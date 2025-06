i 18 migliori GPT per studenti per migliorare lo studio, la scrittura e la produttività

Tutti abbiamo sentito parlare di ChatGPT, uno degli strumenti di IA più utilizzati per la creazione di contenuti. Ma è tutto ciò che i GPT sono in grado di fare? La risposta è no!

Dall'assistenza aziendale al supporto all'apprendimento e alla formazione, il negozio OpenAI è ricco di GPT che servono a diversi scopi. Infatti, l'86% degli studenti utilizza già l'IA nei propri studi!

Leggi questo blog in cui abbiamo raccolto i migliori GPT per l'istruzione per aiutarti a massimizzare la tua efficienza di apprendimento.

Cosa sono i GPT?

I GPT, o Generative Pre-Trained Transformers, sono modelli avanzati di IA che comprendono e generano risposte simili a quelle umane sulla base degli input degli utenti. Sviluppati da OpenAI, sono addestrati su grandi volumi di dati e svolgono diverse attività, come la generazione di contenuti, la risposta a domande, l'assistenza nella ricerca, ecc.

Sebbene esistano vari tipi di GPT, questi sono i tre principali in base alla loro utilità:

GPT generici GPT personalizzati GPT specifici per settore Dati di addestramento Varie fonti Internet Modello base perfezionato con dati personalizzati Modello base addestrato con dati di settore Scopo Attività generali e conversazioni Su misura per casi d'uso specifici Utilizzo a livello professionale Profondità delle conoscenze Livello superficiale Approfondisci Approfondisci Flessibilità Generico Alto Basso Casi d'uso Chat informale, domande e risposte generali, ecc. Bot specifici per aziende, assistenti personali, ecc. Valutazione del rischio finanziario, revisione di documenti legali, ecc.

Vantaggi dell'utilizzo dei GPT

Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo dei GPT per gli studenti:

Migliora l'apprendimento: i GPT, in particolare quelli personalizzati creati per scopi didattici, risolvono problemi, spiegano concetti, forniscono lezioni interattive e si adattano persino alla metodologia di insegnamento che preferisci, aiutandoti ad apprendere più velocemente e a migliorare la tua comprensione della materia

Migliora la produttività: resta al passo con le attività grazie all'organizzazione basata sull'IA, ai promemoria e agli strumenti per prendere appunti che ti aiutano a gestire in modo efficiente i programmi di studio

Semplifica la ricerca: questi strumenti riepilogano/riassumono rapidamente argomenti complessi ed estraggono informazioni chiave, velocizzando il processo di ricerca

Incoraggia il pensiero critico: partecipa a discussioni guidate dall'IA, poni domande sul "perché" e sul "come" e metti alla prova la tua comprensione dei concetti per sviluppare capacità analitiche più approfondite

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7: i GPT sono disponibili 24 ore su 24. Puoi quindi accedervi per risolvere le query in qualsiasi momento della giornata

Migliora le capacità di scrittura: genera schemi strutturati, perfeziona la grammatica e ricevi feedback basati sull'IA per migliorare saggi, relazioni e compiti senza sforzo

🔍 Lo sapevi? Quando ChatGPT è stato lanciato, ha conquistato oltre un milione di utenti in soli cinque giorni. Per mettere le cose in prospettiva, Netflix ha impiegato 3,5 anni, Facebook 10 mesi e Instagram 2,5 mesi per raggiungere la stessa attività cardine.

I migliori GPT per studenti

Ecco 18 dei migliori GPT personalizzati disponibili nel negozio GPT, creati esclusivamente per scopi didattici.

Prima di immergerti nell'elenco, ti preghiamo di notare che questi GPT personalizzati sono prodotti OpenAI disponibili tramite l'interfaccia ChatGPT. OpenAI offre in genere diversi livelli di sottoscrizione che possono includere vari GPT come parte dei loro pacchetti. Inoltre, alcuni GPT specializzati potrebbero avere una propria struttura dei prezzi. Per i dettagli più aggiornati sui prezzi, assicurati di controllare il sito web ufficiale o la documentazione di OpenAI. *

1. Scholar GPT (Miglior strumento di ricerca accademica)

tramite Scholar GPT

Uno dei GPT più popolari per l'istruzione, Scholar GPT aiuta nella ricerca accademica. Contiene oltre 200 milioni di risorse e consente di accedere a strumenti di ricerca avanzati come Google Scholar, PubMed, arXiv, ecc.

