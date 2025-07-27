I 10 migliori agenti IA per il settore immobiliare: automatizza la gestione dei lead e le vendite

L'IA nel settore immobiliare non è solo una moda passeggera: sta cambiando le regole del gioco per agenti, acquirenti e venditori.

Secondo il sondaggio Delta Real Estate Leadership AI, i leader del settore hanno valutato l'importanza attuale dell'IA a 5,9 su 10, in aumento rispetto al 5,0 del 2024. Le aspettative per l'importanza futura dell'IA? Un forte aumento a 7,2 su 10, con un balzo del 22% rispetto ai livelli odierni.

Il rapporto evidenzia che l'IA sta ridefinendo il settore dell'intermediazione immobiliare, dagli annunci e dal marketing al servizio clienti, alle vendite e alle operazioni di back-office.

Grazie all'IA che semplifica i flussi di lavoro e migliora l'efficienza, i professionisti del settore immobiliare stanno adottando soluzioni all'avanguardia più rapidamente che mai. E dovresti farlo anche tu!

Se desideri automatizzare la gestione dei lead e il processo commerciale, questa guida può aiutarti. Abbiamo analizzato i migliori agenti IA che aiutano i professionisti del settore immobiliare a rimanere all'avanguardia.

I migliori agenti IA per il settore immobiliare in sintesi

Nome dello strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Gestione di progetti e attività, monitoraggio dei lead, automazione basata su IA, follow-up, integrazione CRM, pianificazione, dashboard, modelli per il settore immobiliare Startup, piccoli team, PMI e aziende che desiderano gestire progetti e attività nel settore immobiliare Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende ChatGPT Descrizioni di immobili generate dall'IA, creazione di email e contenuti, comunicazione con i client, ricerche di mercato, redazione di documenti legali, contenuti per i social media, analisi di mercato/prezzi Creazione automatizzata di contenuti, ricerche di mercato, automazione della comunicazione con i client, creazione di elenchi di immobili e generazione di documenti legali. Piano Free, piani a pagamento a partire da 20 $ al mese Zillow Stime immobiliari basate sull'IA (Zestimates), tour virtuali in 3D, filtri di ricerca avanzati, connessione Zillow Premier Agent PMI, aziende: consultazione di annunci e stime del valore delle case Prezzi personalizzati Reonomy Ricerca immobili, registri di titolarità e transazioni, identificazione di offerte fuori mercato Aziende: ricerca immobiliare e analisi di mercato Prezzi personalizzati Homebot Ricerca di immobili, registri di titolarità e transazioni, identificazione di offerte fuori mercato, analisi delle tendenze di mercato e generazione di lead. Startup, PMI; Proprietari di immobili, agenti, istituti di credito; Monitoraggio del valore e dell'equità immobiliare I piani a pagamento partono da 50 $ al mese + 50 $ di configurazione una tantum Realtor.com Elenchi verificati MLS, filtri di ricerca basati sull'IA, informazioni sul quartiere, calcolo dei costi ipotecari PMI, aziende; annunci in tempo reale e approfondimenti sul mercato Prezzi personalizzati HouseCanary Approfondimenti immobiliari basati sull'IA, identificazione delle opportunità di investimento, previsione delle tendenze di mercato Aziende; Valutazioni immobiliari e approfondimenti sugli investimenti I piani a pagamento partono da 19 $ al mese RealScout Filtri di ricerca personalizzati, avvisi sulle proprietà di marca, aggiornamenti di mercato, analisi predittiva per l'identificazione dei venditori Agenti che desiderano offrire Ricerca personalizzata di immobili e collaborazione con i client I piani a pagamento partono da 99 $/licenza Roof IA Acquisizione e qualificazione automatizzata dei lead, coinvolgimento dei client 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Aziende, team immobiliari: acquisizione di lead e coinvolgimento dei client Prezzi personalizzati Reinventa Home Allestimento virtuale con progetti generati dall'IA, riprogettazione degli interni, visualizzazione della ristrutturazione Aziende che desiderano offrire servizi di staging, ristrutturazione e visualizzazione dell'arredamento I piani a pagamento partono da 14 $ al mese

Cosa cercare in un agente IA per il settore immobiliare?

