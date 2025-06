le 10 migliori app di calendario private per una pianificazione sicura e crittografata

Hai mai avuto la sensazione che il tuo calendario sappia un po' troppo su di te?

Tra riunioni di lavoro, appuntamenti dal medico e piani personali, il tuo calendario contiene una mappa sorprendentemente dettagliata della tua vita. E se utilizzi una tipica app di calendario, tutte quelle informazioni sensibili potrebbero trovarsi sui server di qualcun altro, senza protezione, non crittografate e potenzialmente esposte.

Ecco perché sempre più persone stanno passando alle app di calendario private. Questi strumenti puntano su funzionalità/funzioni che mettono al primo posto la privacy, come la crittografia end-to-end, l'archiviazione locale dei dati e le politiche di monitoraggio zero. Che tu debba gestire un'agenda fitta di impegni o semplicemente desideri mantenere privati i tuoi piani, esiste un elenco sempre più ampio di app di calendario progettate pensando alla sicurezza.

Abbiamo raccolto alcune delle migliori app mobili per calendari privati che mettono la tua privacy al primo posto, senza sacrificare funzionalità o design.

Cominciamo. 🏃

Cosa cercare in un'app di calendario privato?

La maggior parte delle persone pensa che privacy significhi semplicemente applicare la "crittografia end-to-end" e il gioco è fatto. Ma le app di calendario veramente private vanno ben oltre.

Ecco cosa conta davvero e cosa manca alla maggior parte delle altre app di calendario 👇

Archiviazione dati solo locale: Se le voci del tuo calendario risiedono esclusivamente sul tuo dispositivo (e non nel cloud di qualcun altro), sei già un passo avanti. Un buon calendario crittografato dovrebbe darti la possibilità di archiviare tutto localmente o di utilizzare il tuo provider cloud, senza sincronizzazione forzata con i giganti della tecnologia

Protezione dei metadati: Certo, i tuoi eventi sono crittografati, ma i metadati? Questi includono titoli, orari, invitati e posizioni. Molte app web crittografano i contenuti dell'evento ma lasciano esposti i metadati. Cerca un'app di calendario privata che crittografi tutto, non solo le note

Controlli di condivisione granulari: se utilizzi app di calendario condivise, assicurati che non ti costringano ad aprire l'intero programma. Le migliori app di calendario ti consentono di condividere un calendario, un evento o anche solo la tua finestra di disponibilità, senza rivelare con chi ti stai riunendo o perché

Nessuna raccolta di dati per le "funzionalità intelligenti": Alcuni calendari offrono IA o "suggerimenti intelligenti" raccogliendo i tuoi dati. Se estrae informazioni dal contesto della finestra In arrivo o dalla cronologia delle posizioni per "aiutarti" a pianificare, è un campanello d'allarme. Utile? Forse. Privato? Assolutamente no

Interoperabilità senza compromessi: Hai bisogno di sincronizzare altri calendari (come Google o Outlook) ma ti sta a cuore la privacy? Cerca un'app di calendario privata che blocchi l'accesso di terze parti in modo da poter visualizzare gli eventi da piattaforme esterne senza rinunciare al controllo del tuo calendario personale

💡 Suggerimento: Non vuoi che i tuoi clienti o colleghi sappiano dove ti trovi? Imposta il tuo calendario su un fuso orario fisso (ad es. UTC) per evitare di rivelare i tuoi spostamenti o la tua presenza in tempo reale. Questa funzione è particolarmente utile per giornalisti, whistleblower o nomadi digitali.

