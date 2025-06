le 10 migliori alternative a Goalscape per una gestione più intelligente degli obiettivi nel 2025

L'impostazione degli obiettivi è il primo passaggio per trasformare l'invisibile in visibile.

L'impostazione degli obiettivi è il primo passaggio per trasformare l'invisibile in visibile.

Hai mai avuto la sensazione che i tuoi obiettivi fluttuassero nello spazio, slegati dal più ampio obiettivo aziendale? Siamo realistici: come leader, gestire gli obiettivi non dovrebbe sembrare come assemblare mobili IKEA senza istruzioni.

Se hai superato i vertiginosi cerchi concentrici di Goalscape e desideri qualcosa che funzioni meglio con il tuo flusso di lavoro, sei nel posto giusto.

In questa guida, discuteremo le 10 migliori alternative a Goalscape per aiutare il tuo team a ottenere una gestione degli obiettivi più intelligente. Pronto a raggiungere i tuoi obiettivi? Andiamo!

Perché scegliere le alternative a Goalscape?

Secondo un rapporto PWC, il 77% dei team ad alte prestazioni utilizza strumenti di project management per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, un software efficace per la gestione dei progetti e degli obiettivi è fondamentale per il successo. Sebbene Goalscape sia noto per la sua interfaccia visiva per l'impostazione degli obiettivi, manca di scalabilità, collaborazione in team e gestione avanzata delle attività.

Ecco cosa dovresti cercare nelle alternative a Goalscape:

Funzionalità/funzioni robuste: Le migliori alternative offrono monitoraggio del tempo integrato, grafici Gantt e flussi di lavoro personalizzabili per gestire progetti complessi ✅

Migliore coordinamento del team: strumenti come strumenti come ClickUp e Monday. com garantiscono una comunicazione fluida e aggiornamenti centralizzati delle attività ✅

Opzioni di integrazione: le migliori piattaforme si connettono con CRM, calendari, cloud drive e centinaia di app di terze parti ✅

Maggiore flessibilità: le alternative spesso supportano più viste di lavoro (Kanban, sequenze, elenchi) per adattarsi allo stile di qualsiasi team ✅

Piani convenienti: Diversi strumenti offrono più valore attraverso generosi livelli gratuiti o modelli di prezzo forfettario per team in crescita ✅

Alternative a Goalscape in breve

Prima di entrare nei dettagli, ecco un'anteprima delle alternative a Goalscape, i loro casi d'uso, le strutture aziendali e i prezzi per ciascuna piattaforma.

Alternative a Goalsscape Ideale per Caso d'uso Prezzo di partenza ClickUp Gestione completa di progetti e obiettivi Team di tutte le dimensioni, flussi di lavoro personalizzati Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Trello Gestione visiva degli obiettivi (stile Kanban) Individui e piccoli team Piano Free disponibile; a pagamento a partire da $5/utente/mese Asana Pianificazione visiva e impostazione degli obiettivi Collaborazione tra team interfunzionali Piano Free disponibile; a pagamento a partire da $10,99/utente/mese Wrike Project management a livello aziendale Team di grandi dimensioni e aziende Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 9,80 $/utente/mese Jira Monitoraggio e sviluppo agile dei progetti Team di sviluppo software Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 7,75 $/utente/mese Monday. com Flussi di lavoro visivi e pianificazione del team Team di marketing, commerciali e operativi Piano Free disponibile; a pagamento a partire da $8/utente/mese Weekdone Per misurare lo stato settimanale Team focalizzati sull'allineamento degli obiettivi Gratis per 3 utenti; 90 $ al mese per un massimo di 10 utenti Notion Creazione di abitudini e obiettivi personali Team che necessitano di documenti, attività e note Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 8 $/utente/mese GoalsOnTrack Creazione di piani d'azione dettagliati e bacheche Persone concentrate su obiettivi SMART Nessun piano Free; $68/anno Basecamp Collaborazione semplificata in team e impostazione degli obiettivi Piccoli team alla ricerca di una collaborazione semplice Piano Free disponibile; 15 $/utente/mese

Le migliori alternative a Goalscape da utilizzare

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per la gestione di progetti e obiettivi)

Siamo realistici, il lavoro può sembrare un po' caotico di questi tempi. Progetti, obiettivi e comunicazioni sparsi ovunque? Questo uccide la produttività. Se ti suona familiare, hai bisogno di uno strumento che metta tutto insieme.

