Le 10 migliori app di condivisione di calendario per coppie per organizzarsi al meglio

La metà dei vostri argomenti potrebbe essere evitata con una semplice cosa: un calendario di condivisione che lavori.

Se vi capita spesso di avere doppi impegni, dimenticare date importanti o inviare testi del tipo "Aspetta, avevamo un piano per oggi?", è perché il vostro sistema di gestione domestica non funziona bene.

In questo post del blog abbiamo raccolto le 10 migliori app di condivisione di calendario per coppie, per organizzarsi, evitare drammi legati alla pianificazione e concentrarsi su ciò che conta di più.

Cominciamo! 🗓️

I migliori calendari di condivisione per coppie in sintesi

Ecco i 10 migliori calendari di condivisione per coppie:

Strumento Caratteristiche migliori Ideale per Prezzi* ClickUp Calendario di condivisione intelligente, automazione delle attività tramite IA, pianificazione drag-and-drop, promemoria personalizzabili Coppie, famiglie, individui Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Cupla Visualizzare il calendario condiviso, chat in-app, sincronizzazione con Google/Apple/Outlook, promemoria automatici Coppie Piano Free gratis disponibile TimeTree Calendari condivisi multipli, priorità degli eventi, allegati immagine, condivisione pubblica del calendario Coppie, famiglie, gruppi sociali Piano Free disponibile; piano premium per funzionalità/funzione aggiuntive Between Calendario condiviso, chat privata, tracciamento degli anniversari, chiamate vocali Coppie Piano Free disponibile Cozi Calendario familiare con codici colore, elenchi di attività, pianificatore di ricette, visualizzare l'agenda giornaliera Coppie, famiglie Piano Free disponibile; aggiornamento senza pubblicità con versione premium Raft Calendario visivo con GIF/emoji, countdown, condivisione selettiva, supporto multilingue Coppie, amici intimi Piano Free gratis disponibile Fantastical Set di calendari per attivare/disattivare i piani, supporto dei fusi orari, inviti collaborativi Coppie e famiglie con cinque membri Piano Free disponibile FamCal Assegnazione delle attività, promemoria per compleanni/anniversari, grafici delle spese di viaggio, accesso all'account di condivisione Coppie, famiglie allargate Piano Free gratis disponibile; versione premium disponibile Howbout Feed delle attività del partner, chat durante gli eventi, post privati, inviti a eventi condivisibili Coppie, gruppi di amici Piano Free disponibile Calendario Apple Sincronizzazione perfetta tra dispositivi Apple, calendari iCloud in condivisione, promemoria Siri Coppie che utilizzano solo prodotti Apple Gratis con i dispositivi Apple

Cosa dovreste cercare in un'app di condivisione di calendario per coppie?

Quando si esegue la selezione di un'app di calendario condiviso su misura per le coppie, è essenziale dare priorità alle funzionalità/funzione che migliorano la comunicazione, favoriscono l'intimità e semplificano il coordinamento quotidiano. Ecco cosa considerare:

Sincronizzazione in tempo reale: Verificate se l'app si aggiorna istantaneamente su tutti i dispositivi, consentendovi di rimanere informati su eventuali cambiamenti di programma

interfaccia utente intuitiva: *scegli un'app dal design intuitivo, che ti consenta di aggiungere, visualizzare e modificare gli eventi con facilità, senza una curva di apprendimento ripida

strumenti di comunicazione integrati: *scegli un'app che offra funzionalità di chat o nota integrate, facilitando discussioni fluide su eventi o attività imminenti

*opzioni di personalizzazione: date priorità a funzionalità/funzioni come codici colore, etichette e promemoria personalizzati per distinguere tra i vari tipi di eventi e le priorità

Compatibilità multipiattaforma: Assicuratevi che l'app sia accessibile su più dispositivi e sistemi operativi, consentendo a entrambi i partner di Assicuratevi che l'app sia accessibile su più dispositivi e sistemi operativi, consentendo a entrambi i partner di gestire più calendari e mantenere la connessione indipendentemente dalle piattaforme preferite

🧠 Curiosità: il carico mentale è reale e di solito una persona ne sopporta una parte maggiore. Ciò include ricordare i compleanni, prenotare le visite dal veterinario o seguire gli eventi scolastici. Gli studi dimostrano che le donne spesso si fanno carico della maggior parte di questo onere di piano, anche nelle relazioni paritarie. Quando le coppie utilizzano un calendario condiviso per pianificare le serate romantiche e altro, quel lavoro invisibile diventa visibile e più facile da condividere.

Le 10 migliori app di condivisione di calendario per coppie

Trovare l'app giusta per il calendario di condivisione può fare un'enorme differenza nel modo in cui tu e il tuo partner gestite insieme la vita quotidiana. Che si tratti di coordinare appuntamenti serali, orari di lavoro o responsabilità familiari, lo strumento giusto vi aiuta a rimanere in connessione, evitare conflitti e trovare il tempo l'uno per l'altro.