Le migliori app di calendario privato in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Project management all-in-one con integrazione del calendario Monitoraggio del tempo, vista Calendario, automazioni, vista Carico di lavoro, ClickUp Brain, condivisione basata sui ruoli Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Proton Calendar Pianificazione crittografata e gestione degli eventi privati Crittografia end-to-end, ECC Curve25519, inviti crittografati, protezione dei metadati Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Tuta Calendar Accesso multipiattaforma e privacy zero-knowledge Crittografia a prova di quantum, open source, nessun dato personale richiesto, regole di ripetizione avanzate Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Any. do Gestione unificata delle attività e del calendario su tutti i dispositivi Layout multi-vista, sincronizzazione attività-calendario, avvisi, riprogrammazione con trascinamento della selezione Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Cal. com Pianificazione open source con personalizzazione avanzata Self-hostable, configurazione modulare, oltre 65 integrazioni, pagine di prenotazione di gruppo Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Calendario Apple Sincronizzazione perfetta tra dispositivi per gli utenti Apple Inserimento naturale, integrazione con Siri, calendari condivisi, sincronizzazione iCloud Free TimeTree Calendari condivisi tra famiglie, coppie o team Eventi condivisi, chat durante gli eventi, promemoria condivisi, notifiche Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Etar Calendar Calendario open source con accesso offline per utenti Android Assistenza offline, visualizzazioni multiple, importazione/esportazione di file ICS Free Nextcloud Calendar Team attenti alla privacy che necessitano di uno strumento self-hosted Sincronizzazione CalDAV, self-hosting, integrazioni di strumenti, eventi codificati con colori Free Plugin Joplin Organizza le note Joplin in modo visivo Visualizzazione delle note collegate alle date, navigazione tramite tastiera, sequenza visiva delle note Free EteSync Calendario crittografato su più dispositivi e sincronizzazione dei dati Sincronizzazione E2EE, registrazione delle modifiche, supporto DAVx⁵, multipiattaforma Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Zoho Calendar Accesso offline per gli utenti Android che cercano un calendario open source Calendari di gruppo, prenotazione delle risorse, visualizzazioni multiple, ricorrenza e RSVP Prezzi personalizzati

Le migliori app di calendario private da utilizzare

Ora che sai cosa cercare, ecco le migliori app di calendario private che combinano una crittografia avanzata, un design accurato e un controllo reale sui tuoi dati:

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per il project management con integrazione del calendario)

La prima della lista è ClickUp (l'app che fa tutto per il lavoro), perché destreggiarsi tra scadenze di progetti, attività personali e programmi del team non dovrebbe significare sacrificare la privacy.

La maggior parte dei calendari per il project management sono troppo rigidi o troppo permeabili (ottimi per la collaborazione, ma non altrettanto per controllare chi vede cosa). Il potente software di project management Crobust, invece, offre impostazioni di visibilità granulari e autorizzazioni per gli utenti.

Pianifica in modo sicuro appuntamenti, riunioni, incontri individuali e altro ancora con il nuovo Calendario ClickUp

Per cominciare, il Calendario ClickUp si integra perfettamente con le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi flussi di lavoro, offrendo al contempo controlli rigorosi sulla privacy.

Ma c'è di più: monitoraggio del tempo, scorrimento orizzontale infinito e visibilità delle posizioni e degli orari di lavoro per una comunicazione migliore all'interno del team. Puoi anche condividere i calendari in modo sicuro utilizzando link privati o pubblici.

Condividi il tuo calendario con team e client esterni con autorizzazioni granulari

📌 Iniziare con il Calendario ClickUp: Collega il tuo calendario esistente: Clicca sull'icona del calendario in alto per collegare il tuo calendario attuale

Esplora l'interfaccia: Prendi confidenza con l'hub delle attività nella barra laterale e con la funzionalità di snapshot giornaliero

Inizia a pianificare: utilizza la funzionalità/funzione "Incontra con" per pianificare riunioni senza sforzo

Aggiungi attività: Inizia ad aggiungere le tue attività al calendario e utilizza la funzionalità di blocco automatico del tempo

Aggiungi un'attività al tuo elenco delle priorità e ClickUp ti suggerirà il momento migliore per lavorarci in base al tuo programma. Se salti un'attività, ClickUp la bloccherà nuovamente. Nessuna riprogrammazione manuale, nessuna lista di cose da fare dimenticata.

Con ClickUp Brain, ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle attività recenti e imminenti e blocca il tempo per qualsiasi attività in sospeso o importante.

Chiedi a ClickUp Brain di bloccare il tempo in base alle tue preferenze

📮ClickUp Insight: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha elaborato uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

Per pianificare e dare priorità alle attività, la vista Calendario di ClickUp ti offre un layout visivo di tutto ciò che devi fare, organizzato per giorno, settimana o mese.

Visualizza le attività e pianifica la tua giornata con la visualizzazione Calendario di ClickUp

È perfetta per trascinare, rilasciare e modificare le attività in base alle variazioni delle sequenze, aiutandoti a rimanere produttivo senza perdere la chiarezza.

