basate sull'IA

Chiedi all'IA di Superhuman di scrivere le tue email

L'IA di Superhuman ordina automaticamente le email in categorie intelligenti come marketing, presentazioni e aggiornamenti social. Puoi anche addestrarla a creare etichette automatiche personalizzate utilizzando semplici prompt come "domande di lavoro" o "richieste di revisione del lavoro".

Hai qualche punto chiave? L'IA di Superhuman può trasformarli in email raffinate e in linea con il tuo brand, utilizzando il tuo tono di voce. Impara dai tuoi messaggi passati per redigere risposte che sembrano scritte da te.

Inoltre, Superhuman prepara anche delle bozze di risposta per tutto ciò che è presente nella tua finestra In arrivo: basta rivederle, modificarle se necessario e inviarle. Puoi anche chiedergli di accorciare, allungare, semplificare o riscrivere qualsiasi cosa, ottenendo il controllo totale senza dover fare il lavoro sporco.

Funzionalità n. 2: promemoria automatici e ricerca intelligente

Ricevi promemoria automatici per i follow-up

Hai dimenticato di contrassegnare le email o di impostare i promemoria? Superhuman ti aiuta. Ti avvisa automaticamente di ricontattare chi non ha risposto e può persino scrivere il messaggio di follow-up al posto tuo.

Non è nemmeno necessario ricordare l'oggetto esatto delle e-mail o il mittente. Basta digitare qualcosa come "Dove sono le informazioni sul Q2 offsite?" o "Trova le risposte che lodano la nostra presentazione" e la ricerca IA di Superhuman le troverà in pochi secondi.

🔍 Lo sapevi? La prima email di spam fu inviata nel 1978 da Gary Thuerk, responsabile marketing della Digital Equipment Corporation. Fu inviata a circa 400 persone e il risultato fu un fatturato di 13 milioni di dollari, ma segnò anche l'inizio di un fenomeno molto odiato nel mondo della posta elettronica.

Funzionalità n. 3: Snippet

Organizza gli snippet per assicurarti di non perdere nessun dettaglio

Se invii spesso messaggi simili, gli snippet ti semplificheranno la vita. Basta salvare una risposta (o anche un'email completa con allegati e CC), quindi inserirla con un clic.

I teams possono anche effettuare la condivisione degli snippet per garantire la coerenza.

Il vantaggio? Puoi automatizzare interi flussi di lavoro, come l'inoltro delle candidature, la risposta e l'archiviazione, senza muovere un dito.

Prezzi di Superhuman

Business: 40 $ al mese per utente

Starter: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Il lavoro reale è spesso scollegato dall'email, e questa è la triste realtà per molti di noi. L'IA contestuale può trasformare il modo in cui l'email si collega al lavoro reale, colmando in modo intelligente il divario tra comunicazione e azione. Invece di lasciare che le informazioni importanti vengano sepolte nelle finestre In arrivo, l'IA contestuale è in grado di analizzare il contenuto delle email, comprenderne l'intento e far emergere automaticamente attività, documenti o aggiornamenti di progetto rilevanti all'interno della tua piattaforma di lavoro. Ad esempio, se un'email contiene una richiesta o una scadenza, l'IA può suggerire di creare un'attività, collegarla al progetto giusto o persino assegnarla al membro del team appropriato, il tutto senza richiedere la copia manuale o il passaggio da uno strumento all'altro. Questa integrazione perfetta garantisce che nulla venga tralasciato, rendendo il tuo flusso di lavoro più efficiente e mantenendo il tuo team allineato. Guardalo in azione:

Notion Mail vs Superhuman: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si tratta di client di posta elettronica progettati per garantire velocità e concentrazione, Notion Mail e Superhuman adottano approcci molto diversi per aiutarti a raggiungere l'obiettivo di una casella di posta vuota. Uno punta sulla personalizzazione e sull'ordinamento basato sull'IA, l'altro sulla velocità e la precisione.

Esaminiamo questi strumenti di produttività email al di là delle apparenze per determinare quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro. ⚒️

Funzionalità n. 1: funzionalità IA

Confrontiamo come Notion e Superhuman utilizzano l'IA per gestire le tue email.