Di seguito sono elencate 10 app calendario eccezionali che offrono funzionalità/funzione su misura per le coppie. 💑

1. ClickUp (ideale per calendari in condivisione e gestione delle attività)

Ottimizza i tuoi impegni frenetici con ClickUp Calendar Semplificate la pianificazione con il Calendario basato sull'IA di ClickUp

La tua relazione merita di meglio che un argomento alle 23:00 del tipo "L'hai aggiunto al calendario?". Se la tua idea di obiettivi di coppia include ricordarsi gli appuntamenti serali e chi porterà a spasso il cane domani senza bisogno di 10 app diverse, ti presentiamo il tuo nuovo terzo incomodo da aggiungere ai preferiti: ClickUp.

Cominciamo con ClickUp Calendario, lo strumento di pianificazione intelligente che si adatta alla vostra vita. Il suo punto di forza è la capacità di pianificare automaticamente attività ed eventi in base a obiettivi di condivisione, impegni personali e disponibilità in tempo reale.

Immaginate di svegliarvi con una giornata già nel piano in base alle vostre commissioni personali, alle riunioni di lavoro e persino ai promemoria dell'ultimo minuto del vostro partner che vi ricorda che "bisogna fare la spesa".

Essendo la migliore app di calendario, vi assicura di non dover effettuare un blocco manuale del tempo per gli appuntamenti o coordinare la logistica tramite testo. Entrambi avrete un calendario personalizzato che bilancia le vostre priorità individuali con i piani collettivi. Protegge anche le cose importanti per voi, come le passeggiate serali, le fughe del fine settimana o il tempo libero, riprogrammando automaticamente le attività con priorità inferiore per fare spazio alla connessione.

E grazie alle autorizzazioni sicure, alle impostazioni sulla privacy e all'estensione per Google Calendar, avrete il controllo completo su ciò che viene condiviso e ciò che rimane privato.

Dietro le quinte lavora ClickUp Brain, il tuo assistente basato sull'intelligenza artificiale che trasforma le tue chat e i tuoi piani in attività reali, complete di scadenze, promemoria e monitoraggio dello stato. Stai pianificando una vacanza o un appuntamento? Genererà attività in ClickUp, assegnerà i titolari e riassumerà persino le tue chat o gli appunti delle riunioni in passaggi concreti. 👇🏼

Piano e prenotate appuntamenti, anniversari e altro ancora con il vostro assistente IA

Non dovrete più discutere su chi deve prenotare l'hotel.

Fai l'impostazione dei livelli di priorità all'interno delle attività di ClickUp per rimanere allineato su ciò che conta di più

Puoi persino automatizzare le faccende ricorrenti (sì, qualcuno deve portare fuori la spazzatura ogni mercoledì), così non dovrete continuare a darvi i promemoria. Le automazioni di ClickUp assicurano che le attività vengano assegnate, aggiornate o completate senza che nessuno debba rincorrerle.

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di pianificatore di calendario ClickUp per rendere il tuo programma personalizzato in base al tuo stile

Per una soluzione più immediata, prova il modello di calendario ClickUp. Puoi pianificare le attività per categoria, contrassegnarle con colori diversi per maggiore chiarezza e mappare piani giornalieri, settimanali o mensili con pochi clic.

Inoltre, è completamente personalizzabile. Quindi, che tu sia un pianificatore di tipo A o un partner che ama seguire il flusso, lavorerà per te.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*codificate a colori la vostra vita insieme: utilizzate codici colore o etichette per separare facilmente gli eventi di lavoro, personali e di condivisione, in modo che entrambi possiate sapere a colpo d'occhio cosa vi aspetta

Tenete sotto controllo insieme le scadenze: create create promemoria ClickUp per date importanti come anniversari, date di scadenza o eventi imminenti, in modo che nulla venga trascurato

Personalizza il tuo calendario come preferisci: aggiungi aggiungi campi personalizzati ClickUp come "Chi è responsabile?", "Budget" o "Posizione" per pianificare tutto, dalle commissioni alle fughe del fine settimana, con la massima chiarezza

Pianificate insieme in tempo reale: utilizzate utilizzate ClickUp Docs per collaborare su elenchi della spesa, itinerari di viaggio o piani di ristrutturazione, il tutto in un unico hub di condivisione

Non perdetevi mai nulla: impostate impostate attività ricorrenti in ClickUp per le faccende domestiche, il pagamento delle bollette o i controlli settimanali, così non dovrete farvi promemoria a vicenda

Visualizza il tuo mese a colpo d'occhio: Sfrutta Sfrutta la visualizzazione calendario di ClickUp per visualizzare il tuo calendario di condivisione per giorno, settimana o mese con una semplice pianificazione drag-and-drop

Limiti di ClickUp

All'inizio può sembrare complicata a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzione e opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 ha attirato la nostra attenzione:

La versatilità di ClickUp è imbattibile. Sia che stia lavorando a una semplice lista da fare o a un progetto complesso che coinvolge più team, ClickUp si adatta perfettamente. Apprezzo la visualizzazione del calendario quando blocco il tempo, la funzione drag-and-drop nella riprogrammazione e la facile integrazione con Slack, Google Drive e Zapier. La possibilità di personalizzare i dashboard, automatizzare i flussi di lavoro e monitorare le attività in tempo reale ha aumentato incredibilmente la mia produttività.

