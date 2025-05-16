i 10 migliori CRM con gestione dell'inventario per le aziende

Hai costruito una solida base di client, i tuoi numeri sembrano buoni e sei pronto per crescere.
Per mantenere lo slancio, hai bisogno di strumenti robusti e convenienti che supportino le tue ambizioni senza sopraffarti.
Perché non hai avviato un'attività per passare ore a cercare le app giuste per la gestione dell'inventario. 💁🏽♂️
Abbiamo fatto il lavoro più difficile per te.
Dopo aver valutato diverse opzioni per la gestione dell'inventario, abbiamo selezionato le migliori soluzioni software di gestione dell'inventario semplici, convenienti e ideali per le piccole e medie imprese.
Questi 11 CRM con soluzioni di gestione dell'inventario si integrano bene anche con strumenti di pianificazione dell'inventario, monitorano i livelli delle scorte, semplificano la gestione delle scorte e aumentano il coinvolgimento dei clienti.
i 10 migliori CRM con gestione dell'inventario in sintesi
Iniziamo con una tabella di confronto rapido dei 10 migliori CRM con strumenti di gestione dell'inventario. Alcuni offrono persino la gestione automatizzata dell'inventario!
|Strumento
|Funzionalità/funzioni chiave
|Ideale per
|Prezzi
|ClickUp
|Tutto in un'unica app per lavorare con CRM e gestione dell'inventario
|Team che necessitano di CRM + inventario, project management e collaborazione in un'unica piattaforma (per team di tutte le dimensioni)
|Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da $7
|Zoho CRM Plus
|Piattaforma CX unificata (9 app Zoho) Coinvolgimento omnicanale Assistente AI (Zia) Avvisi sui segnali commerciali
|Aziende che desiderano un'esperienza cliente unificata, vendite omnicanale e analisi approfondite (team di medie e grandi dimensioni)
|30 giorni di prova gratuita I piani a pagamento partono da 57 $
|Vtiger CRM
|CRM all-in-oneGestione dei progettiCampagne e-mailChat live
|Piccole imprese che necessitano di strumenti integrati di CRM, inventario e assistenza
|Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da $15
|monday. com
|Bacheche visive (Kanban, Sequenza, Calendario) Flussi di lavoro personalizzati Automazioni Monitoraggio dell'inventario
|Team che desiderano flussi di lavoro personalizzabili, monitoraggio visivo dei progetti e dell'inventario (di tutte le dimensioni)
|Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da $12
|Odoo
|Monitoraggio dell'inventario in tempo reale, scansione dei codici a barre, gestione automatizzata delle scorte e dei fornitori, ottimizzazione della catena di approvvigionamento
|Aziende che necessitano di una solida gestione degli ordini/inventario con automazione (di tutte le dimensioni)
|Piano Free disponibile. Piani a pagamento a partire da $7,25
|Dolibarr
|CRM e ERP open source Design modulare Assistenza della community
|Team attenti al budget, startup o chi desidera la flessibilità dell'open source
|Soluzione open source con piano Free e piani tariffari personalizzati
|Onpipeline
|Campi database personalizzabili Dati clienti centralizzati Monitoraggio delle prestazioni del team Reportistica semplice
|Distributori e team commerciali che necessitano di un CRM facile da usare + inventario con un'interfaccia utente semplice
|Versione di prova gratuita disponibile. Piani a pagamento a partire da 25 $
|HashMicro CRM
|Previsioni delle entrate Rapporti commerciali dettagliati Integrazioni modulari Scalabile per la crescita
|Aziende che necessitano di un CRM completo e scalabile + gestione dell'inventario
|Demo gratuita disponibile Prezzi personalizzati
|CRM Creatio
|Automazione del flusso di lavoroModelli predefinitiIntegrazioni con il marketplacePersonalizzazione senza codice
|Aziende che necessitano di automazione delle vendite, dell'inventario e della gestione del flusso di lavoro
|Versione di prova gratuita disponibile. Piani a pagamento a partire da 25 $
|Katana
|Ottimizzazione dell'inventario, scansione dei codici a barre, integrazioni Shopify/QuickBooks, gestione della produzione
|Produttori e aziende basate sui prodotti che necessitano di controllo della produzione e dell'inventario
|Versione di prova gratuita disponibile. Piani a pagamento a partire da 179 $ (fatturati annualmente)
Cosa cercare in un CRM con gestione dell'inventario?
