Diffusione stabile vs. DALL-E: quale generatore di arte basato su IA è migliore?

Il tuo client ha bisogno di un'immagine d'impatto e la vuole subito. Magari si tratta di una copertina elegante per un libro, di un post accattivante per i social media o di un logo nuovo di zecca. Ma creare l'immagine giusta non è sempre semplice.

Alcuni progetti richiedono una precisione al pixel, mentre altri si basano sul talento creativo. E a volte, in tempi ristretti, è necessario avere entrambi.

È qui che entra in gioco il dibattito Diffusione stabile vs. DALL-E. Entrambi sono generatori di immagini IA all'avanguardia che possono aiutarti a generare immagini audaci e fantasiose in pochi secondi. Ma quale dovresti scegliere ?

In questo blog, metteremo a confronto i loro punti di forza, i punti deboli e i migliori casi d'uso, in modo che tu possa scegliere lo strumento perfetto per il tuo prossimo capolavoro. 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Stable Diffusion e DALL-E sono ottimi generatori di arte per artisti digitali, designer e autori di contenuti.

Stable Diffusion è ottimo per chi desidera una personalizzazione e un controllo approfonditi, consentendo di mettere a punto ogni dettaglio della propria visione creativa. DALL·E è perfetto per chi cerca un'esperienza intuitiva e plug-and-play che trasformi complessi prompt di testo in immagini

ClickUp , l'app per tutto ciò che riguarda il lavoro, è ideale per organizzare, collaborare e semplificare progetti creativi con una suite di strumenti avanzati

ClickUp Brain è il tuo assistente basato sull'IA che automatizza le attività e fornisce informazioni

ClickUp Lavagne online fornisce una tela digitale per il brainstorming, la visualizzazione di idee e la trasformazione di concetti in piani attuabili

ClickUp for Design Teams è un'area di lavoro specializzata che semplifica il processo creativo, dall'ideazione all'esecuzione, per progetti di design organizzati

Cos'è la diffusione stabile?

tramite Diffusione stabile

Stable Diffusion è un generatore di immagini basato sull'IA che trasforma i prompt di testo in immagini, animazioni e persino video mozzafiato.

Lanciato da Stability AI nel 2022, utilizza la diffusione, una tecnica che affina gradualmente un'immagine dal rumore fino a renderla chiara e dettagliata. Fondamentalmente, Stable Diffusion utilizza un modello di diffusione latente (LDM) sviluppato dal gruppo di ricerca CompVis. Sembra complesso?

Analizziamo lo strumento di IA per i designer in due passaggi. ⚒️

*diffusione progressiva: l'IA aggiunge gradualmente rumore a un'immagine fino a renderla completamente irriconoscibile

Rimozione del rumore inversa: l'IA rimuove il rumore passo dopo passo, ricostruendo un'immagine di alta qualità basata su modelli appresi dai dati di addestramento

Nel febbraio 2024, Stability AI ha annunciato Stable Diffusion 3, che ha notevolmente migliorato le prestazioni, soprattutto nella gestione dei prompt multi-soggetto, nella qualità delle immagini e nell'ortografia. Incorpora una nuova architettura Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT)

🧠 Curiosità: Stable Diffusion deriva dal "processo di diffusione", una tecnica in cui le immagini vengono gradualmente perfezionate dal rumore. La parte "stabile" deriva da Stability AI, la società che l'ha sviluppata!

Funzionalità/funzioni di Stable Diffusion

Stable Diffusion offre solide funzionalità per darti un maggiore controllo sulle tue creazioni. Sia che tu voglia migliorare la qualità dell'immagine, modificare gli stili o perfezionare i dettagli, questo modello ha alcune funzionalità/funzioni che lo distinguono.

Esploriamo alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni. 💁

Funzionalità/funzione n. 1: natura open-source

Stable Diffusion è open source, quindi puoi usarlo, modificarlo e persino svilupparlo senza pagare costosi servizi cloud. Hai un computer con una GPU e almeno 4 GB di VRAM? Ottimo! Puoi eseguirlo direttamente da casa.

A differenza di DALL-E, poiché il codice è aperto, la comunità artistica dell'IA lo migliora costantemente, condividendo aggiornamenti, nuovi strumenti e trucchi interessanti per renderlo ancora migliore. Che tu sia un artista che sperimenta stili, uno sviluppatore che spinge i confini o semplicemente qualcuno che ama giocare con l'IA, Stable Diffusion ti dà la libertà di creare alle tue condizioni.

