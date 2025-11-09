Le 10 migliori alternative a Superwhisper con funzionalità/funzione di riunione basate sull'IA

Le riunioni consecutive sono già abbastanza difficili senza lo stress aggiuntivo di prendere appunti, dare seguito alle decisioni e cercare di ricordare chi si è impegnato a fare cosa.

Gli assistenti di riunione basati sull'IA sono diventati essenziali per i team che desiderano rimanere concentrati durante le riunioni e fare affidamento su riassunti accurati al termine delle stesse.

Superwhisper è uno strumento utile, ma non è l'unico.

In questo post del blog ti presenteremo 10 alternative a Superwhisper che vanno oltre la trascrizione da voce a testo, aiutandoti ad agire su ciò che viene detto, non solo a registrarlo. 🧑‍💻

Panoramica delle alternative a Superwhisper

Cerchi una rapida panoramica dei migliori strumenti? Ecco una sintesi delle migliori alternative a Superwhisper e di ciò che ciascuna offre. 📊

Strumento Funzionalità/Funzione migliori Ideale per Prezzi* ClickUp AI Notetaker con tagging degli oratori, creazione di attività in tempo reale, documenti ricercabili e ClickUp Brain per approfondimenti sulle riunioni. Privati, piccole imprese, medie imprese, aziende Piano Free disponibile; personalizzato disponibile per le aziende. Otter. ai Vocabolario personalizzato, riepiloghi/riassunti automatici, aree di lavoro in condivisione, ricerca globale Piccole aziende, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $ al mese per utente. Sembly IA Estrazione delle attività, indicatori degli argomenti, riassunti basati sull'IA, cronologia delle riunioni ricercabile. Piccole aziende, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente. Fireflies. ai Punti salienti del canale del team, tracker personalizzati, ricerca semantica, frammenti video Piccole aziende, aziende di medie dimensioni, aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese per utente. Grain IA Video clip, raccolte tematiche, librerie collaborative, punti salienti relativi al marchio Piccole aziende, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente. Avoma Monitoraggio del sentiment, coaching commerciale, sincronizzazione CRM, playbook di conversazione Aziende di medie dimensioni, aziende I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente. Fathom Riepiloghi via email, riepilogo/riassunto evidenziati dall'IA, ricerca in linguaggio naturale, registrazioni con sicurezza. Privati, piccole imprese aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente. MeetGeek Distribuzione intelligente delle note, suddivisione in capitoli basata sull'intelligenza artificiale, metriche sul tempo di conversazione, tag delle riunioni. Piccole aziende, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese per utente. tl;dv Registrazione basata su browser, condivisione di segmenti, librerie video del team, tagging Privati, piccole aziende aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese per utente. Tactiq Trascrizione delle riunioni in tempo reale, esportazione in Documenti Google, annotazioni di condivisione, evidenziazioni Privati, piccole imprese aziendali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente.

Perché scegliere le alternative a Superwhisper?

La funzione di conversione da voce a testo di Superwhisper è utile per gli utenti Mac, ma i suoi limiti possono spingerti verso alternative. Problemi come il costo, la personalizzazione o il supporto della piattaforma spesso rendono vantaggioso il passaggio a un altro prodotto.

Ecco perché potresti voler esplorare altri strumenti per la gestione delle riunioni. ⚒️

Non supporta Windows: limita gli utenti a macOS e iOS, escludendo gli utenti Windows.

Limiti dei modelli gratuiti: i modelli di IA locali migliori sono disponibili solo con i piani a pagamento, riducendo l'accessibilità.

Prompt personalizzati complessi: richiede competenze tecniche per ottenere risultati di dettatura personalizzati.

Mancanza di collaborazione in tempo reale: non offre supporto alla trascrizione basata sul team o ai flussi di lavoro condivisi.

Difficoltà con gli accenti: interpreta erroneamente l'inglese non standard, riducendo l'accuratezza per utenti diversi.

Nessuna trascrizione video: a differenza di alcuni concorrenti, non offre supporto per la trascrizione dei file video.