Non tutti i software di IA nel settore immobiliare sono adatti alle tue esigenze specifiche. Alcuni possono eccellere nella generazione di lead, mentre altri sono più efficaci nella comunicazione con i client.

Ma quali sono i migliori? Si occupano di tutto, dal primo contatto alla chiusura, senza dare l'impressione che la tua azienda sia gestita da un bot.

Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento di IA per agenti immobiliari:

Generazione di lead: il tuo strumento di IA per il settore immobiliare dovrebbe essere in grado di distinguere tra un semplice utente che naviga sul browser e un acquirente serio, in modo da non perdere tempo con lead senza sbocchi ✅

Follow-up automatizzati : quando i follow-up rallentano, i potenziali clienti perdono interesse. L'IA dovrebbe intervenire con messaggi personalizzati e tempestivi per mantenere vivo l'interesse dei lead e far progredire le conversazioni ✅

Integrazione CRM senza sforzo : che utilizzi Salesforce, HubSpot o un CRM specifico per il settore immobiliare, il tuo agente IA dovrebbe sincronizzarsi senza sforzo ✅

Pianificazione degli appuntamenti : basta con le email avanti e indietro! L'IA dovrebbe prenotare le visite, inviare promemoria e aggiornare automaticamente i calendari ✅

Approfondimenti sul mercato e assistenza sui prezzi : un'IA che monitora le tendenze del mercato e suggerisce prezzi competitivi? È il sogno di ogni professionista del settore immobiliare ✅

Sicurezza e conformità: gestisci dati sensibili dei client? Assicurati che la tua IA rispetti rigorosi standard di protezione dei dati e conformità nel settore immobiliare ✅

Se li utilizzerai correttamente, il tuo agente IA non solo ti farà risparmiare tempo, ma trasformerà i lead in clienti fedeli, mantenendo la tua azienda all'avanguardia.

Ora, diamo un'occhiata ai migliori strumenti di IA per farlo!

👀 Lo sapevi? Secondo il McKinsey Global Institute, l'IA generativa potrebbe creare un valore compreso tra 110 e 180 miliardi di dollari (o più) per il settore immobiliare. Si tratta di un numero enorme di transazioni, dati e dollari, il tutto automatizzato!

I migliori agenti IA per il settore immobiliare

Il giusto agente IA può aiutarti a sfruttare questo potenziale, gestendo i lead, i follow-up e la comunicazione con i client mentre tu ti concentri sulla chiusura.

Scopri i migliori motori IA in grado di trasformare la tua attività immobiliare.

1. ClickUp (Ideale per progetti immobiliari e gestione delle attività)

Devi destreggiarti tra lead, annunci e scartoffie infinite?

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, combinando project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

È anche il tuo alleato immobiliare all-in-one, che conserva ogni affare, client e contratto proprio dove ti servono.

Che tu stia monitorando i lead, gestendo i dettagli e gli annunci degli immobili, programmando le visite o gestendo i contratti, ClickUp consolida ogni elemento in un'unica potente piattaforma.

Agenti automatici personalizzati di ClickUp

Con gli agenti automatici personalizzati di ClickUp, puoi semplificare la gestione dei lead e i processi commerciali automatizzando le attività ripetitive e garantendo follow-up tempestivi.

Automatizza la gestione dei lead commerciali nel settore immobiliare con un agente automatico personalizzato ClickUp

Può:

Crea e assegna automaticamente le attività quando vengono aggiunti nuovi lead.

Invia promemoria per follow-up e attività commerciali importanti.

Aggiorna lo stato dei lead e spostali attraverso le pipeline commerciali in base a trigger.

Pubblica notifiche o commenti quando un lead raggiunge una fase specifica.

Genera report di riepilogo/riassunto sullo stato dei lead e sulle performance commerciali.

Configura gli agenti Autopilot in ClickUp per rispondere alle domande in chat

Sfruttando un agente automatizzato, i team commerciali possono ridurre il lavoro manuale, rispondere più rapidamente alle opportunità e mantenere un flusso di lavoro coerente e organizzato, migliorando in ultima analisi i tassi di conversione e la soddisfazione dei clienti.