Notion Mail

Notion Mail si integra con Notion IA, offrendo assistenza di base come la modifica e il perfezionamento del testo delle tue email. Puoi fare riferimento alle pagine Notion mentre scrivi, il che è utile se sei già immerso nell'ecosistema Notion.

Tuttavia, Notion Mail non dispone di funzionalità/funzioni IA avanzate come i riassunti automatici, la potente ricerca basata sull'IA e la possibilità di redigere email con il proprio stile.

Superhuman

Superhuman, invece, ti consente di utilizzare ampiamente l'IA nelle email. È in grado di redigere bozze di risposta nel tuo stile, imparando come scrivi di solito. È abbastanza intelligente da rilevare quando è necessario un follow-up e può generarne uno per te.

Inoltre, dispone di una funzione di ricerca basata sull'IA che ti consente di digitare domande in inglese semplice e ottenere il succo del discorso senza dover scavare a fondo. Hai bisogno di una rapida panoramica di un'email? Superhuman inserisce un riepilogo/riassunto di una riga generato dall'IA sopra ogni messaggio.

🏆 Vincitore: Superhuman per la sua IA contestuale integrata nella tua finestra In arrivo.

Funzionalità n. 2: area di lavoro unificata

Vediamo come Notion e Superhuman mantengono insieme (o meno) le tue email e le tue attività.

Notion Mail

Se sei già un utente Notion, qui le cose diventano facili.

Poiché è integrata nativamente nell'area di lavoro di Notion, puoi fare riferimento o collegare pagine direttamente all'interno delle tue e-mail o persino redigere bozze di risposte da un documento. Questo rende il tuo flusso di lavoro meno frammentato.

Superhuman

Sebbene Superhuman offra supporto per l'integrazione con strumenti popolari, la sua esperienza di email rimane separata dagli altri hub di lavoro.

Puoi essere collegato a strumenti come Asana o Slack, ma queste connessioni sono più transazionali che trasformazionali. Devi comunque passare da un'app all'altra, il che crea attrito e interrompe il tuo flusso di lavoro.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Notion Mail vince per i flussi di lavoro Notion rigorosi; Superhuman vince per i flussi di lavoro email collaborativi. Scegli la tua priorità.

Funzionalità n. 3: smistamento e filtraggio delle email

Vediamo come Notion e Superhuman ti aiutano a ordinare e dare priorità alle email.

Notion Mail

Notion Mail è un ottimo strumento per organizzare e smistare le email. La sua funzionalità "Visualizzazioni" ti consente di classificare la tua casella di posta in segmenti personalizzati, come thread con priorità alta, messaggi relativi a progetti, newsletter o qualsiasi altra cosa ti interessi.

A seconda di quanto vuoi essere pratico, queste visualizzazioni possono essere alimentate dai suggerimenti dell'IA o impostate manualmente.

Superhuman

Superhuman adotta un approccio simile con la sua "Finestra In arrivo divisa", che classifica le tue email in sezioni come VIP, messaggi del team o strumenti, in modo automatico o in base a regole da te definite.

La piattaforma supporta anche l'inoltro automatico dei messaggi, la risposta automatica o la contrassegnazione delle attività come terminate senza nemmeno aprirle.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Entrambi gli strumenti offrono soluzioni efficaci per mettere ordine nella finestra In arrivo.

Notion Mail vs Superhuman su Reddit

Abbiamo utilizzato Reddit per confrontare Notion Mail e Superhuman, ed ecco cosa abbiamo scoperto.

Un utente di Reddit mette a confronto le due app:

Sono un utente Superhuman dall'ottobre 2020. Alcune delle mie osservazioni Intuitiva, con le stesse scorciatoie da tastiera. Notion Mail non offre però un'esperienza completamente basata sulla tastiera. È comunque necessario cliccare per accedere ad alcune sezioni, come una casella di posta separata o un altro accountNon è possibile visualizzare solo i messaggi archiviati, ovvero non è possibile utilizzare G+A e non ci sono cartelle dedicate ai messaggi archiviati, ma è necessario andare su "Tutti i messaggi"Nessuna conferma di lettura (!!)Nessun vantaggio il lunedì mattina, quando ottengo un punteggio pari a zero nella mia finestra In arrivo Onestamente, l'esperienza è simile e per essere la prima versione è piuttosto buona. Non sono sicuro che la differenza tra Notion Mail (anche questa prima versione) e il mio amato Superhuman valga >= 30 $. Perderò la mia serie di inbox zero, però.

