le 10 migliori soluzioni alternative a DeskTime per il monitoraggio del tempo nel 2025

DeskTime è un solido software di monitoraggio del tempo con una semplice interfaccia utente. Ma non fa molto oltre al monitoraggio del tempo e alla gestione delle attività, vero?

Certo, è possibile monitorare le ore di lavoro, gestire progetti semplici e persino tenere traccia del tempo sui browser. Ma questo non è sufficiente per ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare la produttività del team.

Se ti stai chiedendo se DeskTime soddisfa davvero le tue esigenze, potrebbe essere il momento di esplorare un'alternativa DeskTime più avanzata, che offra qualcosa di più di un semplice registro del tempo.

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative a DeskTime che vanno oltre il monitoraggio automatico del tempo. Questi strumenti aiutano con il monitoraggio del tempo dei progetti, il monitoraggio dei dipendenti, l'analisi della produttività e la reportistica dettagliata, tutti progettati per tenere a bada la procrastinazione, migliorare la responsabilità e massimizzare l'efficienza.

Che tu stia gestendo team remoti, dipendenti in ufficio o liberi professionisti, in questo elenco troverai uno strumento adatto al tuo flusso di lavoro!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi clickUp :* il miglior software all-in-one per la gestione del lavoro e il monitoraggio del tempo *hubstaff: la soluzione migliore per monitorare i team remoti Time Doctor: Il migliore per analizzare le attività sullo schermo dei dipendenti TimeCamp: Ideale per gli appaltatori sul campo Clockify: La migliore per le piccole aziende Toggl Track: Ideale per team e aziende di grandi dimensioni Monitask: Ideale per piccole aziende e liberi professionisti Jibble: Il migliore per l'accesso biometrico alla presenza Calamari: Il migliore per il monitoraggio della presenza fisica e a distanza Float: Ideale per l'invio automatizzato del tempo registrato

👀 Lo sapevi? Uno studio ha rilevato che solo 20 minuti di prestazioni interrotte creano stress e frustrazione significativamente più elevati nelle persone. Ciò dimostra ulteriormente quanto siano importanti i blocchi di tempo e il monitoraggio del tempo per una produttività costante.

Cosa dovresti cercare in un'alternativa a DeskTime?

Chiunque gestisca un'azienda con un team remoto sa che le funzionalità generiche di monitoraggio del tempo non sono più sufficienti. Ecco cosa dovresti cercare quando scegli un'alternativa a DeskTime:

*modelli personalizzabili per il monitoraggio del tempo: chi ha il tempo di creare tabelle orarie da zero per ogni progetto? Scegli uno strumento che offra modelli pronti all'uso per il monitoraggio del tempo e il monitoraggio offline per una maggiore comodità

Schede orarie automatizzate: I tempi registrati manualmente possono essere soggetti a errori. Cerca uno strumento con tabelle orarie automatizzate per garantire ore fatturabili precise senza lavoro extra richiesto

Collaborazione tra team: La tua alternativa a DeskTime dovrebbe consentire alle parti interessate di assegnare attività, aggiungere specifiche e liste di controllo e monitorare le prestazioni da una dashboard centralizzata

Vista Carico di lavoro personalizzata: Un ottimo strumento di monitoraggio del tempo o un'app per la tabella oraria dovrebbe offrire viste flessibili delle attività, consentendo agli utenti di passare da Elenchi, Bacheche e Calendari in base alle loro preferenze di flusso di lavoro

Integrazioni ed estensioni: Lo strumento giusto dovrebbe integrarsi con il tuo stack tecnologico esistente e offrire estensioni del browser per Chrome e altre piattaforme per una perfetta sincronizzazione delle ore fatturabili

sicurezza di livello aziendale: *Assicurati che lo strumento di monitoraggio del tempo fornisca la crittografia dei dati e la conformità al GDPR per proteggere le informazioni sensibili

Reportistica in tempo reale: Oltre a report dettagliati sulle prestazioni, lo strumento per le tabelle orarie dovrebbe fornire informazioni immediate sulla produttività e aggiornamenti sul completamento delle attività per eliminare i colli di bottiglia nella gestione delle tabelle orarie

Scalabilità: Man mano che la tua attività cresce, il tuo software di monitoraggio del tempo dovrebbe crescere di pari passo, accogliendo più utenti, progetti e attività senza compromettere le prestazioni

Le 10 migliori alternative a DeskTime

Ora che sai cosa cercare in uno strumento per la produttività, ecco alcune alternative gratis a DeskTime che fanno al caso tuo. Esploriamo le funzionalità/funzioni chiave, i limiti, i prezzi e le valutazioni per vedere quale si adatta meglio alle tue esigenze.