⚙️ Bonus: Dai un'occhiata ai migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing per potenziare la tua strategia e semplificare il processo di creazione dei contenuti!

Funzionalità/funzione n. 2: Trasformazioni immagine-immagine

Con Stable Diffusion, non è necessario partire da zero per modificare o trasformare un'immagine. Basta inserire un'immagine, aggiungere un prompt di testo e guardare il generatore di immagini IA fondere le due cose, sia che si tratti di piccole modifiche o di un restyling completo.

Uno dei suoi trucchi più interessanti?

Profondità-immagine (depth2img). Capisce la profondità e la struttura dell'immagine, quindi è possibile cambiare lo stile (come trasformare una foto in un dipinto) o modificare le texture e i materiali senza rovinare la prospettiva. È molto utile se ti occupi di architettura, game design o mondi virtuali, dove la precisione è fondamentale.

🔍 Da fare? Il mercato globale dei generatori di immagini basati su IA è stato valutato 257,16 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che salirà a 917,45 milioni di dollari entro il 2030, con una crescita del CAGR del 17,4%.

Funzionalità/funzione n. 3: upscaling e denoising

Stable Diffusion è dotato di strumenti integrati di upscaling e denoising, in modo che le immagini generate dall'IA risultino più nitide e dettagliate. Ecco come può essere utile. 👇

Upscaling: Hai bisogno di un'immagine ad alta risoluzione? Il modello Upscaler Diffusion di Stable Diffusion può aumentare la risoluzione di 4 volte, offrendoti immagini nitide fino a 2048×2048 o più. Perfetto per rendere la tua arte IA professionale e pronta per la stampa

Eliminazione del rumore: Ogni immagine inizia come rumore casuale, ma la Diffusione stabile lo pulisce gradualmente, passaggio dopo passaggio, per ottenere un risultato chiaro e di alta qualità. L'IA segue attentamente il prompt in modo che l'immagine finale sia proprio come l'avevi immaginata

Prezzi di Stable Diffusion

Prezzi personalizzati, basati sul credito

Cos'è DALL-E?

tramite OpenAI

DALL-E, creato da OpenAI, è uno strumento basato sull'IA che trasforma le descrizioni di testo in immagini. Combina il linguaggio naturale e l'elaborazione visiva per generare un ampio intervallo di immagini, da scene realistiche a concetti completamente surreali.

La piattaforma è costruita su una rete neurale a trasformazione (un tipo di architettura di modello di apprendimento profondo), utilizzando i progressi di GPT-4o e addestrata su enormi quantità di coppie testo-immagine. Impara gli schemi tra parole e immagini, permettendole di generare immagini completamente nuove, comprese cose che non esistono nella realtà.

DALL-E si è evoluto in modo significativo nel tempo e la sua ultima versione, DALL-E 3, è un importante aggiornamento di DALL-E 2, con una migliore comprensione dei prompt complessi, una generazione di immagini più accurata e l'integrazione diretta con ChatGPT per semplici perfezionamenti.

🧠 Curiosità: Il nome "DALL-E" è un sapiente mix tra l'artista surrealista Salvador Dalí e il robot animato Wall-E della Pixar. Questo riflette la sua capacità di creare immagini sia realistiche che fantasiose.

Funzionalità/funzioni di DALL-E

DALL-E è specializzato nel trasformare i prompt artistici dell'IA in immagini mozzafiato. Ma questo è solo l'inizio! Dalla creazione di immagini altamente dettagliate in uno stile realistico alla modifica e all'espansione di quelle esistenti, DALL-E offre potenti strumenti che rendono la creazione di arte con IA facile ed entusiasmante.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità/funzioni. 🤖

Funzionalità/funzione n. 1: Fusione concettuale

Mescola idee diverse per realizzare la tua visione creativa; qui c'è un ravanello che beve il suo latte fumante!

Pensa al tuo assistente creativo IA personale, che ti suggerisce concetti audaci e fantasiosi e li realizza in un istante.

Ecco DALL-E per te! Puoi essere creativo quanto vuoi con le tue immagini e i tuoi prompt, e DALL-E darà sicuramente vita alle tue idee più folli.