Per iniziare rapidamente, utilizza il modello di pianificatore di calendario ClickUp, perfetto per i principianti e pronto all'uso in pochi secondi.

Ottieni un modello gratuito Ottieni visibilità immediata sul tuo flusso di lavoro complessivo e sullo stato di avanzamento con il modello di pianificatore di calendario ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Potrebbe richiedere un po' di tempo per imparare a usarla a causa del vasto numero di funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ne pensa Heath Hayden, coordinatore dello sviluppo professionale al Tacoma Community College.

Ho utilizzato ClickUp per organizzare e gestire eventi e progetti grandi e piccoli nel mio lavoro. Ho trovato particolarmente utili la funzione calendario, le funzionalità di dipendenza e le funzioni di sondaggio. È il miglior software di project management che abbia mai utilizzato.

2. Proton Calendar (Ideale per la pianificazione crittografata e la gestione di eventi privati)

tramite Proton Calendar

Proton Calendar è uno strumento di pianificazione delle attività che mette al primo posto la privacy, creato da Proton Mail. Utilizza la crittografia end-to-end per proteggere tutto, dai titoli degli eventi ai nomi dei partecipanti, in modo che nemmeno Proton possa leggere i tuoi dati.

Con codice open source, è progettato per chiunque desideri il controllo completo sulla privacy del proprio calendario senza sacrificare l'usabilità. È ideale per professionisti, team e utenti attenti alla privacy che desiderano una pianificazione sicura e senza compromessi.

Migliori funzionalità/funzioni di Proton Calendar

Proteggi i dati degli eventi con una crittografia ad alte prestazioni in tempo reale utilizzando la crittografia a curva ellittica (ECC Curve25519)

Mantieni privati i partecipanti nell'app calendario con la crittografia che nasconde le identità dei partecipanti, anche a Proton stesso

Verifica gli inviti con firme crittografiche, garantendo l'autenticità del mittente e impedendo la manomissione dei dati

Limiti di Proton Calendar

Alcuni hanno detto che non supporta la creazione di appuntamenti offline, il che limita la flessibilità quando si è in movimento

Altri segnalano frustrazioni con funzionalità/funzioni di base come la ricerca, il riempimento automatico delle posizioni e la pianificazione dei tempi di viaggio

Prezzi di Proton Calendar

Free Forever

Mail Plus: 4,99 $ al mese

Proton Unlimited: 12,99 $ al mese

Proton Duo: 19,99 $ al mese

Mail Essentials: 7,99 $ al mese per utente

Mail Professional: 10,99 $ al mese per utente

Proton Business Suite: 14,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Proton Calendar

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Bonus: Le migliori app di calendario con IA per semplificare la pianificazione

3. Tuta Calendar (Ideale per l'accesso multipiattaforma e la privacy zero-knowledge)

tramite Tuta Calendar

Tuta Calendar (precedentemente chiamata Tutanota) è un'app di calendario zero-knowledge che utilizza la crittografia quantistica per garantire che i tuoi appuntamenti, promemoria ed eventi ricorrenti rimangano completamente privati.

Tuta garantisce inoltre l'anonimato non richiedendo alcun dato personale per la registrazione e funzionando su un'infrastruttura completamente open source. È inoltre interamente sviluppata internamente (senza tracker di terze parti o componenti closed source).

Le migliori funzionalità/funzioni di Tuta Calendar

Utilizza funzionalità/funzioni quali creazione dettagliata degli eventi, promemoria personalizzabili e regole di ripetizione avanzate

Proteggiti dalle future minacce quantistiche con protocolli di crittografia di nuova generazione come Kyber-1024 e x25519

Monitora e chiudi da remoto le sessioni del calendario da qualsiasi dispositivo, con IP crittografati e cancellati automaticamente dopo una settimana

Limiti di Tuta Calendar

Alcuni hanno affermato che la funzionalità di ricerca è limitata e non fornisce risultati rapidi o completi

Altri segnalano che la mancanza di accesso offline rende più difficile visualizzare o modificare i calendari in movimento

Prezzi di Tuta Calendar

Free Forever

Rivoluzionaria: 3,29 $ al mese

Legenda: 8,76 $ al mese

Essenziale: 8,14 $ al mese per utente

Avanzato: 10,85 $/mese/utente

Unlimited: 16,27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tuta Calendar

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tuta Calendar?

