10 modelli di accordi di partnership gratis per semplificare gli affari aziendali

La partnership non è un contratto legale tra due individui uguali. È un'alleanza emotiva tra due persone che si impegnano per l'esito positivo dell'altra.

Le partnership sono la spina dorsale della crescita aziendale, sia che si tratti di avviare una start-up, di assicurarsi un nuovo sponsor per un progetto o di espandersi in mercati non ancora sfruttati. Ma ecco il trucco: anche le collaborazioni più promettenti possono vacillare senza linee guida chiare.

Nei prossimi anni, il 76% delle aziende prevede cambiamenti significativi nei propri modelli di business a causa degli ecosistemi di partnership.

È qui che entrano in gioco i modelli di accordo di partnership. Questi documenti garantiscono una collaborazione fluida tra i team, definendo i ruoli e impostando le aspettative.

Se stai pensando: "Ma redigere accordi legali sembra complicato", non preoccuparti. Ci pensiamo noi!

Esploriamo 10 modelli di accordi di partnership gratuiti e personalizzabili, progettati per semplificare il processo.

Cosa sono i modelli di accordo di partnership?

I modelli di accordo di partnership sono documenti predefiniti che delineano i termini e le condizioni per due o più parti che lavorano insieme per un obiettivo comune

Un accordo di partnership personalizzato semplifica la formalizzazione di una partnership fornendo un quadro strutturato per la definizione di ruoli, responsabilità, accordi di condivisione dei profitti e meccanismi di risoluzione delle controversie.

È particolarmente utile in scenari in cui una comunicazione chiara è la chiave, come quando si utilizza un software di collaborazione con i clienti per gestire progetti o mantenere la trasparenza.

Questi modelli sono adattabili a vari tipi di contratti, dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice agli accordi di sviluppo congiunto e di partnership aziendale.

Cosa rende un modello di accordo di partnership valido?

Un modello di accordo di partnership generale è più di un semplice documento; è uno strumento che garantisce chiarezza, correttezza e una solida base per la collaborazione. Ecco cosa cercare:

*struttura completa: copre i dettagli essenziali della partnership, come i ruoli dei partner, le responsabilità, la condivisione dei profitti e i processi decisionali, soprattutto negli accordi di collaborazione

Chiarezza del linguaggio : utilizza termini di facile comprensione, evitando un gergo giuridico eccessivamente complesso

Personalizzabile : si adatta alle esigenze specifiche della vostra entità di partnership

Clausole di risoluzione dei conflitti : Delinea come saranno gestite le controversie per evitare disaccordi prolungati

Termini di risoluzione : include condizioni chiare per la risoluzione dell'accordo o lo scioglimento della partnership, come nei modelli di contratto di marketing

Conformità legale : soddisfa gli standard legali locali e specifici del settore

Distribuzione del capitale : Dettaglia come saranno divisi gli interessi di titolarità o i profitti

Disposizioni sulla riservatezza: proteggono le informazioni aziendali sensibili condivise tra i partner, come nei modelli di proposta commerciale

🧠 Curiosità: Gli accordi di partnership non sono un'invenzione moderna! Le loro origini risalgono all'antica Mesopotamia, dove i commercianti formalizzavano le loro partnership su tavolette di argilla.

10 modelli di accordo di partnership gratis

Non sarebbe fantastico avere un'unica piattaforma che riunisse tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro in un unico posto: documenti, attività, chat, integrazioni e persino modelli predefiniti?

È esattamente ciò che fa ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Con oltre 1.000 modelli per qualsiasi caso d'uso e settore, non devi fare nulla da zero, eliminando le congetture dalla maggior parte delle attività del progetto.

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, soprattutto quando i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo utilizzato anche l'integrazione delle email e le funzionalità/funzioni API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

Esaminiamo uno per uno i modelli di accordo di partnership gratis selezionati per voi da ClickUp.

1. Il modello di accordo di partnership ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci i termini dei rappresentanti della partnership, gli obblighi di ciascuna parte e i contributi finanziari con le responsabilità con il modello di accordo di partnership ClickUp

Un accordo di partnership è un documento legale fondamentale per le aziende che collaborano con altri soggetti. Il modello di accordo di partnership ClickUp ti aiuta a creare un accordo completo e legalmente valido.

Con questo modello di contratto aziendale, puoi semplificare il processo di accordo di partnership, ridurre al minimo i rischi legali e costruire una solida base per la tua impresa collaborativa.