Vuoi vedere un gatto che indossa uno smoking mentre legge un giornale? Nessun problema!

Ma DALL-E non si limita a mettere insieme gli elementi in modo casuale. Li colloca in modo logico e visivamente accattivante, facendo in modo che cose come mani, piedi e oggetti appaiano naturali e coerenti. Questa capacità di unire concetti e riorganizzare oggetti senza istruzioni esplicite gli conferisce un netto vantaggio nella creazione di composizioni.

📖 Da leggere: Le migliori alternative alla diffusione stabile per la generazione di arte

Funzionalità/funzione n. 2: modifica e ritocco

DALL-E 3 semplifica la modifica delle immagini grazie alle sue funzionalità/funzioni di ritocco in-painting e outpainting.

Inpainting: Vuoi sostituire un oggetto, modificare un dettaglio o ripulire una parte di un'immagine? Basta descrivere ciò che si desidera e DALL-E si occuperà del resto

Outpainting: Hai bisogno di una scena più grande? Espandi l'immagine oltre i suoi confini, aggiungendo senza soluzione di continuità nuovi elementi che si abbinano allo stile esistente

Invece di modificare manualmente le immagini come in Photoshop, basta dire a DALL-E cosa si vuole e lui riempie gli spazi vuoti: perfetto per modifiche rapide o perfezionamenti creativi. Anche con lo stesso prompt, DALL-E può generare più varianti, offrendo agli utenti più opzioni per mettere a punto la loro visione senza sforzo.

🧠 Curiosità: L'artista Refik Anadol crea affascinanti installazioni che utilizzano dati in tempo reale per far sembrare gli edifici vivi! Sfruttando vasti set di dati, come le scansioni 3D della foresta pluviale amazzonica e milioni di immagini di flora e fauna, l'arte basata sull'IA di Anadol trasforma le strutture statiche in sculture digitali dinamiche e "viventi", offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente in cui arte e tecnologia convergono

Funzionalità/funzione n. 3: integrazione nativa con ChatGPT

Lavorare alla generazione di grande arte con IA nell'interfaccia ChatGPT

DALL-E lavora direttamente all'interno di ChatGPT, quindi non devi inventarti il prompt perfetto da zero. Basta descrivere la tua idea in modo naturale e ChatGPT ti aiuta a perfezionarla in qualcosa che lo strumento di IA capisce.

Supponiamo che tu voglia modificare un'immagine. Basta chiedere a ChatGPT di "rendere l'illuminazione più morbida" o di "aggiungere una città futuristica sullo sfondo" e boom, regolazioni istantanee.

Questo scambio in tempo reale rende la generazione di arte basata sull'IA più intuitiva e divertente, invece di dover lottare con una serie di impostazioni tecniche.

⚙️ Bonus: Dai un'occhiata ai modelli di IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività per aumentare la tua efficienza e liberare il tuo potenziale creativo!

Prezzi DALL-E

Prezzi personalizzati

Diffusione stabile vs. DALL-E: funzionalità/funzioni a confronto

Sia Stable Diffusion che DALL-E eccellono nella creazione di straordinarie opere d'arte basate sull'IA, ognuna a modo suo. Ecco una rapida panoramica delle loro differenze chiave per aiutarti a scegliere la soluzione più adatta al tuo flusso di lavoro. 👀

Criteri Diffusione stabile DALL-E Prestazioni complessive Bilancia velocità di generazione e qualità dell'immagine. Eccelle in stabilità, precisione, adattabilità e generazione controllata Eccelle nella comprensione del linguaggio e nella diversità delle immagini. Ideale per generare immagini dettagliate di alta qualità che si allineano strettamente ai prompt Qualità dell'immagine e realismo Genera foto e immagini realistiche con sfondi dettagliati Forte nel dettaglio delle immagini e nella qualità degli sfondi, anche se a volte più simile a un cartone animato Riproduzione del testo Funziona bene con frasi brevi; visualizza il testo correttamente e rapidamente In genere è efficace nel rappresentare accuratamente il testo, anche se può richiedere alcune iterazioni Personalizzazione e controllo Offre più opzioni e controllo all'utente Più facile da usare grazie alla tecnologia del linguaggio naturale Versatilità Adattabile a diversi settori, assiste nella creazione di contenuti e nell'imaging medico Le applicazioni spaziano in campi creativi come la narrazione visiva e in ambiti pratici come l'e-commerce Dati di addestramento Addestrato su un set di dati diversificato, ma può essere limitato dalla qualità dei dati di input; si basa su miglioramenti guidati dalla comunità Addestrato su un vasto set di dati con particolare attenzione alla comprensione di prompt complessi, che porta a interpretazioni più accurate