Una recensione su G2 dice

Tutanota è un servizio crittografato end-to-end che utilizzo principalmente quando voglio inviare email sensibili. Ha un'interfaccia semplice e la sua app sul mio dispositivo funziona perfettamente.

4. Any. do (Ideale per la gestione unificata delle attività e del calendario su più dispositivi)

Il calendario di Any. do si sincronizza con Google, Outlook e iCloud per unificare il tuo programma e l'elenco delle attività in un unico spazio coerente. Ottieni un'unica interfaccia in cui le cose da fare sono affiancate alle riunioni, rendendo più facile gestire sia la vita lavorativa che quella personale.

Inoltre, offre diverse visualizzazioni del calendario per aiutarti a concentrarti sulla giornata odierna o a zoomare per vedere la settimana o il mese successivo. Tutte le modifiche vengono riportate nel tuo calendario esterno, ma puoi gestirle all'interno di questa app di calendario privato con riprogrammazione tramite trascinamento, modifiche rapide e avvisi integrati.

Any. do migliori funzionalità/funzioni

Passa dalla visualizzazione giornaliera, trimestrale, settimanale e mensile a seconda delle tue esigenze di pianificazione

Aggiorna date di scadenza, orari, ricorrenze e dettagli direttamente dal calendario.

Condividi facilmente i calendari con la famiglia o il team utilizzando account sincronizzati o link di sottoscrizione

Any. Da fare limitazioni

Gli utenti devono creare eventi separati nel calendario per rappresentare visivamente la durata delle attività, il che aggiunge passaggi aggiuntivi

Sebbene l'app per iPhone supporti iCloud, la versione desktop per Mac non supporta Apple Calendar, limitando la sincronizzazione tra dispositivi

Prezzi Any. do

Free Forever

Premium : 7,99 $ al mese

Famiglia : 9,99 $/mese (per 4 membri)

Teams: 7,99 $ al mese per membro

Any. Da fare valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (oltre 190 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 180 recensioni)

5. Cal. com (Ideale per la pianificazione open source con personalizzazione avanzata)

Cal. com è uno strumento di pianificazione del calendario open source creato per individui, team e aziende che desiderano il controllo completo sulla propria esperienza di prenotazione. Invece di sovrapporre funzionalità/funzioni su un sistema fisso, ti offre una struttura modulare per crearne una personalizzata.

È inoltre incentrata sulla privacy, auto-ospitabile e integra oltre 65 strumenti, da Stripe a Google Calendar, rendendola una scelta flessibile sia per uso personale che professionale.

Funzionalità/funzioni migliori di Cal.com

Imposta limiti giornalieri, buffer prima e dopo le riunioni, periodi di preavviso minimi e orari di lavoro

Usa la logica round-robin, le pagine di prenotazione di gruppo e i moduli di instradamento per semplificare il coordinamento

Aggiungi blocchi di pianificazione al tuo sito web o prodotto senza reindirizzare gli utenti altrove

Limiti di Cal.com

Gli utenti segnalano che l'incorporamento delle prenotazioni non si ridimensiona automaticamente ai contenitori, compromettendo il layout di molti siti

Altri sostengono che gli inviti del calendario siano basilari e non personalizzabili, con una visualizzazione scadente, soprattutto per gli utenti Microsoft 365

Prezzi di Cal. com

Free Forever

Teams : a partire da 15 $/mese/utente

Organizzazioni : a partire da 37 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cal. com

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cal.com?

Una recensione su G2 dice

Cal. com è molto utile per programmare riunioni senza sovrapposizioni. Apprezzo particolarmente la funzionalità/funzione + per aggiungere o programmare riunioni con più persone contemporaneamente.

6. Apple Calendar (ideale per gli utenti dell'ecosistema Apple che desiderano una sincronizzazione perfetta tra i dispositivi)

Apple Calendar è un'app di pianificazione integrata per macOS, iOS e iPadOS. È strettamente integrata con l'ecosistema Apple, il che significa che funziona perfettamente con Mail, Siri e persino app come Mappe e Promemoria.