Rallenta sui dispositivi meno recenti: riduce le prestazioni sui Mac con potenza di elaborazione inferiore.

🧠 Curiosità: gli antichi greci si riunivano nell'Agorà per discutere questioni civiche, mentre i romani tenevano riunioni di ogni tipo, da quelle politiche a quelle religiose, nel Foro. Quindi, tecnicamente, la sincronizzazione del tuo team fa parte di una tradizione che risale a 2000 anni fa.

Le migliori alternative a Superwhisper da utilizzare

Se Superwhisper non soddisfa le tue esigenze (o sei semplicemente curioso), ecco alcune alternative degne di nota che vale la pena provare. Che tu stia lavorando con chiamate in diretta o file audio e video salvati, questi strumenti ti aiutano a estrarre rapidamente informazioni utili.

Ognuna offre un approccio unico all'IA per le note della riunione e il supporto, in modo che tu possa trovare quella più adatta al tuo flusso di lavoro. 📋

ClickUp (ideale per gestire attività e riunioni in un unico spazio di lavoro)

Cattura gli elementi da intraprendere con ClickUp AI Notetaker Registra, trascrivi e identifica i relatori utilizzando ClickUp AI Notetaker.

Superwhisper cattura ciò che è stato detto durante una riunione, ma spesso si ferma lì. Ti resta ancora da capire come assegnare i passaggi successivi, organizzare i follow-up e creare la connessione tra quelle conversazioni e il lavoro in corso. Per i team che lavorano rapidamente, questa lacuna può rallentare le cose.

ClickUp offre un approccio più connesso e completo. Essendo il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, riunisce tutte le tue app di lavoro, i dati, le riunioni e i flussi di lavoro, ponendo fine alla dispersione del lavoro e fornendo un contesto completo e un unico luogo in cui persone e agenti possono lavorare insieme.

Lascia che sia l'IA a prendere appunti da fare per te.

Prendiamo ad esempio ClickUp AI Notetaker. Registra le riunioni, trascrive le conversazioni in tempo reale e contrassegna ogni interlocutore per maggiore chiarezza.

Ecco una breve guida introduttiva per iniziare:

Supponiamo che il tuo team di prodotto organizzi una sessione di pianificazione delle funzionalità in Google Meet. Al termine della chiamata, lo strumento genera una trascrizione e un riepilogo conciso che evidenzia i punti chiave, come le funzionalità da privilegiare e chi guiderà ciascuna iniziativa.

Queste decisioni vengono automaticamente convertite in attività di ClickUp, assegnate e pronte per il monitoraggio all'interno della stessa area di lavoro.

Lavora 4 volte più velocemente con la digitazione vocale

Talk to Text integrato in Brain MAX è una vera rivoluzione per chiunque desideri lavorare in modo più intelligente e veloce. Questo strumento di dettatura basato sull'intelligenza artificiale ti consente di dettare a mani libere in qualsiasi app, senza bisogno di cambiare finestra o interrompere il flusso.

Utilizza Talk to Text per perfezionare il tuo testo, adattarlo al tuo stile e persino effettuare una modifica automatica mentre parli.

Ecco tutto quello che puoi fare con queste app:

Modifica automatica con IA: tu parli, l'IA digita e fa la modifica. Scegli il livello di miglioramento che preferisci, da modifiche minime a rifiniture professionali.

@mentions e link sensibili al contesto: menziona colleghi, attività o documenti e l'intelligenza artificiale collegherà automaticamente le persone giuste con i link corretti.

Vocabolario personale: lo strumento apprende le parole che usi più spesso, il gergo specifico del tuo lavoro e i soprannomi per offrirti un'esperienza davvero personalizzata.

Voce globale: parla nella tua lingua e digita fluentemente in oltre 50 lingue diverse, rendendolo perfetto per i team globali.

Brain MAX può anche cercare i tuoi appunti e documenti delle riunioni su piattaforme come Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le app collegate. Oltre alla semplice ricerca, consolida le funzionalità di più strumenti di IA, come ChatGPT, Claude e Gemini, in un'unica piattaforma intelligente e pronta per l'uso aziendale.

