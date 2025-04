11 Miglior CRM per professionisti fiscali e contabili

Negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno elaborato oltre 120 milioni di dichiarazioni dei redditi all'anno e solo nel 2023, quel numero è salito a 160 milioni.

È un sacco di scartoffie. Ma per i professionisti fiscali che si occupano di tutto questo? Il carico di lavoro è ancora maggiore. Ed ecco la vera sfida: tempo ed efficienza

Secondo il nostro recente sondaggio, il professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, ovvero oltre 120 ore all'anno perse a scavare tra email, thread di Slack e file sparsi.

Ora aggiungiamo un follow-up mancato. Per i professionisti fiscali, le sanzioni sono perdita di fiducia e caos.

È qui che il software CRM (gestione delle relazioni con i clienti) può fare la differenza. I CRM per le aziende contabili e i professionisti fiscali semplificano la contabilità, la gestione dei documenti, l'automazione del flusso di lavoro e la gestione delle relazioni con i clienti.

Vuoi introdurre i vantaggi di cui sopra nella tua attività? Ecco un elenco dei 11 migliori sistemi CRM per i professionisti fiscali per aiutarti a fare la scelta giusta.

Cosa cercare in un CRM per professionisti fiscali?

La gestione dei dati dei clienti richiede già molto tempo e la stagione delle tasse non fa che peggiorare le cose. Quando si gestiscono innumerevoli scadenze, email e documenti, i professionisti fiscali devono passare al digitale.

Gli ultimi report dell'IRS affermano che sono state presentate 23,1 milioni di dichiarazioni dei redditi elettroniche, a dimostrazione che le soluzioni digitali sono l'approccio giusto.

Ecco perché un CRM per i professionisti fiscali è essenziale: organizza le informazioni sui clienti, automatizza le attività e garantisce che nulla sfugga di mano.

📌 Ma non tutti i CRM sono uguali per i professionisti fiscali. Ecco quindi un elenco delle funzionalità/funzioni "indispensabili" da cercare quando si sceglie il giusto software CRM: Organizza la gestione dei clienti: Memorizza la cronologia fiscale, lo stato di deposito, le detrazioni e i dati finanziari chiave

Monitoraggio di attività e scadenze: Invio di promemoria automatici per archiviazioni, revisioni e follow-up

Archiviazione e sicurezza dei documenti: Conserva le dichiarazioni dei redditi e i file di supporto in una posizione centralizzata

Registra la cronologia delle comunicazioni: Registra email, chiamate e riunioni per completare le interazioni con i clienti

Automazione dei flussi di lavoro: Gestione delle richieste di documenti, follow-up e onboarding dei clienti con il minimo lavoro richiesto

Integrazione con software fiscali: Sincronizzazione con software di contabilità come QuickBooks Online per aggiornamenti dei dati in tempo reale

Campi personalizzati e reportistica: Genera approfondimenti su tendenze dei clienti, processi commerciali e performance aziendali

Imposta il portale clienti giusto: Offri un accesso self-service sicuro per documenti fiscali, fatture, pagamenti e comunicazioni

Gli 11 migliori CRM per i professionisti fiscali

Con il giusto CRM, gli studi commercialisti possono gestire le interazioni con i clienti, automatizzare le attività ripetitive e concentrarsi su ciò che conta, aiutando i clienti a gestire la stagione fiscale senza stress. Ecco la nostra selezione degli 11 migliori software CRM per aiutarti a gestire la stagione fiscale.

1. ClickUp (Il migliore per la gestione personalizzabile dei clienti e l'automazione dei flussi di lavoro)

🔎 Lo sapevi? Il servizio clienti è la caratteristica più apprezzata in un professionista fiscale, con una valutazione più di quattro volte superiore rispetto ad altre qualità.

Se vuoi rimanere nell'elenco dei tuoi clienti "10/10, lo consiglierei", devi provare il CRM di ClickUp per i professionisti fiscali. Come l'app che fa tutto per il lavoro, ClickUp combina la gestione dei progetti, l'archiviazione dei documenti e la comunicazione del team in un'unica piattaforma basata sull'IA.