Ecco le funzionalità/funzioni di gestione dell'inventario che dovresti privilegiare nella selezione di un sistema CRM per l'inventario:
- Sincronizzazione live: garantisci l'aggiornamento istantaneo delle giacenze in tutti i magazzini e canali commerciali con adeguamenti in tempo reale
- Scansione dei codici a barre: incorpora la scansione dei codici a barre per semplificare il monitoraggio e l'identificazione dei prodotti
- Notifiche sulle scorte: imposta avvisi per livelli di scorte bassi o elementi che necessitano di rifornimento per garantire una gestione fluida dell'inventario
- Dati e reportistica in tempo reale: accedi agli aggiornamenti in tempo reale dell'inventario e sfrutta i potenti strumenti di reportistica per evitare eccedenze o esaurimenti delle scorte, ottenendo al contempo informazioni dettagliate sulle tendenze commerciali e sul turnover dell'inventario
- Modelli di inventario: utilizza modelli di inventario predefiniti per semplificare le attività e mantenere la coerenza
- Capacità di integrazione: Integra perfettamente i sistemi di gestione dell'inventario con strumenti esistenti come piattaforme ERP, software di gestione dell'inventario e-commerce e sistemi di gestione degli ordini per sincronizzare automaticamente i dati dei clienti e i livelli di inventario
👀 Lo sapevi? Circa il 74% delle aziende concorda sul fatto che il software CRM le aiuta a visualizzare più facilmente le informazioni sui clienti.
I 10 migliori CRM con gestione dell'inventario
Ecco i 10 migliori software di gestione dell'inventario con funzionalità CRM che offrono una combinazione perfetta di monitoraggio dell'inventario, gestione delle relazioni con i clienti e integrazioni senza soluzione di continuità:
1. ClickUp (ideale per una perfetta integrazione tra CRM e inventario)
ClickUp è l'app per tutto il lavoro, che consente la collaborazione in team e il monitoraggio e la gestione dell'inventario in tempo reale. Invece di passare da uno strumento all'altro, puoi affidarti a ClickUp CRM per gestire le attività, monitorare l'inventario e rimanere organizzato.
Per iniziare, utilizza la vista Tabella in ClickUp per organizzare i dati di inventario in modo chiaro e personalizzabile. Puoi impostare colonne per monitorare i numeri SKU, le quantità di magazzino e altri dettagli dei prodotti. Inoltre, ti consente di monitorare facilmente diversi criteri di inventario con stati personalizzati e priorità.
Questa è solo una panoramica! E il lavoro vero e proprio? Con l'assistente IA integrato di ClickUp, ClickUp Brain, e i suoi agenti IA, puoi automatizzare quasi ogni aspetto del tuo flusso di lavoro, dalla stesura di email personalizzate alla generazione di riepiloghi/riassunti, fino all'attivazione di allarmi sui livelli delle scorte, il tutto tramite automazioni intelligenti basate su trigger.
Un'altra utile funzionalità/funzione della piattaforma è ClickUp Dashboards, che consente di personalizzare completamente l'interfaccia. Con essa è possibile visualizzare tutti i dati critici dell'inventario a colpo d'occhio, facilitando il monitoraggio dei movimenti e della disponibilità delle scorte in tempo reale.