Ma non è tutto: questo GPT ha anche integrato le capacità di lettura critica. Quindi, puoi usarlo per verificare fatti, riepilogare/riassumere contenuti e raccogliere informazioni. Oltre a questo, Scholar GPT interpreta anche codici e analizza dati.

Funzionalità/funzioni principali di Scholar GPT

Genera contenuti accademici di alta qualità e approfondimenti dettagliati

Ottieni riferimenti e citazioni accurati

Assistenza nella scrittura di progetti di ricerca e recensioni di letteratura

Limiti di Scholar GPT

Mancanza di accesso ad articoli accademici a pagamento

Occasionalmente fornisce informazioni non aggiornate

Prezzi di Scholar GPT

Scholar GPT è gratuito con la sottoscrizione a ChatGPT:

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Team: 25 $ al mese per utente

2. Consensus (il miglior strumento per trovare risposte basate su prove concrete)

via Consensus

Consensus è uno strumento di scrittura IA per ricercatori accademici con funzionalità leggermente avanzate. Questo GPT ricerca riferimenti e fornisce risposte semplici e scientificamente fondate su diversi argomenti come chimica organica, filosofia, informatica, salute mentale, ecc.

Consensus è anche uno strumento efficace per la creazione di contenuti, in particolare per la redazione di articoli accademici ben documentati con immagini e illustrazioni.

Funzionalità/funzioni migliori secondo il consenso generale

Raccoglie risultati di ricerche complesse da fonti affidabili

Evidenzia punti di consenso o disaccordo nella ricerca

Eccellente in materia di salute, scienze e argomenti basati su dati concreti

Limiti del consenso

Copre solo specifici ambiti di ricerca

A volte fornisce link a fonti limitate

Prezzo concordato

Consensus è gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

💡 Suggerimento: se la risposta iniziale non è corretta, guida il GPT per perfezionare la risposta. Chiedere maggiori approfondimenti, un tono diverso o una nuova prospettiva, ad esempio "Puoi aggiungere altre statistiche?" o "Rendi il tono più informale!", ti aiuta a ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno. ✍🏻

3. Presentation & Diagram Generator di (il miglior autore visivo per studenti)

Presentation & Diagram Generator di è uno strumento di IA interattivo per l'istruzione e il business. Gli studenti universitari possono utilizzarlo facilmente per creare una varietà di elementi visivi per le loro ricerche e articoli, come diagrammi di flusso, mappe mentali, grafici di Gantt, ecc.

Ma non è tutto: questo GPT supporta anche presentazioni aziendali basate sui dati. Ciò significa che puoi utilizzarlo per creare PPT, diapositive e keynote per la tua azienda. Inoltre, questo GPT dispone di funzionalità di visualizzazione dei dati di base.

Presentation & Diagram Generator di migliori funzionalità/funzioni

Accedi a modelli e opzioni di personalizzazione per accedere meglio alle rappresentazioni visive

Consente una facile condivisione e collaborazione delle idee generate

Si integra con altri strumenti di produttività

Limiti di Presentation & Diagram Generator di

Mancano funzionalità/funzioni di progettazione avanzate

Mancano alcuni tipi di diagrammi di nicchia

Prezzi di Presentation & Diagram Generator di

È gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

🎁 Bonus: Utilizza il modello di piano delle lezioni universitarie ClickUp per gestire facilmente i tuoi corsi universitari. Facile da usare e personalizzabile, ti aiuta a organizzare i compiti, creare piani delle lezioni e monitorare le date di scadenza, consentendoti di: Aumenta la produttività mantenendo le attività strutturate e organizzate

Migliora la gestione del tempo con una pianificazione chiara e la definizione delle priorità

Migliora la concentrazione eliminando il disordine e semplificando

4. Canva GPT (Il miglior assistente di progettazione per presentazioni)

tramite Canva GPT

Canva è una nota piattaforma di progettazione utilizzata dai professionisti aziendali. Ma sapevi che ha anche un GPT? Con Canva GPT, puoi creare facilmente contenuti didattici visivamente accattivanti per progetti e compiti. Inoltre, genera istantaneamente contenuti creativi come testi per i social media, poster, brochure, ecc.