ClickUp Brain

Ti stai chiedendo dove sia l'IA? ClickUp Brain, l'assistente IA, è il tuo punto di riferimento integrato per il settore immobiliare.

Può generare descrizioni degli immobili per il marketing, riepilogare/riassumere le interazioni con i client, implementare l'automazione del flusso di lavoro e persino redigere email di follow-up. Svolge il lavoro di routine mentre tu ti concentri sulla chiusura delle trattative.

Gestisci il settore immobiliare in modo più intelligente con ClickUp Brain, l'IA per la pianificazione, i follow-up e le trattative

✨ Bonus: efficienza 10 volte superiore nel tuo business immobiliare con ClickUp Brain MAX basato sull'IA. Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web per trovare i tuoi accordi, contratti e altro ancora

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro, come ChatGPT, Claude e Gemini, con un'unica soluzione contestualizzata e pronta per l'azienda, che ti offre informazioni dettagliate sui tuoi concorrenti, sulle modifiche alla legislazione immobiliare e molto altro ancora ClickUp Brain MAX è un potente assistente IA desktop che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

ClickUp AI Notetaker

Hai bisogno di gestire le comunicazioni con i client? Usa ClickUp AI Notetaker per trascrivere le chiamate, evidenziare i dettagli chiave e creare elementi di azione.

Lascia che ClickUp AI Notetaker sia il cervello dietro le tue chiamate

Con ClickUp, puoi anche automatizzare i follow-up, l'assegnazione delle attività e le approvazioni, mantenendo le trattative in carreggiata senza lavoro manuale.

ClickUp per la suite di project management nel settore immobiliare

Redigi contratti, mappa le strategie commerciali e collabora sugli annunci, tutto in un unico posto con ClickUp Docs

ClickUp per team immobiliari

Ma ClickUp è molto più di una semplice funzionalità di IA. ClickUp per la gestione dei progetti immobiliari è il tuo centro di comando per il settore immobiliare, che riunisce progetti, programmi e interazioni con i clienti in un'area di lavoro unificata.

Gestisci la tua attività immobiliare con ClickUp attraverso la gestione delle attività, la pianificazione e le mappe interattive delle proprietà

ClickUp Real Estate Suite include:

Pianificazione del budget : mappa gli stakeholder, le attività cardine e le dipendenze, consentendo al contempo rapide modifiche alla sequenza temporale

Pianificazione all-in-one : sincronizzazione dei calendari Google e Outlook per gestire riunioni, visite e firme di contratti con visualizzazioni codificate a colori

Strumenti di localizzazione : visualizza le attività su una mappa interattiva per mostrare ai clienti gli annunci nelle vicinanze, gli intervalli di prezzo e i servizi chiave, perfetto per pianificare in modo efficiente i tour delle case

Gestione dei progetti e dei team : utilizza documenti collaborativi per la selezione dei siti, la suddivisione in zone e i contratti, oltre a lavagne online per il brainstorming e la pianificazione : utilizza documenti collaborativi per la selezione dei siti, la suddivisione in zone e i contratti, oltre a lavagne online per il brainstorming e la pianificazione della gestione dei progetti immobiliari

Comunicazione senza sforzo: mantieni organizzati la pianificazione, gli aggiornamenti e le discussioni del team con canali di chat dedicati

💡 Suggerimento per gli esperti: Continua a portare avanti le tue trattative senza passare da un'app all'altra. Sincronizza ClickUp con Google Calendar e Outlook Calendar per organizzare riunioni e visite immobiliari senza sforzo. Usa Zapier per importare i dati MLS, così tutto ciò di cui hai bisogno è proprio dove lavori.

Hai difficoltà a tenere organizzati i dati immobiliari, il marketing e gli aggiornamenti dei client? Questi modelli pronti all'uso fanno al caso tuo: Il modello di marketing immobiliare ClickUp semplifica la pianificazione e l'esecuzione delle campagne con flussi di lavoro strutturati. Organizza gli annunci immobiliari, pianifica le promozioni e monitora le prestazioni delle campagne per garantire la massima visibilità per ogni immobile

Il modello di foglio di calcolo ClickUp per il settore immobiliare ti aiuta a tenere traccia degli annunci, dei dettagli dei clienti e delle transazioni in un unico posto. Grazie ai campi personalizzati e alle viste strutturate, puoi classificare gli immobili e monitorare lo stato delle trattative senza alcuno sforzo

Il modello di newsletter immobiliare ClickUp semplifica la creazione e la condivisione di aggiornamenti di mercato, informazioni sulle proprietà e notizie di settore. Utilizza l'IA per redigere contenuti accattivanti, personalizzare i messaggi e coinvolgere il tuo pubblico senza passare ore a scrivere

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

⭐️ Bonus: abbiamo compilato un elenco di modelli per la gestione dei clienti per aiutarti a iniziare!