Entra in ClickUp, l'app "tutto in uno" per il lavoro. Combina la gestione di progetti, conoscenze e obiettivi in un unico hub centrale e dispone di funzionalità IA intelligenti per aiutarti a lavorare meglio e più velocemente.

💜 Gestisci tutti i tuoi obiettivi in un unico posto con ClickUp Goals

ClickUp Goals consente sia ai team che ai singoli individui di impostare, monitorare e raggiungere i propri obiettivi con chiarezza e precisione.

Puoi creare obiettivi misurabili, inclusi OKR (Obiettivi e Risultati Chiave), e suddividerli in attività, attività secondarie e liste di controllo di ClickUp gestibili per un approccio più pratico e organizzato.

Tieni traccia dello stato di avanzamento di più obiettivi ClickUp in un unico posto

Puoi monitorarli utilizzando il monitoraggio personalizzabile dello stato di avanzamento con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività.

Imposta traguardi misurabili con ClickUp Obiettivi

Quando gestisci diversi obiettivi all'interno di un team, ClickUp semplifica la collaborazione consentendoti di condividere obiettivi, delegare la titolarità e monitorare lo stato di avanzamento del gruppo.

Strumenti integrati come la chat ClickUp in tempo reale, le conversazioni in thread, le menzioni e una finestra In arrivo ClickUp centralizzata garantiscono un flusso di comunicazione fluido. Inoltre, puoi classificare ordinatamente i tuoi obiettivi in cartelle, rendendoli facili da trovare e gestire.

💜 Ottieni informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei tuoi obiettivi con le dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp rendono più facile il monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento dei tuoi obiettivi. Invece di indovinare quanto sei vicino al raggiungimento di un traguardo, ottieni un'istantanea chiara e visiva di tutto.

Inizia a monitorare i tuoi obiettivi con ClickUp Tieni traccia dello stato dei tuoi obiettivi con la dashboard ClickUp

Scopri in che modo le attività contribuiscono al raggiungimento dei tuoi obiettivi, monitora le prestazioni del team e tieni traccia delle metriche chiave, tutto in un unico posto. La parte migliore? Puoi personalizzare la tua dashboard in base ai tuoi obiettivi. Aggiungi widget per il monitoraggio dello stato di avanzamento, grafici delle attività cardine o schede del carico di lavoro per vedere esattamente a che punto sei.

💜 Organizza i tuoi obiettivi utilizzando i modelli di ClickUp

Il modello ClickUp SMART Goals include opzioni di stato flessibili per monitorare lo stato di avanzamento, campi personalizzati per organizzare e visualizzare chiaramente gli obiettivi e viste personalizzate come Goal Effort e SMART Goal Worksheet per allinearsi al tuo flusso di lavoro unico.

Ottieni il modello gratuito Definisci obiettivi chiari, assegna attività e mantieni la responsabilità utilizzando il modello Obiettivi SMART di ClickUp

Ecco perché ti piacerà questo modello:

Definisci obiettivi chiari utilizzando il quadro degli obiettivi SMART

Assegna attività e imposta scadenze per mantenere gli obiettivi realizzabili e in linea con i piani

Usa i campi personalizzati per monitorare KPI, attività cardine e metriche chiave in un unico posto

Monitora lo stato in tempo reale con il monitoraggio visivo e gli aggiornamenti automatici di ClickUp

Assumiti le tue responsabilità collegando gli obiettivi a progetti, team e singoli collaboratori

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione di ogni membro di ogni reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale quando viene lanciato un nuovo prodotto.

Gli obiettivi di ClickUp aiutano a mantenere l'attenzione di ogni membro di ogni reparto su ciò che è veramente importante, il che è fondamentale quando viene lanciato un nuovo prodotto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'ampio set di funzionalità/funzioni può presentare una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Gli elevati livelli di personalizzazione, sebbene potenti, possono richiedere una configurazione iniziale significativa

Prezzi ClickUp/

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 dice

Utilizziamo ClickUp ogni giorno per gestire più progetti. In qualità di ingegnere, apprezzo il modo in cui ClickUp può essere utilizzato per semplici elenchi di cose da fare e scalabile fino a diventare uno strumento completo per la gestione dei team e dei progetti complessi. È un'eccellente piattaforma di comunicazione con varie opzioni per visualizzare attività, attività cardine, decisioni, opportunità e promemoria. Queste funzionalità aiutano a visualizzare gli obiettivi e i traguardi in modo significativo e coinvolgente e colmano le lacune tra i diversi team all'interno dell'organizzazione.