Vediamo come può essere utile per il tuo flusso di lavoro!

Per prima cosa: Inseguire i clienti è estenuante, ed è la parte che nessuno ti insegna alla scuola di fiscalità.

Da fare? I moduli ClickUp semplificano la raccolta dei dati dei clienti e automatizzano l'inserimento nel sistema CRM.

Iniziare Creare attività, automatizzare le risposte e semplificare i processi di raccolta con ClickUp Moduli

Inoltre, ti consentono di creare istantaneamente attività attuabili in base agli invii, sia che tu stia raccogliendo i dettagli di onboarding dei clienti, report delle spese o dati di conformità.

Utilizzando i campi personalizzati nel CRM ClickUp, i professionisti della contabilità, della finanza e della fiscalità come te possono tenere traccia dei dati chiave dei clienti come lo stato di deposito, l'anno fiscale, lo stato della fattura e le scadenze dei documenti, tutto in un unico posto. È possibile filtrare le attività per tipo di cliente (ad esempio, aziendale o individuale), taggare i casi urgenti e creare flussi di lavoro personalizzati. È un modo flessibile per organizzare e dare priorità al lavoro senza rimanere sepolti nei fogli di calcolo.

Crea il database clienti perfetto per il tuo studio contabile utilizzando i campi personalizzati in ClickUp CRM

ClickUp for Accounting consente inoltre ai professionisti di archiviare dichiarazioni dei redditi, rendiconti finanziari e documenti di conformità in un sistema centralizzato e ricercabile che può essere condiviso con i clienti, utilizzando l'Hub documenti di ClickUp.

Basta passare da una cartella all'altra; individua e archivia facilmente i tuoi file fiscali all'interno dell'Hub documenti ClickUp

Ancora meglio, tutti i tuoi documenti non sono statici, sono utilizzabili. Puoi collaborare in tempo reale con il tuo team e trasformare commenti, feedback e aggiornamenti all'interno di un documento in nuove attività.

Che si tratti di aggiornare una stima fiscale o di dare seguito a dati mancanti, ogni informazione memorizzata può diventare un passaggio in avanti con le attività di ClickUp.

💡 Suggerimento da professionista: utilizzando le automazioni di ClickUp, è possibile attivare istantaneamente attività di follow-up senza lavoro manuale richiesto. Ad esempio, se la fattura di un cliente è scaduta o un budget supera i limiti, è possibile creare e assegnare automaticamente un'attività utilizzando semplici trigger "quando-allora".

Ecco una guida rapida su come utilizzare l'IA per automatizzare le attività 👇🏻

Ora, passiamo a una delle funzionalità/funzioni più importanti.

Setacciare manualmente le informazioni dei clienti è un biglietto di sola andata per il burnout della stagione fiscale.

ClickUp for Finance Teams consente ai professionisti di creare report di alto livello, eseguire calcoli chiave istantaneamente utilizzando i campi formula e essere sempre in anticipo sui pagamenti grazie a strumenti di monitoraggio in tempo reale come le dashboard di ClickUp.

Visualizza i dati contabili e finanziari in tempo reale con ClickUp Dashboards

Inoltre, le integrazioni di ClickUp con oltre 1000 strumenti come QuickBooks e Xero lo rendono la piattaforma all-inclusive di cui hai bisogno per svolgere tutte le attività relative alle tasse.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Dashboard fiscali personalizzate: Visualizza i dati dei clienti, lo stato di avanzamento della dichiarazione dei redditi, le entrate e lo stato di conformità con oltre 50 widget per la dashboard

Sincronizzazione delle scadenze con la visualizzazione del calendario: Monitoraggio delle date di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, delle riunioni con i clienti e delle attività di conformità integrando ClickUp con Google Calendar e Outlook

Centralizza le email per una comunicazione fluida con i clienti: Gestisci le email dei clienti, le richieste fiscali e gli aggiornamenti dei progetti direttamente all'interno di ClickUp

Abilita il self-service con un portale clienti: Fornisci ai clienti l'accesso in tempo reale a documenti fiscali, fatture e stato delle pratiche

Accelera i processi con l'automazione basata sull'IA: Utilizza oltre 100 modelli di automazione e trigger basati sull'IA per assegnare attività, inviare avvisi di scadenza e aggiornare istantaneamente lo stato delle dichiarazioni dei redditi

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero impiegare un po' di tempo per imparare tutte le funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp ha cambiato le regole del gioco per il mio studio contabile in termini di gestione delle attività, registrazione delle ore fatturabili e tenuta dei registri. Lo consiglio vivamente.