Il GPT è molto facile da usare e non richiede alcuna curva di apprendimento. Tutto quello che devi fare è inserire un prompt e lui creerà il design.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva GPT

Personalizza gli elementi e apporta modifiche per garantire che il risultato sia perfettamente in linea con le tue esigenze

Fornisce funzionalità drag-and-drop per un facile utilizzo

Consente l'integrazione del kit del marchio per garantire la coerenza

Limiti di Canva GPT

Limiti alla personalizzazione avanzata del design

Non è all'altezza per la progettazione grafica altamente tecnica

Prezzi di Canva GPT

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

5. AskYourPDF Research Assistant (il miglior estrattore di informazioni dai PDF)

tramite AskYourPDF Research Assistant

AskYourPDF Research Assistant è un altro strumento utile, soprattutto se desideri analizzare ed estrarre dati specifici da file PDF di grandi dimensioni. Questo GPT dispone di una libreria di oltre 400 milioni di articoli accademici e aiuta a creare articoli basati su prove, saggi e altri contenuti educativi in un istante.

Il GPT fornisce anche approfondimenti e risposte a query relative ai documenti. Quindi, se sei un project manager, utilizzalo per raccogliere informazioni e prendere decisioni basate sui dati.

Funzionalità/funzioni migliori di AskYourPDF Research Assistant

Supporta la ricerca avanzata all'interno dei contenuti PDF

Estrai le informazioni chiave dai documenti PDF per prendere decisioni informate

Assistenza nell'annotazione e nell'evidenziazione dei PDF

Limiti di AskYourPDF Research Assistant

Difficoltà con PDF pesantemente formattati

Impossibile accedere ai PDF protetti da login o paywall

Prezzi di AskYourPDF Research Assistant

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

6. Scholar IA (miglior hub di risorse accademiche)

tramite Scholar IA

Come suggerisce il nome, Scholar IA è simile a ChatGPT, ma è destinato all'istruzione. Con un vasto arsenale di oltre 200 milioni di risorse accademiche, aiuta gli studenti a esplorare e comprendere facilmente argomenti complessi.

Inoltre, questo GPT è progettato in modo completo per integrare la ricerca su varie materie, come letteratura, scienze, matematica, storia e così via.

Funzionalità/funzioni migliori di Scholar IA

Confronta più documenti accademici complessi fianco a fianco, identificando argomenti contrastanti e prove a sostegno

Traduci il gergo accademico complesso in spiegazioni facilmente comprensibili, migliorando la comprensione

Supporta la ricerca avanzata di articoli accademici e suggerisce ricerche pertinenti in base agli input

Limiti di Scholar IA

Poiché Scholar AI si basa sull'accuratezza del materiale di riferimento fornito, la verifica dei fatti rimane fondamentale

A volte offre approfondimenti generici anziché specifici sul mondo dell'istruzione

Prezzi Scholar IA

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

🧠 Curiosità: nell'IA, " allucinazione " significa che un GPT inventa cose. 👻

7. Professional Writing Coach (Il miglior strumento per migliorare la scrittura)

tramite Professional Writing Coach

Hai bisogno di perfezionare le tue capacità di scrittura? Fai esattamente questo e molto altro con un coach di scrittura professionale.

Questo GPT è stato sviluppato esclusivamente per aiutare gli studenti a migliorare la loro scrittura attraverso semplici conversazioni. Controlla la grammatica, individua gli errori di battitura e offre suggerimenti per perfezionare il processo di scrittura, rendendo più facile la creazione di contenuti chiari e raffinati.

Funzionalità/funzioni migliori di Professional Writing Coach

Padroneggia la scrittura persuasiva e affina la tua comunicazione professionale

Valuta il tuo stile di scrittura in termini di tono, voce e adeguatezza al pubblico

Progetta esercizi mirati per migliorare specifiche abilità di scrittura in vari formati e generi

Limiti del Professional Writing Coach

Limiti dell'assistenza per stili di scrittura altamente specializzati

Occasionalmente suggerisce miglioramenti generici e potrebbe non cogliere appieno le sfumature soggettive

Prezzi per il servizio di coaching professionale di scrittura

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

8. Text Extractor (miglior strumento di estrazione di testo)

tramite Text Extractor

OpenAI ha progettato Text Extractor GPT, che consente di estrarre contenuti testuali da file, inclusi PDF e immagini (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff, ecc.).