Utilizziamo ClickUp ogni giorno per gestire più progetti. In qualità di ingegnere, apprezzo il modo in cui ClickUp può essere utilizzato per semplici elenchi di cose da fare e scalabile fino a diventare uno strumento completo per la gestione dei team e dei progetti complessi. È un'eccellente piattaforma di comunicazione con varie opzioni per visualizzare attività, attività cardine, decisioni, opportunità e promemoria. Queste funzionalità aiutano a visualizzare gli obiettivi e i traguardi in modo significativo e coinvolgente e colmano le lacune tra i diversi team all'interno dell'organizzazione.

📮 Approfondimento ClickUp: l'88% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. Quali sono i tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succederebbe se l'IA fosse integrata nella tua area di lavoro e fosse già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i comandi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

2. Trello (Ideale per la gestione visiva degli obiettivi)

tramite Trello

Trello è uno strumento di project management apprezzato per la sua semplicità e l'approccio visivo alle attività. Di proprietà di Atlassian, vanta un'interfaccia Kanban board di facile comprensione.

Sebbene non sia una piattaforma dedicata alla gestione degli obiettivi, puoi utilizzare Trello per monitorare i tuoi progressi verso gli obiettivi. Basta creare bacheche dedicate, elenchi per rappresentare le diverse fasi e schede per i passaggi da compiere. E con i Power-Up, puoi persino aggiungere il monitoraggio degli obiettivi e integrazioni per la reportistica.

Funzionalità/funzioni migliori di Trello

Interfaccia Kanban semplice e visiva, insieme a una facile gestione delle attività tramite drag-and-drop

Bacheche ed elenchi personalizzabili per rappresentare lo stato di avanzamento degli obiettivi

Potenzia le tue integrazioni e ottieni funzionalità avanzate come il monitoraggio degli obiettivi

Funzionalità collaborative per la gestione degli obiettivi in team

Limiti di Trello

Le funzionalità di base non includono funzionalità/funzioni dedicate alla gestione degli obiettivi senza Power-Up

Può diventare meno organizzato per progetti complessi con più obiettivi, attività cardine e sottoattività

Le funzionalità di reportistica e analisi sono limitate nella versione standard

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $/utente/mese

Premium: 10 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello:

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 21.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Una recensione su G2 dice

Mi piace Trello perché è uno strumento molto utile e pratico per organizzare progetti, attività e attività quotidiane. Il suo design basato su bacheche e schede è intuitivo, visivamente accattivante e molto facile da usare, sia per i principianti che per gli utenti più avanzati. Consente la collaborazione in tempo reale del team, l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle scadenze e l'aggiunta rapida di commenti o file.

Mi piace Trello perché è uno strumento molto utile e pratico per organizzare progetti, attività e attività quotidiane. Il suo design basato su bacheche e schede è intuitivo, visivamente accattivante e molto facile da usare, sia per i principianti che per gli utenti più avanzati. Consente la collaborazione in tempo reale del team, l'assegnazione delle attività, l'impostazione delle scadenze e l'aggiunta rapida di commenti o file.

⭐️ Curiosità: la teoria della definizione degli obiettivi è stata sviluppata sia sul campo che in laboratorio. Cecil Alec Mace ha condotto i primi studi empirici nel 1935. Edwin A. Locke, uno psicologo, ha iniziato a esaminare la definizione degli obiettivi a metà degli anni '60 e ha continuato a studiarla per più di 30 anni.

3. Asana (Ideale per la pianificazione visiva e l'impostazione degli obiettivi)

tramite Asana

Asana è uno strumento di gestione del lavoro che migliora la collaborazione e l'organizzazione del team. La funzionalità "Obiettivi" di Asana consente ai team di impostare, monitorare e gestire gli obiettivi direttamente all'interno della piattaforma, collegandoli al lavoro in corso. Ciò garantisce che le attività quotidiane contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi aziendali e aziendali più ampi.