Alcune delle funzionalità/funzioni chiave del modello sono:

Flusso di lavoro organizzato: organizza in modo efficiente le attività relative alla stesura, alla revisione e alla finalizzazione dell'accordo

Hub di collaborazione: facile condivisione delle bozze dei contratti, raccolta di feedback e garanzia di allineamento di tutte le parti interessate

Controllo della versione: monitoraggio delle modifiche e revisioni apportate all'accordo durante l'intero processo

*promemoria automatici: impostazione di notifiche per tenere traccia delle scadenze e garantire il completamento tempestivo delle attività

🔑 Ideale per: Partner aziendali che desiderano redigere rapidamente un accordo di partnership

💡 Consiglio dell'esperto: includi sempre una clausola per future modifiche nei tuoi accordi di partnership. Una disposizione integrata per l'aggiornamento dell'accordo ti garantisce la possibilità di adattarti ai cambiamenti, come l'aggiunta di nuovi partner, i contributi di capitale dei partner o la ridefinizione delle responsabilità, senza dover ricominciare da capo.

2. Il modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci il processo decisionale, organizza la condivisione dei profitti e stabilisci i ruoli insieme alle responsabilità con il modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp

Un accordo di partnership 50/50 è un contratto vincolante che garantisce che entrambi i partner siano d'accordo sul fatto di essere sulla stessa pagina per quanto riguarda la gestione aziendale, la definizione dei diritti e delle responsabilità e la ripartizione dei profitti e delle perdite.

Il modello di accordo di partnership 50/50 di ClickUp semplifica questo processo, offrendo una soluzione strutturata e di facile utilizzo per formalizzare la vostra partnership.

Da fare con questo campione di accordo di partnership:

Definisce chiaramente i ruoli, gli obblighi, i diritti e la ripartizione dei profitti e delle perdite dei partner

Inserisci i dettagli necessari per garantire che l'accordo sia completo e accurato

Utilizza la vista Bacheca di ClickUp per visualizzare e assegnare ruoli e responsabilità

Sfruttare i campi personalizzati per il monitoraggio delle allocazioni finanziarie

Pianifica attività cardine e decisioni chiave utilizzando la vista Gantt di ClickUp

🔑 Ideale per: Partner che desiderano dividere equamente ruoli, responsabilità e condivisione dei profitti per il loro business

👀 Lo sapevi? La stragrande maggioranza dei leader B2B ha in programma di espandere le proprie partnership, con l'82% che intende aggiungere nuovi partner e quasi il 70% che cerca di aumentare i budget dei programmi di canale.

3. Il modello di lettera di accordo ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica l'ambito e i dettagli di una partnership, le condizioni di condivisione dei profitti e i ruoli di ciascuna parte con il modello di lettera di accordo ClickUp

Il modello di lettera di accordo ClickUp semplifica il processo di accordo creando contratti chiari e concisi.

Come semplice modello di accordo aziendale, delinea i dettagli del progetto, chiarisce le responsabilità e garantisce che tutte le parti abbiano una comprensione condivisa fin dall'inizio.

Alcune delle sue funzionalità/funzioni sono:

Contenuto completo : copre l'ambito del progetto, le tariffe, i costi e le responsabilità di ciascuna parte

Documentazione strutturata : usa : usa ClickUp Docs per redigere lo scopo e i termini dell'accordo

Rappresentazione visiva : sfrutta la vista Bacheca per creare una panoramica intuitiva dell'accordo

attività attuabili*: suddividere le aspettative di ciascuna parte in attività gestibili all'interno di ClickUp

*comunicazione senza interruzioni: impostazione di email e notifiche automatiche per la condivisione dell'accordo con tutti gli interessati

🔑 Ideale per: Fondatori che desiderano redigere una lettera di accordo per la loro partnership aziendale

4. Il modello di accordo di lavoro ClickUp

Ottieni il modello gratis Brainstorming, piano, monitoraggio e gestione dei partner sulla stessa pagina con il modello di accordo di lavoro ClickUp

Coltiva un ambiente di team collaborativo e produttivo con il modello di accordo di lavoro di ClickUp.

Questo modello intuitivo di lavagna online aiuta i team a definire come vogliono lavorare insieme, a creare un'atmosfera sicura e di supporto e a stabilire aspettative chiare per usufruire di creatività e crescita.

Ecco come:

Utilizza le lavagne online ClickUp per definire gli ambienti di lavoro preferiti e le aspettative del team

Creare attività con stati personalizzati come "Aperta" e "Completata" per il monitoraggio dello stato

Passa dalla Guida introduttiva alla lavagna online per una configurazione senza interruzioni

Creare attività con date di scadenza per gestire efficacemente le sequenze dei progetti

Stabilire attività cardine per valutare l'esito positivo del progetto una volta completato

🔑 Ideale per: Team leader che desiderano definire le responsabilità e delegare le attività in modo efficiente

5. Il modello di contratto per appaltatori ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci le responsabilità lavorative e stabilisci le aspettative in merito a pagamenti, sequenze e risultati con il modello di contratto per appaltatori ClickUp

Il modello di contratto per appaltatori ClickUp è la scelta ideale se desideri semplificare il processo di contrattazione.