Passa dai migliori modelli di IA all'interno di ClickUp utilizzando Brain MAX.

Se sei pronto ad abbandonare l'uso indiscriminato dell'IA, usa la tua voce per svolgere il lavoro, creare documenti, assegnare attività ai membri del team e altro ancora: prova Brain MAX.

Documenti che mantengono il tuo lavoro super organizzato

Collabora sul contenuto della riunione in ClickUp Documenti

Tutti i contenuti delle riunioni, i riiepiloghi e le trascrizioni sono archiviati in un ClickUp Doc privato. Questi documenti supportano una formattazione avanzata, la modifica collaborativa e l'assegnazione di tag, rendendo più facile organizzare e accedere ai registri delle riunioni tra i team.

Ad esempio, un team dedicato al successo dei client può rivedere le chiamate di onboarding, aggiungere note contestuali e conservare tutto nella cartella dedicata a quel client per una visibilità completa.

Scatena la potenza di ClickUp Brain

Usa ClickUp Brain per cercare tra trascrizioni e note delle riunioni

Se stai cercando un follow-up specifico di una riunione precedente, ClickUp Brain, l'assistente AI integrato, può aiutarti.

Poni una domanda del tipo "Cosa è stato discusso riguardo al lancio del secondo trimestre?" e verranno immediatamente visualizzati i punti rilevanti tratti dalle trascrizioni precedenti. Ciò è particolarmente utile per i team che gestiscono più progetti o un elevato volume di riunioni.

Modello di verbale di riunione ClickUp

Per semplificare ulteriormente la presa di appunti, ClickUp Meetings offre vari modelli di note per riunioni.

Il modello di verbale di riunione ClickUp aiuta a standardizzare il modo in cui il tuo team registra e organizza le discussioni. Il modello include sezioni dedicate agli elementi all'ordine del giorno, alle decisioni e ai follow-up, aiutando i team a documentare le riunioni in modo chiaro e coerente.

Ottieni un modello gratis Struttura e organizza le riunioni utilizzando il modello di verbale di riunione ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trascrivi le riunioni in più lingue: lascia che ClickUp rilevi automaticamente la lingua dell'ospite e generi una nota accurata in oltre 15 lingue.

Personalizza la tua giornata: usa usa ClickUp Calendar per dare priorità alle attività e impostare il blocco del tempo di concentrazione in base al tuo carico di lavoro.

Partecipa alle chiamate con un solo clic: avvia le riunioni Zoom, Meet o Teams direttamente da ClickUp.

Preparati al meglio per le riunioni: ricevi promemoria tempestivi per non farti mai cogliere alla sprovvista prima di una chiamata.

Pianifica in modo più intelligente: visualizza i calendari del team affiancati per trovare gli orari delle riunioni che vanno bene per tutti.

Condivisione immediata dei risultati: chiedi a ClickUp Brain di pubblicare riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere direttamente nei canali di chat di ClickUp per un rapido follow-up e una maggiore visibilità.

Limiti di ClickUp

Gli utenti nuovi di zecca potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con l'interfaccia e l'intervallo di funzionalità/funzione di ClickUp.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su Reddit dice davvero tutto:

All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesimo espediente basato sull'intelligenza artificiale. Ma mi ha salvato da alcuni noiosi compiti di scrittura, soprattutto quando devo riepilogare lunghe email dei client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti basata sull'intelligenza artificiale è stata una vera sorpresa. Prima perdevamo molti elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è notevolmente migliorato. Come ogni cosa, ci è voluto un po' per abituarsi e ci sono ancora momenti in cui sembra un po' macchinoso. Ma ripensando a come lavoravamo prima, non vorrei tornare indietro. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