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per familiarizzare con le numerose funzionalità/funzioni che consentono di risparmiare tempo

L'app mobile copre le funzioni essenziali, ma manca di alcune funzionalità desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Christian Gonzalez, coordinatore amministrativo presso la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, afferma:

È perfetto per gestire e monitorare diversi progetti con dashboard e lavorare con i clienti invitandoli come ospiti.

È perfetto per gestire e monitorare diversi progetti con dashboard e lavorare con i clienti invitandoli come ospiti.

🧠 Curiosità: Si prevede che il settore immobiliare crescerà ad un tasso annuo del 2,69%, raggiungendo i 727,80 trilioni di dollari entro la fine del decennio! È il momento di automatizzare e stare al passo con la concorrenza.

2. ChatGPT (ideale per la generazione di descrizioni immobiliari e lo sviluppo di contenuti di marketing tramite IA)

tramite ChatGPT

Gli agenti immobiliari devono già destreggiarsi tra mille cose contemporaneamente, quindi perché non lasciare che l'IA se ne occupi di alcune? ChatGPT può redigere email raffinate, creare descrizioni accattivanti degli immobili e persino elaborare modelli di documenti legali in pochi secondi. Ciò significa meno tempo davanti allo schermo e più tempo dedicato alla vendita delle case.

Ma non si tratta solo di risparmiare tempo. ChatGPT può rispondere alle domande dei clienti in un attimo, fornire informazioni sul quartiere e persino aiutare con ricerche di mercato e analisi dei prezzi. È come avere un assistente virtuale che è anche uno strumento di marketing immobiliare.

Inoltre, grazie alla sua abilità nel generare ottimi contenuti per i social media, i tuoi annunci non rimarranno semplicemente lì, ma verranno davvero notati.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Crea annunci immobiliari che mettono in evidenza le funzionalità/funzioni chiave e attraggono gli acquirenti

Automatizza le comunicazioni con i client tramite email, follow-up e messaggi personalizzati

Analizza le tendenze di mercato e riepiloga/riassumi i dati sui prezzi per prendere decisioni informate

Genera documenti legali come contratti, locazioni e informative

Crea contenuti di marketing, inclusi post per blog, newsletter e annunci sui social media

Limiti di ChatGPT

Possono generare informazioni parziali o inaccurate, rendendo essenziale la revisione umana per evitare errori

Il testo generato dall'IA può risultare banale e non riflettere l'identità del tuo marchio, rendendolo inaffidabile per i post completi del blog

Prezzi di ChatGPT

Free Forever

Plus : 20 $ al mese

Pro : 200 $ al mese

Team : 30 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4,7/5 (oltre 720 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 120 recensioni)

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per la scrittura di contenuti

3. Zillow (Ideale per sfogliare annunci immobiliari e stimare il valore delle case)

tramite Zillow

Il successo nel settore immobiliare inizia con gli strumenti giusti e Zillow è uno di quelli da non perdere. Che tu stia acquistando, vendendo o affittando, Zillow mette il mondo immobiliare a portata di mano. È diventato un hub fondamentale per approfondimenti sul settore immobiliare, dalla ricerca della casa dei sogni alla stima gratuita del valore degli immobili con Zestimates.