Tutti gli eventi vengono sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi Apple tramite iCloud, quindi se aggiungi un appuntamento sul tuo Mac, apparirà immediatamente sul tuo iPhone o Apple Watch.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calendario Apple

Aggiungi posizioni, avvisi, note e invitati direttamente agli eventi con l'input in linguaggio naturale

Crea calendari condivisi con la famiglia o i team e gestisci facilmente le autorizzazioni

Usa i comandi vocali di Siri per aggiungere eventi in vivavoce e ricevere promemoria

Limiti di Apple Calendar

Disponibile solo su dispositivi Apple, senza supporto ufficiale per Android o Windows

Non dispone di collegamenti di pianificazione integrati o opzioni di sondaggio per riunioni di gruppo

Prezzi di Calendario Apple

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Calendario Apple

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Contrariamente a quanto si crede, il lunedì mattina non è sfavorevole per le riunioni. Gli studi hanno dimostrato che le 11:00 del lunedì è la fascia oraria con il più alto tasso di prenotazioni, poiché i dipendenti preferiscono gestire le riunioni all'inizio della settimana. ​

7. TimeTree (Ideale per calendari condivisi tra famiglie, coppie o piccoli team)

via TimeTree

TimeTree è un'app di calendario collaborativa creata per chi pianifica insieme. Invece di isolare i singoli programmi, TimeTree consente a più utenti di visualizzare, aggiungere e modificare eventi su calendari condivisi da qualsiasi dispositivo.

Gli utenti possono infatti aggiungere note, commenti e foto agli eventi, trasformando ogni voce in un hub di conversazione. È leggero, intuitivo e progettato per il tipo di pianificazione quotidiana che la maggior parte delle app di calendario trascura.

Funzionalità/funzioni migliori di TimeTree

Commenta direttamente sugli eventi per discutere piani, aggiornamenti o logistica all'interno del calendario

Ricevi promemoria degli eventi come notifiche push, email o avvisi in-app per un miglior coordinamento

Usa lo spazio Memo condiviso per conversazioni in corso non correlate a eventi specifici

Limiti di TimeTree

Dopo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere più difficile accedere agli elenchi condivisi, a causa di bug che impediscono l'accesso diretto e causano la perdita delle modifiche non salvate

Il widget della pagina iniziale presenta problemi di visualizzazione in modalità scura, rendendo il testo illeggibile a causa dello scarso contrasto dei colori

Prezzi di TimeTree

Free Forever

Premium: 4,49 $ al mese

Valutazioni e recensioni di TimeTree

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TimeTree?

Una recensione su Google Playstore dice

L'app sembra perfetta per la mia famiglia ed è abbastanza facile da usare, tuttavia ogni volta che proviamo ad aggiornare le foto di copertina dei calendari, a cambiare i nomi dei calendari o a fare operazioni casuali, riceviamo l'errore "Impossibile connettersi al server". L'app funziona bene per il resto, ma questi bug ne compromettono leggermente l'usabilità.

8. Etar Calendar (Ideale per gli utenti Android che cercano un calendario open source con accesso offline)

tramite Etar Calendar

etar Calendar è un'applicazione calendario gratuita e open source per dispositivi Android. È progettata per fornire un'alternativa intuitiva e rispettosa della privacy alle app di calendario proprietarie. Ponendo l'accento sulla semplicità e sull'adesione ai principi del design moderno, Etar offre un intervallo di funzionalità/funzioni per aiutare gli utenti a gestire i propri programmi in modo efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Etar Calendar

Scegli tra le visualizzazioni mese, settimana, giorno e programma per visualizzare eventi e appuntamenti

Visualizza i prossimi eventi direttamente sulla schermata Home con un widget

Condividi calendari tramite file ICS e importa ed esporta i dati del calendario da e verso una scheda SD

Limiti di Etar Calendar

Alcuni sostengono che l'app richieda frequentemente l'accesso ai contatti e alle attività in background, il che può essere frustrante per gli utenti che preferiscono un controllo più rigoroso

Alcuni bug noti sono rimasti irrisolti per molto tempo, compromettendo l'usabilità

Prezzi di Etar Calendar

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Etar Calendar

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Benjamin Franklin è stato uno dei primi ad adottare il blocco del tempo, pianificando la sua giornata assegnando ore specifiche alle attività, al riposo e allo svago. Questo metodo ha migliorato la produttività ed è ancora oggi raccomandato da molti esperti di efficienza!