ClickUp ha cambiato le regole del gioco per il mio studio di commercialisti in termini di gestione delle attività, registrazione delle ore fatturabili e tenuta dei registri. Lo consiglio vivamente.

💡 Suggerimento: se l'impostazione di un CRM da zero sembra troppo scoraggiante, inizia con modelli CRM gratuiti e personalizzabili . Ti aiuteranno a impostare correttamente le basi e a sviluppare la sicurezza necessaria per lavorare con strumenti CRM più sofisticati.

2. HubSpot (ideale per piccoli studi fiscali che necessitano di una soluzione all-in-one per le attività commerciali, di marketing e CRM)

tramite HubSpot

Non se ne parla mai abbastanza, ma la maggior parte dei professionisti fiscali passa la maggior parte del tempo a cercare informazioni sui clienti. Naturalmente, questa non è la best practice in un settore in cui le scadenze sono importanti.

HubSpot CRM capisce, però. Organizza in modo ordinato ogni record fiscale, interazione con i lead e follow-up, in modo da non dover lottare per i dettagli all'ultimo minuto.

Ora, invece di perdere tempo con le scartoffie, puoi concentrarti sull'assistenza ai clienti grazie alle funzionalità/funzioni integrate per la gestione della comunicazione con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Monitoraggio dell'onboarding dei clienti, delle proposte e delle offerte di servizi fiscali in un'unica dashboard

Converti i lead utilizzando moduli personalizzabili, modelli di email e flussi di lavoro automatizzati

Pianifica le riunioni con i clienti e le scadenze con calendari e promemoria integrati

Limiti di HubSpot

Gli strumenti avanzati richiedono piani di livello superiore

I report personalizzati sono limitati nei piani di livello inferiore

Prezzi HubSpot

Marketing Hub Starter: $15/mese per utente

Piattaforma clienti Starter: 15 $ al mese per utente

Marketing Hub Professional: 800 $/mese per utente

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4. 4/5 (oltre 12.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot?

HubSpot è un software molto completo che ci aiuta a mantenere il controllo e il monitoraggio della nostra attività ed è adatto anche a qualsiasi attività B2B o B2C in una varietà di segmenti, tra cui contabilità, commercio, tra le altre cose...

HubSpot è un software molto completo che ci aiuta a mantenere il controllo e il monitoraggio della nostra attività ed è adatto anche a qualsiasi attività B2B o B2C in una varietà di segmenti, tra cui contabilità, commercio, tra le altre cose...

3. TaxDome (ideale per i professionisti fiscali che cercano una soluzione di gestione dello studio tutto in uno con un portale clienti)

tramite TaxDome

Il vantaggio di avere accesso a una tecnologia CRM avanzata è la possibilità di ridurre alcune di quelle attività manuali ripetitive.

Il lavoro manuale, come i follow-up o le richieste di condivisione di documenti, si accumula rapidamente in uno studio fiscale. TaxDome ti toglie questo peso con l'automazione integrata progettata specificamente per i flussi di lavoro CRM.

Dall'acquisizione del cliente alle firme elettroniche, fa avanzare le attività senza bisogno di un costante controllo, in modo che il team possa concentrarsi su attività che richiedono un tocco umano.

Le migliori funzionalità di TaxDome

Automazione delle attività fiscali come la raccolta di documenti, i follow-up e i flussi di lavoro per la firma elettronica

Offri ai tuoi clienti comunicazione e condivisione di documenti in tutta sicurezza tramite portale + app mobile

Organizza le pipeline dei clienti per visualizzare lo stato dei servizi fiscali

Limiti di TaxDome

Personalizzazione del flusso di lavoro limitata rispetto ai CRM più ampi

Non è l'ideale per le aziende con database di clienti grandi e complessi

Prezzi di TaxDome

Solo: 800 $/anno per utente

Pro: 1000 $/anno per utente

Business: 1.200 $/anno per utente

Valutazioni e recensioni di TaxDome

G2: 4. 7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TaxDome?