Sono un utente Superhuman dall'ottobre 2020. Alcune delle mie osservazioni

Intuitiva, con le stesse scorciatoie da tastiera. Notion Mail non offre però un'esperienza completamente basata sulla tastiera. È comunque necessario cliccare per accedere ad alcune sezioni, come una casella di posta separata o un altro accountNon è possibile visualizzare solo i messaggi archiviati, ovvero non è possibile utilizzare G+A e non ci sono cartelle dedicate ai messaggi archiviati, ma è necessario andare su "Tutti i messaggi"Nessuna conferma di lettura (!!)Nessun vantaggio il lunedì mattina, quando ottengo un punteggio pari a zero nella mia finestra In arrivo

Onestamente, l'esperienza è simile e per essere la prima versione è piuttosto buona. Non sono sicuro che la differenza tra Notion Mail (anche questa prima versione) e il mio amato Superhuman valga >= 30 $. Perderò la mia serie di inbox zero, però.

Alcuni utenti apprezzano l'interfaccia di Superhuman:

Per me è stato importante anche il design visivo. Le scorciatoie sono ottime, ma possono essere replicate su altri client. L'interfaccia di Superhuman invece è perfetta 👌

Per me è stato importante anche il design visivo. Le scorciatoie sono ottime, ma possono essere replicate su altri client. L'interfaccia di Superhuman invece è perfetta 👌

Mentre altri utenti apprezzano Notion Mail:

Non vedevo l'ora e l'ho ricevuta due giorni fa. Ho migliaia di email organizzate in diverse decine di etichette relative a clienti e progetti e non vedevo l'ora di provare i nuovi strumenti organizzativi. Ha trasferito le mie etichette da Gmail, ma non ha assegnato le email alle etichette. Quindi per me è completamente inutile, a meno che non ci sia una soluzione semplice che mi sfugge.

Non vedevo l'ora e l'ho ricevuta due giorni fa. Ho migliaia di email organizzate in diverse decine di etichette relative a clienti e progetti e non vedevo l'ora di provare i nuovi strumenti organizzativi.

Ha trasferito le mie etichette da Gmail, ma non ha assegnato le email alle etichette. Quindi per me è completamente inutile, a meno che non ci sia una soluzione semplice che mi sfugge.

🔍 Lo sapevi? L'88% degli utenti di email controlla la propria finestra In arrivo più volte al giorno. Nello specifico, il 39% la controlla 3-5 volte, il 27% 10-20 volte e il 22% più di 20 volte. Nel frattempo, l'8,5% controlla la propria email una volta al giorno e il 3,5% non la controlla tutti i giorni.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Notion Mail e Superhuman

Quando non riesci a decidere tra l'opzione A e l'opzione B (in questo caso, Notion e Superhuman!), perché non optare per l'opzione C?

ClickUp è il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Confrontiamo ClickUp con Notion Mail e Superhuman. ⚓

Il vantaggio di ClickUp n. 1: project management tramite email

Ti stanchi di dover cambiare continuamente scheda, perdere thread e copiare manualmente le attività dalla tua finestra In arrivo alla tua lista Da fare?

Entra in ClickUp Email Project Management.

Invece di trattare l'email come un'app separata, lo strumento la porta al centro del tuo flusso di lavoro. Puoi inviare e ricevere email direttamente all'interno delle attività, collegare thread di email al lavoro pertinente e persino assegnare follow-up senza uscire dalla tua area di lavoro.

Mentre Superhuman punta sulla velocità e Notion Mail cerca di organizzare le tue e-mail e la tua casella di posta in un database, ClickUp va oltre. Trasforma le e-mail della tua casella di posta unificata in attività di ClickUp eseguibili.