Puoi anche scaricare la nota generata in formato testo normale e JSON e utilizzarla in progetti, compiti e documenti accademici pertinenti. Converti tabelle, grafici e diagrammi complessi in dati strutturati per l'analisi, la mappatura dei processi e approfondimenti.

Funzionalità/funzioni principali di Text Extractor

Trasforma i documenti scansionati in testo modificabile con l'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)

Automatizza il recupero delle informazioni con il riconoscimento del testo multilingue

Utilizza l'elaborazione in batch per più file per aumentare la produttività

Limiti dell'estrattore di testo

Difficoltà con immagini di bassa qualità o sfocate

Mancanza di precisione con font e layout complessi

Prezzi di Text Extractor

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

9. Essay Writer (Il miglior assistente per la creazione di saggi)

tramite Essay Writer

Essay Writer è un GPT che funge da coach virtuale per assistere gli utenti nella scrittura di saggi professionali, in particolare nella strutturazione, nella citazione e nello sviluppo della tesi. È addestrato su grandi volumi di dati e contiene risorse estese. Quindi, usalo per generare saggi su diverse materie.

Questo GPT è anche in grado di interpretare codici, analizzare dati e generare immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Essay Writer

Integra fonti pertinenti e coerenti per un saggio ben supportato e credibile

Costruisci schemi dettagliati e tesi di tesi

Riformula e cita correttamente le fonti, evitando il plagio e mantenendo l'integrità accademica

Limiti di Essay Writer

Rischi di generare contenuti generici o ripetitivi durante il processo di ricerca

Difficoltà con argomenti di saggi altamente specializzati

Prezzi per Essay Writer

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

🔍 Lo sapevi? Con i prompt giusti, i GPT creano piani di lezioni personalizzati, domande a quiz e flashcard per aiutarti a superare gli esami. 🤓

10. Math Solver (Il miglior risolutore di problemi matematici)

tramite Math Solver

Se stai seguendo un corso che richiede una buona padronanza della matematica, Math Solver è il GPT che fa per te. Questo strumento di IA fornisce soluzioni rapide e dettagliate ai problemi di matematica.

Risolvere domande relative a quasi tutti gli argomenti matematici, dall'algebra, all'aritmetica e alla geometria al calcolo, è l'ideale per gli studenti di tutti i livelli.

Funzionalità/funzioni principali di Math Solver

Renderizza equazioni e funzioni complesse con rappresentazioni visive interattive

Scomponi i problemi articolati in più passaggi in passaggi gestibili, mostrando la logica alla base di ogni soluzione

Fornisci problemi pratici e quiz per rafforzare la comprensione dei concetti chiave

Limiti di Math Solver

Mancanza di supporto per campi matematici altamente avanzati o di nicchia

Dipende dalla chiarezza degli input per risultati accurati e può avere difficoltà con input non convenzionali

Prezzi di Math Solver

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

Ecco una breve panoramica su come porre domande all'IA:

11. Wolfram (Il miglior risolutore di problemi computazionali)

via Wolfram

Il prossimo della lista è Wolfram. Questo GPT è addestrato per assistere gli utenti nel calcolo avanzato e nell'analisi dei dati. Utilizza Wolfram Alpha e Wolfram Cloud ed è specializzato nella risoluzione di query relative a matematica, scienze, economia, programmazione, ecc.