Funzionalità/funzioni migliori di Asana

Funzionalità/funzione "Obiettivi" dedicata per l'impostazione, il monitoraggio e la gestione degli obiettivi

Possibilità di collegare gli obiettivi a progetti e attività specifici

Viste multiple dei progetti, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza (grafico Gantt)

Reportistica e analisi affidabili sullo stato di avanzamento degli obiettivi

Limiti di Asana

Può essere più complesso da configurare e imparare rispetto a strumenti più semplici

Il piano Free ha limitazioni sul numero di utenti e sulle funzionalità/funzioni

Prezzi di Asana

Base: Gratis

Premium: 10,99 $/utente/mese

Business: 24,99 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 11.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un utente G2 dice

Quello che mi piace di più di Asana è la facilità con cui è possibile creare, assegnare e monitorare le attività. L'interfaccia è pulita e intuitiva e aiuta davvero me e il mio team a rimanere organizzati. Adoro poter suddividere i progetti in attività più piccole, impostare scadenze e avere tutto in un unico posto.

Quello che mi piace di più di Asana è la facilità con cui è possibile creare, assegnare e monitorare le attività. L'interfaccia è pulita e intuitiva e aiuta davvero me e il mio team a rimanere organizzati. Adoro poter suddividere i progetti in attività più piccole, impostare scadenze e avere tutto in un unico posto.

📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti di report sullo stato di avanzamento in Excel, Word e ClickUp

4. Wrike (Ideale per il project management a livello aziendale)

tramite Wrike

Wrike è una potente piattaforma di project management e collaborazione nota per la sua scalabilità e le opzioni di personalizzazione. Fornisce strumenti affidabili per la pianificazione, la programmazione e il monitoraggio dei progetti, insieme a funzionalità/funzioni dedicate alla gestione degli obiettivi.

Wrike consente agli utenti di definire obiettivi strategici, suddividerli in passaggi attuabili e monitorarne lo stato di avanzamento tramite dashboard e report di progetto . Le sue funzionalità di automazione del flusso di lavoro semplificano ulteriormente le attività relative agli obiettivi.

Funzionalità/funzioni principali di Wrike

Flussi di lavoro e strutture di progetto altamente personalizzabili per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Potenti funzionalità/funzioni di gestione degli obiettivi con chiara visualizzazione dello stato di avanzamento e delle dipendenze

Funzionalità avanzate di reportistica e analisi per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni dei progetti e degli obiettivi

Offre integrazioni con numerose applicazioni aziendali di base

Limiti di Wrike

Curva di apprendimento più ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione

Il prezzo può essere più alto rispetto ad altre alternative, specialmente per team più grandi

Prezzi di Wrike

Piano Free disponibile

Team: 9,80 $/utente/mese

Business: 24,80 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 1.700 recensioni)

⭐️ Lo sapevi? È scientificamente provato che la visualizzazione è un mezzo efficace per migliorare le prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi. Le immagini mentali attivano il cervello in modo simile alle esperienze reali, rafforzano i percorsi neurali, riducono l'ansia e, se combinate con la pratica effettiva, possono migliorare i risultati in diversi ambiti, dallo sport alla chirurgia

5. Jira (Ideale per il monitoraggio e lo sviluppo agile dei progetti)

tramite Jira

Jira è principalmente noto come strumento di project management e monitoraggio dei progetti per team di sviluppo software. Offre funzionalità/funzioni quali monitoraggio dei problemi, bacheche agili e pianificazione degli sprint.

Tuttavia, la sua natura flessibile consente ai team di adattarlo alla gestione degli obiettivi creando progetti specifici o bacheche dedicate al monitoraggio degli obiettivi e dei risultati chiave ( OKR ) o altri framework di obiettivi. Le sue integrazioni con altri strumenti sono limitate, il che avrebbe potuto migliorare le sue capacità di monitoraggio degli obiettivi.