Oltre al suo sito web e alla sua app di punta, Zillow possiede anche Zillow Rentals, Zillow Premier Agent e Zillow Home Loans. Hai bisogno di altre opzioni? Zillow gestisce anche HotPads e Out East per la ricerca di immobili in affitto e StreetEasy e Trulia per gli annunci immobiliari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zillow

Stima il valore della tua casa con Zestimates basato sull'IA per ottenere rapidamente informazioni sul mercato

Esplora le proprietà da remoto con i tour 3D Home Tours per un'esperienza virtuale dettagliata

Trova case più velocemente utilizzando filtri di ricerca avanzati per prezzo, funzionalità/funzioni e posizione

Entra in contatto con i migliori professionisti attraverso Zillow Premier Agent per una guida esperta

Gestisci gli affitti con l'applicazione e il sistema di pagamento di Zillow

Calcola i costi del mutuo con il calcolatore ipotecario per stimare i pagamenti mensili

Limiti di Zillow

Le stime del valore delle case (Zestimates) possono talvolta essere imprecise, quindi sono ancora necessarie valutazioni professionali

Gli annunci di vendita da parte dei proprietari (FSBO) non ottengono la stessa visibilità rispetto agli immobili inseriti dagli agenti immobiliari

Prezzi Zillow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zillow

G2 : 4,1/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Zillow?

Una recensione G2 dice:

Il sito web o l'app sono piuttosto facili da usare e intuitivi. Anche caricare annunci è facile e offre la possibilità di cercare qualsiasi posizione.

Il sito web o l'app sono piuttosto facili da usare e intuitivi. Anche caricare annunci è facile e offre la possibilità di cercare qualsiasi posizione.

4. Reonomy (Ideale per condurre ricerche immobiliari e analizzare le tendenze di mercato)

via Reonomy

Grazie alle informazioni provenienti da diverse fonti, Reonomy fornisce dati sulla titolarità, cronologia delle transazioni e tendenze di mercato per oltre 50 milioni di immobili negli Stati Uniti, il tutto in un unico posto. Non dovrai più cercare informazioni sparse qua e là: Reonomy mette tutto a portata di mano.

Oltre ai semplici dati, Reonomy aiuta gli utenti a trovare offerte fuori mercato, analizzare le strutture del debito e connettersi con i decisori chiave. I suoi strumenti di filtraggio intelligenti semplificano la ricerca di potenziali clienti, consentendo a investitori, broker e sviluppatori di individuare rapidamente le migliori opportunità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reonomy

Scopri i dettagli sulla titolarità con registri completi delle proprietà e trasparenza sulle LLC

Ricerca la storia degli immobili con i registri delle transazioni, i dati sui mutui e le tendenze commerciali

Trova offerte fuori mercato utilizzando l'IA per identificare potenziali venditori

Analizza le tendenze del mercato con approfondimenti sui valori immobiliari, i debiti e le attività di leasing

Genera lead con filtri per posizione, tipo di bene e dati finanziari

Valuta il debito immobiliare esaminando la storia dei mutui e i prestiti in essere

Limiti di Reonomy

I dati non sono sempre accurati al 100%, quindi è indispensabile effettuare un controllo incrociato con i registri originali

Informazioni limitate sul settore residenziale, poiché l'attenzione è rivolta esclusivamente agli immobili commerciali

Prezzi di Reonomy

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Reonomy

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Reonomy?

Una recensione di Capterra afferma

La funzionalità/funzione più efficace è la possibilità di trovare le informazioni giuste sui titolari. Il prodotto è facile da usare. L'integrazione con il mio processo aziendale esistente è stata impeccabile.

La funzionalità/funzione più efficace è la possibilità di trovare le informazioni giuste sui titolari. Il prodotto è facile da usare. L'integrazione con il mio processo aziendale esistente è stata impeccabile.

5. Homebot (Ideale per il monitoraggio del valore delle abitazioni basato sull'IA, il monitoraggio del patrimonio netto e decisioni immobiliari intelligenti)

tramite Homebot

Possedere una casa non significa solo acquistarla, ma anche compiere scelte finanziarie intelligenti lungo il percorso. È qui che entra in gioco Homebot.

Questa piattaforma basata sull'IA aiuta i proprietari di immobili e gli acquirenti a monitorare il valore delle case, controllare il patrimonio netto e scoprire opportunità di rifinanziamento o investimento. È come un dashboard di finanza personale, ma per il settore immobiliare.