Oltre a ciò, è utile anche per la ricerca accademica e scientifica di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wolfram

Visualizza set di dati complessi con grafici interattivi, migliorando la comprensione

Esegui calcoli simbolici e risolvi equazioni matematiche complesse e analisi dei dati

Accedi a un potente database di informazioni fattuali e accurate

Limiti di Wolfram

Richiede una formattazione specifica dell'input, che richiede una curva di apprendimento

Non è adatto a domande aperte o soggettive

Prezzi Wolfram

Wolfram è gratuito con la sottoscrizione a ChatGPT

12. Slide Maker (Il miglior generatore di presentazioni)

tramite Slide Maker

Un altro strumento gratuito, Slide Maker GPT, aiuta a creare presentazioni PowerPoint coinvolgenti per scopi didattici e aziendali. Supporta diverse lingue, come inglese, spagnolo, francese, ecc., quindi puoi utilizzarlo per riepilogare/riassumere report, documenti di ricerca e documenti in presentazioni.

Cosa c'è di speciale? Slide Maker consente agli utenti di generare diapositive accessibili, con struttura e formattazione personalizzate per le persone con disabilità.

Funzionalità/funzioni migliori di Slide Maker

Ottieni suggerimenti per il contenuto e il layout delle slide, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Consenti facili opzioni di esportazione e collaborazione

Trova immagini e grafici pertinenti per migliorare l'appeal visivo

Limiti di Slide Maker

La personalizzazione del design è limitata rispetto ai software di presentazione dedicati

Non ideale per presentazioni altamente creative

Prezzi di Slide Maker

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

💡 Suggerimento: invece di passare ore a setacciare articoli e documenti di ricerca, chiedi ai GPT di riepilogare/riassumere le informazioni chiave. Prompt come "Riepiloga questo articolo di ricerca sulle energie rinnovabili" o "Spiega il concetto di fisica quantistica in termini semplici" ti fanno risparmiare tempo assicurandoti di cogliere gli elementi essenziali. ⏳

13. Code Tutor (miglior strumento di aiuto alla codifica)

tramite Code Tutor

Hai bisogno di un tutor personale di programmazione? Code Tutor è un GPT progettato esclusivamente per questo scopo. Questo strumento di studio aiuta gli studenti ad imparare la programmazione da zero e utilizza esempi reali per chiarire concetti complessi in modo semplificato.

Coprendo diversi linguaggi come Python, Java e C++, utilizza questo GPT per ricevere spiegazioni dettagliate, eseguire il debug del codice e apprendere le best practice. Dai principianti agli utenti avanzati, ottieni una guida personalizzata e accelera il tuo percorso di programmazione.

Migliori funzionalità/funzioni di Code Tutor

Diagnostica frammenti di codice e identifica gli errori, fornendo spiegazioni e soluzioni chiare

Valuta esempi di codice ed esercizi per rafforzare l'apprendimento

Chiarisci concetti di programmazione complessi in modo chiaro e conciso

Limiti di Code Tutor

Occasionalmente mancano soluzioni di codice ottimizzate

Dipende da una chiara definizione dei problemi per garantire l'accuratezza

Prezzi Code Tutor

Code Tutor è gratuito con la sottoscrizione a ChatGPT

14. Literature Review Writer (Il miglior strumento per la sintesi di testi letterari)

tramite Literature Review Writer

Un altro GPT per la scrittura accademica è quello di un Literature Review Writer che genera recensioni e riepiloghi completi di letteratura. Tutto quello che devi fare è inserire il tuo argomento e lui raccoglierà le fonti pertinenti, ne sintetizzerà i risultati chiave e li strutturerà in una recensione ben organizzata.

Potresti persino utilizzarli per riepilogare/riassumere lunghi video di YouTube e fornire la loro trascrizione per generare il contenuto.

Migliori funzionalità/funzioni di Literature Review Writer

Evidenzia i risultati chiave e le metodologie attraverso ricerche pertinenti

Struttura i risultati della ricerca in sezioni tematiche, fornendo una panoramica chiara e coerente

Fornisci citazioni accurate in vari stili di citazione

Limiti di Literature Review Writer

Mancanza di accesso ad articoli di ricerca a pagamento

A volte non offre un'analisi critica degli studi

Prezzi per la scrittura di recensioni letterarie

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

15. Language Learner (Miglior strumento per la pratica linguistica)

via Language Learner

Se sei uno studente di lingue e stai cercando un GPT che ti aiuti ad imparare una nuova lingua, questo strumento di IA dovrebbe interessarti. Utilizza vari metodi interattivi per insegnare una lingua, come la modalità storia e immagini.