Migliori funzionalità/funzioni di Jira

Adatto per la gestione di progetti complessi con monitoraggio dettagliato dei problemi

Forti capacità di integrazione con altri prodotti Atlassian e applicazioni di terze parti

Supporta metodologie agili, che possono essere allineate al raggiungimento iterativo degli obiettivi per i team di prodotto e di ingegneria

Limiti di Jira

Progettato principalmente per lo sviluppo di software e potrebbe richiedere una personalizzazione significativa per una gestione più ampia degli obiettivi

Per i team non tecnici può essere complesso configurare e utilizzare efficacemente

I prezzi possono aumentare rapidamente per i team più grandi

Prezzi di Jira

Piano Free per un massimo di 10 utenti

Standard: 7,75 $/utente/mese

Premium: 15,25 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 14.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su G2 dice

Jira è uno strumento molto potente e offre strumenti incredibilmente utili per il project management, il monitoraggio delle attività e il lavoro di squadra. Tuttavia, se sei nuovo e non hai alcuna esperienza con strumenti simili (o non hai familiarità con i concetti di base delle metodologie agili come Scrum o Kanban), all'inizio potrebbe sembrare complicato. Il tutorial iniziale di Jira è molto tecnico e non sempre spiega il "perché" o il "come" applicare ciascuna funzione nei casi reali. Ad esempio, cose come i flussi di lavoro, le epiche o anche l'uso di base dei filtri possono creare confusione se non si conosce il contesto.

Jira è uno strumento molto potente e dispone di strumenti incredibilmente utili per il project management, il monitoraggio delle attività e il lavoro di squadra. Tuttavia, se sei nuovo e non hai alcuna esperienza precedente con strumenti simili (o non hai familiarità con i concetti di base delle metodologie agili come Scrum o Kanban), all'inizio potrebbe sembrare complicato. Il tutorial iniziale di Jira è molto tecnico e non sempre spiega il "perché" o il "come" applicare ciascuna funzione nei casi reali. Ad esempio, cose come i flussi di lavoro, le epiche o anche l'uso di base dei filtri possono creare confusione se non si conosce il contesto.

6. Monday. com (Ideale per flussi di lavoro visivi e pianificazione di team)

Monday. com è un sistema operativo di lavoro visivo che consente ai team di gestire progetti, flussi di lavoro e attività attraverso bacheche personalizzabili.

Sebbene non sia esclusivamente uno strumento di gestione degli obiettivi, la flessibilità di Monday.com consente ai team di creare bacheche specifiche per il monitoraggio degli obiettivi, la definizione delle tappe fondamentali e il controllo dei progressi. Le sue funzionalità di automazione possono semplificare i flussi di lavoro relativi agli obiettivi e le integrazioni possono collegarlo ad altri strumenti per una panoramica più completa.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Interfaccia intuitiva e visivamente accattivante con bacheche e colonne personalizzabili

Altamente flessibile e adattabile alle diverse esigenze dei team e ai vari flussi di lavoro, compreso il monitoraggio degli obiettivi

Potenti funzionalità di automazione per semplificare attività e processi ripetitivi.

Offre un ampio intervallo di integrazioni con altre applicazioni aziendali

Limiti di Monday.com

Alcuni utenti dicono che la collaborazione in tempo reale può essere più fluida

Non è presente una funzionalità/funzione specifica per prendere appunti. Tuttavia, è possibile aggiungere note alle attività

Prezzi di Monday.com

Piano Free disponibile per un massimo di 2 utenti con funzionalità/funzioni limitate.

Base: 9 $/utente/mese

Standard: 10 $/utente/mese

Pro: 16 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un utente G2 dice

Adoro il fatto che possiamo bloccare determinati campi in modo che solo alcune persone selezionate possano modificarli. Posso avere le mie bacheche personali per le mie attività e monitorare i progressi verso i miei obiettivi. Molto intuitivo.

Adoro il fatto che possiamo bloccare determinati campi in modo che solo alcune persone selezionate possano modificarli. Posso avere le mie bacheche personali per le mie attività e monitorare i progressi verso i miei obiettivi. Molto intuitivo.

⭐️ Curiosità: sebbene la pressione dei pari abbia solitamente una connotazione negativa, sfruttarla per il raggiungimento degli obiettivi può essere sorprendentemente efficace. Condividere i propri obiettivi con qualcuno e fargli controllare i propri progressi crea un senso di responsabilità. Sapere che qualcuno è dalla tua parte (e potrebbe chiederti come stanno andando le cose!) può darti quella spinta in più di cui hai bisogno per rimanere in carreggiata. Trasforma l'impostazione degli obiettivi in uno sport di squadra!