Ci sono così tanti strumenti utili in TaxDome! L'uso delle pipeline ci permette di automatizzare diversi elementi dell'amministratore per avere più tempo libero, i clienti adorano la facilità d'uso e i tag rendono così facile mantenere le cose organizzate.

Ci sono così tanti strumenti utili in TaxDome! L'uso delle pipeline ci permette di automatizzare diversi elementi dell'amministratore per liberare tempo, i clienti amano la sua facilità d'uso e i tag rendono così facile mantenere le cose organizzate.

📖 Leggi anche: Modelli del portale clienti

📮 ClickUp Insight: La gestione del tempo è una fonte di stress aggiuntiva per la tua forza lavoro il 92% dei knowledge worker si affida a strategie personalizzate di gestione del tempo, ma la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non dispone di solide funzionalità/funzioni integrate di monitoraggio del tempo e di definizione delle priorità. Questa lacuna può rendere più difficile la gestione efficiente delle attività. Le automazioni, la pianificazione basata sull'IA e gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp eliminano le congetture offrendo consigli basati sui dati.

4. Liscio (Ideale per i professionisti fiscali che danno priorità alla sicurezza delle comunicazioni con i clienti e all'automazione dei flussi di lavoro)

via Liscio

Liscio CRM per i professionisti fiscali elimina il via vai tra il team commerciale e i clienti, centralizzando le interazioni con i clienti in un'unica piattaforma sicura.

Questo software CRM per la contabilità offre un portale clienti dedicato con funzionalità di monitoraggio e comunicazione, che rendono più efficiente il coinvolgimento del cliente.

Liscio migliori funzionalità/funzioni

Comunicazione con i clienti e condivisione dei documenti sicure in un unico portale

Automazione di attività ricorrenti come promemoria, invio di moduli e approvazione delle dichiarazioni dei redditi

Monitoraggio di tutte le comunicazioni con i clienti tramite email, chiamate e messaggi in un'unica sequenza

Liscio limiti

L'invio di messaggi di testo bidirezionali comporta costi aggiuntivi

Prezzi Liscio

Pro: 75 $/mese per utente

Enterprise: Contattare il reparto prezzi

Valutazioni e recensioni di Liscio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (40+ recensioni)

5. Pipedrive (ideale per studi commerciali che necessitano di una pipeline visiva e di monitoraggio dei lead)

tramite Pipedrive

Durante la stagione fiscale, sei già sommerso dall'onboarding dei clienti e dalla gestione dei lead. Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare? Da fare?

Per risolvere questo problema, Pipedrive offre ai professionisti fiscali una chiara pipeline visiva per gestire ogni fase. Dalla prima consulenza alla chiusura degli anticipi, questo strumento rende facile vedere a che punto è ogni cliente e a cosa bisogna prestare attenzione in seguito.

Le migliori funzionalità di Pipedrive

Visualizzazione dei flussi di lavoro dei servizi fiscali e monitoraggio dello stato tra le varie fasi con funzionalità drag-and-drop

Automazione dei follow-up dei clienti con programmazione intelligente e promemoria

Invio e monitoraggio delle email all'interno della piattaforma per approfondimenti sul coinvolgimento

Limiti di Pipedrive

Gli strumenti di reportistica sono basilari rispetto alla concorrenza

Alcune integrazioni richiedono una configurazione manuale

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : 14 $ al mese per utente

Avanzato: 24 $/mese per utente

Professionale: 49 $ al mese per utente

Potenza: 59 $ al mese per utente

Enterprise: 79 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4. 3/5 (più di 2.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Mi piace l'interfaccia e la facilità d'uso. È molto facile personalizzare le pipeline per adattarle al proprio flusso e aggiungere tag ai contatti per segmentare i dati.

Mi piace l'interfaccia e la facilità d'uso. È molto facile personalizzare le pipeline per adattarle al proprio flusso e aggiungere tag ai contatti per segmentare i dati.