La versatilità di ClickUp è imbattibile. Sia che stia lavorando a una semplice lista da fare o a un progetto complesso che coinvolge più team, ClickUp si adatta perfettamente. Apprezzo la visualizzazione del calendario quando blocco il tempo, la funzionalità drag-and-drop nella riprogrammazione e la facile integrazione con Slack, Google Drive e Zapier. La possibilità di personalizzare i dashboard, automatizzare i flussi di lavoro e monitorare le attività in tempo reale ha aumentato incredibilmente la mia produttività.

📮 ClickUp Insight: il 18% degli utenti che hanno partecipato al nostro sondaggio ha dichiarato di volere che l'IA li aiuti a organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Nel frattempo, il 15% cerca un'IA che si occupi delle attività amministrative di routine. Il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp è pensato proprio per questo. Assegna automaticamente le priorità alla vostra giornata, pianifica le attività in base all'urgenza e mantiene tutto in sincronizzazione anche quando i piani cambiano.

2. Cupla (Ideale per conciliare l'amministratore di amore e vita quotidiana)

tramite Cupla

Cupla è un'app di calendario e produttività incentrata sulle relazioni, progettata specificamente per le coppie per gestire la loro vita in condivisione in modo più fluido. Unisce i calendari di entrambi i partner in un'unica visualizzazione, così la sincronizzazione degli impegni diventa un'abitudine, non una seccatura.

Questo strumento vi aiuta a individuare la disponibilità reciproca, programmare momenti di qualità ed evitare incomprensioni quotidiane che aumentano lo stress. Che si tratti di prenotare appuntamenti, pianificare vacanze o impostare serate romantiche, Cupla mette voi e il vostro partner sulla stessa pagina.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cupla

Integrazione con i calendari Google, Apple, Outlook e Android in modo che gli impegni di condivisione appaiano visualizzati in un'unica vista

Visualizza il tuo programma accanto a quello del tuo partner, in modo da coordinare facilmente i vostri piani senza bisogno di continue comunicazioni

Crea eventi che vengono visualizzati automaticamente per entrambi e aggiungi attività di condivisione per ricevere promemoria al momento giusto

Limiti di Cupla

Alcune funzioni, come l'aggiunta di liste di controllo o elenchi della spesa, non sono disponibili su Android

Cupla non offre l'accesso alla versione web

Prezzi Cupla

Free

Valutazioni e recensioni di Cupla

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cupla?

Da una recensione su Reddit:

Noi utilizziamo Cupla e possiamo confermare che funziona davvero bene per le coppie. Condivide i calendari esistenti, quindi non dovrete passare attraverso complicati processi amministratori/lavoro che invece sono necessari se si cerca la condivisione di un calendario Google esistente.

Noi utilizziamo Cupla e possiamo confermare che funziona davvero bene per le coppie. Condivide i calendari esistenti, quindi non dovrete passare attraverso complicati processi amministratori/lavoro che invece sono necessari se si cerca di condividere un calendario Google esistente.

3. TimeTree (ideale per la pianificazione collaborativa con più gruppi)

tramite TimeTree

TimeTree è un'app di calendario di condivisione progettata per aiutare le coppie a gestire i loro piani quotidiani senza perdere un colpo. Offre uno spazio centralizzato in cui entrambi i partner possono monitorare i rispettivi programmi, coordinare gli eventi e avere conversazioni in tempo reale sui piani futuri.

Passa alla visualizzazione verticale della timeline per scorrere in modo intuitivo i giorni a venire e gestire le attività personali. Inoltre, puoi accedere ai calendari pubblici di TimeTree per creare e condividere calendari personalizzati come mini pagine di eventi dal tuo telefono.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeTree

Crea più calendari di condivisione per organizzare diversi aspetti della tua vita, ad esempio uno per i piani di coppia, uno per la famiglia e uno per gli hobby

Ricevete notifiche istantanee quando il vostro partner aggiunge o aggiorna eventi, così non sarete mai fuori dal giro

Pubblicate immagini e file nei dettagli degli eventi con TimeTree Premium, ideale per la condivisione di biglietti, prenotazioni o elenchi della spesa

Imposta le priorità degli eventi per distinguere tra piani informali e appuntamenti imperdibili

Limiti di TimeTree

La versione web non dispone di alcune funzioni presenti nell'app mobile

Funzionalità/funzione come lo stato "ultimo accesso" potrebbero sollevare preoccupazioni relative alla privacy per alcuni utenti

Prezzi di TimeTree

Free

Valutazioni e recensioni di TimeTree

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TimeTree?