7. Weekdone (Ideale per misurare lo stato di avanzamento settimanale)

tramite Weekdone

Weekdone è un software basato su cloud progettato specificamente per l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio dello stato di avanzamento, in particolare utilizzando il framework OKR (Objectives and Key Results).

Fornisce un approccio strutturato alla definizione degli obiettivi, al monitoraggio dello stato settimanale e al feedback. Sebbene sia incentrato sulla gestione degli obiettivi, potrebbe non disporre delle funzionalità complete di gestione dei progetti e delle attività presenti in altri strumenti di gestione del lavoro.

Funzionalità/funzioni migliori di Weekdone

Progettato per la gestione degli obiettivi, in particolare con la metodologia OKR

Fornisce una chiara visualizzazione dello stato di avanzamento individuale e del team verso gli obiettivi

Facilita controlli regolari e feedback sul raggiungimento degli obiettivi

Offre reportistica e analisi incentrate sulle prestazioni degli obiettivi

Interfaccia semplice e intuitiva dedicata al monitoraggio degli obiettivi

Limiti di Weekdone

Mancano funzionalità/funzioni complete di project management

Potrebbe non essere adatto a team che necessitano di una soluzione completamente integrata per la gestione del lavoro e degli obiettivi

Prezzi di Weekdone

Piano Free per un massimo di 3 utenti

Piani a pagamento: a partire da 90 $ al mese per un massimo di 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

8. Notion (Ideale per sviluppare abitudini)

tramite Notion

Notion offre un'area di lavoro che combina funzionalità di presa di appunti, project management, knowledge base e database.

È flessibile e consente ai team di creare i propri sistemi per la gestione degli obiettivi, sia attraverso pagine dedicate, database per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati chiave, sia attraverso elenchi di attività integrate collegate a obiettivi a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Utilizza database flessibili per organizzare informazioni, obiettivi e attività

Crea dashboard personalizzati per visualizzare il lavoro e monitorarne lo stato di avanzamento

Combina il monitoraggio degli obiettivi con il project management, la presa di appunti e la condivisione delle conoscenze

Ampio intervallo di modelli e integrazioni

Limiti di Notion

L'interfaccia utente dell'app mobile può essere difficile da usare a volte

Non è possibile automatizzare la pianificazione delle attività dipendenti

A volte, lo strumento pianifica troppe attività, rendendo il calendario troppo pieno

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per postazione

Business: 18 $ al mese per postazione

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente G2 dice

La parte migliore è che è davvero facile da usare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla pratica funzione di ricerca. Non solo, ma Notion ti consente anche di collaborare con altri in tempo reale, così puoi lavorare insieme al tuo team indipendentemente da dove ti trovi. Che tu sia uno studente, un libero professionista o parte di un'azienda, Notion è un ottimo strumento per semplificare i flussi di lavoro e portare a termine le attività.

La parte migliore è che è davvero facile da usare, grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e alla pratica funzione di ricerca. Non solo, ma Notion ti consente anche di collaborare con altri in tempo reale, così puoi lavorare insieme al tuo team indipendentemente da dove ti trovi. Che tu sia uno studente, un libero professionista o parte di un'azienda, Notion è un ottimo strumento per semplificare i flussi di lavoro e portare a termine le attività.

⭐️ Lo sapevi? Il comico Jerry Seinfeld era famoso per usare un semplice trucco visivo per rimanere costante nella sua scrittura. Ogni giorno che scriveva, segnava una "X" sul calendario, con l'obiettivo di non interrompere mai la catena. Questo illustra un principio potente: suddividere grandi obiettivi in piccole azioni quotidiane può creare slancio e rendere gestibili anche le attività più scoraggianti. Inoltre, quella catena visiva di "X" diventa un potente motivatore!

9. GoalsonTrack (Ideale per creare piani d'azione dettagliati e bacheche)

tramite GoalsOnTrack

GoalsOnTrack è un software dedicato all'impostazione e al raggiungimento degli obiettivi che aiuta gli individui e i team a definire obiettivi SMART, suddividerli in attività e monitorarne lo stato.

Offre funzionalità/funzioni quali procedure guidate per la pianificazione degli obiettivi, visualizzazione dello stato di avanzamento, monitoraggio delle abitudini e reportistica. Sebbene sia molto valido per la gestione degli obiettivi, potrebbe non avere le ampie funzionalità di project management di altre alternative.