All'inizio ero indeciso su ClickUp Brain, mi sembrava solo l'ennesimo espediente basato sull'IA. Ma mi ha salvato da alcune noiosissime attività di scrittura, soprattutto quando devo riepilogare lunghe email del client o iniziare una bozza. Non è perfetto, ma è utile quando sono sommerso dal lavoro. La funzionalità di presa appunti basata sull'IA è stata una vera sorpresa. Prima perdevamo molti elementi da intraprendere dopo le riunioni, ma ora registra tutto e assegna automaticamente le attività. Il follow-up è notevolmente migliorato. Come ogni cosa, ci è voluto un po' per abituarsi e ci sono ancora momenti in cui sembra un po' macchinoso. Ma ripensando a come lavoravamo prima, non vorrei tornare indietro. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8+ riunioni a settimana, ciascuna della durata massima di un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il Notetaker integrato con IA di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riepiloghi istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata di attività e flussi di lavoro semplificati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

🎥 Guarda il nostro confronto tra Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp e altri strumenti di dettatura vocale:

2. Otter. ai (Ideale per prendere note veloci durante le conversazioni dal vivo)

tramite Otter.ai

Otter. a i è un popolare assistente per la presa di appunti. La sua trascrizione in tempo reale è accurata e mostra gli ID dei relatori e i timestamp, così saprai sempre chi ha detto cosa e quando.

Ma c'è di più: Otter può partecipare automaticamente alle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams (sì, anche se non sei presente) e la sua app mobile ti consente di registrare le conversazioni al volo, anche offline. Inoltre, la chat IA integrata nello strumento può estrarre i follow-up o persino scrivere email di riepilogo.

Otter. ai: le migliori funzionalità/funzione

Crea elenchi di vocaboli personalizzati per termini specifici del settore, in modo che le trascrizioni riproducano accuratamente il gergo tecnico senza frequenti correzioni.

Genera riepiloghi automatici che identificano le decisioni chiave e i passaggi successivi senza revisione manuale.

Collabora attraverso aree di lavoro in condivisione, in cui i team possono evidenziare il testo e aggiungere note contestuali.

Trova informazioni specifiche in mesi di riunioni utilizzando funzionalità di ricerca complete.

Limiti di Otter. ai

L'accuratezza diminuisce nelle riunioni con più interlocutori che parlano contemporaneamente

Manca l'integrazione nativa con gli strumenti di project management.

Prezzi di Otter. ai

Free

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 30 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter. ai

G2: 4,3/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

La cosa che aggiungo ai preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sono in contatto durante una chiamata, senza dover prendere continuamente appunti. Le conversazioni possono diventare più a flusso, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

La cosa che aggiungo ai preferiti di Otter è che posso prestare la massima attenzione alle persone con cui sono in contatto durante una chiamata, senza dover prendere continuamente note. Le conversazioni possono diventare più fluide, posso fare più domande e ottenere molte più informazioni, perché so che Otter prenderà appunti e registrerà una trascrizione audio.

💡 Suggerimento: prima della riunione, assegna a ciascuna persona un ruolo: responsabile, approvatore, collaboratore o informato. L'IA può aiutarti a identificare i collaboratori dalle riunioni precedenti o dai documenti di progetto. Non ci saranno più passaggi tra i partecipanti.

3. Sembly IA (ideale per estrarre attività concrete dalle riunioni)

tramite Sembly IA

Pensa a Sembly come a uno strumento di trascrizione basato sull'IA che identifica automaticamente gli elementi da intraprendere, le decisioni e i follow-up. Così, mentre concludi una chiamata, riepiloga i passaggi successivi.

Ciò che lo distingue è la sua profonda integrazione con gli strumenti di project management. Ciò significa che le informazioni raccolte durante le riunioni vengono inserite direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Aggiungi l'analisi del sentiment, il supporto multilingue e potenti strumenti di ricerca, e questo strumento diventerà un alleato strategico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sembly IA

Trasforma i punti di discussione in attività tracciabili che si integrano con i sistemi di project management.

Naviga nelle registrazioni delle riunioni attraverso indicatori tematici che identificano automaticamente i cambiamenti di argomento.

Ricevi riassunti generati dall'IA che evidenziano le informazioni essenziali e i follow-up necessari.

Crea una base di conoscenze ricercabile organizzata per progetto, team o argomento di discussione.