Ad esempio, se stai gestendo il lancio di un prodotto e ricevi un'email di feedback dettagliata da un cliente su una funzionalità beta, puoi semplicemente inoltrare l'email al tuo spazio di lavoro, dove diventerà automaticamente un'attività.

Centralizza il lavoro con il project management via email di ClickUp Invia email senza uscire dalla tua area di lavoro con ClickUp Email Project Management.

L'oggetto diventa il nome dell'attività, il corpo è la descrizione e gli allegati vengono inclusi per la gestione delle attività via e-mail. È quindi possibile assegnarla a uno sviluppatore, impostare una data di scadenza e persino attivare un'automazione per avvisare il team di prodotto. La piattaforma all-in-one consente a tutti i membri del progetto di visualizzare le stesse conversazioni e-mail, aggiungere commenti, taggarsi a vicenda e tenere traccia delle decisioni.

Ecco cosa ne pensa Philip Storry, amministratore di sistema senior presso SYZYGY:

ClickUp ha sostituito una combinazione disordinata di ticket di assistenza e catene di email con un unico compito e attività secondarie per ogni elemento/evento nel processo, assicurando che nulla venga tralasciato e che tutto avvenga al momento giusto. Nessuna soluzione precedente è stata in grado di coordinare quattro reparti con la stessa facilità di ClickUp.

ClickUp ha sostituito una combinazione disordinata di ticket di assistenza e catene di email con un unico compito e attività secondarie per ogni elemento/evento nel processo, assicurando che nulla venga tralasciato e che tutto avvenga al momento giusto. Nessuna soluzione precedente è stata in grado di coordinare quattro reparti con la stessa facilità di ClickUp.

Puoi impostare il sistema in modo che ogni invio di un modulo di assistenza invii automaticamente un'email al cliente e crei un'attività per il tuo team del supporto, completa di priorità, assegnatario e scadenza.

Questo diventa ancora più potente quando si integra ClickUp e Outlook. Hai ricevuto un'email che richiede un follow-up? Basta trasformarla in un'attività direttamente da Outlook.

E se sei un utente Gmail, l'esperienza è altrettanto fluida. L'integrazione tra ClickUp e Gmail converte qualsiasi email in un'attività con un paio di clic, tramite il componente aggiuntivo di Gmail o l'estensione di Chrome.

🧠 Curiosità: è impressionante che il 71% dei marketer B2B includa le newsletter via email nella propria strategia di content marketing, dimostrando il loro valore nella creazione di connessioni aziendali.

ClickUp è al secondo posto grazie alle sue funzionalità basate sull'IA.

Il problema è questo: i team trascorrono ore ogni settimana alla ricerca di informazioni, riepilogando documenti e redigendo aggiornamenti. Infatti, un professionista medio perde oltre 30 minuti al giorno solo per cercare informazioni relative al lavoro. Si tratta di oltre 120 ore all'anno trascorse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. (Fonte: ClickUp Insight)

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA della piattaforma, è profondamente integrato nella piattaforma di project management via e-mail e comprende il contesto del tuo lavoro.

Redigi bozze di email di vendita in entrata che rispondano alle obiezioni più comuni e offrano prove sociali utilizzando ClickUp Brain.

Supponiamo che tu stia gestendo il lancio di un prodotto complesso e abbia bisogno di un rapido riepilogo della situazione. Non dovrai setacciare sei elenchi di attività, quattro note di riunioni e un documento del mese scorso.

Basta chiedere a ClickUp Brain in linguaggio naturale. Estrarrà immediatamente le attività, le scadenze e gli ostacoli rilevanti.

📌 Esempio di prompt: Qual è lo stato attuale del lancio del prodotto nel terzo trimestre? Includi le attività principali, eventuali ostacoli e chi è responsabile di ciascun elemento.

Hai bisogno di scrivere un rapido aggiornamento per gli stakeholder? L'agente AI per la redazione di email redige un rapporto sullo stato di avanzamento utilizzando i dati del progetto in tempo reale. Stai creando un calendario dei contenuti? Può generare schemi e poi ClickUp Brain può intervenire per aiutarti a perfezionare ulteriormente le bozze.

Ora parliamo delle riunioni.