1. ClickUp (il miglior software all-in-one per la gestione del lavoro e il monitoraggio del tempo)

Organizza le tue attività e monitora il tempo in elenchi personalizzabili con ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, fornisce una gestione del carico di lavoro e un monitoraggio del tempo senza soluzione di continuità in un'unica piattaforma centralizzata.

A differenza di DeskTime, è una piattaforma olistica per la gestione delle attività con funzionalità accurate di registrazione del tempo, non solo un software di monitoraggio del tempo.

Avrai tutto ciò che ti serve per dare priorità alle tue attività, da elenchi gerarchici di cose da fare e promemoria ricorrenti al monitoraggio automatico del tempo e alla reportistica.

Inizia il monitoraggio del tempo senza sforzo attivando/disattivando il timer di ogni attività. Hai bisogno di registrare il lavoro passato? Basta inserire manualmente le ore per il tempo trascorso retroattivamente.

ClickUp offre anche tabelle orarie con monitoraggio automatico, che forniscono una ripartizione dettagliata del tempo dedicato a ciascun progetto, consentendo una migliore comprensione della produttività e una fatturazione accurata.

Aggiungi note, tag, etichette e altro con lo strumento di monitoraggio del tempo per progetti ClickUp

Vuoi un monitoraggio automatico del tempo per le attività su più schede di Chrome? L'estensione di Chrome di ClickUp fa al caso tuo! Monitora in modo trasparente il tempo dedicato alle attività su desktop, dispositivi mobili e browser web, garantendo dati accurati indipendentemente da dove lavori.

Monitoraggio del tempo approssimativo per attività con ClickUp Durata stimata

È inoltre possibile impostare la durata stimata ideale per le attività e monitorare il tempo effettivo impiegato con ClickUp Time Estimates.

Per visualizzare la durata stimata completa di un progetto, eseguire il rollup delle durate stimate. Le attività mostreranno le durate stimate totali dell'attività principale e delle attività secondarie.

La suite ClickUp Project Time Tracking ha tutto ciò che serve per tenere traccia del tempo. È possibile aggiungere note a ogni voce, rendendo più facile tenere traccia con precisione di quanto tempo richiedono le attività. Inoltre, è possibile etichettare, taggare e impostare le priorità per le attività, in modo che quando si ha bisogno di trovare qualcosa velocemente, sia a portata di mano.

Hai aggiunto la data di scadenza e l'ora sbagliate? Non preoccuparti! Puoi sempre modificare la data e l'ora delle attività.

Utilizza la vista Carico di lavoro in ClickUp per monitorare le capacità di carico di lavoro del tuo team.

Con la vista Carico di lavoro in ClickUp, puoi impostare e monitorare la larghezza di banda del tuo team e aggiungere stime di tempo e priorità per rimanere organizzato. Individua le attività che necessitano di ulteriore assistenza prima che diventino colli di bottiglia, trascinando e rilasciando facilmente le attività per programmarle sul calendario.

ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo con modelli personalizzabili di tabella oraria. Ad esempio, il modello di tabella oraria ClickUp Services aiuta a monitorare le ore dei dipendenti, individuare gli squilibri nel carico di lavoro e identificare le lacune di formazione per una migliore produttività del team.

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di tabella oraria dei servizi ClickUp per il monitoraggio di tempo, costi e risorse per ogni servizio che fornisci

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Utilizza modelli personalizzabili di blocco e monitoraggio del tempo per monitorare la produttività

Tieni sotto controllo le attività con i promemoria della tabella oraria

Programma le attività su base giornaliera, settimanale e mensile con ClickUp Date and Times

Accedi ai dati su una dashboard centralizzata per monitorare la produttività, individuare i rischi e ottimizzare l'efficienza con la reportistica sul monitoraggio del tempo

Classificare le attività con etichette, annotazioni, documenti pertinenti e liste di controllo per mantenere il team allineato

💡Suggerimento: il timer globale di ClickUp ti consente di fermare il tempo da qualsiasi dispositivo e passare da un progetto all'altro.