Secondo un recensore di Capterra:

Io uso la versione gratis di TimeTree, il che significa che vedo le pubblicità, ma non sono fastidiose... A volte capita che clicchi su di esse per sbaglio, il che è davvero seccante!

Io uso la versione gratis di TimeTree, il che significa che vedo le pubblicità, ma non sono fastidiose... A volte capita che clicchi su di esse per sbaglio, il che è davvero seccante!

💡 Consiglio dell'esperto: Smettete di riempire troppo i fine settimana. Quando tutto è contrassegnato come "commissioni veloci", ci si dimentica di quanto possano essere stancanti cinque cose "veloci". Provate a riservarvi del tempo per recuperare le energie prima di accettare un altro invito da un amico o un altro progetto domestico.

4. Between (Ideale per le coppie che danno importanza alla privacy nelle comunicazioni)

via Between

Between è uno spazio dedicato esclusivamente alle coppie. Combina pianificazione, messaggistica privata, condivisione di ricordi e monitoraggio degli anniversari in un'unica esperienza fluida che aiuta i partner a rimanere vicini e in connessione.

Ogni piano, promemoria e messaggio rimane tra voi, aiutandovi a mantenere la sincronizzazione in modo pratico. ThumbKiss è una funzionalità unica che consente a entrambi i partner di toccare lo stesso punto sui propri schermi, facendo vibrare contemporaneamente entrambi i dispositivi e favorendo un senso di vicinanza.

Tra le migliori funzionalità

Monitora anniversari e attività cardine con una Sequenza integrata che ricorda tutti i tuoi giorni speciali

Organizzate insieme i vostri impegni senza sforzo utilizzando il calendario di condivisione che non richiede alcuna sincronizzazione o configurazione

Effettua chiamate vocali illimitate con un audio cristallino, che ti aiuterà a mantenere la connessione indipendentemente dalla distanza

Personalizza il tuo modo di Chattare utilizzando selfie GIF, adesivi espressivi ed emoticon creati appositamente per le coppie

Tra i limiti

Gli eventi devono essere aggiunti manualmente, poiché non è prevista l'integrazione con piattaforme come Google Calendar o Apple Calendar

Mancano visualizzazioni dettagliate del calendario (giornaliere o settimanali) e opzioni di pianificazione avanzate

Tra i prezzi

Free

Tra valutazioni e recensioni

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Between?

Una recensione di un utente dice:

Capisco come funziona la funzionalità/funzione "nota", ma una sezione "Elenchi" sarebbe davvero fantastica. Inoltre, la funzione calendario è un po' macchinosa e non molto personalizzabile, il che sarebbe utile. Sarebbe anche bello avere la possibilità di importare eventi/calendari condivisi da iCal o Google Calendar nell'app o anche avere la possibilità di "condivisione evento su Between" dalle app di calendario sopra citate. Nel complesso, utilizziamo maggiormente le funzionalità/funzione relative alle foto (non le storie, ma è un'idea carina) e mi piace molto come sono terminate. Abbiamo effettuato l'aggiornamento all'account premium a vita e ne vale sicuramente la pena!

Capisco come funziona la funzionalità/funzione "nota", ma una sezione "Elenchi" sarebbe davvero fantastica. Inoltre, la funzionalità calendario è un po' macchinosa e non molto personalizzabile, il che sarebbe utile. Sarebbe anche bello avere la possibilità di importare eventi/calendari condivisi da iCal o Google Calendar nell'app o anche avere la possibilità di "condivisione evento su Between" dalle app di calendario sopra citate. Nel complesso, utilizziamo maggiormente le funzionalità/funzione relative alle foto (non le storie, ma è un'idea carina) e mi piace molto come sono terminate. Abbiamo effettuato l'aggiornamento all'account premium a vita e ne vale sicuramente la pena!

5. Cozi (Ideale per organizzare la vita familiare)

tramite Cozi

Cozi è un'agenda digitale creata per aiutare le coppie impegnate a coordinarsi senza il carico mentale di dover controllare costantemente. Offre un calendario condiviso con codici colore accessibile da qualsiasi dispositivo, così tu e il tuo partner potete gestire tutto, dagli appuntamenti ai piani per il fine settimana.

Puoi unire Google Calendar, Apple Calendar e Outlook per consolidare tutti gli eventi in un unico posto. Anche se il suo design privilegia la funzione rispetto all'estetica, la sua efficacia nel migliorare il coordinamento lo rende uno strumento prezioso per le coppie che desiderano organizzarsi e rimanere in contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cozi

Utilizzate Cozi Today per ottenere un programma giornaliero che evidenzia i vostri eventi, le cose da fare e gli aggiornamenti sugli acquisti

Assegna colori personalizzati all'agenda di ciascun partner in modo da poter vedere immediatamente chi è impegnato e chi è libero

Create e condividete elenchi di attività per responsabilità comuni come la preparazione delle vacanze, il bilancio familiare o le faccende domestiche, per una gestione collaborativa

Aggiungete e organizzate le ricette nel pianificatore di pasti integrato, quindi convertitele istantaneamente in un elenco di condivisione

Limiti di Cozi

Lo strumento non dispone di un sistema di messaggistica integrato, quindi gli utenti devono passare a un'altra app per discutere i dettagli degli eventi

Tutti i membri della famiglia hanno lo stesso accesso, il che significa che chiunque può effettuare modifiche o eliminare eventi, con il rischio di cancellazioni accidentali

Prezzi di Cozi

Free

Cozi Gold: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Cozi

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cozi?