Oltre ai proprietari di immobili, Homebot è anche un alleato per agenti immobiliari e istituti di credito. Grazie a informazioni automatizzate e basate sui dati, i professionisti possono rimanere in contatto con i propri clienti e offrire consigli personalizzati su quando vendere, rifinanziare o investire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Homebot

Monitora il valore della tua casa con aggiornamenti basati sull'IA sul valore stimato e sulla crescita del patrimonio netto

Esplora le opzioni di rifinanziamento con tassi ipotecari in tempo reale e potenziali risparmi

Monitora le tendenze del mercato per tenere traccia delle variazioni di valore degli immobili nei vari quartieri

Identifica le opportunità di investimento analizzando i redditi da locazione e la redditività delle seconde case

Coinvolgi i clienti con report personalizzati sui finanziamenti immobiliari per tenerli sempre informati

Limiti di Homebot

Personalizzazione limitata per gli agenti che desiderano un maggiore controllo sul branding e sulle interazioni con i clienti

Non ideale per il settore immobiliare commerciale, poiché la piattaforma si concentra sul mercato immobiliare residenziale

Prezzi di Homebot

Agent starter : 50 $/mese + 50 $ di configurazione una tantum

Partner agente : 25 $/mese + 50 $ di configurazione una tantum

Crescita: 100 $/mese per team di agenti

Valutazioni e recensioni di Homebot

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: In passato, i proprietari di case che estinguevano il mutuo festeggiavano questa attività cardine appendendo delle targhe con un'aquila sulle loro case, una sorta di trofeo di vittoria per essere liberi dai debiti! Queste decorazioni, note come "freedom flyers", possono ancora essere viste su alcune case oggi.

6. Realtor. com (Ideale per annunci in tempo reale, verificati da MLS e approfondimenti sul mercato)

Stai cercando il posto perfetto? Vuoi vendere e desideri le ultime novità sul mercato? Sei semplicemente curioso di conoscere il valore della tua casa? Realtor.com estrae dati in tempo reale direttamente dagli elenchi MLS, così potrai sempre lavorare con le informazioni più aggiornate e accurate, senza sorprese obsolete, solo fatti reali.

Ma non si tratta solo di annunci. I filtri di ricerca basati sull'IA aiutano gli acquirenti a trovare la soluzione perfetta, le informazioni dettagliate sul quartiere rivelano tutto, dai tassi di criminalità alle classifiche delle scuole, e gli strumenti di accessibilità economica suddividono i costi dei mutui a colpo d'occhio.

Inoltre, il servizio di abbinamento agenti di Realtor.com consente ad acquirenti e venditori di entrare in contatto con i migliori professionisti del settore immobiliare per la gestione degli immobili.

Realtor.com: le migliori funzionalità/funzioni

Sfoglia gli annunci verificati da MLS per dati accurati e aggiornati sugli immobili

Utilizza i filtri basati sull'IA per trovare case in base al prezzo, ai servizi e alle esigenze di stile di vita

Esplora le informazioni sul quartiere con statistiche sulla criminalità, valutazioni delle scuole e tendenze di mercato

Calcola i costi dei mutui con strumenti di accessibilità e monitoraggio dei tassi in tempo reale

Ottieni stime istantanee del valore degli immobili con l'analisi basata sui dati di RealEstimate

Entra in contatto con i migliori agenti attraverso il servizio di abbinamento agenti per ricevere una guida esperta

Limiti di Realtor.com

Gli aggiornamenti degli annunci potrebbero subire lievi ritardi, poiché dipendono dai tempi di sincronizzazione MLS

Non tutti gli annunci FSBO sono inclusi, il che potrebbe ridurre le opzioni fuori mercato

Prezzi di Realtor.com

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Realtor.com

G2 : 3,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Realtor.com?

Una recensione su G2 dice:

Il confronto dei prezzi è facile. Puoi anche inserire un intervallo di prezzo e un'area specifica. Compra o vendi. Affitta o prendi in leasing. Tutto è perfetto su realtor.com. Tutto qui a portata di mano.

Il confronto dei prezzi è facile. Puoi anche inserire un intervallo di prezzo e un'area specifica. Compra o vendi. Affitta o prendi in leasing. Tutto è perfetto su realtor.com. Tutto qui a portata di mano.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per i team commerciali

7. HouseCanary (Ideale per valutazioni immobiliari basate sull'IA e approfondimenti sugli investimenti)

tramite HouseCanary

Che tu stia identificando il tuo prossimo investimento SFR, semplificando i flussi di lavoro relativi ai prestiti o migliorando il coinvolgimento dei clienti, HouseCanary fornisce informazioni dettagliate che portano a risultati concreti.