Migliori funzionalità/funzioni di GoalsOnTrack

Progettato specificamente per l'impostazione e il monitoraggio efficaci degli obiettivi utilizzando il framework SMART

Include funzionalità/funzioni come il monitoraggio delle abitudini e i partner di responsabilità

Mappa ogni fase dei tuoi obiettivi con pianificatori e fogli di lavoro stampabili

Bacheca dei sogni e diario degli obiettivi per motivarti

Pianificazione drag and drop con un calendario delle attività che si integra con calendari esterni come Google Calendar, iCal e Outlook

Limiti di GoalsOnTrack

Meno incentrato sul project management e sulla collaborazione in team rispetto ad altre opzioni

L'interfaccia potrebbe sembrare meno moderna rispetto ad alcune delle altre alternative

Prezzi di GoalsOnTrack

Versione di prova gratuita disponibile

Piano annuale: 68 $/anno

Valutazioni e recensioni di GoalsOnTrack

G2: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

10. Basecamp (Ideale per semplificare la collaborazione in team e l'impostazione degli obiettivi)

tramite Basecamp

Basecamp è uno strumento di project management e comunicazione per team noto per il suo approccio semplice e intuitivo.

Sebbene non offra funzionalità/funzioni dedicate alla gestione degli obiettivi, i team possono utilizzare Basecamp in modo efficace per monitorare i progressi verso gli obiettivi attraverso la sua organizzazione basata su progetti, elenchi di cose da fare, bacheche e strumenti di pianificazione. Le attività cardine possono essere utilizzate per rappresentare il raggiungimento degli obiettivi chiave.

Migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Interfaccia semplice e intuitiva, facile da adottare per i team

Efficace per le organizzazioni basate su progetti e la gestione delle attività

Potenti funzionalità/funzioni di comunicazione, tra cui bacheche e chat in tempo reale

Offre una struttura dei prezzi fissa, che può essere conveniente per team di grandi dimensioni

Limiti di Basecamp

Mancano funzionalità/funzioni dedicate alla gestione degli obiettivi e al monitoraggio dello stato di avanzamento specifico per gli obiettivi

Le funzionalità di reportistica e analisi sono relativamente basilari

Meno integrazioni rispetto ad altri strumenti di project management

Prezzi di Basecamp

Free

Basecamp: 15 $/utente/mese

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/mese per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4,1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Un utente G2 dice:

Straordinario grazie alla personalizzazione dei flussi di lavoro. Affascinante grazie alla pianificazione degli eventi. La comunicazione del team di progetto è semplificata. Strategico grazie agli obiettivi di progetto e al monitoraggio in tempo reale dei KPI. Dashboard e interfaccia utente incredibilmente flessibili. Trasparenza totale grazie all'accesso allo stato di avanzamento dei progetti sulla dashboard e alle attività assegnate.

Straordinario grazie alla personalizzazione dei flussi di lavoro. Affascinante grazie alla pianificazione degli eventi. La comunicazione del team di progetto è semplificata. Strategico grazie al monitoraggio in tempo reale degli obiettivi e dei traguardi del progetto tramite KPI. Dashboard e interfaccia utente incredibilmente flessibili. Trasparenza totale grazie all'accesso allo stato di avanzamento dei progetti sulla dashboard e alle attività assegnate.

Fissa obiettivi ambiziosi e monitora lo stato di avanzamento con ClickUp

La scelta dell'alternativa giusta a Goalscape dipende dalle esigenze e dalle priorità specifiche del tuo team. Quando prendi la tua decisione, considera l'importanza delle funzionalità integrate di project management, degli strumenti di collaborazione in team, delle funzionalità dedicate all'impostazione degli obiettivi e dei prezzi.

Sebbene ciascuna di queste 10 alternative offra punti di forza unici, ClickUp, l'app che fa tutto, combina il monitoraggio degli obiettivi, i modelli per l'impostazione degli obiettivi, la gestione delle attività e l'automazione del flusso di lavoro in un'unica piattaforma intuitiva.

Che tu stia gestendo attività cardine personali o allineando gli OKR a livello di team, ClickUp ti offre la possibilità di pianificare, monitorare ed eseguire, tutto in un unico posto.

Iscriviti gratis e inizia a esplorare!