Ti aiuta anche a configurare widget per accedere rapidamente alle metriche essenziali e automatizzare attività manuali come le notifiche di scorte in esaurimento.
con ClickUp, puoi facilmente impostare modelli CRM per semplificare i risultati finali dei tuoi client e i processi di inventario. Ad esempio, il modello CRM di ClickUp, adatto ai principianti, è perfetto per gestire le relazioni con i clienti in modo rapido ed efficiente.
Offre sette stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e cinque modi per visualizzare il tuo lavoro, aiutandoti a mantenere organizzati i tuoi account.
Con la comoda funzionalità drag-and-drop, puoi organizzare le informazioni dei client in Calendario, Documento o Elenco. Questo modello ti aiuta anche a conservare i dettagli degli account e le trattative chiuse in elenchi separati, chiarendo la pipeline dei tuoi clienti.
Allo stesso modo, il modello di gestione dell'inventario ClickUp è progettato per aiutarti a gestire il tuo inventario in modo efficiente. Con questo modello, puoi facilmente monitorare i livelli delle scorte, ottimizzare i livelli di inventario e garantire che il tuo inventario sia sempre aggiornato. Ti aiuta anche a tenere traccia dei movimenti delle scorte e delle variazioni dei costi di inventario.
Questo modello ti consente di monitorare i livelli delle scorte attuali per mantenere quantità ottimali di inventario. Puoi controllare rapidamente l'inventario disponibile per semplificare l'evasione degli ordini ed evitare eccedenze o carenze.
Monitora il flusso dell'inventario e le tendenze di utilizzo per prendere decisioni informate e allocare le risorse in modo oculato. Ti consente inoltre di rimanere aggiornato sulle fluttuazioni dei costi di inventario e gestire il tuo budget in modo efficace.
💡 Suggerimento per professionisti: utilizza le lavagne online di ClickUp per trasformare le idee in piani d'azione dettagliati. Puoi collaborare in tempo reale e tenere tutto organizzato in un unico posto. È un ottimo modo per assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e allineare le responsabilità di tutti.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Imposta trigger per attività ricorrenti, come il riordino delle forniture o la spedizione dell'inventario, con le automazioni di ClickUp
- Condividi importanti procedure operative standard e processi relativi all'inventario tramite ClickUp Docs e collabora in modo efficiente attraverso la correzione di bozze e le annotazioni
- Integra con oltre 1000 strumenti come Google, Slack e HubSpot
- Organizza i dati di inventario senza sforzo con oltre 10 visualizzazioni CRM flessibili in ClickUp
Limiti di ClickUp
- Le opzioni di personalizzazione potrebbero risultare eccessive per alcuni utenti
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Più uso ClickUp, più diventa il punto focale del mio lavoro. Le diverse comunicazioni (note, PDF, email, spazio di archiviazione online) possono essere concentrate e raccolte in un unico posto per un facile accesso mentre si lavora su un'attività, che sia un progetto o un cliente. Questa funzionalità mi ha aiutato a risparmiare tantissimo tempo, senza dover cercare in diverse aree.
2. Zoho CRM Plus (la migliore piattaforma unificata per l'esperienza cliente)
Zoho CRM Plus è una suite aziendale che combina CRM, gestione della logistica, gestione dell'inventario e altro ancora. Combina nove applicazioni Zoho per creare un sistema completo di gestione dell'esperienza del cliente (CX).
La piattaforma si integra anche con i principali canali di comunicazione con i clienti, come email, social media, telefono e chat, raccogliendo dati omnicanale per ottenere informazioni approfondite e intraprendere azioni personalizzate.
Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM Plus
- Traccia i visitatori del sito web con SalesIQ e coinvolgi gli utenti tramite una chat live intelligente
- Ricevi avvisi istantanei tramite la funzionalità SalesSignals quando un cliente intraprende un'attività correlata all'acquisto su qualsiasi canale
- Sfrutta Zia, l'assistente IA, per avvisi contestuali, analisi del sentiment e assistenza tempestiva ai clienti
Limiti di Zoho CRM Plus
- Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta alle numerose funzionalità/funzioni
Prezzi di Zoho CRM Plus
- CRM Plus: 57 $/utente al mese (fatturato annualmente)
Valutazioni e recensioni di Zoho CRM Plus
- G2: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)
📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma?
Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA.
Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.
3. Vtiger CRM (Il miglior CRM all-in-one per le piccole imprese)
Per le piccole imprese, Vtiger è un software CRM ideale. Mantiene organizzati i contatti e le trattative, riunendo inventario, marketing, help desk, project management e documenti in un'unica piattaforma.
Ciò che spicca è il modo in cui questi moduli lavorano insieme. Se chiudi un affare, puoi convertirlo in un progetto con un solo clic. Aggiungere prodotti o servizi utilizzati di frequente per un client è altrettanto semplice. Tutto è connesso, risparmiando tempo e lavoro richiesto.
Le migliori funzionalità/funzioni di Vtiger CRM
- Organizza i contatti con un semplice modulo per aggiornamenti rapidi
- Gestisci i casi dei clienti con la schermata dell'help desk e la chat live
- Crea campagne email con modelli e opzioni di personalizzazione
Limiti di Vtiger CRM
- Un'eccessiva personalizzazione crea complessità e rende difficile l'utilizzo
- Alcune funzionalità/funzioni, come il modulo progetti, potrebbero risultare complesse e poco intuitive
Prezzi di Vtiger CRM
- One Pilot: Gratis
- One Growth: 15 $ al mese per utente
- One Professional: a partire da 42 $ al mese per utente
- One Enterprise: a partire da 58 $ al mese per utente
- One IA: a partire da 66 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Vtiger CRM
- G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Vtiger CRM?
Un utente G2 dice :
Il più grande aiuto offerto da vtiger è la possibilità di fornire strumenti di monitoraggio ai clienti per migliorare il loro supporto clienti. Crea database solidi, assegna attività e attività pertinenti per ogni client, ottieni una visione completa a livello organizzativo e con vari approcci quali commerciale, marketing, strategico, tra gli altri.
4. monday. com (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili e monitoraggio dell'inventario)
Come software CRM basato su cloud, monday.com offre una combinazione unica di strumenti CRM e di project management. Il suo design visivo rende facile avere una visione d'insieme mentre si monitorano le attività commerciali. Le opzioni di personalizzazione consentono di adattarlo a vari flussi di lavoro e di organizzare i dati su più canali di vendita.
monday. com migliori funzionalità/funzioni
- Tieni traccia delle attività e dei problemi utilizzando bacheche visive con avvisi codificati a colori per aggiornamenti rapidi
- Utilizza viste alternative come sequenze temporali, bacheche kanban e calendari per gestire i progetti
- Automatizza le attività ripetitive e ricevi notifiche per ridurre il lavoro manuale
limiti di monday.com
- Fornisce integrazioni limitate con meno opzioni per i popolari strumenti di terze parti
prezzi monday. com
- Free
- Base: 12 $/utente al mese
- Standard: 14 $/utente al mese
- Pro: 24 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
monday. com valutazioni e recensioni
- G2: 4,7/5 (oltre 12.500 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)
➡️ Leggi anche: Il miglior software CRM per le aziende di servizi
5. Odoo (la migliore app di inventario per la gestione degli ordini)
Odoo, una soluzione completa per la gestione dell'inventario e degli ordini, velocizza le operazioni di inventario offrendoti visibilità in tempo reale sui livelli delle scorte. Il software automatizza anche attività come il rifornimento delle scorte e il follow-up dei fornitori, contribuendo a ridurre gli errori manuali e i rischi.
Una delle migliori funzionalità/funzioni di Odoo è la possibilità di impostare promemoria, che ti consentono di rimanere sempre aggiornato sulle attività essenziali. Semplifica la reportistica, l'evasione degli ordini, l'inserimento manuale dei dati e le integrazioni di sistema.