📖 Leggi anche: Come gestire efficacemente il budget di un cliente per l'esito positivo del progetto

6. Zoho CRM (il migliore per flussi di lavoro fiscali altamente personalizzabili con integrazioni contabili incorporate)

tramite Zoho CRM

Il vantaggio di Zoho CRM è che è stato creato pensando ai professionisti fiscali.

Zoho Books e Zoho Payroll offrono funzionalità/funzioni integrate per il calcolo delle imposte, regole personalizzate e integrazioni dirette, riunendo in un unico sistema la gestione dei clienti e i dati fiscali.

Ciò significa meno soluzioni alternative e più tempo da dedicare ai clienti invece che mettere insieme i sistemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Imposta regole fiscali automatizzate e applica tassi specifici alle transazioni

Integrazione diretta con Zoho Books e Payroll per ottimizzare i flussi di lavoro della contabilità

Genera reportistica fiscale, come dati demografici dei clienti e tendenze di archiviazione

Limiti di Zoho CRM

L'interfaccia ha una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

I piani di base limitano l'accesso alle automazioni avanzate

Prezzi di Zoho CRM

Standard : 20 $ al mese per utente

Professionale: 35 $/mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (2.500+ recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 6.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Zoho ha sviluppato un'intera serie di applicazioni, che si tratti di software di contabilità o di plugin per chattare, che lavorano in modo integrato in modo che da un'unica dashboard si ottenga il know-how di tutte le operazioni aziendali.

Zoho ha sviluppato un'intera serie di applicazioni, che si tratti di software di contabilità o di plugin per chattare, che lavorano in modo integrato in modo che da un'unica dashboard si ottenga il know-how di tutte le operazioni aziendali.

💡 Consiglio dell'esperto: Da fare i conti ti sembra di essere sottoposto a un audit senza fine? Risparmia tempo sulla contabilità manuale con questi modelli gratis

7. Insightly CRM (Ideale per i professionisti fiscali che necessitano di una solida gestione della pipeline e dell'automazione delle attività)

tramite Insightly

Anche se gestisci centinaia di dichiarazioni dei redditi ogni settimana, non toglie il fatto che la dichiarazione dei redditi di ogni client sia come un mini-progetto a sé stante.

Ecco perché Insightly CRM ti aiuta a gestirli come tali. A differenza dei CRM tradizionali che si concentrano solo sul processo commerciale, Insightly ti offre pipeline strutturate e create per processi aziendali ricchi di attività, come la preparazione, la revisione e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly CRM

Visualizza lo stato della dichiarazione dei redditi di ogni cliente attraverso pipeline strutturate

Personalizza i campi specifici per le tasse per il monitoraggio delle detrazioni, dello stato di deposito e del reddito

Automazione dei follow-up dei clienti e delle attività di preparazione delle imposte con trigger di scadenza

Limiti di Insightly CRM

I piani base hanno limiti di spazio di archiviazione

La configurazione può sembrare complessa per i team più piccoli

Prezzi Insightly CRM

In più: 29 $/mese per utente

Professionale: 49 $/mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly CRM

G2: 4. 2/5 (più di 900 recensioni)

Capterra: 4. 0/5 (600+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Insightly CRM?

Ha tutte le funzionalità/funzioni di cui un'azienda ha bisogno, come facilità d'uso, reportistica e personalizzazioni robuste, senza l'alto costo che caratterizza altri CRM ben noti

Ha tutte le funzionalità/funzioni di cui un'azienda ha bisogno, come facilità d'uso, reportistica solida e personalizzazioni, senza l'alto costo che caratterizza altri noti CRM

8. Accelo (Il migliore per l'automazione della gestione dei clienti e l'erogazione dei servizi negli studi fiscali)

tramite Accelo

Nella maggior parte dei CRM, la fatturazione è un aspetto secondario. Con Accelo, è integrata nel flusso di lavoro. Gli studi commercialisti possono monitorare il tempo, gestire il lavoro dei clienti e generare fatture, tutto nello stesso sistema.