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le numerose funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo del progetto inizialmente complesse

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $/mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Azienda: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha condiviso un recensore di Trustradius:

Il monitoraggio del tempo ha permesso ai team di gestire meglio le risorse e di spostare l'attenzione in base alle necessità sia internamente che nell'azienda nel suo complesso.

Il monitoraggio del tempo ha permesso ai team di gestire meglio le risorse e di spostare l'attenzione in base alle necessità, sia internamente che nell'azienda nel suo complesso.

2. Hubstaff (la migliore per il monitoraggio dei dipendenti in remoto)

tramite Hubstaff

Hubstaff è un software di monitoraggio del tempo dei dipendenti multi-dispositivo che può trasformare i dati temporali da desktop, cellulare o GPS in tabelle orarie. Basta rivedere il tempo, modificare le ore fatturabili e lasciare commenti per garantire accuratezza e trasparenza.

A differenza di DeskTime, Hubstaff si integra anche con piattaforme di pagamento come Deel e Wise. I manager possono approvare le tabelle orarie con un clic e ogni dipendente e fornitore riceverà l'importo corretto. Non è necessario calcolare ed elaborare i pagamenti individualmente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Monitoraggio delle presenze e della disponibilità in loco per una gestione accurata dei turni, dei permessi e delle ferie

Monitoraggio del tempo e reportistica delle buste paga personalizzati

Elaborare automaticamente le buste paga e le fatture una volta approvate le tabelle orarie

Analizza i trend di produttività, monitora i costi e genera informazioni dettagliate

Limiti di Hubstaff

Più costosa di altre alternative a DeskTime

Bug frequenti nell'integrazione con Trello

Prezzi Hubstaff

Starter: 7 $/mese per postazione (minimo 2 postazioni)

Crescita: 9 $/mese per postazione (minimo 2 postazioni)

Team: $12/mese per postazione (minimo 2 postazioni)

Azienda: 25 $/mese per postazione (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4. 5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Ecco una recensione di G2:

Hubstaff monitora sia il tempo che l'attività di un dipendente in remoto, il che è davvero un lavoro impegnativo per le organizzazioni che offrono lavoro da casa. Hubstaff sta facendo questo ottimo lavoro a un prezzo ragionevole.

Hubstaff monitora sia il tempo che l'attività di un dipendente in remoto, il che è davvero un lavoro impegnativo per le organizzazioni che offrono lavoro da casa. Hubstaff sta facendo questo ottimo lavoro e a un prezzo ragionevole.

3. Time Doctor (la migliore per analizzare le attività sullo schermo dei dipendenti)

tramite TimeDoctor

Time Doctor ti consente di verificare il lavoro specifico che il tuo team sta svolgendo, di fare screenshot e di monitorare l'utilizzo di siti web e applicazioni per l'intero team.

Time Doctor offre anche il monitoraggio del tempo di inattività. È possibile identificare l'inattività, le attività insolite e le applicazioni improduttive, un'altra funzionalità/funzione che manca a DeskTime.

Time Doctor: migliori funzionalità/funzioni

Pianificazione del lavoro e monitoraggio delle presenze

Ricevi notifiche di inattività per identificare blocchi e colli di bottiglia nella produttività

Genera metriche sull'equilibrio tra lavoro e vita privata per rilevare e prevenire precocemente il burnout

Monitoraggio delle attività, acquisizione di screenshot e registrazione delle schermate per verificare le prestazioni e valutare le esigenze di formazione

Limiti di Time Doctor

È piuttosto invasivo, in quanto si sorveglia direttamente l'attività sullo schermo dei dipendenti

La barra delle attività spesso si interrompe mentre il sistema esegue il monitoraggio del tempo del progetto in background

Prezzi Time Doctor

Base: 8 $ al mese per postazione

Standard: 14 $/mese per postazione

Premium: 20 $/mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4. 4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 530 recensioni)

3. TimeCamp (la migliore per gli appaltatori sul campo)

tramite TimeCamp

Un'altra opzione per il monitoraggio del tempo e delle attività dei dipendenti è TimeCamp. Consente di monitorare le presenze, misurare il tempo dedicato alle attività e analizzare la routine quotidiana del team per mantenere la produttività.