Le migliori funzionalità/funzioni di Odoo
- Traccia i pacchi sigillati con la scansione dei codici a barre
- Invia automaticamente i prodotti alle posizioni di archiviazione in base alla capacità in tempo reale
- Ottimizza la gestione della catena di fornitura con i servizi di consulenza di Odoo
Limiti di Odoo
- Offre opzioni di reportistica limitate e flessibilità di personalizzazione
Prezzi di Odoo
- Odoo One: Gratis
- Odoo Standard: 7,25 $/utente al mese
- Odoo Personalizzato: 310,90 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Odoo
- G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,2/5 (oltre 1.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Odoo?
Un utente G2 dice:
Ciò che mi piace di più di Odoo CRM è la sua interfaccia intuitiva e la piattaforma personalizzabile per la gestione delle operazioni aziendali, in particolare la gestione delle relazioni con i clienti, il supporto clienti e la facile integrazione dei dati.
6. Dolibarr (Il miglior CRM open source con funzionalità/funzioni di inventario)
Dolibarr è una soluzione CRM ed ERP open source, che la rende una scelta eccellente per le aziende alla ricerca di uno strumento economico. È supportata da una vasta comunità di sviluppatori. La configurazione di Dolibarr è piuttosto semplice e la sua interfaccia intuitiva lo rende facile da usare per chiunque, anche per chi non ha un background tecnico.
Le migliori funzionalità/funzioni di Dolibarr
- Design modulare per una facile personalizzazione in base alle specifiche esigenze aziendali
- Funzionalità/funzioni complete di CRM, commerciale, gestione dell'inventario e contabilità
- Assistenza attiva della community tramite forum e documentazione
Limiti di Dolibarr
- Potrebbe non essere adatto per operazioni aziendali altamente complesse
- Possono verificarsi bug occasionali che richiedono risoluzione dei problemi e aggiornamenti
Prezzi Dolibarr
- Piano Free disponibile
- Prezzi personalizzati per casi d'uso specifici/dimensioni del team
Valutazioni e recensioni di Dolibarr
- G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
7. Onpipeline (Il miglior CRM per distributori)
Con un'interfaccia intuitiva e campi database personalizzabili, Onpipeline rende la gestione delle relazioni con i clienti più semplice ed efficiente.
La piattaforma semplifica il processo commerciale, potenzia la collaborazione tra i team e migliora la produttività. Ciò che distingue davvero Onpipeline è la sua capacità di consentire attività personalizzate, rendendolo adattabile a un ampio intervallo di esigenze aziendali.
Le migliori funzionalità/funzioni di Onpipeline
- Centralizza tutti i dettagli e la cronologia dei clienti in un unico posto per un facile accesso
- Mantieni organizzati i processi commerciali con report di facile utilizzo
- Tieni traccia delle prestazioni di ogni membro del team o venditore
Limiti di Onpipeline
- Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate presenti in sistemi di gestione dell'inventario CRM più complessi
Prezzi Onpipeline
- Pipeline: 25 $ al mese per utente
- Standard: 39 $ al mese per utente
- Avanzato: 58 $ al mese per utente
- Personalizzato: 99 $/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Onpipeline
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Onpipeline?
Un utente G2 dice:
Ho utilizzato molti altri CRM e questo è molto semplice, pulito e intuitivo.
8. HashMicro CRM (Ideale per una gestione aziendale completa)
HashMicro è una soluzione CRM basata sul web che si rivolge ad aziende di ogni tipo. È ideale per le aziende che cercano un CRM scalabile in grado di adattarsi alle loro esigenze specifiche. Semplifica il monitoraggio delle fasi commerciali anticipando i ricavi futuri e perfezionando le strategie commerciali con approfondimenti basati sui dati.