Ciò significa meno entrate che sfuggono di mano e maggiore chiarezza su quale lavoro è fatturabile, cosa è in sospeso e cosa è in ritardo.

Le migliori funzionalità di Accelo

Automazione della fatturazione, monitoraggio del tempo e assegnazione delle attività da un unico sistema

Visualizza la cronologia completa del cliente, incluse email, fatture e aggiornamenti del servizio

Utilizza la ricerca avanzata per individuare istantaneamente i record fiscali e i file dei clienti

Limiti di Accelo

Ci vuole un po' di tempo per abituarsi alla complessa interfaccia

I prezzi personalizzati possono scoraggiare le aziende più piccole

Prezzi Accelo

Professionale: Prezzi personalizzati

Business: Prezzi personalizzati

Avanzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Accelo

G2: 4. 4/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (150+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Accelo?

Mi piace l'integrazione tra il software e il mio software di contabilità e di gestione remota. Mantiene tutte le attività in un unico posto.

Mi piace l'integrazione tra il software e il mio software di contabilità e di gestione remota. Mantiene tutte le attività in un unico posto.

🔮 Informazioni chiave: Perché destreggiarsi tra più strumenti quando si può avere ClickUp che fa tutto? Perché il CRM e il project management insieme portano a flussi di lavoro fiscali senza soluzione di continuità e zero caos.

9. Nimble (il migliore per la gestione e il coinvolgimento dei clienti integrati con i social media)

tramite Nimble

Nimble CRM per i professionisti fiscali semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e l'automazione dei follow-up, il tutto mentre si raccolgono i dati dei clienti da email, social media e altre piattaforme.

Grazie all'arricchimento dei contatti e alla gestione della pipeline, i professionisti fiscali e i commercialisti possono acquisire potenziali clienti, coltivare le relazioni con i clienti e rispettare le scadenze della stagione fiscale senza il fastidio del lavoro manuale!

Agile migliori funzionalità/funzioni

Arricchisci automaticamente i profili dei clienti utilizzando le integrazioni con LinkedIn, Twitter e Gmail

Monitoraggio delle email e automazione dei follow-up della stagione fiscale da un'unica dashboard

Acquisisci potenziali clienti tramite social o email e assegnali ai flussi di lavoro fiscali

Limiti flessibili

La capacità di spazio di archiviazione dei file è limitata

Pochi strumenti avanzati di reportistica per approfondimenti specifici in materia di contabilità

Prezzi flessibili

Piano Business: 29,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni agili

G2: 4. 5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nimble?

Il software Nimble ha un'ottima interfaccia e dashboard sorprendenti che contribuiscono all'automazione della contabilità e delle buste paga. Inoltre, questa piattaforma ha notevolmente migliorato la personalizzazione di tutti i nostri piani organizzativi per soddisfare i desideri di tutti i nostri clienti.

Il software Nimble ha un'ottima interfaccia e dashboard sorprendenti che contribuiscono all'automazione della contabilità e delle buste paga. Inoltre, questa piattaforma ha notevolmente migliorato la personalizzazione di tutti i piani della nostra organizzazione per soddisfare i desideri di tutti i nostri clienti.

📖 Leggi anche: Come organizzare le finanze: una guida passo dopo passo

10. Salesforce (ideale per studi fiscali di livello aziendale che necessitano di automazione e analisi avanzate)

tramite Salesforce

Se la tua azienda gestisce un elevato volume di clienti, mantenere l'organizzazione può essere una sfida. Salesforce aiuta combinando in un unico sistema i record dei clienti, le scadenze fiscali e la reportistica.

Inoltre, le dashboard personalizzate e le integrazioni con il software di project management contabile lo rendono adatto alle aziende che hanno bisogno di maggiore struttura e visibilità man mano che crescono.