Leggi anche: Le migliori app per pianificare la giornata

9. Nextcloud Calendar (Ideale per team attenti alla privacy che desiderano uno strumento di pianificazione self-hosted)

tramite Calendario Nextcloud

Nextcloud Calendar è un'app calendario gratuita e open source che funziona con il più ampio ecosistema Nextcloud. È uno strumento self-hosted, quindi mantieni il pieno controllo della tua agenda e dei tuoi dati sul tuo server. Puoi sincronizzarlo con altri dispositivi utilizzando CalDAV e gestire tutti i tuoi eventi in un unico posto.

Questa semplice app calendario si connette facilmente con altri strumenti Nextcloud come Contatti e Talk, rendendola perfetta per coordinarsi con team o famiglie. E poiché tutto rimane sul tuo server, offre una privacy elevata senza fare affidamento su servizi di terze parti.

Funzionalità/funzioni migliori di Nextcloud Calendar

Sincronizza il tuo calendario su dispositivi e app che supportano CalDAV, come Thunderbird, Calendario Apple o app Android

Integra Nextcloud Contatti, Talk, Mail e Attività per un'esperienza di pianificazione unificata

Gestisci le app di calendario personali, di lavoro e condivise in un'unica dashboard con separazione degli eventi codificata a colori

Limiti di Nextcloud Calendar

Gli utenti segnalano che l'interfaccia può risultare lenta a volte, specialmente quando si gestiscono calendari di grandi dimensioni o visualizzazioni condivise

Alcuni hanno segnalato la perdita dei propri dati a causa di problemi con il server, evidenziando i rischi di configurazioni self-hosting inaffidabili

Prezzi di Nextcloud Calendar

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Nextcloud Calendar

G2: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nextcloud Calendar?

Una recensione su G2 dice

Nextcloud è uno degli strumenti più affidabili per gestire i miei file, le comunicazioni e la collaborazione in tempo reale. È facile da installare e configurare e offre un elevato livello di personalizzazione: dalla sincronizzazione e il trasferimento di documenti tra dispositivi alla messaggistica interna e alle videoconferenze integrate, Nextcloud è perfetto per le mie esigenze di lavoro.

10. Plugin Calendario Joplin (ideale per organizzare visivamente le note Joplin)

tramite Joplin Calendar Plugin

Joplin Calendar Plugin aggiunge una semplice visualizzazione del calendario all'interno dell'app per prendere appunti Joplin, consentendoti di vedere le note organizzate in base alla data di creazione o di ultima modifica. Puoi cliccare su qualsiasi data per visualizzare rapidamente tutte le note collegate a quel giorno, rendendo più facile gestire la tua sequenza di scrittura o diario.

È particolarmente utile se utilizzi Joplin per registrare le attività quotidiane, prendere appunti durante le riunioni o pianificare in base al tempo, poiché ti offre un chiaro riferimento visivo delle tue attività nel tempo.

Migliori funzionalità/funzioni del plugin Calendario Joplin

Visualizza i giorni in cui sono state create o modificate delle note, con indicatori visivi per il volume

Naviga nel calendario e nell'elenco delle note utilizzando comandi chiave intuitivi per un controllo più rapido

Mostra facoltativamente le note che includono la data selezionata nel titolo (in base al formato data di Joplin)

Limiti del plugin Calendario Joplin

Le note correlate sono ancora una funzionalità/funzione sperimentale e potrebbero rallentare le prestazioni nei blocchi note di grandi dimensioni

Alcuni hanno affermato che le ricerche di note correlate basate sulla data sono limitate a un intervallo di 120 giorni

Prezzi del plugin Calendario Joplin

Free Forever

Valutazioni e recensioni del plugin Joplin Calendar

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Bonus: Modelli di pianificazione in Excel, Fogli e ClickUp

tramite EteSync

EteSync è una soluzione di sincronizzazione crittografata end-to-end per calendari, contatti, attività e note. A differenza della maggior parte dei servizi di sincronizzazione, che memorizzano i dati in testo normale su server cloud, EteSync crittografa tutto prima che lasci il tuo dispositivo.