Le migliori funzionalità/funzioni di HashMicro CRM
- Prevedi le tendenze future dei ricavi con previsioni accurate
- Genera report commerciali dettagliati per strategie basate sui dati
- Integra moduli flessibili in modo semplice con i sistemi esistenti
Limiti di HashMicro CRM
- Potrebbe non essere adatto alle piccole e medie imprese con esigenze aziendali più semplici
Prezzi di HashMicro CRM
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di HashMicro CRM
- G2: recensioni insufficienti
- Capterra: recensioni insufficienti
9. CRM Creatio (ideale per automatizzare i processi commerciali e di inventario)
Considerato molto più di un CRM standard, Creatio combina strumenti di marketing, commerciali e di assistenza clienti in un'unica piattaforma coesa. È stato progettato pensando a settori come la finanza, la produzione e le telecomunicazioni, rendendolo perfetto per gestire flussi di lavoro complessi e l'onboarding personalizzato dei clienti.
Lo strumento si concentra anche sulla gestione dei processi aziendali (BPM), aiutando le aziende a mappare e creare flussi di lavoro unici.
Migliori funzionalità/funzioni di CRM Creatio
- Usa Creatio Studio per creare flussi di lavoro e offerte commerciali personalizzate senza codice
- Accedi a modelli predefiniti per avviare rapidamente i flussi di lavoro
- Esplora l'ampio marketplace per integrare strumenti commerciali, di marketing e di assistenza clienti
Limiti di CRM Creatio
- Alcuni utenti hanno segnalato occasionali problemi tecnici e bug
Prezzi CRM Creatio
- Crescita: 25 $ al mese per utente
- Enterprise: 55 $ al mese per utente
- Unlimited: 85 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di CRM Creatio
- G2: 4,7/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)
10. Katana (ideale per la gestione della produzione)
Katana si distingue come software di ottimizzazione dell'inventario basato su cloud progettato per la gestione della produzione. La sua piattaforma è intuitiva e ti aiuta a tenere sotto controllo i canali commerciali, l'inventario fisico, gli ordini di acquisto e i sistemi di gestione del magazzino, il tutto utilizzando un'unica piattaforma.
L'integrazione di Katana con piattaforme come Shopify è molto utile. Ad esempio, quando un prodotto è esaurito, Katana riflette questa modifica in Shopify in modo da poter intervenire immediatamente.
Le migliori funzionalità/funzioni di Katana
- Utilizza la scansione dei codici a barre, gli strumenti di inventario e il software di ottimizzazione dell'inventario per il monitoraggio delle scorte
- Consolida le vendite online e offline in un unico dashboard
- Imposta i punti di riordino per evitare esaurimenti delle scorte e garantire acquisti tempestivi
Limiti di Katana
- Assenza di una funzionalità/funzione di backup, che rende irrecuperabili i dati di inventario in caso di perdita
Prezzi di Katana
- Starter: 179 $/mese (fatturato annualmente)
- Standard: 359 $/mese (fatturato annualmente)
- Professional: 799 $/mese (fatturato annualmente)
Valutazioni e recensioni di Katana
- G2: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Katana?
Un utente G2 dice:
Katana ci piace molto. Ci siamo affezionati e continua a crescere con noi da quando abbiamo iniziato a utilizzarlo alla fine del 2020. È piuttosto facile da usare. Si integra con Shopify e Quickbooks. Inoltre, in caso di problemi, il loro servizio clienti è davvero disponibile e cerca di risolverli rapidamente.
➡️ Leggi anche: Come creare un sistema di gestione dell'inventario
Inizia con il miglior software CRM
Chi dice che il tuo sistema CRM debba solo monitorare le informazioni dei clienti e gestire attività semplici? Con lo strumento giusto, può fare molto di più.
ClickUp è più di un semplice software di project management. Se utilizzato con ClickUp CRM e la gestione dell'inventario, diventa un potente strumento per gestire le relazioni con i clienti e i processi di inventario.
Tieni sotto controllo i livelli delle scorte, monitora lo stato degli ordini e migliora le interazioni con i clienti, tutto all'interno di un'unica piattaforma. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri come può migliorare la tua attività.