Stanco della fatturazione manuale? Usa TimeCamp per generare fatture accurate basate sulle ore fatturabili, senza bisogno di calcoli aggiuntivi.

TimeCamp: le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio automatico di timbrature, ore di lavoro, pause e timbrature di uscita sul desktop

Monitorare l'utilizzo del sito web, l'orario di lavoro e le tendenze di produttività per la responsabilità individuale

Gestisci straordinari, presenze, permessi e ferie

Monitoraggio delle prestazioni dei lavoratori sul campo con il geofencing

Limiti di TimeCamp

I report esportati non sono così dettagliati come le informazioni disponibili sulla piattaforma

Il timer a volte continua a funzionare anche quando non si è attivi

Prezzi TimeCamp

Free

Starter: $3,99/mese per postazione

Premium: $6,99/mese per postazione

Ultimate: $10,99/mese per postazione

Azienda: 14,99 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4. 7/. 5 (più di 340 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (590+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp?

Ecco cosa abbiamo trovato su G2:

Mi piace l'interfaccia utente di Timecamp, è semplice, diretta e facile da usare.

Mi piace l'interfaccia utente di Timecamp, è semplice, diretta e facile da usare.

5. Clockify (la migliore per le piccole aziende)

tramite Clockify

Vuoi monitorare la produttività personale e del team senza problemi? Clockify offre uno strumento di monitoraggio del tempo, tabelle orarie e monitoraggio dei chioschi per monitorare lo stato e stimare il tempo per una migliore allocazione delle risorse e pianificazione della forza lavoro.

Come software gratis per il monitoraggio del tempo, è una valida alternativa a DeskTime per le piccole aziende con budget limitati.

Clockify migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio delle ore di lavoro tramite tabelle orarie

Monitorare quotidianamente la presenza dei dipendenti e gli straordinari

Monitoraggio delle ore fatturabili per il calcolo delle buste paga e dei costi

Registra le ore di lavoro con Kiosk, un dispositivo condiviso in cui i dipendenti accedono con un PIN

Limiti di Clockify

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate di monitoraggio del tempo nella versione gratis

I clienti si lamentano dei ritardi nella generazione dei report o nel passaggio da un'attività all'altra

Prezzi di Clockify

Free Forever

Standard: $6,99/mese per postazione

Pro: 9,99 $/mese per postazione

Azienda: 14,99 $/mese per postazione

*pacchetto: 15,99 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4. 5/5 (170+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 9.100 recensioni)

🧠Curiosità: il primo "strumento di monitoraggio del tempo" è considerato un cronometro utilizzato da Frederick Winslow Taylor nel 1876 per monitorare il tempo impiegato dai lavoratori in attività specifiche. Sviluppò persino un metodo di gestione industriale chiamato taylorismo per aumentare l'efficienza e la produttività.

6. Toggl Track (ideale per team e aziende di grandi dimensioni)

tramite Toggl Track

Con la possibilità di visualizzare il calendario, il supporto multi-dispositivo e oltre 100 integrazioni, Toggl Track è un'altra alternativa a DeskTime per team di grandi dimensioni. Ha un'interfaccia utente semplice e offre dati accurati sulle prestazioni dei singoli dipendenti.

È inoltre possibile personalizzare la reportistica dettagliata per misurare gli indicatori chiave di prestazione specifici della propria organizzazione. Il design intuitivo lo rende accessibile sia agli utenti principianti che a quelli esperti.