Funzionalità/funzione n. 1: sicurezza

Quando si tratta di sicurezza, sia Stable Diffusion che DALL-E hanno misure integrate per prevenire l'uso improprio delle immagini generate dall'IA. Ma gestiscono la sicurezza in modo diverso.

Diffusione stabile

La piattaforma utilizza un modulo di controllo di sicurezza per filtrare i contenuti espliciti e una filigrana invisibile per aiutare a identificare le immagini generate dall'IA. Questo le conferisce un vantaggio unico nel monitoraggio delle creazioni digitali.

DALL-E

OpenAI ha rigide misure di sicurezza per bloccare la generazione di contenuti violenti, per adulti o di odio. Inoltre, protegge gli artisti rifiutandosi di creare immagini che imitano lo stile di artisti viventi e consente persino agli autori di rinunciare a futuri set di dati di addestramento.

🏆 Vincitore: È DALL-E! Sebbene entrambi i modelli diano priorità alla sicurezza, DALL-E 3 ha livelli di protezione aggiuntivi, in particolare per gli artisti che non vogliono che il loro lavoro venga utilizzato nell'addestramento dell'IA.

🔍 Lo sapevi? A gennaio 2021 è stato lanciato Dall-E di OpenAI, il primo importante strumento di generazione di immagini da testo basato su GAN. La generazione artistica basata su GAN utilizza le reti antagoniste generative (GAN), un modello di IA in cui due reti neurali, un generatore e un discriminatore, competono per creare immagini realistiche.

Funzionalità/funzione n. 2: accessibilità

Quanto è facile usare questi modelli? Beh, dipende se si vuole un'esperienza plug-and-play o un controllo creativo totale.

Diffusione stabile

La piattaforma è più flessibile, ma potrebbe non essere molto adatta ai principianti. Sebbene funzioni su vari dispositivi, non esiste un'interfaccia utente ufficiale: per utilizzarla in modo efficace sono necessari strumenti o piattaforme di terze parti.

Tuttavia, la sua ampia compatibilità con i dispositivi e la sua scalabilità fanno sì che chiunque possa usarlo, indipendentemente dalla propria potenza di calcolo.

DALL-E

È uno strumento facile da usare con un'interfaccia utente raffinata che si integra perfettamente in ChatGPT.

DALL-E è progettato per essere facile per i principianti, offrendo un'esperienza fluida con istruzioni chiare e strumenti interattivi.

🏆 Vincitore: È Stable Diffusion! Potrebbe non avere un'interfaccia utente raffinata, ma la sua accessibilità e la capacità di funzionare su quasi tutti gli hardware lo rendono la scelta più versatile, soprattutto per gli utenti esperti che desiderano il pieno controllo.

📖 Da leggere: Esempi di prompt di Midjourney per migliorare la tua arte

Funzionalità/funzione n. 3: Applicazioni pratiche

Sia Stable Diffusion che DALL-E eccellono in aree diverse, a seconda di ciò che si sta cercando. Analizziamoli:

Diffusione stabile

Stable Diffusion è un concentrato di potenza in termini di versatilità. Viene utilizzato in diversi settori, come il marketing dei contenuti, le simulazioni scientifiche e persino l'imaging medico. La precisione e il controllo della piattaforma la rendono un'opzione ideale quando l'accuratezza è importante.

DALL-E

DALL-E è invece uno strumento incredibile se ti occupi di visual storytelling, design o anche e-commerce. La sua capacità di comprendere prompt complessi lo rende ottimo per generare immagini uniche e stilizzate.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Dipende tutto da ciò di cui hai bisogno. Stable Diffusion offre precisione e flessibilità, mentre DALL-E si distingue per la facilità d'uso nella progettazione e nella narrazione.