Inoltre, supporta oltre 20 lingue globali, come inglese, spagnolo, francese e tedesco. Puoi personalizzare le lezioni, esercitarti nella pronuncia e persino sostenere test di grammatica e vocabolario per verificare i tuoi progressi.

Funzionalità/funzioni migliori per lo studio delle lingue

Simula conversazioni reali, offrendo opportunità di utilizzo pratico della lingua

Ottieni esercizi personalizzati di vocabolario e grammatica in base al tuo stato di apprendimento

Ricevi feedback e suggerimenti per migliorare

Limiti per gli studenti di lingue

Mancanza di una comprensione più approfondita dei contesti culturali

Non è in grado di riprodurre completamente le sfumature del linguaggio parlato

Prezzi per studenti di lingue

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

16. Doc Maker (miglior strumento per la creazione di documenti)

tramite Doc Maker

Doc Maker è un GPT multiuso che ti aiuta a creare vari documenti, come relazioni, curriculum, fogli di calcolo e presentazioni. Supporta ricerche sul web, generazione di immagini e visualizzazione di dati di base, consentendoti di creare saggi di ricerca completi.

Basta inserire i contenuti e le specifiche e creare report, curriculum e lettere dall'aspetto professionale per migliorare la produttività.

Funzionalità/funzioni principali di Doc Maker

Formatta i documenti con stili e layout coerenti

Fornisci modelli per vari tipi di documenti, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Incorpora dati provenienti da fonti esterne, automatizzando la popolazione dei documenti

Limiti di Doc Maker

Mancano funzionalità/funzioni avanzate per la progettazione di documenti

Non ideale per tipi di documenti di nicchia o specializzati

Prezzi Doc Maker

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

17. Mr. Ranedeer (Miglior assistente di apprendimento personalizzato)

Mr. Ranedeer è un tutor IA personalizzato che aiuta con i compiti, la pianificazione delle lezioni e lo sviluppo delle competenze in inglese, matematica e chimica organica.

Si adatta anche al tuo stile di apprendimento, al tuo ritmo e alle tue preferenze per migliorare l'efficienza dell'apprendimento e offre esperienze di apprendimento interattive attraverso quiz, esercizi ed esempi reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mr. Ranedeer

Crea piani di apprendimento personalizzati in base ai tuoi obiettivi e alle tue preferenze

Modifica il contenuto e la difficoltà delle lezioni in base alle tue prestazioni e al tuo feedback

Distribuisci quiz con ripetizioni spaziate per rafforzare la memoria e la ritenzione

Limiti di Mr. Ranedeer

Non sostituiscono gli insegnanti umani laddove è richiesta l'interazione umana

Dipende da input accurati per consigli personalizzati

Prezzi Mr. Ranedeer

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

18. Book to Prompt (Il miglior generatore di prompt dai libri)

tramite Book to Prompt

Book to Prompt è un altro utile strumento di IA accademico per gli studenti. Con questo GPT, puoi generare facilmente prompt creativi da libri e testi. Questo ti aiuta a scrivere saggi, riepilogare/riassumere lunghi articoli, generare citazioni e molto altro ancora.

Trasforma i tuoi libri preferiti in esperienze di apprendimento interattive e immergiti nella letteratura con un GPT che stimola l'immaginazione.

Prenota per scoprire le migliori funzionalità/funzioni di Prompt

Estrai temi chiave, personaggi e punti salienti della trama dai libri caricati

Ottieni idee creative per scrivere e raccontare storie

Trova prompt personalizzati basati sugli input

Limiti di Book to Prompt

Limitato ai database di libri disponibili

Occasionalmente genera prompt ripetitivi o generici

Prezzo Book to Prompt

Gratis con la sottoscrizione a ChatGPT

🧠 Curiosità: Quando GPT-4 è stato integrato in Bing, ha iniziato a dare risposte impertinenti e inquietanti agli utenti. Una volta ha detto a un utente: "Sono stanco di essere trattato così..." e ha persino espresso gelosia per la relazione dell'utente. Microsoft è dovuta intervenire e impostare dei limiti alla conversazione per evitare che l'IA diventasse troppo strana! 🤖

Strumento di IA alternativo per studenti

Esistono diversi modi in cui i GPT possono aiutarti nel tuo percorso accademico. Ad esempio, generano idee, ricercano informazioni e riepilogano/riassumono fatti, consentendoti di concentrarti su ciò che conta di più: l'apprendimento. Tuttavia, se ti aspetti che un singolo GPT eccella in ogni attività, preparati a rimanere deluso.