Toggl Monitoraggio delle migliori funzionalità/funzioni

Registrazione dei minuti fatturabili per l'intero team e condivisione con i client

Confronta le ore di lavoro stimate e quelle effettive per identificare i colli di bottiglia

Integrazione con strumenti come Google Calendar e altri per la sincronizzazione del tempo in un unico luogo

Esaminare e approvare le tabelle orarie per un'elaborazione perfetta delle buste paga

Limiti di Toggl Track

Il plug-in per Chrome potrebbe contenere bug

Aggiungere nuove attività è un po' difficile quando il timer è acceso

Prezzi di Toggl Track

Free forever

Starter: $10/mese per utente

Premium: $20/mese per utente

Azienda: Personalizzato

Toggl Valutazioni e recensioni del monitoraggio

G2: 4. 6/5 (più di 1.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Ecco il feedback di un utente di Trust Radius:

Uso Toggl Track non solo per monitorare la mia tariffa oraria per i clienti, ma anche per controllare quanto tempo dedico a ciascuna attività, in modo da poter stabilire il prezzo dei miei servizi di conseguenza. Adoro la loro funzionalità/funzione di reportistica e il fatto che si possano monitorare/organizzare clienti, progetti e attività specifiche.

Uso Toggl Track non solo per monitorare i miei clienti a tariffa oraria, ma anche per calcolare il tempo che dedico a ciascuna attività, in modo da poter stabilire il prezzo dei miei servizi di conseguenza. Adoro la loro funzionalità/funzione di reportistica e il fatto che sia possibile monitorare/organizzare clienti, progetti e attività specifiche.

7. Monitask (la migliore per le piccole imprese e i liberi professionisti)

tramite Monitask

Se stai cercando uno strumento di monitoraggio del tempo non intrusivo che verifichi anche il lavoro dei dipendenti con maggiore trasparenza, Monitask potrebbe essere un'opzione.

Invece di monitorare segretamente le attività dei dipendenti, notifica agli utenti quando viene acquisito uno screenshot e fornisce il loro attuale rapporto di produttività.

Offre anche modelli di pianificazione in cui è possibile specificare i tempi assegnati, le date di scadenza e i turni per l'intero team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monitask

Monitorare la produttività e le prestazioni quotidiane con le bacheche per timbrare il cartellino

Monitoraggio dell'attività dei dipendenti con notifiche tramite screenshot e punteggi di produttività in tempo reale

Visualizza i dettagli delle presenze dei lavoratori in remoto, in ufficio e sul campo in un unico posto

Calcola il tempo pagato e gli stipendi dei dipendenti in base alle ore di lavoro direttamente sulla piattaforma

Limiti di Monitask

Gli utenti si ritrovano occasionalmente bloccati su attività passate quando effettuano l'accesso il giorno successivo

Devo aggiungere il tempo o avviare manualmente il timer

Prezzi di Monitask

Pro: 5,99 $/mese per postazione

Business: 8,99 $/mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monitask

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 8/5 (130+ recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste congetture in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di attenzione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

8. Jibble (la migliore per la rilevazione biometrica delle presenze)

di Jibble

Con Jibble, il tuo team può registrare le ore da desktop, dispositivi mobili e browser web. Offre anche riconoscimento facciale e monitoraggio GPS, funzionalità non disponibili in DeskTime.

È possibile utilizzare orologi biometrici per ottimizzare il monitoraggio delle presenze e ottenere una maggiore precisione.

L'app si integra anche con piattaforme come Xero e QuickBooks Online per semplificare i processi di calcolo delle buste paga.

Jibble migliori funzionalità/funzioni

Gestisci le tabelle orarie sull'app mobile

Accedi al report analitico giornaliero, settimanale o mensile della tabella oraria

Impostazioni personalizzate per gli straordinari per aggiornamenti automatici della tabella oraria

Programmare routine di lavoro fisse o flessibili con obiettivi individuali

Limiti del jibble

L'app per Android potrebbe essere un po' noiosa da impostare

Nessun supporto tecnico al termine della versione di prova gratis

Prezzi Jibble

Free Forever

Premium: 4,99 $/mese per postazione

Ultimate: 9,99 $/mese per postazione

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4. 5/5 (120+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (oltre 1.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jibble?

Un recensore di Capterra ha detto questo:

Jibble è incredibilmente facile da impostare, utilizzare e gestire sul campo. Ha reso il libro paga molto più efficiente, facendomi risparmiare tempo prezioso

Jibble è incredibilmente facile da impostare, utilizzare e gestire sul campo. Ha reso il libro paga molto più efficiente, facendomi risparmiare tempo prezioso

9. Calamari (la migliore per il monitoraggio della presenza fisica e a distanza)

tramite Calamari

Calamari è uno strumento per il monitoraggio del tempo e delle presenze. Mentre DeskTime offre solo un orologio online per il monitoraggio del tempo, Calamari offre sette modi remoti e fisici per timbrare l'entrata e l'uscita.