Progettato per appaltatori e clienti indipendenti, questo modello aiuta a stabilire termini chiari, salvaguardare gli interessi e delineare le aspettative per una relazione aziendale senza intoppi.

Ecco cosa puoi fare con questo modello:

Raccolta di informazioni : creare : creare attività di ClickUp per compilare tutti i dettagli necessari per creare e finalizzare l'accordo, come l'allineamento sulla retribuzione, la definizione delle regole e la definizione delle aspettative

Modifica collaborativa : utilizza i documenti per redigere e perfezionare l'accordo collaborando con il contraente sui termini

Comunicazione senza interruzioni : sfrutta l'email in ClickUp per inviare l'accordo direttamente all'appaltatore per la revisione e la firma

Monitoraggio del progetto : utilizza il grafico di Gantt per progettare una sequenza e monitorare lo stato

*organizzazione dei documenti: utilizza la vista Bacheca per centralizzare tutti i documenti e le comunicazioni correlate per un facile accesso

🔑 Ideale per: Datori di lavoro e dipendenti che desiderano redigere accordi e definire i termini di condotta

👀 Lo sapevi? Il 94% dei dirigenti del settore tecnologico concorda sul fatto che le partnership per l'innovazione sono fondamentali per i loro obiettivi strategici.

6. Il modello ClickUp per la gestione dei contratti

Ottieni il modello gratis Organizza contratti, informazioni di pagamento e contatti con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Centralizza i tuoi contratti in un unico luogo con il modello di gestione dei contratti ClickUp.

Che tu stia avviando una nuova partnership o rinnovando un contratto, questo modello ti assicura di non tralasciare nulla. Tieni sotto controllo le date di rinnovo, lo stato delle negoziazioni e gli incarichi dei reparti con funzionalità/funzioni quali:

Monitoraggio dello stato : crea attività con stati personalizzati come Bozza, Negoziazione, Accettato e Revisione per monitorare il ciclo di vita di ogni contratto

*organizzazione dei dati: utilizza campi personalizzati come Data di firma, Reparto e Tipo di contratto per classificare e visualizzare le informazioni di contatto essenziali

Accesso multi-vista : passa da una configurazione all'altra, come Guida introduttiva, Elenco principale dei contratti, Stato dei contratti e Modulo di richiesta del contratto, per accedere e gestire i dati dei contratti senza sforzo

Spazio di archiviazione centralizzato: crea una tabella in ClickUp per archiviare tutti i contratti e i relativi record in un unico spazio organizzato

🔑 Ideale per: team legali che desiderano gestire e monitorare tutti i loro contratti in un unico posto

💡 Suggerimento dell'esperto: I modelli consentono di risparmiare tempo durante la stesura dei contratti, ma lo stesso vale per l'IA. Gli assistenti IA come ClickUp Brain possono accelerare la creazione di documenti legali complessi come proposte e contratti. E possono anche aiutarti a creare modelli personalizzati per loro. Guarda questo video per scoprire come:

7. Il modello ClickUp per la collaborazione con esito positivo

Ottieni il modello gratis Riunisci tutti i tuoi team su un'unica pagina e collabora con loro in tempo reale con il modello ClickUp per la collaborazione con esito positivo

Vuoi garantire un passaggio senza soluzione di continuità dalle vendite e dall'onboarding del cliente alla produzione? Il modello ClickUp Client Success Collaboration è la risposta. Attraverso questo modello, i team commerciali, di onboarding e di produzione possono comunicare in un unico luogo, con commenti, aggiornamenti delle attività e documenti condivisi, eliminando le email avanti e indietro.

Ecco come questo modello allinea i team commerciali e di prodotto, creando un processo semplificato che migliora l'esperienza del cliente e favorisce un esito positivo a lungo termine:

Conserva tutti i dettagli dei clienti, gli accordi e i passaggi di onboarding in un'unica area di lavoro condivisa, in modo che nulla vada perso nella transizione

Ridurre i follow-up manuali con l'assegnazione automatica delle attività e gli aggiornamenti di stato, garantendo uno stato di avanzamento regolare dal commerciale all'esecuzione

Visualizza le fasi del processo con una vista Bacheca, assicurandoti che ogni passaggio sia preso in considerazione

Utilizza un documento guida/questionario durante le chiamate di onboarding dei clienti per un coinvolgimento coerente

Monitoraggio dei dati critici quali il settore industriale, le dimensioni dell'azienda, la data di firma del contratto, la durata del contratto e gli utenti chiave del cliente come il primo utente e l'utente più coinvolto

Imposta automaticamente la fase di approvazione su Nuovo cliente quando le attività vengono create tramite l'invio di moduli

Imposta consegne e sequenze chiare per mantenere i progetti nei tempi previsti e mantenere la responsabilità in tutto il team

🔑 Ideale per: Project manager che desiderano raccogliere, gestire e monitorare tutti i contatti e i risultati finali dei clienti in un unico posto

8. Il modello di contratto di servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Descrive servizi, schede tariffarie e condizioni di pagamento con il modello di contratto di servizi ClickUp

Inizia le tue relazioni con i clienti con chiarezza e professionalità utilizzando il modello di contratto di servizi ClickUp.