Limiti dell'IA di Sembly

I requisiti di accesso al Calendario sollevano potenziali preoccupazioni relative alla privacy

Il riconoscimento vocale ha difficoltà con accenti marcati e terminologia specialistica.

Prezzi di Sembly IA

Free

Professional: 15 $ al mese

Team: 29 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sembly IA

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

tramite Fireflies.ai

Fireflies. ai si concentra sul rendere le tue riunioni ricercabili e intelligenti. Il suo vero punto di forza risiede nell'analisi degli argomenti e del sentiment; puoi cercare "aggiornamenti sul budget", "feedback positivi" o "scadenze" in decine di trascrizioni e lo strumento ti mostrerà i momenti esatti.

Inoltre, organizza i contenuti delle tue riunioni con tag e temi automatici, rendendo più facile il monitoraggio delle conversazioni nel tempo. Gli spazi di lavoro condivisi, le annotazioni del team e la creazione di elenchi di attività aiutano Fireflies a trasformare le tue riunioni in una base di conoscenze vivente.

Fireflies. ai: le migliori funzionalità/funzione

Invia i punti salienti delle riunioni direttamente ai canali del team, in modo che le informazioni raggiungano i membri del tuo team senza dover cambiare piattaforma.

Crea tracker personalizzati per termini o argomenti specifici che raccolgono le discussioni correlate in più riunioni.

Filtra gli archivi delle conversazioni utilizzando la categorizzazione basata sull'IA che raggruppa automaticamente i contenuti simili.

Ottieni trascrizioni audio rapide e accurate delle riunioni su Zoom, Teams e Meet con l'estensione Chrome.

Limiti di Fireflies. ai

Il rilevamento degli argomenti non funziona in modo uniforme nei diversi tipi di conversazione.

Opzioni con limite per la personalizzazione della terminologia, a differenza delle alternative a Fireflies.ai.

Prezzi di Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $ al mese per utente

Aziendale: 29 $ al mese per utente

Azienda: 39 $ al mese per utente

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 645 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: La pratica di prendere appunti risale a tempi molto lontani. Gli antichi egizi registravano gli eventi in geroglifici, mentre gli scribi romani inventarono una prima forma di stenografia per tenere il passo con i discorsi pubblici.

5. Grain IA (ideale per creare video highlights condivisibili)

tramite Grain IA

Hai un flusso di lavoro frenetico? Invece di inviare una registrazione completa di 60 minuti, puoi ritagliare i momenti salienti di 90 secondi e condividere con il tuo team utilizzando Grain AI. Che si tratti di un momento di illuminazione di un client o di una decisione relativa a un progetto, questo strumento ti consente di catturare e ricondividere facilmente solo le informazioni importanti.

Avrai anche a disposizione trascrizioni in tempo reale, archivi ricercabili e integrazioni con Slack e Teams. È utile per i responsabili commerciali e del successo dei clienti che desiderano mantenere allineati gli stakeholder senza sovraccaricarli con interi replay.

Le migliori funzionalità/funzione di Grain IA

Genera istantanei video clip durante le riunioni attive che possono essere condivisi immediatamente con i responsabili delle decisioni.

Compila raccolte di video su argomenti specifici che riuniscono discussioni correlate provenienti da riunioni separate.

Crea librerie collaborative in cui i membri del team aggiungono contesto tramite note e tag di categoria.

Distribuisci ai client evidenziazioni dal look professionale con il tuo marchio attraverso pagine di visualizzazione sicure.

Limiti di Grain IA

Per usufruire di tutte le funzioni è necessaria l'integrazione con Zoom.

L'elaborazione video richiede una notevole larghezza di banda e spazio di archiviazione

Prezzi di Grain IA

Free

Starter: 19 $ al mese per utente

Aziendale: 39 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grain IA

G2: 4,6/5 (oltre 295 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain IA?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Grain è in grado di acquisire con precisione note e trascrizioni delle riunioni. Anche il team del supporto è molto efficiente, così come il sistema di onboarding. È inoltre molto facile da integrare e da collegare con altri membri del team... forse se consentissero un minimo di 25 registrazioni di riunioni sulle licenze gratis invece delle attuali 20*.