Ad esempio, i dipendenti possono effettuare il login e il logout o passare da un progetto all'altro su Slack. Basta la sincronizzazione con Calamari e verranno registrate tutte le ore di lavoro. È inoltre possibile installare codici QR all'ingresso di ogni edificio, che i dipendenti potranno scansionare per avviare il proprio orologio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calamari

Monitoraggio delle ore di lavoro in sette modi, tra cui iBeacon per la presenza in ufficio e app per l'accesso remoto

Consenti o limita le posizioni di lavoro con il geofencing per mantenere la conformità

Assistenza ai team globali con politiche separate sui permessi e accessibilità in cinque lingue

Rileva ritardi, ore di lavoro ridotte o giornate lavorative non autorizzate utilizzando i filtri

Limiti dei calamari

La comunicazione relativa alla manutenzione e alle interruzioni del sistema potrebbe essere migliore

Mancanza di funzioni per la gestione delle attività

Prezzi Calamari

Modulo ferie: 2,5 $/mese per utente

Presenze e orari: 3 $/mese per utente

Core HR: $2,5/mese per utente

*componente aggiuntivo SAML: 1 $ al mese per utente

Piano personalizzato: Prezzi personalizzati

Calamari ha bisogno di una fatturazione minima di 25 dollari al mese.

Valutazioni e recensioni di Calamari

G2: 4. 6/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (570+ recensioni)

10. Float (la migliore per l'invio automatico del tempo registrato)

tramite Float

I tuoi dipendenti sono frustrati dalla registrazione manuale delle ore di lavoro? La funzionalità di monitoraggio del tempo automatizzato di Float può essere d'aiuto. La precompilazione delle tabelle orarie in base alle assegnazioni programmate del tuo team semplifica l'invio del tempo registrato per il lavoro ricorrente.

Float offre inoltre una sequenza temporale visiva intuitiva, che rende più facile comprendere i programmi dei team e le tempistiche dei progetti. Float si sincronizza anche con gli strumenti di monitoraggio del tempo, migliorando la precisione nella pianificazione delle risorse.

Funzionalità/funzioni migliori

Imposta date di scadenza mensili per l'invio delle tabelle orarie con promemoria automatici

Avvia e interrompi il monitoraggio del tempo con un'app timer desktop

Automazione dell'invio delle tabelle orarie per stipendi e anticipi ricorrenti

Trascina e rilascia per regolare gli orari e riassegnare il lavoro

Limiti di fluttuazione

Non puoi vedere chi sta lavorando a cosa senza usare i filtri

Può essere opprimente per progetti più semplici e team più piccoli

Prezzi variabili

Starter: $7,50/mese per postazione

Pro: $12,50/mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2: 4. 3/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (più di 1.600 recensioni)

Migliora la tua crescita personale e professionale con ClickUp

Ogni alternativa a DeskTime che abbiamo trattato ha i suoi punti di forza e i suoi compromessi. Alcune eccellono nel monitoraggio delle presenze, ma mancano di reportistica approfondita. Altre offrono funzionalità che tengono informati i manager, ma possono risultare invadenti per i dipendenti. E poi ci sono strumenti ricchi di ottime funzionalità, se si riesce a trascurare qualche bug occasionale.

Vuoi evitare la versione di prova e gli errori? Ti consigliamo di scegliere ClickUp come alternativa DeskTime.

ClickUp non si limita a monitorare il tempo, ma ti dà il controllo completo dei tuoi progetti. Personalizza le viste delle attività, imposta promemoria, assegna il lavoro senza sforzo e genera report in tempo reale. Inoltre, con i modelli personalizzabili gratis, le tue tabelle orarie si adatteranno perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Inoltre, ClickUp può aumentare ulteriormente la produttività del tuo team integrando attività, monitoraggio del tempo, comunicazione e gestione delle conoscenze in un'unica piattaforma basata sull'IA.

Prova ClickUp oggi stesso e vedrai la differenza!