HouseCanary mira a trasformare i dati in azioni concrete. Grazie alla sua funzionalità IA e alle approfondite analisi di mercato, aiuta investitori, istituti di credito e professionisti del settore immobiliare a prendere decisioni più intelligenti in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di HouseCanary

Ottieni informazioni immobiliari basate sull'IA con CanaryAI per un processo decisionale più intelligente

Scopri le migliori opportunità di investimento SFR con Instant Insights

Automatizza e ottimizza le strategie di investimento e di prestito con Programmatic Data

Coinvolgi i clienti e aumenta la fidelizzazione con la piattaforma di coinvolgimento dei clienti

Prevedi le tendenze del mercato e le variazioni del valore degli immobili con Advanced Market Forecasting

Limiti di HouseCanary

Alcuni utenti potrebbero trovare inizialmente complesse le analisi avanzate e le funzionalità/funzioni

Il prezzo premium lo rende ideale per investitori istituzionali e istituti di credito

Prezzi di HouseCanary

Base: 19 $ al mese

Pro: 79 $ al mese

Teams : 199 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HouseCanary

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Modelli essenziali gratuiti per la gestione immobiliare

8. RealScout (Ideale per esperienze di ricerca personalizzate di case e per rafforzare la collaborazione con i client)

tramite RealScout

Combinando i dati MLS con il matching basato sull'IA, RealScout aiuta gli agenti a fornire raccomandazioni immobiliari iper-personalizzate in base a ciò che gli acquirenti desiderano realmente. Va oltre l'essere l'ennesima piattaforma di ricerca di case: è progettato per mantenere gli agenti immobiliari e i loro clienti sulla stessa pagina.

A differenza dei siti di annunci generici, RealScout offre agli agenti il pieno controllo sull'esperienza di ricerca. Consente loro di coinvolgere i clienti con confronti diretti tra immobili, approfondimenti di mercato e avvisi automatici.

Le migliori funzionalità/funzioni di RealScout

Abbina gli acquirenti con la ricerca di case basata sull'IA filtrando gli annunci in base alle preferenze dei client

Mantieni i client coinvolti con avvisi sulle proprietà di marca e aggiornamenti di mercato in tempo reale

Confronta le proprietà fianco a fianco con approfondimenti su tendenze dei prezzi, funzionalità/funzioni e dati locali

Identifica i potenziali venditori prima che si registrino con l'analisi predittiva

Migliora la collaborazione tra agenti e client con un'esperienza di ricerca interattiva che crea fiducia

Limiti di RealScout

Limitato ai MLS partecipanti, quindi la disponibilità varia in base alla regione

Piattaforma incentrata sugli agenti, il che significa che gli acquirenti non possono utilizzarla in modo indipendente

Prezzi di RealScout

Agente: 99 $/mese/licenza

Team : 249 $/mese per 2 licenze

Brokeraggio: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni di RealScout

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di RealScout?

Una recensione su Capterra recita:

Questo strumento è molto utile per gli agenti immobiliari che lavorano con gli acquirenti. È facile da usare e aiuta a promuovere i lead.

Questo strumento è molto utile per gli agenti immobiliari che lavorano con gli acquirenti. È facile da usare e aiuta a promuovere i lead.

9. Roof AI (Il migliore per automatizzare l'acquisizione dei lead e il coinvolgimento dei clienti con l'IA)

tramite Roof IA

Progettato per agenzie immobiliari, gestori di proprietà, istituti di credito e team immobiliari, Roof AI coinvolge i visitatori del sito web, risponde immediatamente alle richieste e coltiva i potenziali clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non è solo un chatbot, ma anche un agente immobiliare IA, progettato per acquisire, qualificare e convertire automaticamente i lead.