Grain è in grado di acquisire con precisione note e trascrizioni delle riunioni. Anche il team del supporto è molto efficiente, così come il sistema di onboarding. È inoltre molto facile da integrare e da collegare con altri membri del team... forse se consentissero un minimo di 25 registrazioni di riunioni sulle licenze gratis invece delle attuali 20*.

💡 Suggerimento: una riunione senza uno scopo preciso è solo un ingombro nel calendario. Decidi se si tratta di un brainstorming, di un processo decisionale o di un aggiornamento, quindi lascia che il tuo assistente IA generi automaticamente un programma della riunione basato su email o chat.

6. Avoma (ideale per riunioni commerciali e di successo dei clienti)

tramite Avoma

Avoma converte i file audio delle tue riunioni in testo scritto e analisi approfondite, rendendolo molto più di un semplice servizio di trascrizione basato sull'IA. Offre supporto per più lingue (oltre 40), la pianificazione dei client e l'instradamento dei lead.

Ma ciò che rende questo strumento diverso è il suo coaching e l'analisi delle prestazioni.

I responsabili commerciali e i team leader possono visualizzare i rapporti di conversazione, monitorare il modo in cui i rappresentanti gestiscono le obiezioni e utilizzare le informazioni raccolte per fornire feedback specifici. Consideralo come un assistente per le riunioni che si concentra sull'aiutare il tuo team a crescere, non solo a prendere appunti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Monitora i segnali emotivi e i livelli di coinvolgimento durante le riunioni con l'analisi del sentiment.

Confronta le prestazioni del team con i benchmark delle interazioni esito positivo per identificare le esigenze di formazione.

Ricevi suggerimenti di coaching basati sull'IA, basati su modelli di conversazione e tecniche commerciali comprovate.

Crea playbook dalle riunioni più efficaci che ti aiutino a replicare gli esiti positivi.

Limiti di Avoma

Le funzionalità/funzioni sono pensate principalmente per il contesto commerciale, con applicazioni con limite in altri reparti.

Richiede una configurazione tecnica per l'integrazione CRM.

Prezzi di Avoma

Startup: 29 $ al mese per utente

Organizzazione: 39 $ al mese per utente

Azienda: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.335 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le regole di Robert, ancora oggi utilizzate per condurre riunioni di produttività, furono scritte nel 1800 per aiutare a organizzare le riunioni della chiesa. Prima di allora, tutti parlavano semplicemente... uno sopra l'altro.

7. Fathom (ideale per le funzionalità gratis di assistente alle riunioni basate su IA)

tramite Fathom

Fathom semplifica le riunioni e, sorprendentemente, è gratis. Si collega alle tue chiamate Zoom, Meet o Teams, le registra e scrive un riepilogo/riassunto istantaneo, così non devi farlo tu. Lo strumento di riunione basato sull'IA sincronizza anche note, caselle di testo e attività direttamente nel tuo CRM, senza bisogno di clic aggiuntivi.

Perché dovresti usarlo? Ti offre clip video istantanee di parti specifiche di una riunione. Vuoi condividere solo la parte in cui il tuo client ha detto: "Andiamo avanti"? Clipala e inviala.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Poni domande in linguaggio naturale sulle riunioni passate per trovare informazioni specifiche senza dover scansionare le trascrizioni.

Segna i momenti importanti durante le discussioni dal vivo che vengono compilati automaticamente in riepilogo/riassunto dei punti salienti.

Ricevi riepiloghi via email subito dopo la conclusione delle riunioni senza ulteriori clic.

Comprendi i limiti

Meno opzioni di integrazione rispetto alle alternative orientate alle aziende

La qualità del riepilogo/riassunto dipende in larga misura dalla struttura e dalla chiarezza della riunione.