Una recensione di un utente dice:

Per la maggior parte, questa app è esattamente ciò di cui avevamo bisogno per aiutare a mantenere in ordine gli impegni della nostra famiglia. L'unica cosa che mi piacerebbe vedere cambiata è la possibilità di cercare gli elementi negli elenchi della spesa. Ho così tanti elementi duplicati perché più persone li aggiungono all'elenco invece di controllare se sono già presenti e deselezionarli.

Per la maggior parte, questa app è esattamente ciò di cui avevamo bisogno per aiutare a mantenere in ordine gli impegni della nostra famiglia. L'unica cosa che mi piacerebbe vedere cambiata è la possibilità di cercare gli elementi negli elenchi della spesa. Ho così tanti elementi duplicati perché più persone li aggiungono all'elenco invece di controllare se sono già presenti e deselezionarli.

🧠 Curiosità: L'uso di un'app di condivisione di calendario per coppie aiuta a ridurre il cosiddetto "cognitive offloading", ovvero quando smettete di cercare di ricordare tutto nella vostra testa e lasciate che sia l'app a farlo per voi. Meno confusione mentale significa meno sbalzi d'umore dovuti ad appuntamenti mancati o weekend con doppie prenotazioni.

6. Raft (Ideale per le coppie amanti del design che desiderano un coordinamento elegante)

tramite Raft

Raft rende il piano più simile a un'occasione per rafforzare il legame e meno simile a un compito noioso. Puoi attivare la sincronizzazione degli eventi dal tuo iPhone e effettuare la condivisione in selezione di ciò che conta di più, in modo che il tuo partner veda ciò che è rilevante senza confusione.

Trasforma anche i semplici eventi in qualcosa di più significativo con la possibilità di aggiungere foto, emoji o GIF, trasformando il tuo programma in una storia di condivisione piuttosto che in un elenco di attività. L'app unisce la funzionalità di un calendario all'intimità dell'interazione sociale, rendendola ideale per i partner che valorizzano sia l'organizzazione che la connessione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Raft

Monitora le date importanti come anniversari, appuntamenti romantici o vacanze con countdown e dettagli sugli eventi che aumentano l'attesa

Sincronizza calendari esterni come il tuo programma di lavoro e effettua la condivisione in modo selettivo solo degli eventi che desideri mostrare al tuo partner

Scegli quali eventi condividere con il tuo partner o con amici che la pensano come te e mantieni privato l'altro

Passa a lingue diverse man mano che Raft continua ad espandere il suo supporto globale, rendendolo perfetto per le coppie multilingue

Limiti della zattera

Raft non supporta gli eventi ricorrenti, che potrebbero richiedere l'inserimento manuale per i piani ripetitivi

L'app non consente di aggiungere indirizzi specifici di posizione agli eventi

Prezzi Raft

Free

Valutazioni e recensioni di Raft

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Raft?

Una recensione di un utente dice:

Io e il mio partner abbiamo entrambi orari di lavoro folli e avere un'app di calendario di condivisione ci aiuta a tenere tutto sotto controllo, inoltre le GIF sono carine, ma l'app ha molti problemi. Quando provo a fare una modifica a un evento esistente, l'app si blocca e si chiude. A volte io e il mio partner non riusciamo a vedere NULLA di ciò che l'altra persona ha inserito, anche se abbiamo impostato l'app in modo da mostrare gli eventi dell'altra persona. Quindi dobbiamo tornare indietro e aggiornare o ricreare l'evento affinché appaia sul calendario dell'altra persona. Avere un calendario in comune non è molto utile se dobbiamo chiederci continuamente "riesci a vedere le mie date di lavoro sul calendario di questa settimana?".

Io e il mio partner abbiamo entrambi orari di lavoro folli e avere un'app di calendario di condivisione ci aiuta a tenere tutto sotto controllo, inoltre le GIF sono carine, ma l'app ha molti problemi. Quando provo a fare una modifica a un evento esistente, l'app va in tilt e si chiude. A volte io e il mio partner non riusciamo a vedere NULLA di ciò che l'altra persona ha inserito, anche se abbiamo impostato l'app in modo da mostrare gli eventi dell'altra persona. Quindi dobbiamo tornare indietro e aggiornare o ricreare l'evento affinché appaia sul calendario dell'altra persona. Avere un calendario in comune non è molto utile se dobbiamo chiederci continuamente "riesci a vedere le mie date di lavoro sul calendario di questa settimana?".