Roof IA non si affida a risposte predefinite. Comprende le intenzioni dell'acquirente e del venditore, fornendo consigli iper-personalizzati basati sul comportamento dell'utente e sulle condizioni del mercato. Inoltre, si integra con il tuo CRM immobiliare, mantenendo organizzata la tua pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roof AI

Automatizza l'acquisizione e la qualificazione dei lead con conversazioni basate sull'IA che identificano acquirenti e venditori seri

Coinvolgi i visitatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con risposte immediate alle richieste di informazioni sugli immobili, alle domande sui finanziamenti e alle richieste di assistenza

Fornisci consigli immobiliari iper-personalizzati basati sul comportamento degli utenti e sui dati di mercato

Integrazione perfetta con il tuo CRM per organizzare i lead e migliorare l'efficienza del follow-up

Analizza il comportamento e le tendenze dei lead con informazioni in tempo reale per perfezionare le strategie di marketing

Limiti di Roof IA

Opzioni di personalizzazione limitate, poiché le risposte seguono modelli IA pre-addestrati

Richiede la configurazione dell'integrazione, che potrebbe richiedere tempo a seconda dei sistemi esistenti

Prezzi di Roof IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Roof IA

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento per i professionisti: resta al passo con i modelli CRM per il settore immobiliare, flussi di lavoro predefiniti che semplificano il monitoraggio dei lead, la gestione delle trattative e la comunicazione con i clienti, affinché nulla sfugga al tuo controllo.

10. Reimagine Home (Ideale per creare progetti fotorealistici generati dall'IA per allestimenti, ristrutturazioni e trasformazioni di interni)

tramite Reimagine Home

Hai bisogno di allestire una casa libera? Ristrutturare uno spazio? Sperimentare stili diversi? Reimagine Home potrebbe essere proprio lo strumento che fa per te. Basta caricare una foto e, in pochi secondi, Reimagine Home fornirà immagini realistiche e fotorealistiche che faranno risplendere qualsiasi proprietà.

Cosa lo distingue? Risultati eleganti che seguono le ultime tendenze del design e la massima personalizzazione per una perfezione ottimizzata. Inoltre, risultati rapidissimi che non ti faranno aspettare.

Che si tratti di allestimenti virtuali, ristrutturazioni o modifiche al layout, Reimagine Home mantiene gli annunci visivamente coerenti e pronti per il mercato immobiliare. Inoltre, grazie a un'API scalabile, si integra facilmente in qualsiasi piattaforma immobiliare.

Reimagine Home: le migliori funzionalità/funzioni

Crea virtualmente le fasi di vendita di stanze vuote con mobili e arredi generati dall'IA per migliorare gli annunci

Ridisegna gli interni all'istante sperimentando stili, colori e layout

Visualizza le ristrutturazioni prima dell'inizio dei lavori per mostrare le possibilità di rimodellamento

Genera opzioni di progettazione su misura per le preferenze degli acquirenti per consigli personalizzati

Crea immagini fotorealistiche che aumentano il coinvolgimento e attraggono più acquirenti

Rivisita i limiti di Home

Le immagini generate dall'IA possono mancare di personalizzazione, limitando il controllo sui dettagli di progettazione più fini

Ideale per immagini, poiché non fornisce piani architettonici o strutturali

Rivisita i prezzi di Home

Essenziale: 14 $ al mese

Ottimale : 29 $ al mese

Avanzato : 49 $ al mese

Premium: 99 $ al mese

Reinventa le valutazioni e le recensioni di Home

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Trova l'agente IA perfetto per il settore immobiliare per la tua impresa

Gli agenti IA sono sicuramente la strada da seguire se lavori in società immobiliari. Ma se il tuo strumento attuale ti sembra limitante, che si tratti di funzionalità obsolete, mancanza di personalizzazione o integrazioni poco fluide, potrebbe essere il momento di passare a qualcosa di più avanzato.

Il giusto agente di intelligenza artificiale dovrebbe semplificare il flusso di lavoro, migliorare le interazioni con i clienti e adattarsi alle esigenze aziendali.

A differenza delle soluzioni standardizzate, ClickUp combina automazione, collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro personalizzabili per garantire il corretto funzionamento delle operazioni immobiliari. Dalla gestione dei lead al monitoraggio delle trattative, tutto rimane sincronizzato senza sforzo.

Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? Prova ClickUp gratis .