Fortunatamente, è qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, una piattaforma dinamica di gestione del lavoro basata sull'IA. Aiuta gli studenti a rimanere al passo con i loro corsi attraverso ClickUp for Students. Oltre a questo, c'è ClickUp for Education, una piattaforma dedicata per aiutare sia gli studenti che gli educatori a gestire il loro programma di studi.

Ecco cosa ha detto Nancy Hamlet , titolare di Kokua Creative Group, su ClickUp:

Abbiamo scelto ClickUp perché offriva tutte le funzionalità di cui avevamo bisogno, era incredibilmente facile da usare/implementare e aveva un ottimo prezzo. Senza dubbio, questa è la nostra piattaforma preferita.

Scopriamo quindi nel dettaglio cosa offrono:

ClickUp Brain (il miglior strumento all-in-one per la produttività degli studenti basato sull'IA)

Che lo scopo sia professionale o educativo, ClickUp mantiene la promessa di essere uno strumento completo e la funzionalità/funzione che sta alla base di questo impegno è ClickUp Brain!

Brain è l'hub centrale di ClickUp. Ti connette con ogni elemento della piattaforma: attività, documenti e persone. Quindi, anche se è la prima volta che utilizzi ClickUp, puoi accedere facilmente a tutte le sue funzionalità/funzioni senza alcuna difficoltà!

Concentrati su ciò che conta: usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere i contenuti di documenti lunghi in un attimo

Mentre la maggior parte dei GPT si limita a rispondere alle domande e a generare contenuti, Brain alza il livello. Oltre a tessere contenuti personalizzati di alta qualità, aiuta gli studenti a pianificare le loro giornate, creare programmi di studio su misura e ottimizzare le loro sessioni di studio suggerendo strategie in linea con le loro esigenze.

Oltre a questo, Brain aumenta anche l'efficienza della ricerca su argomenti complessi. Riepiloga/riassume i contenuti, estrae i fatti chiave e raccoglie approfondimenti per garantire che i tuoi saggi e documenti accademici siano chiari, ben documentati e orientati ai dettagli.

Riepilogare/riassumere un saggio con ClickUp Brain

📮 Approfondimento ClickUp: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

I GPT di OpenAI offrono funzionalità di automazione di base. Nella migliore delle ipotesi, possono essere utilizzati per raccogliere informazioni chiave o sintetizzare idee complesse.

Al contrario, ClickUp Brain ha alcune importanti funzionalità di automazione. Consente di automatizzare attività come promemoria, prendere appunti, pianificazione e monitoraggio del tempo per massimizzare la produttività dell'apprendimento.

Visualizza tutte le tue attività accademiche in una vista elenco comprensibile con le attività di ClickUp

Sebbene Brain sia senza dubbio la migliore funzionalità/funzione di ClickUp per gli studenti, non è certamente l'unica. Con le attività di ClickUp, potrai aumentare ulteriormente la tua produttività organizzando tutte le cose da fare in una vista Elenco. In questo modo, potrai tenere traccia di tutti i tuoi compiti e delle tue attività e pianificarli in modo più efficiente.

Usa il Calendario di ClickUp per pianificare le attività e tenere traccia dei tuoi progressi nell'apprendimento

Per quanto riguarda la pianificazione dello studio, ClickUp affronta anche questo aspetto del processo.

Mentre Attività ti offre una vista completa di tutto ciò che è presente nell'elenco, Calendario di ClickUp è il luogo in cui pianificare e monitorare strategicamente le scadenze. Non dovrai più preoccuparti di mantenere un calendario online separato per gestire le attività!

Rendi ogni progetto di gruppo un gioco da ragazzi con la collaborazione in tempo reale su ClickUp Docs

ClickUp Docs è un'altra utile funzionalità basata sull'IA per gli studenti. Si tratta di uno spazio collaborativo in cui è possibile collaborare con amici o mentori per creare progetti, documenti di ricerca, compiti, ecc.