🔍 Da fare? Uno dei primi sistemi di IA per l'arte è stato AARON, sviluppato da Harold Cohen nel 1973. Utilizzava un approccio simbolico all'IA per creare disegni artistici in bianco e nero.

Diffusione stabile vs. DALL-E su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa hanno da dire gli utenti reali su DALL-E e Stable Diffusion, e ragazzi, che dibattito vivace! 🪢

Da un lato, ci sono i fidati sostenitori di Stable Diffusion.

Ho l'impressione che Dall-E 3 stilizzi un po' troppo, quasi come Midjourney, mentre Stable Diffusion 3 è abbastanza realistico da poter ingannare qualcuno. – Utente Reddit

Ho l'impressione che Dall-E 3 stilizzi un po' troppo, quasi come Midjourney, mentre Stable Diffusion 3 è abbastanza realistico da poter ingannare qualcuno. – Utente Reddit

Un altro utente di Reddit dice:

Stable Diffusion ha letteralmente schiacciato Midjourney e DALL-E... Non appena le tue idee diventano molto specifiche... Anche i risultati di DALL-E 3 non erano buoni, ma almeno è gratis!

Stable Diffusion ha letteralmente schiacciato Midjourney e DALL-E... Non appena le tue idee sono molto specifiche... Anche i risultati di DALL-E 3 non erano buoni, ma almeno è gratis!

D'altro canto, i sostenitori di DALL-E ne lodano l'incredibile interpretazione dei prompt.

DALL-E 3 è semplicemente su un altro livello per la comprensione prompt. Tecnicamente, si può fare qualsiasi cosa su SD, ma diventa più una questione di disegnare cose o di usare immagini di riferimento create in controlnet e, naturalmente, di mettere a punto i modelli. Quindi perde molto di quell'emergere naturale di un'immagine che viene fornito con DALL-E.

DALL-E 3 è semplicemente su un altro livello per la comprensione prompt. Tecnicamente, si può fare qualsiasi cosa su SD, ma diventa più una questione di disegnare le cose o di utilizzare immagini di riferimento create in controlnet e, naturalmente, di mettere a punto i modelli. Quindi perde molto di quell'emergere naturale di un'immagine che viene fornito con DALL-E.

Un utente di Reddit dice

Con Stable Diffusion, tecnicamente puoi creare letteralmente quello che vuoi. L'unico limite è la tua immaginazione e pazienza. Il problema è che è molto più lavoro che digitare un prompt e premere Genera. Dovrai imparare come impostare correttamente il prompt, come funzionano i checkpoint, i loras, gli embeddings ecc. e anche dopo tutto questo, molto probabilmente dovrai ritoccare tonnellate di aree per farlo apparire come lo desideri. Questa è solo la parte per principianti; ce n'è molto di più. Se decidi di tuffarti, preparati a fare molte ricerche su Google.

Con Stable Diffusion, puoi creare tecnicamente letteralmente quello che vuoi. L'unico limite è la tua immaginazione e pazienza. Il problema è che è molto più lavoro che digitare un prompt e premere Genera. Dovrai imparare come impostare correttamente il prompt, come funzionano i checkpoint, i loras, gli embeddings ecc. e anche dopo tutto ciò, molto probabilmente dovrai ritoccare tonnellate di aree per farlo apparire come lo desideri. Questa è solo la parte per principianti; ce n'è molto di più. Se decidi di tuffarti, preparati a fare molte ricerche su Google.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Stable Diffusion vs. DALL-E

Sia Stable Diffusion che DALL-E sono buone scelte se stai cercando di scegliere un generatore di immagini IA. Ma questo è solo un piccolo pezzo del puzzle creativo. E tutto il resto che entra nel tuo flusso di lavoro creativo?

Fare brainstorming di idee, gestire progetti, collaborare con i team e tenere tutto organizzato? È qui che entra in gioco ClickUp. 🤩

ClickUp offre letteralmente tutto ciò di cui i tuoi team di progettazione hanno bisogno per rimanere agili, organizzati ed efficienti in un'unica piattaforma. Che tu stia gestendo più progetti contemporaneamente, collaborando con i clienti o gestendo le scadenze, ClickUp è progettato per mantenere tutto in sincronizzazione.

ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono il direttore artistico di Kredo Inc, la società principale di 3 filiali. Gestisco un team di designer, quindi ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, il tempo, a delegare il lavoro e molto altro ancora!

ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono il direttore artistico di Kredo Inc, la società principale di 3 filiali. Gestisco un team di designer, quindi ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, il tempo, a delegare il lavoro e molto altro ancora!

La parte migliore è che ClickUp è dotato di funzionalità IA integrate, il che significa che può aiutarti con tutto il lavoro pesante mentre tu ti concentri su ciò che conta: dare vita alle tue idee.

Vuoi già passare a ClickUp? Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni con cui puoi iniziare! ⚓

One Up #1 di ClickUp: ClickUp Brain

Genera concetti di design, stili visivi e altro ancora con ClickUp Brain

I team di progettazione si nutrono di creatività e non di confusione. Ma il processo creativo può diventare caotico tra risorse sparse, revisioni infinite e approvazioni di progetti.

Ma ClickUp Brain ti copre le spalle.

Ecco come aiuta il flusso di lavoro del tuo progetto a funzionare senza sforzo:

brainstorming basato sull'IA: *Bloccato su un concetto? Brain aiuta a stimolare le idee generando temi, mood board e interpretazioni visive su misura per il tuo progetto!

Accesso istantaneo alle risorse di progettazione: Basta scavare tra le cartelle. Basta chiedere a Brain e il suo AI Knowledge Manager recupererà in pochi secondi progetti passati, linee guida del marchio o feedback dei clienti

*gestione del progetto di design senza sforzo: semplificazione delle approvazioni, automazione delle sequenze e monitoraggio di tutte le revisioni, il tutto senza perdere slancio con il Project Manager AI di Brain

brief creativi più intelligenti: Devi redigere una proposta di concept o riepilogare/riassumere il feedback del cliente? Brain aiuta a creare brief chiari e concisi con il suo AI Writer *in modo che il tuo team rimanga allineato

Per istanza, sei un grafico che utilizza l'IA. Non devi lottare con blocchi creativi o avanti e indietro, ClickUp Brain semplifica l'intero flusso di lavoro di progettazione.

Sei bloccato sul rinnovo del marchio? Brain suggerisce concetti di design e moodboard in pochi secondi. Estrae i dettagli chiave da brief ed email, evidenzia le combinazioni di colori, la tipografia e le preferenze di layout.

📝 Esempio di suggerimento del cervello: 'Sono un [ruolo] che lavora a un [progetto]. Suggerisci concetti di design e moodboard, estrai dettagli chiave dai brief dei clienti, evidenzia combinazioni di colori e tipografia, riassumi le note delle riunioni in attività e genera un rapporto sullo stato per le parti interessate'

🧠 Curiosità: Nel 2018, il collettivo parigino Obvious ha utilizzato modelli GAN per creare un dipinto intitolato Ritratto di Edmond Belamy. I modelli sono stati addestrati su 15.000 ritratti dal XIV al XIX secolo. Il collettivo ha venduto il dipinto alla casa d'aste Christie's per 432.500 dollari.

ClickUp n. 2: lavagne online ClickUp

Fai un brainstorming e visualizza il tuo flusso di lavoro creativo con le lavagne online ClickUp

Dare vita alle idee creative è più facile che mai con le lavagne online di ClickUp, il tuo strumento all-in-one per il brainstorming, la collaborazione visiva e ora anche la generazione di immagini basata sull'IA!

Che si tratti di abbozzare una campagna di marketing, pianificare progetti di interfaccia utente o mappare un progetto creativo, le lavagne online ti consentono di visualizzare, iterare ed eseguire senza soluzione di continuità, tutto in un unico posto. Trascina, rilascia e collega note adesive, forme e immagini per trasformare idee disordinate in piani di progettazione strutturati.

La piattaforma ti consente inoltre di guardare gli aggiornamenti del tuo team in tempo reale, annotare liberamente e incorporare documenti, link e contenuti multimediali di ClickUp senza mai lasciare la tua area di lavoro. Perfetto per team remoti e ibridi!

E la parte migliore? È integrato con ClickUp Brain! La tua lavagna online non è solo uno spazio per le idee, è uno strumento per l'esecuzione. Hai bisogno di nuova ispirazione per il rebranding di un client? Disegna il tuo concept o una tendenza di design grafico e lascia che Brain ti suggerisca moodboard, tavolozze di colori e opzioni tipografiche.