🔍 Lo sapevate? Le coppie dello stesso sesso spesso dividono le attività di pianificazione in base alle preferenze o alle capacità di ciascuno, senza basarsi sui vecchi ruoli di genere. Ciò porta a una maggiore equità e a meno pregiudizi. Questa mentalità flessibile funziona bene quando si utilizza un'app di calendario condiviso per coppie, poiché l'obiettivo è trovare un equilibrio.

tramite Fantastical

Fantastical offre calendari di condivisione, consentendo a te e al tuo partner di tenere traccia di appuntamenti romantici, impegni e eventi familiari in un unico posto.

Grazie all'input in linguaggio naturale, puoi creare rapidamente eventi digitando frasi come "Cena con Alex alle 19:00". L'app vanta anche una sincronizzazione tra i dispositivi, quindi, che tu utilizzi un iPhone, un iPad o un Mac, i tuoi programmi rimangono aggiornati. Se opti per Flexibits Premium for Families, ottieni funzionalità avanzate mantenendo account separati, il che rende facile bilanciare i piani di condivisione e quelli personali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fantastical

Utilizza i set di calendari per attivare/disattivare i piani comuni e gli impegni personali senza creare confusione

Visualizza le previsioni meteo in tempo reale insieme agli eventi, rendendo più facile pianificare le attività all'aperto

Imposta fusi orari personalizzati per le coppie a distanza, rendendo più facile pianificare chiamate e appuntamenti virtuali

Collaborate utilizzando gli inviti agli eventi, che entrambi i partner possono accettare, rifiutare o suggerire orari alternativi

Limiti di Fantastical

Le opzioni di personalizzazione per visualizzare il calendario potrebbero sembrare con un limite rispetto ad altre app

Non dispone di un sistema di gestione delle attività integrato, quindi è necessaria un'app separata per gli elenchi da fare

Prezzi Fantastical

Free

Per i singoli utenti: 4,75 $ al mese (fatturazione annuale)

Per famiglie fino a cinque persone: 7,50 $ al mese (fatturato annualmente)

Per i team: 4,75 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni fantastiche

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fantastical?

Ecco una recensione di Capterra su questa app di calendario condiviso per coppie:

Molto facile da usare. Perfetta integrazione con Microsoft Exchange/Outlook. Tutte le funzioni di sincronizzazione, visualizzare il calendario e integrazione con Zoom funzionano bene. La possibilità di copiare e incollare un elemento del calendario consente di risparmiare una quantità sorprendente di tempo rispetto alla ricreazione di tre o quattro istanze di un evento identico o simile per il quale non è appropriata una riunione ricorrente.

Molto facile da usare. Perfetta integrazione con Microsoft Exchange/Outlook. Tutte le funzioni di sincronizzazione, visualizzare il calendario e integrazione con Zoom lavorano bene. La possibilità di copiare/incollare un elemento del calendario consente di risparmiare una quantità sorprendente di tempo rispetto alla ricreazione di tre o quattro istanze di un evento identico o simile per il quale non è appropriata una riunione ricorrente.

💡 Consiglio dell'esperto: Non aver paura di lasciare spazi vuoti sul tuo calendario. Non è necessario riempire ogni singolo minuto della giornata. Inserisci un piccolo blocco "niente in programma" in modo che entrambi sappiate di avere un margine di manovra. È la tua occasione per rilassarti, prenderti una pausa o seguire il flusso.

8. FamCal (ideale per le coppie che desiderano una sincronizzazione con la famiglia allargata)

tramite FamCal

FamCal è pensata per le coppie che conducono una vita frenetica ma desiderano rimanere in stretta connessione. Riunisce tutti i vostri impegni quotidiani in un unico spazio ordinato. Niente più cene dimenticate, weekend con doppia prenotazione o sorprese dell'ultimo minuto.

Questa app per il calendario familiare offre sia la visualizzazione del calendario che dell'agenda, garantendo flessibilità nel visualizzare e revisionare gli impegni. Ciascun partner accede utilizzando la propria email con un account di condivisione, rendendo semplicissimo organizzare le cose da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di FamCal

Assegnate attività di condivisione e individuali con sotto-compiti per suddividere le cose da fare in parti più piccole, che si tratti di pianificare un viaggio o prepararsi per gli ospiti

Utilizza la modalità di cottura senza oscuramento che mantiene lo schermo acceso mentre segui una ricetta a mani libere

Tieni traccia dei giorni speciali con i tracker integrati per compleanni e anniversari

Registra ed esporta le spese di viaggio utilizzando diversi grafici visivi per vedere chi ha pagato cosa e mantenere la trasparenza

Limiti di FamCal

L'app non consente di visualizzare le visualizzazioni orarie o settimanali del calendario, con un limite alla pianificazione dettagliata

La versione gratis dell'app contiene pubblicità

Prezzi di FamCal

Free

Valutazioni e recensioni di FamCal

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di FamCal?