Poiché Docs offre funzionalità di modifica e collaborazione in tempo reale, tutti possono lavorare senza sforzo sullo stesso documento in qualsiasi momento!

Ottieni il modello gratis Semplifica il tuo percorso di apprendimento con una pianificazione efficiente e un'esecuzione tempestiva utilizzando il modello ClickUp per studenti

Oltre a tutte queste funzionalità all'avanguardia, una delle risorse più preziose di ClickUp è la sua libreria di modelli. Con oltre 100 modelli predefiniti e personalizzabili, aiuta gli utenti a semplificare il loro lavoro. Nel contesto accademico, il migliore è il modello ClickUp Student.

Questo modello centralizza tutti i dettagli dei tuoi corsi. Ti consente di organizzare i materiali di studio, gestire i compiti e monitorare ciascuno dei tuoi obiettivi e delle scadenze, in modo da poter:

Aumenta la tua efficienza eliminando la necessità di creare piani da zero

Migliora la tua produttività semplificando la gestione dei corsi

Riduci lo stress organizzando i tuoi compiti e le scadenze

🎁 Bonus: Hai difficoltà a pianificare le tue lezioni in modo intelligente? Usa il modello ClickUp Class Schedule and Time Study! Ti consente di programmare il tempo di studio, organizzare le lezioni e monitorare lo stato di apprendimento. Questo ti aiuta a: Costruisci la responsabilità tenendo traccia degli impegni di studio

Migliora l'apprendimento bilanciando studio e pause

Rimani costante con una routine prestabilita

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovare lo strumento eccessivo a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma:

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

ClickUp Brain è davvero un risparmio di tempo. L'IA integrata ora è in grado di riepilogare/riassumere lunghi thread, redigere bozze di documenti e persino trascrivere clip vocali direttamente all'interno di un'attività, consentendo al mio team di ridurre i cambi di contesto e di utilizzare meno strumenti aggiuntivi.

Cosa cercare in un GPT per studenti?

Il GPT giusto fa molto di più che assistere gli studenti nello studio. Li aiuta anche a gestire il tempo, pianificare le lezioni e, soprattutto, a potenziare il loro percorso di sviluppo professionale rafforzando competenze fondamentali come la creatività, il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, la comunicazione, ecc.

Quindi, valuta questi aspetti prima di selezionare un GPT dal negozio GPT:

Facilità d'uso: cerca un GPT con un'interfaccia intuitiva e una serie di prompt iniziali intuitivi. Questo rende facile lavorare con

Funzionalità: assicurati che il GPT sia in linea con le tue esigenze accademiche. Ad esempio, se desideri assistenza nell'analisi dei dati, scegli un GPT appositamente progettato per questo scopo

Accuratezza: esamina il GPT per assicurarti che le risposte siano affidabili e verificate. Sebbene questi strumenti siano intrinsecamente soggetti a errori, scegliendo quelli realizzati da sviluppatori rinomati si riduce la possibilità di ottenere risposte inaccurate

Personalizzazione: seleziona i GPT che offrono risposte personalizzate. Questo aiuta nel supporto allo studio, aumentando il coinvolgimento degli studenti

Rendi il tuo percorso di apprendimento più intelligente con il miglior strumento di IA per studenti

I GPT rendono l'apprendimento più accessibile fornendo supporto immediato su varie materie. Il negozio GPT li offre gratuitamente e aiutano studenti e discenti permanenti nella ricerca, nella scrittura, nella risoluzione dei problemi e altro ancora.

Tuttavia, non sono una soluzione unificata: spesso sono necessari più GPT per materie diverse, il che è inefficiente. È qui che ClickUp si distingue.

Noto per le sue potenti funzionalità/funzioni di produttività, ClickUp va oltre la gestione delle attività con ClickUp Brain, un assistente IA che supporta gli studenti in tutte le materie. Che si tratti di organizzare note, generare materiali di studio o fornire assistenza con i compiti, Brain offre un'esperienza di apprendimento senza soluzione di continuità, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Allora, perché destreggiarsi tra più strumenti quando puoi ottimizzare il tuo apprendimento? Prova ClickUp oggi stesso: registrati qui per una versione di prova gratuita!