Le migliori funzionalità di Salesforce

Imposta promemoria automatici per scadenze, richieste di documenti e appuntamenti

Utilizza l'analisi basata sull'IA per la previsione delle entrate fiscali e le informazioni sui clienti

Si integra con i principali strumenti di contabilità e sistemi documentali

Limiti di Salesforce

Costoso per le aziende più piccole

La personalizzazione e la configurazione possono essere complesse

Prezzi Salesforce

Enterprise: 165 $ al mese per utente

Unlimited: $330/mese per utente

Einstein 1 Commerciale: 500 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4. 4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 18.000 recensioni)

🔮 Informazioni chiave: L'implementazione di un sistema di contabilità di progetto non deve essere un incubo di numeri: segui questa guida passo dopo passo per farlo nel modo giusto: Come utilizzare la contabilità di progetto.

11. Method CRM (il migliore per la gestione integrata di QuickBooks e Xero per clienti e fatturazione)

tramite Method CRM

Quando il tuo CRM comunica direttamente con il software di contabilità, tutto funziona in modo più fluido. Method CRM si integra perfettamente con QuickBooks e Xero, in modo che i dettagli dei clienti, le fatture e i pagamenti rimangano sincronizzati, senza doppie voci e senza dimenticare fatture.

Metodo CRM: le migliori funzionalità/funzioni

Sincronizzazione in tempo reale dei dati finanziari e di fatturazione con QuickBooks e Xero

Consente il self-service dei clienti attraverso un portale personalizzato per fatture e pagamenti

Automazioni dei follow-up dei clienti, dei flussi di lavoro delle proposte e dei rinnovi dei servizi

Metodo Limiti del CRM

Richiede formazione per implementare efficacemente l'automazione

Potrebbero esserci problemi di integrazione con i sistemi legacy

Metodo di determinazione del prezzo CRM

Gestione contatti: 25 $ al mese per utente

CRM Pro: 44 $ al mese per utente

CRM Enterprise: 74 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Method CRM

G2: 4. 4/5 (più di 250 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (100+ recensioni)

Oltre alle nostre 11 scelte migliori, ecco alcune altre opzioni di software CRM per professionisti fiscali che potrebbero fare al caso tuo: Calendly: Calendly consente ai clienti di prenotare consulenze fiscali direttamente sul tuo calendario, così puoi dedicare più tempo alla presentazione delle dichiarazioni, rendendo la pianificazione delle riunioni con i clienti più semplice che mai

Dext: Dext può estrarre dati chiave dalle foto delle ricevute, classificarli e sincronizzarli con il software di contabilità, aiutando nel monitoraggio automatizzato delle spese e delle ricevute

Canopy: Canopy è ricco di funzionalità/funzioni come portali client sicuri, automazione del flusso di lavoro e gestione dei documenti che aiutano i commercialisti e gli studi contabili a gestire le imposte in modo efficiente

ClickUp CRM ti aiuta a gestire la stagione delle tasse senza stress

il 77% delle aziende ha aumentato il proprio budget per la trasformazione e l'automazione fiscale nel FY24, rispetto al 67% nel FY23, un chiaro segno che le aziende stanno raddoppiando gli investimenti nella gestione fiscale basata sulla tecnologia.

Quindi, non sorprende che i professionisti fiscali debbano passare al digitale per stare al passo. Ma perché accontentarsi di una soluzione inadeguata quando si può avere tutto?

Kateryna Sipakova, Portfolio Manager di Trinetix, lo spiega al meglio:

Non volevamo adottare un nuovo strumento per una funzione e uno diverso per un'altra. Volevamo avere progetti, operazioni interne e obiettivi tutti in un unico posto. ClickUp aveva tutte le funzionalità di cui i nostri team avevano bisogno.

Non volevamo adottare un nuovo strumento per una funzione e uno diverso per un'altra. Volevamo avere progetti, operazioni interne e obiettivi tutti in un unico posto. ClickUp aveva tutte le funzionalità di cui i nostri team avevano bisogno.

Ecco perché il CRM di ClickUp per i professionisti fiscali è il tuo compagno ideale per il flusso di lavoro!

Consente il monitoraggio delle interazioni con i clienti, l'automazione delle scadenze fiscali, la centralizzazione dei documenti e l'integrazione con software di contabilità come QuickBooks e Xero, il tutto in un'unica piattaforma intuitiva, offrendo la soluzione più completa per una stagione fiscale stressante.

Vuoi smettere di affogare nei problemi fiscali? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!