Ecco perché gli utenti ritengono che FamCal sia un'app così eccezionale:

Adoro questa app. La uso per pianificare il mio piano e quello della mia famiglia. Abbiamo tutti impegni molto complessi. Adoro i codici colore, gli elenchi degli obiettivi e della spesa integrati e i numerosi stili per visualizzare il calendario. Inoltre, il supporto clienti è fantastico. Ho avuto un problema con l'app e mi hanno contattato risolvendo tutto lo stesso giorno. La adoro!

Adoro questa app. La uso per pianificare il mio piano e quello della mia famiglia. Abbiamo tutti impegni molto complessi. Adoro i codici colore, gli elenchi degli obiettivi e della spesa integrati e i numerosi stili per visualizzare il calendario. Inoltre, il supporto clienti è fantastico. Ho avuto un problema con l'app e mi hanno contattato risolvendo tutto lo stesso giorno. La adoro!

9. Howbout (Ideale per coppie e gruppi di amici socialmente attivi)

via Howbout

Howbout è come un feed privato dedicato alla tua relazione. Ti permette di rimanere in sincronizzazione senza inviti formali, lunghi testi o calendari caotici. Basta aprire l'app per sapere immediatamente cosa sta facendo il tuo partner, quali sono i suoi piani e cosa ha già in agenda.

Che si tratti di incontrare un amico in città o di notare che il vostro partner è libero sabato, vi offre quel momento in cui potete dire "ehi, facciamo qualcosa" senza bisogno di una lunga conversazione. Unisce la funzione del calendario con un tocco social, rendendo anche i piani più piccoli più intenzionali e divertenti.

Quali sono le migliori funzionalità/funzioni?

Scorri il feed delle attività in tempo reale del tuo partner per rimanere aggiornato su ciò che sta facendo

Utilizzate la chat integrata negli eventi per pianificare la logistica, condividere aggiornamenti o comunicare cambiamenti dell'ultimo minuto

Condividete aggiornamenti, foto o anche semplici resoconti del weekend solo tra voi due, senza renderli pubblici a tutti

Invia inviti per eventi ad altre persone con un link condivisibile, perfetto per appuntamenti a quattro o piani in famiglia

Decidi quali eventi rimanere privati, quali mostrare al tuo partner e quali condividere con il tuo elenco di amici più cari

Che ne pensi delle limitazioni?

Sebbene l'app offra la codifica a colore, le opzioni di personalizzazione hanno un limite

Alcuni utenti hanno fatto nota che l'app richiede un po' di tempo per imparare a usarla

Che ne dici dei prezzi?

Free

Che ne pensate delle valutazioni e delle recensioni?

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Howbout?

Da una recensione di Product Hunt su questa app di calendario condiviso per coppie:

Non riesco a credere che questa app non esistesse già, è un gioco da ragazzi per pianificare il piano sociale! Howbout rende semplicissimo pianificare gli eventi con amici e familiari.

Non riesco a credere che questa app non esistesse già, è un gioco da ragazzi per pianificare il piano sociale! Howbout rende semplicissimo pianificare gli eventi con amici e familiari.

10. Apple Calendario (ideale per le coppie che utilizzano prodotti Apple e desiderano una soluzione senza attriti)

tramite Apple Calendario

Apple Calendario offre un'app calendario per Mac perfetta per le coppie che desiderano coordinare i propri impegni in modo efficiente. Sfruttando iCloud, questa soluzione garantisce la sincronizzazione in tempo reale, rendendo la pianificazione condivisa semplice e intuitiva.

Le coppie possono creare un calendario iCloud dedicato e condividerlo in privato. Ciò consente a entrambi i partner di visualizzare e, se autorizzati, apportare modifiche agli eventi. Quando si effettua la condivisione di un calendario, è possibile decidere se l'invitato ha solo diritti di visualizzazione o può apportare modifiche. Questa flessibilità garantisce che entrambi i partner possano contribuire al calendario come desiderano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apple Calendario

Collaborate con altri membri della famiglia, come figli o parenti, sullo stesso calendario

Dite a Siri frasi come "Ricordami che venerdì alle 8 abbiamo una cena" e verrà immediatamente aggiunta al vostro calendario di condivisione

Riprogrammate o riorganizzate rapidamente i vostri piani con un semplice drag and drop, senza dover effettuare alcuna modifica manuale

Limiti di Apple Calendario

Entrambi i partner devono utilizzare un dispositivo Apple per poter utilizzare questo calendario online

Apple Calendario non offre funzionalità integrate per Chattare o per la gestione delle attività all'interno degli eventi

Prezzi di Apple Calendario

Free

Valutazioni e recensioni di Apple Calendario

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di Apple Calendario?