Comprendi i prezzi

Free

Premium: 19 $ al mese per utente

Edizione Team: 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.945 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 735 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Un utente di Reddit ha condiviso questo feedback:

Come agenzia, siamo grandi fan di Fathom. L'interfaccia è semplicissima, quindi possiamo estrarre rapidamente report sul traffico, sulle conversioni o sul comportamento degli utenti senza dover districarci tra una miriade di informazioni. Inoltre, è facile effettuare la condivisione dei link con i freelance, quindi non c'è bisogno di fare ulteriori sforzi per metterli al corrente.

Come agenzia, siamo grandi fan di Fathom. L'interfaccia è semplicissima, quindi possiamo estrarre rapidamente report sul traffico, sulle conversioni o sul comportamento degli utenti senza dover districarci tra una miriade di informazioni. Inoltre, è facile effettuare la condivisione dei link con i freelance, quindi non c'è bisogno di fare ulteriori sforzi per metterli al corrente.

8. MeetGeek (ideale per la documentazione automatizzata delle riunioni)

tramite MeetGeek

MeetGeek registra e trascrive le riunioni, anche quelle a cui non partecipi, e ti invia un riepilogo via email pochi minuti dopo.

MeetGeek va oltre la semplice acquisizione: supporta note private, monitoraggio degli oratori, metriche delle prestazioni e analisi delle tendenze delle riunioni. Con integrazioni in oltre 7.000 app, tra cui CRM e task manager, è progettato per i team che desiderano che ogni riunione faccia progredire il lavoro, senza accumulare disordine digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek

Condivisione automatica delle note delle riunioni in base a regole personalizzabili e gruppi di partecipanti.

Passa direttamente alle parti rilevanti delle registrazioni più lunghe utilizzando i marcatori di capitolo generati dall'IA.

Monitora le metriche delle conversazioni, compresa la distribuzione del tempo di parola tra i membri del team.

Contrassegna i tag critici della discussione che vengono raccolti in sezioni evidenziate facilmente consultabili.

Limiti di MeetGeek

I formattare di riepilogo delle riunioni offrono opzioni di personalizzazione minime.

Selezione limitata di integrazioni di terze parti

Prezzi di MeetGeek

Free

Pro: 19 $ al mese per utente

Aziendale: 39 $ al mese per utente

Azienda: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek

G2: 4,6/5 (oltre 445 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek?

Da una recensione su Reddit relativa a questa alternativa a Superwhisper:

Se desideri uno strumento che riepiloga e crei verbali delle riunioni che catturino le informazioni più rilevanti delle tue riunioni, dovresti provare MeetGeek. Ti consente persino di personalizzare i modelli per generare verbali delle riunioni che catturino informazioni specifiche per te. E poi puoi semplicemente cercare le parole chiave per trovarli o effettuare la sincronizzazione automatica con altri strumenti che utilizzi (ad es. Notion, Slack, ecc.).

Se desideri uno strumento che riepiloghi e crei verbali delle riunioni che catturino le informazioni più rilevanti dei tuoi incontri, dovresti provare MeetGeek. Ti consente persino di personalizzare i modelli per generare verbali delle riunioni che catturino informazioni specifiche per te. E poi puoi semplicemente cercare le parole chiave per trovarli o effettuare la sincronizzazione automatica con altri strumenti che utilizzi (ad es. Notion, Slack, ecc.)

🧠 Curiosità: il termine "verbale di riunione " deriva dal latino minuta scriptura, che significa "piccole note", il che ha senso considerando quanto velocemente possono essere dimenticate se non vengono messe per iscritto.

9. tl;dv (Ideale per democratizzare le registrazioni delle riunioni)

via tl;dv

tl;dv (Too Long; Didn't Visualizzare) è l'ideale per i team commerciali e di esito positivo che hanno bisogno di approfondimenti. Questo assistente IA trascrive, traduce e riepiloga/riassume automaticamente le chiamate, ma la sua vera forza risiede nel coaching. Segnala quanto i rappresentanti abbiano seguito il playbook, gestito le obiezioni e ottenuto risultati durante le riunioni.