Questo modello fornisce un quadro strutturato e di facile utilizzo per definire i servizi offerti, le modalità di erogazione e i termini dell'accordo.

Garantisci trasparenza e allineamento con i tuoi client mantenendo un documento applicabile per le tue esigenze aziendali con funzionalità/funzioni quali:

Implementazione del progetto : Imposta un progetto dedicato per gestire in modo efficiente il tuo accordo di servizi

Collaborazione tra le parti interessate : rivedere e discutere l'accordo in modo collaborativo per allinearsi sui termini

Organizzazione delle attività : classificare le attività per monitorare lo stato e ottimizzare i flussi di lavoro

Notifiche automatiche : rimani aggiornato sulle attività cardine e sui cambiamenti con avvisi in tempo reale

Controlli regolari: pianifica riunioni per valutare lo stato e risolvere i problemi in modo prompte

🔑 Ideale per: Provider di servizi che desiderano definire i propri servizi e le condizioni di pagamento

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti di attività, documenti ed email con un solo clic!

9. Il modello di accordo di consulenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Creare un documento legalmente vincolante, definire le linee guida per il pagamento e impostare le aspettative con i clienti con il modello di accordo di consulenza ClickUp

Stabilisci aspettative chiare per i tuoi client e proteggi i tuoi interessi come consulente con il modello di contratto di consulenza ClickUp.

Questo modello di facile utilizzo aiuta a documentare i termini, definire le responsabilità e delineare le disposizioni legali, garantendo un impegno di consulenza professionale e organizzato.

Con questo modello potrai:

Definire i termini: utilizzare un documento in ClickUp per definire i termini, i ruoli e le responsabilità dell'accordo

Elenco servizi: crea attività per elencare i servizi che fornirai e assegna scadenze per mantenere l'impegno in pista

Monitoraggio dei pagamenti: monitoraggio di dettagli importanti come commissioni, scadenze e metodi/modalità di pagamento per una trasparenza completa

🔑 Ideale per: Provider di servizi che desiderano definire chiaramente i propri servizi e le condizioni di pagamento per i client

10. Il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e gestisci tutti i documenti relativi alla tua proprietà commerciale in un unico posto con il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp

Semplifica la creazione e la gestione dei tuoi contratti di locazione commerciale con il modello di contratto di locazione commerciale ClickUp.

Progettato per tutelare sia i proprietari che i titolari di aziende, questo modello semplifica le complessità degli accordi di locazione, garantendo trasparenza e conformità.

Offre funzionalità/funzioni quali:

Documentazione completa : utilizza un documento ClickUp per specificare le parti coinvolte, le loro informazioni di contatto e i termini chiave del contratto di locazione

Rappresentazione visiva : sfrutta le lavagne online di ClickUp per mappare e visualizzare i termini e le condizioni del contratto di locazione

Monitoraggio dei pagamenti : creazione di attività per monitorare i programmi di pagamento, gli importi dei depositi e altri obblighi finanziari

Revisioni ricorrenti: imposta : imposta le attività ricorrenti in ClickUp per rivedere e aggiornare periodicamente il contratto di locazione per una conformità continua

🔑 Ideale per: Società immobiliari commerciali che desiderano organizzare e condividere contratti in modo rapido e sicuro

La perfezione della partnership inizia con ClickUp

Ecco il punto sulle partnership: sono come una buona ricetta: se si trova il giusto equilibrio, si ottiene un piatto degno del bacio di uno chef. Ma senza istruzioni chiare? Si finirà per richiedere troppo lavoro e il risultato potrebbe non essere di gradimento per nessuno. 🍝

I modelli gratuiti di accordo di partnership che abbiamo condiviso fungono da schede di ricette, bilanciando gli interessi di tutti. Che si tratti di dividere i profitti, definire le responsabilità o assicurarsi che tutti sappiano che siete insieme in questa impresa, questi modelli possono essere personalizzati per darvi i risultati desiderati.

La parte migliore? Nessuno di loro funziona in modo isolato. Sono supportati dalla potente app ClickUp Tutto per il lavoro, che combina chat, progetti, documenti e IA in un unico hub di lavoro che ti mantiene concentrato e produttivo.

Non accontentarti di modelli essenziali quando puoi avere tutto. Iscriviti oggi stesso a ClickUp: anche i tuoi partner ti ringrazieranno.