Una recensione di un utente dice:

Non scrivo MAI recensioni, ma uso questa app da anni e sono molto deluso da ciò che sta succedendo. Innanzitutto, questa app era gratis. Un giorno hanno deciso di mostrare pubblicità, costringendoti quasi a pagare la sottoscrizione per conservare tutto ciò che è memorizzato al suo interno. Recentemente ho pagato la sottoscrizione mensile, per alcuni giorni non sono state mostrate pubblicità, ma oggi sono ricomparse. Si apre l'app e si deve aspettare che la pubblicità finisca prima che venga visualizzato il calendario. Quando sono nel bel mezzo di una prenotazione telefonica, questo è un enorme inconveniente.

Non scrivo MAI recensioni, ma uso questa app da anni e sono molto deluso da ciò che sta succedendo. Innanzitutto, questa app era gratis. Un giorno hanno deciso di mostrare pubblicità, costringendoti quasi a pagare la sottoscrizione per conservare tutto ciò che è memorizzato al suo interno. Recentemente ho pagato la sottoscrizione mensile, per alcuni giorni non sono state mostrate pubblicità, ma oggi sono ricomparse. Si apre l'app e si deve aspettare che la pubblicità finisca prima che venga visualizzato il calendario. Quando sono nel bel mezzo di una prenotazione telefonica, questo è un enorme inconveniente.

Rimanete in connessione con ClickUp

Le app di calendario in condivisione possono migliorare notevolmente la gestione del tempo delle coppie, ridurre le incomprensioni e creare più spazio per momenti significativi.

Sebbene ogni app in questo elenco offra qualcosa di unico, ClickUp si distingue come la soluzione più completa per le coppie che desiderano qualcosa di più di un semplice calendario.

Con ClickUp Calendar, puoi visualizzare gli eventi di condivisione, contrassegnare con colore le date importanti e gestire tutto, dagli appuntamenti serali alle faccende quotidiane, in un unico posto. Aggiungi ClickUp Brain, il tuo assistente basato sull'IA, e improvvisamente potrai generare automaticamente promemoria utili, organizzare la tua settimana e persino riepilogare le attività senza alcuno sforzo.

Pronti a pianificare meglio come una squadra? Provate ClickUp gratis e iniziate a organizzare la vostra vita insieme!

Domande frequenti

Qual è la migliore app di condivisione di calendario per le coppie?

Cupla: progettata per le coppie, con visualizzazioni del calendario in condivisione, chat integrata nell'app e promemoria automatici

clickUp*: altamente raccomandato per le coppie che desiderano un calendario di condivisione intelligente e personalizzabile con automazione delle attività basata su IA, promemoria e collaborazione in tempo reale

TimeTree: Ottima per gestire più calendari condivisi e le priorità degli eventi

Between: Si concentra sulla privacy e sulla comunicazione di coppia, con chat privata e monitoraggio degli anniversari

Cozi: ideale per famiglie e coppie, offre calendari con codici colore e elenchi condivisi

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout e Apple Calendario sono altre ottime opzioni, ciascuna con funzionalità uniche per esigenze diverse

Come creare un calendario condiviso per coppie?

Scegli l'app giusta: Scegli tra opzioni come ClickUp, Cupla o TimeTree in base alle tue esigenze (funzionalità/funzione, compatibilità dei dispositivi, privacy) Creare account: entrambi i partner devono registrarsi e impostare i profili Imposta un calendario condiviso: utilizza la funzionalità di condivisione o di invito dell'app per consentire l'accesso a entrambi i partner *sincronizzazione dei calendari esistenti: molte app consentono di importare calendari Google, Apple o Outlook per visualizzare unificati Personalizza: usa codici colore, promemoria e campi personalizzati per organizzare eventi e attività Comunicate: utilizzate la chat o la nota integrate per discutere dei piani e degli aggiornamenti *aggiornate regolarmente: entrambi i partner dovrebbero aggiungere e aggiornare gli eventi per mantenere tutto aggiornato

Qual è l'app di condivisione di calendario per famiglie migliore?

Cozi è la scelta ideale per le famiglie, poiché offre un calendario con codifica a colori, elenchi di cose da fare condivisi e pianificazione dei pasti. ClickUp è eccellente anche per le famiglie che desiderano funzionalità più avanzate, tra cui la gestione delle attività e l'automazione. FamCal e TimeTree sono altre ottime opzioni per la sincronizzazione con la famiglia allargata.

Cos'è il calendario di condivisione per coppie Cupla?

Cupla è un'app calendario pensata per le coppie. Unisce gli impegni di entrambi i partner in un'unica visualizzazione, rendendo facile individuare la disponibilità reciproca, pianificare momenti speciali ed evitare malintesi. Cupla si integra con i calendari Google, Apple e Outlook e offre funzionalità come la possibilità di Chattare in-app e i promemoria automatici. È gratis, anche se alcune funzionalità potrebbero avere un limite su Android o non disponibili sul web.

Quali funzionalità/funzioni dovrebbero cercare le coppie in un'app di calendario di condivisione?