Inoltre, seleziona e condivide i momenti salienti per aiutare i team a imparare dalle conversazioni reali. Grazie alla stretta integrazione con il CRM e al supporto di oltre 30 lingue, tl;dv trasforma le riunioni in un ciclo di feedback che genera entrate.

tl;dv migliori funzionalità/funzioni

Avvia le registrazioni istantaneamente tramite estensioni del browser compatibili con diverse piattaforme di riunione.

Condivisione di segmenti specifici della conversazione senza scaricare o effettuare la modifica sui file video.

Organizza automaticamente le registrazioni correlate negli spazi del team in base ai progetti o ai reparti.

Informa i membri del team sui punti di discussione rilevanti tramite funzionalità di menzione diretta.

Limiti di tl;dv

Tempi di elaborazione più lunghi per registrazioni di riunioni estese

La funzione di ricerca funziona meglio con i contenuti recenti rispetto agli archivi storici.

tl;dv prezzi

Free

Pro: 29 $ al mese per utente

Aziendale: 98 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni tl;dv

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Tactiq (ideale per gli utenti di Google Meet attenti al budget)

tramite Tactiq

Tactiq cattura gli elementi da intraprendere mentre ne discuti. Funziona all'interno di Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, consentendoti di prendere note con indicazione dell'ora che sono collegate direttamente ai momenti della trascrizione.

Puoi evidenziare i punti chiave, assegnare elementi da intraprendere e collaborare sulla nota durante la riunione, non dopo. Tutto ha sincronia con Documenti Google o Slack, rendendo il passaggio di consegne fluido. Questa alternativa a Superwhisper è ideale per i team che vogliono uscire da una riunione già organizzati e magari anche un po' in anticipo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Visualizza la trascrizione in tempo reale direttamente nell'interfaccia di Google Meet, mantenendo l'attenzione sui partecipanti.

Trasferisci immediatamente i verbali completati della riunione su Documenti Google per la modifica e la distribuzione all'istante.

Collabora alle trascrizioni attraverso commenti di condivisione e indicatori di reazione dei membri del team.

Compila automaticamente le sezioni evidenziate in concisi riaggiornamenti delle riunioni.

Limiti di Tactiq

Google Meet limita l'utilità per i team che utilizzano più piattaforme

Capacità analitiche al limite rispetto agli strumenti dedicati all'intelligence delle riunioni

Prezzi di Tactiq

Free

Pro: 12 $ al mese per utente

Team: 20 $ al mese per utente

40 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Un utente di Reddit ha riassunto così:

Io uso Tactiq per questo scopo al lavoro ed è incredibilmente utile. Si integra con piattaforme come Google Meet e cattura i dettagli importanti e gli elementi da intraprendere, il che fa davvero risparmiare tempo, soprattutto con riunioni consecutive. Vale sicuramente la pena provarlo!

Io uso Tactiq per questo scopo al lavoro ed è incredibilmente utile. Si integra con piattaforme come Google Meet e cattura i dettagli importanti e gli elementi da intraprendere, il che fa davvero risparmiare tempo, soprattutto con riunioni consecutive. Vale sicuramente la pena provarlo!

💡 Suggerimento professionale: mantieni la tua riunione efficiente con le 4D: Decidi, Discuti, Dimostra, Delega. Inizia con le decisioni da prendere, discuti le sfide, dimostra lo stato (se ce ne sono) e delega i passaggi successivi. L'IA può registrare e monitorare ogni "D" man mano che la riunione procede.

Supera le trascrizioni con ClickUp

Catturare ciò che è stato detto in una riunione è utile, ma catturare ciò che deve essere fatto in seguito è ciò che realmente guida lo stato. Sebbene Superwhisper offra un solido supporto di conversione da voce a testo e generazione di sottotitoli, manca delle funzioni più ampie di cui i team in crescita hanno bisogno per rimanere allineati e agire rapidamente.

Per i team che desiderano riunire riunioni, attività e collaborazione in un unico sistema organizzato, ClickUp è una soluzione completa.

Grazie a tecnologie avanzate come AI Notetaker, Documenti e la creazione e traduzione di attività in tempo reale, ClickUp trasforma le conversazioni e le idee umane durante lezioni, podcast e riunioni in azioni concrete senza perdere un colpo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