Puoi utilizzarla su tutti i dispositivi con supporto per Android, iOS, app desktop e persino estensioni per browser. Funziona con app compatibili con CalDAV e si integra con strumenti open source come DAVx⁵. Tutte le modifiche vengono registrate, il che significa che puoi monitorare ogni modifica o ripristinare le voci eliminate, se necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di EteSync

Sincronizza in modo sicuro calendari, contatti, attività e note, con un'architettura zero-knowledge e crittografia end-to-end

Lavora con qualsiasi app compatibile con DAVx⁵ e CalDAV/CardDAV, incluse Etar e Tasks.org

Conserva una cronologia a prova di manomissione di ogni aggiornamento con la registrazione crittografata delle modifiche

Limiti di EteSync

Gli utenti hanno segnalato gravi problemi di usabilità e affidabilità su varie piattaforme, inclusi conflitti di sincronizzazione

A causa delle restrizioni iOS, EteSync non può creare nuovi account sul dispositivo e può solo sincronizzarsi con quelli esistenti

Prezzi di EteSync

Free Forever

Personale : 2 $ al mese (fatturato annualmente)

Supporter : 4 $ al mese (fatturato annualmente)

Organizzazione: prezzi personalizzati (per organizzazioni di medie e grandi dimensioni)

Valutazioni e recensioni di EteSync

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di EteSync?

Una recensione su Google Playstore dice

Prodotto e servizio eccellenti. Vale davvero la pena supportare il lavoro dello sviluppatore con un abbonamento. Ho provato a creare il mio servizio caldav/carddav self-hosted utilizzando un paio di applicazioni FOSS diverse, ma ognuna aveva delle peculiarità che non volevo affrontare. EteSync ha funzionato perfettamente per me ed ha eliminato il tempo che avrei dovuto dedicare alla manutenzione di altre app lato server. Grazie per l'ottimo prodotto!

12. Zoho Calendar (ideale per la pianificazione interna del team e la sincronizzazione nell'ecosistema Zoho)

tramite Zoho Calendar

Zoho Calendar è un calendario online collaborativo progettato per organizzare gli impegni personali e professionali. Consente agli utenti di creare eventi, invitare partecipanti, gestire autorizzazioni e impostare promemoria.

L'applicazione offre anche diverse visualizzazioni e facilita la collaborazione in team attraverso funzionalità/funzioni quali calendari di gruppo e prenotazione delle risorse.

Funzionalità/funzioni migliori di Zoho Calendar

Visualizza i programmi in varie visualizzazioni come Giorno, Settimana, Mese, Programma e Anno

Prenota sale riunioni e altre risorse direttamente dal calendario quando pianifichi eventi

Crea eventi con opzioni per invitare partecipanti, impostare ricorrenze, gestire le conferme di partecipazione e aggiungere dettagli sulla conferenza

Limiti di Zoho Calendar

Gli utenti dicono che quando si invitano gruppi interni non viene mostrata la disponibilità individuale, rendendo difficile la pianificazione del team

Alcuni hanno notato che le notifiche degli eventi non arrivano in modo affidabile ai numeri di cellulare, causando la mancata ricezione degli avvisi

Prezzi di Zoho Calendar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Calendar

G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Pianifica le riunioni in modo sicuro con ClickUp

Quando si tratta di gestire il tuo tempo e proteggere i tuoi dati, devi scegliere con cura gli strumenti giusti.

Che tu sia un libero professionista che desidera mantenere privati i propri impegni personali o parte di un team remoto che deve destreggiarsi tra riunioni in diversi fusi orari, un'app di calendario privato può restituirti il controllo senza sacrificare la funzionalità.

E se stai cercando una soluzione all-in-one che combini pianificazione, gestione delle attività, assistenza IA e sicurezza a prova di bomba? ClickUp è la risposta giusta. Non è solo un calendario: sono le tue attività, i tuoi promemoria, le tue scadenze, i tuoi documenti e la collaborazione del tuo team, tutto in un unico posto sicuro.

La privacy è importante. Anche la produttività. Con ClickUp, non devi scegliere.

Iscriviti oggi stesso!