Se il tuo team è sommerso dalle chiamate, ClickUp AI Notetaker risolve il problema con l'automazione. Trascrive le riunioni in tempo reale, riepiloga i punti chiave e, soprattutto, crea automaticamente attività da azioni da intraprendere.

Affidati a ClickUp AI Notetaker per avere un valido supporto durante le riunioni

Non dovrai più sforzarti di ricordare cosa è stato deciso e chi sta facendo cosa. Il lavoro viene documentato e assegnato nella tua area di lavoro al termine della chiamata.

Ad esempio, un team di assistenza clienti potrebbe organizzare una sessione di feedback con un cliente importante. L'AI Notetaker trascrive l'intera chiamata, contrassegna le richieste di miglioramento come attività e pubblica un riassunto TL;DR nel tuo canale di chat interno. Anche i colleghi che non hanno potuto partecipare sono immediatamente aggiornati e pronti ad agire.

Una volta acquisite le tue attività e chiarite le tue priorità, la sfida successiva è garantire che tutti coloro che lavorano insieme siano allineati.

ClickUp Chat è il luogo in cui la tua strategia si trasforma in azione insieme al tuo team, non intorno ad esso.

Supponiamo che tu stia discutendo in un thread della richiesta urgente di un client. Qualcuno suggerisce una soluzione, un altro propone una modifica al testo e ti rendi conto che si sta trasformando in un piano d'azione. Puoi trasformare questi messaggi direttamente in attività, proprio lì nel thread.

Assegnale, imposta le scadenze e voilà! La conversazione si trasforma in azione senza interrompere il flusso. Inoltre, ClickUp Brain riepiloga l'intero thread ed evidenzia i passaggi successivi, assicurando che tutti siano allineati.

Puoi anche avviare una rapida videochiamata o chiamata audio con ClickUp SyncUps, che include funzionalità integrate per prendere appunti. Se abbinato a ClickUp Docs, avrai a disposizione uno strumento di collaborazione completo.

Hai bisogno di redigere un piano di commercializzazione? Apri un documento ClickUp, incorpora il tuo elenco di attività, aggiungi una sequenza di progetto, tagga i tuoi colleghi per le revisioni e assegna persino le attività direttamente dal documento. Il tuo responsabile dello sviluppo può aggiornare la sequenza, il tuo designer può inserire commenti in linea e il tuo marketer può collegare i rapporti sulle prestazioni, il tutto in tempo reale.

I documenti sono accessibili da qualsiasi punto di ClickUp e si trovano proprio accanto alle tue attività e alle tue Sequenze. Puoi anche utilizzare modelli già pronti per proposte, appunti di riunioni o specifiche di prodotto e adattarli in base alle tue esigenze.

📣 Il vantaggio di ClickUp: Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'IA che rende la gestione delle e-mail semplice ed efficiente. Grazie alla profonda integrazione tra la tua casella di posta, le attività e il Calendario, Brain MAX riunisce tutte le tue comunicazioni e-mail in un unico spazio di lavoro unificato. Puoi utilizzare la funzione talk-to-text per redigere, rispondere o organizzare rapidamente le e-mail senza usare le mani, mentre diversi modelli di IA all'avanguardia ti aiutano a generare risposte raffinate, riepilogare lunghe conversazioni e suggerire follow-up. Brain MAX può anche automatizzare le attività di routine relative alle e-mail, impostare promemoria per i messaggi importanti e collegare le e-mail a progetti o contatti rilevanti, mantenendo la tua casella di posta organizzata e il tuo flusso di lavoro senza intoppi.

Mail ha la sua riunione perfetta con ClickUp

Se pensi solo all'email, ti stai perdendo metà della storia.

Certo, Notion Mail è ottima per i fan di Notion, mentre Superhuman è pensata per garantire velocità e risposte ponderate. Ma la vera produttività si ottiene quando le tue email, attività, documenti e progetti funzionano bene insieme.

È qui che entra in gioco ClickUp. Essendo l'app completa per il lavoro, riunisce email, attività e lavoro di squadra in un unico posto. In questo modo, il tuo lavoro ha un flusso regolare e rimane organizzato.