Ad esempio, stai facendo un brainstorming per una campagna di marketing su una lavagna online ClickUp e hai bisogno di immagini generate dall'IA per dare vita alle tue idee. Invece di cercare le immagini manualmente, centralizza il processo!

Visualizzazione istantanea del concetto: Descrivi un'idea e Brain suggerisce immediatamente immagini generate dall'IA che corrispondono!

Perfeziona e ripeti: Non sei soddisfatto dei risultati finali? Chiedi a Brain di modificare lo stile, i colori o i dettagli per adattarli meglio alla tua visione

*integrazione perfetta: trascina e rilascia le immagini generate dall'IA ovunque sulla tua lavagna online, aiutando il tuo team ad allinearsi visivamente sull'estetica della campagna!

📌 Prompt di esempio: "Uno skyline metropolitano futuristico con strutture architettoniche parametriche, illuminato da un'occlusione globale del lucernario, renderizzato in Octane Render per un realismo cinematografico"

Ecco cosa genererai:

Genera immagini di alta qualità con le lavagne online ClickUp e colma il divario tra piano ed esecuzione

💡 Suggerimento: puoi utilizzare le scorciatoie di testo all'interno di ClickUp Lavagne online, Chat, Dashboard, Blocco note e altri strumenti per lavorare più velocemente! Ecco un breve promemoria. 📄 *modifica il tuo commento più recente: Freccia su

Emoji: :nome dell'emoji

*link ipertestuale: Cmd + K (Mac), Ctrl + K (Windows)

📮 ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati sfrutta l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede in seguito a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app che fa tutto per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

ClickUp One Up #3: Project management per la progettazione

Mappare il lavoro in tutto il team di progettazione con ClickUp per il project management del design

Ti è mai capitato di dover destreggiarti tra un milione di attività e strumenti solo per portare avanti i tuoi progetti? ClickUp for Design Project Management è qui per semplificarti la vita. Riunisce tutto ciò di cui hai bisogno sotto lo stesso tetto, così puoi concentrarti sul lato creativo invece di impantanarti nel lavoro dell'amministratore.

Con il software di collaborazione per la progettazione di ClickUp, puoi:

Fai brainstorming virtuale e collabora a progetti di design con strumenti di collaborazione integrati come ClickUp , lavagne online e altro ancora

Cattura le richieste di progettazione, crea attività e assegnale ai membri del team con priorità, date di scadenza e descrizioni delle attività utilizzando le attività di ClickUp

Visualizza a volo d'uccello le capacità del tuo team e lo stato di avanzamento del progetto con le dashboard di ClickUp

Condividi il tuo lavoro, invita collaboratori esterni a intervenire e velocizza le approvazioni in modo che tutti siano sulla stessa pagina prima che il progetto finale venga bloccato

💡 Suggerimento: Utilizza Automazioni di ClickUp per organizzare e gestire in modo efficiente i contenuti generati dall'IA. Ad esempio, puoi impostare un'automazione per taggare automaticamente le immagini generate dall'IA man mano che vengono caricate, assegnare attività di revisione ai progettisti e spostare le immagini approvate in una cartella "Risorse finali", mantenendo tutto organizzato senza lavoro manuale richiesto.

⚙️ Bonus: Non hai mai usato le lavagne online di ClickUp? Non preoccuparti, il nuovo modello di lavagna online di ClickUp fa al caso tuo. Usa il modello per generare istantaneamente opere d'arte di alta qualità con l'IA senza dover capire come usare la piattaforma.

Dai priorità al flusso di lavoro artistico con ClickUp

Che tu sia un team Stable Diffusion o DALL-E, mantenere l'organizzazione mentre dai vita alla tua visione creativa è importante tanto quanto generare immagini di IA. Dai prompt per il brainstorming alla gestione delle revisioni, destreggiarsi tra più progetti può diventare rapidamente disordinato.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

ClickUp mantiene fluido il processo creativo, con tutto in un unico posto: elenchi di attività, scadenze, feedback e persino arte generata dall'IA all'interno di lavagne online per semplificare il flusso di lavoro.

Vuoi portare il tuo gioco di generazione di immagini con IA a un livello superiore?

Iscriviti oggi stesso gratis a ClickUp! ✅